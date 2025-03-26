11 nejlepších AI plánovačů cest pro plánování dovolené v roce 2025

Nejfrustrující částí cestování je plánování výletu. Trávit hodiny rozhodováním o místech, která navštívíte, o tom, co budete dělat, a rezervováním letů a hotelů může být zdlouhavé a frustrující – ale pouze pokud to děláte ručně.
Co kdyby to za vás někdo mohl udělat během několika minut?
Právě zde přicházejí na řadu AI cestovní plánovače. Tyto šikovné nástroje zohledňují vaše preference a omezení a rychle vytvářejí přizpůsobené itineráře.
V tomto příspěvku jsme pro vás sestavili seznam nejlepších AI plánovačů cest, včetně ClickUp. Užijte si cestování bez starostí s plánováním díky AI plánovači cest podle vašeho výběru! Pojďme na to. ✈️
⏰ 60sekundové shrnutí
- Layla (Roam Around) – nejlepší pro okamžité vytváření itinerářů
- Wonderplan – nejlepší pro personalizovaná doporučení k cestám
- Trip Planner AI – nejlepší pro komplexní plánování cest
- Iplan. ai—nejlepší pro optimalizaci itinerářů pomocí umělé inteligence
- Explorerg – nejlepší pro objevování cestování pomocí umělé inteligence
- GuideGeek – nejlepší pro konverzační asistenci při cestování
- Curiosio – nejlepší pro kurátorské cestovní zážitky
- Vacay – nejlepší pro přizpůsobitelné cestovní itineráře
- PlanTripAI. com—nejlepší pro společné plánování cest
- TripBot – nejlepší AI chatbot pro pomoc s cestováním
- ClickUp —nejlepší pro integraci plánování cest s řízením úkolů
Co byste měli hledat v nástrojích AI pro plánování cest?
Při výběru nástroje pro plánování cest s využitím umělé inteligence se zaměřte na následující funkce:
- Úroveň přizpůsobení: Posuďte, jaké otázky AI klade a kolik kritérií poskytuje pro generování itineráře. Čím více možností přizpůsobení nástroj nabízí, tím lépe pro vás.
- Snadný přístup: Zkontrolujte dostupnost každého plánovače cest s umělou inteligencí. Je k dispozici pouze jako mobilní aplikace, nebo je přístupný také přes prohlížeč v počítači? Zjistěte, zda existuje možnost stáhnout a uložit itineráře pro snadný offline přístup.
- Funkce pro spolupráci: Některé AI cestovní plánovače vám umožňují spolupracovat s vašimi cestovními partnery na vytváření vlastních itinerářů. Upřednostněte ty, které umožňují spolupráci, před těmi, které to neumožňují.
- Osobní doporučení: Někteří plánovači cest s umělou inteligencí zohledňují vaše zadání a minulé chování, aby vám poskytli personalizované tipy a doporučení. Takové nástroje jsou preferované.
- Doplňkové funkce pro plánování cest: Hledejte jedinečné funkce, jako je zobrazení mapy nebo vyhledávač letů, které vám pomohou s dalšími aspekty plánování cest.
- Cena: Většina plánovačů cest s umělou inteligencí je zdarma, ale některé vyžadují předplatné, abyste mohli využívat pokročilé funkce. Zkontrolujte, zda cena odpovídá tomu, co hledáte, nebo zda můžete najít to, co hledáte, zdarma.
11 nejlepších AI plánovačů cest pro dovolenou
Zde je náš seznam nejlepších plánovačů cest s umělou inteligencí, které byste měli vyzkoušet při svém příštím výletu.
1. ClickUp
ClickUp je software pro správu projektů s výkonnou umělou inteligencí a šablonami, které pomáhají s plánováním cest. ClickUp Brain, asistent platformy poháněný umělou inteligencí, vám pomůže snadno zkontrolovat rozvrhy všech účastníků a naplánovat služební cestu.
Pomocí ClickUp AI můžete během několika sekund vytvořit automatické plány a plně přizpůsobitelné osnovy.
