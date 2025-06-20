10 příkladů obsahu generovaného umělou inteligencí, které vás mohou inspirovat

Pro marketéry je to skutečný boj: vytvářet poutavé blogové příspěvky, aktualizace na sociálních médiích a e-maily v době, kdy se zkracuje pozornost a zvyšuje se informační přetížení. Co je na tom nejtěžší? Udržet kreativitu a kvalitu při takovém množství úkolů a krátkých termínech.
Nástroje AI se stávají nezbytnými pro překonání těchto překážek.
48 % marketingových lídrů již využívá nástroje umělé inteligence, aby pomohli svým týmům. Pokud mezi ně nepatříte, pravděpodobně vám chybí řešení pro produkci konzistentního obsahu ve velkém měřítku.
Od generování nápadů přes optimalizaci pro SEO až po personalizaci vašich textů – AI pomáhá marketérům šetřit čas, omezit opakující se práci a vytvářet obsah, který osloví jejich publikum.
Abychom viděli, jak AI mění pravidla hry, podívejme se na několik příkladů obsahu generovaného umělou inteligencí, které mění způsob, jakým marketéři vytvářejí, optimalizují a dodávají obsah.
Co je obsah generovaný umělou inteligencí?
Obsah generovaný umělou inteligencí označuje text, obrázky, hudbu nebo videa vytvořená systémy umělé inteligence v reakci na lidské vstupy (podněty).
Tyto nástroje umělé inteligence (často založené na rozsáhlých jazykových modelech, jako je GPT-4) jsou trénovány na rozsáhlých datových souborech a algoritmech strojového učení. To jim pomáhá porozumět vzorcům v jazyce, obrazech a zvucích, aby mohly autonomně generovat vysoce kvalitní obsah.
❌ Co obsah generovaný umělou inteligencí není?
- Emocionálně motivované: Postrádá hloubku a nuance lidských emocí.
- Skutečně originální: AI syntetizuje existující data, nikoli nové, originální nápady.
- Kulturní citlivost: Může přehlédnout klíčové kulturní nuance nebo kontext.
- Bezchybný: Stále náchylný k chybám a halucinacím nepravdivých informací, zejména u složitých témat.
- Náhrada lidské kreativity: Obsah generovaný umělou inteligencí se liší od obsahu vytvořeného lidmi – je efektivní a škálovatelný, ale často postrádá kreativitu a osobní přístup, které jsou typické pro lidské vyprávění příběhů.
Proč používat AI pro tvorbu obsahu?
Zde je několik důvodů, proč se investice do marketingového obsahu generovaného umělou inteligencí vyplatí:
- Rychlost a rozsah: To, co lidskému autorovi trvá hodiny nebo dny, zvládne AI za pár minut. Jedna webová stránka dokonce zaznamenala nárůst návštěvníků z nuly na 750 000 za rok díky zveřejnění 7 000 článků s pomocí algoritmů a podnětů AI.
- Snižte náklady, zvyšte efektivitu: Díky návrhům generovaným umělou inteligencí se mohou autoři soustředit místo na psaní od nuly na vylepšování obsahu, někdy dokonce za pouhou hodinu. To nejen šetří čas, ale také snižuje náklady na produkci obsahu.
- Personalizace ve velkém měřítku: Je zásadní oslovit správnou osobu se správným sdělením ve správný čas, ale ruční škálování je téměř nemožné. Umělá inteligence to zvládá přizpůsobením obsahu, doporučení produktů a sdělení pro každého jednotlivce, a to mnohem rychleji.
- Strach ze zaostávání: 81 % B2B marketérů již AI využívá. AI jim může pomoci ovládnout vyhledávače, zvýšit aktivitu na sociálních sítích a posílat e-maily, které jsou skutečně otevírány a klikány.
- Snadná lokalizace obsahu: AI snadno přizpůsobí váš obsah pro různé jazyky a regiony, takže je bez dalšího úsilí přizpůsobený každému trhu.
🚨 Nezapomeňte: Obsah generovaný umělou inteligencí může někdy vyvolávat etické a právní otázky týkající se autorských práv, zaujatosti, dezinformací a ochrany osobních údajů. Proto je nezbytný řádný dohled a transparentnost.
10 nejlepších příkladů obsahu generovaného umělou inteligencí
Podívejme se, jak AI mění obsahový marketing, a ukažme si několik příkladů, jak do něj zapadá ClickUp Brain, AI asistent ClickUp.
1. Blogové příspěvky napsané umělou inteligencí
Každý content marketer chce častěji klikat na tlačítko „publikovat“, aniž by se vyčerpal. Umělá inteligence to umožňuje. Ve skutečnosti ji již 31 % marketérů používá k navrhování příspěvků, brainstormingu nápadů nebo vytváření osnov. Výsledek? Rychlejší obsah, lepší SEO, větší návštěvnost.
Mezi značky, které v tomto ohledu vynikají, patří:
📌 Bankrate
Bankrate, známý web zabývající se finančním poradenstvím, již delší dobu využívá AI, zejména k zodpovídání běžných finančních otázek, jako například „Co je to příspěvek na úhradu?“ nebo „Co je to finanční likvidita?“
AI se postará o základy a poté nastupují lidští redaktoři, kteří ověřují fakta, doladí detaily a zajistí, aby byl obsah přesný a čitelný. Tato kombinace rychlosti a redakčního zásahu pomáhá Bankrate zůstat konzistentní a spolehlivou.
📌 Workfellow
Workfellow, startup v oblasti automatizace procesů, potřeboval růst s omezenými zdroji. V roce 2023 použili generativní AI k vytvoření SEO blogových příspěvků a stránek s porovnáním produktů.
Vybrali klíčová slova s vysokým potenciálem, ale nízkou konkurencí, a poté pomocí ChatGPT rychle vytvořili návrh obsahu. Poté jejich tým obsah generovaný umělou inteligencí zlidštil, ověřil fakta, upravil tón a připravil jej k publikování.
Výsledek? Společnost Workfellow publikovala přibližně 150 článků vytvořených s pomocí umělé inteligence a zvýšila svůj organický provoz 22krát.
🧠 Jak vám v tom může pomoci ClickUp Brain?
ClickUp Brain je jako mít vestavěného tvůrce obsahu a asistenta SEO ve vašem univerzálním pracovním prostoru ClickUp. Jedná se o víceúčelový nástroj umělé inteligence, který rozpoznává kontext a který můžete použít k:
- Vytvářejte nové nápady na obsah
- Vytvářejte strukturované osnovy pomocí H2 a H3.
- Zvýrazněte nadpisy sekcí a požádejte o obsah s pokyny k tónu
- Zlepšete hodnocení obsahu tím, že požádáte o návrhy týkající se klíčových slov LSI a podtémat.
2. Popisky na sociálních médiích generované umělou inteligencí
Psát každý den poutavé popisky na sociální sítě je vyčerpávající i pro profesionály. Není divu, že 63 % marketérů na sociálních sítích se cítí vyčerpaných.
AI funguje jako partner pro brainstorming 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, a pomáhá vám rychleji vytvářet příspěvky, které zaujmou a budou v souladu s vaší značkou, a reagovat na trendy v reálném čase.
Zde je několik příkladů obsahu sociálních sítí generovaného umělou inteligencí:
📌 Mastercard
Společnost Mastercard má vlastní AI, která funguje jako „radar trendů“ a neustále sleduje sociální média, aby zachytila, co je právě v kurzu. Kdykoli se trendové téma shoduje se značkou Mastercard – například virální hashtag o nakupování v místních obchodech – AI rychle vytvoří příspěvky nebo reklamy na sociálních médiích.
Tým Mastercardu musí pouze obsah zkontrolovat, upravit a publikovat. Výsledek? Mastercard se může okamžitě zapojit do relevantních konverzací a udržovat svůj obsah na sociálních sítích aktuální a včasný.
🧠 Jak vám v tom může pomoci ClickUp Brain?
Nejste ráno v 8 hodin zrovna mistrem slova? Nechte ClickUp Brain, aby se postaral o vaše popisky na sociálních médiích:
- Generujte popisky specifické pro danou platformu (Instagram, LinkedIn, X atd.).
