Jak citovat text generovaný ChatGPT

Od spuštění ChatGPT v listopadu 2022 ho lidé používají k různým úkolům, od brainstormingu nápadů až po vytváření obsahu. Obsah vytvořený pomocí umělé inteligence se stal běžnou součástí akademického i profesionálního prostředí.
Abyste však zabránili jakémukoli podezření z plagiátorství, musíte se naučit správně uvádět ChatGPT jako zdroj, zejména v akademickém prostředí.
Stejně jako citujete knihu nebo článek, i v některých případech je nutné citovat ChatGPT (a jiné chatboty s umělou inteligencí), zejména pokud vám pomohly při tvorbě vaší práce. Pokud víte, jak to dělat správně, vše zůstane transparentní a etické. V tomto článku se naučíte, jak citovat umělou inteligenci!
Důležitost správného citování
Správné citování není jen formalitou při používání generativního nástroje AI, jako je ChatGPT, v akademickém nebo profesionálním psaní – je nezbytné pro zachování transparentnosti a důvěryhodnosti. Zde je důvod, proč je citování generativních zdrojů AI důležité.
Uveďte zdroj, kde je to třeba
Stejně jako při citování knihy, článku nebo webové stránky, citování ChatGPT uvádí zdroj informací nebo AI podněty, které používáte, a dává tak náležitý uznání nástroji, na který jste se spoléhali.
Transparentnost pro vaše publikum
Citování ChatGPT umožňuje čtenářům pochopit, jak jste obsah vytvořili. Je důležité ujasnit, kdy hrála roli umělá inteligence, aby vaše publikum rozlišovalo mezi vašimi původními nápady a pomocí, kterou jste obdrželi od umělé inteligence.
Etické používání umělé inteligence
Citováním ChatGPT dáváte najevo, že používáte AI zodpovědně. Pomáhá vám to vyhnout se plagiátorství a akademickému pochybení a dává jasně najevo, že AI byla použita jako nástroj, nikoli jako neviditelný spolupracovník.
Sledovatelnost a ověřování
Citace čtenářům usnadňují dohledání původu informací. U nástrojů AI, jako je ChatGPT, je to zásadní, protože obsah generovaný AI se může v průběhu času měnit nebo se lišit v reakci na podobné podněty.
Budování důvěry
Otevřenost ohledně používání AI posiluje důvěru vašich čtenářů. Ocení vaši upřímnost, která podtrhuje váš závazek k intelektuální a akademické integritě ve světě, kde lidé hojně využívají ChatGPT pro výzkum a psaní.
Porozumění stylům citování
Citace mají specifický formát, který je třeba dodržovat – nemůžete to jen tak improvizovat. Různé akademické disciplíny a publikace se řídí specifickými styly citování, z nichž každý má svá vlastní pravidla, jak by měly být informace prezentovány.
I když obsah, který citujete, může být stejný, způsob citování se může lišit v závislosti na stylu.
Zde je přehled toho, jak citovat ChatGPT pomocí běžných stylů citování:
- APA (American Psychological Association): APA je běžný styl v sociálních vědách a zaměřuje se na autora a datum. Při citování ChatGPT v APA uvedete tento nástroj jako „autora“ a rok přístupu.
- MLA (Modern Language Association): Styl MLA se používá především v humanitních oborech a zaměřuje se na autora a číslo stránky. Jelikož ChatGPT nemá čísla stránek, citace ve stylu MLA se více zaměřují na platformu a datum, kdy jste ji navštívili.
- Chicago/Turabian: Tento styl, oblíbený v historii a umění, nabízí flexibilitu s poznámkami pod čarou nebo citacemi v textu. Při citování ChatGPT ve stylu Chicago můžete uvést podrobnou poznámku nebo jej uvést v bibliografii.
- IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers): IEEE se obvykle používá v technických oborech a používá číslované odkazy v pořadí, v jakém se objevují. Případ použití, jako je ChatGPT pro ladění, lze generovat pomocí AI. Citování ChatGPT zde zahrnuje přiřazení čísla a odkazování čtenářů na úplný odkaz na konci vaší práce.
