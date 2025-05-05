11 bezplatných šablon itineráře pro vaši příští cestu v Google Docs, Excelu a Wordu

Při plánování cesty je třeba zohlednit mnoho věcí.
Od plánování letů, rezervace hotelů a pronájmu aut, plánování aktivit až po zajištění, že vše zapadá do vašeho časového harmonogramu a rozpočtu!
Ať už jste zkušený cestovatel nebo jen někdo, kdo chce vytvořit organizovaný cestovní plán pro svou nadcházející cestu, měli byste zvážit použití šablony itineráře.
Šablony itinerářů vám pomohou zorganizovat vaše aktivity, spravovat čas, vypočítat výdaje, poskytnou vám přehled všech důležitých informací před cestou a pomohou vám vytěžit maximum z vaší služební cesty nebo dovolené.
V následujících částech se dozvíte, co dělá dobrý šablonu itineráře, a objevíte 11 bezplatných šablon, které vám pomohou naplánovat vaši příští cestu! 🏝️
Co je to šablona itineráře?
Itinerář je dokument, který obsahuje všechny podrobnosti vaší cesty, od rezervace letů a hotelů po plánované aktivity a rozpočet, aby vše proběhlo hladce.
Plánovači výletů by měli využít šablony itinerářů, které vám poskytnou připravené a přehledné stránky s prázdnými poli, které můžete použít pro každý typ výletu.
Šablony itinerářů mohou pomoci obchodním cestujícím i turistům:
- Ušetřete čas, plánujte efektivněji a zajistěte si přehledný formát pro všechny důležité podrobnosti své cesty.
- Pořiďte si digitální plánovač, abyste měli přehled o všech detailech, které je třeba zohlednit při plánování cesty, jako jsou termíny a místa, doprava a ubytování a aktivity.
- Získejte rychlý přístup ke všem potřebným informacím na jednom místě.
- Pomozte efektivněji zvládat změny na poslední chvíli
Tyto bezplatné šablony itinerářů považujte za svého osobního asistenta cestovní kanceláře. Jsou tu proto, aby vám pomohly naplánovat nejdůležitější části vaší cesty, abyste mohli trávit více času užíváním si okamžiku, než starostí o to, co bude dál a jak se tam dostanete.
Vytvoření podrobného itineráře je navíc výhodné, pokud navštěvujete nové město nebo zemi, ve které jste ještě nikdy nebyli.
Jak by měl vypadat cestovní itinerář? Pojďme se na to podívat!
Co dělá šablonu cestovního itineráře dobrou?
Existuje několik typů šablon itinerářů pro různé příležitosti. Nejčastěji používané a vyhledávané šablony jsou pro služební cesty, dovolené, plánování akcí a zahraniční i tuzemské cesty.
Ačkoli existuje mnoho typů šablon itinerářů, ty nejlepší obsahují následující základní prvky:
- Používejte jasný a stručný jazyk.
- Přehledný a snadno čitelný formát
- Přizpůsobitelné a snadno upravitelné
- Snadno přístupné a sdílené
A pokud budete muset své plány změnit kvůli neočekávaným okolnostem, kvalitní šablona itineráře by vám měla nabídnout flexibilitu, abyste mohli provést změny bez narušení průběhu vaší cesty. Také by neměla vyžadovat, abyste svůj itinerář začínali vytvářet od nuly.
Tyto šablony vám pomohou vytvořit personalizovaný cestovní itinerář, ušetřit čas a zůstat organizovaní, abyste se stali lepšími plánovači.
A když už jsme u toho – tady je 11 pečlivě vybraných šablon cestovních itinerářů, které vám s tím mohou pomoci! Každá z nich nabízí jedinečný formát a funkce. Projděte si je jednu po druhé a zjistěte, které šablony nejlépe vyhovují vašim potřebám.
11 bezplatných šablon itineráře pro vaši příští cestu
1. Šablona itineráře služební cesty ClickUp
Cestujete za prací?