Pomocí ClickUp Docs můžete vytvářet podrobné seznamy úkolů s různými dny a aktivitami naplánovanými pro každý den. Jeho nekonečné vnořené seznamy vám umožňují jít do hloubky, jak jen chcete. Pokud dáváte přednost plánování svých cest sami a se složitými detaily, pak je ClickUp jediným nástrojem pro plánování cest s umělou inteligencí, který potřebujete.
ClickUp také nabízí různé šablony cestovních itinerářů, které vám pomohou plánovat výlety. Podívejme se na některé z těchto šablon.
Pomocí této šablony itineráře služební cesty ClickUp můžete podrobně naplánovat každý den své cesty. Pomůže vám naplánovat organizovaný itinerář a přehledně zobrazí všechny důležité podrobnosti.
Využijte výkonnou kombinaci plánovače AI a ClickUp k vytvoření podrobného plánu cesty. Nejprve použijte plánovač AI, abyste získali nápady na věci, které můžete dělat, a poté využijte ClickUp Docs nebo jednu z mnoha šablon.
📮ClickUp Insight: 18 % respondentů našeho průzkumu chce využívat AI k organizaci svého života prostřednictvím kalendářů, úkolů a připomínek. Dalších 15 % chce, aby AI zvládala rutinní úkoly a administrativní práci. K tomu musí být AI schopna: porozumět úrovním priority jednotlivých úkolů v pracovním postupu, provádět nezbytné kroky k vytvoření nebo úpravě úkolů a nastavit automatizované pracovní postupy. Většina nástrojů má jeden nebo dva z těchto kroků vyřešené. ClickUp však pomohl uživatelům konsolidovat až 5+ aplikací pomocí naší platformy! Vyzkoušejte plánování založené na AI, kde lze úkoly a schůzky snadno přiřadit k volným termínům v kalendáři na základě úrovní priority. Můžete také nastavit vlastní automatizační pravidla prostřednictvím ClickUp Brain pro zpracování rutinních úkolů. Rozlučte se s náročnou prací!
Nejlepší funkce ClickUp
- Vytvářejte nekonečné seznamy věcí, které chcete udělat, pomocí ClickUp Docs.
- Pomocí šablon pro plánování cest ClickUp můžete vytvářet itineráře a zaznamenávat podrobnosti o cestách.
- Zaznamenávejte informace o cestovních kontaktech, časech letů a rezervacích hotelů, včetně časů přihlášení a odhlášení.
- Sdílejte uložené cestovní plány a nápady jedním kliknutím se svými spolucestujícími.
Omezení ClickUp
- Nevytváří automaticky itineráře na základě nastavených kritérií jako jiné AI plánovače cestování.
Ceny ClickUp
Recenze a hodnocení ClickUp
- G2: 4,7/5 (9 397 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (4 020 recenzí)
- Product Hunt: 5/5 (975 recenzí)
2. Layla (Roam Around)
Layla (dříve Roam Around) je snadno použitelný plánovač cest s umělou inteligencí, který generuje přizpůsobené itineráře pro turistické destinace po celém světě. Stačí zadat cíl, termín cesty a preference a získáte kompletní itinerář.
Je to ideální řešení pro plánování last-minute výletů a dovolených, aniž byste si museli lámat hlavu s plánováním.
Navíc využívá technologii GPT-3 k poskytování doporučení na míru, od tipů, kde se najíst, až po místa, která stojí za to navštívit.
Nejlepší funkce Layla
- Přihlaste se pomocí účtu Google a rychle začněte plánovat cestu.
- Přizpůsobte si cestovní itineráře podle svých zájmů a rozpočtu.
- Získejte personalizovaná doporučení a místní cestovní průvodce
- Chatujte s Laylou a přizpůsobte si své itineráře podle svých představ.
- Vytvářejte sdílené seznamy přání a spolupracujte se svými přáteli.
- Přístup k nim získáte prostřednictvím aplikací pro Android a iOS.
Omezení Layly
- Počet destinací může být rozsáhlejší.
- Doporučení nejsou vždy stoprocentně přesná.
Ceny Layla
- Zdarma
- Premium: Není k dispozici
Recenze a hodnocení Roam Around
- G2: N/A
- Capterra: N/A
3. Wonderplan
Hledáte plánovač cest, který zohlední vaše podrobné preference, rozpočet a omezení a sestaví pro vás itinerář cesty?
