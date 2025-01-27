10 nejlepších softwarů pro sledování zdraví zaměstnanců v roce 2025

Firemní software pro sledování zdraví zaměstnanců poskytuje digitální centrum pro monitorování a podporu jejich pohody. Je to však více než jen digitální fitness tracker. Jde nad rámec fyzického zdraví a často se zabývá duševním zdravím, úrovní stresu a spánkovými návyky, aby se zvýšila angažovanost a morálka zaměstnanců.
Sleduje také vaši náladu, zasílá připomenutí o sedavém způsobu života, vybízí vás k pravidelným přestávkám a motivuje vás k účasti na cvičeních mindfulness.
Proč je to důležité? Protože spokojení a zdraví zaměstnanci jsou produktivnější, angažovanější a méně náchylní k čerpání nemocenské, což je výhodné jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele.
Tento průvodce představuje nejlepší software pro sledování zdraví na pracovišti v roce 2024 a najde nástroje, které transformují personální práci vaší organizace.
Co byste měli hledat v softwaru pro sledování zdraví zaměstnanců?
Upřednostňování pohody vašich zaměstnanců není luxus. Je to zásadní pro úspěch vaší společnosti. Software pro sledování pohody zaměstnanců může mít velký vliv, ale s tolika dostupnými možnostmi je snadné se při výběru toho správného cítit zahlceni.
Při výběru nejlepší platformy pro sledování wellness je třeba mít na paměti několik bodů:
- Uživatelsky přívětivé rozhraní: Nezapomeňte, že klíčem je snadné používání! Dobře navržená platforma usnadňuje navigaci, což vede k vyšší míře zapojení a přijetí vašeho wellness programu.
- Funkce personalizace: Hledejte software, který nabízí možnosti přizpůsobení, abyste mohli svůj program péče o zdraví přizpůsobit potřebám svých zaměstnanců.
- Holistický přístup: Nezaměřujte se pouze na počítání kroků a kalorií. Ideální software by měl řešit širší aspekty pohody, včetně duševního zdraví, zvládání stresu a finančního zdraví.
- Zajímavé funkce: Zvyšte zapojení zaměstnanců pomocí gamifikace, výzev a sociální interakce. Ujistěte se, že software nabízí funkce, které osloví vaše zaměstnance.
- Monitorování a reportování v reálném čase: Získejte včasné informace o fyzickém a duševním zdraví svých zaměstnanců. Vyberte si platformy pro sledování zdraví, které identifikují trendy a okamžitě řeší jakékoli vznikající zdravotní problémy vašich zaměstnanců.
- Integrace a škálovatelnost: Ujistěte se, že vámi vybraná platforma pro sledování zdraví zaměstnanců je kompatibilní se stávajícími systémy pro správu lidských zdrojů a je škálovatelná, aby podporovala budoucí růst.
- Ochrana a bezpečnost dat: Upřednostněte ochranu dat pomocí robustních opatření a transparentnosti v oblasti využívání dat.
Ideální software pro sledování zdraví zaměstnanců by měl sledovat zdravotní ukazatele, nabízet personalizované iniciativy a podporovat zdravější návyky vašich zaměstnanců.
10 nejlepších softwarů pro sledování zdraví zaměstnanců
Správný software pro sledování zdraví zaměstnanců poskytuje nezbytné zdroje, jako jsou výzvy v oblasti zdraví a hodnocení zdravotních rizik, které vám pomohou komplexně spravovat duševní zdraví a pohodu vašich zaměstnanců.
Zde je přehled 10 nejlepších softwarů pro sledování zdraví zaměstnanců, které můžete ještě dnes začlenit do iniciativ vaší společnosti v oblasti zdraví.
1. Wellable
Populární platforma pro wellness, Wellable, pomáhá společnostem vytvářet přizpůsobitelné programy pro wellness zaměstnanců, zdravotní plány a firemní veletrhy zdraví.
Tato oceněná platforma se snadno integruje s technologiemi pro sledování zdraví, jako jsou Apple Health, FitBit a Garmin. Nabízí snadno ovladatelné uživatelské rozhraní (UI) a užitečný multimediální obsah, který motivuje zaměstnance k rozvoji zdravých návyků a k vytrvalosti v jejich cestě za zdravím.
