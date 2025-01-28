10 nejlepších nástrojů pro digitální nomády pracující na dálku v roce 2025

Život z kufru a práce z kaváren po celém světě zní idylicky. Ale být digitálním nomádem není jen o příspěvcích na Instagramu, které vyvolávají pocit, že o něco přicházíte. Je to seriózní životní styl, který kombinuje flexibilitu práce na dálku s vášní pro cestování.
A přijímá ho více lidí než kdykoli předtím. Statista uvádí, že počet digitálních nomádů ve Spojených státech dosáhl v polovině roku 2023 17,3 milionu, což je o neuvěřitelných 10 milionů více než v roce 2019.
Ale jako všechny dobré věci, i digitální nomádství s sebou nese určité výzvy. Neustálé cestování vyžaduje nastavení mechanismů pro asynchronní práci, efektivní komunikaci a zajištění přehledu o výsledcích a termínech, mimo jiné.
Pokud hledáte nástroje, které umožňují spolupráci, produktivitu a bezpečnost bez ohledu na to, kde si každý den zřídíte svou „kancelář“, čtěte dál.
Vybrali jsme ty nejlepší nástroje pro digitální nomády, aby cestování a práce šly ruku v ruce. ?
Co byste měli hledat v nástrojích pro digitální nomády?
Existuje několik nástrojů pro práci na dálku, které jsou určeny pro digitální nomády po celém světě. Výběr těch, které odpovídají vašim potřebám, může být náročný. Než si vyberete ty nejlepší nástroje pro správu produktivity na dálku, ujistěte se, že mají tyto nezbytné funkce:
- Kompatibilita s různými platformami: Nástroj musí fungovat na všech vašich zařízeních, jako jsou notebook, tablet a telefon, protože budete často na cestách.
- Intuitivní uživatelské rozhraní: Rozhraní by mělo být přehledné a uživatelsky přívětivé, aby ho vy i váš tým mohli používat bez jakýchkoli potíží.
- Lehký: Nástroj by neměl zabírat mnoho místa v úložišti vašeho zařízení – pravděpodobně budete pracovat s více aplikacemi a nikdo nechce trpět pomalým a přetíženým systémem.
- Spolehlivost: Softwarové chyby, jako jsou bugy a pomalé načítání, by měly být minimální, abyste mohli vykonat maximum práce.
- Integrace: Aplikace by měla komunikovat s dalšími nástroji pro zvýšení produktivity ve vašem technologickém vybavení.
- Spolehlivá zákaznická podpora: Měli byste mít možnost získat včasnou pomoc, zejména pokud často pracujete mimo běžnou pracovní dobu.
Zdá se vám to jako příliš mnoho? Nebojte se! Udělali jsme za vás domácí úkol a vybrali jsme ty nejlepší nástroje pro digitální nomády, které splňují tato kritéria.
10 nejlepších nástrojů pro digitální nomády
Zde je 10 nezbytných nástrojů pro zvýšení produktivity, které vám jako pracovníkovi na dálku pomohou vést bezstresový a profesně úspěšný život:
1. ClickUp
Máte obavy o soulad mezi členy vašeho týmu pracujícího na dálku? ClickUp je komplexní pracovní platforma, která je výhodná pro digitální nomády, jako jste vy. Díky funkci ClickUp pro práci na dálku budete vy a váš tým pracovat jako jeden semknutý tým a budete na stejné vlně bez ohledu na vaši geografickou polohu.
Použijte je k nastavení společných cílů a sledování každodenního pokroku u jednotlivých úkolů. Vizualizujte také stav každého cíle na synchronizovaném základě, což podpoří užší spolupráci, i když pracujete asynchronně.
Asynchronní komunikace může být skvělá, ale ClickUp chápe, že nefunguje pro všechno. Občas se tým potřebuje zapojit do schůzek a zase z nich odejít. V takových případech můžete zahájit nebo naplánovat schůzku přes Zoom z vašeho dashboardu ClickUp. Členové vašeho týmu budou okamžitě informováni o probíhajících nebo nadcházejících schůzkách. Stačí jen povolit Zoom ClickApp!
