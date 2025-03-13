15 nejlepších nástrojů pro vyhledávání potenciálních zákazníků v roce 2025

Prodej se řídí cíli – jaká je vámi vytvořená pipeline, jakou má účet hodnotu, jaká bude vaše provize. Proto se většina snah o získávání nových zákazníků jeví jako hra s čísly. Jen další potenciální zákazník. Jen další e-mail.
Výsledek? Mnoho prodejních týmů upřednostňuje objem před hodnotou a často opomíjí systém potřebný k získávání využitelných dat. To znamená přehlédnuté trendy, nesledované výsledky a v konečném důsledku ztracené příležitosti k vylepšení strategií a zvýšení konverze.
Nástroje pro vyhledávání potenciálních zákazníků vám v tom mohou pomoci. Shromažďují přesná data, sledují interakce a identifikují vysoce hodnotné potenciální zákazníky, aby zajistily chytřejší a strategičtější oslovení.
V tomto blogovém příspěvku se podíváme na 15 nejlepších nástrojů pro vyhledávání potenciálních zákazníků a jejich klíčové funkce, které pomáhají obchodníkům budovat silnější pipeline.
Co byste měli hledat v nástrojích pro vyhledávání potenciálních zákazníků?
Nejlepší nástroje pro vyhledávání potenciálních zákazníků fungují jako most mezi podniky a potenciálními zákazníky. Správné nástroje pro vyhledávání potenciálních zákazníků mohou proměnit studené kontakty v horké příležitosti. Při výběru nástroje se zaměřte na následující aspekty:
- Hladký CRM workflow : Nástroj by měl mít zabudovaný CRM software nebo CRM integraci, aby bylo možné udržovat centralizovanou databázi potenciálních zákazníků.
- Praktické informace založené na umělé inteligenci: Měly by analyzovat chování potenciálních zákazníků a vzorce jejich zapojení a navrhovat nejlepší časy, kanály a zprávy pro oslovení. To umožňuje hyperpersonalizované vyhledávání potenciálních zákazníků.
- Omnichannel engagement: Nástroj by vám měl umožnit spojit se s potenciálními zákazníky prostřednictvím více kanálů, včetně e-mailu, telefonních hovorů, LinkedIn a dalších sociálních platforem.
- Pokročilá prediktivní analytika: Vynikající nástroj pro vyhledávání potenciálních zákazníků by měl identifikovat vzorce a trendy ve výkonnosti vyhledávání potenciálních zákazníků a pomáhat prodejním týmům zdokonalovat jejich strategie.
- Hodnocení potenciálních zákazníků: Nejlepší nástroj by měl hodnotit potenciální zákazníky na základě jejich šancí na konverzi, signálů o záměru a zapojení, abyste mohli své zdroje investovat moudře.
- Obohacení dat: Díky doplnění chybějících údajů, jako jsou pracovní pozice, e-mailové adresy, telefonní čísla a tržby společnosti, vám dobrý nástroj pro vyhledávání potenciálních zákazníků zajistí, že váš seznam potenciálních zákazníků bude kompletní a aktuální.
- Firmografické a technografické informace: Nástroj pro vyhledávání potenciálních zákazníků by měl poskytovat firmografické (velikost společnosti, odvětví, umístění a tržby) a technografické ( technologie používané společností) informace, které vám pomohou zacílit na ideální podniky.
- Automatizace prodeje: Nástroj by měl automatizovat řízení prodejních projektů, například zajistit včasné zasílání následných zpráv, aby žádný potenciální zákazník nebyl opomenut.
S ohledem na tento kontrolní seznam pojďme zhodnotit některé z nejlepších nástrojů pro vyhledávání potenciálních zákazníků na trhu, které vám pomohou zajistit hladký prodejní cyklus.
15 nejlepších nástrojů pro vyhledávání potenciálních zákazníků
Ať už hledáte vizuální správu prodejního procesu nebo jednodušší vyhledávání kontaktů a oslovování zákazníků, každý z následujících nástrojů pro vyhledávání potenciálních zákazníků má jedinečné vlastnosti šité na míru vašim potřebám. Čtěte dál a najděte ten pravý pro vás.
1. ClickUp (nejlepší pro řízení prodejních projektů a řízení vztahů se zákazníky)
Vaše potenciální zákazníky máte přehledně uspořádané v podrobné tabulce, ale jakmile začnete s oslovováním, proces se rozpadá. Když potenciální zákazník vyžaduje další průzkum nebo kontrolu e-mailů, neustále přeskakujete mezi aplikacemi.
Kontaktní údaje jsou na jednom místě, poznámky z výzkumu na jiném a kampaně na oslovení zákazníků zase někde úplně jinde. Tento nesouvislý pracovní postup mění to, co by mělo být jednoduché, v něco frustrujícího a chaotického.
