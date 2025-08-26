11 nejlepších softwarů pro správu zdrojů s umělou inteligencí, které zefektivní produktivitu týmu

Je pondělí ráno a ve vaší schránce už máte tři „naléhavé“ aktualizace projektu, jednu žádost o dovolenou a tabulku, která vám sděluje, že váš nejspolehlivější vývojář má na tento týden dvojí rezervaci.
Ach jo, klasika. 🤦
(Znovu) přesouváte zdroje, kontaktujete tři lidi, abyste zjistili jejich dostupnost, a přesto vám nějak unikne jeden úkol.
Možná (určitě) je na čase, aby těžkou práci převzala umělá inteligence (AI).
V tomto blogovém příspěvku se podíváme na 11 softwarů pro správu zdrojů s umělou inteligencí, které vám pomohou efektivně přidělovat, plánovat a spravovat zdroje. 🧰
Co byste měli hledat v nástrojích AI pro správu zdrojů?
Při výběru nástroje AI pro správu zdrojů je třeba se zaměřit nejen na automatizované plánování nebo dvojité rezervace. Správný nástroj by měl optimalizovat využití zdrojů, pomáhat vám rychle reagovat na měnící se priority a umožňovat vám s jistotou plánovat růst.
Toto by měl umět skvělý nástroj. 👀
- Předpovídání kapacity: Hledejte nástroje, které předpovídají dostupnost lidí, rolí a časových harmonogramů na základě údajů v reálném čase.
- Spojte talenty s prací: Využijte funkce umělé inteligence, které navrhují nejvhodnější osoby na základě dovedností, umístění a pracovní zátěže.
- Přizpůsobte se změnám: Upřednostněte nástroje, které podporují plánování pomocí drag-and-drop, plánování „co by, kdyby“ a zástupné symboly pro nepotvrzené zdroje.
- Sledujte pracovní zátěž a využití vizuálně: Vyberte si platformy s teplotními mapami a grafy, abyste okamžitě odhalili nadměrné využití nebo nevyužitou kapacitu.
- Sladění plánování s finančními výsledky: Vyberte si nástroje, které předpovídají zdroje, výnosy, náklady a zisky spolu s časovým harmonogramem projektu.
- Nabídněte přehled: Upřednostňujte platformy s podrobnými přehledy o využití, fakturovatelných hodinách a budoucích náborových potřebách.
🧠 Zajímavost: Již před více než 3 000 lety starověcí Mezopotámci a Egypťané řídili práci a obchod. Představte si to jako rané plánování zdrojů, jen s hliněnými tabulkami.
Nástroje AI pro správu zdrojů v kostce
|Nástroj
|Nejlepší funkce
|Hlavní případ použití
|Ceny
|ClickUp
|ClickUp Brain pro přehled o pracovním vytížení, zobrazení pracovního vytížení, integrované sledování času a šablony zdrojů.
|Centralizovaná správa projektů a zdrojů s plánováním, aktualizacemi a vyvažováním pracovní zátěže řízeným umělou inteligencí.
|Navždy zdarma; možnost přizpůsobení pro podniky
|Scoro
|Finanční prognózy, plánování kapacity, sledování fakturovatelných hodin a inteligentní přeplánování
|Integrované plánování podnikových činností a zdrojů pro agentury, poradenské společnosti a poskytovatele služeb
|Základní verze: 23,90 $/měsíc; Rozšířená verze: 38,90 $/měsíc; Výkonná verze: 59,90 $/měsíc
|Teamwork
|Předběžné plánování projektů, plánovač pracovní zátěže, fakturace na základě rolí a ekonomika zdrojů
|Týmy zaměřené na klienta, které potřebují předpovídat kapacitu a sledovat fakturovatelný čas
|Deliver: 13,99 $/měsíc; Grow: 25,99 $/měsíc; Scale: individuální cena
|Resource Guru
|Plánovač s funkcí drag-and-drop, lišta dostupnosti, filtrování podle dovedností a schvalování rezervací
|Rychlé vizuální plánování lidí, vybavení a prostor pro malé a střední podniky a týmy napříč časovými pásmy
|Ceny začínají na 5 USD/měsíc na uživatele.
|Mosaic
|AI Team Builder, plánování počtu zaměstnanců, heatmapy pracovní zátěže v reálném čase
|Plánování pracovní síly a inteligentní přidělování zdrojů v rostoucích servisních týmech
|Ceny na míru
|Prognóza
|Plánování s využitím umělé inteligence, prognózy rozpočtu, plánování zástupných symbolů a pravděpodobnosti úspěchu
|Firmy, které potřebují prediktivní plánování vázané na výkonnost zdrojů a ziskovost
|Ceny na míru
|Float
|Sledování kapacity v reálném čase, označování rolí a sazeb nákladů, inteligentní správa volna
|Agentury a oddělení spravující živé prognózy kapacity pomocí vizuálního plánování
|Starter: 8,50 $/měsíc; Pro: 14 $/měsíc
|Runn
|Teplotní mapy kapacity, plánování zástupných symbolů, inteligentní vyhledávání a finanční prognózy
|Služby týmů provádějící plánování „co by, kdyby“, sledování výnosů a vyvažování pracovní zátěže v reálném čase
|Starter: 10 $/měsíc; Professional: 14 $/měsíc
|Kantata
|Doporučení pro personální obsazení pomocí umělé inteligence, inventář dovedností, sledování nálady a pulsu týmu
|Profesionální služby pro firmy, které řídí lidi, výkon a dodávky ve velkém měřítku
|Ceny na míru
|Wrike
|Grafy pracovní zátěže, tvorba úkolů pomocí umělé inteligence, rezervace zdrojů a přehledové panely
|Podnikové týmy, které vyžadují přehlednost, automatizaci a škálovatelné pracovní postupy
|Bezplatný tarif; placené tarify začínají na 10 $/měsíc
|Paymo
|Fiktivní rezervace, pasivní sledování času, plánovač dovolených s časovou osou
|Malé a střední podniky, které potřebují propojené sledování času, fakturaci a plánování týmů
|Starter: 5,90 $/měsíc; Small Office: 10,90 $/měsíc; Business: 16,90 $/měsíc
11 nejlepších nástrojů AI pro správu zdrojů
Po celosvětovém zavedení generativní AI se společnosti začaly obracet na technologie pro opakující se úkoly. Nástroje pro správu zdrojů AI automatizují plánování, předpovídají dostupnost a optimalizují pracovní zátěž v reálném čase.
Podívejme se na nejlepší řešení, která vám pomohou přesně spravovat zdroje. ⚒️
1. ClickUp (nejlepší pro centralizovanou správu zdrojů a úkolů)
Dnešní práce se zdá být nefunkční.
Projekty, znalosti a komunikace jsou roztříštěné – rozptýlené mezi příliš mnoha aplikacemi, soubory a zprávami. Místo toho, aby pracovaly rychleji, týmy ztrácejí hodiny jen tím, že se snaží zůstat v souladu.
ClickUp to mění . Je to aplikace Everything App for Work, která sjednocuje vaše projekty, dokumenty a konverzace na jednom místě – a navíc je doplněna umělou inteligencí, takže práce skutečně plyne.
Co vyniká? ClickUp Brain, váš vestavěný AI asistent, který promění roztříštěná data v okamžité odpovědi, shrnutí a aktualizace.
ClickUp Brain: Váš AI asistent pro správu zdrojů
ClickUp Brain je váš inteligentní asistent pro správu zdrojů, díky kterému nemusíte ručně prohledávat úkoly nebo tabulky. Potřebujete vědět, kdo je přetížený nebo co má dnes váš designový tým na programu? Stačí se zeptat.
Stačí zadat „Který pracovník má dnes splatné úkoly?“ a systém vám přímo z vašeho pracovního prostoru poskytne potřebné informace.
ClickUp Brain Max: Jednoduché plánování zdrojů pomocí funkce převodu řeči na text
Plánování zdrojů se může rychle vymknout z rukou – dvojité rezervace, nejasné časové harmonogramy a nekonečné úpravy tabulek. S ClickUp Brain Max se manuální práci vyhnete. Pomocí funkce Talk-to-Text můžete okamžitě přiřazovat úkoly, zaznamenávat čas nebo vytvářet akční položky – stačí to vyslovit a Brain Max to zapracuje do vašeho pracovního prostoru. Spojte to s Enterprise Search a můžete klást otázky jako „Kdo má volno, aby se příští týden ujal nového projektu?“ nebo „Které úkoly jsou ohroženy zpožděním?“ – a získat odpovědi během několika sekund přímo z vašich úkolů, dokumentů a chatů.
Místo toho, abyste reagovali na problémy s přidělováním zdrojů až poté, co nastanou, získáte informace v reálném čase, které vám pomohou vyvážit pracovní zátěž a předejít překážkám, než naruší váš projekt.
Automatizujte vytváření úkolů a aktualizace projektů
Pomáhá to při správě úkolů? Ano, rozhodně. Řekněme, že napíšete: „Připravte zprávu o prodeji za 2. čtvrtletí do příštího pátku.“ Brain to převede na plně rozvinutý úkol ClickUp, včetně termínu, přidělené osoby a veškerého kontextu, který dokáže najít. Navíc správce úkolů AI shrnuje aktualizace projektu, takže vždy víte, co se děje, aniž byste museli pořádat schůzky o stavu projektu.
🎥 Chcete se rychle podívat, jak ClickUp Brain funguje? Toto krátké video ukazuje, jak vám AI asistent pomáhá spravovat úkoly, dokumenty a znalosti týmu na jednom místě.
Vyvažujte pracovní zátěž pomocí ClickUp Workload View
Pro vyvážení pracovního zatížení mezi více týmy vám ClickUp Workload View poskytuje přehledný pohled na kapacitu týmu v reálném čase, takže můžete úkoly přerozdělit dříve, než dojde k vyhoření.
Nastavte kapacitu každého zaměstnance a sledujte v reálném čase, kdo je přetížený a kdo má volno. Poté stačí přetáhnout myší a přeřadit úkoly, aby vše bylo vyvážené.
Například váš hlavní designér je vytížen na maximum, ale designér na volné noze má volné kapacity. Přebytek práce můžete přesunout během několika sekund a udržet projekt v chodu.
⚙️ Bonus: Vyberte si šablonu ClickUp Project Resource Matrix Template, abyste sladili členy týmu, nástroje a časové plány pro každou fázi projektu, čímž zjednodušíte a zefektivníte plánování zdrojů.
Sledujte čas a odhadujte chytřeji s ClickUp Time Tracking
Pokud chcete zajistit, aby úkoly byly splněny v časových limitech týmu a termínech, ClickUp Project Time Tracking vám umožní vizualizovat, jak dlouho úkoly skutečně trvají. Používejte časovače nebo zaznamenávejte čas ručně; vše je sledováno.
Předpokládejme, že váš video editor stráví šest hodin přípravou upoutávky, která měla trvat tři hodiny. Nyní víte, kam mizí čas, a můžete práci přerozdělit freelancerovi, než se situace zhorší.
Používejte šablony pro efektivnější správu zdrojů
Použijte šablonu pro plánování zdrojů ClickUp k vizualizaci úkolů a zdrojů v jednotném pracovním postupu, optimalizaci pracovního zatížení, předvídání potenciálních rizik a sladění týmů s ohledem na priority a obchodní cíle.
Navíc můžete spravovat pracovní dobu, subdodavatele a dostupnost pomocí přizpůsobitelných polí.
⚙️ Bonus: Implementujte šablonu ClickUp Resource Management People Template, abyste mohli plánovat a přidělovat práci jednotlivcům, sledovat jejich dostupnost a zajistit, že nikdo nebude přetížen.
Nejlepší funkce ClickUp
- Centralizujte komunikaci v rámci projektu: Pomocí ClickUp Chat můžete okamžitě přeměnit diskuse na proveditelné úkoly a kontextualizovat konverzace přímo do úkolů.
- Vizualizujte a slaďte: Proměňte brainstormingové sezení a pracovní postupy v praktické úkoly přímo ze sdílených tabulek ClickUp Whiteboards.
- Automatické sledování pokroku a výkonu: Přizpůsobte si panely ClickUp pro přehledy a aktualizace v reálném čase o výkonu týmu, stavu úkolů a stavu projektu.
- Udržujte dokumentaci propojenou: Propojte ClickUp Docs přímo s úkoly, aby byly relevantní briefy, SOP nebo strategické dokumenty stále dostupné.
- Automatizujte opakující se práce: Nastavte si vlastní spouštěče pro svůj pracovní postup a využijte AI k automatizaci úkolů pomocí ClickUp Automations.
Omezení ClickUp
- Rozsáhlá sada funkcí a možnosti přizpůsobení mohou být pro nové uživatele příliš složité.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 080 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Zde je recenze G2 na tento software pro správu zdrojů s využitím umělé inteligence:
…Konečně jsem našel něco, co mi vyhovuje…ClickUp se pro mě odlišuje tím, jak hladce kombinuje správu úkolů s komunikací a spoluprací v reálném čase…Stačí kliknout na úkol a hned tam zahájit diskusi. Každý komentář, soubor a aktualizace je přesně tam, kde má být, připojený k samotnému úkolu.
…Konečně jsem našel něco, co mi vyhovuje…ClickUp se pro mě odlišuje tím, jak hladce kombinuje správu úkolů s komunikací a spoluprací v reálném čase…Stačí kliknout na úkol a hned tam zahájit diskusi. Každý komentář, soubor a aktualizace je přesně tam, kde má být, připojený k samotnému úkolu.
📮 ClickUp Insight: 88 % respondentů našeho průzkumu používá AI pro své osobní úkoly, ale více než 50 % se bojí ji používat v práci. Tři hlavní překážky jsou nedostatečná integrace, nedostatek znalostí a obavy o bezpečnost.
Ale co když je AI zabudována do vašeho pracovního prostoru a je již zabezpečená? ClickUp Brain, vestavěný AI asistent ClickUp, to umožňuje. Od předpovídání kapacitních problémů po automatickou aktualizaci časových os a vyvažování pracovního zatížení v reálném čase vám pomáhá snadno dosáhnout přehlednosti.
2. Scoro (nejlepší pro integrované řízení podniku a financí)
Scoro je nástroj pro správu zdrojů určený pro profesionální služby, jako jsou poradenské firmy a agentury. Integruje projektové řízení, plánování zdrojů, rozpočtování, prodej a finance do jednoho propojeného systému, který vám poskytuje přehled o výkonu a ziskovosti vaší firmy v reálném čase.
Scoro se odlišuje svou propracovanou finanční kontrolou. Díky nástrojům, jako je sledování ziskovosti v reálném čase, správa nákladů na úrovni projektů a podrobné nabídky, je tento software obzvláště cenný pro firmy, které dbají na marže. Navíc skvěle vyvažuje pracovní zátěž – předpovídá potřeby zdrojů a rozděluje úkoly na základě dostupnosti, čímž pomáhá předcházet vyhoření.
Nejlepší funkce Scoro
- Sledujte fakturovatelné a nefakturovatelné hodiny a využijte získané informace ke zlepšení ziskovosti a plánování.
- Chytře přeplánujte úkoly podle měnících se priorit pomocí automatických úprav časové osy napříč závislostmi.
- Sladěte termíny s aktuální kapacitou týmu, abyste se vyhnuli nadměrným slibům nebo nesplněným dodacím cílům.
- Pomocí šablon pro plánování zdrojů můžete rychle spustit nové projekty s předdefinovanými úkoly a milníky.
Omezení Scoro
- Rozhraní je ve výchozím nastavení nastaveno na formát adres ve Velké Británii/Evropě, což může zmást uživatele mimo EU.
- Chybí automatizace typu IFTTT („if this then that“) nebo podmíněná logika pro formuláře a pole.
Ceny Scoro
- Základní verze: 23,90 $/měsíc na uživatele
- Růst: 38,90 $/měsíc na uživatele
- Výkon: 59,90 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Scoro
- G2: 4,5/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 230 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Scoro?
Zde je recenze Capterra pro software pro správu zdrojů AI:
Scoro má omezenou integraci s jinými řešeními. Ačkoli jsou k dispozici API, nefungují pro všechno. Pole Scoro pro poštovní směrovací čísla, země a poštovní adresy jsou nastavena tak, aby používala formát používaný ve Velké Británii a Evropě, což při zadávání kontaktních údajů může být trochu matoucí.
Scoro má omezenou integraci s jinými řešeními. Ačkoli jsou k dispozici API, nefungují pro všechno. Pole Scoro pro poštovní směrovací čísla, země a poštovní adresy jsou nastavena tak, aby používala formát používaný ve Velké Británii a Evropě, což při zadávání kontaktních údajů může být trochu matoucí.
🔍 Věděli jste? Správa zdrojů se vyvinula díky nástrojům, jako jsou Ganttovy diagramy (1900) a metoda kritické cesty (1950), které umožňují lepší řízení projektů a alokaci zdrojů.
📖 Přečtěte si také: Bezplatné šablony a formuláře pro zlepšení procesů v oblasti lidských zdrojů
3. Teamwork (nejlepší pro spolupráci na projektech zaměřených na klienta)
Teamwork je komplexní platforma pro správu projektů, která vyniká v oblasti správy zdrojů. Je ideální pro agentury a týmy zaměřené na klienty, které se snaží optimalizovat své operace. Platforma pro správu projektů vylepšená umělou inteligencí přímo propojuje plánování lidských zdrojů se ziskovostí, aniž by věci komplikovala.
Pomáhá vám také sledovat rozšiřování rozsahu projektu, zaznamenávat každou fakturovatelnou hodinu a včas odhalit problémy s kapacitou. Díky nástrojům jako Resource Scheduler a Tentative Projects můžete předvídat poptávku a plánovat dopředu.
Nejlepší funkce pro týmovou práci
- Pomocí plánovače pracovní zátěže přesouvejte úkoly na základě kapacity týmu a zabraňte jeho vyčerpání.
- Plánujte dopředu s předběžnými projekty a rezervními zdroji, abyste se vyhnuli nadměrnému zatížení.
- Přesouvejte úkoly pomocí nastavení odhadovaného a nedostupného času pro chytřejší plánování pomocí funkce drag and drop.
- Definujte role, dovednosti a fakturovatelné hodiny na osobu pomocí sazeb nákladů a pracovní doby, abyste mohli spravovat ekonomiku týmu.
Omezení týmové práce
- Můžete nastavit pouze termíny, nikoli konkrétní časy, což ztěžuje každodenní stanovení priorit.
- Je obtížné zobrazit úkoly z více klientských tabulek na jednom místě, aniž by došlo k jejich duplikování.
Ceny pro týmovou práci
- Navždy zdarma
- Cena: 13,99 $/měsíc na uživatele
- Grow: 25,99 $/měsíc na uživatele
- Rozsah: Ceny na míru
Hodnocení a recenze týmu
- G2: 4,4/5 (více než 1 100 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 900 recenzí)
🔍 Věděli jste, že... Průmyslová revoluce zcela změnila správu zdrojů. Montážní linky, studie času a „vědecké řízení“ Fredericka Taylora učinily produktivitu novým králem.
4. Resource Guru (nejlepší pro efektivní plánování zdrojů)
Resource Guru je cloudový software pro správu zdrojů a plánovací nástroj, který týmům pomáhá přidělovat lidi, vybavení a prostory pro schůzky. Je známý svým intuitivním rozhraním a robustními plánovacími funkcemi a je určen pro malé a střední týmy v různých odvětvích.
Díky funkci drag-and-drop, vizuálním indikátorům pracovní zátěže a intuitivní detekci kolizí je každodenní plánování hračkou. Custom Fields spravuje lidi, vybavení a zasedací místnosti z centralizovaného fondu zdrojů a umožňuje filtrovat talenty podle dovedností, oddělení a lokalit.
Nejlepší funkce Resource Guru
- Pomocí schvalovacího workflow přiřaďte schvalovatele rezervací a chraňte čas členů týmu, kteří jsou velmi žádaní.
- Použijte vlastní pole k označování a filtrování zdrojů na základě jedinečných atributů, jako jsou dovednosti, nástroje nebo region.
- Získejte přístup k informacím v reálném čase pomocí „lišty dostupnosti“, abyste mohli optimalizovat pracovní zátěž a zabránit přeplnění.
- Plánujte s jistotou napříč časovými pásmy díky integrované podpoře časových pásem, která eliminuje záměny mezi různými lokalitami.
Omezení Resource Guru
- Žádná jasná upozornění na nedostatečně rezervovaný čas a uživatelé musí ručně najet kurzorem, aby viděli zbývající hodiny.
- Rozbalovací nabídky jsou neefektivní, nepohodlné a náchylné k chybám, zejména když dojde k náhodnému výběru prázdných možností.
Ceny Resource Guru
- Plán Grasshopper: 5 $/měsíc na uživatele
- Blackbelt Plan: 8 $/měsíc na uživatele
- Master Plan: 12 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Resource Guru
- G2: 4,6/5 (více než 390 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 530 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Resource Guru?
Toto řekl recenzent G2 :
Používání nástroje Resource Guru samo o sobě nemá žádné skutečné nevýhody. Není však příliš užitečné, pokud jej uživatelé neaktualizují informacemi o tom, na jakém projektu pracují a kdy.
Používání nástroje Resource Guru samo o sobě nemá žádné skutečné nevýhody. Není však příliš užitečné, pokud jej uživatelé neaktualizují informacemi o tom, na jakém projektu pracují a kdy.
🔍 Věděli jste, že... Ve středověku (476–1450 n. l.) vznikaly cechy jako sdružení řemeslníků a obchodníků, kteří spravovali zdroje pro výrobu zboží, jako byl chléb a brnění. Tyto malé podniky se spoléhaly na mistrovské řemeslníky, kteří dohlíželi na výrobu, a vytvářely tak ranou formu správy zdrojů na organizační úrovni.
5. Mosaic (nejlepší pro plánování pracovní síly pomocí umělé inteligence)
Mosaic je nástroj pro správu zdrojů založený na umělé inteligenci, který nahrazuje zastaralé tabulky a nesouvislé plánování. Z vašich systémů získává data v reálném čase a poskytuje vám přehled o tom, kdo na čem pracuje, kdy a proč je to důležité. Mosaic nabízí vizuální kalendář zdrojů pro plánování a sledování projektových úkolů, čímž zvyšuje přehlednost týmu.
Tento nástroj se automaticky synchronizuje s vašimi stávajícími nástroji, nabízí okamžité prognózy pracovní zátěže a poskytuje vizuální přehledy, které vypovídají o celkové situaci. Můžete bez prodlení sledovat výkonnost pomocí přehledů a dashboardů využití, které vám pomohou analyzovat plánovaný a skutečný čas, rozpočty a výkonnost týmu v reálném čase.
Nejlepší funkce Mosaic
- S pomocí AI Team Builderu můžete během několika sekund sladit dovednosti, role a dostupnost.
- Využijte „AI Headcount Planning“ (plánování počtu zaměstnanců pomocí umělé inteligence), abyste přesně věděli, kdy rozšířit svůj tým na základě očekávané poptávky.
- Vytvářejte teplotní mapy pracovní zátěže, abyste okamžitě odhalili přetížený nebo nedostatečně využitý personál napříč odděleními.
- Pomocí posunu plánů a správy závislostí můžete měnit časové osy a plány bez narušení pracovních postupů.
Omezení Mosaic
- Vývojový tým pomalu implementuje požadavky na nové funkce a má tendenci slibovat příliš optimistické termíny vydání.
- Uživatelé, kteří nejsou přiřazeni k projektu, jej nemohou zobrazit, což způsobuje problémy s přehledností při plánování a rozvrhování.
Ceny Mosaic
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Mosaic
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,5/5 (více než 40 recenzí)
⚙️ Bonus: Zde najdete bezplatné šablony pro správu projektů, které si můžete stáhnout, přizpůsobit a okamžitě použít.
6. Forecast (nejlepší pro prediktivní analýzu projektů)
Díky časovým rozpisům založeným na umělé inteligenci vám Forecast ulehčí zaznamenávání času a poskytne vám jasný přehled v reálném čase o tom, jak si vedou vaše projekty, lidé a zisky. Je to jako mít vestavěného analytika, který odhalí, kde dochází ke ztrátám marže, které úkoly zabírají příliš mnoho zdrojů a co je třeba opravit, než se to stane problémem.
Forecast také automatizuje práci v pozadí, takže váš tým může pracovat rychleji a chytřeji. Pokud je vaším cílem zůstat ziskoví a proaktivní, tento nástroj vám v tom pomůže.
Nejlepší funkce prognózování
- Automatizujte plánování úkolů pomocí zobrazení „People Schedule“, které na základě dovedností a dostupnosti okamžitě přiřadí správnou osobu ke správnému úkolu.
- Předem si naplánujte nové projekty pomocí „rezervace míst“ a „prognózy pravděpodobnosti úspěchu“, abyste mohli s jistotou plánovat dopředu.
- Sledujte stav projektu okamžitě díky sledování rozpočtu pomocí umělé inteligence na základě nákladů v reálném čase, dosažených výnosů a stavu marže pro každý projekt.
- Sdílejte informace na vyžádání pomocí zpráv o využití, které shromažďují údaje o výkonu zdrojů a projektů v reálném čase.
Omezení prognóz
- Některé funkce, jako synchronizace GitLab a časovače úkolů, jsou pomalé a poruchové.
- Uživatelé požadují větší flexibilitu, například propojení dílčích úkolů s milníky a jejich promítnutí do počtu hodin.
Prognóza cen
- Ceny na míru
Prognózy hodnocení a recenze
- G2: 4,2/5 (více než 120 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 80 recenzí)
Co říkají o Forecastu skuteční uživatelé?
Recenze Capterra uvádí:
Snadno vidím své nadcházející a minulé úkoly, termíny, časové osy projektů, plány milníků a členy týmu. Mohu snadno změnit stav úkolu z „k provedení“ na „v procesu“ a „hotovo“.
Snadno vidím své nadcházející a minulé karty, termíny, časové osy projektů, plány milníků a členy týmu. Mohu snadno změnit stav karty z „úkoly“ na „v procesu“ a „hotovo“.
💡 Tip pro profesionály: Použijte pravidlo 80/20 nebo rozhodovací matici k upřednostnění zdrojů a projektů s velkým dopadem. Pomůže vám to udržet soustředění a vyhnout se vyhoření. Použijte objektivní bodování, abyste se vyhnuli emocionálním rozhodnutím při přidělování zdrojů.
7. Float (nejlepší pro vizuální plánování kapacity týmu)
Float zjednodušuje plánování zdrojů a činí jej velmi přehledným. Je navržen tak, aby vám poskytoval přehled v reálném čase o tom, kdo na čem pracuje, kdo je přetížený a jaká je situace s rozpočtem.
Můžete přetahovat úkoly do plánu, přidělovat hodiny nebo procenta a dokonce označovat lidi podle dovedností nebo oddělení. Software pro správu zdrojů s umělou inteligencí okamžitě ukazuje, jak změny ovlivňují vaši prognózu. A co je ještě lepší? Zohledňuje volno, dovolené a fakturovatelné sazby, takže nedochází k dvojímu rezervování nebo nesprávnému přidělování.
Nejlepší funkce Float
- Včas odhalte problémy díky živému sledování kapacity a dostávejte upozornění na přeplněné plány, nevyužité zdroje a konflikty volného času.
- Definujte standardní role, sazby za fakturaci/náklady a značky dovedností, abyste snadno přiřadili správnou osobu ke každé práci.
- Vytvářejte vlastní pravidla pro dovolené, automatizujte přidělování dovolených a spravujte volno pomocí integrovaných schvalovacích procesů.
- Plánujte a organizujte data podle klientů, oddělení nebo projektů pomocí filtrovaných zobrazení.
Omezení plovoucího kurzu
- Není možné snadno zobrazit členy týmu přidělené ke stejnému projektu.
- Filtrování využití může být pro vyhledávání souvisejících úkolů neintuitivní.
Float pricing
- Starter: 8,50 $/měsíc na uživatele
- Výhody: 14 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Float
- G2: 4,3/5 (více než 1 600 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 1 600 recenzí)
8. Runn (nejlepší pro předpovídání kapacity v reálném čase)
Runn vám ulehčí od stresu spojeného s koordinací lidí, projektů a prognóz tím, že vám poskytne jeden přehledný interaktivní pohled. Jeho plánovač s funkcí drag-and-drop a vizualizace v reálném čase usnadňují úpravy časových os nebo přerozdělování zdrojů za běhu.
Máte možná projekt nebo nepotvrzenou náborovou pozici? I to můžete naplánovat pomocí zástupných symbolů a předběžných projektů, abyste se mohli připravit, než bude vše definitivně potvrzeno. Kapacitní heatmapa vám poskytne rychlý přehled o využití týmu a alokaci zdrojů pomocí barevného kódování. Současně vám People Reports poskytne rozpis příjmů, fakturovatelných hodin a informací o tom, kdo má volné kapacity.
Nejlepší funkce Runn
- Filtrujte svůj talentový fond podle role, dovedností, lokality nebo vlastních značek pomocí funkce „Smart Search“ (Chytré vyhledávání).
- Simulujte budoucí pracovní zátěž pomocí plánování „co by, kdyby“ a prognózujte využití v různých scénářích.
- Plánujte s ohledem na neznámé faktory pomocí „zástupných symbolů“, které vám umožní definovat kapacitní potřeby, aniž byste museli uvádět konkrétní jména.
- Sledujte příjmy, náklady a zisky v reálném čase pomocí „finančních prognóz“ pro jednotlivé projekty nebo portfolia.
Omezení Runn
- Problémy s konzistencí dat, jako je nesprávné zobrazení znaků v názvech s diakritikou
- Nemožnost filtrovat projekty podle zástupných symbolů pro přesnější plánování
Ceny Runn
- Starter: 10 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 14 $/měsíc na uživatele
- Premium: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Runn
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,8/5 (více než 25 recenzí)
Co říkají o Runn skuteční uživatelé?
Zde je recenze Capterra :
Rád bych viděl více funkcí v oblasti řízení lidských zdrojů a jejich dovedností, abych mohl lépe využívat časové rozvržení ve spojení s odpovídáním na RFI/RFP.
Rád bych viděl více funkcí v oblasti řízení lidských zdrojů a jejich dovedností, abych mohl lépe využít část týkající se přidělování času ve spojení s odpovídáním na RFI/RFP.
🧠 Zajímavost: Římská říše fungovala jako hodinky díky popisu pracovních pozic a hierarchii velení. Dokonce i církev měla rané verze organizačních schémat.
9. Kantata (nejlepší pro sledování výkonu profesionálních služeb)
Kantata je určena pro týmy, kde jsou lidmi produktem, jako jsou poradenské společnosti, agentury a firmy poskytující profesionální služby. Jde daleko za rámec základního plánování. Na jednom místě získáte inteligentní doporučení ohledně personálního obsazení, živé aktualizace projektů a prognózy v reálném čase.
Funkce jako Skills Inventory (Inventář dovedností) a Resource Forecasting (Prognóza zdrojů) usnadňují rychlé přiřazení správných lidí ke správným projektům. Místo statického dashboardu získáte to, co uživatelé nazývají „windshield view“ (výhled přes čelní sklo), tedy neustále aktualizovaný plán, který se mění spolu s vaším podnikáním.
Nejlepší funkce Kantata
- Vytvářejte flexibilní plány personálního obsazení s přidělováním zdrojů v reálném čase, které se přizpůsobují vývoji projektů.
- Hladce spravujte interní a externí spolupracovníky prostřednictvím „Talent Network Management“
- Automaticky generujte nejvhodnější návrhy na obsazení pracovních pozic pomocí „konfigurovatelných doporučení zdrojů“.
- Včas odhalte a předejděte rizikům v dodávkách pomocí nástroje „Kantata Pulse“, který sleduje náladu týmu a stav projektu.
Omezení Kantata
- Uživatelé někdy považují úroveň detailů za nadměrnou a přizpůsobení ovládacích panelů za obtížné.
- Dokončení základních úkolů může vyžadovat několik kliknutí, což zpomaluje produktivitu.
Ceny Kantata
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Kantata
- G2: 4,2/5 (více než 1 400 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 600 recenzí)
🔍 Věděli jste, že... Očekává se, že globální trh se softwarem pro umělou inteligenci (AI) poroste tempem 30 % ročně. To znamená, že do roku 2030 dosáhne hodnoty 1,43 miliardy dolarů .
10. Wrike (nejlepší pro přehlednost projektů na podnikové úrovni)
Pokud hledáte více než jen sledování hodin a přidělování úkolů, Wrike může být tím pravým nástrojem pro vás. Propojuje plánování, spolupráci a realizaci a přizpůsobuje se workflow vašeho týmu, místo aby vás nutil se přizpůsobovat. Grafy pracovní zátěže a rezervace zdrojů vám poskytují živý přehled o pracovní zátěži, úsilí a rezervacích, díky čemuž je plánování kapacity přesné.
Wrike také zjednodušuje přijímání a provádění úkolů díky automatizaci pracovních postupů, a to díky dynamickým formulářům požadavků a vlastním typům položek. Vše probíhá v jediném pracovním prostoru, bez ručního předávání nebo tabulek. Navíc díky integraci s Klaxoonem se brainstormingové sezení promění v praktickou práci přímo ve Wrike.
Nejlepší funkce Wrike
- Vytvářejte rezervace pomocí funkce „rezervace zdrojů“, abyste mohli blokovat čas pro jednotlivce nebo role a sledovat skutečné vs. plánované úsilí.
- Vyvažujte pracovní zátěž mezi týmy pomocí grafů pracovní zátěže v reálném čase a přerozdělte úkoly několika kliknutími.
- Využívejte relevantní data v automatizacích, přehledech a zprávách díky „Wrike Datahub“.
- Proměňte vstupy v úkoly pomocí tvorby práce pomocí umělé inteligence, která automaticky převádí volné poznámky na strukturované podúkoly.
Omezení Wrike
- Výchozí nastavení oznámení může vést k únavě z upozornění, pokud není ručně přizpůsobeno.
- Jeho komplexní sada funkcí může být pro základní sledování úkolů nebo jednoduché pracovní postupy až příliš rozsáhlá.
Ceny Wrike
- Zdarma
- Tým: 10 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 25 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Ceny na míru
- Pinnacle: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Wrike
- G2: 4,2/5 (více než 4 000 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 2 700 recenzí)
Co říkají o Wrike skuteční uživatelé?
Recenzent G2 o softwaru pro správu zdrojů s umělou inteligencí řekl:
Naše organizace hojně využívá možnost vytvářet úkoly přímo z e-mailů. Často dostáváme požadavky e-mailem a chceme zachytit obsah původního požadavku pro budoucí použití v úkolu. Funkce e-mailu nám to umožňuje rychle a konzistentně.
Naše organizace hojně využívá možnost vytvářet úkoly přímo z e-mailů. Často dostáváme požadavky prostřednictvím e-mailu a chceme zachytit obsah původního požadavku pro budoucí použití v úkolu. Funkce e-mailu nám to umožňuje rychle a konzistentně.
🤝 Přátelské připomenutí: Kdykoli je to možné, provádějte křížové školení. Získáte tak záložní možnosti pro případ, že budou klíčové zdroje nedostatečné.
11. Paymo (nejlepší pro sledování času s integrací fakturace)
Paymo je určen pro týmy, které potřebují jasný přehled o tom, kdo co dělá, kdy a jak to ovlivňuje konečný výsledek. Kombinuje sledování času, plánování projektů, plánování zdrojů a fakturaci.
Co je praktické? Můžete přepínat mezi zobrazením projektu a zaměstnanců na stejné časové ose, takže optimalizace přidělování zdrojů v rámci vašeho týmu je hračkou. A protože Paymo kombinuje provozní a finanční data, můžete snadno sledovat ziskové marže a zjistit, zda někdo nemá příliš mnoho nebo naopak málo práce, než se to stane problémem.
Nejlepší funkce Paymo
- Převádějte data úkolů na předem naplánované časové bloky pomocí „ghost bookings“ (fiktivních rezervací) a automaticky vyplňujte plány zdrojů.
- Vizuálně spravujte pracovní zátěž pomocí plánovače týmu s barevně označenými indikátory pro přeplněné nebo nedostatečně vytížené členy týmu.
- Pasivně sledujte čas pomocí aplikace „Paymo Track“, která automaticky vytváří časové rozvrhy na základě aktivity uživatelů.
- Centralizujte plánování dovolených pomocí integrovaného plánovače dovolených, který je přímo zabudován do časové osy plánování.
Omezení Paymo
- Nemožnost zaznamenávat čas strávený prací offline nebo dojížděním, což má dopad na uživatele, kteří potřebují kompletní záznamy o čase.
- Zpoždění při převodu plateb klientů na bankovní účty uživatelů
Ceny Paymo
- Zdarma
- Starter: 5,90 $/měsíc na uživatele
- Malá kancelář: 10,90 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 16,90 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Paymo
- G2: 4,6/5 (více než 580 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 650 recenzí)
💡 Tip pro profesionály: Vytvořte živou mapu dovedností svého týmu v rámci nástroje pro správu zdrojů. Umělá inteligence dokáže odhalit skryté silné stránky, jako je například designér s zkušenostmi s vizualizací dat nebo vývojář, který ovládá více frameworků, takže můžete přidělovat práci na základě talentu, nikoli pouze dostupnosti. Tento seznam pravidelně aktualizujte, abyste předešli nedostatkům v dovednostech, plánovali školení a mohli činit chytřejší rozhodnutí ohledně personálního obsazení při příchodu nových projektů.
Získejte efektivitu s ClickUp
Všechny tyto digitální nástroje pro správu projektů nabízejí projektovým manažerům cenné funkce, jako je inteligentní plánování, plánování kapacit a sledování času a postupu projektu. Většina z nich však vyniká v jedné oblasti, nikoli ve všech.
Právě v tom vyniká ClickUp, aplikace pro práci, která umí všechno.
Od ClickUp Brain, který generuje souhrny, odpovídá na otázky v reálném čase a efektivně přiděluje zdroje, až po ClickUp Workload View pro efektivní správu zdrojů – optimalizujte práci svého týmu.