Profesionální tip? Nemusíte zaznamenávat a sdílet zápisy ze schůzek prostřednictvím nesčetných e-mailů. Podrobnosti ze schůzky obdržíte později prostřednictvím odkazu na záznam. Nebo přiřaďte úkoly v ClickUp pomocí označení osob a týmů, abyste je informovali asynchronně.
A co víc? Abychom vám pomohli nastartovat produktivitu při práci na dálku, přinášíme vám šablonu plánu práce na dálku od ClickUp. Použijte ji k organizaci úkolů, seznamů a dokumentů vašeho týmu. Psst... je přizpůsobitelná a zdarma!
ClickUp nabízí ještě více zdrojů, které vám pomohou zůstat produktivní a organizovaní. Můžete si například prohlédnout šablony ClickUp Freelancer a nástroje AI pro freelancery, abyste mohli pracovat rychleji a efektivněji.
Nejlepší funkce ClickUp
- ClickUp Dashboard: Prohlédněte si veškerou svou práci tak, jak vám to vyhovuje. Získejte rychlý přehled o lidech a zdrojích zapojených do jednotlivých úkolů a sledujte jejich průběh v reálném čase.
- Vlastní zobrazení: Získejte bohaté informace a využijte je k akci díky zobrazení dat vašeho projektu v podobě Ganttova diagramu, výsečových grafů, časové osy, myšlenkové mapy nebo tabulky.
- ClickUp Tasks: Urychlete spolupráci na projektech tím, že označíte více příjemců a informujete je prostřednictvím přiložených záznamů obrazovky.
- ClickUp Docs: Shromážděte všechny své dokumenty související s úkoly na jednom místě a sdílejte je bezpečně díky přizpůsobení nastavení soukromí a přístupu k úpravám.
- ClickUp Goals: Vytvářejte sprinty, týdenní aktivity a denní úkoly a propojte je s širším cílem týmu. Mapujte metriky a sledujte pokrok v porovnání s nimi.
- ClickUp Inbox: Získejte okamžitá e-mailová oznámení, abyste byli informováni o veškerém pokroku. Také si můžete přizpůsobit nastavení oznámení ClickUp.
- Integrace: Automatizujte veškerou svou práci v ClickUp a napříč vašimi technologiemi. ClickUp se integruje s více než 200 nástroji pro digitální nomády, jako jsou Slack, Figma a aplikace pro cloudové úložiště.
Omezení ClickUp
- Nastavení zabere nějaký čas, pokud potřebujete příliš mnoho přizpůsobení.
- Pro nové uživatele existuje určitá křivka učení.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc/uživatel
- Podnikání: 12 $/měsíc/uživatel
- Podnik: Individuální ceny
- ClickUp Brain: K dispozici ve všech placených tarifech za 5 $/člen pracovního prostoru/měsíc
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9200 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 900 recenzí)
2. SavvyCal
Některé schůzky lze nahradit e-maily. Jiné nikoli. Pro ty druhé máte SavvyCal. Použijte jej k plánování virtuálních schůzek, ale nevyužívejte neustálé přepisování.
SavvyCal vrací digitálním nomádům kontrolu nad jejich časem. Nastavte si dostupné časové sloty a seřaďte je podle preferencí, aby si s vámi lidé mohli snadno domluvit schůzky. Stačí, když si váš sdílený kalendář překryjí svým vlastním, a rychle tak zjistí, kdy máte volno.
Nejlepší funkce SavvyCal
- Předvyplněné údaje o příjemci: Potěšte příjemce tím, že před odesláním odkazu SavvyCal předvyplníte jeho údaje.
- Hodnocení dostupnosti: Označte si ve svém kalendáři preferované termíny schůzek, místo abyste zobrazovali všechny volné termíny.
- Časové pásmo: Při cestování si nechte automaticky aktualizovat časové pásmo ve svém kalendáři.
- Vložený odkaz: Umožněte návštěvníkům vašich webových stránek naplánovat schůzku pomocí vložených odkazů.
Omezení SavvyCal
- Problémy s pomalou synchronizací
Ceny SavvyCal
- Zdarma
- Základní: 12 $/měsíc/uživatel
- Premium: 20 $/měsíc/uživatel
Hodnocení a recenze SavvyCal
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
3. Toggl Track
Čas je (doslova) peníze pro freelancery. Nástroj pro sledování času Toggl, Toggle Track, pomáhá vám a vašemu týmu dostat od klientů zaplaceno za každou fakturovatelnou minutu. Sledování pracovní doby umožňuje efektivní přidělování úkolů, což zvyšuje ziskovost vašeho týmu.
Toggl je nejlépe známý pro své automatické, přesné a výkonné reportování. Navíc se zavazuje k 100% ochraně před sledováním, takže váš tým může tento nástroj pro digitální nomády používat bez obav.
Nejlepší funkce aplikace Toggl Track
- Přesné sledování: Vytvářejte přesné faktury pro své klienty na základě počtu odpracovaných hodin.
- Odpovědné týmy: Získejte přehled o pracovním vytížení a dodržování časového harmonogramu členy týmu a zlepšete odpovědnost.
- Snadné vytváření reportů a výplat: Okamžitě vytvářejte reporty o výkonu, které pomohou jak při hodnocení klientů, tak při výplatách.
- Informace založené na datech: Zvyšte ziskovost svého týmu tím, že rychle identifikujete oblasti, kde lze zjednodušit provoz a vytěžit více z každého pracovního dne.
Omezení aplikace Toggl Track
- Potenciál pro lepší automatizaci – uživatel musí kliknout na „Start“, aby zahájil sledování.
- Může být uživatelsky přívětivější a intuitivnější.
- Sledování času u více projektů je možné pouze v rámci prémiového tarifu.
Ceny Toggl Track
- Zdarma pro až 5 uživatelů
- Starter: 10 $/měsíc/uživatel
- Premium: 20 $/měsíc/uživatel
- Podnik: Individuální ceny
Toggl Sledujte hodnocení a recenze
- G2: 4,6/5 (více než 1500 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2200 recenzí)
4. Trello
Trello je nástroj pro řízení projektů pro distribuované týmy. Můžete jej použít k vytváření a sledování všech úkolů týmu. Umožňuje týmům organizovat veškerou svou práci ve formě tabulek, seznamů a karet.
Jeho atraktivní a snadno použitelné karty ve stylu Kanbanu ho činí populárním. Jedinou nevýhodou Trella je, že zpracování úkolů se stává zdlouhavým, jakmile se projekty stanou složitějšími a více mezifunkčními.
Nejlepší funkce Trello
- Automatizované pracovní postupy: Nastavte automatizované příkazy pro opakující se úkoly v Trello, abyste se mohli soustředit na to, co je nejdůležitější.
- Zobrazení: Získejte přehled o svých projektech z různých úhlů a perspektiv.
- Vylepšení a integrace: Integrujte pracovní nástroje svého týmu s Trello a odstraňte tak překážky z pracovních postupů.
- Šablony: Využijte hotové návrhy a šablony vytvořené odborníky z oboru v komunitě Trello.
Omezení Trella
- Vyžaduje pluginy pro vylepšení
- Omezená funkčnost pro komplexní projekty
Ceny Trello
- Zdarma
- Standard: 5 $/měsíc/uživatel
- Premium: 10 $/měsíc/uživatel
- Podnik: 17,5 $/měsíc/uživatel
Hodnocení a recenze Trello
- G2: 4,4/5 (více než 13 400 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 23 000 recenzí)
5. ContentStudio
Používejte ContentStudio ke snadné správě svých kanálů na sociálních médiích.
Tato platforma typu „vše v jednom“ vám umožňuje vytvářet, sledovat a optimalizovat všechny vaše kampaně na sociálních médiích. Usnadňuje spolupráci v reálném čase se všemi zúčastněnými stranami v rámci aplikace.
ContentStudio vyniká mezi nástroji pro sociální média díky svým výjimečným možnostem opakovaného plánování a schopnosti zobrazit náhled obsahu na různých sociálních platformách.
Nejlepší funkce ContentStudio
- AI writer: Generujte texty a popisky pro vaše příspěvky na sociálních sítích rychleji pomocí asistence AI.
- Plánování bez použití rukou: Plánujte příspěvky chytře pomocí vlastních front
- Příspěvky přizpůsobené síti: Dodržujte publikační standardy každého ze svých sociálních kanálů pomocí přizpůsobených příspěvků.
- Sledování UTM: Sledujte výkonnost příspěvků napříč kanály přidáním parametrů UTM ke sdíleným odkazům.
Omezení ContentStudio
- Mobilní aplikace má omezené funkce.
- Nové funkce jsou většinou skryté za placenými bariérami a nejsou automaticky dostupné v rámci vašeho předplatného.
Ceny ContentStudio
- Začátečník: 25 $/měsíc
- Pro: 49 $/měsíc
- Agentura: 99–299 $/měsíc
Hodnocení a recenze ContentStudio
- G2: 4,6/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 660 recenzí)
6. Toshl
Jedním z nejděsivějších aspektů života digitálního nomáda je nevyzpytatelný příjem. Musíte být připraveni na horší časy. A Toshl vám s tím může pomoci.
Aplikace Toshl pro sledování financí vám pomůže kontrolovat vaše výdaje. Sleduje všechny vaše kreditní karty, bankovní účty a hotovostní transakce. Toshl vám umožňuje propojit se s hlavními bankami a zobrazit vaše investice a zůstatky kryptoměn.
Nejlepší funkce Toshl
- Bankovní spojení: Snadno propojte své karty a bankovní účty s aplikací Toshl, která je napojena na více než 13 800 bank po celém světě.
- Import ze souboru: Nahrávejte snadno své výdajové listy nebo údaje o výdajích, protože Toshl podporuje osm různých formátů souborů.
- Stanovení finančních cílů: Stanovte si finanční cíle a sledujte, jak se k nim přibližujete.
- Podpora více měn: Přidávejte výdaje, příjmy a převody ve více než 300 podporovaných měnách.
Omezení Toshl
- Vyžaduje opravy chyb
Ceny Toshl
- Zdarma
- Pro: 2,99 $/měsíc
- Medici: 4,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze Toshl
- G2: Žádná hodnocení nejsou k dispozici
- Capterra: Žádná hodnocení nejsou k dispozici
7. Notion
Notion je nástroj, který digitální nomádi rádi používají k psaní, plánování a organizování své práce na jednom místě. Pracovníci na dálku a freelancerové oceňují jeho schopnost fungovat jako virtuální pracovní prostor.
Jeho rozhraní typu drag-and-drop vám umožňuje přizpůsobit pracovní prostory od základu nebo použít předem připravené šablony pro úkoly od pořizování poznámek až po vytváření webových stránek.
Ať už potřebujete dashboard pro správu projektů pro více klientů nebo pro sledování osobních cílů a cestovních plánů, Notion vám umožní mít vše na očích. Spolupráce v reálném čase je jednoduchá a offline přístup vám zajistí, že můžete pracovat kdekoli, i bez spolehlivého připojení k internetu.
Notion umožňuje nomádům pracovat a žít záměrně, nikoli reaktivně. Jeho flexibilita umožňuje soustředit se uprostřed organizovaného chaosu digitálního nomádského životního stylu napříč časovými pásmy.
Nejlepší funkce Notion
- Wikis: Snadno spravujte, sdílejte a synchronizujte dokumenty a procesy
- Projekty: Prohlížejte si projekty jako seznamy úkolů, časové osy nebo kalendáře úkolů, abyste mohli pracovat rychleji.
- Notion AI: Využijte AI asistenta Notion k lepšímu psaní za kratší dobu.
Omezení Notion
- Noví uživatelé mohou mít potíže s využitím jeho plného potenciálu.
- Omezené možnosti úpravy textu
Ceny Notion
- Zdarma
- Plus: 8 $/měsíc/uživatel
- Podnikání: 15 $/měsíc/uživatel
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Notion
- G2: 4,7/5 (více než 5000 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 2000 recenzí)
8. Monday. com
Pokud chcete organizovat úkoly, procesy a pracovní toky svého týmu na jedné platformě, podívejte se na Monday.com. Jedná se o nástroj pro produktivitu a spolupráci, který týmům pomáhá stanovit a sladit společné cíle a sledovat jejich pokrok.
Monday.com se odlišuje svým vysoce vizuálním rozhraním. Je skvělý pro správu základních úkolů a relativně menších projektů. S rostoucí složitostí projektu se však sledování všech dílčích úkolů stává náročné.
Monday.com – nejlepší funkce
- Automatizace: Vyberte si z více než 200 připravených automatizačních receptů, které urychlí vaše pracovní postupy.
- Vlastní pracovní postupy: Vytvářejte pracovní toky bez nutnosti programování pro jakoukoli část vašeho podnikání.
- Schvalování projektů: Spravujte schvalování asynchronně a lépe stanovujte priority.
Omezení Monday.com
- Omezená možnost přizpůsobení reportů
- Mobilní aplikace může být někdy pomalá.
Ceny Monday.com
- Zdarma pro až 2 uživatele
- Základní: 10 $/měsíc/uživatel
- Standard: 12 $/měsíc/uživatel
- Pro: 20 $/měsíc/uživatel
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Monday.com
- G2: 4,7/5 (9800+ recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4500 recenzí)
9. Wrike
Wrike kombinuje flexibilitu a organizaci, takže digitální nomádi se mohou soustředit na práci, místo aby neustále přenastavovali systémy.
Jedná se o nástroj pro správu projektů a spolupráci, který na svém panelu nabízí jedinečný třípanelový náhled na veškerou vaši práci.
První panel shromažďuje všechny vaše projekty a týmy pro správu zdrojů, druhý nabízí možnost vytvářet a přiřazovat nové úkoly a třetí slouží ke správě stávajících úkolů a podúkolů.
Přizpůsobitelné pracovní postupy, GANTTovy diagramy a časové osy poskytují přehled o složitých projektech s týmy pracujícími na dálku. Integrace umožňuje přenášet úkoly z jiných nástrojů. Dashboardy a reporty poskytují přehled o projektu na první pohled.
Tento nástroj je však vytvořen výslovně pro podnikové klienty. Menší týmy proto často čelí složitostem při navigaci.
Nejlepší funkce Wrike
- Automatizace: Vyberte si z více než 200 připravených automatizačních receptů, které urychlí vaše pracovní postupy.
- Kontrola a schvalování: Eliminujte opakované schůzky a neustálé výměny zpětné vazby díky automatickým výzvám ke schválení.
- Přizpůsobitelné šablony: Dejte svým projektům náskok díky integrovaným šablonám Wrike.
Omezení Wrike
- Navigace nemusí být pro nové uživatele příliš intuitivní.
- Nenabízí hotové integrace s jinými pracovními nástroji.
Ceny Wrike
- Zdarma
- Tým: 9,8 $/měsíc/uživatel
- Podnikání: 24,8 $/měsíc/uživatel
- Podnik (pro velké týmy): Ceny na míru
- Pinnacle (pro týmy s komplexními pracovními potřebami): individuální ceny
Hodnocení a recenze Wrike
- G2: 4,2/5 (více než 3500 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 2500 recenzí)
10. nTask
nTask nabízí robustní funkcionalitu bez zdlouhavého učení, které je nutné u některých jiných nástrojů pro digitální nomády.
Nástroj pro správu úkolů a problémů pro freelancery v týmech pracujících na dálku nTask vám pomůže udržet přehled o kritických problémech, které je třeba vyřešit, a sledovat je v reálném čase.
Uživatelé oceňují jednoduché rozhraní nTask a možnost vytvářet neomezený počet pracovních prostorů.
Nejlepší funkce nTask
- Kanbanová tabule: Uspořádejte si práci tím, že si úkoly zorganizujete na kanbanové tabuli.
- Sledování problémů: Sledujte pokrok při řešení problémů, nastavujte úrovně závažnosti a propojujte je s většími úkoly.
- Řízení rizik: Identifikujte a označte úrovně rizika vašich projektů, přiřaďte vlastníky rizik a vytvořte nouzové plány.
Omezení nTask
- Nedostatečná a pomalá zákaznická podpora
- Nevhodné pro velké organizace
Ceny nTask
- Zdarma po dobu 7 dnů
- Premium: 3 $/měsíc
- Podnikání: 8 $/měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze nTask
- G2: 4,4/5 (10+ recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 100 recenzí)