Právě v tomto ohledu vynikají nástroje pro vyhledávání potenciálních zákazníků a správu zákazníků, jako je ClickUp – plynule zefektivňují vaše aktivity v oblasti oslovování zákazníků a zajišťují soudržnou správu vaší prodejní pipeline.
ClickUp je komplexní aplikace pro práci, která kombinuje řízení projektů, týmovou spolupráci a dokumentaci pro váš prodejní tým na jedné platformě – urychlené automatizací a vyhledáváním pomocí umělé inteligence nové generace.
ClickUp for Sales Teams vám pomůže vizualizovat vaše prodejní příležitosti, spravovat oslovování potenciálních zákazníků a automatizovat opakující se pracovní postupy.
Začněte tím, že shromáždíte všechny potenciální potenciální zákazníky a jejich kontaktní informace na jednom místě. ClickUp CRM vám to umožní. Pomůže vám shromáždit potenciální zákazníky ze sociálních médií, webových stránek, formulářů a dalších míst na jedné platformě. Jakmile budete mít data, můžete pomocí ClickUp Tasks přiřadit různé potenciální zákazníky ze seznamu členům svého týmu pro výzkum, zapojení a oslovení. Nastavte si v ClickUp vlastní stavy úkolů, jako například „Nový potenciální zákazník“, „Zkoumání“ a „Kampaň odeslána“, abyste měli přehled o celém svém prodejním procesu. Můžete dokonce nastavit priority úkolů, abyste se ujistili, že nejprve budete kontaktovat nejcennější účty.
📮ClickUp Insight: 92 % zaměstnanců používá nekonzistentní metody ke sledování úkolů, což vede k opomenutým rozhodnutím a zpožděnému provedení. Ať už posíláte následné poznámky nebo používáte tabulky, proces je často roztříštěný a neefektivní.
Řešení pro správu úkolů ClickUp zajišťuje plynulý převod konverzací na úkoly, takže váš tým může jednat rychle a zůstat v souladu.
Nyní je čas nastavit strategii oslovování zákazníků na míru. ClickUp Brain, výkonný asistent AI od ClickUp, vám umožní psát personalizované zprávy pro každého potenciálního zákazníka.
👀 Věděli jste? 75 % marketérů se domnívá, že personalizace je nezbytná pro zvýšení prodeje a opakované nákupy.
Chcete se naučit, jak využít umělou inteligenci pro prodej, aby vaše procesy byly efektivnější? Máme pro vás připravený tento stručný návod👇
Můžete také použít ClickUp Automations k automatizaci opakujících se úkolů a dalšímu zefektivnění procesu vyhledávání potenciálních zákazníků. Umožňuje vám nastavit spouštěče pro automatizaci pracovních postupů. Můžete například nastavit spouštěče pro přiřazování potenciálních zákazníků obchodním zástupcům na základě předem definovaných pravidel (odvětví, region atd.). Nebo pokud potenciální zákazník neodpovídá, nastavte automatické připomenutí pro následnou kontrolu po týdnu.
ClickUp také nabízí šablony pro prodej a CRM, které zjednodušují proces vyhledávání potenciálních zákazníků:
- Pomocí šablony ClickUp Sales Tracker můžete stanovit prodejní cíle a sledovat výkonnost.
- Šablona prodejní zprávy ClickUp vám umožňuje vizualizovat historické trendy prodeje a odhalit vzorce pro předpovídání budoucího výkonu.
- Šablona ClickUp Sales Timeline usnadňuje správu údajů o zákaznících a přehled o celém prodejním procesu na jednom místě.
ClickUp je nástroj, který nám opravdu pomohl přinést inovace do tohoto odvětví, díky čemuž jsme po pandemii zvýšili podíl digitálních prodejů z 2 % na více než 65 %.
Nejlepší funkce ClickUp
- Uspořádejte si kontaktní údaje, poznámky z průzkumu a minulé interakce s potenciálními zákazníky pomocí ClickUp Docs – abyste měli vždy k dispozici kompletní kontext, než se s nimi spojíte.
- Sledujte výkonnost týmu a konverzi prodejních příležitostí pomocí dashboardů ClickUp.
- Vymýšlejte strategie pro oslovování zákazníků a přidělujte úkoly svému týmu pomocí tabulek ClickUp Whiteboards.
- Integrujte Salesforce s ClickUp a snadno přenášejte údaje o zákaznících.
- Vytvořte vlastní formuláře s vaší značkou a získejte potenciální zákazníky pomocí ClickUp Forms.
Omezení ClickUp
- Vzhledem k jeho četným funkcím má strmou křivku učení.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele Business: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $ za člena měsíčně.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Přechod na ClickUp pro všechny týmy poskytl centralizované centrum pro všechny naše týmy a uživatele, kde mohou organizovat svou vlastní práci a zároveň sledovat projekty ostatních týmů. Sada funkcí a nástrojů poskytovaných ClickUp je skvělá pro týmy CS, prodeje a vývoje, které tak mohou efektivně a účinně spravovat naše projekty v rámci celé společnosti!
