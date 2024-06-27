Jak využívat AI v oblasti lidských zdrojů (případy použití a nástroje)

V mnoha dnešních organizacích funguje personální oddělení stále v reaktivním režimu. Mnoho činností a opatření se provádí až po výskytu určitých událostí. To není ideální, zejména v rychle se měnícím digitálním pracovním prostředí. Není to však proto, že by se váš personální tým nestaral. Je prostě příliš zaneprázdněn administrativními úkoly nebo se soustředí na plánování pohovorů, vyřizování papírování, zasílání upomínek a další opakující se činnosti.
Nástroje umělé inteligence pro HR mohou pomoci změnit věci k lepšímu. Mohou převzít každodenní činnosti, včetně správy mezd a benefitů, náborových procesů, udržení zaměstnanců atd. To umožňuje vašim HR týmům soustředit se na klíčové činnosti, jako je analýza zpětné vazby od zaměstnanců, rozvoj talentů a zlepšování firemních procesů. Používání těchto nástrojů pro automatizaci HR pomáhá organizacím šetřit čas a peníze. Navíc snižuje dopad lidských chyb a osobních předsudků na pracovišti a podporuje příznivé prostředí.
Může AI skutečně otevřít nové možnosti pro vaše procesy v oblasti lidských zdrojů? V tomto průvodci prozkoumáme, jak využít AI v oblasti lidských zdrojů k vybudování personálního oddělení připraveného na budoucnost a prosperujícího pracovního prostředí.
Porozumění AI v oblasti lidských zdrojů
Umělá inteligence (AI) zahrnuje řadu technologií, které umožňují strojům simulovat lidskou inteligenci. AI dokáže analyzovat obrovské množství dat, identifikovat vzorce a automatizovat úkoly, čímž uvolňuje personální týmy, aby se mohly soustředit na strategické iniciativy. To způsobuje jakousi zásadní změnu.
Umělá inteligence se používá k automatizaci zdlouhavých a opakujících se manuálních procesů, umožňuje rozhodování na základě dat a vytváří zdravé pracovní prostředí pro zaměstnance.
To má pro společnosti několik klíčových výhod, mezi které patří:
- Vylepšený proces získávání talentů: S nástroji umělé inteligence pro nábor zaměstnanců můžete prohledávat širší databázi uchazečů a identifikovat ty, kteří mají nejrelevantnější dovednosti. To se promítá do rychlejších náborových cyklů, nižších nákladů a kvalitnější pracovní síly.
- Zvýšená retence zaměstnanců: Spokojená a angažovaná pracovní síla je produktivní. Umělá inteligence vám pomůže identifikovat potenciální rizika odchodu zaměstnanců a proaktivně řešit jejich obavy. Nástroje založené na umělé inteligenci navíc umožňují personalizovat plány rozvoje zaměstnanců a podporovat kulturu neustálého učení, což zvyšuje spokojenost zaměstnanců, jejich retenci a kariérní rozvoj. Mnoho organizací dnes také používá nástroje umělé inteligence k zapojení zaměstnanců a provádění pravidelných kontrol jejich spokojenosti.
- Plánování pracovní síly na základě dat: Technologie v oblasti lidských zdrojů založená na umělé inteligenci dokáže analyzovat výkonnost zaměstnanců na základě jejich dovedností, výsledků a dalších parametrů. Tento proaktivní přístup vám umožňuje vyvíjet cílené strategie získávání talentů a programy zvyšování kvalifikace a porozumět očekáváním zaměstnanců z těchto aktivit.
- Snížení administrativní zátěže: Technologie umělé inteligence mohou převzít základní a opakující se úkoly v oblasti lidských zdrojů, jako je plánování pohovorů, vyhledávání kandidátů, zaškolování zaměstnanců atd. Týmy lidských zdrojů se pak mohou více soustředit na zapojení zaměstnanců, zvyšování jejich kvalifikace a vytváření nejúspěšnějších strategií pro získávání a udržení zaměstnanců.
- Snižování zaujatosti v HR procesech: Neuvědomělá zaujatost se může vkrádat do různých HR funkcí a bránit snahám o diverzitu a inkluzi. AI může pomoci snížit zaujatost tím, že hodnotí jednotlivce na základě objektivních kritérií, což vede k diverznějšímu a spravedlivějšímu pracovišti.
