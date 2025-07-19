Jak HR týmy využívají generativní AI: nejčastější příklady použití a reálné příklady

„Neměl tento kandidát nastoupit příští týden?“
Tento moment zmatení obvykle poukazuje na nesourodé zapracování nových zaměstnanců – soubory na pěti místech, nejasné vlastnictví a zmeškané aktualizace. 🔍
Zde přicházejí na řadu nástroje pro řízení lidských zdrojů založené na umělé inteligenci . Centralizují úkoly, zefektivňují komunikaci a zbavují vás ruční práce.
Od prověřování uchazečů přes psaní popisu pracovních pozic až po personalizaci zaškolování nových zaměstnanců – generativní AI pomáhá HR týmům pracovat rychleji a udržovat soulad bez zbytečného chaosu. Žádný kód. Žádné zmatky. Jen chytrá podpora, která klade na první místo člověka. ✨
🧠 Zajímavost: Generativní AI, strojové učení a další chytré nástroje vám mohou ušetřit 60 až 70 % každodenních úkolů – například zadávání dat, přesouvání souborů a všechny ty věci, u kterých si říkáte: „To udělám později. “
⭐️ Vybraná šablona
Šablona ClickUp HR Handbook Template pomáhá týmům HR vytvořit centralizované, snadno aktualizovatelné centrum pro firemní politiky, pokyny pro zaměstnance a organizační kulturu. Podporuje jasnou komunikaci, hladké zapracování nových zaměstnanců a konzistentní procesy HR, což týmům umožňuje rychlejší sladění a snížení manuální práce.
Co je generativní AI v oblasti HR?
Generativní AI v oblasti HR označuje nástroje umělé inteligence, které na základě krátkých pokynů vytvářejí obsah, jako jsou popisy pracovních pozic, e-maily nebo shrnutí.
Místo ručního psaní nebo vyhledávání dokumentů mohou týmy HR využít generativní AI k urychlení opakujících se úkolů a zároveň ke zlepšení konzistence a přesnosti. Je to jako mít asistenta pro psaní, analytika dat a koordinátora v jedné osobě. Ať už připravujete plány pro zapracování nových zaměstnanců nebo odpovídáte na časté dotazy uchazečů, AI vám pomůže snížit manuální zátěž.
Zde je několik důvodů, proč se generativní AI vyplatí integrovat do pracovních postupů v oblasti lidských zdrojů:
- Šetří čas: Automatizuje rutinní úkoly, jako je zveřejňování pracovních nabídek a plánování pohovorů.
- Zvyšuje přesnost: Snižuje počet chyb v komunikaci a dokumentaci.
- Podpora rozhodování: Rychlá analýza velkého množství údajů o uchazečích nebo zaměstnancích
- Zvyšuje produktivitu: Umožňuje týmům HR soustředit se na strategii, nikoli na administrativní práci.
Představte si, že píšete 10 jedinečných popisů pracovních pozic pro podobné role. Místo toho, abyste začínali od nuly, zadáte AI následující pokyn:
📌 Vyzkoušejte tento příkaz:
„Vytvořte popis pracovní pozice softwarového inženýra střední úrovně se zkušenostmi s Javou a cloudem.“
Během několika sekund vygeneruje strukturovaný návrh připravený k publikování, čímž ušetří hodiny přepisování. ⏱️
📚 Přečtěte si také: Nejlepší nástroje umělé inteligence pro lidské zdroje
A nejde jen o módní výstřelek – ve zprávě McLean & Company’s HR Trends Report 2024 79 % týmů používajících generativní AI uvedlo, že jim pomohla zvýšit produktivitu a efektivitu. Nejde jen o příjemný bonus, ale o něco, co se stává nezbytnou součástí personálních funkcí.
Generativní AI také zjednodušuje pracovní postupy v oblasti lidských zdrojů. Podívejme se, kde se nejlépe hodí.
👀 Věděli jste? Glassdoor uvádí, že na typickou volnou pozici v podniku se v průměru hlásí 250 uchazečů.
Jaké jsou klíčové aplikace generativní AI v oblasti HR?
