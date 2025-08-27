ClickUp blog

18 bezplatných šablon profilů klientů, abyste lépe porozuměli svým klientům

27. srpna 2025

60 % nakupujících předpokládá, že se po personalizovaných nákupních zážitcích stanou opakovanými zákazníky. Nejedná se pouze o malou výhodu, ale o rozdíl mezi „možná později“ a „koupit hned“. 📊

Personalizace však nevzniká z ničeho – vychází z toho, že víte, s kým komunikujete: znáte jejich cíle, zvyky a dokonce i myšlenky, které v briefu nevyjádřili.

Právě zde přicházejí na řadu silné profily klientů – poskytují vašemu týmu kontext, díky kterému nemusí hádat a může začít vytvářet to, co lidé chtějí.

V tomto blogovém příspěvku sdílíme bezplatné šablony profilů klientů, které vám pomohou klást lepší otázky, porozumět lidem stojícím za značkou a vytvářet práci, která od prvního dne splní svůj účel. 🧠

Co jsou šablony profilů klientů?

Šablona profilu klienta je strukturovaný dokument, který obsahuje nejdůležitější informace o klientovi – jeho obchodní zázemí, cíle, poznatky o cílovém publiku, segmentaci zákazníků, klíčové zainteresované strany a preference značky. Díky centralizaci těchto údajů na jednom místě mohou týmy rychleji koordinovat svou činnost, přizpůsobit svůj přístup a důsledně dodávat výsledky, které odpovídají potřebám klienta.

Ideální šablona profilu zákazníka by vám měla pomoci odhalit následující informace:

✅ Přehled společnosti

  • Čím se společnost zabývá?
  • Jaké je jejich postavení na trhu?
  • Kdo jsou jejich hlavní konkurenti?

✅ Cíle a KPI

  • Jak vypadá úspěch pro tohoto klienta?
  • Snaží se získat nové zákazníky, zvýšit povědomí o značce nebo posílit zapojení?
  • Jak v současné době měří úspěch? Používají nějaký nástroj (např. CRM software )?

✅ Informace o publiku

  • Komu prodávají?
  • Jaké problémy má jejich publikum?
  • Jaký je jejich tón hlasu nebo osobnost značky?

✅ Klíčové zainteresované strany

  • Kdo je rozhodující osobou?
  • Kdo zajišťuje každodenní komunikaci?
  • Jaký způsob komunikace preferují (telefonáty, e-maily, asynchronní komunikace)?

✅ Preferované značky

  • Existují nějaké varovné signály nebo zakázané zóny?
  • Co dělat a nedělat v oblasti designu a komunikace?
  • Zmínili značky, které milují nebo nenávidí?

Co dělá šablonu profilu klienta dobrou?

Pokud je vaším cílem vytvořit profily klientů, které povedou k chytřejším rozhodnutím a silnějším vztahům, vaše šablona by měla obsahovat následující informace:

  • Jasná segmentační pole: Zahrňte pole jako odvětví, velikost podniku, rozsah rozpočtu a rozhodovací role. Tyto údaje vám pomohou přesněji přizpůsobit vaše služby a sdělení.
  • Cíle a výzvy klientů: Zachyťte, čeho se klient snaží dosáhnout a co mu v tom brání. Spojte to s poznatky z výzkumu uživatelských osobností a vytvořte cílenější kampaně a produktová rozhodnutí.
  • Informace o nákupním chování: Porozumějte rozhodovacímu procesu klienta. Mají dlouhé prodejní cykly? Více zainteresovaných stran? Preferují ověřování referencí? Tyto podrobnosti vám pomohou efektivněji řídit vaši strategii ICP.
  • Klíčové kontakty a role: Uveďte všechny zúčastněné strany a jejich odpovědnosti, abyste předešli pozdějším problémům a nedorozuměním.
  • Varovné signály nebo důvody pro ukončení spolupráce: Sledujte chování nebo požadavky, které naznačují, že klient nemusí být vhodný pro dlouhodobou spolupráci (např. nereálné termíny, časté rozšiřování rozsahu projektu).