Jak využít AI v oblasti lidských zdrojů pro různé případy použití
Je důležité si uvědomit, že umělá inteligence nenahrazuje lidskou odbornost. Personalisté přinášejí do práce neocenitelné lidské vlastnosti, jako je empatie, úsudek a kritické myšlení. Podle nedávného průzkumu 49 % organizací využívá umělou inteligenci v oblasti lidských zdrojů a vnímá ji jako podporu pro své zaměstnance.
Díky využití umělé inteligence jako mocného nástroje se personalisté mohou soustředit na to, co umí nejlépe – budování vztahů se zaměstnanci, podporu pozitivní pracovní kultury a prosazování strategických iniciativ, které posouvají podnikání vpřed. Zde je několik klíčových procesů v oblasti lidských zdrojů, kde technologie HR a umělá inteligence tvoří vítěznou kombinaci:
Náborové procesy
Jednou z hlavních oblastí, kde se AI používá pro plánování lidských zdrojů, je proces najímání a náboru zaměstnanců. Může tento proces výrazně zefektivnit tím, že se zaměří na konkrétní oblasti, jako jsou:
- Prověřování životopisů a vyhledávání vhodných kandidátů: Nástroje pro prověřování životopisů založené na umělé inteligenci dokážou analyzovat životopisy z hlediska klíčových slov, dovedností a úrovně zkušeností, odfiltrovat nekvalifikované kandidáty a ušetřit personalistům nespočet hodin práce. Představte si je jako ATS na steroidech! Tyto nástroje také dokážou využít pokročilé algoritmy k přiřazení kandidátů ke konkrétním pracovním pozicím, čímž zajistí lepší shodu mezi kvalifikací a požadavky. Personalisté se tak mohou soustředit na klíčová rozhodnutí, místo aby procházeli každý životopis.
- Budování rozmanitého talentového fondu: AI může odstranit nevědomé předsudky z náboru tím, že objektivně hodnotí kandidáty na základě popisu pracovní pozice. To umožňuje HR týmům přilákat rozmanitější skupinu kvalifikovaných kandidátů.
- Zajímavá zkušenost pro uchazeče: Chatboty s umělou inteligencí mohou zpracovávat počáteční dotazy uchazečů a odpovídat na často kladené otázky. Mohou také automaticky plánovat pohovory synchronizací s nástroji pro schůzky s umělou inteligencí. To uvolňuje personalistům ruce, aby mohli komunikovat s uchazeči, kteří postoupili do užšího výběru, a vytvořit pozitivní první dojem o organizaci.
- Prediktivní analýza pro úspěšný nábor: Umělá inteligence může zkoumat minulé záznamy o náboru, aby odhalila trendy a předpověděla, kteří uchazeči budou v dané pozici úspěšní. To umožňuje personalistům činit rozhodnutí na základě dat a zaměřit své náborové úsilí na kandidáty s vysokým potenciálem.
Společnost Unilever, světový lídr v oblasti spotřebního zboží, se dostala do zpráv díky využití umělé inteligence v HR procesech, zejména v oblastech jako nábor a hodnocení zaměstnanců. Společnost, která musela projít 250 000 žádostí, aby vybrala 3500 uchazečů pro finální kola, se rozhodla využít umělou inteligenci pro jejich hodnocení. K vylepšení metodiky hodnocení a testování využila umělou inteligenci k:
- Gamifikujte hodnocení: Společnost Unilever uzavřela partnerství se společností Pemetrics, aby pomocí její herní platformy hodnotila schopnosti uchazečů řešit problémy, logicky uvažovat a podstupovat rizika prostřednictvím zábavných interaktivních her. To nejenže vyneslo na povrch přirozené schopnosti uchazečů, ale také výrazně snížilo jejich stres, což jim umožnilo předvést svůj skutečný potenciál.
- Videoanalýza pro pohovory: Společnost Unilever ve spolupráci s Higher View vytvořila platformu pro videoanalýzu, která analyzuje neverbální signály uchazečů, jako je řeč těla a tón hlasu. To společnosti Unilever pomohlo jít nad rámec životopisů a činit informovanější rozhodnutí o přijetí uchazečů.
Výsledek? Společnost Unilever ušetřila za 18 měsíců neuvěřitelných 50 000 hodin času stráveného pohovory s uchazeči. To jí pomohlo dosáhnout úspory nákladů ve výši 1 milionu liber ročně. Navíc dosáhla pozoruhodného 16% nárůstu diverzity při náboru. S 96% mírou dokončení uchazečů (v porovnání s tradičními 50 %) je jasné, že nový přístup byl efektivní a poutavý pro všechny zúčastněné!