HR týmy mají plné ruce práce s náborem, zaškolováním a vším, co s tím souvisí. Generativní AI přichází na pomoc, aby se postarala o opakující se úkoly, urychlila tvorbu obsahu a podpořila spolupráci v rámci HR workflow – a uvolnila tak čas pro práci zaměřenou na lidi.
✨ S ClickUpem se HR založené na AI nezdá nesourodé, ale naopak plynulé.
ClickUp je aplikace pro vše, co souvisí s prací – byla vytvořena za účelem centralizace úkolů, dokumentů, komunikace a reportingu na jednom místě. A nyní, s ClickUp Brain, získávají HR týmy AI-poháněného kopilota, který s nimi spolupracuje na zjednodušení náboru, zapracování nových zaměstnanců, aktualizací politik a dalších činností.
📮ClickUp Insight: Jeden z pěti zaměstnanců tvrdí, že vědět, kdy budou učiněna rozhodnutí, by jim pomohlo pracovat rychleji.
V shonu rušného dne však často dochází k opomenutí komunikace časových harmonogramů. ClickUp Brain tento problém řeší tím, že funguje jako váš AI-poháněný pracovní kopilot. Automaticky shromažďuje aktualizace z úkolů, vláken a dokumentů a poskytuje denní přehledy, rozhodovací zprávy a souhrnné komentáře. Už nikdy nebudete muset honit lidi (nebo informace). 💨
Zde je několik příkladů, jak použití AI v oblasti HR mění několik klíčových oblastí HR:
Výběr uchazečů
Procházíte hromadu životopisů? Nástroje AI mohou okamžitě skenovat, analyzovat a vybírat kandidáty na základě předem definovaných kritérií, jako jsou dovednosti, zkušenosti zaměstnanců a klíčová slova.
Některé nástroje dokonce hodnotí kandidáty a navrhují ty nejlepší, což vám pomáhá postupovat rychleji, aniž byste přehlédli skvělé talenty.
Díky integraci ClickUp a vyhledáváním založeným na umělé inteligenci můžete rychle vyhledat informace o uchazečích, zpětnou vazbu a poznámky z pohovorů z celého pracovního prostoru a připojených aplikací pro řízení lidských zdrojů.
Zde je jednoduchý příklad toho, jak můžete použít ClickUp Brain pro přípravu na pohovor:
Talk-to-Speech s Brain Max pro HR týmy
ClickUp Brain Max nyní obsahuje výkonnou funkci převodu řeči na text, která vám umožňuje komunikovat s pracovním prostorem pomocí hlasu – bez nutnosti psaní. Profesionálové v oblasti lidských zdrojů mohou diktovat úkoly, zanechávat komentáře nebo generovat dokumenty pouhým mluvením, což usnadňuje zaznamenávání nápadů na cestách nebo během schůzek.
Ať už vedete pohovory, brainstormujete plány pro zapracování nových zaměstnanců nebo potřebujete zaznamenat zpětnou vazbu po individuálním rozhovoru, stačí rychle mluvit a Brain Max vaše vstupy okamžitě přepíše a uspořádá. Tato funkce je obzvláště užitečná pro zaneprázdněné HR týmy, které chtějí ušetřit čas, omezit ruční zadávání dat a zajistit, že se nic neztratí v překladu.
Asistent pro přípravu na pohovor
HR manažer: „Potřebuji strukturované otázky pro pohovor na pozici zákaznické podpory. ”
Nástroj AI: Tady je!
- Jak zacházet s obtížnými zákazníky?
- Povězte mi o situaci, kdy jste vyřešil/a problém pod velkým tlakem.
- Co pro vás znamená dobrý zákaznický servis?
AI může pomoci vytvořit průvodce pohovory, které jdou více do hloubky, od otázek specifických pro danou pozici až po otázky týkající se kulturní kompatibility, aniž byste museli hodiny googlovat.
💡 Tip pro profesionály: ✨ Chcete jít ještě o krok dál? S ClickUp AI Notetaker můžete automaticky nahrávat, přepisovat a shrnovat pohovory nebo úvodní školení. Personální týmy tak nikdy nezmeškají žádné detaily a mohou se soustředit na konverzaci, místo aby si dělaly poznámky.
