11 nejlepších CRM systémů pro správu akcí v roce 2026

Pořádání akcí je jedním z nejlepších způsobů, jak navázat kontakt s novými potenciálními zákazníky a stávajícími klienty. Pomůže vám (nebo vašemu klientovi, pokud jste profesionální organizátor akcí) získat důvěryhodnost a budovat vztahy s klienty, což dříve či později povede k vyššímu obratu. 💰
Marketing akcí však vyžaduje značné množství času a úsilí. Je třeba spravovat data, organizovat logistiku a zajistit nezbytnou interakci s klienty před akcí, během ní i po ní.
Pro marketing a plánování akcí je silný systém pro správu vztahů se zákazníky (CRM) nezbytný k zajištění nejlepšího zážitku pro účastníky a maximalizaci příležitostí, které akce nabízí.
Pojďme se podívat, jak vám software pro správu akcí pomůže v procesu plánování. Navrhneme vám také některé z nejlepších softwarových řešení pro správu akcí, která jsou dnes k dispozici – ať už pořádáte virtuální konferenci, osobní akci nebo hybridní akci s virtuálními i živými prvky, automatizace marketingu je vaším dobrým přítelem. 🪄
Jak používat CRM pro správu akcí
Základní CRM systém dělá přesně to, co slibuje. CRM platforma spravuje vaše vztahy s klienty tím, že sleduje jejich kontaktní údaje, požadavky a veškerou komunikaci, kterou jste s nimi vedli. 🙋♀️
CRM platforma pro organizátory akcí posouvá tyto možnosti na vyšší úroveň. Samozřejmě sleduje informace o vašich klientech, ale také usnadňuje mnoho dalších činností. Například:
- Využijte nástroje pro správu akcí, jako jsou šablony pro plánování akcí, abyste měli jistotu, že jste mysleli na vše od registrace účastníků až po následnou komunikaci
- Spravujte své dodavatele služeb, abyste přesně věděli, kdo za co odpovídá
- Využijte integrované komunikační nástroje k realizaci personalizovaných e-mailových marketingových kampaní a zajistěte si tak zapojení účastníků již předem
- Sledujte registrace na akci, aby váš organizátor akcí nebo marketingový tým mohl v případě potřeby kampaň upravit
- Označte VIP hosty, nové nebo věrné zákazníky a další klíčové účastníky, abyste věděli, jak s nimi zacházet
- Sledujte, kdy se účastníci akce v den konání přihlašují, pomocí mobilní aplikace, která aktualizuje všechny vaše informace v reálném čase
- Po skončení akce pokračujte v komunikaci přímo ze svého CRM softwaru a navazujte na svůj úspěch
V zásadě vás nejlepší platformy pro správu akcí podporují během celého procesu řízení projektu akce.
Výhody nástrojů CRM pro správu akcí
Skvělá platforma pro správu akcí zjednodušuje plánování klientů a akcí, čímž organizátorům akcí v mnoha ohledech šetří čas a úsilí.
Například:
- Segmentujte své zákazníky, abyste získali jasný přehled o svém publiku a mohli plánovat cílené e-mailové nebo sociální mediální kampaně
- Centralizujte údaje o dodavatelích, abyste mohli rychleji a snadněji najít ty nejlepší
- Využijte předem připravené formáty, jako jsou šablony itinerářů a šablony konferenčních programů, k přizpůsobení pořadí událostí
- Sledujte účast v reálném čase a zjednodušte si tak řízení akce v den jejího konání
- Zefektivněte pracovní postupy při organizaci akcí díky integraci s dalšími nástroji ve vašem technologickém prostředí, jako jsou systémy pro správu úkolů
- Shromažďujte statistiky po skončení akce, jako je porovnání prodeje vstupenek s návštěvností, a pomocí průzkumů sbírejte zpětnou vazbu pro budoucí zlepšení
- Ukládejte všechny informace o klientech na jednom místě, aby byl váš prodejní tým připraven na efektivní následné aktivity po akci
Nejlepší CRM pro správu akcí v kostce
|Nástroj
|Nejlepší funkce
|Hlavní použití
|Ceny*
|ClickUp
|Komplexní pracovní prostor pro akce s CRM, AI, úkoly a dokumenty
|Týmy, které řídí velké nebo komplexní akce v oblasti plánování, marketingu a následných aktivit
|Navždy zdarma; přizpůsobení pro podniky k dispozici
|HubSpot CRM
|CRM + automatizace marketingu s nástrojem pro tvorbu formulářů a e-mailovými šablonami
|Marketingové a prodejní týmy zaměřené na přeměnu účastníků na zákazníky
|CRM zdarma; placené tarify od 9 $ za uživatele a měsíc
|Cvent
|Komplexní logistika pro virtuální i osobní akce
|Podniky pořádající rozsáhlé konference a firemní akce
|Kontaktujte nás ohledně cen
|Planning Pod
|Sledování klientů a dodavatelů pomocí schémat míst konání a kontrolních seznamů úkolů
|Organizátoři akcí spravující místa konání, dodavatele a B2B klienty
|Plány od 59 $/měsíc (účtováno ročně)
|EventHub
|Správa sponzorů a vystavovatelů pomocí nástrojů pro tržiště
|Organizátoři veletrhů, výstav a osobních akcí pořádaných dodavateli
|Kontaktujte nás ohledně cen
|EventMobi
|CRM zaměřený na zapojení účastníků s mobilními aplikacemi a gamifikací
|Organizátoři virtuálních a hybridních akcí, kteří kladou důraz na interakci s uživateli
|Ceny na míru
|Monday
|Sledování projektů s důrazem na vizuální stránku a přizpůsobené pracovní postupy
|Malé a střední týmy, které společně spravují interní akce nebo akce pro klienty
|Zdarma; placené tarify od 12 $ za uživatele a měsíc
|Glue Up
|CRM pro neziskové organizace s nástroji pro správu členství, akcí a zapojení
|Sdružení a neziskové organizace pořádající opakující se akce zaměřené na členy
|Kontaktujte nás ohledně cen
|Stova
|CRM na podnikové úrovni s logistikou, šablonami a integracemi
|Velké týmy plánující globální nebo víceměstské firemní akce
|Kontaktujte nás ohledně cen
|Zoho CRM
|CRM zaměřený na prodej s automatizací a označováním událostí
|Uživatelé Zoho, kteří spravují akce zaměřené na prodej nebo interní kampaně
|Zdarma; placené tarify od 20 $/uživatel/měsíc
|Bitrix24
|CRM s 360° profily kontaktů, kalendáři a marketingovými nástroji
|Malé podniky s omezeným rozpočtem, které potřebují CRM a sledování akcí
|Zdarma; placené tarify od 61 $/měsíc
11 nejlepších CRM systémů pro správu akcí
Správný CRM systém pro akce neslouží jen k ukládání kontaktů – podporuje zapojení účastníků, zefektivňuje plánování a pomáhá vám vytěžit maximum z každé interakce. Ať už organizujete virtuální akce nebo živé zážitky, tento průvodce vám pomůže vybrat platformu, která bude vyhovovat vašim cílům i vašemu týmu.
Váš cíl je jednoduchý: ušetřit čas, snížit námahu a zajistit výjimečný zážitek ze akce pro všechny zúčastněné.
S tímto na paměti vám přinášíme našich 11 nejlepších doporučení. 🏆
1. ClickUp (nejlepší pro řízení celé akce z jednoho inteligentního pracovního prostoru)
ClickUp není jen správce úkolů – je to plně přizpůsobitelná univerzální aplikace pro práci, která se přizpůsobí vašim potřebám při plánování akcí. Díky integrovaným funkcím CRM, časovým osám projektů, automatizaci a nástrojům pro spolupráci je ClickUp ideálním řešením pro organizátory akcí, kteří chtějí sjednotit více nástrojů do jedné inteligentní platformy.
ClickUp vám pomůže spravovat pracovní postupy akcí, komunikaci s hosty, koordinaci dodavatelů a reporting pro zainteresované strany v jediném pracovním prostoru. Díky své flexibilitě je ClickUp ideální volbou pro provozně náročné akce, od plánování veletrhů a webinářů až po realizaci vícedenních konferencí.
ClickUp CRM + AI = chytřejší realizace akcí
CRM ClickUp je obzvláště cenný pro malé firmy nebo malé týmy, které potřebují robustní, ale cenově dostupné řešení. Začněte s flexibilní šablonou CRM a přizpůsobte si svůj pracovní prostor tak, abyste mohli sledovat vše od fází prodejního procesu a kontaktů s klienty až po rozpočty dodavatelů, časové plány a výstupy.
To, co však činí ClickUp v oblasti správy akcí skutečně jedinečným, je ClickUp Brain – integrovaný AI asistent, který vám pomůže zbavit se rutinní práce a činit chytřejší rozhodnutí v každé fázi.
Takto vám ClickUp Brain pomůže s plánováním akcí:
- Vytvářejte nabídky nebo rekapitulace se správným tónem a formátováním – rychle
- Shrňte rozsáhlé plánovací dokumenty a konverzace s dodavateli okamžitě do přehledných informací
- Vytvářejte návrhy následných e-mailů, programů akcí nebo životopisů řečníků pomocí jednoduchých pokynů
- Automatizujte opakující se úkoly, jako je nastavování připomínek, přidělování úkolů nebo zasílání aktualizací
Můžete také využít ClickUp Brain Max pro převod řeči na text v reálném čase během živých schůzek, prohlídek míst konání nebo brainstormingových sezení – ideální pro převod řeči na strukturované akční body nebo shrnutí.
💡 Tip pro profesionály: Používejte ClickUp AI Notetaker během hovorů s dodavateli, interních synchronizací nebo živých plánovacích schůzek k automatickému zaznamenávání poznámek, generování shrnutí a převádění poznatků na konkrétní úkoly. Není třeba si během konverzace dělat poznámky – stačí se soustředit a nechat AI postarat se o zbytek.
Šablony akcí pro rychlý start plánování
Už nemusíte začínat od nuly – šablony CRM pro akce od ClickUp vám pomohou rozběhnout se během několika minut. Vyberte si stručný návod pro rychlý start, abyste včas sladili zájmy všech zúčastněných, nebo plně vybavený pracovní prostor pro akce, kde můžete řídit realizaci od A do Z.
🎪 Šablona ClickUp pro správu akcí
Robustní systém pro komplexní plánování akcí přímo v ClickUp – ideální pro správu akcí s více programovými okruhy, dodavateli, termíny a realizačními týmy.
⭐ Co můžete s touto šablonou dělat:
- Organizujte fáze před, během a po akci v jednom pracovním prostoru
- Přiřazujte úkoly, nastavujte termíny a vizuálně sledujte závislosti
- Využijte zobrazení jako Časová osa, Ganttův diagram a Kalendář, abyste měli přehled o plánování
- Sledujte rozpočty, logistiku, komunikaci s dodavateli a další věci, vše na jednom místě
- Přizpůsobte si systém pomocí automatizace, formulářů, dokumentů a ClickUp Brain pro rychlejší pracovní postupy
Šablona ClickUp Event Brief vám umožní zaznamenat klíčové podrobnosti o akci na jednom místě – je ideální pro interní zahájení, schvalování klienty a rané plánování. Definujte účel akce, cílové publikum a sdělení, sjednoťte týmy pomocí sdíleného přehledu a vyvíjejte strategii podle toho, jak akce nabývá konkrétní podobu.
🧾 Automatizujte více pomocí formulářů ClickUp
Formuláře ClickUp jsou vaší tajnou zbraní pro zvládání velkého množství vstupů k událostem bez chaosu:
S formuláři ClickUp můžete snadno zvládnout následující:
- Registrace účastníků a shromažďování potvrzení účasti
- Nabídky dodavatelů a přímá srovnání
- Souhlasy a smluvní podmínky
- Průzkumy po skončení akce a sběr zpětné vazby
💡 Tip pro profesionály: Využijte automatizace ClickUp k okamžitému označování, přiřazování a sledování odpovědí dodavatelů nebo zpětné vazby k relacím – bez nutnosti ručního třídění.
📊 Mějte vše pod kontrolou díky dashboardům ClickUp
Díky dashboardům ClickUp můžete na první pohled sledovat průběh akce – od rozpočtů a časových plánů až po prodej vstupenek a následné aktivity. Vytvářejte plně přizpůsobené reporty pro svůj interní tým, vedení nebo klienty, aby všichni byli v obraze.
💡 Tip pro profesionály: Zkombinujte panely ClickUp s cíli ClickUp a sledujte cíle v oblasti potvrzení účasti, příjmy ze sponzoringu nebo metriky včasného dodání.
Nejlepší funkce ClickUp
- Dodržujte harmonogram a omezte zpoždění pomocí úkolů, podúkolů a závislostí v ClickUp, které vám pomohou rozdělit rozsáhlé plány akcí – jako je rezervace místa konání, catering a oslovování řečníků – na zvládnutelné kroky
- Bezpečně spolupracujte s dodavateli, klienty a sponzory tím, že nastavíte podrobná oprávnění pro hosty a budete sdílet pouze to, co potřebují vidět
- Už nikdy nezmeškáte termín ani milník díky připomínkám a automatizacím ClickUp, které vás a váš tým včas informují.
- Zajistěte bezchybný průběh akce v den konání přidělením rolí a využitím kontrolních seznamů úkolů v ClickUp ke sledování přípravných úkolů, bodů programu a odpovědností týmu
- Zefektivněte komunikaci v týmu pomocí ClickUp Chat a udržujte všechny aktualizace od dodavatelů, diskuze o úkolech a rozhodnutí na poslední chvíli v jednom centrálním vlákně
- Zůstaňte v kontaktu i na cestách díky mobilní aplikaci ClickUp, která vám poskytne plný přístup k vašemu pracovnímu prostoru během příprav, zkoušek nebo samotného konání akce
- Zrychlete prodejní procesy po skončení akce integrací ClickUp se Salesforce, aby váš prodejní tým mohl okamžitě navázat na slibné kontakty získané během akce
Omezení ClickUp
- Robustní funkce ClickUp mohou pro nové uživatele znamenat určitou náročnost na osvojení
- Mobilní aplikace pokrývá většinu základních funkcí, ale některé pokročilé nástroje fungují nejlépe na počítači
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 8 700 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 700 recenzí)
2. HubSpot CRM (nejlepší pro přeměnu registrací na prodej díky integrovaným marketingovým funkcím)
Ačkoli nejde o specializované řešení pro správu akcí, CRM od HubSpotu nabízí spoustu funkcí navržených tak, aby pomáhaly účastníkům a zvyšovaly prodej. Můžete například použít nástroj pro tvorbu formulářů od HubSpotu k vložení registračních formulářů na webové stránky, přičemž všechny kontaktní údaje z registrace se automaticky přenesou do CRM.
Platební odkazy HubSpotu vám navíc umožňují přijímat platby přímo v rámci platformy. CRM navíc obsahuje všechny funkce, které od řešení pro prodej očekáváte – správu obchodů, kontaktů a prodejního procesu, prognózy prodeje, omnichannelovou komunikaci se zákazníky a další.
Nejlepší funkce HubSpot CRM:
- Získejte přístup k více než 4 800 aplikacím prostřednictvím HubSpot AppMarketplace – včetně integrace s Eventbrite a Cvent
- CRM se integruje s dalšími platformami v ekosystému HubSpot, což je ideální pro sjednocení dat z oblasti prodeje, zákaznického servisu a marketingu
- Zahrnuje nástroj pro tvorbu e-mailových šablon s analytickými funkcemi, díky kterým udržíte účastníky v kontaktu a budete je informovat o nejnovějších zprávách a událostech
- K dispozici je bezplatný CRM nástroj
Omezení CRM HubSpot:
- Nejedná se o specializovaný nástroj pro správu akcí, takže jeho přizpůsobení vašim potřebám může chvíli trvat
- Vzhledem k velkým rozdílům mezi placenými tarify může být škálovatelnost problémem
Ceny HubSpot CRM:
- K dispozici je bezplatný CRM nástroj
- Sales Hub Starter: 9 $/měsíc na agenta
- Sales Hub Professional: 90 $/měsíc na agenta
- Sales Hub Enterprise: 150 $/měsíc na agenta
Hodnocení a recenze HubSpot CRM
- G2: 4,4/5 (více než 12 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 4 000 recenzí)
3. Cvent – Nejlepší pro pořádání velkých konferencí s komplexní logistikou akcí
Cvent je specializovaná platforma pro správu akcí, která automatizuje vše od hledání místa konání a plánování harmonogramu až po registraci účastníků a sledování návratnosti investic (ROI). Lze ji použít pro velké osobní konference, malé workshopy, virtuální akce, jako jsou webináře, a vše mezi tím.
Systém klade velký důraz na zapojení účastníků a klientů a pomáhá vám vytvořit webovou stránku s vaší značkou a personalizovat veškerý marketing. Na platformě můžete také spravovat žádosti a schvalování, komunikovat s dodavateli, sledovat rozpočet a podávat zprávy zainteresovaným stranám.
Nejlepší funkce Cvent
- Plánujte a propagujte svou akci přímo z platformy
- Získejte přístup k celosvětové síti míst konání a dodavatelů
- Spolupracujte se svým týmem i na cestách prostřednictvím mobilní aplikace
- Zaznamenávejte účastníky přímo z platformy a tiskněte jmenovky podle potřeby
- Používejte Cvent pro více akcí najednou
- Zákaznická podpora funguje 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, takže je vždy k dispozici, když ji potřebujete
Omezení Cventu
- Někteří uživatelé mají pocit, že platforma je relativně drahá, a upřednostnili by levnější balíček
- Jedná se o velmi komplexní systém, který může být trochu matoucí, pokud nejste technicky zdatní
Ceny Cvent
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Cvent
- G2: 4,3/5 (více než 1 700 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 900 recenzí)
4. Planning Pod (nejlepší pro profesionální organizátory, kteří spravují klienty, místa konání a dodavatele)
Planning Pod je nástroj pro správu vztahů se zákazníky určený pro profesionální organizátory akcí a týmy spravující prostory či dodavatele. Pomůže vám vytvořit webovou stránku akce a nastavit kontrolní seznamy, programy a úkoly projektu, a dokonce obsahuje integrované online registrační formuláře.
Tento software pro správu akcí posouvá správu kontaktů na vyšší úroveň a umožňuje vám mimo jiné zjistit, kterých akcí se vaši zákazníci účastní, zobrazit související dokumenty a jejich faktury. Jakmile je potenciální zákazník v systému, můžete spravovat jeho prodejní pipeline, domlouvat schůzky a personalizovat komunikaci. 📤
Nejlepší funkce Planning Pod
- Zefektivněte komunikaci díky integraci s e-mailovými a sociálními platformami
- Vložte na svůj web přizpůsobitelný webový formulář a získejte nové potenciální zákazníky
- Pomocí systému si navrhněte půdorys a uspořádání sedadel
- Přijímejte online platby prostřednictvím platformy
Omezení aplikace Planning Pod
- Pro organizátory akcí není vždy snadné rychle najít v systému potřebné informace
- Komponenta webových stránek akce není příliš přizpůsobitelná, takže máte omezené možnosti
Ceny Planning Pod
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Planning Pod
- Nedostatek recenzí
5. EventHub (nejlepší pro správu veletrhů a výstav s nástroji pro sponzory a vystavovatele)
EventHub je platforma pro organizátory živých akcí a tržiště pro dodavatele, vystavovatele a sponzory, kteří hledají příležitosti k partnerství.
Toto řešení pro správu vztahů se zákazníky v oblasti řízení akcí nabízí řadu digitálních aplikací, včetně systému dokumentace umožňujícího elektronické podpisy, živých půdorysů, které pomáhají s návrhem uspořádání akce, a funkce online plateb.
Díky uživatelsky přívětivému dashboardu získáte centrální přehled o provozu. Systém je přizpůsobitelný a škálovatelný, takže jej můžete nastavit tak, aby vyhovoval potřebám vaší firmy.
Nejlepší funkce EventHubu
- Seskupujte své úkoly podle data nebo priority pomocí vlastních filtrů
- Najděte dodavatele a vystavovatele a spravujte veškerou komunikaci s nimi prostřednictvím platformy
- Naplánujte hromadné aktualizace a zasílání oznámení v reálném čase, aby všichni zúčastnění byli vždy v obraze
- K informacím o vaší akci máte přístup odkudkoli, protože celý systém je založen na cloudu 🌥️
Omezení EventHubu
- Je určen především pro osobní akce, nikoli pro virtuální akce
- Mobilní aplikace by snesla další vylepšení
Ceny EventHub
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze EventHub
- G2: 4,7/5 (3 997 recenzí)
- Capterra: 3,8/5 (130 recenzí)
6. EventMobi (nejlepší pro vytváření poutavých hybridních a virtuálních akcí s aplikacemi s firemním brandingem)
EventMobi je komplexní platforma pro plánování akcí zaměřená na zvýšení zapojení účastníků.
Provede vás procesem vytváření marketingového webu pro akci a e-mailových pozvánek s přizpůsobitelným brandingem. A pokud se jedná o virtuální akci, můžete stejný branding použít i ve svém virtuálním prostoru.
Účastníci se mohou registrovat online a vy je pak můžete na akci odbavit prostřednictvím platformy EventMobi. Přizpůsobená mobilní aplikace pro akce pomáhá vašim hostům zorientovat se a udržuje jejich zájem díky funkcím, jako je gamifikace a ankety, které je za jejich aktivitu odměňují.
Nástroj pro řízení vztahů se zákazníky jim také pomáhá navazovat kontakty s ostatními účastníky, vystavovateli a sponzory a dokonce domlouvat osobní nebo online schůzky. 🤝
Nejlepší funkce EventMobi
- Spravujte osobní, virtuální nebo hybridní akce z platformy EventMobi
- Vytvářejte vlastní seznamy úkolů pro akce podle místa a priority
- Sledujte všechny své statistiky v reálném čase z centrálního panelu, který také usnadňuje vykazování návratnosti investic (ROI).
- Pomocí služby Zapier vytvořte připojení přes rozhraní API pro integraci s dalšími částmi vaší technologické infrastruktury
- Tento CRM systém pro organizátory akcí je k dispozici ve 23 jazycích
Omezení EventMobi
- Někteří uživatelé považují možnosti designu za poněkud omezené, například výběr fontů a widgetů
- Porozumění pokročilým nastavením, která umožňují větší přizpůsobení, může chvíli trvat
Ceny EventMobi
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze EventMobi
- G2: 4,6/5 (více než 240 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 80 recenzí)
7. Monday (Nejlepší pro plánování akcí vedených týmem s jednoduchým vizuálním sledováním úkolů)
Monday je navržen tak, aby vám pomohl plánovat všechny typy akcí, od malých interních setkání a networkingových akcí až po velké konference a online události. 👪
Využijte platformu ke spolupráci se svým týmem, jinými týmy a dodavateli během fáze plánování i samotné akce. Naplánujte si propagační akce a spravujte marketingové materiály, které pak propojte se sociálními sítěmi, abyste kolem akce vyvolali nadšení.
Zaregistrujte účastníky pomocí přizpůsobitelných formulářů, které se automaticky začlení do vašeho pracovního postupu. Poté rozesílejte uvítací zprávy, vytvářejte a spravujte úkoly a sledujte průběh akce v reálném čase.
Nejlepší funkce Monday
- Nabízí jednoduché a intuitivní uživatelské prostředí
- Zjednodušuje správu úkolů a spolupráci, čímž zefektivňuje pracovní postupy
- Aktualizace v reálném čase, aby všichni byli během celého procesu informováni
- Funguje v cloudu a snadno se přizpůsobí týmům jakékoli velikosti
Omezení aplikace Monday
- Jedná se o nástroj pro řízení projektů, který vám pomůže plánovat a koordinovat akci, ale neumožňuje organizátorům akcí rezervovat klienty ani přijímat platby prostřednictvím systému
- Někteří uživatelé mají pocit, že ovládací panel by měl být více přizpůsobitelný jejich potřebám
Ceny Monday
- Zdarma
- Základní: 12 $/uživatel/měsíc
- Standard: 14 $/uživatel/měsíc
- Pro: 24 $/uživatel/měsíc
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Monday
- G2: 4,7/5 (více než 13 650 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 5 800 recenzí)
8. Glue Up (nejlepší pro neziskové organizace a sdružení pořádající opakující se akce pro členy)
Glue Up je CRM řešení pro řízení zapojení v rámci neziskových organizací a komunit. Nabízí digitální platformu, která vám pomůže porozumět vašim členům, spravovat procesy členství a navazovat a budovat vztahy.
Pořádání offline nebo online akcí pro členy či potenciální členy je snadné, protože platforma zefektivňuje váš pracovní postup. Můžete vytvářet stránky akcí, nabízet různé cenové úrovně pro členy a nečleny a vybírat platební možnosti.
Účastníci se pak mohou registrovat a platit online a vy můžete pomocí integrovaného skeneru vstupenek provést jejich odbavení, pokud se akce koná naživo. 📱
Nejlepší funkce Glue Up
- Vzbuďte zájem o vaši akci a rozšiřte členskou základnu pomocí e-mailových kampaní s funkcí drag-and-drop
- Zaregistrujte nové členy pomocí přizpůsobitelných digitálních přihlašovacích formulářů, které je zároveň přímo přidají do vaší členské databáze
- Pošlete prostřednictvím systému automatickou e-mailovou upomínku, když nastane termín splatnosti členských příspěvků
- Nastavte a měřte klíčové ukazatele výkonnosti vaší akce v systému
Omezení Glue Up
- Tato CRM platforma je poměrně komplexní a nabízí mnoho funkcí, což znamená, že je třeba se s ní naučit pracovat.
- Někteří uživatelé považují Glue Up za trochu drahý, zejména pro malé organizace a neziskové organizace
Ceny Glue Up
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Glue Up
- G2: 4,6/5 (více než 120 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 160 recenzí)
9. Stova (nejlepší pro akce na podnikové úrovni s přizpůsobenými pracovními postupy a hlubokou integrací)
Aventri, nyní součást společnosti Stova, je vysoce flexibilní a škálovatelné CRM pro správu akcí, které bylo vytvořeno na podporu organizací a plánovačů všech velikostí.
Od koordinace schůzek k plánování akcí až po správu rezervací míst, nabídek dodavatelů a rozpočtů – platforma Stova sjednocuje všechny aspekty vašeho pracovního postupu do jednoho centralizovaného systému. Máte přístup k hotovým šablonám, díky kterým můžete rychle vytvořit webové stránky akce, a k opakovaně použitelným e-mailovým šablonám, které zefektivní komunikaci.
Proces registrace účastníků je hladce integrován s rezervacemi cestovních služeb a ubytování, přičemž systém podporuje také tisk jmenovek, pozvánek a certifikátů – vše na jednom místě. 📃
Díky centralizaci všech dat o akcích je sledování výkonu a vytváření vlastních reportů hračkou.
Nejlepší funkce Stovy
- Spolupracujte se všemi svými plánovacími týmy prostřednictvím systému Stova
- Využijte reklamu a sponzorství díky nástrojům pro správu a mobilní aplikaci, která s účastníky sdílí sponzorovaný obsah
- Propojte jej s dalšími užitečnými softwarovými řešeními, jako jsou Salesforce nebo Marketo, pomocí integrovaných API.
Omezení Stovy
- Ceny jsou zaměřeny na náročné uživatele, což je činí méně dostupnými pro menší týmy nebo samostatné organizátory
- Mnoho funkcí je k dispozici jako doplňky a zjistit, co přesně potřebujete, může být rychle velmi náročné
Ceny Stova
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Stova
- G2: 4,3/5 (více než 190 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 30 recenzí)
10. Zoho CRM (nejlepší volba pro uživatele Zoho, kteří organizují akce a využívají integrované funkce pro získávání potenciálních zákazníků a automatizaci)
CRM řešení od Zoho je součástí širšího ekosystému Zoho a je ideální pro plánování akcí. Umožňuje vám sledovat několik různých akcí na jednom místě.
Pomocí vlastních kritérií vytvořte seznam cílových kontaktů ze své stávající databáze a pošlete jim e-mail přímo z platformy. Můžete nastavit automatické odpovědi tak, aby tito kontakty po přihlášení k účasti obdrželi potvrzovací a následné e-maily, které udrží konverzaci v chodu. 📨
Během akce skenovací aplikace, která umí číst 17 jazyků, shromažďuje data přímo z vizitek. Nové kontakty z akce se pak automaticky přidávají do databáze – s označením pro danou akci – a rozšiřují tak vaši cílovou skupinu.
Nejlepší funkce Zoho CRM
- Sledujte zmínky účastníků na sociálních sítích, abyste měli přehled o svém dosahu a mohli přímo reagovat na příspěvky
- Filtrujte všechna svá data, abyste mohli analyzovat a vytvářet přehledy o informacích, které potřebujete
- Zhodnoťte úspěch své akce na základě měření tržeb, které pocházejí od nových potenciálních zákazníků
Omezení Zoho CRM
- Uživatelské rozhraní se může při prvním použití zdát složité
- Někteří uživatelé si stěžovali, že tým zákaznické podpory není při řešení jejich problémů dostatečně efektivní
Ceny Zoho CRM
- Zdarma
- Standard: 20 $/uživatel/měsíc
- Professional: 35 $/uživatel/měsíc
- Enterprise: 50 $/uživatel/měsíc
- Ultimate: 65 $/uživatel/měsíc
Hodnocení a recenze Zoho CRM
- G2: 4,1/5 (více než 2 800 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 6 900 recenzí)
11. Bitrix24 (nejlepší volba pro malé týmy, které potřebují cenově dostupný CRM a sadu nástrojů pro plánování akcí)
Bitrix24 je CRM pro organizátory a manažery akcí, které lze využít pro online i hybridní akce. Nástroje pro řízení projektů a sdílené kalendáře vám pomohou naplánovat a zorganizovat logistiku. 🗓️
Jakmile budete připraveni, můžete se propojit se stávajícími kontakty ve své databázi nebo shromáždit údaje o potenciálních nových zájemcích, kteří by se mohli chtít vašich akcí zúčastnit. Umožňuje vám také spravovat dodavatele a ukládat informace o jejich službách a cenách.
Marketingové nástroje usnadňují komunikaci s vašimi kontakty prostřednictvím e-mailu nebo telefonu. 360stupňový pohled na profil kontaktu vám poskytuje podrobný přehled o historii vztahů s každým zákazníkem, čímž prohlubuje vaši interakci.
Nejlepší funkce Bitrix24
- Využijte neomezený počet záznamů – s více vlastními poli – v jejich cloudovém CRM
- Podle potřeby importujte nebo exportujte data CRM do nebo z souboru Excel nebo CSV
- Platformu Bitrix můžete používat prostřednictvím prohlížeče nebo jako aplikaci na počítači, zařízení s iOS nebo Androidem
Omezení Bitrix24
- Pro nové uživatele je to náročné na naučení a může chvíli trvat, než si na systém zvyknou
- Uživatelské rozhraní je poměrně složité a není příliš intuitivní
Ceny Bitrix24
- Zdarma
- Základní: 61 $/měsíc
- Standard: 124 $/měsíc
- Professional: 249 $/měsíc
- Enterprise: 499 $/měsíc
Hodnocení a recenze Bitrix24
- G2: 4,2/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 900 recenzí)
Uspořádejte bezchybné akce s tím správným CRM po boku
Plánování akce vyžaduje více než jen kontrolní seznam – přesnou koordinaci, efektivní procesy a silnou týmovou spolupráci. Od logistiky a registrace až po odbavení a následné kroky po akci, každý krok je důležitý.
Právě zde přicházejí na řadu CRM systémy pro správu akcí. Automatizují rutinní práci, snižují počet chyb a uvolňují vám čas, abyste se mohli soustředit na to, na čem záleží: generování potenciálních zákazníků, budování vztahů a uzavírání prodejů. 📈
ClickUp vám nabízí vše, co potřebujete ke správě akcí – od zahájení až po následné kroky – a to vše na jednom místě. Plánujte rychleji, držte se plánu a ohromte účastníky hladkým průběhem akce.