Šablona ClickUp pro nábor a přijímání zaměstnanců je komplexní sada nástrojů, která vám pomůže zefektivnit procesy vyhledávání kandidátů. Díky funkcím umožňujícím snadné zveřejňování pracovních nabídek, efektivní sledování kandidátů, standardizované hodnotící karty pohovorů a zjednodušené formuláře žádostí o zaměstnání přináší jednoduchost a efektivitu do vašich náborových postupů.
Procesy zapracování a školení
Zaškolení nových zaměstnanců je pro každou organizaci klíčovým procesem, protože udává tón pro zkušenosti a očekávání nových zaměstnanců od společnosti. Kromě znalostní báze a pracovních postupů při zaškolování může AI tento proces personalizovat a zatraktivnit. To může zahrnovat:
- Personalizované programy pro zapracování nových zaměstnanců: AI může využít data z profilů zaměstnanců a pracovních pozic k vytvoření personalizovaných programů pro zapracování nových zaměstnanců. To může zahrnovat přizpůsobení výukových materiálů pozici uchazeče, zorganizování seznámení s kolegy a poskytnutí cílených zdrojů pro zajištění hladkého přechodu.
- Přizpůsobené vzdělávání a rozvoj: AI dokáže analyzovat dovednosti zaměstnanců, mezery v jejich znalostech a kariérní cíle a na základě toho doporučit personalizované vzdělávací příležitosti. Zaměstnanci tak získají školení, které potřebují, aby mohli vyniknout ve svých rolích a neustále rozvíjet své dovednosti.
S ClickUp Brain získá celý váš tým asistenta poháněného umělou inteligencí, který poskytuje přesné a okamžité odpovědi na základě kontextu. Tento asistent dokáže prohledávat informace ze všech vašich organizačních souborů a dokumentů, včetně Wiki, Docs, Projects, Tasks a dalších oblastí. Když tedy vaši noví zaměstnanci mají konkrétní dotazy, asistent s umělou inteligencí jim může poskytnout přesné odpovědi, čímž ušetří čas členům vašeho týmu.
Řízení výkonu
Tradiční hodnocení výkonu často probíhá reaktivním způsobem, kdy zaměstnanci dostávají zpětnou vazbu pouze na konci roku nebo těsně před hodnocením. Tento proces může být často časově náročný a mít negativní dopad jak na zaměstnance, tak na manažery.
Díky nástrojům umělé inteligence lze tento proces zefektivnit a zjednodušit zaměřením se na aspekty jako:
- Zpětná vazba založená na datech a neustálé zlepšování: AI dokáže analyzovat data, včetně metrik výkonnosti, pokroku v plnění cílů a sebehodnocení zaměstnanců. Tato data lze použít k vytváření objektivních a přehledných zpráv, které zdůrazňují silné stránky zaměstnanců a oblasti, které je třeba zlepšit. AI může například včas varovat, pokud zjistí znatelný odklon od očekávaného plnění cílů. Takové poznatky založené na datech umožňují manažerům poskytovat cílenější a praktičtější zpětnou vazbu a eliminují jakoukoli možnost, že by se do hodnocení vkradla zaujatost.
- Koučování a zpětná vazba v reálném čase: Systémy řízení výkonu založené na umělé inteligenci mohou usnadnit častější zpětnou vazbu. Představte si, že dostáváte zpětnou vazbu o výkonu v reálném čase po celý rok, místo abyste čekali na jediné roční hodnocení. To podporuje kulturu neustálého zlepšování a pomáhá zaměstnancům korigovat a přizpůsobovat své chování podle potřeby.
Administrativní úkoly a řízení pracovní zátěže
Profesionálové v oblasti lidských zdrojů se často potýkají s administrativními úkoly. Umělá inteligence může tyto opakující se procesy automatizovat a uvolnit tak cenný čas pro strategičtější iniciativy:
- Plánování a správa pohovorů: Nástroje pro plánování založené na umělé inteligenci mohou automatizovat plánování pohovorů, čímž se sníží nutnost opakované komunikace mezi uchazeči a náborovými manažery.