Wonderplan je tou správnou volbou.
Jedná se o jeden z nejlepších plánovačů cest využívajících umělou inteligenci pro ty, kteří mají omezený rozpočet, protože poskytuje podrobný rozpis nákladů na různé aktivity. Umožňuje vám přidávat nebo odebírat položky z itineráře, aby vyhovoval vašim konkrétním potřebám.
Nejlepší funkce Wonderplan
- Vytvářejte itineráře na míru podle svých preferencí a cestovních omezení.
- Získejte personalizovaná doporučení ohledně ubytování
- Využijte interaktivní mapy a navigační nástroje k vizualizaci itinerářů.
- Stáhněte si a uložte své itineráře jako soubory PDF a přistupujte k nim offline.
- Spolupracujte se svými spolucestujícími na vytváření a úpravách plánů.
- Získejte podrobný rozpis nákladů podle aktivit
Omezení Wonderplanu
- Počet destinací lze dále rozšířit.
- Nabízí pouze podporu prostřednictvím e-mailu.
Ceny Wonderplan
- Zdarma
Recenze a hodnocení Wonderplan
- G2: N/A
- Capterra: N/A
4. Trip Planner AI
Tento plánovač cest s umělou inteligencí také generuje přizpůsobené itineráře, ale nabízí některé jedinečné funkce, které zjednodušují proces plánování cest.
Trip Planner AI vám umožňuje hledat inspiraci v reelech na Instagramu a videích na TikToku a přidávat doporučená místa do svých itinerářů. Na rozdíl od většiny plánovačů cest s umělou inteligencí nabízí plánování tras a dokáže naplánovat cesty s více destinacemi.
Nejlepší funkce AI plánovačů cest
- Inspirujte se videi s doporučeními pro cestování na sociálních médiích a přidejte je do svého itineráře.
- Upravte svůj itinerář přidáním nebo odstraněním aktivit, dokud nebude pro vás dokonalý.
- Získejte nápady na cestování z itinerářů sdílených ostatními cestovateli v komunitě.
- Využijte AI k navrhování optimálních tras pro vaše výlety autem.
- Spolupracujte se svými spolucestujícími a vytvořte si itineráře šité na míru.
- Přístup k nim získáte přes mobilní nebo desktopový prohlížeč.
Omezení plánovačů cest s umělou inteligencí
- Abyste mohli nástroj začít používat, musíte si vytvořit účet a přihlásit se.
Ceny plánovačů cest AI
- Zdarma
Recenze a hodnocení plánovačů cest AI
- G2: N/A
- Capterra: N/A
5. Iplan. ai
Tento plánovač cest vám položí několik otázek ohledně vašich cestovních plánů a na základě vašich odpovědí vygeneruje podrobný itinerář.
Umožňuje vám upravovat a přizpůsobovat si itinerář přidáváním nebo odebíráním aktivit a destinací. Také vám nabízí snadné způsoby, jak sdílet svůj itinerář se svými spolucestujícími.
Nejlepší funkce Iplan. ai
- Odpovězte na několik otázek a během několika sekund získáte podrobný itinerář.
- Upravte si je sami nebo spolupracujte s ostatními na vytváření cestovních plánů.
- Sdílejte svůj itinerář veřejně nebo soukromě a přistupujte k němu odkudkoli.
- Stanovte si rozpočet a naplánujte si cestu s tímto rozpočtem pomocí tohoto AI plánovače cest.
Omezení Iplan. ai
- K dispozici pouze jako mobilní aplikace, nevhodné pro uživatele stolních počítačů.
- Funkce sdílení a spolupráce jsou k dispozici pouze v rámci placeného tarifu.
Ceny Iplan. ai
- Zdarma
- Pro členství: 3,99 $/měsíc
Recenze a hodnocení Iplan. ai
- G2: N/A
- Capterra: N/A
6. Explorerg
Explorerg je plánovač cest s umělou inteligencí, který vyžaduje, abyste popsali své cestovní plány otevřeným způsobem, a při vytváření itineráře vám nabídne několik přednastavených možností, ze kterých si můžete vybrat.
