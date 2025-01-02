Připravujete se na velkou prezentaci pro klienta, když si uvědomíte, že máte otevřeno pět záložek, po stole se vám povalují poznámkové bloky a bojové karty a nemáte žádný rychlý způsob, jak to všechno dát dohromady.
NotebookLM může být právě tím spojencem, kterého potřebujete. Díky umělé inteligenci (AI) pomáhá prodejním týmům spravovat zdroje, získávat klíčové poznatky a zefektivňovat pracovní postupy, aniž by docházelo k zbytečnému zmatku.
V tomto blogovém příspěvku se podíváme na to, jak používat NotebookLM pro prodej, a zaměříme se na jeho výhody, omezení a (některé výkonnější) alternativy. 💁
Co je NotebookLM?
NotebookLM od Google Lab je asistent pro výzkum a pořizování poznámek založený na umělé inteligenci. Využívá LLM (Large Language Model) od Google, Gemini, k přizpůsobení svých odpovědí konkrétním požadavkům uživatelů.
Platforma zakládá svůj výzkum na materiálech, které jí poskytnete, čímž snižuje možnost chyb nebo halucinací. Můžete klást otázky týkající se stávajícího obsahu nebo získat souhrny informací, které poskytnete.
Notebook LM, původně vytvořený pro výzkumné pracovníky a studenty, se stal oblíbeným nástrojem mnoha profesionálů, kteří spravují velké datové soubory. Pomáhá rozkládat složité informace a vytváří smysluplné poznatky na základě shromážděných informací.
Klíčové funkce NotebookLM
Nejste si jisti, jak používat NotebookLM? Podívejme se podrobně na jeho funkce, abyste je mohli efektivně využívat. 👀
Funkce č. 1: Pořizování poznámek a navrhované akce
NotebookLM pomáhá vytvářet, organizovat a spravovat poznámky. Jednu nebo více poznámek můžete převést do osnovy, studijního průvodce nebo shrnutí, aby bylo vše přehledně roztříděné a snadno přístupné.
Tento nástroj vám také umožňuje vytvářet nové poznámkové bloky pro různé projekty a udržovat tak přehlednou hierarchii organizace.
Funkce č. 2: Integrace zdrojů a analýza založená na umělé inteligenci
NotebookLM vám umožňuje přidávat obsah z různých zdrojů, jako jsou Google Docs, PDF soubory, videa z YouTube, výzkumné práce a dokonce i URL adresy. Jakmile materiál nahrajete, platforma jej analyzuje, vytvoří souhrny, zvýrazní klíčová témata a navrhne otázky. To usnadňuje práci se složitými informacemi a jejich pochopení.
Jeho AI asistent propojuje související pojmy, kriticky hodnotí nápady a slučuje poznámky, což usnadňuje analýzu a rozvíjení vašeho obsahu.
⚙️ Bonus: Vyzkoušejte šablony pro pořizování poznámek, abyste zachytili všechny důležité body z jednání, diskusí a prezentací.
Funkce č. 4: Rozpoznávání obrázků a zvukové souhrny
NotebookLM usnadňuje práci s vizuálními prvky. Umí interpretovat obrázky ve vašich dokumentech a odkazovat na ně ve vašich poznámkách, takže máte vždy přístup k důležitým detailům.
Jeho audio souhrny ve formě podcastů poskytují snadný způsob, jak si zopakovat obsah a zároveň zůstat aktivní. Poslechem klíčových bodů během cesty do práce nebo při provádění rutinních úkolů můžete maximálně využít svůj čas a udržet si přehled o prioritách, aniž byste něco zmeškali.
Ceny NotebookLM
- Zdarma
Jak používat NotebookLM pro prodej
Zvýšení produktivity prodeje zahrnuje udržování pořádku, porozumění vašim klientům a poskytování včasných a přesných informací. NotebookLM vám pomůže tyto úkoly zefektivnit, čímž se váš pracovní postup stane efektivnějším a cílenějším.
