Připravujete se na prezentaci pro významného klienta, když si uvědomíte, že máte otevřených pět záložek, poznámkové bloky a battle karty rozházené po stole a žádný rychlý způsob, jak to všechno dát dohromady.
NotebookLM může být právě tím spojencem, kterého potřebujete. Díky umělé inteligenci (AI) pomáhá prodejním týmům spravovat zdroje, získávat klíčové poznatky a zefektivňovat pracovní postupy, aniž by přispíval k nepořádku.
V tomto blogovém příspěvku se podíváme na to, jak používat NotebookLM pro prodej, a probereme jeho výhody, omezení a (některé výkonnější) alternativy. 💁
Co je NotebookLM?
NotebookLM od Google Lab je asistent pro výzkum a pořizování poznámek založený na umělé inteligenci. Využívá model LLM ( Large Language Model ) od Googlu, Gemini, aby přizpůsobil své odpovědi konkrétním požadavkům uživatelů.
Platforma zakládá svůj výzkum na materiálech, které jí poskytnete, čímž se snižuje možnost chyb nebo nesprávných závěrů. Můžete klást otázky týkající se stávajícího obsahu nebo získat shrnutí informací, které poskytnete.
NotebookLM, původně vytvořený jako asistent s umělou inteligencí pro výzkumníky a studenty, si získal oblibu u mnoha profesionálů, kteří spravují rozsáhlé datové soubory. Pomáhá rozebrat složité informace a na základě shromážděných údajů vytváří smysluplné poznatky.
Klíčové funkce NotebookLM
Nevíte, jak používat NotebookLM? Pojďme si podrobně prozkoumat jeho funkce, abyste je mohli efektivně využívat. 👀
Funkce č. 1: Pořizování poznámek a navrhované akce
NotebookLM pomáhá vytvářet, organizovat a spravovat poznámky. Jednu nebo více poznámek můžete převést na osnovu, studijní průvodce nebo shrnutí, aby bylo vše přehledně uspořádané a snadno přístupné.
Tento nástroj vám také umožňuje vytvářet nové poznámkové bloky pro různé projekty a zachovat tak přehlednou hierarchii organizace.
Funkce č. 2: Integrace zdrojů a analýza založená na umělé inteligenci
NotebookLM vám umožňuje přidávat obsah z různých zdrojů, jako jsou Google Docs, soubory PDF, videa z YouTube, výzkumné práce a dokonce i URL adresy. Jakmile materiál nahrajete, platforma jej analyzuje, vytvoří shrnutí, zvýrazní klíčová témata a navrhne otázky. To usnadňuje práci se složitými informacemi a jejich pochopení.
Jeho AI asistent propojuje související pojmy, hodnotí nápady a slučuje poznámky, což usnadňuje analýzu a práci s vaším obsahem.
Funkce č. 4: Rozpoznávání obrázků a zvukové shrnutí
NotebookLM usnadňuje práci s vizuálními prvky. Umí interpretovat obrázky ve vašich dokumentech a odkazovat na ně ve vašich poznámkách, čímž zajišťuje, že klíčové detaily jsou vždy k dispozici.
Jeho audio shrnutí ve stylu podcastů představují snadný způsob, jak si obsah zopakovat, aniž byste museli přestat být aktivní. Poslech klíčových bodů během cesty do práce nebo při vyřizování rutinních úkolů vám umožní maximálně využít váš čas a mít přehled o prioritách, aniž byste něco zmeškali.
Ceny NotebookLM
- Zdarma
Jak používat NotebookLM pro prodej
Zvýšení produktivity prodeje vyžaduje organizaci, porozumění vašim klientům a poskytování včasných a přesných informací. NotebookLM vám pomůže tyto úkoly zefektivnit, čímž se váš pracovní postup stane efektivnějším a cílenějším.
Pojďme se podívat, jak pomocí jeho nástrojů s umělou inteligencí uzavírat obchody rychleji. 🎯
Organizujte a přistupujte k prodejním dokumentům
NotebookLM je software pro správu výzkumu, který vám umožní uchovávat všechny prodejní dokumenty na jednom místě. Můžete nahrávat textové soubory, soubory PDF a dokumenty Google Docs a organizovat je do vzorových sešitů.