Nejlepší funkce Wellable
- Využijte zábavné a interaktivní gamifikační funkce, jako jsou wellness výzvy, které podporují zdravé chování.
- Zúčastněte se fitness lekcí, meditačních sezení, workshopů o spánku, kurzů výživy a dalších aktivit vedených odborníky z oboru, které se konají přímo ve vaší společnosti.
- Získejte personalizovanou podporu a hodnocení zdraví od certifikovaných zdravotních trenérů.
- Získejte přístup k interaktivním dashboardům a exportovatelným zdravotním zprávám v reálném čase.
- Zaveďte program na odvykání kouření, který vašim zaměstnancům pomůže přestat kouřit.
- Získejte nepřetržitou podporu a pomoc od týmu Wellable, který je špičkou v oboru.
Omezení Wellable
- Někteří uživatelé považují nastavení programu Wellable za obtížné.
- Obtížné porozumění odkazům pro zadávání informací o jídle
- Někteří uživatelé mají pocit, že Wellable postrádá možnosti přizpůsobení.
- Někteří uživatelé považují za obtížné získávat data z minulých výzev.
Ceny Wellable
- Platforma pro sledování zdraví: Samostatné řízení za 75 $ pro minimálně 25 uživatelů Kompletní servis za 1000 $ pro 500 uživatelů
- Samostatné řízení za 75 USD pro minimálně 25 uživatelů
- Kompletní služba za 1000 $ pro 500 uživatelů
Hodnocení a recenze Wellable
- G2: 4,7/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 50 recenzí)
2. Bonusly
Bonusly je platforma pro vzájemné oceňování a odměňování zaměstnanců. Umožňuje kolegům navzájem si dávat malé virtuální „bonusy“ za příkladné dodržování hodnot společnosti, nadstandardní výkon nebo prostě za ochotu pomoci.
Tyto bonusy se hromadí jako body, které mohou zaměstnanci vyměnit za odměny, jako jsou dárkové karty, dary nebo firemní benefity. Bonusly si klade za cíl zvýšit angažovanost zaměstnanců a podporovat jejich pohodu, morálku a týmového ducha tím, že uznání je veřejné, včasné a zábavné.
Nejlepší funkce Bonusly
- Využijte jeho snadno použitelné funkce, i když nejste technicky zdatní.
- Přizpůsobte programy uznání tak, aby odpovídaly kultuře a hodnotám vaší společnosti.
- Integrujte jej s oblíbenými informačními systémy pro řízení lidských zdrojů (HRIS), zdravotními aplikacemi a softwarem pro spolupráci, jako jsou Microsoft Team, Slack, Apple Health, Workday, Namely a další.
- Získejte okamžitý přehled o virtuálním zdraví, vazbách v týmu, trendech účasti a frekvenci uznání díky interaktivním dashboardům.
- Je flexibilní, přehledný a přístupný odkudkoli, takže jej můžete používat v reálném čase.
- Automatizujte své pracovní postupy a mějte vše pod kontrolou.
Omezení Bonusly
- Někteří uživatelé by uvítali více možností dárkových karet nebo odměn, ale mezinárodní katalogy nenabízejí příliš velký výběr.
- Bonusy podléhají zvláštním pravidlům pro srážky daní a částka, kterou zaměstnanci obdrží při výplatě dividend, může být výrazně snížena.
Ceny Bonusly
- Základní verze: 3 $/měsíc na uživatele
- Výhoda: 5 $/měsíc na uživatele
- Na míru: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Bonusly
- G2: 4,8/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 1 000 recenzí)
3. YuMuuv
Zdraví zaměstnanců je skutečným bohatstvím společnosti! YuMuuv se o to postará. Jedná se o aplikaci pro týmové wellness výzvy, která byla navržena s cílem zvýšit zapojení a pohodu zaměstnanců.
Organizace mohou vytvářet nebo vybírat z neomezeného množství typů výzev, jako je počet kroků, minuty meditace nebo cíle zdravého stravování. Data z těchto týmových výzev se shromažďují prostřednictvím populárních integrací do jedné platformy, kde se tyto informace analyzují, čímž se stávají smysluplnými a srovnatelnými pro osobní i firemní použití.