Šablony profilů klientů v kostce

Název šablonyStáhnout šablonuIdeální proNejlepší funkceVizuální formát
Šablona uživatelské osobnosti ClickUpZískejte bezplatnou šablonuProduktové, marketingové a UX týmyFormuláře pro úkoly, demografická segmentace, flexibilní zobrazení, jediný zdroj pravdivých informacíSeznam, tabule, tabulka ClickUp
Šablona tabule ClickUp User PersonaZískejte bezplatnou šablonuMarketingové týmy, týmy UXVizuální mapování, poznámkové lístky, propojení s cíli, přehledové panelyClickUp Whiteboard
Šablona kontaktního formuláře pro zákazníky ClickUpZískejte bezplatnou šablonuPodpora manažerů, servisních týmůStrukturované zadávání, automatická kategorizace, Kanban, sledování následných krokůFormulář ClickUp, Kanban
Šablona ClickUp CRMZískejte bezplatnou šablonuProdejní týmy, manažeřiZískávání potenciálních zákazníků, automatizace, vlastní pole, přehledy pipelineSeznam, tabule, tabulka ClickUp
Šablona jednoduchého CRM ClickUpZískejte bezplatnou šablonuProdejní týmy, samostatní obchodní zástupciŠtítky obchodů, sledování fáze, jednoduchost, informace o klientech spojené s obchodySeznam ClickUp, tabule
Šablona uživatelských studií ClickUpZískejte bezplatnou šablonuVýzkumníci UI/UX, projektoví manažeřiOrganizujte podle typu uživatele, stavu ověření, odkazu na úkolySeznam ClickUp, vlastní pole
Šablona ClickUp „Hlas zákazníka“Získejte bezplatnou šablonuTýmy CX, projektoví manažeři, marketingoví pracovníciZpětná vazba označená barevnými kódy, funkce drag-and-drop, převádění poznatků na úkolyClickUp Whiteboard, Board
Šablona mapy zákaznické cesty ClickUpZískejte bezplatnou šablonuCX, produktoví manažeřiMapujte akce, kontaktní body, přiřazujte vlastníky, sledujte problémové body.ClickUp Board, List
Šablona dokumentu ClickUp Agency/Client Discovery DocZískejte bezplatnou šablonuTýmy SDR, agenturySkripty pro zjišťování informací, databáze otázek, přiřazování následných kroků, automatizace dalších krokůClickUp Doc
Šablona adresáře členů ClickUp s fotografiemiZískejte bezplatnou šablonuSdružení, neziskové organizaceVizuální adresář, filtry/značky, sledování onboardinguSeznam ClickUp, tabule
Šablona seznamu kontaktů ClickUpZískejte bezplatnou šablonuManažeři kampaní, týmy organizující akceFormulář pro zadávání údajů, zobrazení mapy, stav tabule, databáze s rychlým přístupemClickUp Seznam, mapa, tabule
ClickUp HubSpot Šablona pro vytváření profilů kupujícíchZískejte bezplatnou šablonuMarketing, stratégové růstuFáze trychtýře, aktualizace osobních profilů, sladění CRMSeznam ClickUp, tabule
Šablona profilu zákazníka HubSpot PowerPoint & DocsStáhnout tuto šablonuPlánovači kampaní, obchodní zástupciFormáty PPT a Doc, nákupní faktory, snadné sdíleníPowerPoint, Word Doc
Šablona profilu kupujícího od FreepikStáhnout tuto šablonuStrategové placených médiíVizuální přehled, motivace, problémové body, srovnání segmentůInfografika (editovatelná)
Šablona ideálního profilu zákazníka od PipedriveStáhnout tuto šablonuTýmy pro aktivní prodejSignály růstu, nákupní záměr, role rozhodujících osobTabulka, dokument
Šablona profilu zákazníka B2B od Template.NetStáhnout tuto šablonuB2B marketéři, account manažeřiPřehled společnosti, kontakty, výzvy, nákupní procesUpravitelný dokument
Šablona profilu cílového zákazníka od Template.NetStáhnout tuto šablonuTýmy pro udržitelnost/ESG značkyHodnoty, motivace, ekologicky uvědomělá segmentaceUpravitelný dokument
Šablona profilu maloobchodního zákazníka od Template.NetStáhnout tuto šablonuMaloobchod, e-commerce značkyÚrovně loajality, úrovně útraty, značky pro zpětné získání zákazníků, informace o kanálechUpravitelný dokument

18 bezplatných šablon profilů klientů, které vám pomohou lépe porozumět vašim zákazníkům

Práce s klienty probíhá hladčeji, když jsou všichni od začátku na stejné vlně. To znamená jít nad rámec jmen a e-mailů a porozumět cílům, hlasu značky, preferencím a stylu práce vašich klientů. 🤝

ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, pomáhá týmům právě v tom. Díky šablonám vytvořeným pro přijímání klientů, rozvoj osobnosti a sledování komunikace můžete vytvořit centralizovaný profil pro každého klienta. Navíc můžete přidávat poznámky, přiřazovat další kroky, zapojovat kolegy a prohlížet si vše způsobem, který vám nejlépe vyhovuje, pomocí zobrazení seznamu, dokumentu nebo tabule ClickUp.

A pokud právě začínáte nebo chcete vylepšit své současné nastavení, vybrali jsme pro vás šablony ClickUp z více než 1 000 možností, abyste mohli rychleji získat přehled o klientech.

Tak pojďme na to!

1. Šablona uživatelské osobnosti ClickUp

Šablona uživatelské osobnosti ClickUp
Získejte bezplatnou šablonu
Zaznamenávejte, organizujte a porovnávejte demografické údaje pomocí šablony ClickUp User Persona Template.

Jako produktový marketér víte, jak důležité jsou uživatelské profily pro pochopení chování uživatelů ve vaší aplikaci nebo produktu. Tyto informace jsou však často rozptýleny v různých tabulkách, CRM systémech a nástrojích pro sledování chování, což ztěžuje získání uceleného přehledu.

Šablona ClickUp User Persona Template vám poskytuje strukturovaný prostor pro zaznamenávání motivací, povolání a technologických preferencí, přičemž data zůstávají propojená a snadno porovnatelná.

Proč se vám tato šablona bude líbit:

  • Příspěvky odeslané prostřednictvím formulářů ClickUp se okamžitě promění v organizované úkoly.
  • Vlastní pole vám umožňují segmentovat podle demografických údajů, povolání nebo regionu.
  • Flexibilní zobrazení (seznam, tabule, tabulka) usnadňují filtrování nebo analýzu vzorců.
  • Stane se jediným zdrojem pravdivých informací pro výzkum profilů publika a klientů.

Ideální pro: Produktové, marketingové a UX týmy, které potřebují vytvářet datově podložené uživatelské profily pro informování o strategiích klientů.

🧐 Věděli jste, že... 80 % podniků hlásí nárůst spotřebitelských výdajů – v průměru o 38 % – když jsou zážitky personalizované. 💰

S ClickUp můžete personalizovat pracovní postupy, automatizovat kontaktní body a propojit projekty s informacemi o zákaznících, čímž proměníte každodenní interakce v měřitelný růst.

2. Šablona tabule ClickUp User Persona

Šablona tabule ClickUp User Persona
Získejte bezplatnou šablonu
Vizualizujte motivace, problémy a příběhy pomocí šablony ClickUp User Persona Whiteboard Template.

Jako marketingový tým plánující kampaně pravděpodobně pracujete s uživatelskými údaji v tabulkách, CRM systémech a dokumentech. Jsou sice cenné, ale je těžké je sladit, když máte na starosti spoustu úkolů.

Šablona ClickUp User Persona Whiteboard Template vše spojuje do jednoho interaktivního zobrazení, které vám pomůže doladit profil kupujícího. Začněte s tabulemi typu drag-and-drop, na které můžete rozložit klíčové detaily, jako jsou motivace, bolavá místa, pozadí a chování zákazníků.

Proč se vám tato šablona bude líbit:

  • Propojte výsledky výzkumu přímo s cíli ClickUp a sledujte jejich dopad.
  • Pomocí panelů ClickUp můžete sledovat, které osobnosti ovlivňují klíčové ukazatele.
  • Proměňte hromady poznámkových lístků v úkoly k okamžitému provedení.
  • Udržujte profily osobností propojené s kampaněmi, projekty a diskusemi týmu na jednom místě.

Ideální pro: Marketingové a UX týmy, které potřebují nástroj pro spolupráci a vizualizaci, aby mohly rozvíjet a zdokonalovat uživatelské profily, které slouží jako podklad pro práci s klienty.

📮 ClickUp Insight: Jeden ze čtyř zaměstnanců používá čtyři nebo více nástrojů pouze k vytvoření kontextu v práci.

Klíčové detaily mohou být skryté v e-mailu, rozepsané ve vlákně Slacku a zdokumentované v samostatném nástroji, což nutí týmy ztrácet čas hledáním informací namísto toho, aby se věnovaly své práci.

ClickUp sjednocuje celý váš pracovní postup do jedné jednotné platformy. Díky funkcím jako ClickUp Email Project Management, ClickUp Chat, ClickUp Docs a ClickUp Brain zůstává vše propojené, synchronizované a okamžitě přístupné. Rozlučte se s „prací o práci“ a získejte zpět svůj produktivní čas.

💫 Skutečné výsledky: Týmy mohou díky ClickUp ušetřit více než 5 hodin týdně, což představuje více než 250 hodin ročně na osobu, a to díky odstranění zastaralých procesů správy znalostí. Představte si, co by váš tým mohl vytvořit s extra týdnem produktivity každý čtvrtrok!

3. Šablona kontaktního formuláře pro zákazníky ClickUp

Šablona kontaktního formuláře pro zákazníky ClickUp
Získejte bezplatnou šablonu
Sledujte, upřednostňujte a řešte dotazy zákazníků od jejich přijetí až po vyřešení pomocí šablony kontaktního formuláře pro zákazníky od ClickUp.

Týmy v přímém kontaktu se zákazníky řeší desítky příchozích dotazů, včetně aktualizací objednávek, žádostí o vrácení peněz a dotazů týkajících se produktů, a to vše při zachování krátkých dob odezvy a vysoké spokojenosti zákazníků.

Šablona kontaktního formuláře ClickUp zachycuje, kategorizuje a vyřizuje všechny požadavky, aniž by došlo ke ztrátě časově citlivých zpráv.

Proč se vám tato šablona bude líbit:

  • Shromažďujte informace o zákaznících pomocí strukturovaných formulářů pro rychlejší třídění.
  • Automatizujte kategorizaci podle naléhavosti nebo typu problému.
  • Zobrazte tok ticketů v zobrazení ClickUp Kanban a okamžitě odhalte překážky.
  • Přiřazujte následné kroky s termíny, abyste zajistili konzistentní dobu odezvy.

Ideální pro: manažery podpory, kteří řeší problémy související s objednávkami nebo produkty ve velkém měřítku

4. Šablona ClickUp CRM

Šablona ClickUp CRM
Získejte bezplatnou šablonu
Sledujte všechny potenciální zákazníky, obchody a účty na jednom místě pomocí šablony ClickUp CRM.

S šablonou ClickUp CRM můžete centralizovat celý svůj prodejní proces do jednoho efektivního pracovního prostoru. Šablona vám poskytuje přehledy podle stavu ve všech pěti fázích: potenciální zákazníci, obchody, kontakty, účty a následné kroky.

Proč se vám tato šablona bude líbit:

  • Získejte nové potenciální zákazníky pomocí formulářů ClickUp, které se přímo načtou do vašeho CRM.
  • ClickUp Automations zpracovává přiřazování potenciálních zákazníků a připomínky pro pozastavené obchody.
  • Vlastní pole ClickUp vám umožňují sledovat velikost obchodu, prognózovanou hodnotu a typ kontaktu.
  • Přepínejte mezi zobrazením seznamu, tabule a tabulky a analyzujte stav pipeline.

Ideální pro: Prodejní týmy a manažery, kteří chtějí nastavit CRM software bez nutnosti programování a rychle zvýšit přehlednost prodejního procesu.

🎥 V rychle se měnícím prostředí, zejména v oblasti prodeje, týmy neustále hledají způsoby, jak automatizovat opakující se úkoly. Ruční sledování? Opakující se přiřazování potenciálních zákazníků?

To je včerejší pracovní postup. Chcete-li vidět, jak týmy překonávají chaos a získávají zpět svůj čas, podívejte se na toto video:

5. Šablona jednoduchého CRM ClickUp

Šablona Simple CRM Real Estate od ClickUp
Získejte bezplatnou šablonu
Vizualizujte fáze prodeje a hodnotu pipeline pomocí šablony ClickUp Simple CRM.

Při snaze uzavřít obchody rychleji je přehled o informacích o klientech a příležitostech klíčový. Šablona ClickUp Simple CRM poskytuje prodejním týmům a samostatným zástupcům efektivní nastavení pro sledování obchodů, stanovení priorit následných kroků a přesun příležitostí mezi fázemi, jako jsou objevování, kvalifikace a návrh, bez jakéhokoli zmatku.

Proč se vám tato šablona bude líbit:

  • Integrované značky zvýrazňují typy obchodů, jako je upsell, obnovení nebo rozšíření.
  • Časová osa a sledování fází poskytují jasný přehled o aktivních obchodech.
  • Dostatečně lehké pro malé týmy, ale škálovatelné pro víceobchodní pipeline.
  • Udržujte informace o klientech přímo propojené s příležitostmi, abyste omezili přepínání mezi kontexty.

Ideální pro: Prodejní týmy a samostatní obchodní zástupci, kteří potřebují praktické CRM pipeline, aby mohli udržovat pořádek a uzavírat obchody rychleji.

Chcete-li ušetřit čas, použijte ClickUp Brain k získání aktualizací v reálném čase z vašeho pracovního prostoru, abyste okamžitě viděli, kdo pracuje na kterém potenciálním zákazníkovi a kdy je naplánován další kvalifikační hovor.

ClickUp Brain
Získejte okamžité odpovědi ohledně odpovědností týmu pomocí ClickUp Brain.

