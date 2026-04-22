10 nejlepších alternativ k Olovka AI v roce 2026

👀 Věděli jste, že? Využití AI mezi studenty raketově vzrostlo na 92 %, zatímco ještě před rokem to bylo pouze 66 %.
S tím, jak se AI stává normou, se však zvýšily nároky na kvalitu. Už nestačí jen vygenerovat rychlý návrh. Nyní musíte vytvořit práci, která je správně citována a dobře propojuje myšlenky.
Olovka AI je oblíbeným výchozím bodem pro rychlé psaní esejí. Často však naráží na své limity, když práce vyžaduje akademickou hloubku. Pro výzkumníky a studenty může být obecný „bot na eseje“ rizikem. Nechcete přece přehlédnout nuance nebo citovat z neověřených zdrojů.
Tento průvodce se zabývá nejlepšími alternativami k Olovka AI pro školní rok 2026.
Alternativy k Olovka AI v kostce
Zde je stručný přehled nejlepších alternativ k Olovka AI, pro koho jsou nejvhodnější, jejich vynikající funkce a ceny.
|Nástroj
|Nejvhodnější pro
|Nejlepší funkce
|Ceny*
|ClickUp
|Psaní s podporou AI, které zůstává propojené s úkoly, dokumenty a termíny
|ClickUp Brain, Brain MAX, Docs, AI Notetaker, Super Agents, Automations, Clips, Notepad, Reminders
|Navždy zdarma; přizpůsobení pro podniky k dispozici
|Notion AI
|Psaní s využitím AI v rámci flexibilní znalostní báze pro poznámky a výzkum
|Otázky a odpovědi v rámci celého pracovního prostoru, přepisování/shrnutí přímo v textu, automatické vyplňování databáze
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify od 12 $/měsíc
|The Good AI
|Strukturované generování akademických esejí s rychlými osnovami a citacemi
|Postup od osnovy eseje k návrhu, akademický styl, formátování citací
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify od 5 $/měsíc
|EduWriter AI
|Akademické práce s velkým množstvím citací a podporou pro odhalování plagiátů
|Automatické citace v různých stylech, detekce plagiátů, export formátovaných dokumentů
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify od 19 $/měsíc
|Samwell. ai
|Akademické psaní podložené výzkumem s podporou zdrojů
|Vyhledávání akademických zdrojů, vedený pracovní postup při psaní esejí, přepínač citačních stylů
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify od 15,32 $/měsíc
|Writeless
|Rychlé návrhy dlouhých esejí na základě minimálního zadání
|Návrhy dlouhých textů, návrhy témat, nastavitelná složitost psaní
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify od 24,99 $/měsíc
|MyEssayWriter AI
|Vytváření osnov esejí a delších návrhů s základní pomocí při revizi
|Tvůrce osnov, generování rozšířených esejí, návrhy na úpravy
|Placené tarify od 7,99 $/měsíc
|QuillBot AI
|Parafráze, opravy gramatiky a rychlé přepisy
|Režimy parafrázování, kontrola gramatiky, shrnovač + generátor citací
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify od 4,17 $/měsíc
|EssayFlow AI
|Akademické texty jako od člověka s nástroji pro detekci a citování
|Kontrola detekce AI, podpora citací, nástroje proti plagiátorství, vícejazyčné psaní
|Placené tarify od 27,98 $/měsíc
|Grammarly
|Korekce gramatiky a stylu v reálném čase napříč aplikacemi
|Integrace s prohlížečem a aplikacemi, rozpoznávání tónu, návrhy na zlepšení srozumitelnosti
|K dispozici je bezplatný tarif; placené tarify od 30 $/měsíc
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým se řídí transparentním procesem podloženým výzkumem a nezávislým na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí ze skutečné hodnoty produktů.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
Proč zvolit alternativy k Olovka AI
Olovka AI je AI asistent pro psaní určený pro akademické texty a eseje. Skvěle zvládá generování strukturovaných esejí a práci s citacemi. Co se ale stane, když vaše úkoly v oblasti psaní přesahují rámec učebny?
Mnoho týmů každý den řeší širokou škálu úkolů souvisejících s psaním – od e-mailů klientům a projektových zpráv až po interní dokumentaci a marketingové texty. Používání jednoúčelového nástroje na psaní esejí pro tyto úkoly způsobuje potíže.
