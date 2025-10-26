Jak využívat AI v prodeji (příklady použití a nástroje)

Buďme upřímní – prodej je dnes těžší než kdy jindy. Zákazníci jsou informovanější, kvóty jsou vyšší a času? Ten nikdy nemáte dost.
A právě zde vstupuje do hry AI – ne aby vás nahradila, ale aby vás podpořila.
Od automatizace opakujících se úkolů, jako je ruční zadávání dat, až po analýzu prodejních hovorů pro cílené koučování – umělá inteligence mění způsob, jakým obchodní zástupci navazují kontakty, uzavírají obchody a dosahují úspěchu. Ale je tu jeden háček: nejde o to nahradit lidské prodejce. Jde o to pomoci jim prodávat chytřeji, ne tvrději.
V tomto průvodci vám ukážeme, jak využít AI v prodeji k vylepšení prognóz, zpřesnění prodejních strategií, personalizaci interakcí se zákazníky a zvýšení produktivity prodeje – aniž by vám to přidalo další práci.
Pojďme se podívat, jak nejchytřejší prodejní organizace využívají AI k uzavření více obchodů – a jak to můžete udělat i vy. 👇
Porozumění umělé inteligenci v prodeji
Prodej byl dlouhou dobu oborem zaměřeným na lidi. Nejcennějšími přednostmi obchodního zástupce byly jeho rozsáhlé znalosti o tom, co prodává, jeho komunikační schopnosti a jeho slovní zásoba.
Ačkoli to platí i dnes, očekávání zákazníků jsou na historickém maximu, konkurence je tvrdá a zákaznická cesta je složitější. Tyto faktory mohou vyčerpat i vysoce výkonný prodejní tým.
Právě v tomto ohledu může AI snadno pomoci vyřešit tyto dodatečné požadavky. Pamatujte, že cílem AI není nahradit lidské obchodníky, ale zvýšit jejich efektivitu a produktivitu. Abychom tomu lépe porozuměli, podívejme se, jak technologie AI pomáhají obchodním zástupcům a vedoucím odděleně.
📮ClickUp Insight: 21 % respondentů chce využít AI k profesnímu růstu tím, že ji aplikuje na schůzky, e-maily a projekty. Ačkoli většina e-mailových aplikací a platforem pro řízení projektů má AI integrovanou jako funkci, nemusí být dostatečně plynulá na to, aby sjednotila pracovní postupy napříč nástroji.
V ClickUp jsme však přišli na to, jak na to! Díky funkcím pro správu schůzek založeným na umělé inteligenci v ClickUp můžete snadno vytvářet body programu, pořizovat poznámky ze schůzek, vytvářet a přiřazovat úkoly na základě poznámek ze schůzek, přepisovat nahrávky a mnoho dalšího – a to vše díky našemu AI zapisovači a ClickUp Brain.
Co může umělá inteligence nabídnout obchodním zástupcům?
Obchodní zástupci tvoří většinu každého prodejního týmu. Pokud znáte vnitřní fungování této funkce, víte, jak náročná tato role může být.
Umělá inteligence v prodeji posiluje váš tým tím, že:
- Převezměte za ně opakující se úkoly, jako je zadávání dat a zasílání následných e-mailů, a uvolněte jim tak ruce, aby se mohli soustředit na činnosti s vysokou přidanou hodnotou, jako je budování vztahů a uzavírání obchodů
- Automatizujte zdlouhavé procesy, jako je hodnocení potenciálních zákazníků. Tím zajistíte, že se prodejní týmy budou soustředit na kvalifikované potenciální zákazníky a budou je úspěšně proměňovat v zákazníky
🎉 Zajímavost: Někteří obchodní zástupci, kteří využívají AI pro psaní výstupních zpráv, svým nástrojům dali jména – mezi oblíbené přezdívky patří „SalesGPT“, „CloserBot“ a „Email Whisperer“.
Co může AI nabídnout vedoucím prodejních týmů?