6. Šablona uživatelských studií ClickUp

Šablona uživatelských studií ClickUp
Získejte bezplatnou šablonu
Zaznamenávejte a organizujte zpětnou vazbu ohledně uživatelského rozhraní a uživatelské zkušenosti podle zdroje, věkové skupiny a typu uživatele pomocí šablony ClickUp User Studies Template.

Rozhovory s uživateli jsou bohaté na poznatky, ale málokdy jsou připraveny k okamžitému sdílení. Poznámky jsou roztříštěné na příliš mnoha místech, úkoly se ztrácejí a následné kroky často zůstávají na druhé koleji.

Šablona ClickUp User Studies Template, vhodná i pro začátečníky, pomáhá výzkumným týmům zjistit, co uživatelé chtějí, aniž by museli pracovat s tabulkami nebo lepícími poznámkami.

Proč se vám tato šablona bude líbit:

  • Uspořádejte zpětnou vazbu podle typu uživatele, demografických údajů nebo zdroje výzkumu.
  • Sledujte stav ověření a další kroky pomocí vlastních polí.
  • Speciální zobrazení zvýrazňuje informace připravené k akci oproti těm, které čekají na přezkoumání.
  • Propojuje rozhovory a poznámky přímo s implementačními úkoly pro zajištění kontinuity.

Ideální pro: Výzkumníky UI/UX a produktové manažery, kteří chtějí opakovatelný systém pro sběr a využití poznatků z uživatelského výzkumu.

7. Šablona ClickUp „Hlas zákazníka“

Šablona ClickUp „Hlas zákazníka“
Získejte bezplatnou šablonu
Převádějte nezpracovanou zpětnou vazbu na potřeby a požadavky na produkty pomocí šablony Voice of the Customer od ClickUp.

Některé komentáře zákazníků se jasně týkají cen. Jiné naznačují mezery v produktech. A některé říkají mnoho, aniž by toho moc řekly.

Šablona ClickUp Voice of the Customer je navržena tak, aby proměnila roztříštěné vstupy z příspěvků na sociálních sítích, průzkumů a hovorů ve strukturovanou vizuální mapu, která přechází od komentářů k potřebám a požadavkům na produkt.

Proč se vám tato šablona bude líbit:

  • Barevně odlišené poznámkové lístky seskupují zpětnou vazbu podle kanálu nebo tématu, což usnadňuje správu zákazníků.
  • Tabule s funkcí drag-and-drop pomáhá stanovit priority problémů a požadavků na funkce.
  • Převádějte poznatky na úkoly a přiřazujte jim odpovědné osoby.
  • Připojte podpůrné dokumenty ClickUp Docs nebo výzkumy pro rozhodování s bohatým kontextem.

Ideální pro: Týmy CX, produktové manažery a marketéry, kteří chtějí převést roztříštěnou zpětnou vazbu od uživatelů na strukturované poznatky pro profily klientů a strategické plánování.

💡 Tip pro profesionály: Vytvořte si konkurenční výhodu díky chytřejším profilůmStrukturovaný rámec v ClickUp transformuje roztříštěné poznámky o klientech do jediného zdroje pravdivých informací. Zachyťte podrobný popis cílů, preferencí a varovných signálů a propojte je s úkoly, kampaněmi a dashboardy.

Výsledek? Lepší porozumění vaší cílové skupině a systém, který vám pomůže získat cenné zákazníky – a zároveň budete mít náskok před týmy, které se spoléhají na podobné produkty.

8. Šablona mapy zákaznické cesty ClickUp

Šablona mapy zákaznické cesty ClickUp
Získejte bezplatnou šablonu
Vizualizujte akce zákazníků, kontaktní body a příležitosti v jednotlivých fázích jejich cesty pomocí šablony Customer Journey Map od ClickUp.

Když jsou cesty zákazníků roztříštěné do různých prezentací, dokumentů a diagramů, je těžké všechny dostat na stejnou stránku (doslova).

Šablona ClickUp Customer Journey Map poskytuje vašemu týmu sdílený prostor, kde můžete zaznamenávat, co zákazníci dělají, cítí a prožívají v každé fázi své cesty. Od povědomí až po nákup, každý sloupec mapuje klíčové akce, emocionální stavy a kontaktní body se značkou, takže vám nic neunikne.

Proč se vám tato šablona bude líbit:

  • Přiřaďte vlastnictví každého kontaktního bodu konkrétním členům týmu.
  • Propojte problémové body přímo s navrhovanými obchodními reakcemi.
  • Rychleji odhalte fáze poklesu pomocí propojených úkolů a závislostí.
  • Sladěte týmy CX a produktové týmy ohledně toho, kdy a jak zasáhnout.

Ideální pro: CX a produktové manažery, kteří sjednocují zainteresované strany kolem problémů zákazníků a odpovědnosti za jejich řešení.

9. Šablona dokumentu ClickUp Agency/Client Discovery Doc

Šablona dokumentu ClickUp Agency/Client Discovery Doc
Získejte bezplatnou šablonu
Sledujte objevné hovory a jejich výsledky pomocí šablony ClickUp Agency/Client Discovery Doc Template.

Pro prodejní týmy je rozdíl mezi skvělým a nejistým začátkem spolupráce s klientem často otázkou přípravy. Nejlepší týmy přicházejí s těmi správnými otázkami, společným programem a opakovatelným systémem pro dokumentování potřeb klientů.

Šablona ClickUp Agency/Client Discovery Doc vám pomůže provádět všechny informační hovory strukturovaně a rychle. Kombinuje přizpůsobitelný scénář hovoru, dynamickou databázi otázek a integrovaný pracovní prostor pro dokumentaci, kde můžete během hovoru zaznamenávat cíle, časové harmonogramy, očekávání a výsledky.

Proč se vám tato šablona bude líbit:

  • Soustřeďte otázky, poznámky a výsledky na jednom místě.
  • Přiřazujte okamžitě následné kroky pomocí úkolů ClickUp nebo přiřazujte komentáře.
  • Automatizujte další kroky, jako je vytváření nabídek nebo vypracování smluv.
  • Snižte počet opomenutých detailů tím, že budete pečlivě propojovat hovory a poznámky.

Ideální pro: SDR týmy, které spravují velké množství odchozích nebo průzkumných hovorů v různých regionech

10. Šablona adresáře členů ClickUp s fotografiemi

Šablona adresáře členů ClickUp s fotografiemi
Získejte bezplatnou šablonu
Vizuálně spravujte údaje o členech, fotografie a kontaktní informace pomocí šablony adresáře členů ClickUp.

Tato šablona adresáře členů ClickUp je ideální pro komunity a sdružení, které potřebují ukládat vše, od fotografií a rolí až po kontaktní informace a úrovně členství, v jednom přehledném vizuálním rozložení.

Každý profil obsahuje fotografii a základní údaje, takže váš tým může rychle identifikovat správné osoby a navázat s nimi kontakt. To je užitečné, když chce váš tým zůstat organizovaný během onboardingu, získávání klientů a interní koordinace.

Proč se vám tato šablona bude líbit:

  • Filtrujte a označujte členy podle stavu, úrovně nebo kategorie pro rychlé vyhledávání.
  • Sledujte průběh onboardingu pomocí integrovaných stavů a polí.
  • Uchovávejte fotografie a podrobnosti o členech vedle sebe, abyste je snadno rozpoznali.
  • Vyhněte se prohledávání e-mailů díky centralizovanému adresáři.

Ideální pro: Asociace a neziskové organizace založené na členství, které se zabývají získáváním klientů a správou adresářů komunit.

📚 Nezbytná četba: Šablony pro správu klientů

11. Šablona seznamu kontaktů ClickUp

Šablona seznamu kontaktů ClickUp
Získejte bezplatnou šablonu
Uspořádejte si kontaktní údaje médií, řečníků nebo potenciálních zákazníků pomocí šablony seznamu kontaktů ClickUp.

Vytvoření seznamu kontaktů je při správě více marketingových strategií a kampaní nezbytné. Musíte udržovat přehled o potenciálních zákaznících, mediálních kontaktech a řečnících na akcích napříč týmy a fázemi stavu.

Šablona seznamu kontaktů ClickUp promění tento nepořádek ve strukturovaný nástroj pro oslovování zákazníků. Každý záznam se stane úkolem, který můžete přiřadit, upřednostnit a přesunout ve svém pipeline, a to s několika zobrazeními, která vyhovují vašemu pracovnímu postupu.

Proč se vám tato šablona bude líbit:

  • Získejte kontaktní údaje okamžitě prostřednictvím formulářů a automaticky generujte úkoly.
  • Zobrazte kontakty geograficky pomocí zobrazení mapy ClickUp pro regionální cílení.
  • Sledujte stav oslovení vizuálně pomocí zobrazení tabule (potenciální zákazník → jednání → neaktivní).
  • Připněte a přizpůsobte si zobrazení a vytvořte tak rychle přístupné databáze pro každou kampaň.

Ideální pro: manažery kampaní, kteří vytvářejí seznamy PR/médií, potenciální zákazníky a databáze hostů pro různé akce

💡 Tip pro profesionály: Od údajů o klientech k konkurenční výhoděSběr profilů je jedna věc, jejich využití je věc druhá. S ClickUpem se každý podrobný popis vaší cílové skupiny okamžitě stává použitelným: přiřazujte úkoly, automatizujte následné kroky a propojujte poznatky s projekty.

Díky tomu bude váš tým pracovat v souladu, personalizuje zkušenosti klientů a vytvoří hodnotový cyklus, který promění potenciální zákazníky ve významné klienty – a poskytne vám měřitelnou konkurenční výhodu oproti podobným produktům.

Vyzkoušejte ClickUp zdarma a proměňte profily klientů v hmatatelné výsledky.

12. ClickUp HubSpot Šablona pro vytváření profilů kupujících

Šablona ClickUp HubSpot Onboarding
Získejte bezplatnou šablonu
Definujte svůj marketingový ICP a sledujte nákupní chování pomocí této šablony ClickUp HubSpot pro vytváření profilů kupujících.

Identifikujte své nejlepší zákazníky a vylepšete své sdělení pomocí šablony ClickUp HubSpot Creating Buyer Personas Template. Tato šablona je určena pro týmy, které používají HubSpot nebo podobné CRM systémy, a centralizuje informace, abyste mohli jasně definovat své marketingové ICP.

Každý záznam o osobě dokumentuje cíle, frustrace, námitky a preferované kanály a zároveň sleduje, odkud data pocházejí, například z rozhovorů se zákazníky nebo z analýz.

Proč se vám tato šablona bude líbit:

  • Přiřaďte osobnosti k fázím trychtýře nebo typům kampaní pro větší přehlednost.
  • Sledujte aktualizace osobních údajů pomocí vlastních stavů úkolů, jako jsou Lead (potenciální zákazník) nebo Disengaged (nezájem).
  • Sladěte data CRM s osobnostmi pro přesnější segmentaci.
  • Zlepšete výkonnost trychtýře tím, že se zaměříte přímo na problematické body.

Ideální pro: Marketingové týmy a stratégové růstu, kteří vytvářejí cílené kampaně na základě poznatků založených na osobnosti.

13. Šablona profilu zákazníka pro PowerPoint a Docs od HubSpot

Šablona profilu zákazníka pro PowerPoint a Docs od HubSpot: šablona profilu zákazníka
via HubSpot

Šablona profilu zákazníka pro PowerPoint a Docs od HubSpot je určena pro marketingové a prodejní týmy, které pravidelně předkládají nápady, plánují kampaně nebo sdílejí informace o zákaznících s jinými týmy.

Tento rámec organizuje demografické údaje, faktory ovlivňující rozhodování, preference produktů a každodenní chování do snadno sdílených prezentací a dokumentů pro plánování schůzek a prezentací.

Proč se vám tato šablona bude líbit:

  • Kombinuje formáty prezentací (PPT) a dokumentů pro větší flexibilitu.
  • Jasně zdůrazňuje faktory ovlivňující nákup a preference produktů.
  • Zrychluje sladění kampaní během prezentací a plánování týmu.

Ideální pro: Plánovače kampaní a obchodní zástupce, kteří potřebují prezentovat osobnosti a podporovat rozhodnutí o zasílání zpráv založená na datech.

14. Šablona profilu kupujícího od Freepik

Šablona profilu kupujícího od Freepik: šablona profilu klienta
prostřednictvím Freepik

Šablona Freepik Buyer Persona je užitečná pro stratégy placených médií, kteří potřebují rychlý a praktický kontext před spuštěním reklamních kampaní. Tato šablona poskytuje vizuální přehled o tom, na koho se zaměřujete, co je motivuje a co je odrazuje.

Proč se vám tato šablona bude líbit:

  • Zmapujte psychologické faktory a motivace pro přesnější sdělení.
  • Sledujte frustrující body, které ovlivňují pravděpodobnost konverze.
  • Porovnejte více segmentů publika vedle sebe pomocí vizuálních prvků.
  • Informujte kreativní týmy pomocí zjednodušených přehledů namísto surových dat.

Ideální pro: Týmy placené akvizice, které vytvářejí reklamní sady, nadpisy a kreativy na základě skutečné psychologie publika a spouštěčů konverze.

15. Šablona ideálního profilu zákazníka od Pipedrive

Šablona ideálního profilu zákazníka od Pipedrive: šablona profilu klienta
prostřednictvím Pipedrive

Šablona ideálního profilu zákazníka od Pipedrive je určena pro týmy externího prodeje, které chtějí kvalifikovat potenciální zákazníky, aniž by musely hledat roztříštěné údaje o účtech.

Kombinuje obchodní charakteristiky (velikost, specializace, technologické zázemí, vedení) s nákupními signály, jako jsou kola financování nebo změny ve vedení, aby bylo možné přesně určit účty připravené k oslovení.

Proč se vám tato šablona bude líbit:

  • Zvýrazňuje signály růstu, jako jsou nárůsty v náboru zaměstnanců nebo události související s financováním.
  • Propojuje nákupní záměr s klíčovými rozhodovacími rolemi
  • Upřednostňuje účty, u kterých je v daném okamžiku největší pravděpodobnost konverze.
  • Šetří čas obchodních zástupců tím, že včas vyfiltruje nevhodné potenciální zákazníky.

Ideální pro: Manažery a týmy vnějšího prodeje, kteří potřebují upřednostňovat účty na základě připravenosti k růstu a signálů o záměru kupujícího.

16. Šablona profilu zákazníka B2B od Template. Net

Šablona profilu zákazníka B2B od Template.Net: šablona profilu klienta
prostřednictvím Template.Net

Tato šablona profilu zákazníka B2B od Template.Net je ideální pro shromažďování informací na úrovni účtu. Segmentuje informace o zákaznících do přehledu o společnosti, klíčových kontaktech, obchodních výzvách, nákupním procesu a strategiích zapojení.

Proč se vám tato šablona bude líbit:

  • Zahrnuje podrobná kritéria nákupu, jako je nákladová efektivita a technická kompatibilita.
  • Pomáhá sledovat budoucí příležitosti, jako jsou trendy v oblasti AI/ML.
  • Struktury profilů pro účty s dlouhými a složitými nákupními cykly
  • Usnadňuje standardizaci výzkumu účtů na podnikové úrovni.

Ideální pro: B2B marketéry zaměřené na dlouhé prodejní cykly a vysoce hodnotné účty

17. Šablona profilu cílového zákazníka od Template. Net

Šablona profilu cílového zákazníka od Template.Net: šablona profilu klienta
prostřednictvím Template.Net

Tato šablona profilu cílového zákazníka od Template.Net je určena pro stratégy značek zaměřené na udržitelnost, kteří potřebují jít hlouběji než jen demografické údaje.

Profiluje segmenty zákazníků na základě ekologických návyků, životního stylu a motivace, což usnadňuje sladění kampaní s etickým sourcingem a ekologickým positioningem značky.

Proč se vám tato šablona bude líbit:

  • Zohledňuje hodnoty, jako je dopad na klima a etické otázky týkající se nákupu surovin.
  • Průvodce ESG nebo strategiemi repozicionování zaměřenými na udržitelnost
  • Zdůrazňuje motivy, které podporují loajalitu u ekologicky uvědomělých kupujících.
  • Jde nad rámec demografických údajů a vytváří profil založený na hodnotách a chování.

Ideální pro: Týmy zabývající se udržitelností a ESG, které budují silné osobnosti kupujících založené na environmentálních hodnotách.

18. Šablona profilu maloobchodního zákazníka od Template. Net

Šablona profilu maloobchodního zákazníka od Template.Net: šablona profilu klienta
prostřednictvím Template.Net

Šablona profilu maloobchodního zákazníka od Template.Net je určena pro maloobchodní řetězce a e-commerce značky, které potřebují personalizovat interakci napříč kanály.

Zahrnuje demografické údaje a nákupní chování, jako je frekvence nákupů, preference online vs. v kamenných obchodech a údaje o věrnostních programech.

Proč se vám tato šablona bude líbit:

  • Sleduje úrovně členství, výdaje a historii využití
  • Identifikuje vysoce hodnotné zákazníky, u kterých je největší pravděpodobnost opakovaného nákupu.
  • Označte rizikové zákazníky pro cílené kampaně na jejich zpětné získání.
  • Pomáhá maloobchodním týmům centralizovat informace z kamenných prodejen i online obchodů.

Ideální pro: Maloobchodní podniky, které chtějí zlepšit retenci zákazníků, optimalizovat věrnostní programy a personalizovat služby.

Centralizujte údaje o klientech, následné kroky a strategii v ClickUp

Skvělý profil klienta není něco, co vyplníte jednou a pak na to zapomenete – je to živý dokument, který vám pomáhá udržovat soulad, předvídat potřeby a poskytovat skutečnou hodnotu. To ale funguje pouze v případě, že je profil snadno přístupný, aktualizovatelný a lze podle něj jednat.

S ClickUp nejsou profily vašich klientů jen referenčními body – pohánějí vaše pracovní postupy. Příjem, následné kroky, zpětná vazba – vše zůstává propojeno.

Začněte se správnou šablonou. Mějte ji po ruce. A nechte své systémy dělat těžkou práci, zatímco vy se soustředíte na to nejdůležitější: budování lepších vztahů s klienty.

👉 Vyzkoušejte ClickUp zdarma a proměňte své poznatky v výsledky.