Tvorba obsahu pro zapracování nových zaměstnanců
AI může urychlit proces zapracování nových zaměstnanců tím, že generuje přizpůsobený obsah na základě role, oddělení a umístění. Zde je několik příkladů, co dokáže vytvořit:
- Personalizované uvítací e-maily
- Plány školení pro první týden
- „Seznamte se se svým týmem“ – úvodní představení
- Často kladené otázky týkající se konkrétních rolí
- Kontrolní seznamy pro nové zaměstnance
Výsledek? Noví zaměstnanci se od prvního dne cítí podporováni, aniž by personální oddělení muselo trávit hodiny ručním vytvářením dokumentů. Žádné šablony, žádné hledání – jen cílené pokyny během několika sekund.
Navíc ClickUp Automations může spouštět kontrolní seznamy pro nové zaměstnance, zasílat připomenutí k vyplnění dokumentů a plánovat následné kontroly, takže nic nezůstane opomenuto.
Automatizace dodržování předpisů a aktualizace zásad
Generativní AI může také pomoci týmům HR dodržovat neustále se měnící pracovní předpisy. Může vyhledávat místní právní změny a navrhovat aktualizace dokumentů pro nové zaměstnance, příruček a školicích politik, čímž pomáhá týmům udržet si náskok před audity a vyhnout se náhodným porušením předpisů.
🧠 Zajímavost: ChatGPT jednou pomohl uživateli napsat 300stránkový román za jeden den – představte si, že byste tuto rychlost využili k vytvoření popisu pracovní pozice, e-mailů nebo personálních politik během několika minut.
Analýza zpětné vazby od zaměstnanců
Sbírání zpětné vazby je snadné, ale její vyhodnocení už tak snadné není. Nástroje umělé inteligence dokážou zpracovat stovky otevřených odpovědí z průzkumů, identifikovat opakující se témata a trendy v názorech a dokonce navrhnout konkrétní opatření.
Dříve: Musíte číst každý komentář.
Poté: Získáte srozumitelné shrnutí včetně trendů, klíčových slov a dalších kroků.
A s ClickUp Dashboards můžete vizualizovat trendy zpětné vazby, sledovat metriky zapojení a generovat zprávy v reálném čase pro vedení – vše na jednom místě.
👀 Věděli jste, že... 77 % společností již AI používá nebo ji zkoumá. Není divu, že se na tuto vlnu přidává i oblast HR!
Samoobslužné HR služby založené na AI
Opakující se dotazy zaměstnanců mohou zpomalovat práci HR týmů – například „Kolik dní dovolené mi ještě zbývá?“ nebo „Kde najdu zásady pro práci na dálku?“
Díky generativní AI mohou týmy HR vytvářet interní portály nebo AI chatboty, které odpovídají na časté dotazy, zobrazují relevantní zásady a personalizují odpovědi na základě role nebo oddělení. To znamená méně dotazů pro HR a rychlejší odpovědi pro zaměstnance.
Generativní AI mění oblast HR automatizací opakujících se úkolů a sjednocením roztříštěných informací, což týmům umožňuje soustředit se na lidi, nikoli na papírování. ClickUp Brain a Brain Max slouží jako inteligentní, všestranní AI společníci, kteří umožňují profesionálům v oblasti HR prohledávat všechny pracovní aplikace, diktovat úkoly hlasem a automatizovat onboardingu nebo správu politik z jediné bezpečné platformy. To eliminuje přetížení nástroji a zefektivňuje všechny pracovní postupy v oblasti HR.
Na rozdíl od základních chatbotů provádějí agenti ClickUp AI skutečné akce, vytvářejí úkoly, aktualizují dokumenty a poskytují kontextové informace přizpůsobené pro oblast HR. Brain Max využívá nejnovější modely AI k podpoře rozhodování v reálném čase, přičemž kontrolu vždy ponechává v rukou lidí.
Výsledkem jsou rychlejší procesy, chytřejší rozhodnutí a více času pro HR, aby mohlo rozvíjet kulturu a zvyšovat svůj vliv. 💼🌱
💡 Tip pro profesionály: Funkce ClickUp Knowledge Management vám umožní vytvořit centralizovanou znalostní bázi HR, takže zaměstnanci mohou okamžitě najít zásady, informace o benefitech nebo průvodce pro nové zaměstnance, aniž by museli čekat na odpověď od HR.
