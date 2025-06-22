Nejlepší generátory e-mailového marketingu s umělou inteligencí pro automatizaci vašich kampaní

E-mailový marketing: Napíšete, odešlete, doufáte... a pak se divíte, kde se stala chyba.
Dobrá zpráva? Už se nemusíte trápit nad předmětem e-mailu nebo výzvami k akci. Generátory e-mailů s umělou inteligencí vytvoří e-maily s vysokou konverzí během několika sekund – bez nutnosti přemýšlet nad tím, zda je to správné.
Analyzují data, personalizují obsah a dokonce optimalizují časy odesílání, takže se můžete soustředit na strategii, zatímco AI se postará o zbytek.
Ať už provozujete startup nebo rozšiřujete e-commerce značku, nástroj s umělou inteligencí vám pomůže automatizovat kampaně a zvýšit míru otevření pouhými několika kliknutími.
Pojďme se podívat, jak funguje generátor e-mailů s umělou inteligencí, a seznámit se s těmi nejlepšími.
Co byste měli hledat v generátoru e-mailového marketingu s umělou inteligencí?
Jak si vybrat ten správný nástroj z celé řady AI nástrojů pro psaní, které vám pomohou vytvářet lepší e-maily, a AI nástrojů pro e-mailový marketing, které vám pomohou efektivněji oslovit vaše publikum?
Zde je návod:
- Personalizace založená na umělé inteligenci: Hledejte nástroj, který využívá údaje o zákaznících, jejich chování a preferencích k vytváření přizpůsobených zpráv, které působí, jako by byly napsány přímo pro příjemce.
- Automatizace pracovních postupů: Vyberte si nástroj, který vám umožní implementovat automatizované e-mailové pracovní postupy, segmentovat publikum a spouštět e-maily na základě akcí uživatelů, jako jsou opuštěné košíky nebo registrace k odběru newsletterů.
- Vysoce kvalitní texty: Vyberte si generátory e-mailů s umělou inteligencí, které využívají zpracování přirozeného jazyka (NLP) k vytváření poutavých, lidsky působivých textů, které jsou v souladu s hlasem vaší značky.
- Informace založené na datech: Hledejte platformy, které poskytují A/B testování, analýzu výkonu a doporučení založená na umělé inteligenci, abyste mohli vylepšit předměty e-mailů, zvýšit míru prokliku a maximalizovat konverze.
- Integrace: Vyberte si nástroj pro e-mailový marketing s umělou inteligencí, který se integruje s vaším CRM (například HubSpot nebo Salesforce), e-commerce platformou (Shopify, WooCommerce) nebo analytickými nástroji, abyste zajistili plynulejší pracovní postup.
Nejlepší generátory e-mailového marketingu s umělou inteligencí v kostce
|Nástroj
|Vynikající funkce
|Nejvhodnější pro
|Ceny*
|ClickUp
|Správa úkolů, šablony pro plánování e-mailů a návrhy založené na umělé inteligenci
|Komplexní správa projektů e-mailového marketingu
|Navždy zdarma; přizpůsobení dostupné pro podniky
|HubSpot
|Automatizace inbound marketingu založená na umělé inteligenci a integrace CRM
|Personalizované zákaznické zkušenosti a automatizace kampaní
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 20 $/měsíc za jedno místo.
|Mailchimp
|Uživatelsky přívětivý s pokročilými analytickými funkcemi a A/B testováním.
|Jednoduchost s výkonnými analytickými nástroji a automatizací
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 13 $/měsíc.
|ActiveCampaign
|Personalizace e-mailů vylepšená umělou inteligencí a multikanálové kampaně
|Personalizované zákaznické zkušenosti díky automatizaci
|Placené tarify začínají na 15 $/měsíc.
|Omnisend
|Omnichannelový marketing s e-maily, SMS a push notifikacemi
|E-commerce podniky s pokročilým e-mailovým a SMS marketingem
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 11,20 $/měsíc.
|Copy. ai
|Obsah generovaný umělou inteligencí pro poutavé e-mailové texty
|Rychlá tvorba obsahu pro marketéry
|Ceny na míru
|Brevo
|Kombinuje e-mailový, SMS a chatový marketing.
|Multikanálová komunikace pro firmy
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 9 $/měsíc.