- Okamžitě přizpůsobte tón, délku a formát tak, aby vyhovovaly vaší cílové skupině a typu příspěvku.
- Přepište stávající text, aby byl poutavější, přátelštější nebo více odpovídal značce.
- Získejte nápady a variace hashtagů, které zvýší dosah a zapojení.
3. E-mailové texty generované umělou inteligencí
Psaní skvělých marketingových e-mailů je umění poutavého textu a věda testování toho, co přináší kliknutí.
Zde je několik příkladů, jak společnosti využívají AI k dosažení tohoto výsledku:
📌 Domino’s Pizza
Společnost Domino's chtěla, aby více lidí otevíralo její marketingové e-maily, aniž by ztratila svůj zábavný styl komunikace v souladu se značkou.
Spojili se s nástrojem umělé inteligence, aby napsali předměty e-mailů. Nástroj analyzoval, co fungovalo v minulosti, naučil se styl Domino's a vymyslel nové možnosti. Po provedení A/B testů byly výsledky jasné: předměty e-mailů napsané umělou inteligencí měly o 26 % více otevření než ty napsané lidmi.
Pro Domino's to znamenalo více kliknutí, více objednávek pizzy a vyšší příjmy z e-mailových promo akcí.
🧠 Jak vám v tom může pomoci ClickUp Brain?
ClickUp Brain funguje jako váš e-mailový asistent na vyžádání. Zde je návod, jak jej můžete používat:
- Napište kompletní marketingové nebo uvítací e-maily
- Generujte varianty předmětů e-mailů pro A/B testování
- Shrňte dlouhý obsah do krátkého a srozumitelného textu e-mailu.
- Překládejte nebo lokalizujte obsah e-mailů pro různé regiony.
4. Popisy produktů vytvořené umělou inteligencí
Psaní popisů produktů je namáhavá práce, zejména když jich máte na starosti tisíce. Každý popis musí být přesný, jedinečný a optimalizovaný pro vyhledávače. Není divu, že se společnosti obracejí na AI, aby vyplnila jejich produktové katalogy poutavými texty.
Zde je příklad, který stojí za to vidět:
📌 Walmart
Společnost Walmart použila generativní AI ke zlepšení více než 850 milionů produktových záznamů. AI doplnila chybějící údaje, přepsala popisy a sjednotila záznamy na webu i v obchodech.
To pomohlo společnosti Walmart přizpůsobit výsledky vyhledávání záměru zákazníků. Pokud někdo zadá obecný výraz, jako například „fotbalová párty“, systém vyhledá občerstvení, reproduktory, dekorace – cokoli, co se hodí.
🧠 Jak vám v tom může pomoci ClickUp Brain?
Kromě psaní popisů produktů od nuly můžete ClickUp Brain použít také k:
- Přepište texty o produktech, aby byly srozumitelnější nebo optimalizované pro SEO.
- Vytvářejte varianty pro A/B testování
- Zkraťte nebo rozšiřte popisy pro různé platformy
- Přeložte je nebo lokalizujte pro konkrétní regiony a publikum.
5. Reklamní texty generované umělou inteligencí
Reklamní texty jsou rozhodující. Několik slov rozhoduje o tom, zda uživatel klikne nebo přejde dál. Umělá inteligence nyní píše tato slova rychleji, lépe a ve velkém měřítku. Navíc nyní můžete generovat varianty, testovat emocionální úhly pohledu a optimalizovat v reálném čase pro Google, Facebook a zobrazované reklamy.
Zde je několik příkladů, jak reklamy napsané umělou inteligencí přinášejí skutečné výsledky:
📌 JPMorgan Chase
Společnost JPMorgan Chase uzavřela partnerství s platformou pro tvorbu reklamních textů pomocí umělé inteligence, aby otestovala reklamní texty generované umělou inteligencí ve srovnání s texty napsanými lidmi.
V jednom testu reklamy na hypotéku na nemovitost generovaná AI verze – „Je to pravda – můžete získat hotovost z hodnoty své nemovitosti“ – generovala o 88 % více potenciálních zákazníků než verze napsaná člověkem.
V rámci širších kampaní dosáhly nadpisy a výzvy k akci generované umělou inteligencí až o 450 % vyšší míru prokliku. Experimentovalo se také s tónem, emocemi a formulacemi, aby se optimalizoval výkon.
📌 Klarna
Klarna, značka FinTech typu „kup teď, zaplať později“, vyvinula vlastní nástroj umělé inteligence Copy Assistant, který píše přibližně 80 % všech marketingových textů. Patří mezi ně nadpisy reklam, popisky na sociálních sítích, e-mailové kampaně a popisy produktů.
Rychle také zvládá opakující se úkoly související s kopírováním, dodržuje tón značky Klarna a uvolňuje tým, aby se mohl soustředit na marketingovou strategii a finální úpravy.
Díky této změně mohla společnost Klarna realizovat více kampaní při nižších nákladech. Jen v prvním čtvrtletí roku 2024 snížila marketingové náklady o 11 % a 37 % těchto úspor bylo připsáno textům vytvořeným pomocí umělé inteligence.
🧠 Jak vám v tom může pomoci ClickUp Brain?
Pokud potřebujete vytvořit působivý reklamní text, nechte ClickUp Brain, aby se stal vaší kopírovací laboratoří. Může vám pomoci:
- Vytvořte několik variant reklamních textů pro Google, Facebook, LinkedIn atd.
- Přepište text reklamy pro různé tóny a segmenty publika (např. generace Z, ekologicky uvědomělí).
- Lokalizujte nebo překládejte reklamní texty pro různé trhy.
6. Scénáře videí napsané umělou inteligencí
Video přitahuje pozornost, ale jak ho napsat? V tom se většina týmů zasekne.
Díky AI mohou firmy zadat několik bodů a získat kompletní scénáře, nástiny scén nebo dialogy, které znějí jako od lidí.
Jeden z pěti amerických tvůrců obsahu již používá AI k psaní nebo úpravám videoobsahu.
Zde je několik příkladů, kdy AI převzala roli scenáristy:
📌 Mint Mobile (Ryan Reynolds)
Ryan Reynolds chtěl otestovat, jak dobrá je AI, a tak nechal ChatGPT napsat reklamu na Mint Mobile.
Úkol: Napište reklamní scénář pro Mint Mobile hlasem Ryana Reynoldse. Zahrňte vtip, sprosté slovo a zmínku o sváteční akci.
ChatGPT splnil očekávání. Scénář byl vtipný, odpovídal značce a byl překvapivě přesný. Ryan ho dokonce označil za „mírně děsivý“, protože se velmi blížil jeho obvyklému tónu. Nakonec scénář napsaný umělou inteligencí přečetl před kamerou a ten se stal skutečnou reklamou.
📌 Serpstat
Serpstat, komplexní platforma pro SEO, potřebovala rychlejší a škálovatelnější způsob, jak přilákat nové uživatele. Jejich cílem bylo vytvořit rychlá a srozumitelná videa, která uživatele provedou produktem, aniž by se museli spoléhat na časově náročné manuální návody nebo zdlouhavé dokumenty.
Místo psaní scénářů od nuly tým zadal do ChatGPT klíčové body týkající se funkcí, výhod a toho, co uživatelé musí udělat jako první. ChatGPT během několika minut vygeneroval kompletní scénáře videí, napsané jasným a uživatelsky přívětivým tónem.
🧠 Jak vám v tom může pomoci ClickUp Brain?
ClickUp Brain vám pomůže vytvářet scénáře videí přímo ve vašem pracovním prostoru. Můžete ho požádat o:
- Vytvářejte kompletní propagační a vysvětlující videoscénáře, krátké skeče pro TikTok a Reels s dabingem a vizuálními pokyny.
- Nastíňte úvod do webináře nebo demo, včetně úvodních frází, klíčových bodů a přechodů.
- Brainstormujte scénáře pro reklamy nebo inzeráty.