Vedoucí a manažeři prodeje mohou využít umělou inteligenci pro klíčové prodejní procesy, jako je například prognózování prodeje. Schopnost AI učit se v průběhu času poskytuje manažerům prodeje klíčové informace o změnách v chování a interakcích zákazníků. Tyto informace mohou být užitečné při úpravě prodejních strategií s cílem oslovit nové zákazníky.
Funkce, jako je analýza sentimentu v reálném čase, navíc umožňují managementu pochopit bolavá místa potenciálních zákazníků a v reálném čase přizpůsobit svůj přístup tak, aby se z nich stali platící zákazníci.
Současná technologie umělé inteligence dokáže analyzovat prodejní hovory a vyhodnotit výkon obchodních zástupců. Tyto informace jsou klíčové pro obecné a v případě potřeby i cílené koučování.
Podívejme se na několik podrobných příkladů použití, abychom lépe pochopili, jak využít AI v prodeji.
✨ Berte AI jako svého pomocníka, ne jako náhradu. Vy vnášíte do budování vztahů to kouzlo. AI vám jen pomáhá to dělat rychleji.
Umělá inteligence v prodeji: Příklady použití
Existuje mnoho příkladů využití umělé inteligence v prodeji; podívejme se na tři z nich.
1. Prodejní prognózy
Prognózy prodeje jsou nedílnou součástí každodenní práce obchodního manažera. Poskytují vedení informace potřebné k vylepšení prodejních argumentů a činností zaměřených na tržby a ke stanovení realistických prodejních cílů.
Prognózy prodeje byly tradičně procesem, který se silně opíral o zkušenosti, intuici a ruční zpracování čísel. Dnešní prodejní nástroje s umělou inteligencí dokážou shromažďovat a analyzovat data z různých zdrojů, včetně CRM systémů, nástrojů pro automatizaci marketingu nebo dokonce z interakcí s vašimi příspěvky na sociálních sítích. To vše se děje bez lidského zásahu a přesto poskytuje přesné předpovědi prodejních výsledků.
Začlenění umělé inteligence do vašich prodejních procesů vám poskytne konkurenční výhodu a zajistí, že budete pracovat s přesnými daty pro lepší rozhodování.
Vezměme si nyní příklad Salesforce Cloud Einstein, nástroje umělé inteligence vyvinutého společností Salesforce. Toto řešení umělé inteligence lze použít k upřednostnění potenciálních zákazníků, získání poznatků z uživatelských dat a dokonce i k automatizaci úkolů. Pro prognózy prodeje dokáže analyzovat historická prodejní data a identifikovat vzorce, které lze použít k předpovědi budoucích prodejů.
Díky tomuto nástroji mohla reklama Spotify přesně předpovídat prodejní trendy a identifikovat potenciální zákazníky s vysokým potenciálem. Pokročilé analytické funkce Einstein poskytují prodejnímu týmu Spotify data v reálném čase o chování zákazníků, tržních trendech a výkonu kampaní. To pomohlo k přesnějším prodejním prognózám a efektivnímu přidělování zdrojů.
Zlepšená přesnost prognóz vedla k meziročnímu nárůstu příjmů z reklamy o 19 % a ke zvýšení produktivity prodejního týmu Spotify o 40 %, což přineslo výrazné zlepšení prodejních výsledků.
💡 Tip pro profesionály: Využijte šablonu prognózy prodeje od ClickUp, která vám pomůže zvýšit efektivitu prognózování prodeje. Díky ní můžete využít výkonnou automatizaci pracovních postupů, přiřazovat vlastní stavy a používat více než 17 vlastních atributů pro přesné sledování dat. Vlastní zobrazení umožňuje lepší vizualizaci dat.
2. E-mailový marketing
E-mailový marketing je jednou z nejúčinnějších metod generování potenciálních zákazníků. Tento marketingový kanál funguje, protože návštěvníci vašich webových stránek a potenciální zákazníci se dobrovolně přihlašují k odběru e-mailů.
Řízení hromadných e-mailových kampaní však není snadný úkol, zejména s ohledem na úroveň personalizace, kterou dnes zákazníci očekávají. Právě zde přicházejí na řadu nástroje pro e-mailový marketing využívající AI. Tyto nástroje vynikají ve zpracování obrovského množství dat. To v kombinaci s výkonem prodejní AI a zpracováním přirozeného jazyka vám umožňuje segmentovat zákazníky a vytvářet personalizované e-maily na základě historických údajů o chování zákazníků.