Řízení výkonu
Generativní AI činí hodnocení výkonu chytřejším a konzistentnějším tím, že:
- Sledování OKR a KPI: Udržuje cíle aktuální a viditelné bez nutnosti ručního sledování, aby vedoucím pracovníkům nic neuniklo.
- Analýza zpětné vazby: Odhaluje opakující se vzorce v hodnoceních kolegů a kontrolách, což usnadňuje identifikaci silných stránek a oblastí pro růst.
- Detekce zaujatosti: Označuje potenciálně zaujatý jazyk nebo nekonzistentní hodnocení v recenzích, což pomáhá HR prosazovat spravedlivá hodnocení napříč týmy.
- Reporting diverzity: Generativní AI dokáže označit diskriminační jazyk v popisech pracovních pozic, upozornit na nedostatečně zastoupené demografické skupiny ve vaší organizaci a pomoci vám vytvořit inkluzivní náborové procesy – a to bez nutnosti přidávat další nástroj do vaší sady.
Zde je příklad použití ClickUp Brain pro řízení výkonu.
Už nejde o to, kdy se generativní AI stane součástí vašeho pracovního postupu, ale jak ji využijete. Vaše týmy možná již s AI experimentují – nyní je čas ji integrovat do každodenních pracovních postupů v oblasti lidských zdrojů.
📚 Přečtěte si také: Jak používat AI pro hodnocení výkonu
📮 ClickUp Insight: U většiny zaměstnanců (58 %) vede hodnocení výkonu přímý nadřízený, ale do procesu jsou zapojeni také vedoucí oddělení, kolegové a personální oddělení.
Při takovém množství hlasů se zpětná vazba může rozptýlit nebo ztratit. ClickUp Brain, vestavěný AI asistent ClickUp, dokáže okamžitě shrnout zpětnou vazbu z více zdrojů – poznámky manažerů, hodnocení kolegů, vstupy HR – do ucelené zprávy.
AI může také zdůraznit opakující se témata, označit položky k akci a dokonce navrhnout další kroky, takže vám nikdy neuniknou důležité informace, bez ohledu na to, kolik přispěvatelů je zapojeno.
Jak se generativní AI dnes používá v oblasti HR?
Mluvili jsme o tom, co generativní AI může udělat pro HR – nyní se podívejme, jak se používá. Společnosti ji již využívají chytrým, praktickým a někdy přímo působivým způsobem.
Podívejme se, jak ji skutečné týmy využívají v praxi:
Náborový proces společnosti Unilever založený na umělé inteligenci
S více než 250 000 žádostmi, které bylo třeba projít, a pouze 3 500 místy v posledním kole, si společnost Unilever uvědomila, že její tradiční metody náboru nestačí. Obrátila se proto na generativní AI, aby proces učinila inovativnějším a lidštějším.
Aby snížila stres a podpořila přirozené silné stránky uchazečů, společnost Unilever navázala spolupráci se společností Pymetrics a zavedla gamifikaci hodnocení. Uchazeči hráli interaktivní hry, které měřily jejich schopnost řešit problémy, logické uvažování a ochotu podstupovat riziko – žádné záludné otázky ani striktní formáty, jen příležitost ukázat svůj skutečný potenciál.
Spojili se s HireVue pro pohovory a pomocí softwaru pro analýzu videa hodnotili neverbální signály, jako je tón hlasu, tempo řeči a mimika. To pomohlo společnosti Unilever podívat se za hranice životopisů a učinit informovanější a nestrannější rozhodnutí o přijetí.
- 50 000 hodin ušetřených času na pohovorech
- 1 milion liber v ročním úspoře nákladů
- 16% nárůst v diverzitě náboru
- A 96% míra dokončení – téměř dvojnásobek průměru v oboru, který činí 50 %.
Efektivní, inkluzivní a překvapivě zábavné – taková je nová podoba náboru zaměstnanců.