7. Chatboty a odpovědi zákaznické podpory založené na umělé inteligenci
Dnešní chatboty poháněné umělou inteligencí jsou chytré, rychlé a překvapivě lidské. Pomáhají firmám odpovídat na otázky, řešit problémy a podporovat zákazníky 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, aniž by tým podpory byl přetížený.
Zde je jeden výjimečný příklad:
📌 Intercom’s Fin
Intercom's Fin je chatbot s umělou inteligencí (využívající GPT-4), který využívá články z vašeho centra nápovědy, často kladené otázky a dřívější obsah podpory k okamžitému zodpovídání dotazů zákazníků prostřednictvím chatu, e-mailu a sociálních sítí.
Může také jednat jménem zákazníků a přizpůsobovat se jejich potřebám v reálném čase.
A pokud je otázka příliš složitá, Fin ji předá lidskému agentovi, aniž by přerušil konverzaci.
Jak využít AI pro tvorbu obsahu?
Rozumíme vám. Příklady jsou úžasné. Ale skutečná otázka, kterou máte, zní: Jak lze AI prakticky a efektivně využít při tvorbě obsahu?
Zde je jednoduchý čtyřkrokový plán, jak začít:
Krok 1: Vyberte si správný nástroj umělé inteligence
Díky mnoha dostupným nástrojům pro generování obsahu pomocí umělé inteligence není marketingový obsah generovaný umělou inteligencí žádná velká věda – zvládne to téměř každý nástroj. Který nástroj vám ale pomůže vytvářet lepší a rychlejší obsah, aniž by komplikoval váš pracovní postup?
To je ClickUp Brain.
✨ Brain je váš kontextově orientovaný AI asistent, který vám pomáhá plánovat, psát, upravovat a spravovat obsah přímo ve vašem pracovním prostoru ClickUp. Propojuje vaše dokumenty, úkoly, lidi a nástroje, takže vše probíhá v kontextu, přímo tam, kde již vaše práce probíhá.
A to nejlepší? Spojuje sílu všech hlavních LLM – od nejnovějšího GPT po nejnovější modely Claude a Gemini – do jedné platformy.
Pro rychlou tvorbu obsahu a rychlejší odezvy použijte lehčí modely, jako jsou o3‑mini a Gemini Flash, a pro komplexní úlohy vyžadující uvažování a psaní přejděte na výkonnější modely (GPT‑4o, Claude 3. 7), které zajistí lepší výstup.
ClickUp Brain můžete požádat o:
- Generujte nápady: Získejte témata, osnovy a úhly pohledu pro blog během několika sekund.
- Pište chytřeji: Vytvářejte obsah přímo ve svých úkolech nebo dokumentech ClickUp, měňte tón, vylepšujte jazyk a získejte několik variant během několika sekund.
- Využijte reálný kontext: Čerpejte poznatky z existujících dokumentů nebo poznámek z jednání ve svém pracovním prostoru ClickUp, abyste mohli informovat o obsahu a zvýšit jeho hodnotu.
- Udržujte pořádek: Vytvářejte a přidělujte úkoly pro psaní pomocí briefů generovaných umělou inteligencí.
- Upravujte za běhu: Okamžitě opravujte gramatiku, pravopis a tón hlasu na základě pokynů a požadavků značky.
- Pracujte rychleji: Automaticky generujte odpovědi v ClickUp Chat, šablony a bloky obsahu v ClickUp Docs.
Ať už je váš případ použití generativní AI jakýkoli, Brain vám s ním může pomoci.
Tento uživatel Redditu souhlasí:
Používám ji neustále, abych se pustil do práce. Potřebujete napsat blog? Začněte s Brain. Potřebujete vytvořit matici dovedností pro zdokonalení svých znalostí? Začněte s Brain. Potřebujete vytvořit šablonu e-mailu pro oslovení klientů? Začněte s Brain! Je opravdu dobrá v tom, že vám pomůže rozjet projekty nebo jen začít s hrubým návrhem obsahu.
ClickUp Brain je navíc navržen jak pro týmy, tak pro samostatné tvůrce.
📌 Například:
- 🧑💼 Marketingoví manažeři jej mohou použít k shrnutí briefu blogu a okamžitému sdílení s nezávislým autorem.
- ✍️ Vedoucí obsahu mohou generovat popisky pro sociální sítě z odkazů na blogy v komentářích k úkolům.
- 🔍 Specialisté na SEO mohou přepisovat odstavce s cílovými klíčovými slovy přímo v hlavním návrhu blogu.
📮ClickUp Insight: 37 % našich respondentů používá AI k tvorbě obsahu, včetně psaní, editace a e-mailů. * Tento proces však obvykle zahrnuje přepínání mezi různými nástroji, jako je nástroj pro generování obsahu a váš pracovní prostor.
S ClickUp získáte asistenci při psaní založenou na umělé inteligenci v celém pracovním prostoru, včetně e-mailů, komentářů, chatů, dokumentů a dalších, a to vše při zachování kontextu z celého pracovního prostoru.
Krok 2: Poskytněte jasné pokyny
Slabý podnět k psaní pomocí AI vede k nevýraznému a vágnímu obsahu. Jasný a podrobný podnět vede k zaměřenému a použitelnému obsahu, který je v souladu s vašimi cíli.
📌 Například:
|❌ Napište mi blogový příspěvek o produktivitě.
|✅ Napište 600 slov dlouhý blogový příspěvek pro manažery vzdálených týmů o pěti tricích pro zvýšení produktivity pomocí ClickUp Brain. Použijte přátelský a praktický tón a uveďte skutečné příklady.
Přesvědčte se sami o rozdílu:
⭐ Několik tipů pro psaní lepších zadání:
- Buďte konkrétní: Uveďte podrobnosti, jako je cílová skupina, tón, formát, délka a úhel pohledu.
- Uveďte stylové pokyny: Místo toho, abyste řekli: „Ať je to poutavé“, řekněte: „Ať úvod zní jako krátký příspěvek na LinkedIn s háčkem“.
- Použijte kontext ClickUp: Uveďte konkrétní úkoly, dokumenty nebo komentáře. Například: „Shrňte poznámky ze schůzky z dokumentu „Plánování obsahu pro 2. čtvrtletí“ a přeměňte je na osnovu blogu.“
- Testujte a vylepšujte: V případě potřeby upravte svůj příkaz. Berte to jako konverzaci, ne jako jednorázový příkaz.
Zde je krátký 3minutový kurz o prompt engineeringu, který se vám může hodit:
Psaní efektivních pokynů pro AI může být nejednotné – jeden člověk dosáhne skvělých výsledků, zatímco jiný ne, což vede ke ztrátě času, pokusům a omylům a nerovnoměrnému obsahu.
S ClickUp Docs můžete vytvořit sdílenou „knihovnu podnětů“, kde budete ukládat a organizovat všechny své nejúspěšnější podněty. Poté je můžete strukturovat podle typu obsahu (blogy, příspěvky na sociálních sítích, e-maily), použití (SEO, osnovy, texty o produktech) nebo tónu a publika.
Váš tým navíc může v reálném čase upravovat nebo vylepšovat podněty, takže knihovna se vyvíjí podle toho, jak se váš tým učí, co funguje. Navíc můžete vedle podnětů zanechat komentáře nebo poznámky vysvětlující, kdy a proč fungují nejlépe.
Redditor miluje kombinaci Brain-Docs (a má k tomu dobrý důvod!) 🤩
ClickUp Brain mi upřímně řečeno ušetří spoustu času. Vím, že existují AI nástroje s docela efektivní bezplatnou úrovní, ale neustálé přepínání mezi záložkami je velmi náročné. A upřímně řečeno, když jsem ponořený do práce, je to to poslední, co chci dělat. AI používám hlavně pro psaní, protože pracuji v oboru obsahu. Také upravuje to, co jsem napsal (úžasné!). Další věc, která mi opravdu pomáhá, je Docs. Miluji možnosti formátování, zejména ty bannery. Jsou tak roztomilé!
💡 Tip pro profesionály: Používejte šablony AI promptů, abyste ušetřili čas a standardizovali proces tvorby obsahu pomocí AI.