Podívejme se, jak pomocí jeho AI nástrojů uzavřít obchody rychleji. 🎯
Organizujte a přistupujte k prodejním dokumentům
NotebookLM je software pro správu výzkumu, který vám umožní uchovávat všechny vaše prodejní dokumenty na jednom místě. Můžete nahrávat textové soubory, soubory PDF a dokumenty Google Docs a organizovat je do vzorových poznámkových bloků.
Tato organizace zajišťuje, že všechny relevantní informace jsou seskupeny dohromady, což usnadňuje vyhledání přesně toho, co je potřeba, aniž byste ztráceli čas prohledáváním nesouvisejících dokumentů.
📌 Příklad: Obchodní zástupce může vytvořit samostatné poznámkové bloky pro konkrétní potřeby, například jeden pro prezentační materiály, druhý pro obchodní zprávy a třetí pro komunikaci s klienty.
Připravte se na schůzky s klienty
NotebookLM vám pomůže připravit se na schůzky tím, že uspořádá klíčové dokumenty, jako jsou minulé e-maily, poznámky ze schůzek a informace o produktech. Můžete jej požádat, aby tyto materiály shrnul nebo vygeneroval relevantní otázky, které vám pomohou vést diskusi.
S veškerými informacemi po ruce budete vstupovat do schůzek sebevědomě a připraveni budovat silnější vztahy s klienty.
📌 Příklad: Obchodník, který se připravuje na jednání, se může zeptat: „Jaké jsou hlavní námitky klienta z minulých schůzek?“ a získat cílené informace.
Vytvářejte personalizované prezentace
NotebookLM vám pomůže přizpůsobit prodejní argumenty pro různé klienty. Analyzuje minulé interakce, preference a tržní trendy a navrhuje nejlepší přístup.
Personalizovanější prezentace zvyšuje vaše šance na konverzi potenciálního zákazníka pomocí AI.
📌 Příklad: Pro klienta, který se zajímá o udržitelnost, AI nástroj zdůrazní ekologické vlastnosti produktu a přizpůsobí prezentaci tak, aby měla maximální dopad.
🔍 Věděli jste? Termín „elevator pitch“ pochází z Hollywoodu. Scenáristé museli producentům prezentovat své nápady během krátkých jízd výtahem, což byla často jejich jediná příležitost prodat scénáře.
Sledujte a analyzujte trendy v prodeji
Do NotebookLM můžete nahrát minulé prodejní zprávy a odhalit tak trendy a vzorce. Umělá inteligence vám pomůže zjistit, které strategie fungují a kde je možné se zlepšit. Díky tomu budete mít vždy náskok a budete moci upravit svůj přístup na základě reálných poznatků, což vám pomůže postupně zdokonalovat prodejní taktiky.
📌 Příklad: NotebookLM identifikuje konzistentní nárůst prodeje během čtvrtého čtvrtletí a navrhuje zintenzivnit marketingové aktivity v tomto období.
Školení a zaškolení
Notebook LM je spolehlivý nástroj pro školení nových členů týmu. Nahrajte všechny školicí materiály, osvědčené postupy a případové studie do speciálního notebooku a zjednodušte si tak život jako obchodní manažer.
Jeho umělá inteligence dokáže shrnout klíčové body, což novým zaměstnancům usnadňuje rychlé zapracování.
📌 Příklad: Nový člen týmu může rychle získat přístup k souhrnným informacím o produktech, klíčovým funkcím a odpovědím na časté dotazy klientů, což mu umožní rychleji se zapracovat a od samého začátku sebevědomě komunikovat se zákazníky.
Analýza konkurence
NotebookLM vám pomůže s analýzou konkurence tím, že uspořádá a shrne klíčové informace z webových stránek konkurence, popisů produktů a zpráv o trhu.
Požádejte AI, aby identifikovala trendy, strategie a oblasti, ve kterých konkurence uspívá nebo zaostává. To vám pomůže upřesnit prodejní cíle a upravit strategie na základě praktických poznatků, takže budete vždy připraveni udržet si konkurenceschopnost.
📌 Příklad: Prodejní tým nahraje do NotebookLM ceny konkurence, vlastnosti produktů a recenze zákazníků. Umělá inteligence shrne silné a slabé stránky nabídek jednotlivých konkurentů. Na základě této analýzy se tým při prezentacích pro klienty zaměří na zdůraznění jedinečných vlastností svých produktů a nabídne konkurenceschopné ceny.
Správa následných kroků
Do NotebookLM můžete zaznamenávat podrobnosti o komunikaci – e-maily, hovory a poznámky z jednání. Umělá inteligence pak tyto informace uspořádá, takže můžete snadno zkontrolovat minulé interakce a rozhodnout, kdy je třeba provést následné kroky.
Poté můžete na základě uložených informací nastavit následné úkoly, které vám pomohou udržet přehled o komunikaci s klienty.
📌 Příklad: Obchodní zástupce zaznamená hovor s klientem do NotebookLM a poznamená, že klient chce příští týden projednat návrh. Umělá inteligence uspořádá tyto informace spolu s předchozí komunikací, což obchodnímu zástupci usnadní sledování.
Zjednodušené reportování
Místo toho, abyste trávili hodiny vytvářením prodejních zpráv, může NotebookLM automaticky generovat souhrny z vašich dat z různých zdrojů. Ať už se jedná o metriky výkonu, zpětnou vazbu od zákazníků nebo prodejní trendy, umělá inteligence tyto informace rychle sestaví do přehledných a snadno čitelných zpráv.
📌 Příklad: NotebookLM agreguje čtvrtletní údaje o prodeji do přehledné zprávy pro prezentace, čímž uvolňuje čas pro strategické plánování prodeje.
🧠 Zajímavost: Koncept prodeje sahá až do starověké Mezopotámie, kde byla původní „prodejní strategií“ výměnný obchod. Obchodníci obchodovali se zbožím, jako bylo obilí a textil, bez použití měny, pouze s využitím svých vyjednávacích schopností.
Výhody používání NotebookLM pro prodej
NotebookLM nabízí několik výhod pro obchodní profesionály, kteří chtějí zvýšit svou produktivitu a efektivitu. Mezi ně patří:
- Vyšší efektivita: Shrnuje dlouhé dokumenty a pomáhá prodejním týmům pochopit klíčové body, aby mohli rychleji přijímat rozhodnutí.
- Zvýšená produktivita: Rychlé odpovědi na dotazy, díky kterým se obchodní zástupci mohou více soustředit na interakci s klienty.
- Vylepšená spolupráce: Zajišťuje sladění týmu v oblasti prodejních strategií díky informacím a aktualizacím v reálném čase.
- Informace založené na umělé inteligenci: Generuje relevantní souhrny a informace přizpůsobené potřebám uživatelů pro efektivnější prodejní prezentace.
- Organizace obsahu: Uspořádá poznámky a dokumenty tak, aby se vše snadno našlo během schůzek s klienty.
🧠 Zajímavost: „Princip vzájemnosti“ je jednou z nejběžnějších prodejních taktik. Když prodejci nabízejí něco zdarma (například demo nebo zkušební verzi), zákazníci se cítí povinni oplatit laskavost, často tím, že provedou nákup.
Časté problémy s NotebookLM
NotebookLM nabízí inovativní funkce pro tvorbu obsahu, zejména v oblasti podcastingu. Má však také několik omezení, která mohou ovlivnit jeho užitečnost pro odborníky v oblasti prodeje a marketingu.
Zde jsou některé běžné omezení používání NotebookLM jako nástroje AI pro prodej:
- Omezené možnosti přizpůsobení: Neumožňuje uživatelům organizovat poznámky napříč více poznámkovými bloky, což ztěžuje správu informací.
- Obavy ohledně kvality obsahu: Automatizuje tvorbu obsahu bez lidského dohledu, což obvykle vede k vytváření informací nízké kvality.
- Žádná spolupráce při úpravách: Nepodporuje spolupráci v reálném čase, což ztěžuje týmovou práci.
- Chybí funkce pro správu projektů: Ačkoli je NotebookLM dobrým pomocníkem pro pořizování poznámek, nepomáhá se správou úkolů, plánováním, sledováním času a dalšími činnostmi.
🔍 Věděli jste? Joe Girard, uznávaný Guinnessovou knihou rekordů jako „nejlepší prodejce na světě“, prodal za 15 let 13 001 automobilů. Jaké bylo jeho tajemství? Osobní přání k narozeninám a důsledné sledování každého zákazníka.
