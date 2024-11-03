Jak profesionálně ukončit e-mail (+ příklady)

Zatímco se soustředíme na vytvoření dokonalého e-mailu, často přehlížíme jeden zásadní aspekt: uzavření.
Způsob, jakým ukončíte svou zprávu, je stejně důležitý jako samotný obsah. Profesionální zakončení e-mailu může nastavit správný tón, podnítit odpovědi a zanechat u příjemce pozitivní dojem.
Podívejme se na několik jednoduchých tipů a příkladů, které vám pomohou zakončit e-maily jako profesionál!
Co je to závěrečná fráze v e-mailu?
Závěr e-mailu je závěrečná věta nebo věty, které uzavírají e-mail těsně před vaším podpisem. Ukončuje konverzaci, vybízí k odpovědi nebo poskytuje jiné formy výzvy k akci.
V závislosti na kontextu vaší komunikace může dobře zvolené zakončení vyjádřit respekt, vřelost nebo profesionalitu.
Například v profesionálním e-mailu můžete zakončit frází „S pozdravem“ následovanou svým jménem, což vyvažuje formálnost a přístupnost.
Přátelské „Na zdraví“ nebo „Brzy se ozvu“ může být vhodnější zakončení pro neformálnější e-maily, které nastaví uvolněný tón pro budoucí komunikaci.
Co by měl každý závěr e-mailu obsahovat?
Závěr e-mailu by měl obsahovat některé prvky, které zajistí efektivní komunikaci.
Musíte uvést:
- Osobní fráze na zakončení e-mailu: zdvořilá a vhodná fráze, která odpovídá tónu e-mailu. Například „S pozdravem“, „S úctou“ nebo „Děkuji“.
- Vaše jméno: Vždy uveďte své křestní jméno a v formálnějších situacích použijte také příjmení.
- Pozice a společnost (pokud je to relevantní): To je obzvláště důležité v profesionálních e-mailech, kde identifikace vaší role pomáhá upevnit vaši autoritu.
- Kontaktní informace: Mohou zahrnovat vaše telefonní číslo, další e-mailovou adresu nebo jakýkoli jiný relevantní způsob kontaktu, zejména v obchodním prostředí.
- Personalizovaný podpis: Volitelně můžete použít přizpůsobenou šablonu e-mailového podpisu, která obsahuje vaši digitální vizitku, logo společnosti nebo jakékoli právní prohlášení v souladu s politikou vaší společnosti.
Proč jsou závěry e-mailů důležité
Závěry e-mailů poskytují kontext a komunikační vodítka. Projevují pozornost k detailům a udávají tón pro další konverzaci.
Zatímco hlavní část e-mailu je nejdůležitější, závěr pomáhá vše spojit dohromady a vytvořit dojem. Pomáhá čtenáři vytvořit si představu o vás a vaší zprávě.
Zde je několik dalších důvodů, proč je zakončení e-mailu důležité:
1. Pomáhá vytvořit trvalý dojem
Způsob, jakým e-mail zakončíte, udává tón pro budoucí komunikaci. Měl by odpovídat kontextu celého e-mailu a vašemu vztahu s příjemcem. Správné zakončení e-mailu zanechá na příjemci pozitivní a trvalý dojem.
Například zakončení e-mailu frází „Těším se na Vaši odpověď!“ dává příjemci pocit, že je pro Vás důležitý, a podněcuje ho k rychlé odpovědi.
2. Posiluje tón a záměr
Vaše závěrečné fráze podtrhují záměr vaší zprávy a objasňují požadované další kroky.
Například zakončení „Prosím, co nejdříve si prohlédněte přiložený soubor“ naznačuje naléhavost a požadovanou akci ze strany příjemce.
3. Dopady na KPI e-mailového marketingu
Závěr vašeho e-mailu má přímý vliv na základní KPI e-mailového marketingu, jako jsou míra otevření, míra prokliku a míra konverze.
Dobře formulovaná závěrečná fráze v e-mailu posiluje vaše sdělení a motivuje příjemce k požadované akci.
Příklady profesionálních zakončení e-mailů
Výběr správných slov pro zakončení profesionálních e-mailů je velmi důležitý, protože odráží profesionalitu a ovlivňuje vnímání příjemce.
Níže uvádíme příklady vhodných profesionálních zakončení e-mailů, které můžete použít v různých obchodních situacích:
1. Formální zakončení (pro obchodní nebo první kontakty)
Když poprvé kontaktujete někoho v rámci své profese nebo posíláte profesionální e-mail, musíte správně zakončit, abyste si s danou osobou vybudovali dobrý vztah. To platí bez ohledu na to, zda posíláte e-mail klientovi nebo nadřízenému kolegovi.