- Správa dovolených a benefitů: Chatboty s umělou inteligencí mohou odpovídat na dotazy zaměstnanců týkající se dovolených a benefitů, čímž snižují administrativní zátěž personálních týmů.
Společnost Acme přepracovala svůj náborový proces pomocí náborové platformy založené na umělé inteligenci, která nahradila zastaralý manuální systém, který ji stál nejlepší talenty. Toto inovativní řešení automatizovalo úkoly, jako je prověřování životopisů a plánování pohovorů, což vedlo k působivým výsledkům:
- Počet kvalifikovaných uchazečů vzrostl o 63 %.
- Doba potřebná k přijetí nového zaměstnance se zkrátila o 55 %.
- Míra přijetí nabídek se zvýšila o 47 %.
Zapojení a udržení zaměstnanců
Od vedoucích pracovníků v oblasti lidských zdrojů se očekává, že budou rozumět náladám a úrovni zapojení zaměstnanců a budou je podporovat. V případě velkých organizací nebo rozptýlených týmů však může docházet k komunikační bariéře mezi oddělením lidských zdrojů a zaměstnanci. K překonání této bariéry mohou týmy lidských zdrojů využít strojové učení k analýze dat z 360stupňových průzkumů nebo anonymních formulářů zpětné vazby.
Tip pro profesionály: Použijte šablonu zpětné vazby od zaměstnanců v ClickUp k vytvoření fóra pro otevřenou diskusi mezi manažery a zaměstnanci. S touto šablonou můžete:
- Získejte smysluplnou zpětnou vazbu od zaměstnanců
- Sledujte náladu zaměstnanců v průběhu času pomocí výkonných vizualizací
- Vytvořte kulturu transparentnosti a důvěry mezi zaměstnanci, vedením a personálními týmy
Díky hlubší analýze mohou týmy v oblasti lidských zdrojů posoudit náladu zaměstnanců a podle toho provést příslušné změny. To jim umožňuje proaktivně řešit obavy zaměstnanců a vytvářet pozitivnější pracovní kulturu.
Umělá inteligence také umožňuje personalizovanější komunikaci se zaměstnanci na základě jejich zájmů, potřeb atd. Může například prohledávat databáze zaměstnanců a vyhledávat nadcházející narozeniny, výročí a další důležité události. Poté může zasílat cílené zprávy příslušným členům týmu. To pomáhá týmu pro řízení talentů rozpoznat individuální příspěvky a zlepšit procesy zapojení zaměstnanců.
Wellness a duševní zdraví zaměstnanců
Blaho a duševní zdraví zaměstnanců již nejsou pro organizace druhořadou záležitostí. Dnes musí týmy v oblasti lidských zdrojů pracovat také na politikách a prosazování postupů, které mají vliv na celkové zdraví zaměstnanců. Implementací nástrojů umělé inteligence do softwaru pro blaho zaměstnanců mohou organizace zlepšit blaho zaměstnanců mnoha způsoby, například:
- Identifikace prvních příznaků vyhoření: AI dokáže analyzovat komunikační vzorce zaměstnanců, odpracované hodiny a pracovní výkon, aby identifikovala potenciální příznaky vyhoření. To umožňuje personalistům a manažerům včas zasáhnout a poskytnout zdroje a podporu zaměstnancům, kteří mají potíže. Týmy mohou také přijímat proaktivní rozhodnutí a povzbuzovat přepracované zaměstnance, aby si udělali přestávku. To pomáhá řešit problémy s rovnováhou mezi pracovním a soukromým životem.
- Personalizované zdroje pro duševní zdraví: Na základě analýzy demografických údajů, pracovních stylů a individuálních preferencí zaměstnanců může AI doporučit personalizované zdroje pro duševní zdraví a podpůrné programy. Může se jednat například o doporučení aplikací pro mindfulness, propojení zaměstnanců s relevantními workshopy nebo poskytnutí přístupu k programům pomoci zaměstnancům (EAP).
Využití softwaru AI v oblasti lidských zdrojů
Možnosti využití umělé inteligence v oblasti lidských zdrojů se neustále vyvíjejí. S dalším rozvojem nástrojů umělé inteligence můžeme v budoucnu očekávat ještě více inovativních případů využití. Zavedení umělé inteligence však není jen otázkou technologie; vedení lidských zdrojů musí také zajistit, aby tyto pokročilé technologie byly správně využívány.
Zde je několik klíčových trendů v automatizaci HR podporovaných umělou inteligencí, které mohou vylepšit procesy v oblasti lidských zdrojů:
1. Od reaktivního k prediktivnímu HR
Díky nástrojům pro řízení lidských zdrojů založeným na umělé inteligenci mohou organizace přejít od reaktivního k prediktivnímu řízení lidských zdrojů a využít umělou inteligenci k odhalení důležitých informací skrytých v datech o svých zaměstnancích.
Vezměte si například platformu Praisidio založenou na umělé inteligenci, která pomáhá HR týmům s plánováním a analýzou pracovní síly. Platforma shromažďuje vaše data a umožňuje vám využívat prediktivní informace o plánování pracovní síly k přijímání správných rozhodnutí. Můžete klást otázky chatbotu s umělou inteligencí, kontrolovat své procesy pomocí podrobného rozboru každého problému nebo otázky a dosahovat vyššího výkonu. Díky využití umělé inteligence v oblasti lidských zdrojů pomohl tento nástroj organizacím:
- Dosáhněte 100krát rychlejšího zpracování ve srovnání s manuálními procesy.
- Snižte náklady na 1/10 nákladů na starší software pro analýzu lidských zdrojů.
- Poskytujte okamžité odpovědi na otázky týkající se talentů
Organizace tak mohou přejít z reaktivního k proaktivnímu přístupu díky správnému využití svých dat a poznatků o zaměstnancích. Právě zde přichází na řadu komplexní platforma, jako je ClickUp. Jedná se o komplexní řešení, které hladce integruje AI s výkonnými funkcemi pro správu úkolů, které jsou navrženy tak, aby posílily personální týmy.
ClickUp pro personální týmy je komplexní software pro řízení lidských zdrojů, který personálním týmům umožňuje:
- Podporujte a sledujte výkonnost, zapojení a rozvoj zaměstnanců pomocí přizpůsobitelných zobrazení a dashboardů.
- Zefektivněte náborový proces pomocí pokročilých funkcí, které vám pomohou organizovat žádosti uchazečů, filtrovat relevantní uchazeče a automatizovat procesy.
- Přizpůsobte systém HR přidáním vlastních polí do libovolného zobrazení, vlastních stavů pro vaše aktivity, automatizovaných pracovních postupů, připomínek, kontrolních seznamů, šablon a dalších prvků.
- Shromažďujte zpětnou vazbu a podněty od svých zaměstnanců, abyste pochopili, co od vašich HR procesů očekávají. Použijte ClickUp Forms k zaznamenání těchto informací a jejich uložení do vašeho systému. Díky interaktivním a poutavým formulářům pro zpětnou vazbu můžete zvýšit míru odezvy a zajistit, aby zaměstnanci mohli poskytovat své postřehy v jasně definovaném formátu. Můžete dokonce umožnit zaměstnancům poskytovat podněty k určitým částem anonymně, čímž zajistíte zachování jejich důvěrnosti.
Vytvořením bezpečného prostoru, kde mohou zaměstnanci vyjádřit svůj názor, může personální oddělení přijímat rozhodnutí založená na datech, která vedou k větší angažovanosti, produktivitě a prosperitě pracovní síly.
2. Vytvořte pozitivní zážitky při zapracování nových zaměstnanců
První dojem je důležitý a první dojem zaměstnance o vaší společnosti udává tón pro celou jeho zkušenost. Nástroje umělé inteligence a řízení lidských zdrojů mohou pomoci personalizovat proces zapracování zaměstnanců a zlepšit jejich celkovou zkušenost.
Místo základního přehledu všech vašich dokumentů a zásad v oblasti lidských zdrojů můžete například vytvořit šablonu pro zaškolení a školení. Vaši zaměstnanci tak získají standardizovanější přehled o celé znalostní bázi v oblasti lidských zdrojů. To zahrnuje příručku HR, dokumenty s politikami, často kladené otázky a další materiály. S ClickUp Docs a ClickUp Clips můžete vytvářet podrobné přehledy a uchovávat všechny dokumenty pro zapracování na jednom místě, což usnadní přístup k těmto datům celé vaší organizaci.
K vytvoření znalostní báze vaší organizace můžete použít šablonu ClickUp Knowledge Base. Šablona je navržena tak, aby vám pomohla dokumentovat a sledovat personální politiky, postupy a procesy, a nabízí následující možnosti:
- Vytvořte centralizovaný zdroj informací, ke kterému budou mít přístup celé vaše personální oddělení i ostatní týmy.