Máte také možnost vybrat si termín cesty a rozpočet, typ cesty a další preference.
Nejlepší funkce Explorerg
- Vyberte si z předem připravených itinerářů pro nejoblíbenější destinace.
- Vytvořte si vlastní itinerář popisem svých cestovních plánů a výběrem svých preferencí.
- Najděte levné lety pomocí funkce Flight Finder.
- Vizualizujte si svou cestu pomocí náhledu mapy a průvodních funkcí.
- Sledujte náklady a zajistěte, aby vaše cesta nepřekročila váš rozpočet.
Omezení Explorerg
- Na rozdíl od mnoha jiných plánovačů cest s umělou inteligencí nenabízí funkce pro spolupráci.
- Ačkoli dokáže generovat přizpůsobené itineráře, nemusí být schopen vyhovět extrémně specifickým cestovním potřebám.
- Obsah nemusí být vždy přesný.
Ceny Explorerg
- Zdarma
Recenze a hodnocení Explorerg
- G2: N/A
- Capterra: N/A
7. GuideGeek
Na rozdíl od ostatních plánovačů cestování s umělou inteligencí v tomto seznamu je GuideGeek asistentem pro cestování s umělou inteligencí. Funguje jako chatbot, kterému můžete klást otázky a on vám na ně odpoví.
Pokud ho požádáte o itinerář, poskytne vám ho. Itineráře však nebudou tak přizpůsobené, jaké poskytují některé jiné nástroje AI.
Nejlepší funkce GuideGeek
- Položte otázky týkající se vašich cestovních plánů a získejte podrobné odpovědi.
- Hledejte doporučení ohledně hotelů, aktivit a dalších věcí.
- Získejte tipy, jak ušetřit peníze, vyhnout se davům nebo cokoli jiného.
- K nástroji se dostanete přes WhatsApp nebo Instagram Messenger.
Omezení GuideGeek
- Nevytváří podrobné itineráře na míru podle konkrétních potřeb.
- Žádné funkce pro spolupráci
- Itineráře nelze upravovat, pouze změnit zadání, abyste získali jiné výsledky.
- Bez mobilních aplikací nebo přístupu z prohlížeče
Ceny GuideGeek
- Zdarma
Recenze a hodnocení GuideGeek
- G2: N/A
- Capterra: N/A
8. Curiosio
Curiosio je ideální nástroj pro plánování výletů autem, který vám pomůže naplánovat přesnou trasu a zastávky, které byste měli absolvovat.
Zadejte podrobnosti cesty a Curiosio vám poskytne interaktivní mapu trasy, kterou můžete upravovat.
Je také schopen vytvářet itineráře a poskytovat rozpisy nákladů a času na cesty.
Nejlepší funkce Curiosio
- Přidejte místa, která chcete navštívit během svého výletu, a získejte návrhy na nejlepší trasu.
- Získejte návrhy, jak trávit svůj čas a utrácet peníze.
- Vytvořte si vlastní itinerář, který odpovídá vašim cestovním preferencím a rozpočtu.
- Zadejte svůj cíl a získejte pečlivě vybraný cestovní obsah, který vás inspiruje při plánování vašich cest.
- Jednou zadáte podrobnosti a získáte několik možností cestovních plánů.
Omezení Curiosio
- Je složitější než jiné nástroje a vyžaduje další vstupy, aby bylo možné vytvořit perfektní cestovní plány.
- Nenabízí mobilní aplikace; přístupný pouze přes prohlížeč.
Ceny Curiosio
- Zdarma
Recenze a hodnocení Curiosio
- G2: N/A
- Capterra: N/A
9. Vacay
Vacay nabízí chatbot, nástroj pro vytváření itinerářů a tematické poradce pro plánování cest v konkrétních oblastech. Díky tomu je to komplexní řešení pro plánování cest, které vyhovuje různým uživatelům.
Ať už chcete automaticky vygenerovat rychlý itinerář nebo získat odpovědi na konkrétní otázky týkající se cestování, Vacay vám může pomoci. Na rozdíl od bezplatných plánovačů cestování s umělou inteligencí se jedná o freemium nástroj s placenými tarify a pokročilými funkcemi.