Neustálá potřeba přepínat mezi AI psacím nástrojem a vaším skutečným pracovním prostorem vede k roztříštěnosti kontextu. To také vede týmy k hledání lepších možností. Ve skutečnosti je kvůli této roztříštěnosti se svými pracovními aplikacemi zcela spokojeno pouze 23 % zaměstnanců.
Zde jsou hlavní důvody, proč týmy hledají alternativy k Olovka AI:
- Širší podpora psaní: Potřebujete nástroj, který zvládne profesionální e-maily, zprávy a marketingové texty, nejen eseje
- Týmová spolupráce: Váš AI pisatel by měl být integrován tam, kde váš tým již spolupracuje
- Integrace do pracovního postupu: Nejlepší AI nástroje pro psaní se přímo propojují s vašimi úkoly, projekty a dokumentací, takže nemusíte přepínat mezi aplikacemi
- Návrhy s ohledem na kontext: Potřebujete umělou inteligenci, která rozumí vaší práci a dokáže přizpůsobit svůj tón a styl podle toho
👀 Toto video vám poskytne užitečné tipy, jak vybrat a najít ten nejlepší nástroj pro psaní s AI, který vyhovuje vašim potřebám!
👀 Věděli jste, že? Slovo „esej“ pochází z francouzského slovesa „essayer“, které doslovně znamená „zkusit“ nebo „pokusit se“. Michel de Montaigne tento termín vytvořil v 16. století, protože své spisy vnímal jako „pokusy“ o uspořádání svých myšlenek.
Nejlepší alternativy k Olovka AI, které můžete použít
Každý z níže uvedených nástrojů přináší něco jiného – více možností přizpůsobení, lepší integraci výzkumu nebo podporu širšího spektra úkolů v oblasti psaní.
Začneme tím nejlepším:
1. ClickUp (nejlepší pro psaní s podporou AI integrované do celého vašeho pracovního postupu)
Olovka AI byla vytvořena, aby studentům pomohla psát eseje rychleji. Jakmile však vaše práce přesáhne rámec jediného návrhu, začnete potřebovat víc než jen AI pisatele. Potřebujete, aby vaše poznámky, rešerše, texty a termíny zůstaly propojené.
Právě v tom vyniká ClickUp, první konvergovaný pracovní prostor s AI na světě.
Začneme s ClickUp Brain, nejkontextovější AI, která řeší věčné problémy s halucinacemi a nefunkční prací.
Můžete je použít k:
- Vytvářejte originální obsah
- Přepište části
- Zlepšete srozumitelnost
- Shrňte obsáhlý materiál
- Přeložit text
- A mnohem více
Brain dokáže také generovat text na základě zadání přímo v ClickUp Docs nebo jiných textových polích. Funguje také na vybraném textu v Docs. To znamená, že když se vám nějaký odstavec nezdá, můžete ho přepracovat, aniž byste museli vše kopírovat do jiného nástroje.
Navíc s ClickUp Docs můžete vytvářet a ukládat dokumenty, poznámky z výuky a studijní materiály ve společném editoru. Jakmile je máte hotové, stačí je naformátovat pomocí nadpisů, zvýraznění, citátů, bloků kódu, tlačítek, oddělovačů a dalších prvků.
Dokumenty také podporují vkládání obsahu a živou spolupráci, takže můžete snadno kombinovat samostatné psaní, sdílené poznámky a projektové úkoly.
V Docs a dalších textových oblastech /AI slash příkazy vyvolají pomoc s psaním pomocí AI přímo tam, kde právě pracujete. Pomáhá to při brainstormingu, psaní návrhů nebo přepisování, aniž by to narušilo váš pracovní tok.
Pro přednášky a živé hodiny navazuje ClickUp AI Notetaker tam, kde většina AI psacích nástrojů končí. Umí se automaticky připojit a nahrávat schůzky na Zoomu, Microsoft Teams a Google Meet.
Poté vám ClickUp poskytne přehled, klíčové body, další kroky, hlavní témata, seznam účastníků a úplný přepis. To vše v dokumentu, do kterého budete přidáni.
Všechny jsou uloženy v Docs Hubu a můžete se na ně dokonce později zeptat AI. Už žádné opakované sledování dlouhých přednášek nebo prohledávání časových značek.
Super agenti ClickUp posouvají věci o úroveň výš. Jsou to autonomní agenti, které můžete nakonfigurovat tak, aby zvládali klíčové úkoly s využitím kontextu pracovního prostoru. Umí automaticky zpracovávat úkoly, aktualizovat priority, vytvářet obsah a spravovat pracovní postupy, přičemž konečné slovo máte vždy vy.
