25 příkladů měsíčních cílů pro týmy v práci

Vstávat v 5 ráno. Mít pevný ranní režim. Chodit každý den do posilovny. Každý večer psát deník. Být v práci organizovanější. Ano, je čas na novoroční předsevzetí!
Zatímco cíle v oblasti osobního rozvoje jsou běžné, mnoho organizací a týmů v prosinci uzavírá čtvrté čtvrtletí a připravuje se na příští rok.
Pokud právě hledáte na internetu nápady na měsíční cíle pro rok 2024, jste na správném místě.
Jako bonus vám také poskytneme plán, jak dosáhnout měsíčních cílů v průběhu celého roku.
Co jsou měsíční cíle?
Měsíční cíle jsou cíle, které si stanovíte pro sebe nebo svůj tým a které mají být dosaženy během následujících 30 dnů nebo kalendářního měsíce.
Týmy si společně jako celek stanovují měsíční cíle, aby podpořily úspěch organizace. Série měsíčních cílů může vést k velkému úspěchu v daném čtvrtletí nebo k dosažení velkého, odvážného a ambiciózního cíle (BHAG) pro daný rok. Jasné měsíční cíle pomáhají zajistit úspěšné plánování, spolupráci na projektech a celkovou produktivitu.
Důležitost stanovení měsíčních cílů
Měsíc není pro pracovní aktivity ani příliš krátký, ani příliš dlouhý. Řekněme, že provádíte reklamní kampaň pro uvedení nového produktu na trh. Čtyři týdny jsou dostatečná doba na to, abyste oslovili většinu cílové skupiny, sledovali zapojení a shromáždili zpětnou vazbu, abyste v případě potřeby mohli upravit parametry.
Kromě správného časového rámce nabízejí měsíční cíle mnoho dalších výhod.
Rozdělení velkých cílů na zvládnutelné části: Pokud plánujete letos dosáhnout tržeb ve výši 60 milionů dolarů, jak toho dosáhnete? Nejjednodušší způsob stanovení cílů je rozdělit je na čtvrtletní a měsíční cíle, které plynule přecházejí v cíle projektu. To znamená, že váš tým má za cíl vydělat 15 milionů dolarů za čtvrtletí a 5 milionů dolarů za měsíc.
Rozdělení na týdny a dny by bylo pro prodejce příliš stresující. Měsíc jim dává dostatek prostoru k dokončení prodejních rozhovorů.
Podpora akce: Pracovní měsíc má obvykle 22 dní, což neponechává žádný prostor pro prokrastinaci před koncem hodnotící schůzky. Týmy proto mají větší tendenci se hned pustit do práce, aby neztrácely čas.
Možnost revizí a úprav: Pokud něco nefunguje po celý měsíc, je čas provést opravy. Měsíční cíle umožňují týmům a vedoucím pracovníkům scházet se dostatečně často, aby mohli vyhodnotit výkonnost a vyzkoušet nové nápady.
Souvislost s cyklem výdajů: Organizace obvykle každý měsíc vyplácejí mzdy, dodavatelům a účty. Sladěním měsíčních cílů (obvykle souvisejících s příjmy) s cyklem výdajů můžete lépe porozumět cash flow podniku.
Časový rámec je jednou z mnoha věcí, které tvoří dobrý cíl. Zde je několik dalších aspektů, které je třeba zvážit před stanovením měsíčních cílů.
Jak stanovit SMART měsíční cíle
Před více než čtyřiceti lety navrhl George T. Doran rámec SMART pro stanovování cílů. Tento rámec obstál ve zkoušce času a dodnes je nejúčinnějším rámcem pro stanovování cílů, a to jak pro osobní, tak pro profesní růst.
SMART je zkratka pro specifické, měřitelné, dosažitelné, relevantní a časově ohraničené.
Podívejme se, jak můžete nastavit SMART měsíční cíle pro vaše podnikání, na příkladu agentury zabývající se sociálními médii.
Konkrétní
Cíl musí být jednoznačný, aby vám pomohl zůstat soustředěný. Měl by být formulován jazykem, který neumožňuje různé výklady. Zkrátka by měl být konkrétní.
Příklad: Získejte potenciální zákazníky z řad technologických startupů, které hledají podporu v oblasti sociálních médií.