Tyto nástroje pro prodej založené na umělé inteligenci také automatizují opakující se úkoly, jako je rozesílání upomínek nebo sledování stavu otevřených úkolů u vašeho prodejního týmu.
Phrasee je e-mailový marketingový nástroj založený na umělé inteligenci, který je navržen tak, aby optimalizoval kvalitu obsahu vašich e-mailů. Díky využití strojového učení tento nástroj identifikuje nejúčinnější jazyk a tón pro oslovení publika a zajišťuje, že e-maily budou působivé. Takto pomohl Gumtree, přednímu britskému portálu s inzeráty, když čelil klesající míře otevření e-mailů, což mělo dopad na celkovou interakci a prodej.
Společnost Gumtree zavedla řešení pro e-mailový marketing od společnosti Phrasee založené na umělé inteligenci. Algoritmy strojového učení společnosti Phrasee optimalizovaly předměty a obsah e-mailů a přizpůsobily zprávy tak, aby maximalizovaly jejich účinnost, což vedlo k významnému zlepšení.
Společnost Gumtree zaznamenala až 50% nárůst míry otevření e-mailů a 44% nárůst míry prokliku. Tento nárůst zapojení se přímo promítl do zvýšení prodeje, což dokazuje vliv Phrasee na úspěch e-mailového marketingu společnosti Gumtree.
Využijte šablonu Marketingový kalendář od ClickUp k zefektivnění vašich prodejních aktivit. Sledujte všechny aspekty svých aktivit v oblasti vyhledávání potenciálních zákazníků z jednoho pohodlného místa. Využijte její přizpůsobitelné stavy, pole a zobrazení k ukládání a sledování interakcí se zákazníky, klíčových detailů segmentace, kritických úkolů a hromadných kampaní.
💡 Tip pro profesionály: Proměňte jakoukoli událost v ClickUp na automatické e-maily. Reagujte na dotazy zákazníků, tikety a další – okamžitě pomocí ClickUp Email.
3. Automatizace prodeje
V prodeji platí, že čas jsou peníze. Obchodní zástupci ve skutečnosti tráví více času prováděním opakujících se a nudných úkolů, jako je dokumentace interakcí se zákazníky a vyřizování administrativních záležitostí, než samotnými prodejními hovory. Obchodní manažeři také věnují značné množství času sledování prodejních operací a vypracovávání reportů.
Nástroje pro automatizaci prodeje, jsou-li nasazeny strategicky, mohou automatizovat a zefektivnit řadu těchto zdlouhavých úkolů. Například technologie umělé inteligence pro převod hlasu na text dokáže automaticky přepisovat interakce se zákazníky v reálném čase.
Manažeři zase mohou těžit z funkcí prodejních technologií, jako je automatické vytváření reportů a plánování e-mailů, které bez jakéhokoli zásahu sdělují klíčové informace zainteresovaným stranám. Stručně řečeno, automatizace může mít významný pozitivní dopad na vaše úsilí v oblasti podpory prodeje.
HubSpot Sales Hub integruje správu kontaktů s automatizačními funkcemi, jako jsou e-mailové sekvence a pracovní postupy, aby zefektivnil prodejní procesy, zvýšil efektivitu a poskytl přehled o prodejních datech. HubSpot účinně pomohl společnosti Mindvalley, přední společnosti v oblasti vzdělávání zaměřeného na osobní rozvoj, zefektivnit její prodejní aktivity a vylepšit automatizaci e-mailového marketingu.
Integrovaná platforma HubSpot umožnila automatizované e-mailové marketingové kampaně, díky čemuž mohla společnost Mindvalley efektivně pečovat o potenciální zákazníky. Díky CRM systému HubSpot získala společnost Mindvalley přehled o interakcích se zákazníky a zefektivnila správu partnerství.
Výsledek? Zvýšená produktivita prodeje, rychlejší vyhledávání údajů o klientech a výrazný nárůst počtu odběratelů e-mailů.
💡 Tip pro profesionály: Využijte šablonu denní zprávy o prodeji od ClickUp ke zvýšení produktivity prodeje. Sledujte prodejní aktivity pomocí přizpůsobitelných stavů úkolů a nastavte si připomenutí, abyste měli přehled o všech svých prodejních procesech.
4. Tvorba obsahu a personalizace oslovování zákazníků
Umělá inteligence dokáže automatizovat opakující se úkoly, jako je psaní prodejních e-mailů, vytváření nabídek nebo přípravy příspěvků na sociální sítě. Také přizpůsobuje sdělení na základě chování zákazníků, historie prodejů a preferencí.
Běžné úkoly v oblasti obsahu s využitím AI:
- Vytvářejte předměty e-mailů a scénáře hovorů pomocí nástrojů strojového učení
- Přizpůsobte si zprávy napříč různými platformami
- Vylepšete prodejní argumenty na základě výsledků předchozích obchodů
- Omezte ruční zadávání dat a ušetřete čas při následných kontaktech
💡 Tip pro profesionály: S ClickUp Brain mohou prodejní týmy automaticky generovat e-maily, skripty pro oslovování zákazníků nebo dokonce prezentace – a to přímo na základě kontextu z vašeho CRM.
5. Podpora prodeje a optimalizace procesů
Umělá inteligence nepomáhá jen při oslovování potenciálních zákazníků – posiluje také interní procesy. Od automatizace přidělování úkolů až po pomoc obchodním manažerům při sledování výkonu – nástroje umělé inteligence udržují obchodní organizace v rychlém tempu.
Umělá inteligence v oblasti podpory prodeje pomáhá:
- Automatizujte prodejní procesy a omezte zdlouhavé úkoly
- Zefektivněte prodejní procesy pomocí dashboardů v reálném čase
- Posilte pozici obchodních manažerů pomocí poznatků z umělé inteligence pro koučování týmu
- Zlepšete využívání prodejních technologií a standardizujte pracovní postupy
🎉 Zajímavost: Umělá inteligence ClickUp se hladce integruje do prodejních procesů – kombinuje úkoly CRM, koučování, prognózy a dokumenty na jedné platformě, takže váš prodejní tým zůstává sladěný.
Jak implementovat AI ve vaší prodejní organizaci
Integrace umělé inteligence do vašeho prodejního procesu nemusí být složitá, ale vyžaduje promyšlený plán. Úspěšné zavedení umělé inteligence není jen o výběru nástrojů. Jde o sladění vašeho prodejního týmu, školení obchodních zástupců a vylepšení pracovních postupů tak, aby umělá inteligence doplňovala vaše lidské prodejce, aniž by narušovala jejich rytmus.
Zde je podrobný návod, jak využít AI ve vaší prodejní organizaci:
1. Identifikujte slabá místa
Zjistěte, kde váš prodejní tým tráví příliš mnoho času rutinními úkoly – ručním zadáváním dat, prognózováním prodeje v tabulkách, kontaktováním neaktivních potenciálních zákazníků. Právě tyto úkoly jsou ideálními kandidáty pro automatizaci pomocí AI.
💡 Tip pro profesionály: Začněte s úkoly, které mají velký dopad a jsou málo složité, jako je automatizace následných kontaktů, zaznamenávání hovorů nebo směrování potenciálních zákazníků. Tyto úkoly přinášejí okamžitou návratnost s minimálním rizikem.
2. Stanovte si jasné cíle pro zavedení umělé inteligence
Chcete zvýšit produktivitu prodeje, zlepšit výkonnost prodeje nebo zkrátit čas strávený prodejními operacemi? Vaše cíle určí, jaké nástroje umělé inteligence potřebujete – a jak budete měřit úspěch.
🧠 Věděli jste, že? Prodejní týmy, které implementují AI s definovanými cíli, mají třikrát větší šanci na zlepšení výkonnosti. Zdroj: Salesforce State of Sales.
3. Vyberte si správné nástroje AI
Ne všechny nástroje pro prodej využívající AI jsou stejné. Některé se zaměřují na analýzu prodejních hovorů, jiné na generování potenciálních zákazníků, podporu prodeje nebo prognózy. Hledejte nástroje, které se integrují s vaším CRM a ladí s pracovními postupy vašeho týmu.
Oblíbené kategorie nástrojů AI pro prodej:
- AI asistenti pro shrnutí schůzek a návrhy úkolů
- Platformy pro prognózy a analýzu rizik obchodů
- Nástroje pro vyhledávání potenciálních zákazníků, které analyzují údaje o zákaznících a jejich chování
- Automatizační platformy, které se starají o plánování a následné kroky
💡 Tip pro profesionály: Umělá inteligence ClickUp vám umožňuje vytvářet pracovní postupy, které se přizpůsobí každé fázi prodejního procesu – od prvotního oslovení až po následnou péči po prodeji – a to vše na jednom místě.
4. Nejdříve otestujte, pak rozšiřujte
Začněte v malém. Zaveďte technologii AI u jednoho prodejního týmu nebo manažera a sledujte výkonnost. Shromažďujte zpětnou vazbu a sledujte případné potíže s přijetím. Hledejte trendy v rychlosti uzavírání obchodů, spokojenosti obchodních zástupců nebo opomenutých krocích, které AI pomohla napravit.
5. Sledujte, měřte a optimalizujte
Zavedení AI není jednorázový proces. Váš tým bude potřebovat čas na přizpůsobení. Sledujte, jak AI ovlivňuje vaše prodejní úkoly, fáze prodejního procesu a produktivitu obchodníků – a na základě získaných dat své využití vylepšujte.
💡 Tip pro profesionály: Využijte dashboardy ClickUp ke sledování rychlosti uzavírání obchodů, vlivu AI na objem aktivit a přesnosti prognóz prodeje v průběhu času.
Jak AI pomáhá prodejním týmům pracovat efektivněji
Umělá inteligence již prokázala, jak dokáže zvýšit efektivitu prodejních týmů – ale k opravdovému zefektivnění složitých pracovních postupů potřebujete víc než jen izolované nástroje. Od správy potenciálních zákazníků a kontaktních bodů se zákazníky až po sledování obchodů a termínů závisí prodejní úspěch na chytrých systémech, které spolu spolupracují.
Právě v tom vyniká ClickUp – aplikace pro práci, která umí všechno.
🎯 Vaše instinkty + poznatky z umělé inteligence = nepřekonatelná kombinace. Nejlepší prodejní týmy si nevybírají mezi umělou inteligencí a zkušenostmi. Využívají obojí.
Na rozdíl od nástrojů, které AI přidávají až dodatečně, je ClickUp komplexní pracovní platformou s integrovanými inteligentními prodejními pracovními postupy. S řešením ClickUp Teams Sales Software můžete spravovat celý prodejní proces na jednom místě – sledovat potenciální zákazníky, zapojovat nové zákazníky, spolupracovat na obchodech a uzavírat je rychleji.
Přizpůsobte si svůj prodejní proces pomocí intuitivního CRM, automatizujte opakující se úkoly a vizualizujte statistiky pomocí přehledných dashboardů, které se snadno používají. To je vše, co váš prodejní tým potřebuje, a to díky AI od ClickUp.
1. Automatizujte prodejní úkoly, které vás zpomalují
Buďme upřímní – prodejní týmy stále tráví příliš mnoho času manuální prací. Ať už jde o zaznamenávání prodejních hovorů, aktualizaci fází obchodů nebo přidělování následných úkolů, tyto opakující se činnosti mohou nenápadně ukrajovat z času věnovaného prodeji.
🧠 Díky tomu se ClickUp stává více než jen CRM – stává se operačním systémem pro váš prodejní motor.
Díky generativním schopnostem umělé inteligence ClickUp Brain můžete také vytvářet e-maily, které okamžitě osloví potenciální zákazníky. Stejnou funkcionalitu může využít i oddělení vzdělávání a rozvoje k tvorbě obsahu pro účely prodejního koučování. Zde je například ukázka, jak můžete pomocí umělé inteligence generovat návrhy e-mailů během několika sekund:
Navíc ClickUp Brain v kombinaci s dalšími funkcemi, jako jsou ClickUp Clips, otevírá nové možnosti pro zlepšení prodejního procesu.