Můžete například použít:
- Výzkumný agent s umělou inteligencí : Shromažďuje a strukturová informace k definovaným tématům. Přeměňuje surový výzkum na něco, z čeho můžete skutečně psát
- Agent pro extrakci akčních položek : Prohledává přednáškové poznámky, přepisy a diskuse ve třídě, aby z nich vytáhl akční položky. Automaticky jim přiřazuje vlastníky, nastavuje termíny a vytváří propojené úkoly v ClickUp
Nejlepší funkce ClickUp
- AI studijní parťák: Použijte ClickUp Brain MAX (AI pomocníka pro stolní počítače) a jděte nad rámec jednoduchého psaní návrhů. Přečte si vaše nahrané sylaby, poznámky z přednášek a starší eseje, aby psal s ohledem na kontext. Může také vylepšit váš styl a pomoci vám vytvořit silnější argumenty pro vaše úkoly
- Rychlá vysvětlující videa: Skupinový projekt? Nahrajte svou obrazovku pomocí ClickUp Clips, abyste vysvětlili nápady a sdíleli zpětnou vazbu bez dlouhých diskusních vláken
- Nikdy nezmeškejte termíny: Mějte vše pod kontrolou díky připomenutím v ClickUp. Nastavte si upozornění na studijní sezení, termíny zkoušek a rychlé následné úkoly, abyste nikdy neodevzdali práci pozdě
- Omezte manuální práci: Nastavte automatizace ClickUp, aby za vás zvládly rutinní úkoly. Automatizace například může přesunout úkol do stavu „Hotovo“, když nahrajete svou práci, nebo vám připomenout blížící se termín odevzdání.
- Vytvořte strukturu: Uspořádejte si život pomocí hierarchie ClickUp (Prostory → Složky → Seznamy → Úkoly). Můžete mít samostatná místa pro každou třídu, složku a úkol. Díky tomu budete mít domácí úkoly a poznámky na jednom místě
- Prostor pro rychlé zaznamenání: Použijte ClickUp Notepad k zaznamenání nápadů, hrubých návrhů nebo poznámek z výuky v okamžiku, kdy vás napadnou. Až budete připraveni je realizovat, přeměňte je na sledovatelné úkoly
Výhody a nevýhody ClickUp
Výhody:
- Jednotný pracovní prostor eliminuje roztříštěnost nástrojů: Psaní, úkoly, dokumenty a chat jsou na jedné platformě, takže nemusíte kopírovat obsah mezi aplikacemi ani ztrácet kontext
- Návrhy AI s ohledem na kontext: ClickUp Brain rozumí struktuře vašeho pracovního prostoru a jeho návrhy jsou přizpůsobeny vaší skutečné práci
- Široké využití od jednotlivců po podniky: Ať už jste samostatný uživatel nebo velký tým, získáte stejné možnosti psaní s využitím AI
Nevýhody:
- Samotný počet funkcí může pro uživatele, kteří s all-in-one platformami začínají, představovat určitou výzvu.
- Abyste mohli pokročilé funkce AI využít na maximum, věnujte trochu času prozkoumání dokumentace
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 11 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Uživatel G2 říká:
Díky ClickUp jsem se jako student stal mnohem organizovanějším, co se týče mého pracovního prostoru, a to i díky každodenním připomenutím mých dalších koníčků. Umožňuje také podrobné přizpůsobení pomocí šablon, díky kterým je prostor osobnější.
📮 ClickUp Insight: Prokrastinace je těžká. Ve skutečnosti se téměř polovina respondentů našeho průzkumu cítí provinile, když nepracují.
Často však problém není ve vás, ale ve vašem nastavení. Pokud máte neuspořádané poznámky nebo nevíte, co dělat dál, je těžké začít.
ClickUp Brain MAX vám pomůže udělat ten první snadný krok. Stačí se zeptat: „Na čem bych měl dnes pracovat?“ nebo „Co mi brání?“ Prohlédne si vaše úkoly a okamžitě vám dá jasnou odpověď.
Navíc vám funkce Talk-to-Text pomůže přemýšlet nahlas. Nemusíte psát dokonalý podnět ani posílat zprávy třem různým přátelům. Stačí říct, co máte na srdci, a pustit se do práce bez stresu.
2. Notion AI (nejlepší pro psaní s pomocí AI v rámci flexibilních znalostních bází)
Notion AI je asistent zabudovaný přímo do pracovního prostoru Notion. Je užitečný pro studenty a výzkumníky, kteří ukládají velké množství poznámek, souborů PDF a přepisů přednášek na jednom místě. Na rozdíl od samostatných chatovacích nástrojů využívá konkrétní data uvnitř vašich soukromých stránek k zodpovídání otázek nebo organizaci vašich souborů.
Nástroj využívá logiku vyhledávání „v rámci celého pracovního prostoru“. Řekněme, že požádáte AI, aby našla konkrétní teorii ukrytou v poznámkách za celý semestr. Asistent prohledá celou vaši databázi a vybere přesnou odpověď s odkazy na zdroj.
Dokáže také přeměnit neuspořádaný seznam odrážek na strukturovanou tabulku. Zjistíte také, že údaje jako „Datum“ nebo „Klíčový pojem“ se vyplňují automaticky na základě obsahu stránky.
Nejlepší funkce Notion AI
- Kontextové otázky a odpovědi v rámci pracovního prostoru: Zeptejte se Notion AI na cokoli a ten prohledá celý váš pracovní prostor, aby vám poskytl odpovědi
- Vytvářejte a vylepšujte obsah přímo v dokumentu: Zvýrazněte libovolný text v dokumentu a požádejte AI, aby jej přímo přepsala, rozšířila nebo shrnula
- Automatické vyplňování vlastností databáze: Notion AI dokáže automaticky vyplňovat pole databáze na základě obsahu stránky, čímž se snižuje ruční zadávání dat
Výhody a nevýhody Notion AI
Výhody:
- Flexibilní struktura pracovního prostoru se přizpůsobí téměř jakémukoli použití
- AI rozumí kontextu vašeho pracovního prostoru, díky čemuž jsou její návrhy relevantnější
- Rozsáhlá galerie šablon vám pomůže rychleji začít
Nevýhody:
- Funkce AI vyžadují dodatečné předplatné nad rámec základního tarifu Notion.
- Při práci s velmi rozsáhlými pracovními prostory může dojít ke zpomalení výkonu
Ceny Notion AI
- Zdarma: (Omezená zkušební verze Notion AI)
- Plus: 12 $/měsíc na uživatele (omezená zkušební verze Notion AI)
- Business: 24 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Notion AI
- G2: 4,7/5 (více než 11 000 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 2 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Notion AI?
Uživatel G2 říká:
Miluji blokový systém a možnost proměnit jednoduchou poznámku v komplexní relační databázi. Miluji shrnutí vláken poháněná umělou inteligencí, Slack Huddles, Workflow Builder a nové funkce Lists a Canvas.
3. The Good AI (nejlepší pro generování strukturovaných akademických esejí)
The Good AI je asistent pro psaní přizpůsobený studentským esejím. Pomáhá těm, kteří se potýkají s problémem „prázdné stránky“.
Tento nástroj můžete použít k vytvoření návrhů s kompletními odkazy během několika minut. Na rozdíl od běžných chatbotů si zachovává akademický tón a správné citace od samého začátku.
Zadejte zadání eseje a vyberte, jak dlouhá má práce být. AI pro vás vytvoří kompletní osnovu – tedy úvod, hlavní část a závěr.
Jakmile máte hotový návrh, označte libovolnou větu a AI za vás napíše další část. Můžete také použít vestavěné nástroje k opravě gramatiky a kontrole AI. To vám pomůže vylepšit vaši práci před odevzdáním.
Nejlepší funkce Good AI
- Strukturované eseje: Vygenerujte kompletní esej s úvodem, hlavními odstavci a závěrem k vámi zvolenému tématu
- Podpora různých typů esejí: Vytvářejte podle potřeby argumentační, výkladové, popisné nebo narativní eseje
- Automatické citace: Nástroj umí vkládat citace ve formátech jako APA, MLA nebo Chicago
Výhody a nevýhody The Good AI
Výhody:
- Rychle generuje strukturované eseje, čímž šetří čas při psaní prvních návrhů
- Podpora citací pomáhá splnit požadavky na akademické formátování
- Jeho jednoduché rozhraní vyžaduje minimální čas na osvojení.
Nevýhody:
- Je omezen na akademické eseje a není vhodný pro profesionální psaní.
- Vygenerovaný obsah může vyžadovat značné úpravy, aby odpovídal vašemu osobnímu stylu.
- Neobsahuje žádné funkce pro spolupráci na týmových projektech psaní
Ceny The Good AI
- Zdarma
- Premium: 5 $/měsíc
Hodnocení a recenze The Good AI
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
4. EduWriter AI (nejlepší pro akademické práce s velkým množstvím citací)
EduWriter AI je AI asistent pro studenty a výzkumníky, kteří mají termíny. Vytváří plně formátované akademické práce za méně než 20 sekund.
Na rozdíl od běžné AI je tento nástroj navržen pro školní prostředí. Obsahuje nástroj pro hodnocení esejí a nástroj, který vytváří citace ve správném stylu APA 7.
Nejprve stačí zadat téma. Poté vyberte úroveň, od střední školy až po doktorát. Nástroj vytvoří přehledný návrh s úvodem, tezí a závěrečným shrnutím.
Obsah si můžete stáhnout jako soubor ve formátu Word. Bude již obsahovat titulní stránku, seznam zdrojů a správné řádkování. Navíc jsou všechny použité zdroje propojeny s vaším textem.
Nejlepší funkce EduWriter AI
- Automatické citace v různých formátech: Vytvářejte citace ve formátech APA, MLA, Chicago, Harvard a dalších
- Integrovaná detekce plagiátů: Před odesláním zkontrolujte originalitu svého obsahu
- Integrace výzkumu: Umělá inteligence dokáže čerpat relevantní informace z akademických zdrojů na podporu vašich argumentů
Výhody a nevýhody EduWriter AI
Výhody:
- Díky silné podpoře citací se snižuje množství ruční práce s formátováním
- Kontrola plagiátů vám zajistí klid před odevzdáním práce
- Díky integraci výzkumu rychle najdete podpůrné důkazy
Nevýhody:
- Zaměřuje se výhradně na akademické psaní a není vhodný pro jiné typy obsahu
- Kvalita výstupu se může lišit v závislosti na složitosti tématu
- Nelze přizpůsobit styl psaní ani tón
Ceny EduWriter AI
- Zdarma
- Premium: 19 $/měsíc
Hodnocení a recenze EduWriter AI
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o EduWriter AI?
Uživatel Capterry říká:
Moje celková zkušenost s EduWriter.ai je pozitivní. Je snadno použitelný, šetří spoustu času a vytváří dobře strukturovaný akademický obsah. I když jsou občasné úpravy stále nutné, jedná se o spolehlivý nástroj, který podporuje produktivitu a efektivně splňuje většinu potřeb při psaní.
5. Samwell.ai (nejlepší pro akademické psaní podložené výzkumem)
Hledání důvěryhodných zdrojů pro výzkumnou práci může zabrat hodiny ručního vyhledávání. To je příliš neefektivní a ztěžuje sestavení silné argumentace založené na důkazech.
Samwell.ai je výzkumný asistent s umělou inteligencí, který vám s tím pomůže. Vyhledává akademické zdroje, které můžete přidat do svého textu. Umí najít zdroje, shrnout jejich obsah a vložit citace přímo do vašeho návrhu.
Nástroj využívá rozsáhlou síť více než 20 akademických knihoven. Díky tomu máte jistotu, že vaše odkazy jsou autentické a prošly odbornou recenzí. A jakmile je návrh hotový, použijte „Power Editor“ k vložení vlastních tabulek, grafů a odkazů na videa.
Nejlepší funkce Samwell.ai
- AI výzkumný asistent: Tento nástroj vyhledává relevantní akademické zdroje na základě vašeho tématu. Navrhuje také, jak je začlenit.
- Průvodce psaním esejí: Logický partner vás krok za krokem provede vylepšením vaší teze a vytvořením strukturovaného plánu
- Přepínač citačních stylů: Jediným kliknutím přepínejte mezi styly MLA, APA, Chicago, IEEE a dalšími, aby vyhovovaly vašim požadavkům
Samwell.ai – klady a zápory
Výhody:
- Přístup zaměřený na výzkum zajišťuje, že váš obsah je podložen zdroji
- Automatické formátování citací šetří čas při vytváření bibliografie
- Je to užitečné pro studenty, kteří s akademickým výzkumem teprve začínají
Nevýhody:
- Je omezen na akademické psaní a není vhodný pro obchodní nebo kreativní obsah.
- Kvalita zdrojů závisí na dostupných databázích a nemusí pokrývat všechna témata
- Generovaný obsah může vyžadovat úpravy, aby odpovídal vašim požadavkům
Ceny Samwell.ai
- Zdarma
- Akademická verze: 15,32 $/měsíc
Hodnocení a recenze Samwell.ai
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Samwell.ai?
Jeden uživatel Redditu říká:
Osobně jsem zjistil, že je to velmi užitečné, pokud jde o psaní vědeckých výzkumných prací.
🧠 Zajímavost: První AI asistentka v historii, Jill Watson, byla ve své práci velmi dobrá. Tak dobře, že její studenti na Georgia Tech neměli tušení, že není člověk. V roce 2016 po celé měsíce perfektně spravovala příspěvky na fóru a vyřizovala dotazy studentů. K velkému „odhalení“ došlo až na konci semestru. Je to klasický příklad toho, jak mocná může být AI, když je krmena správným „kontextem“.
6. Writeless (nejlepší pro rychlé návrhy esejí s minimálním zadáváním)
Někdy je nejtěžší částí psaní právě to, začít. Tvůrčí blok vás může přimět zírat na prázdnou stránku bez jakýchkoli nápadů. To je stresující, když máte krátký termín.
Writeless se zaměřuje na rychlost a rychlé vytváření návrhů esejí s minimálním zásahem uživatele. Je určen pro studenty, kteří potřebují rychle začít a plánují práci dokončit sami. Stačí zadat téma a během několika sekund získáte návrh, bez nutnosti spravovat složité nastavení.
Nejlepší funkce Writeless
- Dlouhé texty: Vytvářejte výzkumné práce o délce až 20 000 slov (přibližně 40 stran) najednou
- Návrhy témat: Pokud nevíte, o čem psát, Writeless vám může navrhnout témata nebo úhly pohledu, které můžete prozkoumat
- Přizpůsobitelné: Upravte formálnost, styl a úroveň čtení podle svého stylu nebo potřeb
Výhody a nevýhody Writeless
Výhody:
- Poskytuje extrémně rychlý výstup pro uživatele, kteří potřebují rychle vytvořit koncepty
- Jednoduché rozhraní nevyžaduje žádné zaškolování
- Je užitečný pro brainstorming a překonání tvůrčího bloku
Nevýhody:
- Možnosti ovládání struktury, tónu nebo hloubky výstupu jsou omezené
- Vygenerovaný obsah často vyžaduje značné úpravy
- Nepodporuje citace ani kontrolu plagiátů
Ceny Writeless
- Zdarma
- Měsíční: 30 $/měsíc
Hodnocení a recenze Writeless
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
🎥 Umělou inteligenci již využíváte pro psaní esejí a dalších textů. Její využití však sahá mnohem dál. Dnes můžete umělou inteligenci využít k tomu, abyste se skutečně něco naučili. Podívejte se na toto video a objevte nejchytřejší způsoby, jak mohou studenti umělou inteligenci využít k opravdovému učení:
7. MyEssayWriter AI (nejlepší pro vytváření logických osnov esejí)
MyEssayWriter AI pomáhá studentům středních a vysokých škol, kteří nevědí, jak začít. Nejedná se o složitý výzkumný nástroj. Je naopak jednoduchý na používání a rychle vytvoří přehledný návrh.
Nejprve stačí zadat téma. Poté vyberte styl, například „argumentační“ nebo „popisný“ esej. AI vytvoří tezi a kompletní osnovu. Následně můžete použít nástroj „Humanizer“, aby výsledek odpovídal vašemu stylu psaní.
Nejlepší funkce MyEssayWriter AI
- Rozsáhlé eseje: Vytvářejte dlouhé eseje pro výzkumné práce nebo rozsáhlé úkoly
- Nástroj pro tvorbu osnovy: Začněte s vlastní osnovou, abyste zajistili, že obsah pokryje všechny požadované body
- Návrhy na úpravy: Nástroj nabízí návrhy na vylepšení obsahu
Výhody a nevýhody MyEssayWriter AI
Výhody:
- Dobře zvládá požadavky na delší obsah
- Nástroj pro tvorbu osnovy umožňuje kontrolu struktury před generováním
- Návrhy na úpravy pomáhají vylepšit první návrhy
Nevýhody:
- Delší výstupy mohou obsahovat opakování nebo nesrovnalosti
- Pro odevzdání prací v akademické kvalitě je stále nutná značná úprava.
- Je omezeno na formáty esejí
Ceny MyEssayWriter AI
- Základní: 7,99 $/měsíc
- Pro: 14,99 $/měsíc
- Premium: 19,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze MyEssayWriter AI
- G2: 4,6/5 (10+ recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o MyEssayWriter AI?
Uživatel G2 říká:
Jeho funkce vyhledávání a citování šetří spoustu času a AI poskytuje dobře strukturovaný, přirozeně znějící text, který působí jako moje vlastní práce.
8. QuillBot AI (nejlepší pro parafráze a zlepšení gramatiky)
Dokončili jste první návrh, ale připadá vám chaotický. Bojíte se, že obsahuje chyby nebo že tón není úplně správný. Vylepšení návrhu může být opravdu stejně náročné jako jeho sepsání.
QuillBot vám pomůže přepsat váš návrh, opravit gramatiku a zlepšit srozumitelnost. Tento parafrázovač nabízí několik režimů, jako například „plynulost“ nebo „formální“. To vám umožní přizpůsobit tón a styl podle potřeby.
Nejlepší funkce QuillBot AI
- Přepínejte mezi více než 10 režimy parafrázování: Vyberte si ze stylů jako Standardní, Plynulý, Formální nebo Akademický, aby vaše psaní odpovídalo vašim požadavkům
- Kontrola gramatiky: Odhalte gramatické chyby, problémy s interpunkcí a nevhodné formulace
- Shrnovač a generátor citací: Zkraťte dlouhý text na klíčové body nebo generujte citace v běžných formátech
Výhody a nevýhody QuillBot AI
Výhody:
- Umí velmi dobře parafrázovat a nabízí několik stylových režimů
- Gramatický korektor vysvětluje opravy, abyste se zároveň i něco naučili
- Jeho rozšíření pro prohlížeč funguje na mnoha webových stránkách a v mnoha aplikacích
Nevýhody:
- Není navržen k vytváření obsahu od nuly
- Bezplatná verze má omezení počtu slov, což může být pro náruživé uživatele frustrující
- Parafrázovaný obsah může i tak vyžadovat kontrolu z hlediska přesnosti a stylu.
Ceny QuillBot AI
- Zdarma
- Premium: 4,17 $/měsíc, fakturováno ročně
- Plán pro týmy: Ceny na míru
Hodnocení a recenze QuillBot AI
- G2: 4,4/5 (více než 70 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o QuillBot AI?
Uživatel G2 říká:
Jedná se o skvělý a snadno použitelný software, který nabízí řadu funkcí, jako je parafráze a kontrola pomocí AI. Užitečné jsou také rozšíření a integrace aplikace a k dispozici jsou i prémiové možnosti. Prakticky není potřeba žádné zaškolení.
9. EssayFlow AI (nejlepší pro akademické psaní s podporou AI, které se podobá lidskému stylu)
Studenti se často obávají, že texty vytvořené pomocí AI budou znít roboticky nebo budou odhaleny detekčními nástroji. Tato obava může ztěžovat používání AI, i když pomoc při začátcích opravdu potřebujete.
EssayFlow AI se zaměřuje na obsah, který se čte přirozeně a projde detekcí AI. To pomáhá studentům, kteří se obávají, že jejich práce bude označena jako obsah generovaný AI. Cílem tohoto nástroje je spojit lidský styl psaní s rychlostí AI.
Nejlepší funkce EssayFlow AI
- Překládejte do více než 50 jazyků: Pište v desítkách jazyků a zachovejte přitom „lidský“ tón
- Integrovaná detekce AI: Před odesláním zkontrolujte svůj obsah pomocí nástrojů na detekci AI
- Podpora citací a kontrola plagiátů: Vytvářejte citace a kontrolujte plagiáty, aby váš obsah splňoval standardy akademické integrity
EssayFlow AI a nevýhody
Výhody:
- Důraz na přirozený styl může vést k čitelnějším esejím
- Integrovaná detekce AI zajišťuje transparentnost
- Podpora citací pomáhá splnit akademické požadavky
Nevýhody:
- Důraz na to, aby se zabránilo odhalení, nemusí být v souladu se všemi institucionálními zásadami
- Kvalita výstupu se značně liší a vyžaduje pečlivou kontrolu
- Je omezeno na formáty akademických esejí
Ceny EssayFlow AI
- Základní: 27,98 $/měsíc
- Pro: 34,98 $/měsíc
- Neomezený: 84,98 $/měsíc
Hodnocení a recenze EssayFlow AI
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
10. Grammarly (nejlepší pro korekci gramatiky a stylu v reálném čase napříč platformami)
Psaní na různých platformách – e-mail, sociální sítě, dokumenty – může být výzvou. Snadno se mohou vkrást drobné gramatické chyby nebo nekonzistentní styl, což podkopává vaši profesionalitu.
Grammarly je široce používaný pomocník při psaní, který poskytuje korekci gramatiky, pravopisu a interpunkce v reálném čase, ať už píšete kdekoli. Jeho silnou stránkou je všudypřítomnost. Stručně řečeno, rozšíření pro prohlížeč a integrace zajišťují konzistentní podporu ve všech vašich aplikacích. Funkce rozpoznávání tónu vám také pomáhá přizpůsobit styl psaní různým kontextům, od neformálního po formální.
Nejlepší funkce Grammarly
- Rozšíření pro prohlížeče a integrace: Grammarly funguje v různých prohlížečích, desktopových aplikacích i na mobilních zařízeních a poskytuje tak konzistentní podporu při psaní
- Rozpoznání a úprava tónu: Nástroj analyzuje tón vašeho textu a navrhuje úpravy tak, aby odpovídal vaší cílové skupině
- Návrhy pro srozumitelnost a poutavost: Kromě gramatiky vám Grammarly navrhuje způsoby, jak vaše texty učinit srozumitelnějšími a poutavějšími
Výhody a nevýhody Grammarly
Výhody:
- Funguje všude, kde píšete, a poskytuje konzistentní podporu napříč platformami
- Detekce tónu pomáhá přizpůsobit váš styl psaní různým kontextům a cílovým skupinám
- Srozumitelné vysvětlení vám pomůže učit se a postupně zlepšovat své psaní
Nevýhody:
- Jedná se především o nástroj pro úpravy s omezenými možnostmi generování obsahu
- Některé návrhy nemusí odpovídat konkrétním stylovým pravidlům nebo preferencím
- Některé klíčové funkce vyžadují předplatné pro plný přístup
Ceny Grammarly
- Zdarma
- Měsíční: 30 USD/člen/měsíc
Hodnocení a recenze Grammarly
- G2: 4,7/5 (více než 13 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 7 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Grammarly?
Uživatel G2 říká:
Grammarly se velmi snadno používá a hladce se integruje do prohlížečů a nástrojů, které denně používám. Poskytuje návrhy v reálném čase týkající se gramatiky, srozumitelnosti a tónu, což mi pomáhá psát profesionálněji a sebevědoměji. Rozhraní je přehledné a implementace vyžaduje minimální nastavení. Obzvláště se mi líbí detekce tónu a návrhy na přeformulování, které výrazně zlepšují kvalitu komunikace.
Často kladené otázky
Lze nástroje pro psaní s využitím AI integrovat do pracovních postupů týmové spolupráce a řízení projektů?
Ano, některé nástroje pro psaní s AI fungují přímo v rámci platforem pro řízení projektů. Například můžete získat pomoc s psaním pomocí AI přímo tam, kde pracujete se svým týmem. ClickUp Brain funguje kdekoli ve vašem pracovním prostoru ClickUp. Je propojen s úkoly, dokumenty a chatem ClickUp, takže psaní a realizace zůstávají propojené.
Co dělá nástroj pro psaní s AI bezpečným a spolehlivým pro profesionální použití?
Vyberte si nástroje, které mají jasná pravidla ochrany soukromí. Hledejte špičkové bezpečnostní certifikáty, jako jsou SOC 2 nebo ISO. Je také důležité zjistit, jak je AI trénována. Nástroje zabudované do velkých platforem, jako je ClickUp, jsou bezpečnější než malé samostatné aplikace. ClickUp využívá vysokou úroveň zabezpečení, aby vaše práce zůstala v bezpečí a soukromí.
Jak mohou týmy využít AI ke zlepšení profesionálního psaní a komunikace?
Týmy mohou AI využít k přípravě návrhů aktualizací stavu, shrnutí poznámek z jednání, úpravě tónu a zajištění konzistence dokumentů. Nejlepší způsob, jak AI využít, je začlenit ji přímo do práce, kterou již děláte. Neměli byste muset přidávat nový nástroj jen proto, abyste mohli spravovat své psaní.