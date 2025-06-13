Bezplatné šablony kalendáře Figma pro stylové a organizované plánování

Máte potíže se zefektivněním úkolů a časových plánů? Nebo je pro vás obtížné ručně organizovat seznamy úkolů? Pokud ano, potřebujete strukturované rozvržení. 🗓️
🔍 Věděli jste? Podle studií má pouze 18 % zaměstnanců k dispozici účinné nástroje pro správu času; zbývajících 82 % dokončuje činnosti pomocí seznamu nebo své e-mailové schránky.
Šablona kalendáře Figma je skvělým řešením, jak zjednodušit úkoly a vyniknout v plánování projektů. Žádné zmeškané termíny, žádné špatné rozdělení práce, jen efektivní a organizované plánování.
V tomto blogu se dozvíte o 10 přizpůsobitelných kalendářích Figma, jak vybrat ten správný, porozumět jejich omezením a prozkoumat vhodné alternativy pro zvýšení efektivity.
Je čas přestat zírat na ty nudné prázdné kalendáře!
Co dělá šablonu kalendáře Figma dobrou?
Šablony kalendářů jsou k dispozici v aplikacích Microsoft Word, Google Sheets, Excel a dokonce i ve formátu PDF na jedné stránce – ideální pro uspořádání vaší práce, domácnosti, školního roku nebo obchodních plánů.
A pokud se zajímáte o design, Figma, jeden z nejběžnějších nástrojů pro webový design, nabízí spoustu elegantních šablon zdarma, které čekají na stažení! Než si je ale vyberete, podívejte se na parametry, které by měla mít „dobrá“ šablona kalendáře Figma:
- Poutavé a snadno ovladatelné rozhraní: Mělo by být snadné se v něm orientovat a zároveň by mělo nabízet různé možnosti pro přidávání událostí, úkolů, připomínek atd.
- Funkce pro spolupráci: Dobré rozvržení by mělo členům týmu umožnit přístup ke sdíleným kalendářům a skupinovým plánům a přispívat do nich, aby byla zajištěna správná synchronizace.
- Přizpůsobitelné pro různé požadavky: Mělo by umožňovat přizpůsobení zobrazení, stavů atd. Musí také podporovat barevné kódování pro kategorizaci úkolů.
- Synchronizace dat mezi zařízeními: Zajistěte, aby šablona synchronizovala data mezi zařízeními, zejména mobilními telefony, pro okamžitý přístup.
- Zahrnuje integraci třetích stran Figma: Vyberte si šablonu, která se s těmito aplikacemi hladce propojí, abyste se vyhnuli zmeškání termínů nebo schůzek.
- Funkce AI: Skvělý kalendář musí disponovat funkcemi pro navrhování pomocí AI, automatizaci složitých rutin a reportování a analýzu pomocí AI pro rozhodování založené na datech.
Šablony kalendáře Figma
Zde je náš komplexní seznam 10 úžasných bezplatných šablon kalendáře od Figma, které zjednoduší vaše pracovní rutiny, postarají se o vaše příspěvky na sociálních médiích, efektivně spravují vaše úkoly a mnoho dalšího.
1. Šablona kalendáře Figma
Šablona kalendáře Figma je jedním z nejzákladnějších rámců pro organizaci vašich rozvrhů doma i v práci, který je vhodný i pro začátečníky. Obsahuje týdenní a měsíční zobrazení kalendáře, takže si můžete svůj plán přizpůsobit podle svých potřeb.
Už žádné ručně psané seznamy, komplikované tabulky Google Sheets, nepraktické dokumenty Microsoft Word nebo tabulky Microsoft Excel pro správu každodenních rutin! Vyzkoušejte jednoduché, ale efektivní řízení času.
Proč si to zamilujete
- Sledujte své schůzky, události, ranní lekce jógy, čas strávený s rodinou atd.
- Sdílejte své pracovní hodiny a dostupnost se svými kolegy.
- Vytvořte kopii, upravte ji a snadno vytiskněte z jakéhokoli zařízení, které vám vyhovuje.
- Poskytněte novému zaměstnanci přehled o obvyklých schůzkách vašeho týmu.
📌 Ideální pro: Každého, kdo potřebuje snadné řízení času a plánování úkolů doma i v práci.