Měřitelné
Jak vidíte, „generovat potenciální zákazníky“ je příkaz, nikoli cíl. Dalším krokem je jeho kvantifikace.
Příklad: Získejte 25 nových potenciálních zákazníků z řad technologických startupů, které hledají podporu.
Dosažitelné
Cíl 25 nových potenciálních zákazníků se jeví jako libovolný, bez ohledu na to, zda je možné jej dosáhnout. Aby byl cíl dosažitelný, nejčastěji se používá způsob, kdy se vylepšuje výkon z minulého období. Lepší cíl by tedy vypadal následovně.
Příklad: Zvýšit počet potenciálních zákazníků (technologických startupů hledajících podporu v sociálních médiích) o 25 % oproti loňskému roku
Relevantní
Nikdo by nebyl nadšený z cíle, který se mu jeví jako irelevantní. Aby byl cíl atraktivní, musí být relevantní pro vaši organizaci, trh, odvětví a geografickou oblast, ve které podnikáte.
Příklad: Zvýšit počet potenciálních zákazníků (technologických startupů hledajících podporu v oblasti sociálních médií) o 25 % oproti loňskému roku s podporou nově otevřené pobočky v Seattlu.
Časově ohraničené
Parkinsonův zákon říká, že práce se rozšiřuje tak, aby zaplnila přidělený čas. Pokud byste nestanovili časový rámec, mohli byste výše uvedeného cíle dosáhnout za jeden rok nebo za deset let. Stanovte si časově ohraničené cíle.
Příklad: Zvýšit měsíční generování potenciálních zákazníků (technologických startupů hledajících podporu v oblasti sociálních médií) o 25 % oproti stejnému období loňského roku, které bude podporováno nově otevřenou pobočkou v Seattlu.
Výše uvedený příklad demonstruje pouze jednu úroveň každého faktoru. Například „technologický startup hledající podporu v oblasti sociálních médií“ lze ještě více konkretizovat zahrnutím informací o stavu financování, umístění sídla, profilu zakladatele atd.
Relevanci lze dále posílit propojením s vizí nebo posláním organizace.
Pokud jste s rámcem SMART nováčkem, můžete jako výchozí bod použít šablonu měsíčních cílů ClickUp. Alternativně můžete postupovat samostatně pomocí níže uvedeného rámce.
Jak stanovit a sledovat měsíční cíle
Nyní, když víte, jak stanovit měsíční cíle, podívejme se, jak je dosáhnout.
Zviditelněte cíl
Pokud je pro vás nějaký cíl důležitý, nemůžete ho jen stanovit a pak na něj zapomenout. Musíte k němu přistupovat jako k severní hvězdě, která vás vede při rozhodování a jednání.
Použijte aplikaci pro sledování cílů, která je navržena tak, aby pomáhala jednotlivcům i týmům dosahovat jejich cílů. ClickUp goals je komplexní a flexibilní aplikace, která se přizpůsobí osobním cílům, jako je chodit do posilovny, i složitým cílům, jako je vytvoření softwaru pro řízení lidských zdrojů!
Rozdělte si to na zvládnutelné kroky
Ani SMART cíl není akční plán. Neříká vám, co musíte denně dělat, abyste ho dosáhli. Vytvořte si proto akční plán.
Rozdělte své velké cíle na konkrétní kroky, které můžete pravidelně provádět a na které se můžete soustředit. S ClickUpem můžete:
- Rozdělte své měsíční cíle na projekty a úkoly
- Stanovte individuální cíle, které mohou být vyjádřeny číslem, částkou v dolarech nebo jednoduchým ano/ne.
- Propojte různé úkoly pro souhrnný přehled pokroku
- Vytvořte si kontrolní seznamy úkolů, abyste měli jistotu, že je děláte správně.
Nastavte metriky
Měřitelnou částí cílů SMART je číslo, kterého chcete dosáhnout. Pokud jej rozdělíte na různé úkoly s vlastními metrikami, přidejte tyto cíle také do ClickUp. Díky cílům úkolů můžete odškrtávat úkoly, které jste dokončili, a software pro správu úkolů automaticky aktualizuje pokrok na vašem panelu ClickUp.
Provádějte týdenní hodnocení
Při stanovování měsíčních cílů je dobré sledovat pokrok. Každý týden zkontrolujte, zda se ubíráte správným směrem a správným tempem.
Pomocí ClickUp Docs nastavte opakovatelný proces měsíčního hodnocení. Vytvořte seznam metrik, které chcete sledovat, a otázek, které si chcete položit.
Stále nevíte, kde začít? Pomůžeme vám! Vyberte si z deseti bezplatných šablon pro stanovení cílů a přizpůsobte je podle svých potřeb.
Nyní, když máte základy efektivního stanovování cílů, přinášíme vám inspiraci pro měsíční SMART cíle, které byste vy nebo váš tým mohli chtít sledovat.
25 příkladů měsíčních cílů pro týmy
Ať už pracujete v oblasti prodeje, marketingu, inženýrství nebo lidských zdrojů, zde je 25 nápadů na měsíční cíle, které můžete použít pro své týmy.
1. Zlepšete generování potenciálních zákazníků
Největším cílem marketingového týmu pro každý rok je generování potenciálních zákazníků. To udává směr, jak zaměřit marketingové úsilí. Převedete to na měsíční SMART cíl.
Příklad: Zvýšit počet generovaných potenciálních zákazníků o 25 % oproti stejnému období loňského roku
2. Snižte výdaje na reklamu
Vzhledem k vývoji trhů a rostoucí konkurenci jsou vedoucí pracovníci nuceni snižovat výdaje, aniž by došlo ke snížení výkonu. Tyto cíle mohou být náročnější.
Příklad: Optimalizujte výdaje na reklamu a ušetřete 100 000 dolarů, aniž byste ovlivnili generování potenciálních zákazníků/konverzi
3. Zvyšte návštěvnost webových stránek
Návštěvnost webových stránek je pro marketingové týmy klíčovým ukazatelem v horní části trychtýře, který má kumulativní přínosy v celém trychtýři.
Příklad: Zvýšit návštěvnost webových stránek z organických zdrojů o 5 %
4. Zlepšete míru konverze potenciálních zákazníků
Vzhledem k tomu, že marketing zvyšuje počet generovaných potenciálních zákazníků, bude se očekávat, že i prodej zvýší své sázky. Navazujte na marketingové cíle svými vlastními.
Příklad: Zvýšit míru konverze potenciálních zákazníků na skutečné prodeje o 2 % každý měsíc
5. Účastněte se networkingových akcí
Členové prodejního týmu navštěvují networkingové akce jako způsob generování poptávky. Čím více akcí, tím více vizitek mohou rozdávat. Pokud však žádné z těchto kontaktů nepřinese výsledky, může dojít ke zbytečnému plýtvání penězi. Měsíční cíle to proto musí zohlednit.
Příklad: Každý měsíc se zúčastněte jedné networkingové schůzky s konverzním poměrem kontaktů k demo verzím alespoň 10 %.
6. Zvyšte hodnocení CSAT
Týmy zákaznické podpory měří svůj výkon pomocí spokojenosti zákazníků (CSAT) nebo Net Promoter Score (NPS). Dobrým měsíčním cílem je zlepšit celkové výsledky zákaznické podpory.
Příklad: Zvyšte skóre CSAT každý měsíc o 1 % u nových zákazníků a o 5 % u stávajících zákazníků.
7. Zkraťte dobu potřebnou k získání nových zákazníků
Organizace často mají smlouvy o úrovni služeb (SLA), které stanovují, že nový zákazník musí být zaškolen v daném časovém období. Zkrácení této doby zlepšuje zákaznickou zkušenost a umožňuje rychlejší realizaci výnosů. Jedná se tedy o klíčový cíl pro týmy zákaznické podpory.
Příklad: Zkraťte dobu zapracování na 1 pracovní den pomocí strategií zlepšování a automatizace obchodních procesů
8. Uveďte produkt na trh
To se samozřejmě nestane za měsíc. Ale můžete své dlouhodobé cíle rozdělit na menší měsíční cíle.
Příklad: Vytvořte MVP pro portál správy dodavatelů s pěti základními funkcemi
9. Zvyšte produktivitu vývojářů
Vedoucí inženýři jsou zodpovědní za stanovení měsíčních cílů produktivity vývojářů. Toho mohou dosáhnout zakoupením vývojářské platformy, automatizací úkolů, outsourcingem části funkcí nebo školením týmu v oblasti time managementu. Vyberte si to, co je pro vás nejvhodnější.
Příklad: Zaveďte platformu pro automatizaci testování, abyste zvýšili produktivitu technického týmu o 20 %.
10. Zkraťte dobu náboru
Když zkrátíte dobu potřebnou k obsazení volného místa, můžete nové zaměstnance zapracovat dříve a dosáhnout většího/lepšího výkonu. Doba potřebná k obsazení volného místa je tedy efektivním měsíčním cílem pro týmy HR a náboru talentů.
Příklad: Zkraťte dobu náboru – od schválení žádosti po přijetí nabídky – o 30 %
11. Přestěhujte se do nových kancelářských prostor
Ať už jste rostoucí firma nebo přecházíte na hybridní model, pokud se stěhujete do nových kancelářských prostor, potřebujete cíle, aby byl přechod hladký.
Příklad: Dokončit návrh prostoru a získat schválení do 30. ledna
12. Zajistěte dodržování školení
Týmy pro vzdělávání a rozvoj musí zajistit, aby všichni zaměstnanci absolvovali povinná školení nebo workshopy. To je skvělý cíl, který si můžete stanovit, zejména ke konci roku.
Příklad: Zajistěte, aby 100 % zaměstnanců absolvovalo povinné školení do 31. prosince
13. Obnovte školicí modul
Vzdělávací programy na pracovištích je často třeba pravidelně aktualizovat. Stanovte si cíle, abyste mohli upřednostnit ty správné pro aktualizaci.
Příklad: Vytvořte užší výběr školitelů, kteří obnoví vzdělávací modul o sexuálním obtěžování na pracovišti
14. Odstraňte sankce související s závazky
Pokud finanční tým neuhradí dodavateli platbu ve stanovené lhůtě, mohou být uplatněny sankční doložky nebo úroky. Jedním z důležitých finančních cílů osoby odpovědné za závazky je tomu zabránit.
Příklad: Odstraňte pokuty nebo úroky z prodlení za opožděné platby závazků
15. Omezte projekty, které překračují rozpočet
Projekty někdy překračují rozpočet z různých provozních a vnějších důvodů. Největší odpovědností projektového manažera je však předvídat a zmírňovat tyto situace. Toho lze dosáhnout stanovením měsíčních cílů pro sledování rozpočtu.
Příklad: Snížit překročení rozpočtu o 50 % meziročně
16. Omezte zpoždění projektů
Když projekty překročí rozpočet, ztráta je vyjádřena v penězích. Když se projekty zpožďují, vznikají dodatečné náklady na další pracovní hodiny a ušlé příležitosti v podobě realizace jiných projektů během této doby. Projektoví manažeři se proto snaží omezit zpoždění, zejména u projektů s pevnou cenou.
Příklad: Dokončete naplánované úkoly pro daný měsíc s rezervou 2 pracovních dnů
17. Omezte přesčasy
Týmy v různých organizacích pracují přesčas. Projektoví manažeři se musí snažit omezit přesčasy na minimum, aby zajistili pohodu zaměstnanců.
Skvělým způsobem, jak tohoto cíle dosáhnout, je podívat se na aktuální pracovní vytížení. Zobrazení pracovního vytížení v ClickUp je navrženo tak, aby vám poskytlo ucelený přehled o odpracovaných hodinách a produktivitě každého člena týmu. Na základě těchto údajů můžete optimalizovat způsob přidělování úkolů.
Příklad: Snížit maximální počet přesčasových hodin na zaměstnance na pět hodin týdně
18. Zlepšete míru využití
Míra využití je počet fakturovaných hodin v porovnání s celkovým počtem odpracovaných hodin za týden. Dobrý vedoucí služeb tuto metriku maximalizuje.
Příklad: Zvýšit využití softwarového vývojového týmu na 95 %
19. Rozvíjejte zdroje
Institucionální znalosti jsou jednou z nejvýznamnějších konkurenčních výhod organizace. Dokumentace a přeměna znalostí na distribuovatelné aktiva je skvělým komunikačním cílem pro každou organizaci.
Příklad: Vytvořte příručku pro autory společnosti, která pokryje veškerou firemní komunikaci
20. Zajistěte si další kolo financování
Vedení startupů vždy plánuje zajistit více finančních prostředků na podporu svého podnikání – je to jeden z jejich hlavních cílů. To však nelze dosáhnout za měsíc!
