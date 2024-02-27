10 nejlepších integrací Figma, které vylepší váš pracovní postup při navrhování v roce 2025

Chcete zefektivnit své tvůrčí procesy a vyhnout se používání více návrhových nástrojů najednou? Máme pro vás to, co potřebujete. Existuje řada integrací aplikací Figma, které vám práci usnadní. Od nástrojů pro webový design po týmovou spolupráci – tyto integrace Figma stojí za vyzkoušení.
Máme pro vás deset nejlepších integrací aplikací Figma, které revolučním způsobem změní váš pracovní postup při navrhování a učiní jej efektivnějším než kdykoli předtím.
Jste připraveni integrovat Figma s dalšími nástroji ve vašem pracovním postupu a plně využít svůj designový potenciál? Pojďme na to! ?
Co byste měli hledat v integracích Figma?
Figma je jednou z nejnavštěvovanějších webových aplikací pro design na internetu, s více než 4 miliony uživatelů po celém světě a 101 miliony zobrazení měsíčně. Vše ale záleží na výběru správných integrací Figma pro váš tým.
- Hledejte kompatibilitu s vašimi stávajícími nástroji, snadné použití a schopnost vylepšit váš pracovní postup při navrhování.
- Ideální integrace by měla být snadno kombinovatelná s aplikací Figma a přidávat nové funkce, aniž by narušovala váš stávající pracovní postup.
- Vyberte si nástroje, které zvyšují efektivitu, podporují spolupráci a nabízejí jedinečné funkce přizpůsobené konkrétním výzvám, kterým váš tým při navrhování čelí.
Pojďme se tedy podívat na nejlepší integrace Figma, které můžete zvážit. ▶️
10 nejlepších integrací Figma, které můžete použít
1. ClickUp
Integrace Figma s ClickUp spojuje dva výkonné nástroje a poskytuje týmům pro návrh a řízení projektů tolik potřebnou podporu pro spolupráci. Poskytuje týmům pro návrh komplexní prostředí pro sledování pokroku, zpětné vazby a správu úkolů na jednom místě!
Integrace ClickUp x Figma eliminuje propast mezi designéry a projektovým týmem. Integrace umožňuje snadnou spolupráci na návrzích, rychlou komunikaci a mnoho vestavěných funkcí, jako je možnost přiblížení a procházení změn.
Nejlepší funkce ClickUp:
- Pracujte se soubory Figma přímo v Clickup pomocí spolupráce v reálném čase, která zajišťuje plynulou komunikaci mezi designéry.
- Snadno přeměňte designové prvky na proveditelné úkoly. (Podívejte se na ClickUp Tasks, abyste zefektivnili další pracovní postupy)
- Pracujte přímo na nejnovější verzi návrhu, protože Clickup uchovává historii verzí. Rozlučte se s zastaralými soubory.
- Překlenujte propast mezi designem a řízením projektů, protože integrace Figma s Clickup pokrývá různé aspekty projektu.
- Využijte integraci softwaru pro správu projektů ClickUp s celou řadou dalších aplikací v oblasti designu a produktivity.
Omezení ClickUp:
- Řada funkcí znamená, že se můžete setkat s náročným učením
- Integrace je online, takže offline spolupráce zatím není k dispozici.
Ceny ClickUp:
- Osobní použití: Navždy zdarma
- Neomezený tarif pro malé týmy: 7 $/měsíc na uživatele
- Business plán pro středně velké týmy: 12 $/měsíc na uživatele
- Plán Enterprise pro velké týmy: Kontaktujte prodejní oddělení Clickup
- ClickUp Brain: K dispozici ve všech placených tarifech za 5 $/člen pracovního prostoru/měsíc
Hodnocení a recenze ClickUp:
- G2: 4,7/5 (více než 9000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 3900 recenzí)
Tip pro profesionály: Podívejte se na některé další integrace ClickUp, které výrazně zvýší vaši produktivitu. Seřadili jsme také 16 nejlepších integrací, které vám usnadní pracovní život.
2. Google Workspace
Integrujte Figma s Google Workspace a zefektivněte svůj proces navrhování a spolupráce. Všechny aplikace Google podporují integrace.
Sdílejte návrhy během schůzek pomocí Google Meet nebo vkládejte komentáře do Google Docs, ale také integrujte návrhové soubory do Google Kalendáře, abyste pomohli kolegům připravit se na schůzku s těmi správnými zdroji.
Tato výkonná kombinace je přínosná pro týmy zabývající se designem, vývojem produktů, IT operacemi nebo marketingem.
Nejlepší funkce:
- Snadno spolupracujte se svým designérským týmem, protože s návrhy Figma pracujete v rámci Google Workspace.
- Vložte soubory Figma přímo do všech aplikací Google Workspace, včetně Google Docs, Sheets a Slides.
- Sledujte všechny aktualizace souborů Figma v Google Workspace v reálném čase, aniž byste museli přepínat mezi platformami.
Omezení:
- Uživatelé upozorňují, že návrhy nelze upravovat z Google Workspace; je nutné přepnout do Figma.
- Správa přístupových oprávnění k souborům je složitá, pokud máte velký tým
Ceny Google Workspace:
- Business Starter: 6 $ za uživatele za měsíc
- Business Standard: 12 $ za uživatele a měsíc
- Business Plus: 18 $ za uživatele a měsíc
- Plán Enterprise: Pro informace o cenách se obraťte na obchodní tým.
Hodnocení a recenze Google Workspace:
- G2: 4,6/5 (více než 40 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 15 000 recenzí)
3. Confluence a Figma
Figma for Confluence kombinuje možnosti společného grafického designu Figma s funkcemi dokumentace a týmové spolupráce platformy Confluence od společnosti Atlassian.
Funkce Smart Link podporuje plně integrované zobrazení, které působí jako souvislá stránka. Nikdy nemusíte opustit svůj pracovní postup, abyste provedli změny.
Integrace Confluence X Figma je chytrou volbou pro kreativní designérské týmy spolupracující s marketingovým oddělením a pro tvůrce obsahu pracující interně nebo na volné noze.
Nejlepší funkce:
- Vložte návrhy Figma přímo do stránek Confluence
- Pracujte s více členy týmu současně na designovém projektu na stránkách Confluence.
- Využijte stejné funkce správy verzí jako ve Figma, takže nemusíte při úpravách přepínat mezi platformami.
- Spravujte nastavení oprávnění Confluence, která se vztahují také na vložené návrhy Figma, aby mohli prohlížet a upravovat návrhové soubory pouze oprávnění uživatelé.
Omezení:
- Někteří uživatelé naznačují, že některé funkce Figma zatím nejsou na stránkách Confluence k dispozici.
- Obě služby jsou účtovány samostatně, což může v závislosti na využití zvýšit náklady pro malé podniky – měsíční poplatky mohou přesáhnout 100 dolarů.
Ceny Confluence:
- Zdarma: 0 $ za uživatele za měsíc
- Standard: 6,05 $ za uživatele a měsíc
- Premium: 11,55 $ za uživatele a měsíc
- Enterprise: Účtováno ročně; kontaktujte prodejní tým společnosti Atlassian
Hodnocení a recenze Confluence:
- G2: 4,1/5 (více než 3 600 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 3 000 recenzí)
4. Notion a Figma
Integrujte Figma s Notion a vkládejte návrhy, rámce a prototypy Figma přímo do svých stránek Notion. Tato integrace umožňuje týmům konsolidovat designové prvky a projektovou dokumentaci v uceleném pracovním prostoru.
Ať už jste webový designér, grafický designér, projektový manažer nebo vývojář, toto jednotné prostředí zjednodušuje přístup k důležitým návrhovým pracím.
Nejlepší funkce:
- Vložte soubory, rámce a prototypy Figma přímo do stránek Notion
- Spolupracujte v reálném čase na Notion – usnadňuje to práci zaneprázdněným týmům
- Pracujte přímo na nejnovějších návrzích zabudovaných do Figma v rámci Notion, protože zachovává verzi Figma.
- Užijte si spolupráci mezi designéry, vývojáři a dalšími členy týmu, která podpoří soudržnější pracovní postupy.
- Prezentujte interaktivní prototypy vytvořené ve Figma přímo v Notion
Omezení:
- Integrace Figma s Notion v současné době nabízí pouze přístup pro čtení.
- Uživatelé hlásili, že některé pokročilé funkce prototypování nejsou dostupné v rámci integrovaného designu v Notion.
Ceny Notion:
- Zdarma: 0 $ za uživatele za měsíc
- Plus: 10 $ za uživatele za měsíc
- Business: 18 $ za uživatele za měsíc
- Enterprise: Požádejte o demo od prodejního týmu Notion.
Hodnocení a recenze Notion:
- G2: 4,7/5 (více než 4 800 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 1 900 recenzí)
Tip pro profesionály: Pokud jste webový designér, je pro vás zásadní správně navrhnout design a mít přehled o procesu vývoje webových stránek. Doporučujeme vám vyzkoušet šablonu pro vývoj webových stránek od ClickUp, abyste své úkoly zvládli na jedničku!
5. GitLab
Integrace Figma s GitLabem je řešení pro spolupráci a správu verzí, které umožňuje designérům a vývojářům hladce spolupracovat na designových projektech v rámci platformy GitLab.
Tato integrace vytváří spojení mezi GitLab pipelines a CI/CD událostmi s úkoly pro sledování pokroku v reálném čase. Zajišťuje, že projektoví manažeři dostávají okamžité aktualizace o změnách kódu, aktuálním stavu sestavení a pokroku nasazení.
Nejlepší funkce:
- Pracujte na stejném designovém souboru současně s ostatními členy týmu, protože integrace Figma s GitLab umožňuje spolupráci v reálném čase.
- Sledujte změny v designových souborech, což znamená, že budete moci prohlížet historii verzí a provádět změny podle libosti.
- Ukládejte designové zdroje, jako jsou soubory Figma a designové komponenty, přímo do repozitářů GitLab.
- Generujte specifikace a prostředky pro návrh přímo z Figma, ke kterým mají vývojáři přístup v GitLabu.
- Propojte designové úkoly s vývojovými úkoly – díky systému sledování problémů GitLab, který propojíte s designy Figma.
Omezení:
- Uživatelé naznačují, že integraci Figma a GitLab chybí některé pokročilé funkce pro spolupráci při navrhování.
- Ti, kteří jsou nováčky ve Figma nebo GitLab, budou při používání integrace procházet určitou učební křivkou.
Ceny GitLab:
- Zdarma: 0 $ za uživatele za měsíc
- Premium: 29 $ za uživatele a měsíc
- Ultimate: 99 $ za uživatele a měsíc
Hodnocení a recenze GitLab:
- G2: 4,5/5 (více než 700 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 1 000 recenzí)
6. Dropbox a Figma
Figma pro Dropbox je navržena tak, aby usnadnila plynulejší pracovní postupy kreativních týmů. Propojte své účty Figma přímo s Dropboxem a spravujte všechny soubory na jednom místě.
Integrace zahrnuje správu verzí a spolupráci v prostředí Figma. Návrhy se aktualizují automaticky, jako živé plátno, což usnadňuje komunikaci.
Díky této integraci můžete snadno přistupovat k designovým souborům uloženým v Dropboxu, organizovat je a vytvořit z něj centrální úložiště všech svých designových podkladů.
Nejlepší funkce:
- Upravujte a komentujte designové soubory současně se svým týmem pomocí funkcí Figma pro spolupráci v reálném čase integrovaných do Dropboxu.
- Přístup k předchozím verzím souborů uložených v Dropboxu
- Zjednodušte správu aktiv a úkolů přímým propojením se složkami Dropbox, čímž snížíte potřebu duplikovat soubory nebo ručně importovat aktiva.
- Využijte robustní bezpečnostní funkce Dropboxu, díky nimž jsou vaše designové soubory v bezpečí
- Využijte webový přístup k Figma a Dropboxu, který usnadňuje přístup z různých zařízení a míst napříč platformami.
Omezení:
- Dropbox má v bezplatných a základních tarifech omezení velikosti souborů, takže zakoupení prémiového předplatného zvyšuje náklady.
- Integrace využívá cloudové úložiště Dropbox a jakékoli problémy se službou Dropbox narušují váš pracovní postup při navrhování.
Ceny Dropboxu:
- Essentials: 22 $ měsíčně
- Business: 24 $ za uživatele za měsíc
- Business Plus: 32 $ za uživatele za měsíc
Hodnocení a recenze Dropboxu:
- G2: 4,4/5 (více než 20 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 21 000 recenzí)
7. Pendo a Figma
Figma pro Pendo je integrace, která vylepšuje uživatelský zážitek a proces návrhu jakéhokoli projektu. Tato integrace umožňuje vkládání wireframů a prototypů přímo do průvodce Pendo.
Integrace Pendo s Figma umožňuje týmům pro vývoj produktů přímo propojit zpětnou vazbu uživatelů s úkoly, vizualizovat uživatelské cesty a upřednostňovat funkce na základě skutečných potřeb uživatelů. Tato spolupráce zefektivňuje vývoj a vede k rychlejšímu a efektivnějšímu procesu vývoje produktů.
Nejlepší funkce:
- Umístěte prototypy návrhů do Pendo, kde je větší pravděpodobnost, že s nimi uživatelé budou interagovat, a zvýšíte tak míru odezvy.
- Využijte údaje o používání a chování od společnosti Pendo; tato integrace umožňuje lepší zacílení průvodců tam, kde je zpětná vazba smysluplná a konkrétní.
- Integrujte jakýkoli typ návrhového souboru nebo prototypu Figma, bez ohledu na nastavení sdílení odkazů v Pendo.
Omezení:
- Integrace Figma je k dispozici pouze pro použití s Pendo Guidance, což znamená, že ji nelze použít s jinými aspekty nebo funkcemi Pendo.
- Do každého průvodce Pendo lze přidat pouze jednu integraci Figma.
Ceny Pendo:
- Bezplatný tarif
- Růstový plán pro jednu webovou nebo mobilní aplikaci: individuální ceny
- Portfolio plán pro neomezené webové nebo mobilní aplikace: individuální ceny
Hodnocení a recenze Pendo:
- G2: 4,4/5 (více než 1 300 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (212+ recenzí)
8. Integrace Maker
Chcete využít návrhy Figma k vytvoření dynamických webových stránek? Maker vám to umožní! Tento nástroj je skvělý pro vytváření a přizpůsobování obsahu pro úvodní stránky, stránky produktů nebo blogové příspěvky. Těšte se na lepší zapojení uživatelů a vyšší konverzní poměry!
Přidáním odkazu na soubor Figma do editoru Maker integrovaný engine Figma-to-web automaticky převede návrhy na webové stránky, které jsou plně responzivní a editovatelné v rámci platformy Maker.
Nejlepší funkce:
- Převádějte návrhy Figma na plně editovatelné a responzivní webové stránky během několika minut díky integraci Maker.
- Upravujte importované rozvržení v editoru Maker s funkcí drag-and-drop
- Udržuje vrstvy, skupiny a prvky ve stejné struktuře jako v souboru Figma
Omezení:
- Uživatelé hlásili, že nedostatek globálních barev ztěžuje přizpůsobení souborů, což má vliv na flexibilitu při navrhování.
Ceny pro tvůrce:
- Kontaktujte Maker pro informace o cenách
Hodnocení a recenze tvůrců:
- G2: 4,5/5 (více než 32 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 23 000 recenzí)
9. Asana a Figma
Integrujte Figma s Asanou, aby týmy mohly vymýšlet, vytvářet, testovat a dodávat lepší návrhy a zároveň udržovat strukturované úkoly v Asaně.
Widget Asana ve Figma a FigJam vám umožňuje přetáhnout projekty a úkoly Asana na plátno k diskusi a převést poznámky na úkoly Asana. Vložte návrhy Figma do projektů Asana, abyste mohli poskytovat aktualizace v reálném čase a snížit náklady na správu souborů.
Nejlepší funkce:
- Vložte návrhy Figma do projektů Asana a získejte aktualizace v návrhových souborech v reálném čase, které se promítnou do Asany.
- Upravujte úkoly Asana a prohlížejte si podrobné informace přímo ve Figma, čímž zefektivníte správu úkolů.
- Převádějte poznámky vytvořené v souborech Figma nebo FigJam snadno na úkoly v Asaně, což vám pomůže převést výsledky brainstormingu do konkrétních akcí.
Omezení:
- Pro uživatele, kteří s Asanou nebo Figmou začínají, je naučit se je používat náročné.
- Někteří uživatelé naznačili, že integrace nemusí vyhovovat velmi specifickým nebo jedinečným požadavkům na pracovní postupy určitých týmů.
Ceny Asany:
- Základní: Zdarma
- Premium: 10,99 $/měsíc na uživatele
- Business: 24,99 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Pro informace o cenách kontaktujte prodejní tým Asana.
Hodnocení a recenze Asany:
- G2: 4,3/5 (více než 9 500 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 12 000 recenzí)
10. Avocode a Figma
Avocode, výkonná platforma pro převod návrhů do kódu, zjednodušuje převod návrhů Figma do kódu, zefektivňuje spolupráci a zajišťuje efektivnější a účinnější pracovní postup.
Umožňuje týmům překlenout propast mezi designem a vývojem, čímž jim usnadňuje život.
Integrace Avocode s Figma pomáhá vytvářet návrhy připravené pro vývoj, které umožňují designérům dělat svou práci, zatímco vývojáři mají přístup k aktuálním souborům. Převod návrhu do kódu nikdy nebyl tak snadný!
Nejlepší funkce:
- Exportujte návrhy Figma přímo do Avocode, kde vývojáři získají přístup k návrhovým prvkům, vygenerují úryvky kódu a zkontrolují prvky návrhu.
- Využijte funkce Avocode pro kontrolu designu s přesností na pixel pro vývojáře, jako je měření vzdáleností, získávání barevných kódů a kontrola stylů a velikostí písma.
- Získejte přístup k nejnovějším změnám designu v Avocode pomocí kontroly verzí Avocode – designéři a vývojáři budou aktualizovat v Figma
- Exportujte CSS, Swift, Android XML a další úryvky kódu přímo z Avocode
Omezení:
- Pokud váš pracovní postup zahrnuje kromě Figma i další nástroje, integrace s Avocode vám nabídne omezenou funkčnost.
- Avocode může pro nové uživatele představovat určitou výzvu, zejména pokud nejsou obeznámeni s nástroji pro předávání návrhů a generování kódu.
Ceny Avocode:
- Kontaktujte Avocode pro informace o cenách
Hodnocení a recenze Avocode:
- G2: 4,1/5 (více než 20 recenzí)
Jste připraveni využít nejlepší integrace Figma a vylepšit svůj pracovní postup při navrhování?
Toto je seznam nejlepších integrací Figma, díky kterým bude váš designový tým pracovat soudržně!
Klíčem je pochopit své potřeby a hladce integrovat tyto nástroje do svého pracovního postupu, abyste dosáhli efektivnějšího designového procesu. Při zvažování těchto možností mějte na paměti, že skutečná magie nastane, když najdete jednotné řešení, které věci zjednodušuje, místo aby je komplikovalo. Právě v tom vyniká ClickUp.
ClickUp není jen integrace, ale komplexní nástroj, který zefektivňuje celý proces návrhu od začátku do konce. Díky spolupráci v reálném čase, kontrole verzí a komplexnímu řízení projektů ClickUp přináší nové možnosti do vašeho pracovního postupu při navrhování.
Jste připraveni vylepšit svůj pracovní postup při navrhování pomocí ClickUp? Udělejme vaši cestu za designem produktivní a mimořádnou.