|GetResponse
|Automatizace e-mailů s webináři a funkcemi vstupní stránky
|All-in-one e-mailový marketing a webináře
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 19 $/měsíc.
|Jasper AI
|Tvorba obsahu pomocí umělé inteligence s přizpůsobením hlasu značky
|Vysoce kvalitní copywriting a automatizace e-mailů
|Placené tarify začínají na 49 $/měsíc.
|Hypotenuse AI
|Škálovatelné generování obsahu pro e-mailový marketing s velkým objemem
|Velkoobjemový, vysoce kvalitní obsah pro e-mailový marketing
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify začínají na 150 $/měsíc.
10 nejlepších generátorů e-mailového marketingu s umělou inteligencí
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým postupuje transparentně, opírá se o výzkum a je nezávislý na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí z reálné hodnoty produktů.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
1. ClickUp (nejlepší pro integraci e-mailového marketingu s řízením projektů a týmovou spoluprací)
ClickUp je komplexní centrum marketingových operací, které spojuje obsah, časové osy, strategii a spolupráci do jedné jednotné platformy.
Jeho integrovaný AI asistent, ClickUp Brain, pomáhá s přípravou všeho od předmětů a úvodů e-mailů až po poutavé výzvy k akci a následné e-maily, aby optimalizoval proces psaní e-mailů.
Při generování obsahu e-mailů může automaticky vytvářet související úkoly pro psaní, úpravy a schvalování, včetně termínů a přidělených osob. Také čerpá relevantní kontext z projektů, dokumentů, úkolů a konverzací, takže vše zůstává propojeno.
A to nejlepší? Můžete přepínat mezi nejlepšími LLM, jako jsou ChatGPT a Claude, přímo v ClickUp Brain, abyste získali tón a strukturu, které vám nejlépe vyhovují.
Jakmile máte své nápady, je čas je uspořádat. S ClickUp Docs můžete navrhovat a vylepšovat předměty e-mailů, texty e-mailů, následné e-maily, briefy kampaní a kontrolní seznamy pro e-mailový marketing, aniž byste museli přecházet mezi platformami.
Více členů týmu může současně upravovat dokument, zanechávat komentáře, navrhovat úpravy nebo označovat kolegy pro zadání nebo schválení. To usnadňuje autorům, designérům a manažerům spolupráci na obsahu v reálném čase a zkracuje zpětnou vazbu.
Když nastane čas plánovat a vizualizovat kampaně, potřebujete nástroj, který kombinuje funkce softwaru pro plánování úkolů a kalendářové aplikace.
Kalendář ClickUp spojuje vaše úkoly, události a schůzky do přehledného vizuálního plánu, díky kterému budou všichni informováni a včas připraveni. Úkoly můžete přetahovat do marketingového kalendáře, když potřebujete posunout kampaň nebo upravit časový plán.
Plánování pomocí drag-and-drop, denní přehledy a sledování nevyřízených úkolů pomáhají zajistit, že během rychle se měnících kampaní nebude opomenut žádný krok.
Jste připraveni spustit svou kampaň? Software ClickUp pro správu e-mailových projektů vám umožňuje plánovat, rozvrhovat a sledovat e-mailové kampaně na jednom centrálním místě. Můžete vytvářet speciální složky, seznamy a úkoly pro každou e-mailovou kampaň a pomocí dashboardů ClickUp sledovat otevřené úkoly, stav kampaně a klíčové metriky.
Aby se produktivita vašeho týmu ještě zvýšila, ClickUp Automations převezme opakující se práci. Místo ruční aktualizace úkolů, sledování schvalování nebo termínů můžete použít akční spouštěče k automatickému přiřazování úkolů nebo nastavení opakujících se úkolů pro pravidelné zpravodaje, následné akce nebo sezónní propagační akce.
Pokud potřebujete předem navržený rámec pro zvýšení efektivity svých e-mailových marketingových iniciativ, vyzkoušejte šablonu e-mailového marketingu ClickUp.
📣 ClickUp v akci:
Představte si, že plánujete jarní propagační kampaň – váš tým navrhuje text e-mailů v ClickUp Docs, používá ClickUp Brain k vylepšení předmětů e-mailů, plánuje časový harmonogram odesílání v kalendáři a sleduje výkonnost pomocí dashboardů. Každý úkol, od návrhu po A/B testování, je automaticky přiřazen pomocí automatizací – žádné přeskakování mezi nástroji, žádné vynechané kroky.