- Zajistěte, aby všichni manažeři a členové týmu HR byli informováni o nejnovějších změnách v politikách a předpisech v oblasti lidských zdrojů.
Tip pro profesionály: Využijte úkoly ClickUp k přiřazování úkolů pro zaškolení nových zaměstnanců a hladkému sledování pokroku, čímž zajistíte plynulý přechod pro nové zaměstnance.
3. Automatizujte a zefektivněte činnosti v oblasti lidských zdrojů
Ačkoli existuje mnoho způsobů, jak zefektivnit administrativní a opakující se činnosti, organizace s nimi často bojují a vyžadují lidský zásah i při automatizovaných pracovních postupech. V tomto případě vám mohou být nápomocné nástroje umělé inteligence, které zvýší efektivitu vašich personálních týmů a ušetří vám čas.
Pokud například chcete napsat e-mail pro celou společnost o nové iniciativě, proč nevyužít asistenta pro psaní s umělou inteligencí, který vám pomůže vylepšit vaši komunikaci?
S ClickUp Brain, vestavěným asistentem umělé inteligence, můžete zjednodušit časově náročné úkoly, optimalizovat procesy a získat cenné informace pro zlepšení efektivity vašich HR týmů.
Tyto výkonné funkce umělé inteligence lze využít v několika personálních činnostech, což vašim týmům umožní:
- Zvyšte efektivitu: Snižte manuální pracovní zátěž pomocí automatizačních funkcí ClickUp Brain. Automatizujte úkoly, jako je zasílání připomínek k zaškolení nových zaměstnanců, plánování hodnocení výkonu nebo směrování požadavků příslušnému členovi týmu.
- Přijímejte rozhodnutí v oblasti lidských zdrojů na základě dat: Analyzujte data z oblasti lidských zdrojů v rámci platformy ClickUp a identifikujte trendy a vzorce. Může se stát vaším druhým mozkem a umožní vám využívat specifické podněty pro jednotlivé role k odhalení nových poznatků. Můžete jej použít k identifikaci potenciálních rizik odchodu zaměstnanců, vysoce výkonných zaměstnanců nebo nedostatků v dovednostech vašich zaměstnanců. Tyto poznatky umožňují odborníkům v oblasti lidských zdrojů přijímat informovaná rozhodnutí týkající se náboru, strategií udržení zaměstnanců a programů rozvoje talentů, čímž se zlepšují celkové výsledky v oblasti lidských zdrojů.
- Personalizujte komunikaci: Použijte generativní AI k automatické změně hlasu a tónu zpráv nebo zadání úkolů, abyste zajistili přesnost a empatii ve vaší komunikaci.
ClickUp navíc nabízí několik snadno použitelných a bezplatných šablon pro HR, které vám umožní pracovat rychleji a chytřeji. Například šablona ClickUp HR Handbook Template vám pomůže vytvořit komplexní příručku pro HR pouhými několika kliknutími.
Šablona vám pomůže:
- Získejte přístup k aktuálním informacím o politikách a postupech v oblasti lidských zdrojů.
- Sledujte chování a výkonnost zaměstnanců
- Poskytněte jasné informace o benefitech, nárocích na dovolenou a dalších podrobnostech.
ClickUp: All-in-one platforma pro moderní HR týmy
Využívání umělé inteligence v HR procesech umožňuje organizacím výrazně zlepšit jejich efektivitu a rozhodování a personalizovat zkušenosti zaměstnanců. S nástroji pro řízení projektů založenými na umělé inteligenci, jako je ClickUp, se všechny organizační procesy stávají jednoduššími a efektivnějšími.
ClickUp pomáhá týmům v oblasti lidských zdrojů držet krok s měnícími se potřebami organizace a prosperovat v dynamickém prostředí. Díky využití umělé inteligence a komplexní sadě funkcí pro správu lidských zdrojů se odborníci v oblasti lidských zdrojů stávají strategickými partnery, kteří podporují angažovanější, produktivnější a na budoucnost připravenou pracovní sílu.
Jste připraveni využít potenciál umělé inteligence ve vašem personálním oddělení? Zaregistrujte se ještě dnes a získejte bezplatný účet ClickUp a zažijte budoucnost personálního řízení!