Nejlepší funkce YuMuuv
- Zábavnou formou motivujte zaměstnance k fyzické aktivitě pomocí různých výzev, žebříčků a týmových soutěží.
- Získejte osobní informace o pokroku a prohlédněte si analýzy zlepšení zdraví.
- Synchronizujte jej s oblíbenými integracemi, jako jsou Apple Health, Google Fit, Garmin, Fitbit, iPhone a Android.
- Využijte ruční zaznamenávání aktivit a zapojte se bez ohledu na úroveň kondice nebo technologii.
- Podporujte týmovou práci a sociální interakci prostřednictvím týmových výzev, chatovacích funkcí a feedů aktivit.
- Využijte 32 různých jazyků po celém světě v App Store a Google Play Store.
- Využijte jeho snadný proces zavádění, spolehlivou zákaznickou podporu a neomezené možnosti přizpůsobení.
Omezení YuMuuv
- Někteří uživatelé mohou narazit na problémy se synchronizací nebo nekompatibilitou s konkrétními modely.
- Možnosti přizpůsobení pro individuální výzvy jsou omezenější.
- Uživatelé mohou mít potíže s nahráváním fotografií do chatu.
- Někteří uživatelé si stěžovali, že nedostávají push notifikace pro chaty.
Ceny YuMuuv
- 45 dní: Cena začíná na 650 USD pro 20 uživatelů
- 90 dní: Cena začíná na 975 USD pro 20 uživatelů
- 365 Days: Cena začíná na 1300 USD pro 20 uživatelů
Hodnocení a recenze YuMuuv
- G2: 4,4/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 100 recenzí)
4. Microsoft Viva Insights
Kdo by řekl, že vaše e-maily, chaty a metriky pracovní zátěže mohou prozradit tolik o zdraví vašich zaměstnanců? Microsoft Viva Insights je osobní trenér produktivity a pohody v rámci vašich nástrojů Microsoft. Analyzuje vaše komunikační data (například e-maily, schůzky a chaty) a doporučuje způsoby, jak zlepšit vaše pracovní návyky.
Může navrhnout čas pro soustředěnou práci, identifikovat vaše nejproduktivnější schůzky a pomoci vám zůstat v kontaktu s kolegy. Navíc nabízí cvičení mindfulness a podporuje nastavení zdravých hranic mezi prací a osobním životem.
Cílem Viva Insights je v konečném důsledku umožnit vám pracovat chytřeji, nikoli tvrději, a upřednostňovat zdravý životní styl.
Nejlepší funkce Microsoft Viva Insights
- Získejte cenné informace o svém podnikání pomocí knihovny flexibilních, ihned použitelných reportů, které můžete sdílet s vedoucími pracovníky.
- Získejte přehled o vzorcích, které mohou vést k vyhoření a snížení produktivity, jako je nedostatek času na soustředění, nedostatečné koučování a práce po pracovní době.
- Pomozte týmům zvýšit produktivitu a chránit jejich pohodu pomocí nástrojů pro individuální schůzky a týmových plánů, jako jsou plány společného zaměření a dny bez schůzek.
- Shromažďujte zpětnou vazbu od účastníků schůzek. Zamyslete se nad svými zvyky při schůzkách a poznatky o kategoriích schůzek. Sladěte čas strávený na schůzkách s vašimi cíli.
- Objevte trendy v tom, jak jste trávili čas během posledních čtyř týdnů, a identifikujte příležitosti ke zlepšení své sítě a spolupráce.
Omezení Microsoft Viva Insights
- Nezaznamenává údaje o zdraví a duševní pohodě
- Nelze vytvářet týmové fitness výzvy a není integrován s aplikacemi pro zdraví.
- Někteří uživatelé zaznamenali zpoždění v získávání přehledů, protože účet musí být aktivní po dobu 27 měsíců.