Tuto šablonu použijte k:
- Přidejte vlastní pole, jako jsou segment, odkaz na kampaň, celkový počet kliknutí, odeslané e-maily a míra prokliku, abyste mohli ukládat důležité informace o kampani.
- Segmentujte svůj seznam do skupin na základě cílů kampaně pomocí tabulkového zobrazení v ClickUp.
- Sledujte výkonnost své kampaně pomocí analytických nástrojů a upravte svůj přístup tak, abyste zvýšili zapojení.
Nejlepší funkce ClickUp
- Plánování a rozvrhování: Naplánujte vícefázové e-mailové kampaně a závislosti na vizuální časové ose pomocí zobrazení Ganttova diagramu v ClickUp.
- Sledování cílů: Pomocí ClickUp Goals nastavte a měřte konkrétní KPI e-mailového marketingu.
- Spolupráce v reálném čase: Udržujte konverzace v rámci svých projektů přehledné a převádějte zprávy na úkoly pomocí ClickUp Chat.
Omezení ClickUp
- Vzhledem k mnoha možnostem může být zpočátku trochu obtížné se s ním naučit pracovat.
Ceny ClickUp
cenová tabulka
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Zde je recenze G2:
Líbí se mi, jak ClickUp spojuje několik nástrojů pro zvýšení produktivity na jednom místě – správu úkolů, dokumenty, tabule, reporty – a usnadňuje tak organizaci všeho. Je dostatečně flexibilní, aby se přizpůsobil jakémukoli pracovnímu postupu, a přizpůsobitelné zobrazení (jako seznam, tabule a Ganttův diagram) vám umožní zobrazit projekty v jakémkoli formátu, který preferujete. Navíc funkce jako automatizace a šablony pomáhají ušetřit spoustu času. Je to jako centrum produktivity, které se přizpůsobí vašim potřebám!
Líbí se mi, jak ClickUp spojuje několik nástrojů pro zvýšení produktivity na jednom místě – správu úkolů, dokumenty, tabule, reporty – a usnadňuje tak organizaci všeho. Je dostatečně flexibilní, aby se přizpůsobil jakémukoli pracovnímu postupu, a přizpůsobitelné zobrazení (jako seznam, tabule a Ganttův diagram) vám umožní zobrazit projekty v jakémkoli formátu, který preferujete. Navíc funkce jako automatizace a šablony pomáhají ušetřit spoustu času. Je to jako centrum produktivity, které se přizpůsobí vašim potřebám!
2. Hubspot (nejlepší pro automatizaci inbound marketingu a správu vztahů se zákazníky založenou na umělé inteligenci)
AI Email Writer od HubSpot okamžitě generuje předměty, texty a výzvy k akci pro různé typy e-mailových kampaní, jako jsou newslettery, propagační nabídky, následné e-maily zákazníkům atd. Díky návrhům obsahu založeným na umělé inteligenci můžete generovat více variant pro A/B testování a zajistit, aby zprávy byly v souladu se značkou.
Tento nástroj je plně integrován do Marketing Hubu společnosti HubSpot, což znamená, že můžete vytvářet, odesílat a analyzovat e-mailové kampaně z jednoho ovládacího panelu.
Nejlepší funkce Hubspotu
- Personalizované zprávy: Vylepšuje tón, strukturu a obsah zpráv na základě údajů z CRM a chování zákazníků, aby vytvořil e-maily, které působí osobně a přesvědčivě.
- Segmentace publika: Pomáhá segmentovat publikum na základě předchozích nákupů, návštěv webových stránek, historie interakcí, demografických údajů a skóre potenciálních zákazníků.
- Analýzy a statistiky: Automaticky zaznamenává data kampaně v HubSpot CRM, což vám umožňuje sledovat míru otevření, počet odeslaných leadů a další údaje.
Omezení Hubspotu
- Někteří uživatelé měli pocit, že jejich reportovací funkce jsou sice slušné, ale často postrádají hloubku a přizpůsobitelnost potřebnou pro komplexní obchodní analýzy.