Příklad: Potvrďte tři schůzky s potenciálními investory, které se budou konat v příštím čtvrtletí
21. Rozšiřte své dovednosti
Jedná se o zásadní cíl v oblasti sebezdokonalování, a to jak pro jednotlivce, tak pro týmy. Jako jednotlivec se můžete přihlásit do online kurzu, připojit se k technologické komunitě, účastnit se hackathonů atd., abyste se naučili nové dovednosti.
Vedoucí týmů mohou najímat talenty s novými dovednostmi, školit stávající členy týmu nebo automatizovat některé části práce. Ať tak či onak, rozšiřování dovedností je zásadním cílem pro každého.
Příklad: Absolvujte pokročilý certifikační kurz Pythonu
22. Vytvářejte prezentace
Tréma je jedním z nejčastějších strachů mezi profesionály. Porazte ji v tomto novém roce tím, že získáte prezentační dovednosti a zkušenosti.
Příklad: Připravte pro tým jednu prezentaci na téma, ve kterém se dobře orientujete
23. Mentoring
Mentoring je jedním z nejúčinnějších způsobů, jak pomoci zaměstnancům růst v organizaci. Je to však také nejméně formální způsob učení a rozvoje. Stanovení měsíčních cílů pro poskytování nebo přijímání mentoringu přinese v novém roce exponenciální výhody.
Příklad: Věnujte každý měsíc tři hodiny mentorování mladších členů týmu
24. Výzkum
Na pracovištích je výzkum často předstupněm řešení problémů. Když někdo čelí problému, provádí výzkum, aby našel řešení. Obecný výzkum týkající se dané oblasti, trhu, produktu, technologie atd. však může pomoci řešit budoucí problémy a podpořit kreativitu.
Příklad: Věnujte dvě hodiny týdně výzkumu nápadu, který souvisí s úkoly, na kterých právě pracujete
25. Vyrazte na týmový výlet
Zejména pro vzdálené/hybridní týmy jsou týmové výlety skvělým způsobem, jak se navzájem poznat. Měsíční týmové výlety jsou ideální frekvencí. Nemusí to být nic extravagantního. Může to být jednoduchý oběd, večer s deskovými hrami nebo výlet do kina.
Příklad: Naplánujte a realizujte měsíční týmový výlet – vyberte místo, rezervujte termín, rozesílejte pozvánky e-mailem a tři dny před akcí sbírejte potvrzení účasti
Dosáhněte svých kariérních cílů v roce 2024 s ClickUp
Než se rozloučíme, chceme zdůraznit, že ne všechny nápady na měsíční cíle jsou stejné. Některé z výše uvedených příkladů měsíčních cílů jsou založeny na výsledcích (například zvýšení návštěvnosti webových stránek), jiné jsou založeny na činnostech (například příprava prezentace).
To znamená, že musíte propojit cíle založené na výsledcích s aktivitami a naopak.
Výsledkový cíl je třeba rozdělit na zvládnutelné úkoly/činnosti. Chcete-li například zvýšit návštěvnost webových stránek, možná budete muset napsat blog, distribuovat jej na sociálních médiích, optimalizovat jej pro vyhledávače atd.
Cíle aktivit je třeba propojit s výsledky, i když některé z nich nejsou hmatatelné. Příkladem může být aktualizace modulu školení o sexuálním obtěžování. I když je aktualizovaný vzdělávací program hotový, nelze jej přímo spojit se snížením počtu stížností nebo zlepšením chování. To ale neznamená, že tento cíl je méně důležitý!
Ať už si vyberete jakékoli cíle, nezapomeňte, že není dobré si jich stanovit příliš mnoho; tři jsou akorát.
Udržujte své cíle vždy na očích, k čemuž se perfektně hodí úkoly ClickUp. Propojte každodenní úkoly s měsíčními cíli. Využijte cíle, záměry, projekty a složky ClickUp.
Provádějte sebehodnocení, abyste dosáhli svých osobních cílů. Spolupracujte s týmem a sledujte pokrok v plnění profesionálních měsíčních cílů. Zaznamenejte si je do ClickUp Docs, abyste k nim měli později snadnější přístup.
Až své cíle dosáhnete, nezapomeňte to oslavit. Abyste toho dosáhli, vyzkoušejte ClickUp zdarma.