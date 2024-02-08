Shrnutí knihy The One Minute Manager: Zlaté postřehy z knihy

Co odlišuje skvělého manažera od ostatních? To se snaží zjistit hlavní hrdina knihy The One Minute Manager.
Jakmile narazí na titulního „jednominutového manažera“, uvědomí si, že je možné mít všechno – vynikající výsledky, produktivní a spokojené zaměstnance a rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem. Vyptává se manažera, jak dosáhnout této svaté trojice manažerské dokonalosti, a to tvoří páteř této knihy. ⏱️
Tento krátký fiktivní příběh, který v roce 1982 napsali Ken Blanchard a Spencer Johnson, odhaluje osvědčené techniky výjimečných lídrů a zdůrazňuje, jak s minimem pokynů vytěžit maximum ze svého týmu.
Pokud máte málo času, přečtěte si naše shrnutí knihy The One Minute Manager a objevte její hlavní body. Vydržte až do konce a my se také podíváme na to, jak tyto principy aplikovat v ClickUp, bezplatném řešení pro správu projektů, které vám pomůže jít ruku v ruce s filozofií knihy.
💡📚 Bonus: Než se do toho pustíte, pokud chcete přečíst další podobné knihy, podívejte se na naši kurátorskou sbírku 25 nejlepších shrnutí knih o produktivitě (včetně této), které najdete na jednom místě. Můžete je ukládat, upravovat, přidávat do záložek a dokonce exportovat.
Shrnutí knihy The One Minute Manager v kostce
Začněme od samého začátku: Příběh knihy One Minute Manager nám představuje mladého muže, který se vydává na cestu za hledáním efektivního manažera, od kterého by se mohl učit. Většina manažerů, které znal, byla buď striktně orientovaná na výsledky, nebo se věnovala pouze řízení lidí. Jeho cílem bylo najít osobu, která dokáže vyvážit oba tyto aspekty a, co je ještě důležitější, je ochotná se o své znalosti podělit.
Poté, co narazil na manažera, který by mohl odpovídat tomuto popisu, navštívil ho. Zpočátku byl mladý muž ohromen manažerovým zjevně podivným chováním a postupy. Manažer například působil vážně a se svými zaměstnanci téměř nemluvil. Přesto dokázal udržet jejich spokojenost a dosahovat trvale pozitivních výsledků. 🤔
Mladému muži se tento styl řízení zdál nepřirozený. Teprve později, po rozhovoru se třemi zaměstnanci manažera, pochopil, proč mu říkají One Minute Manager (jednominutový manažer) a co ho pohání.
Každý ze zaměstnanců se podělil o zásadní tajemství knihy One Minute Manager, které tvoří jádro knihy. Pojďme si níže rozebrat tři tajemství, která jsou považována za tři techniky efektivního řízení:
1. Jednominutové cíle
Prvním zaměstnancem, se kterým mladý muž mluvil, byl pan Trenell. Prozradil, že manažer vždy dbá na to, aby všichni měli stejný názor, pokud jde o odpovědnosti. 📖
Poté, co se manažer a zaměstnanec dohodnou na tom, co je třeba udělat, má zaměstnanec za úkol zapsat cíle. Každý cíl zabírá celkem jednu stránku a obsahuje maximálně 250 slov, takže jeho přečtení zabere pouze minutu.
K určení priorit pro stanovení cílů za jednu minutu používají zaměstnanci a manažer pravidlo 80–20 nebo Paretův princip, který naznačuje, že 80 % výsledků pochází z 20 % vstupů týmu. Cílem je soustředit se na těchto 20 %, což obvykle vede k menšímu počtu vysoce hodnotných cílů namísto neuspořádané řady úkolů.
Jednominutové cíle fungují, protože manažer také stanoví jasné standardy pro měření výkonu zaměstnanců. To neponechává žádný prostor pro nejistotu a umožňuje každému zaměstnanci hodnotit svůj výkon v průběhu dne.
2. Jednominutové pochvaly
Naším dalším zaměstnancem je pan Levy. Řekl nám, že manažer pozorně sleduje každého, kdo v společnosti nastoupil do nové práce. Cílem není mikromanagement zaměstnanců, ale umožnit manažerovi zachytit, když dělají něco správně, a okamžitě je pochválit.
Nikdo nemusí ztrácet čas povídáním – minutová pochvala je stručná a účinná. Manažer:
- Zabere to jen pár okamžiků, abyste mohli poskytnout konkrétní podrobnosti o tom, v čem zaměstnanec vynikal.
- Sdílí pozitivní zpětnou vazbu o tom, jak tato akce přináší společnosti trvalý prospěch.
- Udělejte krátkou pauzu, aby pochvala zapůsobila – abyste nezněli jako robot nebo neupřímně.
- Na závěr pochvalte zaměstnance a povzbuďte ho, aby pokračoval v dobré práci.
Na opačném konci spektra by běžný manažer čekal na výroční hodnocení výkonu, aby sdělil pozitivní zpětnou vazbu. To však není tak efektivní, protože zaměstnanec může zapomenout na všechny kroky, které je třeba posílit. 😅
3. Jednominutové pokárání
Poslední osobou, se kterou muž mluvil, byla paní Brownová, která mu řekla o důležitosti správného minutového pokárání. Většina rad týkajících se minutového pochvalného hodnocení platí i v tomto případě.
Zaměstnanec si například uvědomuje, že manažer bude sledovat jeho pokrok a pravidelně mu poskytovat zpětnou vazbu. S předem stanovenými důsledky manažer okamžitě napomene negativní chování, jakmile si ho všimne. Konkrétně uvede, co se stalo špatně a jak se k tomu staví, aby zaměstnanec dobře pochopil jeho postoj.
V druhé polovině minutového pokárání manažer zajistí, aby setkání skončilo pozitivně. Dá zaměstnanci najevo, že si cení jeho práce, i když nepodává vždy 100% výkon. V ideálním případě obě strany pochopí podtext a na konci rozhovoru se tomu mohou zasmát. 😄
Poznámka: Aby se zmírnil tón, byl pojem One Minute Reprimands (Jednominutové pokárání) v pozdějších vydáních knihy, nyní nazvané The New One Minute Manager (Nový minutový manažer), změněn na One Minute Redirect (Jednominutové přesměrování).
Hlavní body: The One Minute Manager od Kena Blancharda a Spencera Johnsona
Díky kreativnímu použití alegorií a srozumitelnému vyprávění v podobě příběhu nabízí kniha One Minute Manager mnoho perel manažerské moudrosti, které jsou podloženy vědeckými poznatky a lze je aplikovat v mnoha situacích. 🦉
Přečtěte si některé z nejdůležitějších tipů uvedených v knize:
1. Používejte jasný jazyk
Kniha často používá výraz „bez nejistoty“, když popisuje, jak by manažeři měli komunikovat se zaměstnanci, ať už jim dávají pokyny, chválí je nebo je napomínají.
Podle knihy by manažer nikdy neměl dělat předpoklady o tom, co zaměstnanci vědí. Měl by jim předkládat informace srozumitelným jazykem, aby jim usnadnil porozumění. Takto si zaměstnanci mohou stanovit jasné cíle a pracovat s větší přesností a sebedůvěrou.
2. Zajistěte, aby vaše chování odpovídalo vašim slovům
Většina z nás se setkala alespoň s jedním manažerem, který je tvrdým oříškem. Jsou vždy v pohotovosti a nemají čas na zranitelnost nebo emoce, i když se tým nenachází v nejlepší psychické kondici.
Kniha The One Minute Manager doporučuje opak – efektivní manažer je upřímný ohledně svých pocitů a záměrů. Je to vůdce, který vzbuzuje důvěru a pocit bezpečí mezi zaměstnanci, místo aby je manipuloval nebo jim lhal, aby dosáhl svého cíle.
Díky upřímnému přístupu jsou členové týmu mnohem více motivováni přispívat k dosažení cílů. Dokonce následují příklad a snaží se být ve své komunikaci autentičtí.
3. Oddělte nežádoucí chování od osoby
Manažer v knize opakovaně zdůrazňuje, že při poskytování negativní zpětné vazby zaměstnancům by se měl zaměřit na konkrétní chování, nikoli na jejich individuální hodnotu. Cílem je eliminovat neproduktivní nebo negativní chování, nikoli samotnou osobu.
Ze stejného důvodu manažer za minutu po pokárání zaměstnance pronese laskavá slova, aby mu dal najevo, že oceňuje jeho úsilí. Jakmile dokončí hodnocení výkonu zaměstnance, pokračuje dál a věří v jeho schopnost převzít odpovědnost za neúspěch a vzpamatovat se z dané situace. 🏀
4. Podporujte nezávislost
Manažer v knize kritizuje vedoucí pracovníky, kteří předpokládají, že zaměstnanci vědí, co dělají, a nechávají je, ať si poradí sami, aby je pak mohli pokárat, když se něco pokazí. Manažeři by sice neměli zaměstnance mikromanagovat, ale pokud chtějí, aby byli samostatně úspěšní, musí je školit nebo jim dávat pokyny.
Aby demonstroval, jak toho dosáhnout, odkazuje The One Minute Manager na známý psychologický pojem – formování. Místo toho, aby od zaměstnanců očekával, že úkol splní hned na první pokus, manažer je vede k tomu, aby rozpoznali žádoucí a nežádoucí chování.
Postupem času mohou zaměstnanci úkoly dokončovat a dokonce kontrolovat sami, což snižuje potřebu nadměrného manažerského dohledu.
5. Zacházejte s každým jako s potenciálním vítězem
Svět má tendenci označovat jednotlivce jako vítěze a poražené. Manažeři obvykle chtějí najímat pouze „vítěze“, protože si myslí, že tito lidé mají větší šanci pozitivně přispět k dosažení cílů společnosti. Podle knihy One Minute Manager je to však omezující a zbytečný přístup.
Jednominutový manažer věří, že každý může být vítězem, pokud dostane šanci. I když je přirozené kategorizovat, nesmíme se nechat touto tendencí ovlivnit, zejména při náboru zaměstnanců. Místo toho, aby manažer ztrácel čas hledáním dokonalého kandidáta, měl by investovat do školení zaměstnanců a pomoci jim všem stát se vítěznými členy týmu. 🏆
6. Zajistěte, aby se lidé cítili dobře
Pokud je pracovní prostředí nepřátelské a manažer je příliš často znevažuje, zaměstnanci se cítí úzkostlivě a nedoceněně a produktivita je to poslední, na co myslí. Jedním z nejvýraznějších úspěchů manažera za minutu je však to, že jeho zaměstnanci vypadají v práci šťastně.
Dobrý manažer dokáže svým zaměstnancům zajistit dobrý pocit. Upřímně se zajímá o jejich blaho a zachází s nimi laskavě. To může vypadat například takto:
- Respektujte jejich pracovní styl a hranice
- Naslouchání jejich obavám
- Sdílejte laskavá slova bez ohledu na výkon
Lídři, kteří pečlivě řídí své podřízené, dokážou dosáhnout hladké spolupráce na pracovišti a přinést příznivé výsledky. 💗
7. Sdílejte znalosti
V knize všichni tři zaměstnanci, se kterými mladý muž hovořil, řekli, že se sami stávají minutovými manažery. Spoiler: Nakonec i hlavní hrdina přijme minutový styl řízení a napíše knihu, aby předal své znalosti ostatním.
Tato část knihy nás učí, jak důležité je šířit znalosti, abychom dosáhli společných cílů. Tím, že pomohl svým zaměstnancům přijmout svůj styl řízení, dokázal manažer zefektivnit provoz a ušetřit svému týmu spoustu času a úsilí.
Díky většímu množství času a energie zaměstnanci snížili svou fyzickou a emocionální zátěž a získali větší jistotu. Výrazně se také snížily problémy jako absence a vysoká fluktuace.
The One Minute Manager: Oblíbené citáty
Zde jsou tři citáty z knihy The One Minute Manager, které nás zvláště zaujaly.
Zpětná vazba je snídaní šampionů.
Kniha The One Minute Manager věří, že pozitivní zpětná vazba je hlavním motivátorem lidí. Stejně jako snídaně dodává energii na začátek dne, zpětná vazba nám pomáhá zhodnotit náš výkon a motivuje nás k učení, přizpůsobování se a zlepšování v tom, co děláme. 🍳
Nejsme jen naše chování, jsme osoba, která řídí naše chování.
Manažeři musí zajistit, aby jejich chování odpovídalo jejich cílům. Například i když přistihnete neproduktivní zaměstnance při práci, vaše reakce by neměla být motivována hněvem, ale založena na skutečnosti, že chcete podporovat harmonické a na růst orientované pracovní prostředí. 🌱
Cíle iniciují chování, důsledky udržují chování.
Tento citát, který mladý muž na konci pronesl, shrnuje celou filozofii knihy One Minute Manager. Když si zaměstnanci stanoví cíl, stanoví si také správný směr, kterým se chtějí ubírat. A díky správné chvále a pokárání mohou zůstat na správné cestě a naučit se, jak se rychleji dostat k cíli. 🏎️
Aplikujte principy a poznatky z knihy The One Minute Manager pomocí ClickUp
Převést tři techniky knihy One Minute Manager z teorie do praxe není vždy snadné, protože je snadné nechat se přemoci nejistotami a obavami na pracovišti. Jak například zajistit, aby se tým cítil bezpečně, když nás postihne velká překážka?
Právě proto potřebujete nástroje pro řízení projektů, jako je ClickUp. Tento software obsahuje funkce zaměřené na řízení, které vám umožní zefektivnit a sledovat provoz a mít vždy lepší přehled o svých cílech. Jeho integrované funkce pro produktivitu a komunikaci vám a vašemu týmu pomohou ušetřit čas, dodržovat termíny a čelit výzvám s plnou transparentností a důvěrou. 🌹
Kdyby měl manažer za minutu v 80. letech k dispozici ClickUp, mohl by se jmenovat manažer za půl minuty? Možná! 😊
Podívejme se na některé z nejdůležitějších funkcí ClickUp, které vám pomohou uplatnit principy knihy The One Minute Manager.
Centralizujte svou znalostní bázi a definujte očekávání pomocí ClickUp Docs.
ClickUp Docs vám umožňuje vytvořit komplexní pracovní prostor, kde se každý zaměstnanec může informovat o společnosti, portfoliu projektů, rolích a standardních operačních postupech. Namísto nekonečného psaní poznámek a výměny e-mailů s manažerem mohou zaměstnanci vyhledávat vše, co souvisí s prací, ať už se jedná o úkoly nebo dokumenty, pomocí funkce univerzálního vyhledávání.
Jako manažer můžete své úkoly urychlit pomocí ClickUp AI. Tento nativní AI asistent vám poskytne desítky rolí specifických pokynů pro vytváření dokumentů určených pro zaměstnance a vylepšování stávajících dokumentů z hlediska tónu a srozumitelnosti. Vaši kolegové mohou také využít AI nástroj k shrnutí textů a extrahování akčních položek.
Zjednodušte rozvrhy svých zaměstnanců vytvořením úkolů v ClickUp – rozdělte jejich pracovní postupy na lépe zvládnutelné dílčí úkoly a denní kontrolní seznamy a přidejte přidělené osoby, pokyny, značky a štítky priority. Kliknutím na úkol může zaměstnanec přistupovat k plně přizpůsobenému zobrazení úkolu a shromáždit všechny informace, které potřebuje k jeho provedení.
A to není vše – díky ClickUp Automations můžete strávit méně času správou úkolů díky automatizaci administrativních úkonů, jako je změna stavu úkolů nebo odesílání e-mailů. Můžete také přejít na řadu zobrazení pro různé manažerské úkony, jako jsou
- Sledování postupného plnění úkolů pomocí klasického zobrazení tabule
- Kontrola přepracovaných nebo nedostatečně vytížených členů týmu v zobrazení Pracovní vytížení
- Plánování projektů pomocí zobrazení Ganttův diagram
Stanovte cíle a sledujte pokrok bez mikromanagementu
Chcete zlepšit své procesy stanovování jednominutových cílů? S ClickUp Goals mohou manažeři i zaměstnanci definovat své cíle a rozdělit je na menší cíle, které se snáze kontrolují a měří.
Uspořádejte cíle do složek podle toho, na čem jednotlivé týmy ve vaší organizaci samostatně pracují. ClickUp dokáže automaticky sledovat váš pokrok a zobrazuje všechna procenta na jednom místě, takže vždy vidíte, kde se právě nacházíte.
Můžete také vytvořit panel ClickUp Dashboard pomocí jedné z více než 50 dostupných karet a vytvořit vizuální přehled práce a výkonu vašeho týmu v reálném čase. To vám umožní rychle identifikovat silné stránky a úzká místa a okamžitě a efektivně chválit a nasměrovat.
Když víte, co funguje, je snadné standardizovat procesy a optimalizovat pracovní postupy s větší přesností. S nativními nástroji pro vytváření reportů od ClickUp můžete dokonce plánovat nápravná opatření na základě reportů podložených daty a udržet svůj tým relativně stabilní i v těžkých časech.
Poskytujte smysluplnou zpětnou vazbu a produktivně spolupracujte
Jednominutový manažer by pravděpodobně ocenil schopnost ClickUp zefektivnit komunikaci. Platforma nabízí všechny funkce, které potřebujete k zajištění zdravé zpětné vazby ve vaší společnosti.
Jako manažer můžete pomocí komentářů kontrolovat úkoly a kontrolovat dokumenty nebo jiné soubory. Pro přímější a osobnější diskusi můžete využít zobrazení ClickUp Chat a sdílet krátké připomínky nebo pochvaly v uvolněnější atmosféře.
Osobně máme rádi @zmínky v ClickUp, které slouží k rychlému posílení pozitivního chování, které by jinak mohlo být při ročním hodnocení výkonu přehlédnuto, zejména u týmů pracujících na dálku.
Ukažte svému týmu, že jako vedoucí si ceníte jejich názorů, a to během efektivních brainstormingových sezení. Kromě efektivního sdílení zpětné vazby slouží ClickUp také jako komplexní platforma pro spolupráci díky nástrojům, jako jsou Whiteboards a Mind Maps, kde můžete analyzovat procesy, diskutovat o kampaních a pracovat na nových nápadech.
Bonus: Prohlédněte si galerii šablon ClickUp a stáhněte si hotové šablony vhodné pro manažery.
Osvojte si styl řízení One Minute Management se ClickUp
Shrnutí knih vzbuzují náš zájem, ale vždy doporučujeme přečíst si celou knihu. Kniha The One Minute Manager má pouze něco přes 110 stran a její přečtení by nemělo trvat déle než pár hodin!
Tato kniha nabízí užitečné tipy pro všechny vedoucí pracovníky a pomáhá jim efektivněji využívat čas, aniž by to mělo negativní dopad na výsledky nebo spokojenost v práci. A díky komplexnímu nástroji pro řízení projektů, jako je ClickUp, je snadnější tyto cenné koncepty uplatnit. Zaregistrujte se ještě dnes a připravte sebe i svůj tým na růst! 🌾