Vacay prezentuje své placené plány jako nástroje pro cestovní poradce a rezervační agenty.
Nejlepší funkce Vacay
- Položte otázky chatbotu Vacay a získejte personalizovaná doporučení a odpovědi.
- Pomocí interaktivního plánovače itinerářů vytvořte podrobné cestovní itineráře.
- Využijte tematické poradce k plánování cest na základě konkrétních témat, jako jsou luxusní dovolené nebo cesty vhodné pro domácí mazlíčky.
- Získejte přístup k nepřebernému množství cestovních zdrojů, od hotelů a letů až po plavby.
Omezení Vacay
- Pokročilé funkce a prémiový obsah jsou k dispozici pouze v placených tarifech, které jsou v současné době omezeny pouze na zákazníky se sídlem v USA.
- Ačkoli nabízí širokou škálu funkcí, cena se jeví jako vysoká, vzhledem k tomu, že podobné nástroje jsou k dispozici zdarma.
Ceny Vacay
- Zdarma
- Premium: 9,99 $/měsíc
- Profesionální: 49 $/měsíc
Recenze a hodnocení Vacay
- G2: N/A
- Capterra: N/A
10. PlanTripAI. com
Jedná se o další freemium nástroj, který nabízí přizpůsobené itineráře a personalizovaná doporučení pro cestování. Kromě základních otázek, jako jsou termíny cesty, se také ptá, jaký typ cestovatele jste a jaké druhy dopravy preferujete.
Rozhraní je snadno použitelné a obsahuje vizuální formulář pro zadání podrobností, než vám vygeneruje itinerář. Neexistuje žádný model předplatného, pouze doživotní licenční poplatek, který je nominální.
Nejlepší funkce PlanTripAI.com
- Odpovězte na několik otázek a získejte na míru šitý itinerář během několika sekund.
- Využijte širokou škálu možností v zadávacím formuláři a přizpůsobte itineráře svým preferencím.
- Získejte odkaz s možností stáhnout itineráře ve formátu PDF, tabulce a dalších formátech.
- Itineráře můžete používat podle libosti, sdílet je s ostatními nebo je dokonce bez omezení dále prodávat.
Omezení PlanTripAI.com
- K prohlížení všech minulých cest a ukládání cest potřebujete licenci.
- Na platformě není možné upravovat itineráře ani spolupracovat s ostatními.
Ceny PlanTripAI. com
- Zdarma
- Pro: jednorázový poplatek 10 $ za doživotní licenci
Recenze a hodnocení PlanTripAI.com
- G2: N/A
- Capterra: N/A
11. TripBot
Poslední na našem seznamu plánovačů cest s umělou inteligencí je TripBot – aplikace pro plánování cest, která vám pomůže vytvořit podrobné itineráře.
Poskytuje personalizovaná doporučení a zasvěcené tipy, jak najít netradiční zážitky a skryté poklady.
Nejlepší funkce TripBot
- Uveďte svůj rozpočet, ubytování a další preference a získejte itineráře na míru.
- Ptejte se na otázky týkající se cestování a získejte personalizovaná doporučení pro cestování.
- Získejte přístup k dalším AI asistentům, například k asistentovi pro psaní.
Omezení TripBot
- Žádný offline přístup
- K dispozici pouze jako aplikace v obchodě Google Play Store.
Ceny TripBot
- Není k dispozici
Recenze a hodnocení TripBot
- G2: N/A
- Capterra: N/A
Cestujte chytřeji s plánovači dovolených využívajícími umělou inteligenci
Vyzkoušejte výše uvedené nástroje pro plánování cest a software pro správu cest a zjistěte, který z nich vám nejlépe vyhovuje. Většina z nich je buď zcela zdarma, nebo nabízí bezplatný tarif, takže za jejich používání nemusíte platit.
Pro podrobnější plánování cestování použijte tyto nástroje pro generování nápadů v kombinaci s ClickUpem a vytvořte podrobné itineráře na základě svých konkrétních požadavků. Četné šablony pro plánování v ClickUp vám tuto práci usnadní. Chcete-li se dozvědět více, zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes!