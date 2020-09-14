ClickUp blog
Jak budujeme důvěru díky souladu s normou SOC 2

Erica ChappellManaging Editor
14. září 2020

Bezpečnost a ochrana soukromí všech našich uživatelů je pro nás v ClickUp nejvyšší prioritou.

Naším cílem není jen pomoci vám zvýšit produktivitu, ale také zajistit, abyste se mohli spolehnout na to, že práce, kterou na naší platformě vykonáváte, je vždy v bezpečí.

Proto s velkým nadšením oznamujeme, že jsme získali špičkové osvědčení o auditu v rámci standardu SOC 2 (Service Organization Controls)zásady důvěryhodných služeb se zaměřením na bezpečnost.

Dobře, ale co to všechno pro tebe znamená?

Zde se dozvíte, co je to shoda s normou SOC 2, jak jsme ji dosáhli a co děláme pro to, abychom vybudovali maximální důvěru a bezpečnost u těch nejproduktivnějších lidí na planetě: u vás!

Co je SOC 2?

V zásadě jde o jedno z nejprestižnějších ocenění v oblasti bezpečnosti softwaru. Je to výsledek neúnavného úsilí, jehož cílem je zajistit, aby naše systémy, servery a produkty patřily v oblasti bezpečnosti a dodržování předpisů k špičce v oboru.

Service Organization Controls (SOC 2) je bezpečnostní audit a osvědčení vytvořené speciálně pro společnosti poskytující služby SaaS, které spravují údaje zákazníků.

Organizace i koncoví uživatelé potřebují mít jistotu, že jejich data jsou u poskytovatele služeb SaaS v bezpečí. Proto úzce spolupracujeme se společností Schellman, předním poskytovatelem služeb v oblasti certifikace a dodržování předpisů, která nezávisle provádí audit a ověřuje naše organizační a technologické kontrolní mechanismy. Audit společnosti Schellman se řídí rámcem pro dodržování předpisů SOC 2, který stanovil Americký institut certifikovaných účetních ( AICPA ).

Jak společnost ClickUp dosáhla certifikace SOC 2 typu 1?

SOC 2 je jednou z předních norem v oblasti zabezpečení služeb SaaS. Toto osvědčení se uděluje pouze na základě přísného a pravidelného auditu, který zahrnuje pět zásad důvěryhodnosti a integrity stanovených organizací AICPA:

  • Zabezpečení: ochrana před neoprávněným přístupem
  • Dostupnost: zajištění toho, aby byl systém připraven k provozu a používání
  • Integrita zpracování: zpracování v systému je úplné, přesné, včasné a autorizované
  • Důvěrnost: informace označené jako důvěrné jsou chráněny v souladu s přijatými závazky nebo dohodami
  • Ochrana osobních údajů: Osobní údaje jsou shromažďovány, využívány, uchovávány, předávány a likvidovány v souladu se závazky uvedenými v prohlášení o ochraně osobních údajů daného subjektu a s kritérii stanovenými v Obecně uznávaných zásadách ochrany osobních údajů vydaných organizacemi AICPA a CICA (Kanadský institut autorizovaných účetních).

Rámec pro audit a získání osvědčení SOC 2 je natolik komplexní, že mnoho finančních, státních a zdravotnických institucí spolupracuje pouze s poskytovateli, kteří toto osvědčení mají.

SOC 2 typu 1 vs. SOC 2 typu 2

Je důležité si uvědomit, že zprávy SOC 2 existují ve dvou různých variantách: typ 1 a typ 2.

Naše osvědčení SOC 2 spadá do první kategorie (typ 1), což znamená, že zprávy SOC 2 potvrzují, že naše platforma je navržena tak, aby zajistila bezpečnost vašich dat. ClickUp v současné době pracuje na získání osvědčení SOC 2 typu 2 a v novém roce přinese další novinky.

To znamená, že uplatňujeme nejvyšší bezpečnostní standardy, abychom zajistili, že vaše údaje budou v bezpečí, důvěrné, přesné a vždy chráněné – navíc necháváme tuto úroveň zabezpečení nezávisle kontrolovat a ověřovat externí stranou.

Naše neustálé úsilí o zajištění vaší bezpečnosti

Víme, že když používáte ClickUp, vkládáte do nás svou důvěru. Proto je pro nás vaše bezpečnost naší nejvyšší prioritou.

I nadále plníme svůj závazek získávat si vaši důvěru tím, že:

Naše osvědčení SOC 2 je pouze nejnovějším milníkem v plnění našeho závazku. Vytvořili jsme totiž ClickUp především proto, abyste mohli zvládnout více práce – aniž byste se museli obávat zneužití svých dat či informací.

ClickUp Logo
  • SOC 2 logoSOC 2Type II
  • ISO 27001 logoISO 27001Certified
  • GDPR logoGDPRCompliant
  • HIPAA logoHIPAACompliant
© 2026 ClickUp