Kdy citovat ChatGPT ve svém výzkumu
Znalost toho, kdy citovat ChatGPT, je klíčem k odpovědné používání nástrojů AI. I když nemusíte citovat každou interakci, existují konkrétní případy, kdy je uvedení zdroje nezbytné pro zachování transparentnosti a důvěryhodnosti.
Zde jsou hlavní situace, kdy byste měli ChatGPT rozhodně citovat:
Při použití přímého obsahu z ChatGPT
Pokud kopírujete a vkládáte jakoukoli odpověď, frázi nebo odstavec, který ChatGPT generuje, je důležité jej citovat. Řekněme, že jste použili ChatGPT pro psaní kódu pro open-source projekt. Použití správného citování ukazuje, odkud přesně kód pochází, a vyhnete se tak riziku plagiátorství.
Když ChatGPT ovlivňuje vaše nápady
I když nepoužíváte slova ChatGPT doslovně, pokud jeho odpovědi formují vaše myšlenky nebo poskytují základ pro vaši argumentaci, měli byste jej citovat. Je to podobné jako citování konverzace nebo brainstormingu, které mají významný vliv na vaši práci.
Když ChatGPT pomáhá s technickým nebo datovým obsahem
Pokud používáte generativní nástroje umělé inteligence, jako je ChatGPT, pro překlady, kódování nebo poskytování technických vysvětlení a začleňujete je do své práce, je důležité uvést zdroj. To platí zejména v technických oborech, kde je pro transparentnost důležitý původ dat nebo výpočtů.
Když ChatGPT slouží jako výzkumný nástroj
Pokud používáte ChatGPT k shromažďování obecných informací nebo prozkoumání tématu a tento výzkum ovlivňuje vaše závěry nebo analýzu, je nutné uvést citace. I když se jedná o nástroj umělé inteligence, funguje jako zdroj informací, podobně jako vyhledávač nebo akademická databáze.
Pokud to vyžaduje vaše obor nebo instituce
Některá akademická nebo profesionální prostředí mohou mít specifické pokyny týkající se používání AI ve výzkumu nebo psaní. Pokud působíte v oboru, který klade důraz na transparentnost zdrojů, je bezpečnější citovat ChatGPT vždy, když hraje roli ve vašem procesu.
Jak citovat ChatGPT ve stylu APA (7. vydání)
Americká psychologická asociace (APA) doporučuje citovat ChatGPT jako osobní komunikaci, protože generované odpovědi nejsou pro ostatní dostupné.
Citace v textu
Ve formátu APA byste měli uvést autora (v tomto případě OpenAI) a rok přístupu v závorkové citaci.
Příklad: „ChatGPT může poskytnout podrobné informace o široké škále témat.“ (OpenAI, 2023).
Seznam referencí
Osobní komunikace není zahrnuta v seznamu odkazů ve stylu APA. Pokud však citujete oficiální dokument OpenAI, začněte s autorem (OpenAI) a za ním uveďte rok v závorkách. Název zdroje je kurzívou a uvedete, že se jedná o „velký jazykový model“. Nakonec uveďte úplnou URL adresu.
Příklad: OpenAI. (2023). ChatGPT: Optimalizace jazykových modelů pro dialog. Citováno z https://openai.com/blog/chatgpt.
Formátování a umístění
Ve formátu APA jsou všechny zdroje, včetně ChatGPT, uvedeny v seznamu odkazů na konci dokumentu. Tato část se nazývá „Reference“ a obsahuje úplné podrobnosti o všech zdrojích, které jste ve své práci citovali.
Jak citovat ChatGPT ve stylu Chicago
Citování obsahu generovaného umělou inteligencí ve stylu Chicago zahrnuje uvedení zdroje v textu nebo použití poznámek pod čarou/koncových poznámek. Styl Chicago nabízí dva formáty citování: Poznámky a bibliografie (NB) a Autor-datum.
Poznámky a bibliografie (poznámky pod čarou)
Jelikož odpovědi ChatGPT nelze vyhledat, citují se obvykle pouze v poznámkách pod čarou.
Příklad poznámky pod čarou
OpenAI, ChatGPT, odpověď na dotaz Johna Doe, 28. února 2025.
Autor-datum (seznam odkazů)
Příklad citace v textu
Pokud citujete oficiální dokument OpenAI ve stylu Chicago, formát je podobný jako u APA, ale není nutné specifikovat typ zdroje (např. „AI language model“). Název je uveden kurzívou, následuje datum a URL.
Příklad
OpenAI. ChatGPT. 2023. https://www.openai.com/chatgpt .
Formátování a umístění
V chicagském stylu se všechny zdroje uvádějí v bibliografii na konci dokumentu. V této části jsou uvedeny všechny zdroje, které jste ve své práci citovali, a mohou zde být uvedeny i další práce, které jste konzultovali.
Jak citovat ChatGPT ve stylu MLA
Styl MLA (Modern Language Association) považuje obsah generovaný umělou inteligencí za osobní komunikaci.
Citace v textu:
Formát MLA je jednodušší, obvykle vyžaduje pouze jméno autora. Jelikož ChatGPT nemá čísla stránek, tuto část vynecháte.
Příklad: „ChatGPT se stále častěji používá pro akademický výzkum. “ (OpenAI).
Zápis citovaných děl:
V MLA začnete s autorem (OpenAI), název uvedete kurzívou a přidáte rok vydání a organizaci (OpenAI). URL adresa se uvádí na konci bez části „https://“.
Příklad: OpenAI. ChatGPT. OpenAI, 2023, www.openai.com/chatgpt .
Formátování a umístění
V případě MLA se zdroje shromažďují na stránce citované práce, která se také nachází na konci dokumentu. V této části jsou uvedeny všechny práce, na které odkazujete, s úplnými podrobnostmi citace, které čtenáře navedou k vašim zdrojům.
Jak citovat ChatGPT ve stylu IEEE
Styl IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) používá číselný formát citací.
Citace v textu:
Příklad: Jak uvádí ChatGPT od OpenAI [1], umělá inteligence mění akademické psaní.
Seznam referencí:
Příklad: [1] OpenAI, ChatGPT, Odpověď na dotaz Johna Doe, 28. února 2025.
Pokud citujete zprávu nebo webovou stránku OpenAI:
[2] OpenAI, „ChatGPT: Optimalizace jazykových modelů pro dialog“, 2023. [Online]. Dostupné na: https://openai.com/blog/chatgpt.
Citování nebo reprodukce textu ChatGPT
Zde je několik klíčových pokynů, které je třeba dodržovat při citování nebo reprodukci textu ChatGPT:
- Přímé citace: Pokud zkopírujete a vložíte odpověď z ChatGPT, měla by být uvedena v uvozovkách, následovaná citací v textu, která uvádí ChatGPT jako zdroj.
- Parafráze: I když informace z ChatGPT přeformulujete vlastními slovy, stále je nutné je citovat, protože základní myšlenka pochází z nástroje AI.
- Reprodukce celého textu: Při reprodukci dlouhých úryvků z výstupu ChatGPT je důležité jasně uvést, že text pochází z ChatGPT, a to buď v blokových citátech (u dlouhých úryvků), nebo v rámci hlavního textu, s příslušným citováním.
Jakmile získáte výsledky generované umělou inteligencí, ClickUp Docs se stane ideálním prostorem pro jejich organizaci a práci s nimi. Můžete snadno sledovat nápady generované umělou inteligencí, spolupracovat se svým týmem v reálném čase a vylepšovat obsah – to vše v rámci jednoho jednotného pracovního prostoru.
Pokud potřebujete trochu pomoci s vylepšením svých podnětů, vyzkoušejte ChatGPT Prompts for Writing Template by ClickUp . Tato šablona obsahuje kurátorskou sbírku 200 podnětů pro obecné psaní v rámci vnořeného dokumentu ClickUp Doc. Jakmile vytvoříte své příběhy, využijte flexibilní zobrazení projektů ClickUp, jako je Board nebo Calendar, k efektivní organizaci a přístupu ke své práci.
Časté chyby, kterým se při citování Gen AI vyvarovat
Při citování ChatGPT se lidé často dopouštějí několika běžných chyb, které mohou narušit integritu jejich práce. Vyvarováním se těchto chyb zajistíte, že vaše používání obsahu generovaného umělou inteligencí zůstane transparentní a etické.
Zde jsou čtyři klíčové chyby, na které si musíte dát pozor:
Považujte ChatGPT za lidského autora
Častou chybou, kterou lidé dělají, je zacházení s ChatGPT jako s lidským autorem s tradičními referencemi. ChatGPT je však nástroj, nikoli odborník, a na rozdíl od knih nebo článků v odborných časopisech nemá recenzované zázemí ani osobní odborné znalosti, na které by bylo možné odkazovat.
Při citování ChatGPT je důležité mít na paměti, že se jedná o rozsáhlý jazykový model vytvořený společností OpenAI. Klíčové je uvést jako zdroj samotný nástroj, aniž by se naznačovalo, že má stejnou autoritu jako odborný zdroj. Tím se zachová jasná hranice mezi obsahem generovaným umělou inteligencí a lidskými myšlenkami.
Zapomenutí uvést verzi nebo datum přístupu
Modely AI, jako je ChatGPT, jsou neustále aktualizovány, což znamená, že jejich odpovědi se mohou v průběhu času měnit. Jednou z velkých chyb, které lidé dělají, je neuvedení data, kdy k informacím přistoupili.
Na rozdíl od knihy nebo článku, které mají pevné datum vydání, se odpovědi ChatGPT mohou lišit v závislosti na aktualizacích nebo dokonce na různých zadáních. Přidáním data přístupu dáte čtenářům přesně vědět, kdy jste nástroj použili a s jakou verzí velkého jazykového modelu jste pracovali.
To zvyšuje transparentnost, zejména proto, že pokud položíte stejnou otázku později, můžete dostat zcela odlišnou odpověď.
Používání ChatGPT bez řádného ověření
Další chybou, kterou lidé často dělají, je spoléhání se výhradně na ChatGPT, pokud jde o faktické nebo podrobné informace, aniž by je ověřili. ChatGPT sice může poskytovat zasvěcené odpovědi, ale není dokonalý a někdy může poskytovat zastaralé nebo nepřesné informace.
Někteří lidé citují ChatGPT jako svůj hlavní zdroj, aniž by se ujistili, že informace jsou skutečně správné. Abyste se tomu vyhnuli, je vždy dobré ověřit si všechny důležité skutečnosti nebo údaje u spolehlivých zdrojů. Tím nejen zvýšíte důvěryhodnost své práce, ale také se vyhnete šíření dezinformací.
Nerozlišování mezi asistencí AI a osobním vkladem
Jemnou, ale častou chybou je smíchání obsahu generovaného umělou inteligencí s vaším vlastním textem, aniž by bylo jasné, kde jeden začíná a druhý končí. Někteří lidé používají ChatGPT jako pomoc při psaní nebo zdokonalování svých nápadů, ale zapomínají uvést, které části pocházejí z umělé inteligence.
To může zamlžit hranice a čtenářům ztížit rozlišení, kde končí vstup AI a kde začíná vaše původní myšlenka. Abyste tomu předešli, jasně označte všechny části, které byly ovlivněny nebo vytvořeny ChatGPT.
Osvědčené postupy pro citování nástrojů AI
Zde je několik osvědčených postupů a dalších tipů pro citování AI nástrojů, jako je ChatGPT, v akademických pracích:
1. Dodržujte institucionální pokyny
Mnoho univerzit a časopisů má vlastní zásady týkající se obsahu generovaného umělou inteligencí. Vždy si zkontrolujte konkrétní pokyny vaší instituce nebo vydavatele pro citování nástrojů umělé inteligence.
2. Uveďte kontext použití AI
Při používání nástrojů umělé inteligence jasně uveďte, jak byly použity ve vašem výzkumu nebo psaní. Příklady zahrnují:
- Generování shrnutí
- Vylepšování nápadů
- Poskytování vysvětlení
Příklad:„ChatGPT byl použit k vytvoření počátečního shrnutí existujících výzkumů na dané téma, které bylo poté revidováno a ověřeno na základě recenzovaných zdrojů.“
Pokud je to relevantní, uveďte v citaci také výzvu, abyste poskytli kontext.
3. Vyhněte se nadměrnému spoléhání se na obsah generovaný umělou inteligencí
Odpovědi generované umělou inteligencí by měly doplňovat váš výzkum, nikoli nahrazovat kritickou analýzu, uvažování nebo originální argumentaci.
4. Ověřte informace generované umělou inteligencí
Modely umělé inteligence, jako je ChatGPT, mohou někdy produkovat nepřesné nebo zastaralé informace. Před citováním obsahu generovaného umělou inteligencí jej porovnejte s důvěryhodnými zdroji.
5. Uveďte verzi modelu AI (pokud je to relevantní)
Modely AI se v průběhu času vyvíjejí a různé verze mohou generovat různé odpovědi. Pokud je to relevantní, uveďte použitou verzi.
Příklad:„Tato odpověď byla vygenerována pomocí ChatGPT-4 od OpenAI dne 28. února 2025.“
6. Pokud je to možné, citujte dostupné zdroje
Jelikož odpovědi AI nejsou veřejně dostupné, snažte se místo toho odkazovat na autoritativní zdroje. Pokud ChatGPT cituje nějakou studii, vyhledejte původní zdroj a citujte přímo z něj.
7. Zvažte etické důsledky
V případě potřeby jasně uveďte pomoc AI ve své metodologii nebo poděkování. Některé instituce mohou od autorů vyžadovat, aby v výzkumných pracích uvedli použití AI.
Alternativa k ChatGPT pro správu práce založená na umělé inteligenci: ClickUp Brain
Co je lepší než mít k dispozici pomoc založenou na umělé inteligenci s ChatGPT? Získat stejnou podporu založenou na umělé inteligenci přímo v nástroji pro správu projektů, abyste nemuseli neustále přepínat mezi aplikacemi. Právě zde přichází na řadu ClickUp Brain.
ClickUp Brain je umělá inteligence integrovaná do platformy ClickUp, která poskytuje chytré návrhy, automatizuje úkoly a pomáhá zefektivnit pracovní postupy. Využívá zpracování přirozeného jazyka k pomoci s úkoly, jako je vypracování dokumentů, analýza dat, shrnutí obsahu a dokonce i generování akčních položek z poznámek ze schůzek.
A to nejlepší? Je integrovaný do vašeho pracovního prostoru a může generovat kontextové informace , které jsou relevantnější pro vaši roli a konkrétní projekty, na kterých pracujete.
Zde jsou některé z klíčových funkcí ClickUp Brain:
- AI Writer: Generujte různé typy obsahu, jako jsou e-maily, poznámky z jednání, příspěvky na blogu a příspěvky na sociálních médiích. Použijte jej k brainstormingu nápadů, úpravám textu a vylepšení svého stylu psaní.
- AI Project Manager: Vytvářejte a přidělujte úkoly, stanovujte termíny a sledujte pokrok pomocí ClickUp Brain. Můžete dokonce požádat tento nástroj, aby vám poskytl doporučení pro optimalizaci pracovních postupů a zvýšení produktivity týmu.
- AI Knowledge Manager: Snadno získávejte informace z jakéhokoli místa ve svém pracovním prostoru, například z dokumentů, poznámek a odkazů. ClickUp Brain také dokáže vyhledávat a načítat informace na základě vašich dotazů.
Umělá inteligence je navržena tak, aby fungovala v různých funkcích v rámci ClickUp, což vám umožňuje používat ji pro řízení projektů, tvorbu obsahu a automatizaci úkolů – vše na jednom místě.
💡 Tip pro profesionály: Díky propojenému vyhledávání založenému na umělé inteligenci v ClickUp nezískáte jen informace, ale také odpovědi! Zeptejte se a získejte v reálném čase odpovědi týkající se práce z vašeho pracovního prostoru ClickUp a propojených aplikací.
Využijte sílu umělé inteligence s ClickUp
Umělá inteligence má potenciál revolučně změnit pracovní prostředí. O tom není pochyb.
Je však důležité přistupovat k AI s rozvahou a strategickým myšlením. Začíná to tím, že umělé inteligenci přiznáme zásluhy tam, kde je to na místě. Právě jsme se naučili, jak to udělat. A co teď?
Zatímco obecné systémy umělé inteligence, jako jsou ChatGPT a Gemini, vám mohou do jisté míry pomoci, potřebujete kontextové, integrované řešení umělé inteligence, abyste mohli skutečně prozkoumat její potenciál na pracovišti. A ClickUp Brain splňuje všechny požadavky!
Ať už připravujete dokumenty nebo brainstormujete se svým týmem, ClickUp Brain vám pomůže zůstat soustředění. Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes a začněte experimentovat s ClickUp Brain.