Ceny Microsoft Viva Insights
- Microsoft Viva Insights: 4 $/měsíc na uživatele
- Microsoft Viva Employee Communications and Communities: 2 $/měsíc na uživatele (roční závazek)
- Microsoft Viva Workplace Analytics and Employee Feedback: 6 USD/měsíc na uživatele (roční závazek)
- Microsoft Viva Suite: 12 USD/měsíc na uživatele (roční závazek)
Hodnocení a recenze Microsoft Viva Insights
- G2: 4,5/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
5. Woliba
Chcete aplikaci, která se postará o vše, co souvisí s wellness vašich zaměstnanců? Pak je Woliba tou správnou volbou pro vaše HR týmy! Jedná se o komplexní platformu pro zaměstnance, která kombinuje funkce wellness, uznání, odměny a zapojení do mobilní aplikace.
Cílem tohoto softwaru je podpořit pozitivní kulturu na pracovišti a posílit spolupráci v týmu.
Nejlepší funkce Woliba
- Veřejně oceňujte a odměňujte kolegy za to, že jsou příkladem firemních hodnot, jdou nad rámec svých povinností nebo jsou prostě nápomocní.
- Podporujte zdravé návyky prostřednictvím výzev, stanovování cílů a vzdělávacích zdrojů a propagujte holistický přístup k wellness.
- Podporujte vztahy a týmovou práci prostřednictvím sociálních funkcí, gamifikačních prvků a personalizované zpětné vazby.
- Organizujte virtuální nebo osobní akce, jako jsou týmové výlety nebo workshopy zaměřené na zdraví.
- Propojte jej s různými fitness trackery, nástroji pro řízení lidských zdrojů a komunikačními platformami.
Omezení Woliba
- Uživatelé mohou mít potíže s nalezením biometrického screeningového formuláře.
- Nadměrné nebo nekonzistentní oznámení mohou vést k informační únavě.
- Aktualizace počtu kroků, ujetých kilometrů a spálených kalorií mohou být zpožděné.
Ceny Woliba
- Core: 5 $/měsíc na uživatele
- Premium: 6 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 7 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Woliba
- G2: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (90+ recenzí)
6. PerkUp
PerkUp je platforma, která pomáhá společnostem zvyšovat angažovanost zaměstnanců a posilovat firemní kulturu prostřednictvím odměn a uznání.
Pomocí PerkUp můžete zlepšit retenci zaměstnanců a firemní kulturu tím, že budete oslavovat pracovní výročí, narozeniny, nástup nových zaměstnanců a další milníky. PerkUp můžete také použít k odměňování svých zákazníků nebo partnerů za doporučení, loajalitu nebo zpětnou vazbu.
PerkUp nabízí řadu produktů a odměn, které můžete přizpůsobit a automatizovat podle svých potřeb.
Nejlepší funkce PerkUp
- Objednávejte prémiové položky, jako jsou firemní oděvy, dárkové karty a zážitky, po celém světě, s jednoduchým přizpůsobením a nízkými minimálními objednávkami.
- Motivujte zaměstnance vzájemným uznáním, pochvalami a personalizovanými zprávami.
- Odměňujte úspěchy, oslavujte milníky a projevujte uznání za individuální i týmové úsilí.
- Spravujte rozpočty, sledujte výdaje a analyzujte účinnost programů pomocí komplexních reportů a přehledů.
- Integrujte oblíbený software, nástroje a pracovní platformy pro řízení lidských zdrojů.
Omezení PerkUp
- Někteří uživatelé mohou potřebovat školení, aby se seznámili s procesem a způsobem používání kreditů.
- PerkUp má omezenou integraci s jinými systémy, jako jsou HRIS, Slack, Amazon Business a SSO/SAML.
Ceny PerkUp
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze PerkUp
- G2: 4,5/5 (90+ recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
7. Wellness360
Hledáte komplexního poskytovatele služeb v oblasti wellness? Představujeme vám Wellness360. Poskytuje řešení v oblasti firemního wellness pro různé organizace.
Pomáhá firmám podporovat zdravou a angažovanou kulturu na pracovišti tím, že nabízí funkce jako hodnocení zdravotních rizik, biometrické screeningy, wellness výzvy, koučování, odměny, komunikaci a sebehodnocení COVID-19.
Wellness360 se také integruje s oblíbenými fitness zařízeními a aplikacemi a podporuje analytiku založenou na datech a možnosti přizpůsobení.
Nejlepší funkce Wellness360
- Přizpůsobte si svůj program pro zdraví zaměstnanců a opatřete jej svou značkou pomocí technologie a obsahu Wellness360.
