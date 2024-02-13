Proces řízení inovací: Jak pěstovat inovativní kulturu a podnikatelského ducha

Bez ohledu na to, v jakém odvětví působíte, pokud chcete dosáhnout trvalého úspěchu, musíte zpochybňovat status quo a neustále se vyvíjet přijímáním nových obchodních modelů, procesů, produktů a funkcí a dalších životaschopných nápadů. Pokud se vám nepodaří se přetvořit, dojde ke stagnaci a konkurenti s aktivnějším růstovým myšlením vás předběhnou.
Ačkoli inovace byly vždy hojně diskutovaným pojmem v oblasti obchodu a technologie, zásadní otázkou zůstává: Jaké je tajemství úspěchu řízení inovací?
S tím vám pomůžeme! 😄
V tomto článku probereme vše, co je třeba vědět o zavedení efektivního systému řízení inovací. Budeme se zabývat následujícími tématy:
- Společné koncepty a klíčové prvky řízení inovací
- Typy metod a modelů řízení inovací
- Kroky v rámci standardního procesu řízení inovací
- Běžné výzvy a řešení
- Metriky pro měření inovací
Řízení inovací: základní koncept a praktické výsledky
Inovační procesy mají tendenci být disruptivní – výrazně mění to, co je, za to, co může být, a zaměstnancům a vedoucím pracovníkům tak zůstává spousta práce, aby tuto mezeru zaplnili.
Nejprve je třeba intenzivně přemýšlet o finalizaci inovační strategie, která zajistí budoucí růst. Jakmile to uděláte, musíte podrobně rozvrhnout své plány, aby se váš tým při přechodu na nové postupy necítil destabilizován.
Řízení inovací spočívá v organizaci a zefektivnění procesu integrace nových strategií, procesů a řešení do vašeho podnikání.
Z teoretického hlediska nabízí vynikající vysvětlení publikace The Oxford Handbook of Innovation Management. Definuje řízení inovací jako širokou oblast studia zahrnující různé „disciplíny, úrovně analýzy a výzkumné metody“ za účelem zkoumání a implementace inovativních řešení a jejich integrace do řízení projektů.
Z hlediska praktického použití se řízení inovací vztahuje na řadu dílčích procesů, včetně:
- Podpora inovativního myšlení a podnikatelského ducha
- Řízení nejistoty a rizikových faktorů pro zajištění úspěšné implementace nápadů
- Definování cílů a klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI) pro měření inovativních snah
- Plánování každodenní koordinace a meziresortní spolupráce
- Přidělování zdrojů na základě předpokládaných provozních požadavků
- Zlepšení vztahů v týmu a/nebo spokojenosti zákazníků
4 klíčové prvky efektivního řízení inovací
Inovace mohou nastat na jakékoli úrovni, od přechodu na nové interní procesy až po zavedení zcela nových produktových řad. Bez ohledu na rozsah vyžaduje zavádění inovativních řešení pozornost věnovanou následujícím čtyřem klíčovým prvkům:
- Kapitál společnosti: Kapitál vaší společnosti zahrnuje finanční, lidské a technické zdroje, které máte k dispozici. Manažeři inovací obvykle přehodnocují, kde se nacházejí z hlediska schopností, aby vyhodnotili, zda je organizace dostatečně připravena zvládnout inovace. Mohou se zaměřit na oblasti jako: Praktické dovednosti a know-how týmů Duševní vlastnictví, které nabízí konkurenční výhodu Rozpočet dostupný pro inovační aktivity Dostupné nástroje pro spolupráci, které podporují inovace
- Kultura týmu: Manažeři by měli zajistit, aby jejich tým měl inovativní kulturu, a to přehodnocením svého přístupu k neúspěchům, odpovědnosti za individuální povinnosti a experimentování. Kultura podporující inovace pomáhá týmům rychleji přijímat technologické pokroky a další významné změny.
- Provozní struktura: Struktura organizace se skládá hlavně z hierarchie v rámci týmů a procesů, logistiky komunikace a rámců pro rozhodování, které umožňují rychlé inovace.
- Obchodní strategie: Vaše obchodní strategie pro vaši organizaci hraje klíčovou roli při řízení inovací. Podniky málokdy mění celý svůj strategický směr, ale jejich inovační strategie musí být alespoň v souladu s celkovými cíli společnosti.
Profesionální tip: Potřebujete chytrý způsob, jak zorganizovat svou inovační strategii? Vyzkoušejte šablonu ClickUp pro správu inovačních nápadů! Od brainstormingu po sledování pokroku – vestavěné nástroje této šablony vám pomohou zrychlit inovační proces, plánovat časově citlivé příležitosti a spolupracovat s větší efektivitou. 🌸
Běžné metody a modely řízení inovací
Zatímco kapitál, struktura a kultura vaší společnosti vytvářejí podmínky pro úspěšné řízení inovací, o osudu vašich snah nakonec rozhoduje vaše inovační strategie. Proto musíte nejprve dobře ovládat a mít jasnou představu o typu inovace, o kterou usilujete.
Bylo učiněno několik pokusů o kategorizaci inovačních iniciativ. Populární studie Harvard Business Review se pokouší o kategorizaci z pohledu řešení problémů a nastiňuje čtyři hlavní typy inovací:
- Disruptivní inovace: Vynález něčeho, co se výrazně liší od stávajícího řešení, pomocí metod, které vyžadují kompletní přepracování stávajících obchodních modelů a vytvoření nových trhů.
- Udržitelné inovace: Udržitelný proces inovací upřednostňuje drobná vylepšení nebo rozšíření stávajících řešení – postupné inovace jsou velmi nízkorizikové.
- Průlomová inovace: To od vás vyžaduje, abyste vyvinuli nápady, které vyžadují nekonvenční dovednosti nebo odborné znalosti, ale bez nutnosti přijímat nové obchodní modely.
- Základní výzkum: Tento typ inovace má akademický charakter. Odkazuje na nejranější fáze výzkumu, kdy stanovíte životaschopné nápady a podpoříte je prvními známkami zlepšení.
Hlavní rozdíl mezi všemi těmito inovacemi a jejich řešeními spočívá v tom, jak dobře je problém definován v rámci dané obchodní disciplíny. Pokud jste například přesvědčeni, že potřebujete inovovat produktovou řadu, budete se cítit pohodlně s disruptivní inovací. Pokud však nedokážete přesně předpovědět poptávku na trhu, bude moudřejší zvolit udržitelnější cestu.
Kromě těchto typů manažeři obchodních inovací také zkoumají inovační strategie založené na faktorech, jako jsou načasování, výnosy a řízení zdrojů. Níže vysvětlujeme některé modely pro každý z nich.
1. Dilema inovátora: Načasování inovativních aktivit
The Innovator’s Dilemma je kniha amerického profesora Claytona Christensena, která se zabývá tím, jak lze rychle přijímáním inovací formovat trendy v průmyslu.
Naznačuje to, že většina disruptivních inovací je zpočátku užitečná pouze pro malou část velkého trhu, což omezuje výnosy. Postupem času se však tyto inovace staly mainstreamem a přijaly je i společnosti, které je dříve odmítaly. Výsledek? Zavedení hráči, kteří inovace využili dříve, mohou ovládnout většinu trhu.
Klasickým dilematem systémů řízení je, zda investovat do disruptivních inovací v rané fázi (kdy jejich návratnost může být nízká), nebo počkat, až je někdo jiný zpopularizuje. Například bývalí lídři v oblasti smartphonů, jako Nokia a BlackBerry, ztratili v uplynulém desetiletí svou konkurenční výhodu, když nedokázali rychleji inovovat a přejít na dotykové smartphony.
Známý konzultant v oblasti managementu Geoffrey Moore navrhuje podobnou teorii inovací ve své knize Crossing the Chasm z roku 1991 . Ta naznačuje, že mnoho prvních uživatelů inovací se rozhoduje pro dokonce i vadná nebo nevyzkoušená řešení v naději, že najdou konkurenční výhodu. Větší část zákazníků však o ně nemá zájem. 🦾
Úkolem je zde udělat skok od prvních uživatelů a splnit očekávání vaší rané většiny. Výpočet načasování inovace však může být pro týmy produktového managementu a marketingu náročný. Navíc je to psychicky náročné, protože to vyžaduje, abyste se vzdálili od priorit zákazníků, kteří vám původně přinesli úspěch.
2. Horizonty růstu: Zaměření na výnosy
Společnost McKinsey & Company navrhla model založený na růstu, který vysvětluje, jak by měly společnosti vyvažovat krátkodobé a dlouhodobé inovační iniciativy, aby maximalizovaly ziskovost. Myšlenka spočívá v tom, že společnost plánuje výnosy v následujících třech horizontech:
- Horizont 1: Klíčové obchodní aktivity, které přinášejí zisky za méně než rok
- Horizont 2: Tato fáze zahrnuje projekty, které doplňují vaše podnikání. Nemusí generovat okamžité tržby a návratnost investic, ale v horizontu 1–3 let.
- Horizont 3: Pro disruptivní inovace je nejvhodnější časový rámec 3–5 let s ohledem na návratnost investic.
Plánujete dlouhodobé inovace? Použijte šablonu technologického plánu ClickUp k vizualizaci navrhovaných technologických pokroků na základě dopadu/ziskovosti a úsilí.
3. Pravidlo 70-20-10: Moudré plánování alokace zdrojů
Pravidlo 70-20-10, které poprvé představil bývalý generální ředitel společnosti Google Eric Schmidt, doporučuje poměr přidělování zdrojů pro hlavní podnikatelské aktivity a inovační činnosti. Podle tohoto pravidla byste měli zachovat:
- 70 % zdrojů vyhrazených pro vaše hlavní podnikání
- 20 % pro inovativní související aktivity, které přispívají k hlavnímu předmětu podnikání
- 10 % pro transformační plány nebo disruptivní inovace
Tento model se osvědčil u společnosti Google a dalších lídrů na trhu, kterým umožnil dosáhnout vyšších výnosů než jejich konkurenti. 💹
Bonus: Šablona ClickUp Resource Allocation Template je navržena tak, aby vám pomohla vytvořit plán pro vaše inovativní projekty. Její přednastavená struktura vám umožní sledovat rozpočet a aktiva na jednom místě a činit informovaná rozhodnutí.
Hodnocení rizik v řízení inovací
Podle zprávy zveřejněné společností Deloitte je posuzování a řízení rizik nedílnou součástí každého portfolia inovativních aktivit. Musíte identifikovat a zmírnit potenciální rizika v pěti fázích inovace, a to:
Hledejte – budujte – rozšiřujte – udržujte
Zde je několik příkladů otázek, které mohou rizikoví manažeři klást v každé z těchto fází:
|Hledat
|Je inovační program etický a proveditelný?Jak spolehlivá jsou testovací data?
|Budujte
|Jaké jsou logistické aspekty inovačního programu?Zvážili jsme důsledky neúspěšné implementace?
|Rozsah
|Lze inovativní řešení vyrobit tak, aby splňovalo požadavky zákazníků?Jaké jsou překážky jeho zavedení?
|Rozšiřte
|Podporují současné výnosy rozšíření?Bude rozšíření bránit hlavním činnostem společnosti?
|Udržitelnost
|Jak dlouho můžete udržet ziskovost podpořenou inovacemi?Jakou hrozbu představují konkurenti?
Pamatujte, že pokud se dostanete do fáze Udržitelnost , hodnocení rizik se bude více týkat udržení vaší konkurenční výhody a držení kroku s novějšími trendy v oboru. Pro mnoho společností to znamená restartovat inovační cyklus.
Bonusové čtení: Nejlepší šablony pro analýzu konkurence pro udržení náskoku na trhu. ✌️
5 kroků k vybudování úspěšného systému řízení inovací
Existuje pět standardních kroků k zavedení systému řízení inovací v organizaci. Skutečný proces však může mít několik různých dílčích kroků v závislosti na složitosti vašeho úsilí.
Krok 1: Najměte ty správné lidi
Dovednosti a myšlení vašich zaměstnanců a vedoucích týmů odrážejí kvalitu kapitálu vaší společnosti. Obecně platí, že čím přizpůsobivější a více zaměřená na růst je vaše pracovní síla, tím větší je pravděpodobnost, že vaše obchodní inovace budou úspěšné.
Při náboru se snažte najít rovnováhu mezi udržením vysoce kvalifikovaných a kreativních jednotlivců. Pokud například plánujete produktovou inovaci, možná budete chtít do svého týmu zkušených a certifikovaných designérů a vývojářů a také nové talenty, které mohou přinést nové perspektivy.
Krok 2: Vytvořte a otestujte inovativní řešení
Musíte vytvořit soubor inovativních nápadů a vyvinout nejlepší řešení. Tento krok se obvykle provádí ve třech fázích:
- Generování nápadů : Můžete prozkoumat jak externí, tak interní nápady.
- Screening: Ohodnoťte proveditelnost nápaditých nápadů na základě faktorů, jako je relevance pro trh a náklady.
- Testování: Rozvíjejte nápady prostřednictvím konceptů a prototypů, abyste mohli vyhodnotit, jak jsou praktické pro provoz.
Jelikož se tento krok týká správy nápadů, měli byste vše pečlivě dokumentovat, aby byl proces transparentní a podložený daty. Můžete použít šablonu ClickUp Test Management Template k vizualizaci testovacích případů pro přizpůsobená kritéria úspěchu/neúspěchu nebo šablonu ClickUp Test Report Template k efektivní komunikaci výsledků se zainteresovanými stranami.
Krok 3: Spusťte iniciativu a stanovte odpovědnost
Jakmile dokončíte inovační aktivity, vytvořte konkrétní implementační plán, abyste se dostali od konceptu k realitě. Věnujte pozornost:
- Stanovení cílů v oblasti učení a rozvoje
- Definování rolí a odpovědností týmu
- Zaznamenávání procesu vytváření nového řešení (produktu nebo služby)
- Vytvořte autoritativní pozice, abyste mohli řešit konflikty a vést týmy přes překážky.
Krok 4: Najděte správné nástroje a struktury, abyste zůstali agilní
Většina inovativních snah je iterativní – je téměř nemožné mít lineární plán, ve kterém vše funguje do puntíku. Potřebujete software, komunikační sítě a hierarchické struktury, abyste mohli reagovat na změny během inovačního procesu.
V závislosti na velikosti vaší společnosti a rozpočtových omezeních si můžete vybrat nástroje pro komunikaci v rámci projektu, nástroje umělé inteligence pro startupy nebo software pro správu nápadů, které vám pomohou přizpůsobit vaše inovační procesy bez větších potíží.
Můžete například zvážit ClickUp — bezplatné komplexní řešení pro řízení projektů, inovačních iniciativ a všeho mezi tím. Nabízí:
- Centralizované nástroje pro správu dokumentů a nápadů
- Funkce jako zobrazení chatu a přiřazené komentáře pro budování sledovatelné komunikační sítě.
- Nahrávač obrazovky Clip pro rychlé sdílení videonávodů
- ClickUp AI a tabule pro generování nápadů
- Více než 1 000 šablon pro řízení produktů, inovativní myšlení a kreativní brainstorming a plánování projektů.
Krok 5: Posuďte rizika, sledujte pokrok a vylepšujte řešení
Posledním krokem je sledování výkonnosti inovačního programu na základě předem stanovených metrik. Ve většině případů neexistují žádné odvětvové benchmarky, které by definovaly úspěch. Musíte zdůraznit ukazatele pokroku na základě faktorů, jako jsou interní ziskovost nebo cíle pronikání na trh.
Buďte připraveni:
- Vylepšete svůj přístup k inovacím na základě nových výzev.
- Po důkladném posouzení rizik v různých fázích své úsilí zintenzivněte nebo omezte.
Běžné výzvy v řízení inovací [s řešeními]
Týmy, které se zaměřují na inovace, by měly počítat s běžnými výzvami, jako je snížená efektivita procesů nebo nedorozumění, které mohou iniciativu brzdit. Pojďme analyzovat čtyři běžné výzvy, na které je třeba dávat pozor, a naučit se, jak je proaktivně řešit pomocí nástroje pro správu produktů založeného na umělé inteligenci , jako je ClickUp. 🌞
1. Chaotická vize a roztříštěné procesy
Fáze plánování může rozhodnout o úspěchu nebo neúspěchu vašeho inovačního programu. Špatný inovační plán neposkytuje týmu žádný kontext ohledně společných cílů a výsledků úspěchu. To vede k nepravidelné realizaci iniciativy, což způsobuje procesní překážky a selhání realizace.
Pomocí ClickUp Mind Maps můžete snadno vizualizovat své cíle a přechodné kroky. Umožní vám to rozdělit váš inovační program na:
- Úkolové myšlenkové mapy: Pro mapování pracovních postupů v celé společnosti
- Uzlově založené myšlenkové mapy: Pro rozčlenění plánů a nápadů a jejich propojení s budoucími úkoly
Mind mapy ClickUp s funkcí drag-and-drop vám umožňují hrát si s bloky a spojkami a vizualizovat tak roli každého oddělení v inovačním procesu. Protože plátno podporuje spolupráci v reálném čase, můžete před spuštěním programu svolat svůj plánovací tým, aby vymyslel navrhované procesy, požadavky na zdroje a potřeby infrastruktury.
Jakmile budete mít své plány hotové, použijte ClickUp Docs k dokumentaci všech zdrojů na podporu vašeho týmu, včetně nápadů, plánů a procesních manuálů, na jednom místě. Tato funkce zahrnuje:
- Integrovaný AI asistent pro urychlení procesu generování nápadů a psaní
- Vnořené složky a štítky pro organizaci dokumentů
- Univerzální vyhledávání, které pomáhá kolegům rychle najít potřebné zdroje
2. Špatné hierarchické struktury a meziresortní spolupráce
Aby jakýkoli inovační program fungoval, musí v řadách a týmech organizace panovat pořádek, ale neměli byste být příliš restriktivní. Příliš hierarchické struktury týmů (s čistě shora dolů řízeným managementem) potlačují inovace. Řešením je najít střední cestu.
Můžete použít techniky jako RACI charting k definování struktur rozhodování během fází inovace. Je také rozumné dát vedoucím oddělení s odbornými znalostmi svobodu experimentovat s novými způsoby provádění procesů.
Pokud máte pocit, že váš implementační plán je příliš složitý a obsahuje mnoho proměnných, je dobré použít šablonu ClickUp Deployment Plan Template, abyste sladili svůj tým s obecnými cíli v oblasti inovací. Můžete také prozkoumat šablonu ClickUp Team Communication and Meeting Matrix Template, abyste optimalizovali sdílení informací ve velkých týmech. 💗
3. Nedostatek proinovační kultury v týmech
Společnost se slabou inovační kulturou může odrazovat od kreativního myšlení a vyžadovat od zaměstnanců, aby se drželi zastaralých pravidel a postupů. Může ukládat přísné tresty za neúspěch nebo podporovat hyperkonkurenční, bezohlednou kulturu, ve které se zaměstnanci snadno navzájem podkopávají – to není prostředí, ve kterém mohou nové nápady vzkvétat.
Chcete-li ve své organizaci zajistit proinovativní kulturu, začněte sbírat zpětnou vazbu od týmu. Můžete například použít formuláře ClickUp Forms, abyste zaměstnance povzbudili k přispívání nápady na inovace nebo zlepšení pracovní kultury.
4. Nepraktická očekávání
Inovační programy se často setkávají s velkým odporem kvůli nerealistickým očekáváním týmu. Řešením je informovat zainteresované strany o důvodech vašeho inovativního nápadu a pomoci jim cítit se podporováni během celého procesu.
Manažeři by měli být při komunikaci inovativních plánů a metod jejich realizace přesní. Stejně tak by neměly být vágní ani metriky úspěchu – dosažitelné cíle a malé úspěchy motivují zaměstnance, aby se programu dlouhodobě drželi.
S ClickUp Goals můžete dát prostor svým inovativním nápadům díky realistickým a měřitelným KPI a cílům, které umožňují měřit pokrok a výkonnost.
Můžete definovat úkoly, číselné, ano-ne a produktivitou založené cíle a nastavit milníky pro dosažení hlavních inovačních cílů. Jak projekt postupuje, sledujte výkonnost podle předem definovaných metrik pomocí vizualizací, jako jsou grafy burnup a burndown, čárové grafy a časové karty, které jsou všechny dostupné na panelech ClickUp.
Jak měřit inovace: Zaměření na klíčové ukazatele výkonnosti
Nemůžete řídit to, co nemůžete měřit, ale jak měřit něco tak abstraktního jako inovace? Během procesu řízení inovací musíte určit své klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) a metriky. Tyto KPI lze obvykle rozdělit do dvou kategorií: vstupní a výstupní KPI.
Zadejte klíčové ukazatele výkonnosti (KPI)
Vstupní KPI mají za cíl měřit a sledovat vstupy, které se promítají do vašich procesů a produktů. Mezi příklady takových metrik patří:
- Váš rozpočet na výzkum a vývoj
- Náklady na suroviny, pracovní sílu a dopravu
- Čas strávený interním brainstormingem inovací
Tyto metriky sledují pouze investice společnosti do inovací. Mohou být zavádějící, protože ne všechny vstupy se promítnou do smysluplných výstupů.
Výstupní KPI
Výstupní KPI měří výstup generovaný vašimi vstupy – jinými slovy, návratnost vaší investice. Mezi hlavní výstupní KPI patří:
- Výroba
- Počet zavedených tržních inovací
- Podíl nově uvedených produktů na celkových tržbách
- Zprávy o produktivitě a výkonu týmu
Tyto metriky poskytují ucelenější obraz o úsilí týmu, protože vám umožňují vidět, jak vaše inovační iniciativy konkrétně ovlivňují váš výkon a ziskovost.
Na které KPI byste se měli zaměřit?
Při výběru KPI pro inovační programy:
- Vždy udržujte kombinaci vstupních a výstupních KPI – cílem je porovnat výsledky s vynaloženým úsilím a investovanými zdroji.
- Nerozptylujte se sledováním desítek KPI – začněte s 3–5 jedinečnými metrikami.
Nezapomeňte, že KPI lze později změnit v závislosti na tom, jak se inovativní iniciativa vyvine. Takže se nestresujte výběrem těch správných hned na začátku. 😏
Osvědčené postupy pro úspěch v řízení inovací
Řízení inovačních programů není jen o stanovení vyvážených KPI a sledování pokroku. Existují určité osvědčené postupy, které je třeba dodržovat, aby se zvýšila pravděpodobnost úspěchu. Zde jsou naše oblíbené:
- Zaměřte se na neustálé zlepšování: Buďte otevření zkoumání a implementaci nápadů, které vedou k postupným inovacím v průběhu celého roku. Jde o to využít správné příležitosti.
- Upřednostněte tvorbu hodnot: Neinovujte z rozmaru. Ujistěte se, že vaše vize přináší hodnotu zákazníkům. Spolehněte se na průzkumy trhu a případové studie, abyste pochopili, co může fungovat.
- Kalibrujte tempo inovací: Klíčem k rychlé adaptaci na měnící se podmínky trhu je zachování štíhlosti a agility vašich procesů řízení.
- Využijte intelekt zaměstnanců: Identifikujte silné a slabé stránky svého týmu a vyškolte klíčové členy, aby se stali řešiteli problémů a iniciátory změn. Tímto způsobem můžete vytvořit nezávislou a odolnou pracovní sílu.
- Rozdělte roční zisky: To, co je inovativní dnes, nemusí být inovativní příští rok. Společnosti s trvalým úspěchem se ujišťují, že značnou část svých ročních zisků vynakládají na výzkumné a vývojové aktivity.
Dosáhněte úspěchu v řízení inovací s ClickUp
Uskutečnění inovativního nápadu může být poměrně náročné, proto se mnoho organizací takovým iniciativám vyhýbá. Kvalitní řízení inovací vám však může pomoci nastavit úspěšnou trajektorii růstu vašeho podnikání nad rámec vašich vnímaných omezení.
Naštěstí vám ClickUp poskytuje všechny šablony a funkce, které potřebujete k řízení a stimulaci inovací ve vaší organizaci. Zaregistrujte se ještě dnes a začněte vymýšlet svou další převratnou inovaci – možná tentokrát mírnější. 🥳