2. LinkedIn Sales Navigator (nejlepší pro identifikaci a oslovení B2B potenciálních zákazníků)
LinkedIn Sales Navigator je významný nástroj pro vyhledávání potenciálních zákazníků, který slouží k identifikaci potenciálních zákazníků a stanovení priorit účtů. Jeho nástroj Lead Spotlights usnadňuje vyhledávání potenciálních zákazníků a osob s rozhodovací pravomocí u vašich cílových účtů.
Můžete dokonce využít integraci CRM k vyhledání bývalých zákazníků, kteří přešli do nových organizací, což vám pomůže získat relevantnější potenciální zákazníky. Sales Navigator také poskytuje přehledy dat, jako je počet zaměstnanců společnosti a trendy růstu, takže můžete snadno identifikovat vysoce hodnotné B2B potenciální zákazníky.
Nejlepší funkce LinkedIn Sales Navigator
- Využijte pokročilé filtry, jako jsou pracovní pozice, velikost organizace a odvětví, pro hladké řízení potenciálních zákazníků.
- Zaujměte potenciální zákazníky prostřednictvím personalizovaného oslovení prostřednictvím e-mailu LinkedIn.
- Nastavte si ideální profil zákazníka a najděte potenciální zákazníky na základě seniority nebo pozice.
- Zjistěte své potenciální kontakty v jakékoli organizaci pomocí nástroje Relationship Explorer.
Omezení nástroje LinkedIn Sales Navigator
- Má omezené možnosti exportu a k vyhledávání e-mailů vyžaduje další nástroje.
- Pro malé podniky může být drahé.
Ceny LinkedIn Sales Navigator
- 30denní bezplatná zkušební verze
- Sales Navigator Core (Professional): 99,99 $/měsíc na uživatele
- Sales Navigator Advanced (Team): 179,99 $/měsíc na uživatele
- Sales Navigator Advanced Plus (Enterprise): od 1600 USD/rok na uživatele
Hodnocení LinkedIn Sales Navigator
- G2: 4,6/5 (více než 1900 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 150 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o LinkedIn Sales Navigator?
Líbí se mi, že LinkedIn Sales Nav umožňuje mému týmu používat pokročilé vyhledávací filtry k zúžení výběru konkrétních typů potenciálních klientů, které hledáme. Také se mi líbí, že je integrován s HubSpot. Pro malý tým, jako je ten můj, je však poměrně drahý.
3. Apollo. io (nejlepší pro přístup k ověřeným údajům o potenciálních zákaznících napříč více kanály)
Apollo. io je přední software pro vyhledávání potenciálních zákazníků, který poskytuje přístup k ověřeným údajům o potenciálních zákaznících z LinkedIn, Salesforce, Gmailu nebo jakékoli firemní webové stránky. Potenciální zákazníky můžete filtrovat podle faktorů, jako je záměr kupujícího, nabídky pracovních míst a růst společnosti. Nástroj AI společnosti Apollo také dokáže identifikovat vysoce kvalitní potenciální zákazníky, přidávat skóre a rezervovat schůzky.
Nejlepší na tomto nástroji je, že můžete sledovat jedinečné návštěvníky vašeho webu a zjistit, které stránky si prohlížejí. To vám pomůže analyzovat chování uživatelů a vytvořit personalizovanější strategii oslovování zákazníků.
Nejlepší funkce Apollo.io
- Získejte rozsáhlou databázi potenciálních zákazníků obohacenou o přesné kontaktní údaje, včetně e-mailů, telefonních čísel a informací o společnostech.
- Hladká integrace s nástroji pro prodej a marketing prostřednictvím Zapier pro efektivní automatizaci pracovních postupů.
- Používejte formuláře s automaticky vyplňovanými údaji pro rychlejší konverzi příchozích potenciálních zákazníků.
Omezení Apollo.io
- Někteří uživatelé uvádějí, že Apollo.io nabízí nepřesné údaje o potenciálních zákaznících a zastaralé kontakty.
Ceny Apollo.io
- Zdarma
- Základní tarif: 59 $/měsíc na uživatele
- Profesionální plán: 99 $/měsíc na uživatele
- Organizační plán: 149 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Apollo.io
- G2: 4,7/5 (více než 8000 recenzí)
- Capterra: 4,6 (více než 350 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Apollo.io?
Jako obchodní zástupce vám Apollo usnadní získávání užitečných a přesných informací o společnostech a klientech, které oslovujete. Zkušební kredity, které dostanete, jsou skvělým startem, abyste si vyzkoušeli, jak software funguje. Jedinými dvěma nevýhodami jsou cena a telefonáty od obchodní podpory. Cena je trochu vysoká, pokud jste menší společnost nebo máte jen jednoho či dva členy v obchodním týmu.