Tato šablona itineráře služební cesty od ClickUp vám pomůže shromáždit všechny důležité podrobnosti o cestě a pracovní rozvrhy na jednom místě.
Snadno si zaznamenejte data cesty, informace o hotelu, číslo letu a další důležité informace v přehledném a snadno srozumitelném formátu v ClickUp Docs. Pokud máte více cestovních plánů nebo chcete mít dokumenty s minulými a budoucími cestovními itineráři na jednom místě, stačí přidat vnořené stránky pod jeden dokument, aby bylo vše přehledně uspořádané a přístupné.
A protože ClickUp Docs vám umožňuje plnou kontrolu nad oprávněními ke sdílení a soukromím, můžete své stránky udržet v soukromí, abyste ochránili své osobní údaje, nebo je bezpečně sdílet s vybranými osobami prostřednictvím odkazu.
Nejlepší na tom je, že ClickUp je k dispozici v mobilní aplikaci, takže si šablonu itineráře můžete vzít s sebou kamkoli a mít k ní přístup kdykoli během dne.
Pomocí této bezplatné šablony cestovního itineráře zefektivněte proces plánování služebních cest a vytvořte jednotný standardní itinerář, který můžete opakovaně používat.
Bonus: AI plánovače cest!
2. Šablona itineráře dovolené ClickUp
Plánujete výlet autem nebo chcete prozkoumat nové město?
Ať už plánujete jakýkoli typ dovolené, tato šablona itineráře pro plánování dovolené od ClickUp vám pomůže vytvořit vizuální plán vašich plánovaných aktivit.
S touto bezplatnou šablonou cestovního itineráře budete moci naplánovat své destinace, pomocí vlastních polí ClickUp přidat důležité podrobnosti, jako jsou adresy hotelů, typ aktivity, provozní doba, doba cesty, ubytování, rezervace atd., abyste měli jistotu, že jste na správné cestě k navštívení všech míst, která jste si na své cestě naplánovali!
Tato šablona vám navíc umožňuje vizualizovat itinerář vašeho výletu v zobrazení Mapy, jak je znázorněno výše, a v dalších zobrazeních v ClickUp, jako je Seznam, Vložená tabule a Dokument. Každé vlastní zobrazení nabízí jedinečný pohled na váš cestovní itinerář, který vám pomůže vizualizovat a organizovat vaše plány tak, jak vám to nejlépe vyhovuje.
Využijte tyto šablony pro plánování dovolené, které vám poskytnou strukturu a organizaci potřebnou k naplánování dalšího výletu a prožijte dovolenou bez stresu!
3. ClickUp Travel Planner & Itinerary Template
Použijte šablonu Travel Planner od ClickUp, abyste měli své cesty pod kontrolou. Umožní vám to sepsat si cenově výhodné cestovní služby, soubory související s cestováním a úkoly, které je třeba vyřídit před cestou a během ní.
Plánování cesty může být složité, protože je třeba sledovat spoustu detailů. Proto je důležité mít komplexní itinerář, který vám ušetří dohady a pomůže vám zorganizovat vše na jednom místě.
Šablona Travel Planner od ClickUp vám usnadní organizaci cesty a pomůže vám:
- Sledujte destinace, lety, rezervace hotelů a další informace.
- Sdílejte své cesty s přáteli nebo rodinou a spolupracujte s nimi.
- K itineráři máte přístup odkudkoli díky mobilní aplikaci ClickUp.
4. Šablona plánovače cest ClickUp
Zefektivněte plánování svých cest pomocí šablony Trip Planner od ClickUp! Rozlučte se s chaosem roztříštěných detailů a přivítejte centralizované centrum pro všechny nezbytnosti vaší cesty. Od letů po ubytování, od aktivit po rozpočty, tato šablona vám pokryje vše. Ušetřete čas tím, že vše zorganizujete na jednom místě, a zajistěte, že vám nic neunikne.
Díky přizpůsobitelným funkcím, jako jsou vlastní stavy, pole a zobrazení, můžete šablonu přizpůsobit svým konkrétním potřebám. Spolupracujte snadno s přáteli a rodinou a vytvořte si dokonalý zážitek z cestování. Ať už se chystáte na krátký výlet nebo plánujete pracovní cestu, tato šablona vám poskytne nástroje, které potřebujete pro úspěšnou cestu.
Nastavte si rozpočet, vyhledejte destinace, vytvořte itineráře a doladěte detaily, to vše na intuitivní platformě ClickUp. Snadno sledujte pokrok, přidělujte úkoly a monitorujte produktivitu. Šablona plánovače cest ClickUp vám od začátku do konce umožní efektivně a účinně naplánovat vaši vysněnou cestu.
5. Šablona itineráře pro plánování akcí ClickUp
Ať už máte vrozené schopnosti plánovat akce, nebo se v tom chcete zlepšit, tato šablona itineráře pro plánování akcí od ClickUp vám pomůže snadno naplánovat vaše další akce!
Tato šablona itineráře pro plánování událostí obsahuje tři velmi přehledné zobrazení ClickUp, které lze přizpůsobit jakýmkoli potřebám, od organizování a plánování termínů událostí v seznamu a na tabuli až po plánování pomocí drag-and-drop v kalendáři.
Každý pohled obsahuje předem připravená vlastní pole, do kterých můžete vy a váš tým přidávat důležité podrobnosti, jako jsou pruhy znázorňující procentuální pokrok, stav plateb, termíny splatnosti, stav rozpočtu a další. Můžete také vytvořit vlastní stavy úkolů, které vám pomohou identifikovat fázi, ve které se každý úkol nachází, takže všichni budou vždy informováni o aktuálním stavu každého úkolu.
Aplikaci si můžete stáhnout do svého mobilního zařízení, abyste měli přístup ke svým úkolům bez ohledu na místo konání akce, a pomocí této šablony itineráře se stanete profesionálem v plánování akcí a začnete spravovat všechny své obchodní operace, týmy a plánování akcí – vše na jednom místě.
6. Šablona 24hodinového itineráře ClickUp
Někdy je nejlepší brát věci den po dni, zejména když vám přerůstá práce a seznam úkolů.
Využijte každý den a zůstaňte produktivní (a motivovaní) díky šabloně 24hodinového itineráře v ClickUp, která vám pomůže při vytváření denního plánu!
Tato bezplatná šablona itineráře obsahuje předem připravená vlastní pole a vlastní stavy úkolů, které vám pomohou snadno plánovat a vizualizovat vaše denní úkoly. A protože jsou tyto funkce plně přizpůsobitelné, můžete upravovat a přidávat libovolná pole a stavy, které nejlépe vyhovují vašemu pracovnímu postupu.
Tuto šablonu můžete využít jako pomůcku při každodenním plánování, abyste měli přehled o všech svých úkolech, soustředili se na to, co máte každý den na programu, a využili každý den na maximum!
7. Šablona základního itineráře ClickUp
Schůzky jsou skvělým způsobem, jak se synchronizovat s lidmi v reálném čase.
Bez správného programu však můžete zapomenout projednat důležité záležitosti, ztratit kontrolu nad průběhem schůzky a odbočit od tématu, což účastníkům zanechá více otázek než odpovědí nebo pocit, že „to stačilo sdělit e-mailem“. 😅
Nenechte se tím zaskočit!
Ať už pořádáte osobní nebo virtuální schůzku, předem připravený program zajistí produktivitu schůzky a pomůže maximálně využít čas účastníků – bezplatná šablona programu od ClickUp vám pomůže připravit se na další schůzku.
Tato šablona obsahuje sekce pro podrobnosti o schůzce, účastníky a mnoho dalšího. A protože je tato šablona k dispozici v ClickUp Docs, můžete stránku snadno formátovat tak, aby vyhovovala jakémukoli typu schůzky, vložit odkazy pro přidání dalších podrobností do programu a snadno ji sdílet se svým týmem před schůzkou, aby se mohli připravit s postřehy nebo otázkami.
Využijte tuto šablonu itineráře, která vám pomůže naplánovat a zajistit produktivitu vašich příštích schůzek!
8. Šablona itineráře konference ClickUp
Plánujete konferenci a potřebujete šablonu programu konference?
Šablona itineráře konference od ClickUp vám pomůže vytvořit, vizualizovat a spravovat vaše akce na jednom centrálním místě.
Tato šablona nabízí předem připravené zobrazení, jako je zobrazení Box, Kalendář a Seznam, a také vlastní pole a vlastní stavy úkolů, které vám umožní vytvořit ideální itinerář pro vaši akci. Kromě toho můžete k úkolům přidávat vlastní značky, abyste itinerář ještě více zorganizovali, a přidávat nová vlastní pole, aby vaše úkoly byly co nejpodrobnější při plánování živých nebo virtuálních konferenčních akcí.
A pokud potřebujete pomoc s prvními kroky, žádný problém. Součástí je průvodce pro začátečníky, který vám pomůže seznámit se se šablonou a poslouží jako vodítko při plánování vaší další akce!
9. Šablona itineráře dovolené v Excelu
Pokud používáte Excel, pak je tato šablona právě pro vás.
Microsoft Excel nabízí praktickou šablonu itineráře dovolené, kterou můžete použít k organizaci všech detailů své cesty. Ať už chcete naplánovat itinerář výletu autem s přáteli nebo personalizovaný itinerář celé své cesty, tato šablona itineráře cesty obsahuje položky pro informace o letech, ubytování, kontakty pro případ nouze, aktivity atd.
Jakmile vyplníte šablonu podrobnostmi o své cestě, jednoduše ji uložte do počítače nebo vytiskněte, abyste si mohli vzít fyzickou kopii itineráře s sebou, nebo nechte kopii svým přátelům a rodině, zatímco budete na dovolené.
10. Šablona itineráře pro cestování v Google Docs
Pokud při plánování výletů preferujete jednoduchost, pak vám tato šablona itineráře bude vyhovovat.
Tato šablona vám umožňuje přidávat a upravovat podrobnosti o vaší cestě, jako jsou destinace, doprava, ubytování a co si s sebou na cestu zabalit, v přehledných tabulkách v Google Docs (kde se můžete také připojit k Google Sheets).
Jedná se o jednu z mnoha přizpůsobitelných šablon, které si můžete zdarma stáhnout. Uložte si ji do počítače nebo si vytiskněte kopii, kterou si můžete vzít s sebou!
11. Šablona itineráře služební cesty pro Microsoft Word
Zajistěte si co nejméně stresující služební cesty vytvořením podrobného itineráře letu, harmonogramu schůzek a dalších informací na jedné stránce. Použijte šablonu itineráře služební cesty v aplikaci Microsoft Word, abyste měli přehled o důležitých datech, časech odletu a příletu, adresách destinací, telefonních číslech, době cesty a dalších poznámkách ke každé položce vašeho itineráře.
Začněte plánovat svou příští cestu pomocí šablon cestovních itinerářů
Při plánování výletů je klíčové mít itinerář.
Chápeme to. Vytvoření podrobného itineráře může být docela časově náročné. Proto může být použití šablony itineráře tak skvělým nástrojem! Buďte organizovaní a použijte výše uvedené šablony jako výchozí bod pro vytvoření vlastního přizpůsobeného itineráře pro vaše nadcházející výlety a události.
A pokud jste fanouškem přizpůsobení, pak vám ClickUp bude vyhovovat.
Nabízí plně přizpůsobitelnou platformu se stovkami funkcí a šablon, které vám umožní vytvořit si osobní zážitek, propojit všechny své poznámky a spolupracovat a vytvořit pracovní postupy a itineráře, které vám vyhovují.
Získejte ještě dnes bezplatný přístup k přizpůsobitelným šablonám ClickUp a začněte se těšit na plánování své další akce!
Šťastnou cestu! 👋