Ceny Hubspot
- Zdarma
- Marketing Hub Starter: 20 $/měsíc za jedno místo
- Základní zákaznická platforma: 20 $/měsíc za jedno místo
- Marketing Hub Professional: 890 $/měsíc
- Marketing Hub Enterprise: 3 600 $/měsíc
Hodnocení a recenze Hubspot
- G2: 4,4/5 (více než 12 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 6 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Hubspotu?
Zde je recenze G2:
Nástroje pro e-mailový marketing v kombinaci s landing pages a CRM systémem umožňují marketingovým profesionálům snadno sledovat a reportovat aktivity potenciálních zákazníků.
Nástroje pro e-mailový marketing v kombinaci s landing pages a CRM systémem umožňují marketingovým profesionálům snadno sledovat a reportovat aktivity potenciálních zákazníků.
3. Mailchimp (nejlepší pro uživatelsky přívětivý e-mailový marketing s pokročilými analytickými funkcemi a možnostmi A/B testování)
Mailchimp je ideální volbou pro marketéry, kteří chtějí jednoduchost bez ztráty výkonu. Jeho technologie AI dokáže spouštět automatické e-mailové kampaně, jako jsou drip kampaně, a odesílat e-maily na základě interakcí uživatelů. Nabízí také chytrá doporučení založená na chování publika, která vám pomohou vylepšit vše od předmětů e-mailů až po časy odesílání.
Díky funkci A/B testování mohou marketingové týmy porovnávat různé obsahy e-mailů, aby zjistily, co zvyšuje zapojení, a sledovat metriky, jako jsou míra otevření, míra prokliku a konverze, aby vyhodnotily účinnost kampaně.
Nejlepší funkce Mailchimp
- Optimalizace obsahu: Posuzuje čitelnost vašich e-mailů, analyzuje integraci textu a obrázků a poskytuje doporučení ke zlepšení textu, obrázků a rozvržení.
- Integrace značky: Využívá prvky vaší značky, jako jsou loga, barvy, písma a obrázky, aby zajistila jednotnost všech marketingových materiálů.
- Mapování cesty zákazníka: Nastíní různé cesty, kterými se zákazník může ubírat, a pomůže automatizovat interakce na základě konkrétních akcí nebo událostí.
Omezení Mailchimpu
- Chybí funkce pro spolupráci a pokročilé řízení e-mailových projektů nad rámec schvalovacích workflow kampaní.
Ceny Mailchimp
- Zdarma
- Essentials: 13 $/měsíc
- Standard: 20 $/měsíc
- Premium: 350 $/měsíc
Hodnocení a recenze Mailchimp
- G2: 4,3/5 (více než 12 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 17 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Mailchimpu?
Zde je recenze G2 –
Mailchimp mi poskytl hladký způsob, jak si vytvořit seznam e-mailových adres, kdykoli jsem na cestách. Přihlašovací formuláře jsou přizpůsobitelné, což mi umožňuje přidat do nich hlas značky, a lze je snadno integrovat do mé webové stránky pomocí jednoduchého kódu.
Mailchimp mi poskytl hladký způsob, jak si vytvořit seznam e-mailových adres, kdykoli jsem na cestách. Přihlašovací formuláře jsou přizpůsobitelné, což mi umožňuje přidat do nich hlas značky, a lze je snadno integrovat do mé webové stránky pomocí jednoduchého kódu.
📮ClickUp Insight: Pouze 12 % respondentů našeho průzkumu používá funkce umělé inteligence zabudované do balíčků produktivity.
Tato nízká míra přijetí naznačuje, že současným implementacím možná chybí plynulá kontextová integrace, která by uživatele přiměla přejít od jejich oblíbených samostatných konverzačních platforem.
Může například AI provést automatizovaný pracovní postup na základě prostého textového příkazu od uživatele? ClickUp Brain to dokáže! AI je hluboce integrována do všech aspektů ClickUp, včetně, ale nejen, shrnování chatových vláken, navrhování nebo vylepšování textu, vyhledávání informací z pracovního prostoru, generování obrázků a mnoho dalšího! Přidejte se k 40 % zákazníků ClickUp, kteří nahradili 3 a více aplikací naší aplikací pro vše, co souvisí s prací!
4. ActiveCampaign (nejlepší pro personalizované zákaznické zkušenosti prostřednictvím e-mailových kampaní vylepšených umělou inteligencí)
ActiveCampaign je určen pro marketéry, kteří chtějí dosáhnout hluboké personalizace s minimálním manuálním úsilím. Využívá nástroje umělé inteligence k generování obsahu e-mailů a obrázků, což vám pomáhá zefektivnit proces tvorby a udržet konzistenci značky. Podrobné funkce pro reporting a analytiku poskytují přehled o kliknutích, otevřeních, odrazech a dalších klíčových metrikách, které vám pomohou vyhodnotit a vylepšit vaše strategie správy e-mailů.
Tento nástroj vám také umožňuje rozšířit vaše kampaně nad rámec e-mailů integrací SMS marketingu, sociálních médií a dalších kanálů pro soudržný zákaznický zážitek.
Nejlepší funkce ActiveCampaign
- Tvorba obsahu pomocí umělé inteligence: Využijte nástroje založené na umělé inteligenci k generování a personalizaci obsahu e-mailů a vstupních stránek.
- Správa reputace: Sleduje vzorce odesílání, aby chránila reputaci odesílatele a zabránila označení e-mailů jako spam.
- Náhled kampaně: Zajišťuje správné zobrazení e-mailů v různých prohlížečích, doručených poštách a zařízeních.
Omezení ActiveCampaign
- Někteří uživatelé mají pocit, že dashboard pro reportování není intuitivní a že může být náročné získat skutečné poznatky z A/B testování v reportu kampaně.
Ceny ActiveCampaign
- Starter: Od 15 $/měsíc
- Plus: Ceny začínají na 49 $/měsíc
- Pro: Od 79 $/měsíc
- Enterprise: Od 145 $/měsíc
Hodnocení a recenze ActiveCampaign
- G2: 4,5/5 (více než 13 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 2 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ActiveCampaign?
Zde je recenze G2:
Obsahuje téměř vše, co potřebujeme pro správu z marketingového hlediska: kompletní listy pro správu potenciálních zákazníků, e-mailový marketing, automatizace, formuláře pro webové stránky, integraci s mnoha externími nástroji atd.
Obsahuje téměř vše, co potřebujeme pro správu z marketingového hlediska: kompletní listy pro správu potenciálních zákazníků, e-mailový marketing, automatizace, formuláře pro webové stránky, integraci s mnoha externími nástroji atd.
5. Omnisend (nejlepší pro omnichannelový marketing, včetně e-mailů, SMS a push notifikací, pro e-commerce podniky)
Omnisend nabízí komplexní sadu nástrojů určených k zefektivnění vytváření, personalizace a optimalizace e-mailových marketingových kampaní pro e-commerce podniky. Intuitivní rozhraní pomáhá vytvářet e-maily s možností nákupu, které obsahují dynamické bloky obsahu přizpůsobené pro e-commerce, jako jsou výběry produktů a jedinečné slevové kódy.
Můžete si vybrat z 16 různých bloků obsahu, jako jsou nabídky, seznamy produktů, obrázky a slevové kupóny, a vylepšit tak vizuální přitažlivost a funkčnost svých e-mailů.
Nejlepší funkce Omnisend
- Podpora kampaně: Automaticky znovu odesílejte neotevřené e-maily, abyste maximalizovali zapojení a zvýšili prodej bez dalšího úsilí.
- Přizpůsobitelné šablony: Získejte přístup k knihovně plně přizpůsobitelných šablon optimalizovaných pro mobilní zařízení, které lze přizpůsobit stylu vaší značky.
- Omnichannelové přehledy: Vyhodnoťte výkon napříč kanály pomocí KPI segmentovaných podle kanálů, abyste identifikovali trendy a provedli nezbytné úpravy.
Omezení Omnisend
- Tento nástroj nabízí omezené integrace mimo platformy elektronického obchodování a marketingu.
Ceny Omnisend
- Zdarma
- Standard: 11,20 $/měsíc
- Pro: 41,30 $/měsíc
- Podnikání: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Omnisend
- G2: 4,6/5 (více než 900 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 800 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Omnisendu?
Zde je recenze G2:
Omnisend, navržený pro zjednodušení e-mailového a SMS marketingu, nám bez velké námahy poskytuje profesionální a atraktivní vzhled. Umožňuje nám vytvářet personalizované marketingové kampaně, které lze spouštět na základě chování zákazníků, jako je historie prohlížení nebo minulé nákupy.
Omnisend, navržený pro zjednodušení e-mailového a SMS marketingu, nám bez větší námahy poskytuje profesionální a atraktivní vzhled. Umožňuje nám vytvářet personalizované marketingové kampaně, které lze spouštět na základě chování zákazníků, jako je historie prohlížení nebo minulé nákupy.
6. Copy. ai (nejlepší pro tvorbu obsahu generovaného umělou inteligencí k vytváření poutavých e-mailových textů)
Copy. ai je ideální pro marketéry, kteří potřebují rychlý a kvalitní obsah bez velké námahy. Automatizací počátečního procesu tvorby návrhů snižuje závislost na externích zdrojích. Pomáhá také automaticky generovat nápady a briefy na základě trendů a poznatků z vyhledávání a optimalizuje je pro viditelnost ve vyhledávačích.
Tento nástroj umožňuje opětovné využití obsahu automatizací přepisu, extrakcí klíčových poznatků a generováním dlouhého obsahu při zachování autenticity a hlasu řečníků a odborníků.
Nejlepší funkce Copy.ai
- Informace založené na umělé inteligenci: Získejte klíčové informace z více zdrojů dat a oslovte zákazníky relevantními, hodnotovými informacemi.
- Překlad obsahu: Přeložte prodejní materiály do více jazyků, aby vaše sdělení, positioning a klíčové přednosti rezonovaly s místním publikem.
- Automatizované e-mailové sekvence: Nastavte spouštěcí e-maily, které reagují na konkrétní akce odběratelů, jako jsou registrace nebo nákupy.
Omezení Copy.ai
- Někdy nástroj vytvoří obsah, který již byl publikován, a ten může být označen jako plagiát.
Ceny Copy.ai
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Copy.ai
- G2: 4,7/5 (více než 180 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 60 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Copy. ai?
Zde je recenze G2:
Rozhraní tohoto nástroje mi připadá přehledné a uživatelsky přívětivé. Copy.ai používám pro příspěvky na sociálních sítích a popisy produktů, úvody blogů a texty na webové stránky.
Rozhraní tohoto nástroje mi připadá přehledné a uživatelsky přívětivé. Copy.ai používám pro příspěvky na sociálních sítích a popisy produktů, úvody blogů a texty na webové stránky.
7. Brevo (nejlepší pro kombinaci e-mailového marketingu, SMS kampaní a chatových funkcí)
Brevo (dříve Sendinblue) je multikanálová marketingová platforma, která kombinuje e-mail, SMS a chat, což z ní činí skvělou volbu pro značky, které chtějí centralizovat své komunikační aktivity.
Jeho AI asistent pomáhá rychle vytvářet poutavé předměty a obsah e-mailů. Pomocí editoru drag-and-drop nebo přizpůsobení předem připravené šablony je snadné navrhovat profesionální e-maily a newslettery.
Díky prodejním, marketingovým a konverzačním agentům využívajícím umělou inteligenci mohou firmy automatizovat segmentaci publika, okamžitě generovat prodejní e-maily, přepisovat hovory a poskytovat dynamická doporučení produktů pro lepší zapojení.
Nejlepší funkce Brevo
- Segmentace publika: Použijte filtry a atributy k vytvoření vlastních skupin příjemců a dynamických seznamů, které se automaticky aktualizují na základě aktivity odběratelů.
- Automatizace kampaní: Využijte hotové pracovní postupy a automatické odpovědi, abyste zaujmuli své publikum uvítacími e-maily, e-maily k narozeninám a e-maily o opuštěných košících.
- Formuláře pro přihlášení k odběru: Rozšiřte svou základnu odběratelů a zasílejte cílený obsah a propagační akce tím, že shromažďujete klíčové informace, jako jsou e-maily a preference.
Omezení Brevo
- Někdy se stane, že se design e-mailů špatně nakonfiguruje, platforma se trochu zpomalí, což ztěžuje proces tvorby.
Ceny Brevo
- Zdarma
- Starter: 9 $/měsíc
- Podnikání: 18 $/měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Brevo
- G2: 4,5/5 (více než 2 200 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 2 800 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Brevu?
Zde je recenze G2:
Platforma se velmi snadno nastavuje a díky uživatelsky přívětivému rozhraní je správa kampaní hračkou. Umožňuje mi efektivně zůstat v kontaktu s naší komunitou a automatizační funkce mi šetří spoustu času.
Platforma se velmi snadno nastavuje a díky uživatelsky přívětivému rozhraní je správa kampaní hračkou. Umožňuje mi efektivně zůstat v kontaktu s naší komunitou a automatizační funkce mi šetří spoustu času.
📚 Číst více: Jak profesionálně ukončit e-mail (+ příklady)
8. GetResponse (nejlepší pro marketingovou sadu s funkcemi, jako je automatizace e-mailů, webináře a vstupní stránky)
GetResponse vám umožňuje navrhovat a odesílat newslettery, automatické odpovědi a automatizované e-maily pomocí editoru typu drag-and-drop a generování obsahu založeného na umělé inteligenci. GetResponse vyniká svou funkcí hostování webinářů, která firmám umožňuje kombinovat obsahový marketing a generování potenciálních zákazníků v jediném nástroji.
Můžete vytvářet formuláře pro rozšiřování seznamu odběratelů a pořádat online akce, abyste mohli přímo komunikovat se svým publikem.
Tento nástroj nabízí více než 150 předem navržených, přizpůsobitelných a pro mobilní zařízení optimalizovaných e-mailových šablon pro různá odvětví, události, svátky a prodejní sdělení.
Nejlepší funkce GetResponse
- Editor fotografií: Ořezávejte obrázky, aplikujte filtry, přidávejte text a upravujte barvy pomocí nástroje drag-and-drop a vytvářejte profesionální designy.
- Optimalizace času odeslání: Doručujte e-maily v optimálním čase pro každého odběratele tím, že analyzujete jejich vzorce zapojení a upravujete doručení v rámci 24hodinového okna.
- Lokalizace: Posílejte e-maily ve stejný místní čas pro každého odběratele, bez ohledu na jejich časové pásmo, pomocí funkce „Time Travel“.
Omezení GetResponse
- Nástroj postrádá integrované nástroje pro spolupráci v týmu, jako je sdílení dokumentů, chat a komentáře.
Ceny GetResponse
- Starter: 19 $/měsíc
- Marketer: 59 $/měsíc
- Tvůrce: 69 $/měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze GetResponse
- G2: 4,3/5 (více než 700 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 500 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o GetResponse?
Zde je recenze G2:
GetResponse mi umožňuje snadno vytvářet, odesílat, spravovat a sledovat e-mailové odpovědi. Jednou z klíčových výhod je možnost automatizovat proces vytváření efektivních a přizpůsobených e-mailových marketingových kampaní pro každého klienta.
GetResponse mi umožňuje snadno vytvářet, odesílat, spravovat a sledovat e-mailové odpovědi. Jednou z klíčových výhod je možnost automatizovat proces vytváření efektivních a přizpůsobených e-mailových marketingových kampaní pro každého klienta.
9. Jasper AI (nejlepší pro automatizaci e-mailů s přizpůsobením hlasu značky)
Díky sadě funkcí vám Jasper AI pomůže vytvořit poutavé předměty e-mailů, obsah a výzvy k akci pro efektivní generování potenciálních zákazníků.
Rozšíření prohlížeče Jasper pomáhá psát a upravovat e-maily přímo v platformách jako Gmail a Outlook, čímž zvyšuje efektivitu pracovního postupu a umožňuje plynulé vytváření obsahu bez přepínání mezi aplikacemi. V nástroji můžete definovat vlastní hlasy značky a stylové příručky, abyste zajistili, že veškerá e-mailová komunikace bude v souladu s brandingem a tónem společnosti.
Nejlepší funkce Jasper AI
- Stylový průvodce: Umožňuje nastavit pravidla a formátování pro používání termínů, gramatiku a interpunkci ve vaší organizaci a zachovat tak jednotnost komunikace.
- Přizpůsobení obsahu: Využívá podrobné informace o společnosti, strategie, poznatky o cílovém publiku, analýzy konkurence atd., aby byl obsah přizpůsoben kontextu vašeho podnikání.
- Vizuální pokyny: Používá brand book k označení porušení pravidel pro obrázky a navrhuje opravy.
Omezení Jasper AI
- Někteří uživatelé mají pocit, že nástroj není při tvorbě obsahu dostatečně efektivní a může docházet k určitým faktickým nepřesnostem.
Ceny Jasper AI
- Tvůrce: 49 $/měsíc
- Pro: 69 $/měsíc
- Podnikání: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Jasper AI
- G2: 4,5/5 (+ recenze)
- Capterra: 4,5/5 (+ recenze)
Co říkají skuteční uživatelé o Jasper AI?
Zde je recenze G2:
Jasper Chat je vynikající pomůcka pro psaní, která mi pomáhá překonat tvůrčí blok. Pomáhá mi přidávat kreativní nápady a umožňuje mi neustále nacházet nové způsoby, jak řešit problémy.
Jasper Chat je vynikající pomocník při psaní, který mi pomáhá překonat tvůrčí blok. Pomáhá mi přidávat kreativní nápady a díky němu nikdy nepřestávám nacházet nové způsoby, jak se s problémem vypořádat.
10. Hypotenuse AI (nejlepší pro škálovatelné generování obsahu založené na umělé inteligenci pro vysoce kvalitní e-mailový marketing)
Hypotenuse AI je pokročilý generátor textů vytvořený pro týmy, které potřebují velké množství vysoce kvalitního obsahu, včetně marketingových e-mailů.
Jeho generátor textů pomáhá vytvářet obsah pro různé potřeby, včetně e-mailů, blogových příspěvků, sociálních médií, reklam, textů pro webové stránky atd. Na základě cíle vašeho e-mailu a relevantních klíčových slov jako jediných vstupních údajů nástroj generuje přizpůsobené předměty a obsah, které jsou v souladu s hlasem vaší značky a rezonují s vaší cílovou skupinou.
Nejlepší funkce Hypotenuse AI
- Popisy produktů: Generujte popisy produktů jednotlivě nebo hromadně a začleňte do nich klíčová slova SEO, abyste zvýšili viditelnost ve vyhledávačích.
- Autor blogu: Vytvářejte vysoce kvalitní, fakticky podložené a pro SEO optimalizované články do blogu a marketingový obsah.
- Editor obrázků: Vylepšete rozlišení obrázků, standardizujte ořezávání a odstraňujte nebo měňte pozadí u více obrázků současně.
Omezení umělé inteligence Hypotenuse
- Občas opakuje podobné věty v rámci stejného obsahu.
Ceny Hypotenuse AI
- Zdarma
- Základní: 150 $/měsíc
- Ecommerce Pro: Individuální ceny
- Ecommerce Enterprise: Ceny na míru
Hypotenuse AI hodnocení a recenze
- G2: 4,7/5 (více než 70 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Hypotenuse AI?
Zde je recenze G2:
AI writer odvádí skvělou práci při psaní vynikajících článků a já jsem během několika dní zaznamenal obrovskou změnu v návštěvnosti mé stránky díky SEO.
AI writer odvádí skvělou práci při psaní vynikajících článků a během několika dní jsem zaznamenal obrovskou změnu v návštěvnosti mé stránky díky SEO.
📚 Číst více: Bezplatné šablony marketingového kalendáře pro obsah
Vyzkoušejte chytřejší e-mailový marketing s ClickUp
E-mailový marketing nemusí být hádankou. Se správným bezplatným generátorem e-mailů s umělou inteligencí můžete ušetřit čas, zvýšit zapojení a s jistotou dosáhnout svých marketingových cílů.
ClickUp vám nabízí to nejlepší z obou světů – výkonný bezplatný generátor e-mailů s umělou inteligencí ClickUp Brain a plynulé plánování kampaní prostřednictvím softwaru pro správu e-mailových projektů.
Od psaní poutavých marketingových e-mailů po přidělování úkolů, stanovování termínů a sledování výkonu kampaní – ClickUp propojuje všechny kroky vašeho marketingového workflow na jednom místě.
Zaregistrujte se ještě dnes zdarma a nechte ClickUp posílit váš další velký e-mailový úspěch! 🎉