4. ZoomInfo (nejlepší pro vyhledávání kvalifikovaných potenciálních zákazníků na základě záměru)
ZoomInfo je nástroj pro vyhledávání potenciálních zákazníků v oblasti B2B, který poskytuje informace o společnostech a kontakty pro týmy zabývající se prodejem, marketingem a náborem talentů. Využívá umělou inteligenci a strojové učení k sestavování obchodních údajů, jako je velikost společnosti a trendy v náboru zaměstnanců.
S ZoomInfo můžete získat přístup k organizačním schématům oddělení, abyste se dozvěděli více o osobách s rozhodovací pravomocí a mohli je přímo oslovit. Funkce Guided Intent analyzuje data CRM a identifikuje témata, která vaši potenciální zákazníci nejčastěji vyhledávají. To usnadňuje přizpůsobení oslovení a nabídku řešení na míru pro rychlejší konverze.
Nejlepší funkce ZoomInfo
- Vytvořte si profil ideálního zákazníka (ICP), abyste lépe porozuměli potenciálním zákazníkům a identifikovali ideální kupce.
- Získejte přístup k údajům o společnostech, technologiích, financích a kontaktech, abyste získali lepší přehled o potenciálních zákaznících.
- Získejte prediktivní signály a informace o záměrech, abyste mohli předvídat chování a kroky společnosti.
- Sledujte návštěvníky webových stránek a získejte více potenciálních zákazníků
Omezení ZoomInfo
- Účtuje poplatek za každý kontakt, což může být pro menší týmy nákladné.
Ceny ZoomInfo
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze ZoomInfo
- G2: 4,5/5 (více než 8800 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (více než 290 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ZoomInfo?
Používáme ZoomInfo Sales k vyhledávání nových cílů kampaní a k ověřování potenciálních zákazníků, kteří navštíví náš web nebo projeví zájem o nákup. S přidanou funkcí Copilot můžeme ještě hlouběji prozkoumat konkrétní účty potenciálních zákazníků a vybavit náš prodejní tým informacemi, které jim pomohou proniknout na trh.
5. UpLead (nejlepší pro ověřování e-mailů potenciálních zákazníků)
UpLead zjednodušuje generování potenciálních zákazníků tím, že poskytuje ověřené kontaktní údaje a inteligentní vyhledávací nástroje. Díky více než 50 filtrům pro ověřování e-mailů v reálném čase a podrobnému obohacování dat vám pomáhá s jistotou oslovit ty správné potenciální zákazníky. Kontakty můžete filtrovat podle odvětví, role nebo umístění, což umožňuje přesnější zacílení.
Chcete oslovit společnosti, které používají nástroje vašich konkurentů? UpLead nabízí více než 1600 datových bodů, které vám pomohou identifikovat firmy, které spoléhají na konkurenční software, abyste mohli přizpůsobit svůj dosah a získat je pro sebe. Umožňuje vám také vyloučit společnosti, které používají určitý software, abyste mohli filtrovat irelevantní účty.
Nejlepší funkce UpLead
- Ověřujte e-maily v reálném čase a zajistěte si tak vysokou přesnost dat.
- Shromažďujte informace o společnostech pomocí rozšíření UpLead pro Chrome.
- Nahrajte URL adresy společností a získejte přehledné informace
Omezení UpLead
- Omezené funkce v nižších tarifech; pro plnou funkčnost je nutné provést upgrade.
Ceny UpLead
- 7denní bezplatná zkušební verze
- Essentials: 99 $/měsíc
- Plus: 199 $/měsíc
- Profesionální: Ceny na míru
Hodnocení a recenze UpLead
- G2: 4,7/5 (více než 780 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 70 recenzí)
🧠 Zajímavost: John H. Patterson, zakladatel společnosti National Cash Register Company (NCR), je často považován za průkopníka osobní verze studené akvizice na konci 19. století. Jeho prodejci chodili od dveří ke dveřím a přesvědčovali podniky, že potřebují pokladny, čímž revolučním způsobem změnili prodejní taktiku.
6. Cognism (nejlepší pro vyhledávání potenciálních zákazníků pomocí umělé inteligence)
Cognism je platforma pro prodejní inteligenci, která vám pomocí umělé inteligence pomáhá najít ty správné potenciální zákazníky pro vaši prodejní pipeline. Relevantní potenciální zákazníky můžete vyhledat pomocí klávesnice nebo hlasového vyhledávání. Cognism využívá kombinaci firmografických údajů (charakteristiky podniku), technografických údajů (technologické vybavení společnosti) a záměrů kupujících, aby poskytoval cenná data.
Platforma je integrována se systémy CRM, jako jsou Salesforce a HubSpot, což usnadňuje správu potenciálních zákazníků. Cognism také nabízí obohacení seznamu potenciálních zákazníků. Tím je zajištěno, že do svého CRM přidáte pouze nejnovější a aktualizované údaje o potenciálních zákaznících.