Krok 3: Upravte a optimalizujte obsah
Jakmile ClickUp Brain poskytne první návrh, musíte obsah vytvořený umělou inteligencí upravit tak, aby:
- Odstraňte nadbytečné informace: Odstraňte opakování a výplňové texty a udržujte strukturu pevnou a soustředěnou.
- Přidejte své odborné znalosti: Vložte skutečné příklady, data a případové studie, které AI nemůže generovat.
- Sladěte styl s vaší značkou: Odrážejte svůj jedinečný hlas, ať už je neformální nebo profesionální.
- Ověřujte fakta: Pečlivě kontrolujte tvrzení, statistiky a příklady – AI může používat zástupné symboly nebo odhady.
- Vylepšete text pomocí osvědčených nástrojů: Před publikací text zkontrolujte pomocí nástrojů na kontrolu plagiátů, čitelnosti a svého SEO/brandového kontrolního seznamu.
Jakmile budete s úpravami spokojeni, vložte je do sdíleného dokumentu ClickUp Doc, kde váš tým může:
- Zvýrazněte části, které vyžadují změny.
- Komentujte přímo konkrétní řádky
- Označte členy týmu, aby mohli přispět svými názory.
- Pomocí kontrolních seznamů sledujte, co již bylo zkontrolováno nebo schváleno.
Pokud je třeba nějakou část přepsat nebo ověřit fakta, stačí komentář převést na úkol. Navíc díky historii verzí můžete sledovat úpravy nebo se v případě potřeby vrátit k předchozímu návrhu.
Krok 4: Použijte AI pro tvorbu nápadů na obsah
Vymýšlet nové, relevantní nápady na obsah je často těžší než samotné psaní. ClickUp Brain můžete požádat o:
- Navrhujte témata blogů na základě vašeho produktu, publika nebo specializace.
- Přetvořte obsah do sociálních příspěvků, newsletterů nebo videoscénářů.
- Proměňte dotazy zákazníků nebo často kladené otázky v náměty pro blog
- Vytvářejte kalendáře obsahu kolem uvedení nových produktů nebo trendů
- Objevte specializovaná témata nebo klíčová slova, která vaši konkurenti přehlížejí.
📌 Vyzkoušejte například tyto podněty:
- Převést těchto 5 často kladených otázek z našeho dokumentu podpory na podrobné názvy blogových příspěvků pro naši znalostní bázi
- Na základě tohoto dokumentu k uvedení produktu na trh navrhněte pět zajímavých nápadů na příspěvky na LinkedIn, které zdůrazňují novou funkci a její výhody.
- Vytvořte týdenní kalendář obsahu pro květen zaměřený na tipy pro SEO pro marketingové pracovníky v oblasti elektronického obchodu pomocí ClickUp
Přivítejte budoucnost obsahu AI s ClickUp
Obsah generovaný umělou inteligencí již není pouhou sci-fi fantazií – je tady, funguje a mění způsob, jakým si představujeme, vytváříme a distribuujeme obsah, který vzdělává, baví a motivuje lidi k akci.
Od blogových příspěvků, které zvyšují návštěvnost, po příspěvky na sociálních médiích a popisky napsané během několika sekund, od e-mailů, které zvyšují celoživotní hodnotu zákazníků, po reklamy, které zvyšují průměrnou hodnotu objednávky, a podpůrné chaty, které odpovídají lidským standardům – tyto příklady marketingového obsahu vytvořeného umělou inteligencí mluví samy za sebe.
A to nejlepší? K tomu nepotřebujete několik nástrojů umělé inteligence. ClickUp Brain vám umožňuje využívat umělou inteligenci pro všechny vaše potřeby v oblasti obsahu – přímo ve vašem pracovním prostoru ClickUp. Přizpůsobuje se vašemu toku obsahu, poskytuje návrhy specifické pro daný kontext a automatizuje rutinní úkoly, abyste se mohli soustředit na to, co je opravdu důležité.
Proč se namáhat s tvorbou obsahu, když partnerství mezi umělou inteligencí a člověkem může tento proces zjednodušit a zatraktivnit? Zaregistrujte se na ClickUp ještě dnes! 🙌