Vytvářejte a sdílejte školicí a uváděcí videa samostatně pomocí ClickUp Clips. Propojte je s funkcemi umělé inteligence pro prodej v ClickUp Brain a vaše prodejní týmy budou nyní moci vytvářet videa s přepisy generovanými umělou inteligencí v reálném čase. Tato funkce může být obzvláště užitečná při snaze zaujmout klienty podrobnými demo videi, která vysvětlují složité koncepty.
🎉 Zajímavost: Umělá inteligence nejen píše e-maily nebo hodnotí potenciální zákazníky – nyní dokáže vytvořit celé prodejní prezentace za méně než 60 sekund (a ano, přidává dokonce i grafy!).
2. Vytvářejte personalizovaný prodejní obsah během několika sekund (nikoli hodin)
Psaní e-mailů pro oslovování potenciálních zákazníků, sekvencí pro studené oslovování nebo dokonce prezentací může připadat jako práce na plný úvazek. A pokud vaše sdělení není pro potenciálního zákazníka vysoce relevantní, bude ignorováno.
Umělá inteligence ClickUp pomáhá obchodníkům:
- Vytvářejte vysoce konverzní studené e-maily na základě historie obchodů nebo osobního profilu
- Napište personalizované následné zprávy přizpůsobené předchozím poznámkám z obchodních hovorů
- Vytvářejte prezentace nebo zprávy na LinkedIn ve svém vlastním stylu
- Obnovte staré šablony nebo nabídky pouhým zadáním pokynu
💡 Tip pro profesionály: Využijte ClickUp Docs + AI ke spolupráci s týmem na zprávách, získejte okamžité návrhy na úpravy a načtěte data ze svého CRM pomocí proměnných. Už žádné přepínání mezi dokumenty, Slackem a e-mailovými konverzacemi.
🎯 Scénář z praxe: Váš obchodní manažer potřebuje sekvenci pro oslovení potenciálních zákazníků z řad velkých firem, kteří se přestali ozývat. Místo toho, abyste strávili 3 hodiny jejím vytvářením, ClickUp AI sestaví personalizovanou sekvenci s více kontaktními body na základě dat z CRM a historie obchodů – a to během několika minut.
3. Chytřejší prognózy – na základě kontextu, ne odhadů
Prognóza prodeje není o předpovídání budoucnosti – jde o to vědět, kde se nacházíte právě teď. A to vyžaduje data v reálném čase, čisté vstupy a schopnost rychle korigovat směr.
ClickUp AI + Dashboards poskytují vedoucím prodejních týmů přehled, který potřebují k:
- Zobrazte aktuální stav pipeline podle fáze, vlastníka nebo regionu
- Pomocí AI výzev shrňte překážky v prodejním procesu, aktivitu obchodníků a rizika
- Analyzujte minulé výsledky a dynamiku, abyste mohli předvídat budoucí výsledky
- Upřednostněte účty nebo území s nejvyšší pravděpodobností konverze
🧠 Věděli jste? Umělá inteligence ClickUp podporuje více modelů, což vám umožňuje přizpůsobit prognózy podle vaší obchodní logiky – ať už jde o analýzu sentimentu, vážené hodnocení obchodů nebo historické prodejní výsledky.
🎯 Scénář z praxe: Vedoucí prodeje se musí připravit na měsíční revizi prognóz. Místo toho, aby se všech ptal na aktuální stav, spustí dotaz v ClickUp Brain – „Které obchody jsou v tomto čtvrtletí ohroženy a proč?“ – a získá přehled v reálném čase s ukazateli rizika a doporučenými kroky.
ClickUp také podporuje integraci s nástroji třetích stran, jako jsou Salesforce a Hubspot. Tyto dashboardy lze použít jako jediný zdroj pravdivých informací pro všechna vaše data související s prodejem. Vaši obchodní zástupci si navíc mohou nastavit upozornění na konkrétní milníky/události, což zajistí, že v případě potřeby budou okamžitě přijata opatření.
Přečtěte si také: Nástroje AI pro CRM
4. Sladěte prodejní týmy bez dalších schůzek o stavu
Prodejní týmy prosperují díky dynamice – ta se však často zastaví kvůli nedorozuměním, izolovaným nástrojům a nekonečným zprávám typu „jen se ozývám“.
ClickUp tento problém řeší centralizací komunikace, sledování a aktualizací založených na umělé inteligenci na jednom místě. Váš prodejní tým tak zůstává synchronizovaný, aniž by došlo ke ztrátě přehlednosti.
Takto prodejní organizace využívají AI v ClickUp k lepší spolupráci:
- Shrňte interní prodejní konverzace pomocí AI, aby vám nic neuniklo
- Sledujte interakce se zákazníky v rámci obchodů, úkolů a e-mailů na jednom místě
- Proměňte poznámky ze schůzek v přidělené úkoly pomocí AI + ClickUp Docs
- Automaticky generujte aktualizace na standupech, aby byli všichni obchodní zástupci v obraze
🎉 Zajímavost: S ClickUp Chatem AI nejen shrnuje konverzaci, ale také doporučuje další kroky, propojuje relevantní úkoly a motivuje kolegy k jejich splnění.
🎯 Scénář z praxe: Váš obchodní manažer je nemocný, ale tým stále potřebuje informace o klíčových obchodech. S ClickUp AI může kdokoli na požádání vygenerovat aktuální přehled konverzací se zákazníky, postupu úkolů a vývoje obchodů.
5. Propojte vše pomocí CRM
Vztahy se zákazníky a jejich správa hrají klíčovou roli v úspěchu každého prodejního procesu. Sledování informací napříč všemi kontaktními body však může být obtížné a časově náročné. S řešením CRM ve vašem arzenálu však můžete své prodejní pracovní postupy snadno optimalizovat.
CRM je nástroj, který vám poskytuje 360stupňový přehled o celé vaší prodejní pipeline – zkrátka je to páteř každé prodejní organizace.
CRM ClickUp dokáže konsolidovat všechna data o zákaznících, včetně kontaktních údajů, historie komunikace a dalších informací nezbytných pro váš prodejní proces, na jednom centrálním místě. Navíc se hladce integruje s funkcemi založenými na umělé inteligenci a automatizací, které jste již vyzkoušeli.
Kromě toho nabízí CRM ClickUp také několik přizpůsobitelných zobrazení (více než 15), díky kterým si můžete vizualizovat svůj prodejní funnel způsobem, který vám nejlépe vyhovuje.
Zobrazení Ganttova diagramu v ClickUp poskytuje vizuální časovou osu celého vašeho prodejního procesu. Díky tomuto zjednodušenému zobrazení mohou obchodníci na první pohled sledovat průběh, termíny a závislosti. Tyto informace mohou pomoci identifikovat úzká místa dříve, než naruší prodejní proces.
Chcete-li rozhraní podobné tabulkovému procesoru, použijte tabulkový pohled ClickUp. Tento pohled umožňuje obchodníkům vytvářet vlastní pole pro sledování všeho od informací o zákaznících až po prodejní metriky.
Kromě toho tento pohled funguje také jako databáze bez nutnosti programování, která vám umožňuje propojovat úkoly, dokumenty a jejich závislosti stejně jako při vytváření tradiční databáze.
S AI Knowledge Managerem od ClickUp Brain můžete prohledávat celý ekosystém vašich prodejních operací, generovat okamžité souhrny a poskytovat konverzační aktualizace o pokroku v akčních položkách. Tato funkce může být obzvláště přínosná pro prodejní profesionály, protože jim poskytuje přístup k bohatému množství informací během prodejních hovorů. Budování důvěry u klientů také pomáhá udržovat plynulost konverzace, což může být klíčové při přeměně potenciálního zákazníka.
Přečtěte si také: Nástroje umělé inteligence pro e-commerce
6. Nezačínejte od nuly – využijte šablony
Šablony jsou pro řízení prodeje skutečně nepostradatelné a nabízejí zkratky k dosažení efektivity a konzistence. Díky předem navrženým šablonám pro CRM, prodejní hovory a sledování prodeje se týmy mohou vyhnout zbytečné práci a zajistit standardizované procesy.
ClickUp nabízí několik šablon, které mohou obchodníkům pomoci vyniknout v pracovních procesech, ušetřit čas a soustředit se na strategické prodejní aktivity.
Šablona ClickUp CRM se postará o nejdůležitější aspekty procesu CRM. Poskytuje centralizované místo, kde má vedoucí prodeje přístup ke všem informacím o zákaznících, včetně, ale nejen, podrobností o zákaznících, historie prodejů a dokonce i poznámek k předchozím interakcím se zákazníky.
Nejedná se však pouze o úložiště dat. Tato šablona obsahuje také vlastní pole a stavy, které umožňují obchodníkům segmentovat své zákazníky pro efektivnější marketingové přístupy a sledovat všechny prodejní aktivity z jednoho místa.
💡 Tip pro profesionály: Využijte v této šabloně zobrazení tabule ClickUp pro interaktivní vizuální znázornění vašich CRM aktivit.
Šablona také nabízí funkce pro automatizaci prodeje, jako je zasílání personalizovaných e-mailů každému zákazníkovi na základě jeho segmentu. Pomáhá při analýze sentimentu tím, že umožňuje managementu sledovat zpětnou vazbu a recenze zákazníků.
ClickUp také nabízí šablony pro zefektivnění samotného prodejního procesu. Například šablona ClickUp Sales Call Template nabízí prodejním organizacím podrobný postup pro správu komunikace se zákazníky. Tato šablona také poskytuje obchodním zástupcům centrální místo, kde mají přístup ke standardním skriptům pro prodejní hovory.
Snadný přístup k těmto informacím zajistí, že vaše prodejní týmy budou vystupovat profesionálně a poskytnou potenciálním zákazníkům přesné informace.
Prodejní týmy mohou navíc využívat vlastní pole k zaznamenávání klíčových detailů z každého hovoru, jako jsou například problémy zákazníků a další kroky. Tyto informace mohou být neocenitelné pro následné aktivity, personalizaci budoucích interakcí a v důsledku toho i pro uzavření obchodů.
💡 Tip pro profesionály: Využijte ClickUp Docs k ukládání všech doplňkových informací, které mohou vaše prodejní týmy potřebovat při komunikaci se zákazníky. Zajistěte, aby všichni členové týmu měli přístup ke všem dokumentům – vše na jednom místě!
A nakonec tu máme šablonu ClickUp Sales Tracker, nástroj, který může poskytnout vedení cenné informace o výkonu jejich týmu a celkové účinnosti jejich prodejních aktivit.
Tato šablona jde nad rámec pouhého sledování prodejních čísel. Její integrovaná umělá inteligence umožňuje prodejním týmům vizualizovat cenná data o výkonu (individuálně i jako tým), analyzovat trendy a identifikovat příležitosti k růstu.
💡 Tip pro profesionály: Využijte funkce ClickUp Goals a ClickUp Milestones v této šabloně k tomu, abyste, jak již názvy napovídají, stanovili cíle pro vaše prodejní týmy a pomohli jim vizualizovat, jak blízko jsou k jejich dosažení.
✅ Jste připraveni zjistit, co může AI udělat pro váš prodejní tým?
Umělá inteligence v prodeji není jen budoucností – je to současnost. Od chytřejšího vyhledávání potenciálních zákazníků až po rychlejší uzavírání obchodů – dnešní nejúspěšnější prodejní organizace využívají umělou inteligenci k omezení manuální práce, personalizaci každého kontaktu a zvyšování tržeb ve velkém měřítku.
ClickUp pomáhá obchodním zástupcům, manažerům a týmům zodpovědným za tržby právě v tom – díky AI zabudované do každého kroku vašeho pracovního postupu. ClickUp nabízí kromě šablon zmíněných v tomto blogu také několik dalších šablon prodejních plánů, které mohou zlepšit fungování vašich prodejních týmů. Od vytváření nabídek a prognózování obchodů až po koučování obchodních zástupců a automatizaci následných aktivit – vše, co potřebujete k chytřejšímu prodeji, najdete na jednom místě.