Nejlepší funkce Cognism
- Vytvářejte seznamy potenciálních zákazníků s ověřenými e-mailovými adresami a telefonními čísly na základě ideálních profilů zákazníků.
- Exportujte kontakty z LinkedIn a přeneste je do svého CRM pomocí rozšíření pro Chrome.
- Identifikujte potenciální zákazníky na trhu pomocí monitorování údajů o záměrech prostřednictvím integrace Bombora.
- Získejte přístup k globálním B2B datům z regionů NAM, APAC a EMEA, abyste mohli efektivně oslovit rozhodující osoby.
Omezení Cognismu
- Tento nástroj vychází z popisu pracovních pozic na LinkedIn, což může mít vliv na přesnost údajů.
Ceny Cognism
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Cognism
- G2: 4,6/5 (790+ recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 150 recenzí)
7. 6Sense (nejlepší pro pochopení záměru kupujícího pomocí prediktivní analýzy)
6sense je především platforma pro analýzu příjmů, která nabízí podrobný přehled o celé cestě kupujícího. Využívá data v reálném čase, jako je výkonnost kampaně a záměr koupit, k vytvoření přizpůsobeného seznamu potenciálních zákazníků.
Nástroj AI této platformy využívá prediktivní analytiku k analýze historických údajů o příležitostech, vhodnosti profilu, dosahu účtu a nákupních signálů v reálném čase. Poté předpovídá potenciální zákazníky s nejvyšší šancí na konverzi, což umožňuje prodejnímu týmu zaměřit se na účty s vysokou hodnotou.
Nejlepší funkce 6Sense
- Identifikujte účty na základě chování kupujících pro cílené oslovení
- Vytvořte podrobné segmenty publika pomocí firmografických údajů a údajů o zapojení pro výkonnější kampaň.
- Získejte přístup k kontaktním údajům nákupního týmu a vytvářejte personalizované e-maily, abyste oslovili klíčové rozhodovací osoby.
Omezení 6Sense
- Někteří uživatelé tvrdí, že platforma může být zpočátku složitá na používání.
Ceny 6Sense
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze 6Sense
- G2: 4,3/5 (více než 1000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 20 recenzí)
8. Seamless. ai (nejlepší pro vyhledávání kontaktů v reálném čase)
Seamless. ai nabízí více než 100 filtrů, pomocí kterých můžete definovat ideálního zákazníka a zúžit vyhledávání. Jeho nástroj AI prohledává data v reálném čase, aby vám pomohl získat e-maily a telefonní čísla potenciálních zákazníků, čímž se sníží čas strávený hledáním zastaralých informací.
Můžete také použít nástroj AI, abyste získali podrobné informace o svých potenciálních zákaznících, včetně jejich příspěvků na sociálních sítích, recenzí zaměstnanců, nejnovějších zpráv, ocenění a technologického vybavení. To umožňuje personalizovanější komunikaci a cílenější oslovení.
Seamless.ai vám také umožňuje vytvořit automatizovaný hromadný seznam pro odchozí prodej. Tato funkce je však k dispozici pouze v prémiových tarifech.
Nejlepší funkce Seamless. ai
- Vyhledávejte B2B kontakty a společnosti pomocí umělé inteligence a objevování dat v reálném čase.
- Získejte přístup k přímým a mobilním číslům pro snazší oslovení zákazníků
- Hladká integrace se Salesforce, HubSpot a dalšími oblíbenými CRM systémy
- Identifikujte potenciální zákazníky s nákupním záměrem a urychlete tak svůj prodejní proces.
Omezení Seamless. ai
- Nenabízí přizpůsobitelné panely pro analytiku a reportování.
Ceny Seamless. ai
- Zdarma: Zkušební verze zahrnuje 50 kreditů zdarma.
- Výhody: denní kredity; individuální ceny
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Seamless. ai
- G2: 4,4/5 (více než 4900 recenzí)
- Capterra: 3,8/5 (více než 150 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Seamless. ai?
Snadné vytváření seznamů, vyhledávání dat a 1000 kreditů na potenciální zákazníky denně je obrovská výhoda, zejména pokud se podíváte na jiné plány jiných datových softwarů, které stojí 10krát více než Seamless. ai a poskytují SDR 1000 potenciálních zákazníků denně. Jedna věc, která se mi nelíbí, je, že před scrapováním nelze nastavit kvalitu přesnosti informací o potenciálních zákaznících. Musíte tedy utratit svých 1000 kreditů denně za scrapování nevyžádaných nebo dobrých potenciálních zákazníků a filtrovat je můžete až po scrapování.
9. Lusha (nejlepší pro automatizaci oslovování zákazníků)
Lusha je software pro prodejní inteligenci, který obohacuje data v jakémkoli systému, databázi nebo aplikaci pomocí svého API a poskytuje cenné informace o záměrech kupujících. Nabízí podrobné kontaktní informace, včetně rolí a seniority vašich potenciálních zákazníků v rámci společností. Lusha navíc poskytuje sekvence e-mailů generované umělou inteligencí, které automatizují váš dosah a zvyšují produktivitu prodeje.
Lusha také zahrnuje rozšíření pro Google Chrome a nástroj Email Finder, který vám umožní shromažďovat kontaktní údaje a informace o společnostech přímo z LinkedIn. Platforma nabízí bezplatnou verzi se základními funkcemi, ale pro odemčení pokročilých nástrojů, jako je vyhledávání údajů o financování, budete muset přejít na prémiový tarif.
Nejlepší funkce Lusha
- Oslovte potenciální zákazníky přímo díky přístupu k rozsáhlému adresáři přímých telefonních čísel.
- Zaměřte se na účty s vysokou prioritou pomocí pokročilých filtrů atributů společnosti.
- Získejte potenciální zákazníky doporučené umělou inteligencí a optimalizujte své prodejní úsilí.
Omezení Lusha
- Vyhledává potenciální zákazníky hlavně z USA a Evropy.
Ceny Lusha
- Zdarma
- Pro: 36 $/měsíc na uživatele
- Premium: 59 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Lusha
- G2: 4,3/5 (více než 1400 recenzí)
- Capterra: 4/5 (370+ recenzí)
Co o Lusha říkají skuteční uživatelé?
Přesná a spolehlivá databáze B2B kontaktů, kterou lze snadno používat jak z platformy Saas společnosti Lusha, tak prostřednictvím doplňku LinkedIn. Zákaznická podpora je také velmi dobrá. Některé údaje zaznamenané u jednotlivých potenciálních zákazníků jsou nesprávné, což je plýtvání kredity.
10. LeadIQ (nejlepší pro stanovení priorit potenciálních zákazníků s vysokým potenciálem)
Rozšíření LeadIQ pro Chrome vám pomůže zaznamenat přesné údaje o potenciálních zákaznících ve vašem CRM, LinkedIn Sales Navigator nebo na webu. Pomocí Scribe, AI asistenta LeadIQ, můžete snadno generovat personalizované e-maily pro každý účet.
S datovým centrem LeadIQ můžete okamžitě obohatit kontakty a potenciální zákazníky v Salesforce. Eliminuje duplicitní data a zajišťuje přehledný a organizovaný prodejní proces. Platforma vás navíc upozorní, když rozhodující osoby nebo kupující změní zaměstnání. Získáte také signál „Hot Lead“ (žhavý potenciální zákazník), abyste mohli upřednostnit potenciální zákazníky s vysokým potenciálem.
Nejlepší funkce LeadIQ
- Získejte ověřené e-mailové adresy a přímé telefonní čísla z profilů LinkedIn v reálném čase.
- Automaticky sledujte a synchronizujte aktivity potenciálních zákazníků napříč několika komunikačními kanály.
- Automatizujte personalizované následné kroky pomocí nástrojů pro interakci založených na umělé inteligenci.
Omezení LeadIQ
- Omezené bezplatné kredity omezují přístup pro menší týmy.
Ceny LeadIQ
- Zdarma
- Starter: 45 $/měsíc na uživatele
- Pro: 89 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze LeadIQ
- G2: 4,2/5 (více než 1000 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 20 recenzí)
🧠 Zajímavost: Techniky prodeje lze vysledovat až k Aristotelovým principům rétoriky – ethos (důvěryhodnost), pathos (emoce) a logos (logika). Moderní prodejní strategie se stále opírají o tyto přesvědčovací taktiky!
11. SalesIntel (nejlepší pro získávání dat ověřených lidmi)
SalesIntel kombinuje automatizaci prodeje s lidským ověřením, aby byla zajištěna vyšší přesnost potenciálních zákazníků. Každých 90 dní aktualizuje kontaktní údaje, abyste měli k dispozici aktuální seznam potenciálních zákazníků. Platforma také aktualizuje zastaralá telefonní čísla a profily na LinkedIn, což usnadňuje vyhledávání potenciálních zákazníků.
Použijte jej ke sledování signálů záměru z více zdrojů, abyste mohli vidět cílové zákazníky vašich konkurentů. Navíc získáte nejnovější zprávy z oboru, požadavky na dodržování předpisů a nové trendy, které vám pomohou zlepšit váš dosah.
Nejlepší funkce SalesIntel
- Získejte podrobné informace o potenciálních zákaznících díky službě výzkumu na vyžádání.
- Posílejte svým zákazníkům cílené reklamy a zlepšete tak své prodejní výsledky.
- Exportujte čistá a aktualizovaná data do svého CRM pomocí funkce obohacení leadů.
Omezení SalesIntel
- Pokročilé funkce, jako je sledování návštěvníků webových stránek a retargeting reklam, vyžadují dodatečnou platbu.
Ceny SalesIntel
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze SalesIntel
- G2: 4,3/5 (více než 360 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 30 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o SalesIntel?
Služba Research On Demand je velmi užitečná. Dodací lhůty jsou rychlé a tým SalesIntel poskytuje požadované informace, často dokonce nad rámec požadavků, a zahrnuje další potenciální zákazníky, kteří odpovídají požadovaným odvětvím a pozicím.
12. Leadfeeder (nejlepší pro přeměnu návštěvníků webových stránek na potenciální zákazníky)
Leadfeeder sleduje názvy společností, aby vám pomohl proměnit návštěvníky webových stránek v potenciální zákazníky. Zvýrazňuje také klíčové zájmy návštěvníků a vzorce jejich chování. Díky automatickému hodnocení potenciálních zákazníků a integraci CRM se prodejní týmy mohou rychle zaměřit na vysoce hodnotné potenciální zákazníky. Dostáváte přizpůsobená upozornění, která vás informují, když cílové společnosti navštíví váš web, takže můžete včas zaslat relevantní následné zprávy. Leadfeeder také pomáhá filtrovat potenciální zákazníky na základě počtu návštěv a délky návštěvy. To vám pomáhá hodnotit potenciální zákazníky na základě jejich interakce.
Nejlepší funkce Leadfeederu
- Sledujte návštěvníky webových stránek v reálném čase a analyzujte jejich chování na webu.
- Automaticky hodnotte a kvalifikujte potenciální zákazníky na základě jejich zapojení a údajů o společnosti.
- Snadná integrace s CRM a dalšími nástroji, jako jsou HubSpot, Salesforce a Google Ads.
- Segmentujte potenciální zákazníky podle odvětví, geografické polohy a aktivity na webu, abyste mohli personalizovat e-maily.
Omezení Leadfeederu
- Sledování potenciálních zákazníků může někdy nesprávně přiřadit návštěvy kvůli sdíleným IP adresám.
Ceny Leadfeeder
- Zdarma
- Placená verze: 103,69 $ (99 €)/měsíc, fakturováno ročně
Hodnocení a recenze Leadfeeder
- G2: 4,3/5 (více než 700 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o LeadFeederu?
Je relativně snadné jej nastavit a poskytuje přehled o potenciálních zákaznících, kteří navštěvují váš web. Tyto informace jsou velmi užitečné pro vytváření strategií ke zvýšení návštěvnosti webu a zajištění optimalizace stránek.
13. Kaspr (nejlepší pro získávání kontaktních údajů z LinkedIn)
Kaspr pomáhá prodejním týmům rychleji oslovit ty správné potenciální zákazníky díky ověřeným telefonním číslům a e-mailům z více než 150 zdrojů. Jeho rozšíření pro Chrome zjednodušuje oslovování zákazníků automatizací následných kontaktů, sledováním potenciálních zákazníků a integrací s CRM systémy, jako jsou Salesforce a HubSpot.
Kaspr vám také pomůže najít telefonní čísla potenciálních zákazníků, e-mailové adresy a informace o společnostech na LinkedIn, abyste mohli LinkedIn Sales Navigator využívat efektivněji. Kaspr však poskytuje aktuální data především pro evropské společnosti. Pokud se zaměřujete na jinou oblast, Kaspr nemusí fungovat dobře.
Nejlepší funkce Kaspr
- Získejte ověřené kontaktní údaje v reálném čase z LinkedIn, včetně e-mailů a telefonních čísel.
- Automatizujte kvalifikaci potenciálních zákazníků pomocí poznatků založených na umělé inteligenci a upřednostněte ty nejcennější potenciální zákazníky.
- Okamžitě synchronizujte obohacené údaje o potenciálních zákaznících s vaším CRM pro hladkou integraci pracovních postupů.
Omezení Kaspr
- Omezená funkčnost mimo LinkedIn, což snižuje jeho účinnost pro vyhledávání potenciálních zákazníků na více platformách.
Ceny Kaspr
- Zdarma
- Starter: 47,13 $ (45 €) měsíčně na uživatele
- Business: 82,75 $ (79 €) za měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Kaspr
- G2: 4,4/5 (více než 800 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
👀 Věděli jste? Průměrná cena za jednoho potenciálního zákazníka se liší podle odvětví. V roce 2025 byla nejvyšší v oblasti vysokoškolského vzdělávání ( 982 USD ) a nejnižší v oblasti elektronického obchodování (91 USD).
14. Outreach (nejlepší pro multikanálový dosah)
Outreach je platforma pro realizaci prodeje, která týmům pomáhá zefektivnit vyhledávání potenciálních zákazníků, komunikaci s nimi a správu obchodů. Nabízí nástroje založené na umělé inteligenci pro multikanálovou komunikaci, koučování prodeje a prognózy. Díky automatizovaným pracovním postupům, A/B testování a přehledům o konverzacích mohou prodejní týmy zvýšit efektivitu a uzavřít více obchodů.