Tato organizace zajišťuje, že jsou všechny relevantní informace seskupeny dohromady, což usnadňuje vyhledání přesně toho, co je potřeba, aniž byste ztráceli čas prohledáváním nesouvisejících dokumentů.
📌 Příklad: Obchodní zástupce si může vytvořit samostatné sešity pro konkrétní potřeby, například jeden pro prezentační materiály, druhý pro prodejní zprávy a třetí pro komunikaci s klienty.
Připravte se na schůzky s klienty
NotebookLM vám pomůže připravit se na schůzky tím, že uspořádá klíčové dokumenty, jako jsou starší e-maily, poznámky ze schůzek a informace o produktech. Můžete ho požádat, aby tyto materiály shrnul nebo vygeneroval relevantní otázky, které vám pomohou vést diskusi.
S veškerými informacemi na dosah ruky budete do schůzek vstupovat sebevědomě a připraveni budovat silnější vztahy s klienty.
📌 Příklad: Obchodník, který se připravuje na jednání, se může zeptat: „Jaké jsou hlavní námitky klienta z minulých schůzek?“ a získat cílené informace.
📖 Přečtěte si také: Nástroje pro automatizaci prodeje pro malé podniky
Vytvářejte personalizované prezentace
NotebookLM vám pomůže přizpůsobit prodejní argumenty pro různé klienty. Analyzuje minulé interakce, preference a tržní trendy, aby navrhl ten nejlepší přístup.
Díky personalizovanějšímu prodeji se zvyšují vaše šance na konverzi potenciálního zákazníka pomocí AI.
📌 Příklad: U klienta, který se zajímá o udržitelnost, tento nástroj s umělou inteligencí zdůrazní ekologické vlastnosti produktu a přizpůsobí prezentaci tak, aby měla co největší dopad.
🔍 Věděli jste, že... Termín „elevator pitch“ pochází z Hollywoodu. Scenáristé museli producentům představovat své nápady během krátkých jízd výtahem, což byla často jejich jediná příležitost, jak prodat scénáře.
Sledujte a analyzujte prodejní trendy
Do NotebookLM můžete nahrát minulé prodejní zprávy a odhalit tak trendy a vzorce. Umělá inteligence vám pomůže zjistit, které strategie fungují a kde je možné se zlepšit. Díky tomu budete mít vždy náskok a budete moci přizpůsobit svůj přístup na základě reálných poznatků, což vám pomůže postupně zdokonalovat prodejní taktiky.
📌 Příklad: NotebookLM identifikuje trvalý nárůst tržeb ve 4. čtvrtletí a navrhuje zintenzivnit marketingové aktivity v tomto období.
Školení a zaškolení
NotebookLM je spolehlivý nástroj pro školení nových členů týmu. Nahrajte všechny školicí materiály, osvědčené postupy a případové studie do speciálního notebooku a zjednodušte si tak život jako vedoucí prodeje.
Díky umělé inteligenci dokáže shrnout klíčové body, což novým zaměstnancům usnadňuje rychlé zapracování.
📌 Příklad: Nový člen týmu získá rychlý přístup k souhrnným informacím o produktech, klíčovým funkcím a odpovědi na časté dotazy klientů, což mu umožní rychleji se zapracovat a od samého začátku sebevědomě komunikovat se zákazníky.
Analýza konkurence
NotebookLM vám pomůže s analýzou konkurence tím, že uspořádá a shrne klíčové informace z webových stránek konkurence, popisů produktů a tržních zpráv.
Požádejte AI, aby identifikovala trendy, strategie a oblasti, ve kterých konkurence uspívá nebo zaostává. To vám pomůže upřesnit prodejní cíle a upravit strategie na základě praktických poznatků, díky čemuž budete vždy připraveni udržet si konkurenceschopnost.
📌 Příklad: Prodejní tým nahraje do NotebookLM ceny konkurence, vlastnosti produktů a recenze zákazníků. Umělá inteligence shrne silné a slabé stránky nabídky každého konkurenta. Na základě této analýzy se tým při prezentacích pro klienty zaměří na zdůraznění jedinečných vlastností svého produktu a nabídne konkurenceschopné ceny.