2. Šablona seznamu úkolů kalendáře Figma
Seznamy úkolů mají zásadní význam při organizování rutinních úkolů. Interaktivní šablona seznamu úkolů Figma Calendar vám umožní vytvořit perfektní seznam úkolů a poté rozhodnout, kdo co bude dělat, což pomáhá zvýšit produktivitu.
Ať už tomu říkáte itinerář, program, plánovač seznamů nebo kontrolní seznam, umožní vám to přejít od úkolů k výsledkům elegantním a nenáročným způsobem.
Proč si to zamilujete
- Pomocí funkce drag-and-drop můžete uspořádat všechny úkoly na svém seznamu podle jejich důležitosti.
- Rozdělte velké a složité úkoly na menší části tím, že nastíníte kroky pro každý dílčí úkol.
- Přeneste úkoly na členy týmu a vytiskněte je, aby byly přístupné odkudkoli.
- Využívejte vizuálně přitažlivé plánování úkolů díky originálním tvarům a obrázkům.
📌 Ideální pro: Každého, kdo chce organizovat své pracovní časy, termíny atd. ve vizuálně atraktivním formátu.
3. Šablona plánovače sociálních médií Figma
Hledáte plánovač sociálních médií? Ať už chcete vytvořit strategii, určit platformy, na kterých budete publikovat, vymýšlet témata obsahu, seřadit své příspěvky a mnoho dalšího, tento plánovač vám pomůže!
Šablona Figma Social Media Planner je perfektní šablona měsíčního kalendáře, která vám pomůže držet krok s neustále se měnícími trendy na sociálních sítích a udržovat konzistentnost vašeho obsahu. Udržuje vaši online přítomnost na správné cestě na více platformách.
Proč si to zamilujete
- Vytvořte obsahové strategie specifické pro platformy Instagram, Facebook, X a další.
- Realizujte poutavé nápady na příspěvky pro zvláštní příležitosti, události, prodejní nabídky atd.
- Využijte zpětnou vazbu v dokumentu, skupinové ankety, odznaky, poznámky se slevami a další funkce.
- Rozlučte se s otázkami typu „Co bychom měli dnes zveřejnit?“ díky plánování předem.
📌 Ideální pro: Vypracování komplexní strategie pro sociální sítě, včetně plánování obsahu, výběru kreativních prvků a plánování příspěvků podle jednotlivých platforem.
4. Šablona ročního kalendáře Figma
S touto šablonou ročního kalendáře Figma získáte kompletní přehled o hlavních úkolech, které musíte splnit v příštích 365 dnech.
Díky tomuto přizpůsobitelnému ročnímu kalendáři je plánování snazší než kdy dříve. Jeho vizuální přitažlivost usnadňuje plánování dnů, týdnů a měsíců dopředu s krystalickou přesností.
Proč si to zamilujete
- Zobrazte si důležité termíny, pracovní závazky, jako jsou termíny odevzdání, a měsíční cíle.
- Upřednostňujte úkoly podle jejich důležitosti.
- Synchronizujte rozpisy směn, aby všichni měli stejné informace.
- Pomocí integrovaných nástrojů, jako jsou časová osa a organizační schéma, vytvořte hlavní plán na celý rok.
📌 Ideální pro: Každého, kdo chce předem zorganizovat své roční plány, naplánovat dovolené a vytvořit roční investiční plány.
📮ClickUp Insight: 37 % zaměstnanců zasílá následné poznámky nebo zápisy z jednání, aby sledovali úkoly, ale 36 % stále spoléhá na jiné, roztříštěné metody.
Bez jednotného systému pro zaznamenávání rozhodnutí se klíčové informace, které potřebujete, mohou ztratit v chatech, e-mailech, dokumentech nebo tabulkách. S ClickUp můžete okamžitě proměnit konverzace v akční úkoly napříč všemi svými úkoly, chaty a dokumenty, takže vám nic neunikne.
5. Šablona týdenního rozvrhu Figma
Ať už pracujete z domova nebo se věnujete několika projektům najednou, k řízení svých každodenních činností budete potřebovat přehledný a jasný kalendář. Šablona týdenního rozvrhu Figma se hodí při plánování úkolů na celý týden.
Proč si to zamilujete
- Nastavte si připomenutí pro ranní jógu a včasné jídlo.
- Naplánujte si pracovní schůzky, abyste nic nezmeškali.
- Stanovte si konkrétní hodiny, kdy budete trávit kvalitní čas se svou rodinou.
- Kategorizujte aktivity pomocí různých barev.
📌 Ideální pro: Každého, kdo potřebuje řešení pro správu kalendáře, aby si zjednodušil svůj nabitý program.
💡 Tip pro profesionály: Použijte týdenní zobrazení kalendáře, abyste viděli úkoly v týdenním formátu. Pokud chcete nastavit různé rozvrhy pro všední dny a víkendy, otevřete je a upravte v denním zobrazení.
6. Šablona redakčního kalendáře Figma
Šablona redakčního kalendáře Figma je ideální pro dohled nad celým procesem tvorby obsahu. Nabízí metodický postup od nápadu přes psaní, úpravy, plánování médií až po publikování.
Pokud vedete tým zabývající se obsahem, je tento nástroj nezbytný pro udržení obsahu, marketingových kampaní a reklam na správné cestě. Pomáhá sladit váš obsah s marketingovými cíli, cíli společnosti a sezónními trendy.
Proč si to zamilujete
- Sestavte si komplexní seznam obsahu, který chcete vytvořit.
- Přiřazujte úkoly členům týmu v každé fázi procesu.
- Získejte přehled o vývoji a monitorování každého obsahu prostřednictvím Kanban tabulek.
- Zahrňte prvky jako cílová klíčová slova, zamýšlená persona pro obsah atd.
📌 Ideální pro: Každého, kdo chce organizovat a sjednotit svůj tým pomocí spolehlivého plánu správy obsahu.
7. Šablona kalendáře pro správu dovolených Figma
Máte velký tým a potýkáte se s řízením dovolených a volno zaměstnanců? Už nemusíte! Tato šablona kalendáře pro správu dovolených Figma vám vše zjednoduší.
Obsahuje přehledný panel, díky kterému můžete zajistit, aby celý tým věděl, kdo je v které dny v týdnu mimo kancelář a kolik zdrojů je v daný den k dispozici.
Proč si to zamilujete
- Organizujte a spravujte dovolené a volno zaměstnanců.
- Sledujte státní svátky (národní i regionální).
- Schvalujte nebo zamítejte žádosti o dovolenou bez námahy.
- Plánujte práci s dostupnými zdroji
📌 Ideální pro: Manažery, kteří potřebují přehled o placené dovolené zaměstnanců, aby mohli plánovat rozpisy služeb a dodržovat důležité termíny s zbývajícími pracovníky.
🧠 Zajímavost: Podle zprávy o průzkumu trhu společnosti Facts and Factors poroste globální trh se softwarem pro správu absencí v letech 2020 až 2026 o 9,3 % a dosáhne ohromující hodnoty 0,95 miliardy USD!
8. Šablona kalendáře obsahu Figma
Abyste zajistili, že hlas vaší značky bude vidět a slyšet, musíte lidem neustále poskytovat poutavý, informativní a propagační obsah. Tato šablona kalendáře obsahu Figma vám pomůže zdokonalit plánování a zveřejňování obsahu.
Seznamte se s přehledným, krásným a plně přizpůsobitelným měsíčním kalendářem s automatickým rozvržením, které usnadňuje úpravy na jedné stránce.
Proč si to zamilujete
- Vězte, co (reel/video/statický příspěvek/karusel) a kdy zveřejnit (včetně data a času).
- Mějte jasno v tom, na jaké platformě budete konkrétní obsah zveřejňovat (Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube).
- Mějte po ruce popisky a výzvy k akci (CTA).
📌 Ideální pro: Správce sociálních médií, kteří chtějí předem naplánovat své cíle v oblasti obsahu v přehledném formátu.
🔍 Věděli jste? Pravidlo 50-30-20 doporučuje zveřejňovat 50 % poutavého, 30 % kurátorského a 20 % propagačního obsahu, aby se vaše cílová skupina neznechutila a zároveň se vaše značka účinně propagovala, aniž by sledující byli zahlceni prodejními sděleními.
9. Šablona harmonogramu týmu Figma
Jako manažer budete chtít mít přehled o práci přidělené jednotlivým zaměstnancům a o tom, kolik toho mohou stihnout v daném termínu. K tomu potřebujete šablonu harmonogramu týmu Figma.
Umožní vám sledovat dostupnost členů různých týmů, jako je marketing, design, prodej atd., a podle toho plánovat úkoly. Ukazuje také, kdo pracuje z kanceláře a kdo na dálku.
Proč si to zamilujete
- Zjednodušte rozvrhy práce pro své zaměstnance
- Sledujte celkovou pracovní dobu týmu za daný měsíc.
- Sledujte množství odpracované doby každého zaměstnance.
📌 Ideální pro: Manažery a vedoucí týmů, kteří sledují a organizují pracovní vytížení několika mezifunkčních týmů spolupracujících na společných projektech.
10. Šablona marketingového plánu Figma
Marketing zahrnuje několik aspektů, které musíte spravovat. Plánování a implementace požadovaných marketingových úkolů je bez jasného formátu marketingového kalendáře obtížné. Zde přichází na řadu šablona Figma Marketing Roadmap Template.
Už žádné nejasnosti ohledně stavu úkolů! Marketingové plánování se stává snazším díky vizuálnímu záznamu toho, co jste již udělali, právě děláte nebo plánujete udělat.
Proč si to zamilujete
- Sledujte a monitorujte obsahové strategie, SEO a placené reklamy.
- Spravujte partnerství s influencery
- Vytvářejte marketingové trychtýře, budujte a rozvíjejte životní cykly zákazníků a zvyšujte tak míru konverze.
- Analyzujte výsledky na základě dat a přijímejte uvážlivá rozhodnutí.
📌 Ideální pro: Marketingové manažery, kteří chtějí usnadnit propagaci produktů pomocí vizuálního rozhraní.
Omezení používání šablon kalendáře Figma
Viděli jste, jak Figma může zlepšit správu času v prostředí spolupráce. Má však i své nevýhody. V této části se na ně podíváme:
- Funkce závislé na internetu: Figma je cloudový nástroj, který vždy vyžaduje stabilní připojení k internetu. To ztěžuje práci členům týmu, kteří nemají dostatečné připojení k internetu.
- Drahé: Pokud řídíte podnik, ve kterém spolupracuje mnoho lidí, může se Figma jevit jako drahá ve srovnání s cenami konkurence.
- Narušení rozvržení: Formát může být narušen i malými změnami, jako je změna velikosti nebo přidání nových prvků. Tyto změny vyžadují další práci na designu.
- Složitá interaktivita: Složité interakce (například stavy při najetí kurzorem nebo možnosti více dat) jsou pro začátečníky obtížné.
Kvůli těmto omezením se práce stává obtížnou. Proto jsme sestavili několik alternativ k Figma.
Užitečné alternativní šablony kalendáře Figma
ClickUp nabízí několik interaktivních bezplatných šablon kalendáře s mnoha možnostmi použití.
Podívejme se na 14 velmi užitečných bezplatných šablon, které můžete upravovat, stahovat a tisknout, abyste snížili nepořádek a přistupovali k řízení času organizovaně.
1. Šablona kalendáře ClickUp
Díky šabloně kalendáře ClickUp můžete vy i váš tým zůstat organizovaní a mít náskok před ostatními. Souhrnný přehled vám umožní rychlý náhled na nadcházející úkoly a aktivity.
S touto šablonou můžete rozdělit velké projekty na zvládnutelné kroky, snadno zvládat události, termíny a úkoly a přizpůsobit svou rutinu.
Proč si to zamilujete
- Uspořádejte úkoly do různých stavů: Blokováno, Zrušeno, Hotovo, Probíhá, Pozastaveno, abyste měli přehled o postupu.
- Organizujte si měsíc předem pomocí měsíčního plánovače.
- Stáhněte si je a vytiskněte, abyste je mohli pověsit na pracovní stůl, ledničku atd.
- Vizualizujte data na základě milníků, referencí, míst konání, skutečných nákladů a hodnocení.
📌 Ideální pro: Každého, kdo upřednostňuje organizované pracovní postupy, správu zdrojů a flexibilní úpravy plánů.
2. Šablona seznamu úkolů v kalendáři ClickUp
Šablona seznamu úkolů kalendáře ClickUp vám pomůže dokončit úkoly a dosáhnout vašich cílů organizovaným způsobem. Zjednodušuje také plánování práce pro členy týmu a umožňuje vám sledovat pokrok efektivním způsobem.
Rozložení vám poskytuje jednostránkový přehled všech vašich úkolů, takže můžete snadno a rychle naplánovat své aktivity.
Proč si to zamilujete
- Sledujte nadcházející schůzky a úkoly, které je třeba dokončit před schůzkou.
- Seřaďte úkoly podle kategorií pro snazší přístup a přehlednost.
- Otevřete pět různých zobrazení, jako jsou žádosti o schůzku, podle role, podle kategorie, rozvrhy a průvodce pro začátečníky, pro snadný přístup k informacím.
- Využijte lepší sledování času díky upozorněním na závislosti a značkám.
📌 Ideální pro: Jednotlivce, kteří chtějí zefektivnit své každodenní rutiny
💡 Užitečný tip: Je lákavé vinit za nedostatečný pokrok svůj cíl dokončit 15 úkolů. Skutečným problémem však je, že se nesoustředíte na to, co je dnes nejdůležitější. Začněte tím, že určíte tři až pět nejdůležitějších věcí pro daný den. Tyto úkoly si nemůžete dovolit zanedbat, i kdybyste museli odložit vše ostatní. Upřednostněte je a uvidíte, jak vaše produktivita vzroste!
3. Šablona moderního kalendáře pro sociální média ClickUp
Předpokládejme, že spravujete několik účtů v různých odvětvích. V takovém případě potřebujete šablonu moderního kalendáře sociálních médií ClickUp, abyste měli přehled, byli v obraze a měli náskok před konkurencí na sociálních médiích.
Tato šablona vám pomůže snadno plánovat a spravovat marketingové kampaně na sociálních médiích díky monitorování všech vašich aktivit na sociálních médiích. Zlepšuje také sledování pomocí umělé inteligence, komentářů a monitorování času.
Proč si to zamilujete
- Plánujte a sledujte proces tvorby obsahu, abyste zajistili konzistentnost napříč platformami.
- Kategorizujte a přidávejte atributy pro správu úkolů, jako jsou téma, datum zveřejnění, kanál, konečný výstup a hashtagy.
- Získejte přehled o nadcházejících kampaních a událostech.
📌 Ideální pro: Správce sociálních médií, kteří potřebují konzistentně organizovat obsah napříč platformami, sledovat výkon v reálném čase a využívat vizualizaci dat k měření výkonu.
4. Šablona ročního kalendáře ClickUp
Šablona ročního kalendáře ClickUp vám poskytuje jasný a přehledný pohled na milníky, které je třeba dosáhnout v nadcházejícím roce. Pomáhá vám organizovat, plánovat a sledovat úkoly a aktivity po celý rok.
Už vám neuniknou žádné důležité úkoly, události, schůzky ani termíny! S touto šablonou můžete snadno plánovat a organizovat všechny své úkoly.
Proč si to zamilujete
- Naplánujte si měsíční cíle, úkoly a aktivity a stanovte priority úkolů, abyste se mohli nejprve soustředit na ty nejdůležitější.
- Získejte ucelený přehled o svém roce s kompletním přehledem všech úkolů a aktivit.
- Vytvářejte úkoly s pěti přizpůsobitelnými stavy, jako jsou Dokončeno, Zpožděno, Probíhá, Podle plánu a K zahájení, abyste mohli sledovat jejich průběh.
📌 Ideální pro: Získání jasného přehledu o nadcházejícím roce pro lepší plánování a provádění úkolů.
Toto řekla Victoria Berryman, marketingová manažerka společnosti Seequent, o používání ClickUp :
ClickUp nám pomohl centralizovat naše zdroje, komunikaci a řízení projektů, díky čemuž jsme dvakrát, ne-li třikrát efektivnější.
ClickUp nám pomohl centralizovat naše zdroje, komunikaci a řízení projektů, díky čemuž jsme dvakrát, ne-li třikrát efektivnější.
5. Šablona týdenního kalendáře ClickUp
Šablona týdenního kalendáře ClickUp poskytuje přehled o vašem týdnu a osobních událostech, což vám umožní lépe plánovat týden a udržovat pořádek. Tato šablona vhodná pro začátečníky je skvělá pro identifikaci a úpravu konfliktů nebo překrývání.
Proč si to zamilujete
- Sledujte dokončené úkoly, abyste se mohli soustředit na zbývající úkoly týdne.
- Zapište si všechny pravidelné události a závazky, jako jsou schůzky, kurzy a termíny, abyste k nim měli okamžitý přístup.
- Pomocí tří různých vlastních atributů, jako jsou Dobrý pocit, Typ úkolu a Důležité poznámky, můžete úkoly kategorizovat a přidávat k nim stručné poznámky.
📌 Ideální pro: Správu úkolů a termínů, plánování a vizualizaci celého týdne a organizování aktivit s úpravami v reálném čase pro zvýšení produktivity.
6. Šablona kalendáře pro zveřejňování příspěvků ClickUp
Šablona kalendáře příspěvků ClickUp je efektivní způsob, jak plánovat a spravovat vaše příspěvky na jednom místě. Pomáhá vám organizovat, kontrolovat a optimalizovat měsíční kalendář vaší značky, sociální média a rutinu zveřejňování obsahu blogu.
Ať už spravujete blog malé firmy nebo tým marketingových specialistů pro sociální sítě, tato šablona vám poskytne nástroje, díky kterým budete mít vše pod kontrolou a stihnete vše včas.
Proč si to zamilujete
- Vytvářejte konzistentní obsah v souladu s požadovanými požadavky značky.
- Zefektivněte proces vytváření, úprav a schvalování příspěvků.
- Nastavte si budoucí příspěvky a vyvarujte se chybám v plánování a zmeškaným termínům.
📌Ideální pro: Správce sociálních médií, kteří spolupracují s členy týmu na plánování a zveřejňování obsahu.
7. Šablona redakčního kalendáře ClickUp
Tato šablona redakčního kalendáře ClickUp, vhodná pro začátečníky, je ideální pro sledování úkolů, které vyžadují úpravy. Patří sem blogy o myšlenkovém vedení, novinky o produktech, sponzorované příspěvky atd.
Toto rozvržení vám umožňuje uvést příslušné termíny publikování, kanály, přes které budete obsah zveřejňovat (e-mail, placené reklamy, PR, webové stránky atd.), a konkrétní marketingovou fázi, ve které se každý obsah nachází (nový návrh, design, schválení klientem, korektura atd.).
Proč si to zamilujete
- Přiřaďte autorům a recenzentům jednotlivé položky obsahu.
- Uveďte, zda se jedná o drobné nebo zásadní změny, aby bylo zajištěno hladké zveřejnění.
- Využijte čtyři různé zobrazení, jako jsou Dokument, Seznam, Kalendář a Tabule, k uspořádání a prohlížení informací podle svých potřeb.
📌 Ideální pro: Sledování a delegování různých požadavků na úpravy obsahu na příslušné zdroje před jejich zveřejněním.
🧠 Zajímavost: Čtenáři článků na blogu WordPress zanechávají každý měsíc více než 77 milionů komentářů.
8. Šablona kalendáře ClickUp PTO
Šablona kalendáře ClickUp PTO poskytuje vhodný formát pro organizaci dovolených, prázdnin a státních svátků.
Tím se sníží počet konfliktů v rozvrhu a zlepší se přehlednost dostupnosti zaměstnanců. Využívá také funkce ClickUp ke zlepšení efektivity práce, včetně integrace e-mailů, upozornění na závislosti a sledování času, abyste byli vždy informováni.
Ať už máte jen pár zaměstnanců nebo velkou společnost, díky tomu bude správa volna vašeho týmu rychlá a bezproblémová!
Proč si to zamilujete
- Využijte čtyři různá vlastní pole, jako jsou Schvalovatel, Dny PTO, Důvod PTO a Typ PTO, k uložení důležitých informací o každé žádosti.
- Rychlé schvalování nebo zamítání žádostí
- Umožněte zaměstnancům podávat nové žádosti o placené volno bez nutnosti zasílání e-mailových žádostí a schvalování.
📌 Ideální pro: Manažery nebo personalisty, kteří potřebují vizualizovat volno zaměstnanců, spravovat dovolené zaměstnanců a koordinovat svátky na dosah ruky.
9. ClickUp Business Calendar
Hledáte účinnou strategii pro řízení svého podnikání a udržení pořádku? Pokud ano, podívejte se na šablonu obchodního kalendáře ClickUp. Jedná se o bezplatný layout, který vám pomůže organizovat úkoly, plánovat a vizualizovat pracovní dobu zaměstnanců.
Už žádné ztracené poznámkové lístky! S tímto rámcem můžete snadno spravovat vše od obchodních hovorů po termíny na jednom místě.
Proč si to zamilujete
- Rozdělte práci, kterou mají zaměstnanci vykonat, do denních, týdenních nebo měsíčních úloh.
- Plánujte dlouhodobé závazky a cíle
- Použijte čtyři různé vlastní atributy, jako například „To byla zábava“, Typ aktivity, Soubory a Oddělení, k uložení informací o úkolech a jejich vizualizaci.
📌 Ideální pro: Majitele firem, kteří potřebují organizovat kalendář pomocí sledování času, e-mailů a včasných oznámení.
10. Šablona kalendáře obsahu ClickUp
Šablona kalendáře obsahu ClickUp je ideálním řešením pro plánování různých typů obsahu.
Tento rámec je jednou z nejvhodnějších šablon kalendáře obsahu pro začátečníky a obsahuje složky připravené k okamžitému použití. Díky tomu se můžete soustředit na jiné klíčové oblasti podnikání a zároveň pravidelně zveřejňovat svůj obsah.
Proč si to zamilujete
- Využijte čtyři různé zobrazení, jako je kalendář, tabule, seznam a časová osa, a přizpůsobte obsahový plán podle svých požadavků.
- Seřaďte a sledujte různé obsahové prvky (blogy, příspěvky na sociálních médiích atd.).
- Třídit obsah podle aktiv, kategorií, kanálů, odkazů a dat publikování.
📌 Ideální pro: Manažery marketingu sociálních médií, kteří potřebují plánovat obsah, který bude zveřejněn v následujících měsících.
11. Šablona kalendáře pro předprodukci ClickUp
Zabýváte se produkcí videí nebo filmů? Nebo potřebujete spravovat natáčení reklamních spotů, kampaní na zvýšení povědomí o značce a dalších projektů? Vyzkoušejte šablonu kalendáře pro předprodukci ClickUp.
Je ideální pro zjednodušení předprodukčních fází a zajištění, že vám nic neunikne. Toto řešení využívá značky k udržení přehlednosti, nabízí přizpůsobený časový plán a snadno se integruje s nástroji jako Dropbox a Google Drive.
Proč si to zamilujete
- Použijte pět různých vlastních atributů, jako je úroveň náročnosti, dopad změn, typ aktivity, fáze výroby a zdroje, abyste uložili důležité úkoly.
- Označujte stav úkolů jako Blokováno, K provedení, Probíhá a Dokončeno, abyste měli přehled o aktuálních výsledcích.
- Naplánujte časový rámec a sledujte pokrok pomocí zobrazení Project Gantt View.
📌 Ideální pro: Správu složitých natáčení nebo jednoduchých videí s využitím síly vizualizace
12. Šablona harmonogramu týmu ClickUp
Pokud vám dělá potíže spravovat rozpisy služeb týmu a zajistit efektivní rozdělení práce mezi členy týmu, zvažte použití šablony rozvrhu týmu ClickUp.
Díky tomuto plánu získáte přehled potřebný k tomu, aby váš tým dodržoval termíny, hladce spolupracoval a zvýšil produktivitu – to vše pod jednou střechou! Umožní vám vizualizovat a plánovat pracovní vytížení týmů na základě reálných časových os.
Proč si to zamilujete
- Sledujte průběh jednotlivých úkolů pomocí vlastních stavů „Otevřeno“ a „Dokončeno“.
- Omezte zmatek a nedorozumění mezi členy týmu správným rozdělením úkolů.
- Otevřete různé zobrazení, jako jsou projektové aktivity, pracovní vytížení atd., abyste mohli snadno organizovat a přistupovat k informacím.
- Sledujte a vyhodnocujte pracovní vytížení každého člena týmu.
📌 Ideální pro: Plánování a sledování pracovního vytížení týmu, aby bylo vše jasné, členové týmu byli více zodpovědní za svou práci a docházelo k méně nedorozuměním.
Anne Thomas, personální manažerka společnosti Snowville Creamery LLC, o používání ClickUp řekla:
ClickUp nám umožňuje zveřejňovat veškerou komunikaci mezi všemi odděleními naší společnosti na jednom centrálním místě. Usnadňuje a zjednodušuje přijímání oznámení a správu harmonogramů, tras a dodávek pro naši společnost. Osobně jej používám ke sledování žádostí o volno, harmonogramů řidičů a zákazníků, kteří požadují vrácení peněz.
ClickUp nám umožňuje zveřejňovat veškerou komunikaci mezi všemi odděleními naší společnosti na jednom centrálním místě. Usnadňuje a zjednodušuje přijímání oznámení a správu harmonogramů, tras a dodávek pro naši společnost. Osobně jej používám ke sledování žádostí o volno, harmonogramů řidičů a zákazníků, kteří požadují vrácení peněz.
13. Šablona marketingového kalendáře ClickUp
Pokud jste marketingový profesionál a máte potíže s vytvořením komplexního marketingového plánu, potřebujete šablonu marketingového kalendáře ClickUp.
Tato alternativa šablony kalendáře Figma vám umožňuje spravovat úkoly, jako je průzkum trhu, analýza konkurence, péče o potenciální zákazníky, kampaně a úkoly, pomocí automatizace, připomínek a personalizovaných zobrazení. Můžete také upřednostnit činnosti s velkým dopadem v optimalizované databázi bez nutnosti programování.
Využijte jeho plný potenciál k vytvoření úspěšné marketingové strategie!
Proč si to zamilujete
- Získejte ucelený a centralizovaný přehled o všech aktuálních a připravovaných marketingových aktivitách.
- Sledujte průběh aktivit pomocí vlastních stavů, jako jsou Zrušeno, Dokončeno, Probíhá, V kontrole a Vyžaduje pozornost.
- Sledujte rozpočet a efektivně přidělujte zdroje.
📌 Ideální pro: Marketingové profesionály, kteří chtějí získat centralizovaný přístup k marketingovým aktivitám a usnadnit efektivní plánování rozpočtu a zdrojů prostřednictvím spolupráce.
📈 Podívejte se, jak společnost Vida Health zaznamenala 50% nárůst produktivity marketingových operací díky ClickUp.
14. Šablona kalendáře podcastů ClickUp
S šablonou kalendáře podcastů ClickUp je vytvoření úspěšného podcastu hračkou! Získáte podrobný přehled nadcházejících epizod, hostů a témat, která budou probírána.
Kromě toho 18 vlastních polí odhaluje důležité informace o jednotlivých epizodách, zatímco vlastní stavy (Dokončeno, Probíhá, Úkol) vám pomáhají sledovat celý produkční proces.
Použijte tento rozvrh, aby váš podcast zůstal na správné cestě!
Proč si to zamilujete:
- Pomocí zobrazení stavu přepisu můžete vytvářet a sledovat přepisy konkrétních epizod.
- Snadno si zaznamenávejte témata a časové osy budoucích podcastů.
- Ukládejte a uspořádávejte poznámky ke každé epizodě
- Pomocí zobrazení sponzorů podcastů můžete sledovat sponzory a jejich potřeby.
📌 Ideální pro: Manažery podcastů a výkonné producenty pro zjednodušení plánování a realizace podcastů.
Organizujte úkoly a dodržujte termíny stylově s ClickUp
Využití šablon měsíčních kalendářů Figma vám zajistí, že si zbytečně nezahltíte rozvrhy. Navíc vám pomůže zorganizovat vaše rutiny, užít si kvalitní čas s rodinou, dobře řídit svůj tým a vyhnout se zmeškání důležitých termínů.
Nicméně má i své nevýhody. Možná nenajdete relevantní rozvržení Figma, které by splňovalo vaše požadavky, nebo vám bude připadat obtížné je používat. Ale nebojte se.
ClickUp usnadňuje správu úkolů díky univerzálním, přehledným a snadno použitelným ročním a měsíčním rozvržením, která se hodí pro několik scénářů použití. Bez ohledu na to, jak složité jsou vaše úkoly a rutiny, s ClickUp budete mít přehled o svých úkolech, ušetříte čas a snížíte stres.
Zaregistrujte se ještě dnes zdarma na ClickUp, stáhněte si tyto šablony a spravujte své plány bez námahy.