Nástroje jako ClickUp Brain jsou obzvláště užitečné při vytváření těchto důležitých prvků e-mailů. Pomocí umělé inteligence pomáhá ClickUp Brain generovat kontextově vhodné a propracované závěry e-mailů, které zvyšují profesionalitu vaší komunikace.
Zajistí také, že váš e-mail bude odrážet vhodný tón a formálnost pro první interakce.
Příklad č. 1: S pozdravem
„S pozdravem“ se běžně používá jako zdvořilé a profesionální zakončení e-mailu novým i známým kontaktům. Vyvažuje vřelost a profesionalitu, aniž by bylo příliš formální.
Zde je návod, jak vám ClickUp Brain pomůže vytvořit e-mail s podobným zakončením.
ClickUp Docs navíc pomáhá ukládat a spravovat šablony pro profesionální zakončení e-mailů, zefektivňuje váš pracovní postup a udržuje konzistentnost komunikace. Můžete přímo použít AI k generování e-mailů uvnitř dokumentů.
Vše, co musíte udělat, je:
- Vytvořte nový dokument z vašeho pracovního prostoru ClickUp.
- Dvakrát klikněte na dokument.
- Vyberte možnost „psát s AI“.
💡 Tip pro profesionály: Chcete ze své automatizované e-mailové kampaně vytěžit více? Nastavte si drip kampaň s 12 nejlepšími šablonami pro drip kampaně!
- Poté napište svůj text a jasně definujte, jak jej chcete zakončit.
- Jakmile ClickUp Brain vygeneruje e-mail, klikněte na tlačítko Vložit a text se bez větších potíží vloží do vašich dokumentů ClickUp Docs.
Příklad č. 2: S pozdravem
„S pozdravem“ se tradičně používá k zakončení formální komunikace. Je ideální pro první kontakt nebo důležitou obchodní korespondenci, protože vyjadřuje respekt a přímý, upřímný přístup.
Příklad č. 3: S pozdravem
„S pozdravem“ je vřelé, ale profesionální zakončení vhodné pro počáteční i pokračující obchodní jednání. Vyjadřuje přátelský tón a zároveň zachovává určitou formálnost.
Číst více: Zjistěte, jak ClickUp revolučním způsobem mění správu vašich marketingových kampaní díky komplexním nástrojům a strategiím.
2. Polooficiální zakončení (pro kolegy nebo pokračující konverzace)
Ne všechny e-maily jsou formální, a to ani v profesionálním prostředí. Poliformální přístup se skvěle hodí v rámci probíhající e-mailové konverzace nebo při e-mailové komunikaci s kolegy z celé společnosti. Odstraňuje strojenost z konverzace, vnáší do ní familiárnost a zachovává vážnost situace.
Příklad č. 1: Děkuji
„Děkuji“ se nejlépe používá k vyjádření vděčnosti stručně. Je ideální pro poděkování kolegovi za pomoc nebo odpověď v rámci probíhající konverzace.
Příklad č. 2: Nejlepší
„Best“ je jedním z nejuniverzálnějších a neformálních zakončení e-mailů. Je ideální pro běžné e-maily , ve kterých chcete zachovat profesionální, ale uvolněný tón při komunikaci se známými kolegy.
Příklad 3: Mějte se
„Take care“ dodává vaší korespondenci osobní nádech. Tento závěr je skvělý pro ukončení konverzace v přátelském duchu, zejména pokud jste si s příjemcem vybudovali přátelský vztah.
3. Neformální zakončení (pro známé kolegy nebo členy týmu)
Při e-mailové komunikaci s někým, s kým máte blízký pracovní vztah, je nejlepší zvolit neformální zakončení, které posílí důvěru a udrží příjemný vztah.
Příklad 1: Na zdraví
„Cheers“ je optimistické a přátelské zakončení, ideální pro e-maily kolegům, s nimiž máte příjemný vztah. Toto zakončení dodává konverzaci nádech neformálnosti a vřelosti.
Příklad 2: Brzy se ozvu
„Talk soon“ (brzy se ozvu) naznačuje pokračující konverzaci a očekávání budoucích interakcí. Je ideální pro e-maily s kolegy, se kterými často komunikujete, a vyjadřuje slib pokračování dialogu. Přidejte jej do e-mailů automaticky přeposílaných, když nejste k dispozici.
Příklad 3: Všechno nejlepší
„Vše nejlepší“ je upřímné a pozitivní zakončení, které je vhodné pro ukončení komunikace povzbuzujícím tónem. Toto zakončení e-mailu je obzvláště vhodné pro vyjádření podpory nebo přání všeho nejlepšího pro úsilí vašeho kolegy.
💡 Tip pro profesionály: Uspořádejte si svou doručenou poštu pomocí 10 efektivních strategií pro správu e-mailů, které vám pomohou zvýšit produktivitu.
Osvědčené postupy pro profesionální zakončení e-mailu
Při zakončování e-mailu je důležité zvolit vhodný závěr, který odráží tón vašeho e-mailu a respektuje váš vztah s příjemcem. Tím zajistíte, že váš e-mail bude komunikovat efektivně a zanechá pozitivní dojem.
1. Jasnost je vaším nejlepším přítelem
Buďte struční ve svých závěrečných prohlášeních. Závěr e-mailu by měl zůstat v hlavní části e-mailu. Měl by signalizovat konec konverzace a obsahovat pouze nezbytné informace.
2. Uvědomte si, že kontext je vše
Při výběru závěru e-mailu je důležité zohlednit kontext vaší zprávy.
Například formální obchodní e-mail může vyžadovat profesionálnější zakončení, jako je „S pozdravem“ nebo „S úctou“. Neformální interní zpráva může být zakončena přátelštějším způsobem, například „Díky“ nebo „Měj se“.
Závěr vždy přizpůsobte tónu a formálnosti situace. Správný závěr posiluje kontext a vztah k příjemci.
Nástroje pro správu e-mailů tento proces zjednodušují tím, že vám pomáhají organizovat a spravovat vaši komunikaci podle kontextu a priority. Zajišťují, že každý e-mail je vhodně přizpůsoben a načasován.
Celý svůj ekosystém správy e-mailů můžete vybudovat na jedné platformě, jako je ClickUp.
Podívejme se na některé konkrétní funkce, které ClickUp nabízí:
I. Využijte ClickUp Brain pro přizpůsobené zakončení e-mailů
Zatímco se každý den vyvíjí řada placených i bezplatných nástrojů pro psaní s využitím umělé inteligence, klíčem k psaní s využitím umělé inteligence je kontext. ClickUp Brain zná kontext vaší společnosti, styl psaní a další informace.
S ClickUp Brain:
- Vylepšete proces psaní e-mailů navrhováním kontextově vhodných zakončení.
- Udržujte správný tón v různých typech e-mailů.
- Zajistěte, aby vaše značka zůstala konzistentní a vaše komunikace byla soudržná.
💡 Tip pro profesionály: Chcete-li dále zdokonalit své dovednosti v psaní e-mailů pomocí umělé inteligence, podívejte se na našeho průvodce Jak používat umělou inteligenci k psaní e-mailů .
II. Optimalizujte pracovní postupy pomocí ClickUp Docs
ClickUp Docs zjednodušuje proces psaní a přizpůsobování závěrů e-mailů tak, aby vyhovovaly různým kontextům. Díky intuitivnímu rozhraní můžete vytvářet profesionální šablony pro formální, poliformální i neformální komunikaci.
Tím zajistíte, že zakončení vašich e-mailů bude ladit s tónem vaší zprávy a zvýší celkovou efektivitu vaší komunikace. ClickUp Docs vám v konečném důsledku pomůže udržet konzistentnost a profesionalitu v každém e-mailu, který odešlete.
S ClickUp Docs:
- Vytvořte šablony pro různé typy e-mailů.
- Spolupracujte se svým týmem v reálném čase
- Udržujte přehledné poznámky ke každému projektu
- Propojte své dokumenty přímo s úkoly
III. Zvyšte efektivitu svých e-mailů pomocí automatizace
Funkce automatizace e-mailů ClickUp dokáže automatizovat rutinní e-mailové odpovědi nebo následné kroky na základě konkrétních spouštěčů, jako je dokončení úkolu nebo milníky projektu. To zvyšuje efektivitu komunikace a pomáhá udržovat včasné interakce bez ručního zásahu, což je ideální pro správu velkého množství e-mailů v projektovém prostředí.
IV. Zajistěte, aby vaše e-maily byly profesionální a v souladu s image vaší značky, pomocí různých šablon.
ClickUp nabízí řadu šablon navržených tak, aby zefektivnily a vylepšily e-mailovou komunikaci a zajistily konzistentnost a soulad se značkou. Podívejme se na některé šablony určené speciálně pro e-maily:
- Šablona pro automatizaci e-mailů ClickUp: Tato šablona vám umožňuje odesílat automatické e-maily z vašeho pracovního prostoru ClickUp a plynule spravovat e-mailové kampaně. Nastavte podmínky, za kterých se e-maily odesílají automaticky, a zvyšte tak efektivitu a konzistentnost komunikace.