🎉 Zajímavost: AI nejen píše popisy pracovních pozic, ale také je optimalizuje z hlediska inkluzivního jazyka a dokonce navrhuje poutavější úvody. Rozmanitost začíná již v návrhu.
Strategie IBM pro udržení zaměstnanců podporovaná umělou inteligencí
Společnost IBM využívá AI k náboru zaměstnanců – denně prověřuje více než 8 000 životopisů –, ale také k předpovídání, kteří zaměstnanci se možná chystají odejít.
, společnost s 350 000 zaměstnanci, vytvořila pomocí svého AI enginu Watson prediktivní program pro odhad fluktuace, který analyzuje tisíce datových bodů a označuje zaměstnance s rizikem odchodu s 95% přesností.
Manažeři dostávají více než jen varování. Dostávají také přizpůsobené návrhy, jak proaktivně znovu zapojit zaměstnance, než bude příliš pozdě.
Podle bývalé generální ředitelky Ginni Rometty tato AI již společnosti IBM ušetřila téměř 300 milionů dolarů na nákladech na udržení zaměstnanců.
A nejde jen o úsporu peněz. Přepracováním tradičních modelů HR a začleněním AI do všech oblastí, od udržení zaměstnanců po nábor, IBM zefektivnila své HR operace o 30 % a zvýšila kvalifikaci zbývajících zaměstnanců, aby se mohli soustředit na strategičtější a hodnotnější práci.
Rometty to vyjádřila slovy: „Nejlepší čas oslovit zaměstnance je předtím, než odejde.“ IBM přesně to dělá pomocí AI.
💡 Tip pro profesionály: Chcete zlepšit retenci zaměstnanců? Využijte AI k analýze výstupních pohovorů, zjišťování trendů v náladách zaměstnanců a vytváření plánů zlepšení, než se fluktuace stane pravidlem.
Hledáte nejlepší generativní nástroje umělé inteligence pro HR týmy?
✨ Nespravujete jen pracovní postupy. Formujete kulturu. Se správnými nástroji je tato práce snazší a mnohem více uspokojující.
Rozhodli jste se tedy implementovat generativní AI do svého HR nástroje. Co dál? Najít ten, který vyhovuje vašim potřebám! Zúžili jsme výběr na tři nejlepší generativní nástroje, které vám pomohou pracovat rychleji a chytřeji, aniž byste potřebovali technické vzdělání.
1. ClickUp
Od zapracování nových zaměstnanců po přípravu na pohovory na poslední chvíli – týmy HR musí neustále řešit řadu úkolů, často všechny najednou. Ať už jde o zařazování nových zaměstnanců, správu kalendářů nebo aktualizaci zásad, pracovní zátěž v zákulisí se málokdy snižuje.
Enter ClickUp —aplikace pro vše, co souvisí s prací—je navržena pro personální agendu. ClickUp není jen další nástroj pro řízení projektů; je to komplexní pracovní prostor, který kombinuje úkoly, dokumenty, cíle a komunikační kanály — vše poháněné umělou inteligencí.
ClickUp pro HR týmy znamená:
- Centralizované informace: Ukládejte a přistupujte ke všem dokumentům, politikám, příručkám a záznamům o zaměstnancích souvisejícím s HR na jednom místě pomocí ClickUp Docs.
- Přizpůsobitelné pracovní postupy: Přizpůsobte procesy tak, aby vyhovovaly jedinečným potřebám vaší organizace, od náborových procesů až po školicí programy.
- Snadná spolupráce: Usnadněte komunikaci mezi personálním oddělením, vedením a zaměstnanci pomocí funkcí ClickUp Chat a Assigned Comments.
- Řízení HR týmů: Dohlížejte na výkon členů HR týmu, přidělujte jim úkoly a zajistěte hladkou spolupráci díky funkcím správy úkolů a reportingu v ClickUp.
Ale kde je HR, ptáte se? Seznamte se s ClickUp Brain, AI asistentem zabudovaným do platformy.
Zde je několik příkladů, jak ji mohou využít profesionálové v oblasti lidských zdrojů:
- Propojte se: Získejte okamžitý přístup k informacím ze všech aplikací a dokumentů, na které se spoléháte. ClickUp Brain čerpá informace z nástrojů jako Google Drive, Salesforce, GitHub, Figma a dalších, takže vaše odpovědi jsou vždy v kontextu.
- Zeptejte se: Ušetřete si hledání složek nebo nekonečné pingování – stačí se zeptat a dostanete odpověď. Zeptejte se ClickUp Brain na cokoli ohledně úkolů, dokumentů nebo lidí a dostanete odpověď během několika sekund.
- Budování: Automatizujte své týdenní porady, aktualizace stavu a zprávy o pokroku. Nechte AI, aby se postarala o aktualizace pokroku, abyste se mohli soustředit na lidi, nikoli na papírování.
- Psaní: Díky integrovanému asistentovi pro psaní pomáhá ClickUp Brain vylepšovat interní komunikaci, vytvářet rychlé odpovědi a dokonce i vytvářet nové šablony nebo dokumenty v oblasti lidských zdrojů za běhu, aniž by byly potřeba další nástroje.
Od náboru až po udržení zaměstnanců – ClickUp Brain poskytuje vašemu HR týmu přehlednost, rychlost a informace, které potřebuje.
💡 Tip pro profesionály: Proměňte dlouhé dokumenty o personální politice v krátké, konverzační odpovědi tím, že naučíte AI modely na základě skutečných dotazů vaší zákaznické podpory. Začněte s 10 nejčastěji kladenými otázkami.
A protože ClickUp se integruje s vašimi stávajícími HR technologiemi, včetně nástrojů jako BambooHR, Workday, ADP, Google Workspace a Slack, můžete načíst organizační schémata, zásady nebo údaje o mzdách, aniž byste museli přepínat mezi záložkami. Centralizuje vaše HR informace, takže ClickUp Brain může okamžitě najít odpovědi, které potřebujete, napříč platformami.
ClickUp také nabízí bezplatné šablony pro oblast lidských zdrojů, které zefektivňují nábor, zaškolování nových zaměstnanců a další činnosti. Zde je několik příkladů, které můžete vyzkoušet:
Šablona příručky ClickUp HR
Šablona ClickUp HR Handbook Template je šablona dokumentu, která pomáhá centralizovat politiky a pokyny vaší společnosti.
ClickUp Brain vám dokonce pomůže sepsat nebo vylepšit klíčové části, jako jsou:
- Definujte poslání, vizi a základní hodnoty vaší společnosti.
- Organizujte personální politiky, jako je zapracování nových zaměstnanců, odchod zaměstnanců, chování, docházka a benefity.
Tuto šablonu odlišuje její hluboká integrace AI:
S ClickUp Brain můžete okamžitě generovat nové návrhy politik, aktualizovat stávající sekce pomocí návrhů založených na umělé inteligenci a shrnout dlouhý obsah pomocí jediného příkazu. Vaše příručka je vždy přesná, konzistentní a snadno udržovatelná – bez ručního přepisování nebo starostí s verzemi.
Stručně řečeno, AI promění vaši příručku HR ze statického dokumentu na živý, vždy aktuální zdroj informací, který vám ušetří hodiny práce a zajistí, že váš tým bude mít vždy po ruce ty nejnovější informace.
Šablona znalostní báze ClickUp HR
Šablona znalostní báze ClickUp HR centralizuje klíčové informace z oblasti HR. Pomáhá vám organizovat politiky, jako jsou dovolené, wellness a zdraví, do snadno navigovatelných sekcí, které zajišťují snadný přístup pro váš tým.
Díky podstránkám pro každé téma můžete sledovat aktualizace podle časového razítka, přiřazovat vlastníky a udržovat jasnou odpovědnost, což usnadňuje správu, sdílení a škálování vaší znalostní báze v oblasti lidských zdrojů. Jedná se o nezbytný nástroj pro hladkou interní komunikaci, který je ideální pro ukládání a sdílení pokynů v oblasti lidských zdrojů.
Toto říká Anne Thomas, manažerka personálního oddělení ve společnosti Snowville Creamery LLC, o ClickUp:
ClickUp nám umožňuje zveřejňovat veškerou komunikaci mezi všemi oblastmi naší společnosti na jednom centrálním místě. Usnadňuje a zjednodušuje přijímání oznámení a správu harmonogramů, tras a dodávek pro naši společnost.
ClickUp nám umožňuje zveřejňovat veškerou komunikaci mezi všemi oblastmi naší společnosti na jednom centrálním místě. Usnadňuje a zjednodušuje přijímání oznámení a správu harmonogramů, tras a dodávek pro naši společnost.
2. Findem
Jste unaveni procházením nekonečných životopisů? Findem si klade za cíl to změnit. Tato platforma založená na umělé inteligenci rychle vytváří podrobné profily kandidátů pomocí dat z více než 100 000 zdrojů, což pomáhá vedoucím pracovníkům v oblasti lidských zdrojů najít ty nejlepší talenty v mžiku.
Díky funkcím, jako je automatizované vytváření užšího výběru uchazečů a Talent CRM pro personalizované oslovování uchazečů, je to jako mít asistenta pro nábor zaměstnanců, který se dobře vyzná v trendech automatizace HR.
Findem se také integruje s vaším ATS, aby znovu objevil přehlédnuté kandidáty, a využívá analytiku sourcingu, která vám pomůže vylepšit vaši strategii náboru.
📚 Přečtěte si také: Nejlepší nástroje umělé inteligence pro náborové týmy
3. Leena
Ať už jde o zodpovídání dotazů zaměstnanců, provázení nováčků při nástupu do firmy nebo spouštění pracovního postupu v jiném systému, Leena AI pochopí kontext a podnikne příslušné kroky – přesně v okamžiku, kdy to potřebujete.
Nejde jen o jednotlivé úkoly. Leena přehodnocuje plánování lidských zdrojů od začátku do konce a zefektivňuje vše od náboru až po odchod. Stahování údajů o uchazečích? Hotovo. Sdílení dokumentů? Snadné. Jedno zadání to zvládne všechno.
Funguje také jako software pro péči o zdraví zaměstnanců a zajišťuje poskytování služeb v oblasti lidských zdrojů, jako je automatické řešení ticketů, správa dokumentů a zkrácení čekací doby zaměstnanců. Ještě lepší je, že každý ticket podpory promění v znalosti připravené pro budoucnost, takže odpovědi jsou ještě rychlejší.
A pokud jde o zapojení zaměstnanců, Leena nejen sbírá zpětnou vazbu, ale také na ni reaguje. Získáte tak v reálném čase přehled a automatizované akce, které udržují hodnocení spokojenosti správným směrem.
👀 Věděli jste, že... 49 % organizací již využívá AI pro své potřeby v oblasti lidských zdrojů a vnímá ji jako výkonný podpůrný systém pro své zaměstnance, nikoli jako náhradu.
Jaké jsou výzvy a etické aspekty AI v oblasti HR?
AI v oblasti HR může znít jako splněný sen – rychlejší nábor, vylepšené postupy HR a méně manuálních úkolů. Ale není to jen samá sláva a automatizace. Stejně jako u každé technologie musí týmy HR dávat pozor na několik překážek, které se mohou vyskytnout.
Zde je několik klíčových výzev v oblasti HR a etických otázek, které je třeba mít na paměti:
Zaujatost dovnitř, zaujatost ven
Pokud jsou data vkládaná do AI zaujatá, budou zaujaté i výsledky. To může vést k nespravedlivým rozhodnutím při náboru, přehlédnutí talentů nebo zkresleným hodnocení výkonnosti, aniž by si toho někdo všiml.
Společnost Amazon musela jednou zrušit svůj nástroj pro nábor zaměstnanců založený na umělé inteligenci, poté co zjistila, že tento nástroj snižoval hodnocení životopisů, které obsahovaly slovo „ženský“ – například „ženský šachový klub“. Systém byl trénován na životopisech z uplynulého desetiletí, z nichž většina pocházela od mužů, a proto převzal tuto zaujatost a řídil se jí.
Protože když systém trénují zaujatá data, automatizuje se vyloučení. ⚠️
Nedostatek transparentnosti
Jak AI dospěla k tomuto rozhodnutí? Někdy je těžké to vysvětlit. HR týmy musí být opatrné s black-box systémy – AI nástroji, které dělají rozhodnutí, aniž by ukázaly jak nebo proč.
Bez transparentnosti může být pro HR týmy náročné vysvětlovat nebo obhajovat svá rozhodnutí. Pokud rozhodnutí nejsou vysvětlena, může rychle dojít k narušení důvěry zaměstnanců, zejména pokud jde o spravedlnost a zaujatost.
📌 S ClickUpem můžete zachovat transparentnost sledováním veškerého obsahu, úprav a akcí generovaných umělou inteligencí v protokolech aktivit vašeho pracovního prostoru.
Rizika v oblasti ochrany osobních údajů
V roce 2020 byla německá pobočka společnosti H&M pokutována částkou 35 milionů eur za nadměrné sledování zaměstnanců. Společnost využívala citlivé údaje z individuálních rozhovorů.
Toto je jasné varování: AI může tyto informace shromažďovat a zpracovávat ve velkém měřítku, pokud neexistují přísné kontroly.
📌 Robustní kontroly oprávnění a auditní stopy ClickUp pomáhají zajistit, že citlivá data v oblasti lidských zdrojů jsou přístupná pouze oprávněným uživatelům.
Přílišná závislost na automatizaci
AI je mocný nástroj, ale neměla by nahrazovat lidský úsudek, zejména při rozhodování o přijímání, propouštění nebo hodnocení výkonu. Tyto situace vyžadují kontext, empatii a diskrétnost – věci, které automatizace a AI nedokážou nahradit.
💡 Tip pro profesionály: Neomezujte se pouze na automatizaci úkolů. Nechte AI propojit je do pracovních toků.
Například: „Nový zaměstnanec nastupuje → vytvořte kontrolní seznam pro zaškolení → naplánujte kontrolu → sledujte náladu → vyhledejte varovné signály.“ AI vyniká, když vidí celý oblouk.
Zde je jednoduchý kontrolní seznam pro oblast lidských zdrojů, který byl vytvořen okamžitě pomocí ClickUp Brain:
Skepticismus zaměstnanců
Je přirozené, že zaměstnanci mají obavy z toho, že AI čte jejich e-maily nebo hodnotí jejich výkon. Proto je důležitá jasná komunikace. Informujte lidi o tom, jak se AI používá, proč je zavedena a jaká opatření jsou přijata na jejich ochranu.
Závěr?
🔔 Připomenutí: AI v oblasti lidských zdrojů je mocný nástroj, ale pouze pokud se s ním zachází opatrně.
💡 Tip pro profesionály: Použijte šablony ClickUp pro zapracování nových zaměstnanců, abyste každému novému zaměstnanci zajistili hladké a konzistentní přivítání. Přizpůsobte je stylu vaší společnosti – bez potíží a dohadů!
Jaká je budoucnost AI v oblasti HR?
Generativní AI se stále vyvíjí a HR je jednou z oblastí, která se rychle mění. Brzy se dočkáme nástrojů, které budou předpovídat fluktuaci, doporučovat benefity na základě demografického složení týmu a dokonce předpovídat potřeby náboru na základě cílů tržeb nebo trendů růstu týmu.
A to nejlepší? K jejímu využití nemusíte být datový vědec. S intuitivními nástroji, jako je ClickUp, můžete činit chytřejší a rychlejší rozhodnutí bez nutnosti dlouhého učení.
Chcete zavést AI do HR? ClikUp vám s tím pomůže.
Skutečnou příležitostí generativní AI není jen automatizace, ale také posun na vyšší úroveň. Umožňuje personálním týmům soustředit se na lidi, nikoli na procesy. Ale pouze pokud se vaše nástroje vyvíjejí společně s vámi.
ClickUp přináší tuto evoluci na jedno místo. Namísto propojování náborových platforem, dokumentů s politikami a nástrojů pro sledování zapracování získáte jediný pracovní prostor vytvořený pro přehlednost, rychlost a škálovatelnost.
Nejde jen o to pracovat rychleji – jde o vytvoření systému lidských zdrojů, který funguje pro lidi.
Váš další skvělý zaměstnanec? Stačí jedno kliknutí v ClickUp. 🚀