Správa následných aktivit
Do NotebookLM můžete zaznamenávat podrobnosti o své komunikaci – e-maily, hovory a poznámky z jednání. Umělá inteligence pak tyto informace uspořádá, což usnadňuje přehled o minulých interakcích a rozhodování o tom, kdy je třeba provést následnou akci.
Poté můžete na základě uložených informací nastavit následné úkoly, které vám pomohou udržet přehled o komunikaci s klienty.
📌 Příklad: Obchodní zástupce zaznamená hovor s klientem v NotebookLM a poznamená, že klient chce příští týden projednat nabídku. Umělá inteligence tuto informaci zařadí k předchozí komunikaci, což obchodnímu zástupci usnadní její sledování.
Zefektivněné reportování
Místo toho, abyste trávili hodiny vytvářením prodejních reportů, může NotebookLM automaticky generovat souhrny z vašich dat z různých zdrojů. Ať už se jedná o metriky výkonu, zpětnou vazbu od zákazníků nebo prodejní trendy, AI tyto informace rychle sestaví do přehledných a snadno čitelných reportů.
📌 Příklad: NotebookLM agreguje čtvrtletní prodejní data do přehledné zprávy pro prezentace, čímž uvolňuje čas pro strategické plánování prodeje.
🧠 Zajímavost: Koncept prodeje sahá až do starověké Mezopotámie, kde byla původní „prodejní strategií“ výměnná obchodní činnost. Obchodníci obchodovali se zbožím, jako bylo obilí a textil, bez použití měny, pouze s využitím svých vyjednávacích schopností.
Výhody používání NotebookLM v oblasti prodeje
NotebookLM nabízí řadu výhod pro obchodní zástupce, kteří chtějí zvýšit svou produktivitu a efektivitu. Mezi ně patří:
- Vyšší efektivita: Shrnuje dlouhé dokumenty a pomáhá prodejním týmům pochopit klíčové body, aby mohli přijímat rychlejší rozhodnutí
- Zvýšená produktivita: Rychle odpovídá na dotazy, což pomáhá obchodním zástupcům více se soustředit na interakci s klienty
- Lepší spolupráce: Zajišťuje sjednocení týmu v oblasti prodejních strategií díky přehledům a aktualizacím v reálném čase
- Informace založené na umělé inteligenci: Generuje relevantní souhrny a informace přizpůsobené potřebám uživatelů pro efektivnější prodejní prezentace
- Organizace obsahu: Uspořádá poznámky a dokumenty tak, aby se vše snáze hledalo během schůzek s klienty
🧠 Zajímavost: „Princip vzájemnosti“ je jednou z nejběžnějších prodejních taktik. Když prodejci nabídnou něco zdarma (například demo nebo zkušební verzi), zákazníci se cítí povinni oplatit laskavost, často tím, že provedou nákup.
Časté problémy s NotebookLM
NotebookLM nabízí inovativní funkce pro tvorbu obsahu, zejména v oblasti podcastingu. Má však také několik omezení, která by mohla ovlivnit jeho užitečnost pro odborníky v oblasti prodeje a marketingu.
Zde jsou některé běžné omezení používání NotebookLM jako nástroje AI pro prodej:
- Omezené možnosti přizpůsobení: Uživatelé nemohou organizovat poznámky napříč více zápisníky, což ztěžuje správu informací
- Obavy ohledně kvality obsahu: Automatizuje tvorbu obsahu bez lidského dohledu, což obvykle vede k vytváření informací nízké kvality
- Žádná společná editace: Není podporována spolupráce v reálném čase, což ztěžuje týmovou spolupráci
- Chybí funkce pro řízení projektů: Ačkoli je NotebookLM dobrým pomocníkem pro pořizování poznámek, nepomáhá s řízením úkolů, plánováním, sledováním času a dalšími činnostmi
🔍 Věděli jste? Joe Girard, uznaný Guinnessovou knihou rekordů jako „nejlepší prodejce na světě“, prodal za 15 let 13 001 automobilů. Jaké bylo jeho tajemství? Osobní přání k narozeninám a důsledné udržování kontaktu s každým zákazníkem.