- Šablona e-mailové kampaně ClickUp: Tato šablona, navržená pro správu a realizaci e-mailových marketingových kampaní, vám pomůže efektivně organizovat, sledovat a analyzovat vaše kampaní strategie a zajistí, že všechny prvky kampaně budou sladěné a zaměřené na cíl.
ClickUp Email Project Management integruje vaše e-maily přímo do vašeho pracovního prostoru pro správu projektů. To vám umožňuje převádět e-maily na úkoly, přiřazovat je členům týmu a sledovat jejich průběh v rámci ClickUp.
Poskytuje účinný způsob, jak zajistit, že žádný e-mail neunikne a že každá komunikace je zohledněna v časovém harmonogramu vašeho projektu.
Kromě toho vám špičkové nástroje ClickUp pomohou automatizovat a personalizovat vaše e-maily pro networking a zajistí, že vaše polooficiální a neformální e-mailové závěry budou vždy trefné.
Další informace: Optimalizujte svou e-mailovou marketingovou strategii od návrhu po realizaci pomocí efektivních tipů a šablon pro správu marketingových kampaní.
Časté chyby, kterých se při zakončování e-mailu vyvarujte
Kromě toho, co byste měli při zakončování e-mailů dělat, existují i věci, které byste dělat neměli. Abyste zajistili efektivní zakončení e-mailu, je důležité mít na paměti kontext a nevynechávat ani neignorovat zakončení e-mailu.
1. Znáte kontext
Kontext je v jakékoli formě komunikace, zejména v e-mailech, velmi důležitý. Při psaní závěrečné věty dbejte na úroveň formálnosti e-mailu. Abyste zachovali profesionální tón, vyhněte se používání neformálních frází jako „Měj se“ nebo „Brzy se ozvu“.
2. Nenechávejte je v nejistotě
Bez závěrečné fráze může váš e-mail působit stroze. To se může stát, pokud se váš podpis nepřipojí automaticky.
Aby se tomu zabránilo, je třeba vše dvakrát zkontrolovat. I v neformálních e-mailech stačí k hezkému zakončení něco tak jednoduchého jako „S pozdravem“ nebo „Brzy se ozvu“.
Kdy použít výzvu k akci v závěru e-mailu
Pokud potřebujete od příjemce odpověď, dejte to jasně najevo pomocí výzvy k akci (CTA). To mu pomůže orientovat se v dalších krocích. E-mail zakončete zdvořilou žádostí nebo návrhem, abyste vyvolali odpověď.
Například:
- Pro žádosti o zpětnou vazbu: „Těším se na vaši zpětnou vazbu“
- Pro plánování schůzek: „Prosím, dejte mi vědět, kdy máte čas.“
Zahrnutí jasné výzvy k akci (CTA) do závěru e-mailu podpoří rychlejší odpovědi, protože příjemce pochopí, co se od něj očekává – ať už jde o domluvení schůzky, zodpovězení otázky nebo poskytnutí zpětné vazby.
Přidejte profesionální podpis do e-mailu
E-mailový podpis je v profesionálním prostředí nezbytností. Měl by obsahovat vaše jméno, pozici, společnost a kontaktní údaje. Pokud máte velmi specifickou pracovní dobu, měla by být v podpisu uvedena.
Příklady profesionálních podpisů:
Jane Doe
Marketingový manažer | Společnost XYZ
jane. doe@xyzcompany. com
(123) 456-7890
John Doe
Senior analytik | Společnost ABC | Dostupnost: 7:00–15:00 (pondělí až pátek)
doe. john@abccompany. com
(283) 756-8840
Tato struktura poskytuje příjemci všechny správné kontextové informace, aby si mohl vytvořit správná očekávání ohledně komunikace.
Pokud jste student, měli byste také uvést podpis, včetně svého univerzitního identifikačního čísla a katedry, abyste se příjemci mohli správně identifikovat.
Závěr (omluvte hříčku😊)
Vhodně načasované, kontextově přiměřené a obecné zakončení e-mailu vylepší vaši zprávu a podpoří váš profesionální image. Posílí tón vašeho sdělení a pomůže vám sdělit váš záměr.
Tento klíčový prvek e-mailové etikety je nepostradatelný pro budování a udržování obchodních vztahů, posilování důvěry a podněcování požadovaných akcí.
ClickUp, jakožto komplexní platforma pro zvýšení produktivity, vám umožňuje posunout e-mailovou komunikaci nad rámec pouhé výměny informací.
Jste připraveni změnit způsob, jakým spravujete úkoly, e-maily a projekty? Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a redefinujte produktivitu, jeden e-mail po druhém.