- Využijte výhody přizpůsobených iniciativ v oblasti wellness, které se zaměřují na konkrétní potřeby a zájmy vašich zaměstnanců na základě jejich odpovědí v hodnocení zdravotních rizik.
- Synchronizujte svá nositelná zařízení, fitness trackery a zdravotní aplikace s platformou Wellness 360.
- Získejte přístup k pečlivě sestavené knihovně obsahu o zdraví a wellness na základě cílů a zájmů uživatele.
- Naplánujte osobní tréninky, poradenství v oblasti duševního zdraví, zdravotní koučink a další aktivity.
Omezení Wellness360
- Cena může být ve srovnání s jinými řešeními pro sledování zdraví příliš vysoká nebo nejasná.
- Někteří uživatelé považují platformu za příliš rigidní nebo obecný nástroj, který nevyhovuje jejich konkrétním cílům a preferencím.
- U některých uživatelů může dojít ke zpoždění nebo potížím při řešení jejich problémů.
Ceny Wellness360
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Wellness360
- G2: 4,9/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (10+ recenzí)
8. Vantage Fit
Pojďme za hranice GenAI! Vantage Fit je aplikace pro firemní wellness založená na umělé inteligenci, která zaměstnavatelům pomáhá vytvářet a spravovat efektivní wellness iniciativy, jako jsou motivační programy a výzvy pro zaměstnance.
Umožňuje uživatelům sledovat jejich fyzickou aktivitu, srdeční frekvenci, kalorie a další zdravotní ukazatele a účastnit se různých fitness úkolů a soutěží.
Nabízí také funkce gamifikace, motivace a uznání, které motivují a odměňují zaměstnance za jejich snahu o zdravý životní styl.
Nejlepší funkce Vantage Fit
- Jděte nad rámec sledování fyzické kondice a využijte funkce jako sledování spánku, příjem tekutin a dokonce i sledování nálady.
- Program přizpůsobte svým konkrétním potřebám a kultuře výběrem z předem připravených výzev, vytvořením vlastních výzev a integrací do vašeho stávajícího systému.
- Podporujte zapojení zaměstnanců pomocí funkcí, jako jsou týmové výzvy, žebříčky a personalizované odměny.
- Sledujte, analyzujte a zlepšujte ukazatele zdraví zaměstnanců pomocí komplexních přehledů.
Omezení Vantage Fit
- Možné nesrovnalosti ve sledování kroků, zaznamenávání vzdálenosti a dokonce i úplná ztráta dat
- Gamifikační prvky mohou být pro některé uživatele, kteří prosperují na přátelské rivalitě, méně atraktivní.
- Někteří uživatelé hlásili, že aplikace výrazně vybíjí baterii jejich zařízení.
Ceny Vantage Fit
- Zdarma: Až 10 uživatelů
- Premium: 1 $/týden na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Vantage Fit
- G2: 4,5/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (90+ recenzí)
9. Nectar
Vaše hledání bezplatné platformy pro zapojení zaměstnanců končí s Nectar! Tato aplikace, známá svým uživatelsky přívětivým rozhraním, usnadňuje zaměstnancům a manažerům maximální využití jejích jedinečných funkcí.
Platforma se navíc snadno integruje s oblíbenými nástroji pro řízení lidských zdrojů a komunikaci, čímž zefektivňuje pracovní postupy a zlepšuje přístupnost.
Základní funkce jsou zdarma, ale aplikace Nectar HR nabízí také placené tarify s dalšími funkcemi, jako jsou nástroje pro řízení výkonu, automatizace onboardingu a pokročilé analytické funkce.
Nejlepší funkce Nectar
- Posílejte a přijímejte veřejné „pozdravy“ v rámci celé organizace.
- Získejte různé odměny, jako jsou dárkové karty, firemní reklamní předměty a další.
- Sbírejte body za uznání, účast na firemních iniciativách a dokonce i za splnění úkolů.
- Získejte exkluzivní slevy a nabídky na různé produkty a služby, od zábavy a cestování až po zdraví a wellness.
- Sdílejte zpětnou vazbu k různým aspektům společnosti, včetně pracovního prostředí, managementu a firemní kultury.
Omezení Nectar
- Nedostatek flexibility při vytváření programů, které by skutečně odpovídaly firemní kultuře a potřebám
- Někteří uživatelé považují poměr bodů k dolaru u odměn za méně atraktivní ve srovnání s jinými platformami.
- Někteří uživatelé mohou preferovat platformu s širší škálou funkcí pro zapojení zaměstnanců, jako jsou průzkumy, stanovení cílů nebo gamifikované výzvy.
- Není integrován s aplikacemi pro zdraví, a proto nemůže poskytovat metriky týkající se zdraví.
Ceny Nectar
- Standard: 2,75 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Plus: 4 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Nectar
- G2: 4,7/5 (více než 4 000 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 200 recenzí)
10. Limeade
Limeade je platforma pro firemní wellness a zapojení zaměstnanců, která pomáhá organizacím zlepšovat fyzické, emocionální, finanční a pracovní pohodu svých zaměstnanců.
Díky vědecky podloženému přístupu a špičkovým řešením pomáhá firmám podnikat komplexní kroky ke zlepšení zdraví zaměstnanců a snížení nákladů na zdravotní péči. To firmám pomáhá výrazně zvýšit produktivitu zaměstnanců.
Nejlepší funkce Limeade
- Pomozte zaměstnancům zlepšit jejich celkovou pohodu pomocí vědecky podložených aktivit, hodnocení a zdrojů.
- Poskytněte svým zaměstnancům nástroje pro lepší zpětnou vazbu, uznání a individuální koučink.
- Shromažďujte zpětnou vazbu a postřehy zaměstnanců pomocí funkcí, jako jsou průzkumy, ankety a kontroly pulsu.
- Využijte centrální platformu pro komunikaci v rámci celé společnosti a udržujte své zaměstnance informované a propojené.
- Využijte škálovatelnost a přizpůsobení, které splní potřeby vaší organizace.
Omezení Limeade
- Přístup k pokročilým funkcím, jako jsou podrobné analýzy, školení vedoucích pracovníků a rozsáhlé přizpůsobení, vyžaduje dodatečné poplatky.
- Mobilní aplikace je sice funkční, ale nenabízí funkce jako vzájemné uznání a některé průzkumné funkce, které jsou k dispozici na webové platformě.
- Někteří uživatelé hlásili složitý proces konfigurace vyžadující technické znalosti.
Ceny Limeade
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Limeade
- G2: 4,4/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Další nástroje pro správu zaměstnanců
Nyní, když jsme si představili základní funkce softwaru pro sledování wellness zaměstnanců a představili vám 10 nejlepších možností, podívejme se na ClickUp – špičkový nástroj pro správu zaměstnanců.
ClickUp
Představte si následující situaci: Vaše personální oddělení je zavaleno papírováním, honí se za schváleními a cítí se odtržené od zaměstnanců. Potřebuje robustní platformu pro správu lidských zdrojů.
Tento nástroj zefektivňuje úkoly v oblasti lidských zdrojů, od zaškolování zaměstnanců až po hodnocení výkonu, a šetří tak drahocenný čas a úsilí. Přidejte k tomu automatizovanou výplatu mezd, snadné sledování dovolených a okamžitý přístup k údajům o zaměstnancích. Voilà! Je to dokonalé řešení pro týmy lidských zdrojů po celém světě!
Seznamte se s platformou ClickUp HR Management Platform!
Řízení zaměstnanců může být spojeno s velkým množstvím papírování, ale nemusí tomu tak být! S ClickUp Automation se můžete rozloučit s nudným papírováním a manuálními procesy.
S ClickUp Automation můžete optimalizovat personální funkce vaší společnosti z hlediska rychlosti a přesnosti:
- Eliminujte manuální úkoly, jako je zasílání uvítacích e-mailů, přidělování úkolů a udělování přístupových práv, pomocí předem připravených automatizačních šablon.
- Zajistěte efektivní zapracování nových zaměstnanců automatickým spouštěním akcí na základě konkrétních kritérií.
- Umožněte zaměstnancům podávat žádosti o dovolenou elektronicky a automatizujte schvalovací procesy na základě předem definovaných pravidel.
- Nastavte opakující se připomenutí pro hodnocení výkonu, která automaticky vyzývají manažery k zahájení a dokončení hodnocení.
Díky tomu se personalisté mohou soustředit na strategické iniciativy, které podporují angažovanost, produktivitu a celkový úspěch.
Tip pro profesionály: Kombinujte tyto automatizační funkce s nástroji ClickUp Brain využívajícími umělou inteligenci, které na základě údajů o zaměstnancích doporučují personalizované odměny za uznání. Analyzujte tyto údaje a identifikujte zaměstnance, u nichž hrozí riziko vyhoření. Posuďte dovednosti týmu a identifikujte oblasti, které je třeba proškolit nebo rozvíjet.
Kromě toho více než 15 flexibilních zobrazení ClickUp nabízí významnou výhodu pro personalisty, protože poskytuje různé pohledy na data a podporuje efektivní pracovní postupy.
HR týmy řeší překážky rychleji a šetří čas i peníze díky přehlednému zobrazení všech HR úkolů, projektů a údajů o zaměstnancích v jediném přizpůsobitelném zobrazení seznamu ClickUp.
Kalendář ClickUp vám pomůže vizualizovat nadcházející události, termíny a schůzky související s personálními aktivitami, takže budete mít přehled o důležitých datech a vyhnete se kolizím v plánování.
Můžete také plánovat a spravovat složité projekty v oblasti lidských zdrojů s jasnými časovými harmonogramy a závislostmi. Sledujte přidělování zdrojů, identifikujte potenciální překážky a proaktivně upravujte plány pomocí zobrazení Ganttova diagramu v ClickUp.
Vlastní formuláře vám také pomohou shromažďovat zpětnou vazbu od zaměstnanců, sledovat absolvování školení nebo sbírat údaje o výkonu. Staňte se odborníkem tím, že získáte cenné informace o názorech zaměstnanců a identifikujete oblasti, které je třeba zlepšit, pomocí ClickUp Form View.
Nakonec použijte ClickUp Dashboards ke sledování klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI), jako jsou individuální a týmové cíle, dokončené úkoly, hodnocení zpětné vazby a pokrok v rozvoji dovedností. Získáte tak ucelený přehled o výkonu zaměstnanců na jednom centrálním místě.
Nejlepší funkce ClickUp
- Využijte automatizační funkce ClickUp k zefektivnění všech vašich úkolů a funkcí v oblasti lidských zdrojů.
- Využijte nástroje ClickUp založené na umělé inteligenci k posílení zapojení zaměstnanců a úspěchu společnosti.
- Využijte systém sledování výkonu na maximum a dejte personalistům možnost efektivně sledovat a optimalizovat výkon zaměstnanců na ClickUp.
- Sledujte čas strávený na konkrétních projektech a úkolech jednotlivců i týmů a získejte cenné informace o individuálním výkonu a efektivitě projektů pomocí ClickUp Project Time Tracking.
- Sladěte individuální a týmové cíle, zvyšte výkonnost pomocí zpětné vazby založené na datech a podpořte zapojení zaměstnanců sledováním cílů, to vše prostřednictvím ClickUp Goals.
- Využijte více než 100 šablon ClickUp HR pro nástup, odchod, zpětnou vazbu zaměstnanců, jmenovací dopisy, pracovní nabídky, roční cíle, plánování akcí a další.
Omezení ClickUp
- Pro začínající uživatele může být naučení se ovládání softwaru náročné.
- Funkce sledování času v ClickUp potřebuje vylepšit.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Business: 12 $/uživatel za měsíc
- Business Plus: 19 $/uživatel za měsíc
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně ceny
- ClickUp Brain je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 USD/uživatel za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 300 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 4 000 recenzí)
Posilte své personální oddělení pomocí ClickUp
Výběr správné platformy pro sledování zdraví zaměstnanců vyžaduje pečlivé zvážení. Než se rozhodnete pro software, který nejlépe vyhovuje zdravotním cílům vaší organizace, zkontrolujte rozpočet, kulturu, velikost týmu, programy a služby v oblasti zdraví a zdravotní ukazatele.
S ClickUp můžete využívat funkce, jako je stanovení cílů, uznání a průzkumy, které mohou podporovat iniciativy v oblasti wellness.
Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a vytvořte prosperující pracovní sílu, která je šťastná, zdravá a připravená uspět!