Alternativní nástroje pro prodejní týmy, které lze použít místo NotebookLM
Pokud zvažujete nějaké alternativy k NotebookLM pro prodej, zde je několik systémů pro pořizování poznámek a správu znalostí, které stojí za prozkoumání:
- Obsidian: Tento nástroj, určený především pro správu znalostních bází, podporuje markdown, zpětné odkazy a integraci pluginů pro propojení poznámek
- Roam Research: Tento nástroj, známý pro obousměrné propojování a grafovou strukturu, je vhodný pro mapování složitých vztahů mezi klienty, obchodními příležitostmi a dalšími prvky
- Notion: Integruje databáze, úkoly a pořizování poznámek do jedné platformy, což umožňuje prodejním týmům snadno spravovat prodejní příležitosti a poznámky z jednání.
Pokud však hledáte komplexní platformu, která zvýší produktivitu a efektivitu vašeho prodejního týmu, vyzkoušejte ClickUp pro prodejní týmy! 🤩
Je to univerzální aplikace pro práci, která poskytuje přizpůsobitelné centrum pro spolupráci, kde můžete vizualizovat svůj prodejní proces, sledovat aktivity a komunikovat interně i externě.
Pojďme si jeho funkce prozkoumat podrobněji. 👇
ClickUp Brain
ClickUp Brain, asistent nástroje využívající umělou inteligenci, pomáhá týmům pracovat efektivněji tím, že zjednodušuje úkoly a usnadňuje správu informací.
AI Knowledge Manager funguje jako centralizované úložiště informací. Obchodní týmy mohou klást otázky jako „Jaký je stav prezentace pro klienta ve 4. čtvrtletí?“ nebo „Kdo je zodpovědný za následné kroky u klienta X?“ a získat okamžité, kontextové odpovědi přímo ze svého pracovního prostoru ClickUp.
Brain také zjednodušuje shrnování tím, že okamžitě rozčlení dlouhé dokumenty, e-maily nebo poznámky na stručné a srozumitelné body.
Je ideální pro prohlížení aktualizací od klientů, přípravu na schůzky nebo rychlé seznámení se s klíčovými detaily, aniž byste ztráceli čas. Díky tomu, že máte vše shrnuté na dosah ruky, je snadné zůstat informovaní a soustředění.
Klíčem k úspěchu v prodeji je komunikace na míru a AI Writer for Work od ClickUp Brain to usnadňuje více než kdy jindy. Stačí jen pár údajů a dokáže rychle vytvořit personalizované e-maily, prezentace a souhrny.
Řekněme, že obchodní manažer potřebuje přizpůsobený e-mail s nabídkou pro klienta z oblasti zdravotnictví. Požádá o pomoc Brain, který analyzuje preference klienta a předchozí interakce a vytvoří propracovaný a cílený první návrh. Už nemusíte začínat od nuly!
Potřebujete nápady pro svou příští prodejní kampaň? Brain vám pomůže i v tomto ohledu. Může vám přinést nové nápady, vylepšit vaše strategie a dokonce shrnout poznatky o trhu, aby vaše plánování mělo silný start.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší nástroje pro e-mailový marketing s umělou inteligencí k automatizaci e-mailů
ClickUp AI Notetaker
Představte si, že uzavřete více obchodů při každém hovoru, protože vaše schůzky jsou automaticky zaznamenávány a přeměňovány na praktické poznatky. ClickUp AI Notetaker je navržen tak, aby vaše prodejní rozhovory byly maximálně soustředěné, takže vám nikdy neunikne žádný klíčový detail. Takto vylepšuje váš prodejní proces:
- Automatické připojení k hovorům s klienty: Zachyťte každou prezentaci a námitku, aniž byste přerušili svůj pracovní tok
- Okamžitý přepis a shrnutí: Rychle si projděte klíčové informace o zákaznících a přizpůsobte jim svůj další krok
- Extrakce akčních položek: Automaticky vytvářejte následné úkoly, aby vám neunikla žádná příležitost
- Hladká integrace: Synchronizujte poznámky s vaším CRM a prodejními úkoly a udržujte tak svůj prodejní proces bez námahy vždy aktuální
S ClickUp AI Notetaker se každý prodejní hovor stane odrazovým můstkem k vašemu dalšímu velkému úspěchu.
ClickUp Clips
Díky ClickUp Clips je tvorba prodejních demo videí a správa následných aktivit hračkou.
Nahrajte své demo a ClickUp Brain automaticky vygeneruje přepis s klíčovými body, úkoly a dalšími kroky.
Po nahrání ukázky AI prohledá video a extrahuje klíčové informace, jako jsou dotazy klientů nebo zájem o produkty. Následně vytvoří přehledný seznam následných kroků, který vám pomůže udržet pořádek a zajistí, že vám při oslovování potenciálních zákazníků nebo zaškolování nových členů týmu neuniknou žádné důležité detaily.
📮ClickUp Insight: Náš průzkum efektivity schůzek zjistil, že zatímco 47 % schůzek trvá hodinu nebo déle, 14 % respondentů dokáže své schůzky uzavřít za pouhých 15 minut. Jedná se o malé, ale pozoruhodné procento, které dokazuje, že rychlé a efektivní schůzky jsou možné.
Vyzkoušením kratších formátů schůzek mohou týmy zlepšit jak zapojení, tak efektivitu. ClickUp vám pomůže tento přechod snadno zvládnout! Rozlučte se s hodinovými diskusemi tím, že zachytíte podrobný kontext pomocí zvukových klipů, komentářů k úkolům a dalších funkcí v ClickUp Tasks.
💫 Skutečné výsledky: Týmy jako Trinetrix zaznamenávají díky ClickUp 50% snížení počtu zbytečných konverzací a schůzek
ClickUp CRM
Kromě toho vám CRM software ClickUp pomůže udržet přehled o interakcích s klienty, spravovat potenciální zákazníky a snadno organizovat prodejní pipeline. Díky funkcím, jako je sledování potenciálních zákazníků, přiřazování úkolů a vlastní zobrazení v ClickUp, můžete upřednostňovat příležitosti a udržovat jasný přehled o celém prodejním procesu.
Kromě toho funkce jako přizpůsobené automatizace bez nutnosti programování pomáhají prodejním týmům zbavit se rutinní práce, zatímco podrobné přehledy nabízejí v reálném čase informace o stavu prodejního procesu, míře konverze a výkonu týmu, což umožňuje přijímat rozhodnutí na základě dat a provádět proaktivní řízení. Automatizace
Automatizace ClickUp eliminují opakující se úkoly z vašeho pracovního postupu, takže se váš tým může soustředit na to, co umí nejlépe: uzavírání obchodů. Díky automatizaci můžete nastavit spouštěče, které automaticky provádějí akce na základě konkrétních podmínek.
Například když se do vašeho prodejního procesu přidá nový potenciální zákazník, můžete automatizovat akce, jako je odeslání uvítacího e-mailu, přiřazení potenciálního zákazníka obchodnímu zástupci a naplánování následné úlohy. Tím zajistíte včasnou a konzistentní reakci na každého potenciálního zákazníka, aniž by někdo musel ručně nastavovat připomenutí nebo termíny následných akcí.
🧠 Zajímavost: Před zavedením digitálních CRM systémů používali obchodníci k evidenci kontaktů a potenciálních zákazníků kartotéky typu Rolodex. Tyto otočné kartotéky byly nezbytnou součástí vybavení každého obchodníka.
ClickUp Dashboardy
ClickUp Dashboards poskytuje prodejním týmům centralizované centrum pro sledování výkonnosti a vizualizaci klíčových metrik v reálném čase. Umožňují vám na první pohled sledovat prodejní pipeline, cíle tržeb a metriky individuální výkonnosti.
Pomocí dashboardů můžete porovnávat skutečné prodejní výsledky s prognózami a proaktivně upravovat strategie. Pokud například zaznamenáte pokles konverzních poměrů, můžete rychle identifikovat úzká místa a přijmout nápravná opatření.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší softwarové nástroje CRM založené na umělé inteligenci
Ceny ClickUp
NotebookLM nabízí dynamický způsob, jak zaznamenávat, organizovat a využívat znalosti v oblasti prodeje, díky čemuž je snazší než kdy jindy být připraven a soustředěný. Proč se ale spoléhat na jednoduchý nástroj pro pořizování poznámek, když místo toho můžete maximalizovat svůj prodejní potenciál?
ClickUp nabízí robustní funkce, které zjednodušují i ty nejsložitější prodejní pracovní postupy. A to není vše! Díky funkcím jako jsou dashboardy, automatizace, klipy a dalším budete trávit méně času správou prodejního procesu a více času uzavíráním obchodů.