Alternativní nástroje pro prodejní týmy, které lze použít namísto NotebookLM
Pokud zvažujete alternativy k NotebookLM pro prodej, zde je několik systémů pro pořizování poznámek a správu znalostí, které můžete vyzkoušet:
- Obsidian: Tento nástroj, určený především pro správu znalostních bází, podporuje markdown, zpětné odkazy a integraci pluginů pro propojení poznámek.
- Roam Research: Tento nástroj, známý díky obousměrným odkazům a grafické struktuře, je vhodný pro mapování složitých vztahů mezi klienty, obchodními případy a dalšími prvky.
- Notion: Integruje databáze, úkoly a poznámky do jedné platformy, což umožňuje prodejním týmům snadno spravovat pipeline a poznámky z jednání.
Pokud však hledáte komplexní platformu, která zvýší produktivitu a efektivitu vašeho prodejního týmu, vyzkoušejte ClickUp for Sales Teams! 🤩
Je to aplikace pro vše, co souvisí s prací, která poskytuje přizpůsobitelné centrum pro spolupráci, kde můžete vizualizovat svůj prodejní proces, sledovat aktivity a komunikovat interně i externě.
Podívejme se na jeho funkce podrobněji. 👇
ClickUp Brain
ClickUp Brain, asistent tohoto nástroje využívající umělou inteligenci, pomáhá týmům pracovat efektivněji tím, že zjednodušuje úkoly a usnadňuje správu informací.
AI Knowledge Manager funguje jako centralizované úložiště informací. Prodejní týmy mohou klást otázky jako „Jaký je stav prezentace pro klienta ve čtvrtém čtvrtletí?“ nebo „Kdo je zodpovědný za následné kroky s klientem X?“ a získat okamžité, kontextové odpovědi ze svého pracovního prostoru ClickUp.
Brain také zjednodušuje shrnování tím, že okamžitě rozkládá dlouhé dokumenty, e-maily nebo poznámky na stručné, snadno stravitelné body.
Je ideální pro prohlížení aktualizací od klientů, přípravu na schůzky nebo rychlé dohnání klíčových detailů bez ztráty času. Díky tomu, že máte vše shrnuté na dosah ruky, je snadné zůstat informovaní a soustředění.
Klíčem k úspěchu v prodeji je přizpůsobená komunikace, a AI Writer for Work od ClickUp Brain to usnadňuje více než kdy dříve. Stačí jen pár údajů a rychle vytvoří personalizované e-maily, prezentace a shrnutí.
Řekněme, že obchodní manažer potřebuje vytvořit přizpůsobený e-mail pro klienta z oblasti zdravotnictví. Požádá Brain o pomoc a ten analyzuje preference klienta a minulé interakce, aby vytvořil propracovaný a cílený první návrh. Už nemusíte začínat od nuly!
Potřebujete nápady pro svou příští prodejní kampaň? Brain vám i v tomto ohledu pomůže. Může podnítit nové nápady, vylepšit vaše strategie a dokonce shrnout poznatky o trhu, aby vaše plánování mělo silný start.
ClickUp AI Notetaker
Představte si, že uzavřete více obchodů s každým hovorem, protože vaše schůzky jsou automaticky zaznamenávány a transformovány do praktických poznatků. ClickUp AI Notetaker je navržen tak, aby vaše obchodní rozhovory byly maximálně soustředěné, takže vám nikdy neunikne žádný klíčový detail. Zde je návod, jak tento nástroj vylepší váš prodejní proces:
- Automatické připojení k hovorům s klienty: Zachyťte každou nabídku a námitku, aniž byste přerušili svůj pracovní tok.
- Okamžitý přepis a shrnutí: Rychle si prohlédněte důležité informace o zákaznících a přizpůsobte jim svůj další postup.
- Extrakce akčních položek: Automaticky vytvářejte následné kroky, aby vám neunikla žádná příležitost.
- Hladká integrace: Synchronizujte poznámky s vaším CRM a prodejními úkoly a udržujte tak bez námahy aktuální přehled o vašich prodejních příležitostech.
S ClickUp AI Notetaker se každý obchodní hovor stane odrazovým můstkem k vašemu dalšímu velkému úspěchu.
ClickUp Clips
ClickUp Clips usnadňuje vytváření prodejních demo videí a správu následných aktivit.
Nahrajte si demo a ClickUp Brain automaticky vygeneruje přepis s klíčovými body, akčními položkami a dalšími kroky.
Po nahrání dema AI prohledá video a extrahuje z něj důležité informace, jako jsou otázky klientů nebo zájem o produkty. Poté vytvoří přehledný seznam následných kroků, který vám pomůže udržet pořádek a zajistí, že vám při oslovování potenciálních zákazníků nebo zaškolování nových členů týmu neuniknou žádné důležité detaily.
Chcete-li novým členům týmu pomoci rychle se zapracovat a zajistit hladký nástup, vyzkoušejte šablonu ClickUp Sales Onboarding Template.
ClickUp CRM
Kromě toho vám CRM software ClickUp pomůže udržet přehled o interakcích s klienty, spravovat potenciální zákazníky a snadno organizovat prodejní proces. Díky funkcím jako sledování potenciálních zákazníků, přiřazování úkolů a vlastní zobrazení v ClickUp můžete upřednostňovat příležitosti a udržovat jasný přehled o celém prodejním procesu.
Kromě toho funkce jako přizpůsobené automatizace bez nutnosti programování pomáhají prodejním týmům zbavit se zbytečné práce, zatímco podrobné přehledy nabízejí v reálném čase informace o stavu prodejního procesu, míře konverze a výkonu týmu, což umožňuje rozhodování na základě dat a proaktivní řízení. Automatizace
ClickUp Automations eliminuje opakující se úkoly z vašeho pracovního postupu, takže se váš tým může soustředit na to, co umí nejlépe: uzavírání obchodů. Díky automatizaci můžete nastavit spouštěče, které automaticky provádějí akce na základě konkrétních podmínek.
Například když se do vašeho prodejního kanálu přidá nový potenciální zákazník, můžete automatizovat akce, jako je odeslání uvítacího e-mailu, přiřazení potenciálního zákazníka obchodnímu zástupci a naplánování následné úlohy. Tím zajistíte včasnou a konzistentní reakci na každého potenciálního zákazníka, aniž by někdo musel ručně nastavovat připomenutí nebo termíny následných úkonů.
🧠 Zajímavost: Před zavedením digitálních CRM systémů používali prodejci Rolodexy k evidenci kontaktů na zákazníky a potenciální zákazníky. Tyto otočné kartotéky byly nepostradatelnou součástí vybavení každého prodejce.
ClickUp Dashboards
ClickUp Dashboards poskytuje prodejním týmům centralizované centrum pro sledování výkonnosti a vizualizaci klíčových metrik v reálném čase. Umožňují vám sledovat prodejní pipeline, cíle tržeb a individuální metriky výkonnosti na první pohled.
Pomocí dashboardů můžete porovnávat skutečné výsledky prodeje s prognózami a proaktivně upravovat strategie. Pokud například zaznamenáte pokles konverzních poměrů, můžete rychle identifikovat úzká místa a přijmout nápravná opatření.
Můžete si také prohlédnout šablonu ClickUp Sales Tracker Template, která vám pomůže vytvořit lépe organizované prodejní procesy.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $/měsíc na uživatele
Už jste se rozhodli pro ClickUp?
NotebookLM nabízí dynamický způsob zaznamenávání, organizování a vyhledávání prodejních znalostí, díky čemuž je snazší než kdykoli předtím být připraven a soustředěný. Proč se ale spoléhat na jednoduchý nástroj pro pořizování poznámek, když místo toho můžete maximalizovat svůj prodejní potenciál?
ClickUp nabízí robustní funkce, které zjednodušují i ty nejsložitější prodejní pracovní postupy. A to není vše! Díky funkcím jako Dashboards, Automations, Clips a dalším budete trávit méně času správou svého pipeline a více času uzavíráním obchodů.
Zaregistrujte se do ClickUp zdarma ještě dnes! ✅