Tato platforma je nejvhodnější pro velké podniky, které potřebují konsolidované řešení pro prodej. Menší týmy však mohou upřednostňovat jednodušší automatizační nástroje. Díky uživatelsky přívětivému rozhraní a datově orientovanému přístupu je tato platforma výkonnou volbou pro škálování prodejních aktivit a zlepšení produktivity týmu.
Nejlepší funkce pro oslovování zákazníků
- Automatizujte prodejní aktivity pomocí sekvencí založených na umělé inteligenci
- Zefektivněte plánování schůzek pomocí integrovaných nástrojů kalendáře
- Zvyšte zapojení prostřednictvím e-mailů díky inteligentním odpovědím podporovaným umělou inteligencí
Omezení dosahu
- Vyžaduje čas na přizpůsobení pracovních postupů konkrétním prodejním procesům.
Ceny za oslovování zákazníků
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze dosahu
- G2: 4,3/5 (více než 3400 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 300 recenzí)
15. HubSpot Sales Hub (nejlepší pro hodnocení potenciálních zákazníků)
HubSpot Sales Hub vám pomůže získat potenciální zákazníky zasíláním personalizovaných e-mailových šablon a automatizovaných následných zpráv. Nabízí A/B testování, abyste pochopili, která kampaň má lepší výsledky. V HubSpot můžete vytvořit personalizované prodejní pracovní prostředí, kde budete spravovat data potenciálních zákazníků a prodejní aktivity. Nástroj AI HubSpot nabízí skóre pro každého potenciálního zákazníka a jeho nástroj pro předpovídání prodeje předpovídá výsledky prodeje. To pomáhá omezit dohady a umožňuje vám soustředit se na důležité potenciální zákazníky.
Nejlepší funkce HubSpot Sales Hub
- Sledujte potenciální zákazníky v reálném čase a zobrazte si návštěvy webových stránek a interakce.
- Automatizujte oslovování zákazníků e-mailem pomocí generování potenciálních zákazníků založeného na umělé inteligenci
- Zefektivněte prodejní procesy pomocí bodového hodnocení potenciálních zákazníků a následných kontaktů.
- Vytvářejte webové stránky pomocí šablon a sbírejte údaje o návštěvnících webových stránek, abyste je mohli přeměnit na potenciální zákazníky.
Omezení HubSpot Sales Hub
- Nabízí omezené možnosti přizpůsobení ovládacího panelu.
Ceny HubSpot Sales Hub
- Zdarma
- Sales Hub Starter: 15 $/měsíc za jedno místo
- Platforma pro začínající zákazníky: 15 $/měsíc za jedno místo
- Sales Hub Professional: 90 $/měsíc za jedno místo
Hodnocení a recenze HubSpot Sales Hub
- G2: 4,4/5 (více než 12 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 450 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o HubSpot Sales Hub?
Na HubSpot Sales Hub se mi nejvíce líbí, jak vyniká ve správě dlouhých a složitých prodejních procesů. Jeho robustní sada funkcí je přizpůsobena pro zvládání složitosti vícestupňových obchodů, což usnadňuje sledování každé interakce, od prvního kontaktu až po uzavření obchodu. Jednou z oblastí, kde by se HubSpot Sales Hub mohl zlepšit, je uživatelská přívětivost při vytváření dashboardů. Platforma sice nabízí výkonné nástroje pro reporting a analytiku, ale proces přizpůsobení dashboardu může být trochu zdlouhavý a méně intuitivní, než by mohl být.
Od potenciálních zákazníků k obchodům: Převádějte potenciální zákazníky rychleji s ClickUp
Výběr správného nástroje pro vyhledávání potenciálních zákazníků může výrazně zlepšit vaši schopnost navázat kontakt s potenciálními zákazníky. Všechny výše uvedené nástroje, o kterých jsme hovořili, poskytují různorodá řešení pro optimalizaci a automatizaci prodeje.
SalesIntel vám pomůže získat lidmi ověřená data pro obchodní hovory. LinkedIn Sales Navigator funguje nejlépe pro správu B2B leadů. 6Sense je užitečný pro prediktivní analytiku. Pokud však hledáte komplexní platformu pro vyhledávání potenciálních zákazníků a prodejní aktivity, ClickUp je přesně to, co potřebujete.
ClickUp for Sales Teams centralizuje data o potenciálních zákaznících na jednom místě, spravuje oslovování zákazníků a vytváří přizpůsobené dashboardy pro vizualizaci vaší prodejní pipeline. S ClickUp Brain můžete také vytvářet personalizované prodejní materiály a e-maily pro oslovování zákazníků.
Chcete sjednotit své prodejní aktivity, úkoly a komunikaci na jednom místě? Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp!