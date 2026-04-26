8 nástrojů podobných Smartsheet pro plánování kapacity

Smartsheet dobře zpracovává strukturovaná projektová data, ale byl vytvořen na základě logiky tabulek, nikoli aktuální kapacity. Pokud váš tým rozděluje čas mezi projekty a váš plán přestane odpovídat realitě v momentě, kdy někdo přeřadí úkol, znamená to, že jste z něj vyrostli.
Tento průvodce pokrývá osm alternativ. Rychlý verdikt: agentury, které fakturují čas strávený prací pro klienta, by se měly podívat na Float nebo Productive. Týmy ze středního segmentu trhu, které provádějí složité výpočty zdrojů, potřebují Wrike nebo Runn. Týmy, které chtějí, aby jejich plán kapacity byl umístěn ve stejném pracovním prostoru jako samotná práce, by se měly podívat na ClickUp. Asana a monday.com se nacházejí uprostřed pro týmy, které je již používají. Resource Guru je nejjednodušší, pokud potřebujete pouze sdílený přehled o dostupnosti.
Níže: srovnávací tabulka, pět věcí, na kterých při hodnocení těchto nástrojů skutečně záleží, a poté jednotlivé recenze s upřímným popisem omezení každého z nich.
Co je to software pro plánování kapacity?
Software pro plánování kapacity vám ukáže, kolik práce může váš tým reálně zvládnout, a poté vám pomůže přidělovat nové úkoly, aniž by někdo překročil tuto hranici. Shromažďuje informace o dostupnosti, volnu, aktuálních úkolech a (v lepších nástrojích) dovednostech, takže na otázku „můžeme tento projekt přijmout?“ dostanete odpověď založenou na datech, nikoli na intuici.
Důvod, proč je to důležitější než dříve: hybridní rozvrhy, práce na smlouvu a lidé, kteří rozdělují svůj čas mezi tři až pět projektů, způsobily, že pracovní zátěž je neviditelná. Tabulka může sledovat, kdo na čem pracuje. Nemůže vám ale říct, že Priya bude příští týden vytížená na 110 %, protože se dva termíny posunuly na stejné úterý.
ClickUp Insight: Pouze 15 % manažerů kontroluje pracovní vytížení před přidělením nových úkolů. Dalších 24 % přiděluje úkoly pouze na základě termínů projektů. Výsledkem jsou přetížené týmy, nevyužití členů týmu a vyhoření, které se projeví o tři týdny později, než je možné situaci napravit.
Skutečné výsledky: Společnost Lulu Press ušetří díky automatizacím ClickUp 1 hodinu denně na každého zaměstnance, což vede k 12% zvýšení efektivity práce.
Alternativy k Smartsheet pro plánování kapacity v kostce
|Nástroj
|Nejvhodnější pro
|Vynikající funkce
|Ceny
|Upřímné omezení
|ClickUp
|Týmy, které chtějí mít kapacity, úkoly a dokumenty na jednom pracovním prostoru
|Zobrazení pracovní zátěže propojené s aktuálními úkoly; přiřazování a stanovení priorit pomocí AI
|Navždy zdarma; přizpůsobení dostupné pro podniky
|Rozsah funkcí představuje pro malé týmy určitou výzvu
|Monday.com
|Vizuální sledování kapacity pro netechnické týmy
|Widget pracovní zátěže, barevně označené nadměrné přidělení
|Zdarma; placená verze od 9 $ za uživatele a měsíc
|Pokročilé funkce pro správu pracovní zátěže jsou k dispozici ve vyšších tarifech
|Wrike
|Plánování podnikových zdrojů s rozvrhováním založeným na úsilí
|Plánovač zdrojů, přiřazování na základě procent
|Zdarma; placená verze od 10 $/uživatel/měsíc
|Náročné osvojení, nepřehledné uživatelské rozhraní
|Asana
|Kapacita na úrovni portfolia napříč mnoha projekty
|Zobrazení pracovní zátěže, portfolia, časová osa
|Zdarma; placená verze od 13,49 $/uživatel/měsíc
|Přesnost vyhodnocení pracovní zátěže závisí na konzistentních odhadech vynaloženého úsilí
|Float
|Specializované plánování zdrojů pro agentury
|Vizuální plánovač, alokace s ohledem na ziskovost
|Cena od 8,50 $ za uživatele a měsíc
|Omezené funkce pro řízení projektů
|Resource Guru
|Jednoduché plánování týmu se správou dovolených
|Lišta dostupnosti, detekce kolizí
|Cena od 5 $ za uživatele a měsíc
|Základní reportování, málo integrací
|Runn
|Prognózy kapacity v reálném čase pro týmy poskytující služby
|Plánování scénářů, předběžné projekty
|Cena od 9 $ za uživatele a měsíc
|Malá uživatelská komunita, omezený počet šablon
|Produktivní
|Správa zdrojů agentury vázaná na rozpočty
|Využití vázané na marži projektu
|Cena od 10 $ za uživatele a měsíc
|Přehnané řešení pro podniky, které neposkytují služby
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým se řídí transparentním procesem podloženým výzkumem a nezávislým na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí ze skutečné hodnoty produktů.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
Věděli jste, že? 50 % organizací nemá k dispozici projektové KPI v reálném čase, a proto každý měsíc ztrácí nejméně jeden celý den ručním vypracováváním reportů.
Proč týmy hledají alternativy k Smartsheet pro plánování kapacity
Týmy obvykle přestanou stačit na plánování kapacity v nástroji Smartsheet, když se data o zdrojích stanou příliš dynamická na to, aby je bylo možné zpracovat v řádcích a sloupcích. Plánování kapacity vyžaduje živé aktualizace úkolů, přehled o volnu, prognózy pracovní zátěže, plánování scénářů a změny přiřazení, které plán automaticky aktualizují.
Smartsheet dokáže dobře sledovat strukturovaná projektová data, ale týmy často potřebují propojenější systém, když se pracovní zátěž denně mění, lidé rozdělují svůj čas mezi více projektů nebo manažeři potřebují porovnávat plánovanou kapacitu se skutečnou prací.
Na co se zaměřit u nástrojů podobných Smartsheet pro plánování kapacity
Každý nástroj tvrdí, že je řešením, které potřebujete, což výběr ztěžuje více, než by měl. Zde jsou základní funkce, na které byste se měli zaměřit:
- Přehled o pracovní zátěži v reálném čase: Potřebujete nástroj, který se automaticky aktualizuje podle změn v časových osách a ukazuje, kdo má v danou chvíli přetíženou kapacitu a kdo má volné kapacity
- Plánování scénářů: Dobrý nástroj vám umožní modelovat „co by, kdyby“ scénáře ještě předtím, než se zavážete, abyste přesně viděli, jak by nový projekt ovlivnil pracovní zátěž vašeho týmu
- Sledování využití: Sledujte fakturovatelný a nefakturovatelný čas, abyste odhalili nadměrné přidělování kapacit dříve, než se stane problémem
- Přiřazování úkolů na základě dovedností: Lepší nástroje dokážou na základě předchozí práce, role a dostupnosti doporučit, kdo by měl úkol převzít. Většina manažerů se automaticky uchyluje k principu „kdokoli je zrovna po ruce“, protože nemají tato data k dispozici.
- Integrace se stávajícími nástroji: Údaje o kapacitě jsou přesné pouze do té míry, do jaké jsou přesné pracovní údaje, z nichž vycházejí. Hledejte nástroj, který se integruje s vašimi kalendáři, systémy pro sledování času a systémy pro řízení projektů
8 nejlepších nástrojů podobných Smartsheet pro plánování kapacity
1. ClickUp
Výhoda plánování kapacity v ClickUp je strukturální: Zobrazení pracovní zátěže využívá živá data o úkolech, takže se kapacita mění s přesunem úkolů. To eliminuje krok ruční synchronizace, který narušuje většinu plánování založeného na tabulkách.
Zobrazení pracovní zátěže porovnává úkoly každého zaměstnance s definovanou kapacitou, stanovenou v hodinách, počtu úkolů nebo vlastních polích pro úsilí, jako jsou story pointy. Úkoly můžete přetahovat mezi zaměstnanci nebo časovými úseky přímo z tohoto zobrazení a pruhy pracovní zátěže se při jejich přesunu automaticky přepočítávají. Funguje to jako plánovací plocha, ne jen jako report.
Dashboardy čerpají data ze sledování času, průběhu úkolů a vlastních polí, která jsou již v pracovním prostoru. Můžete porovnat plánovanou kapacitu se zaznamenaným úsilím, zobrazit rozložení napříč týmy a sdílet živý náhled se zainteresovanými stranami, aniž byste museli cokoli exportovat.
ClickUp Brain propojuje úkoly, dokumenty a dashboardy. Umí shrnout průběh projektu, odhalit vzorce pracovní zátěže a navrhovat úkoly na základě historické práce a aktuální zátěže.
Pro plánování kapacity doporučuje AI Assign vlastníky úkolů na základě dostupnosti, pracovní zátěže a kontextu úkolu.
Upřímný názor: ClickUp umí hodně, ale jeho šíře má svou cenu. Týmům, které potřebují pouze sdílenou dostupnost a nechtějí se učit pracovat s širším pracovním prostorem, se budou lépe nastavovat lehčí nástroje, jako jsou Resource Guru nebo Float. Mobilní zobrazení pracovní zátěže je také omezenější než verze pro stolní počítače.
Nejlepší funkce ClickUp
- Stanovte si cíle pomocí ClickUp Goals a propojte je s úkoly, abyste mohli sledovat, jak se plánovaná kapacita promítá do skutečného výstupu
- Zmapujte závislosti úkolů a pomocí zobrazení Ganttova diagramu v ClickUp pochopte, jak zpoždění ovlivňují časové osy a vytížení týmu
- Definujte náročnost pomocí vlastních polí, která odpovídají způsobu, jakým váš tým plánuje práci
- Díky integrované funkci sledování času v ClickUp můžete porovnávat odhady času se skutečně zaznamenaným časem a vylepšit tak budoucí plánování kapacit.
- Plánujte práci napříč časovými osami pomocí více než 15 flexibilních zobrazení ClickUp, která ukazují, jak se kapacita v průběhu času mění
- Využijte automatizace k řízení přidělování úkolů a aktualizací pracovních postupů v průběhu práce
Výhody a nevýhody ClickUp
Výhody:
- Sjednocený pracovní prostor eliminuje roztříštěnost kontextu. Díky soustředění údajů o kapacitě, úkolů a komunikace na jednom místě odráží přehled o pracovní zátěži skutečnou situaci bez nutnosti ruční synchronizace
- Díky poznatkům založeným na umělé inteligenci odhalíte skryté vzorce. ClickUp Brain vám pomůže přejít od reaktivního hašení požárů k proaktivní optimalizaci tím, že doporučí úkoly a upozorní na rizika
- Flexibilní jednotky kapacity se přizpůsobí jakémukoli pracovnímu postupu. Ať už používáte hodiny, story pointy nebo počet úkolů, zobrazení Workload se přizpůsobí způsobu práce vašeho týmu
Nevýhody:
- Rozsah funkcí představuje pro týmy, které s platformami typu „vše v jednom“ začínají, skutečnou výzvu.
- Mobilní zobrazení pracovní zátěže vyžaduje méně interakcí než desktopová verze
- Počáteční nastavení trvá déle než u specializovaných plánovacích nástrojů, jako je Float.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Uživatel G2 uvádí:
Líbí se mi, že mám vše integrované v ClickUp, což mi pomáhá pochopit, jak se práce vykonává a na čem každý týden všichni pracují. Přehled o kapacitách a dokumentech je opravdu klíčový, zejména pro řízení projektů v agentuře, jako je ta naše. Oceňuji, že nám nic neunikne, protože máme vše pod jednou střechou v ClickUp. Navíc pro mě bylo počáteční nastavení opravdu snadné.
Další uživatel TrustRadius sděluje:
Používal jsem Trello, Jira, Smartsheet, monday.com a Basecamp a prohlédl si několik dalších, ale pouze ClickUp nabízí kombinaci flexibility a struktury, která mi umožňuje spravovat svou vlastní práci ve stejném nástroji jako více týmů, které sdílejí některé, ale ne všechny úkoly.
2. Monday.com
Monday.com je silnou alternativou k Smartsheet pro týmy, které chtějí vizuální sledování pracovní zátěže bez rozhraní založeného na tabulkách. Jeho vizuální tabule umožňují snadné pochopení rozložení pracovní zátěže na první pohled, přičemž barevně označené pruhy ukazují, kdo je v rámci, pod nebo nad kapacitou v jednotlivých časových osách.
Přerozdělování práce je také velmi jednoduché. Manažeři mohou úkoly přetahovat přímo z widgetu Workload.
K proaktivnímu řešení problémů můžete také využít automatizační recepty na monday.com. Můžete například nastavit automatizaci, která spustí oznámení, když pracovní zátěž člena týmu překročí určitou hranici, abyste mohli zasáhnout dříve, než se dostane do přetížení.
Upřímný názor: Ceny Monday.com jsou strukturovány do uživatelských „balíčků“ (3, 5, 10), což se rychle prodraží týmům, které do těchto úrovní přesně nezapadají. Nejužitečnější funkce pro správu pracovní zátěže jsou k dispozici až v rámci tarifu Pro.
Nejlepší funkce Monday.com
- Widget pracovní zátěže: Zobrazuje kapacitu týmu pomocí vizuálních pruhů a barevného kódování, které okamžitě zvýrazní přetížené členy týmu
- Zobrazení časové osy a Ganttova diagramu: Pomáhá vám naplánovat harmonogramy projektů s ohledem na dostupnost týmu, abyste mohli identifikovat potenciální konflikty zdrojů ještě předtím, než k nim dojde
- Integrace: Propojuje se s nástroji jako Slack, Google Calendar a Zoom
Výhody a nevýhody Monday.com
Výhody:
- Vysoce vizuální rozhraní, snadné osvojení
- Flexibilní struktury tabulek se přizpůsobí mnoha pracovním postupům
- Silná automatizace pro upozornění na kapacitu
Nevýhody:
- Cenová politika založená na počtu uživatelů penalizuje týmy mezi jednotlivými úrovněmi
- Pokročilé funkce pro plánování kapacity jsou dostupné pouze v dražších tarifech
- Složité pracovní postupy pro sledování vyžadují skutečné přizpůsobení předem
Ceny Monday.com
- Zdarma
- Základní: 9 $/uživatel/měsíc
- Standard: 12 $/uživatel/měsíc
- Pro: 19 $/uživatel/měsíc
- Enterprise: Kontaktujte obchodní oddělení
Hodnocení a recenze Monday.com
- G2: 4,7/5 (více než 15 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 5 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Monday.com?
Uživatel G2 sděluje:
Na Monday Work Management se mi nejvíc líbí, jak snadno se dají organizovat projekty a sledovat úkoly na jednom místě. Rozhraní je velmi vizuální a intuitivní, takže celý tým snadno vidí na první pohled pokrok, termíny a odpovědnosti. Oceňuji také funkce automatizace a integrace, protože snižují množství manuální práce a pomáhají udržet všechny v synchronizaci. Celkově to usnadňuje spolupráci a výrazně zefektivňuje sledování projektů.
3. Wrike
Wrike je určen pro velké organizace, kde je alokace zdrojů skutečně složitá. Jeho odlišujícím prvkem je plánování založené na úsilí: manažeři přidělují členy týmu podle procenta času namísto počtu úkolů, což poskytuje přesnější přehled o kapacitě, když jsou lidé rozděleni mezi více projektů.
Díky integrovanému sledování času můžete porovnat plánované úsilí se skutečně stráveným časem, takže odhady budoucí kapacity budou s každým cyklem přesnější.
Upřímný názor: Platforma má strmou křivku učení. Kompletní sada nástrojů pro správu zdrojů je k dispozici až v rámci tarifu Business a vyšších. Někteří uživatelé považují rozhraní za nepřehledné.
Nejlepší funkce Wrike
- Modul pro správu zdrojů: Podporuje řízení přístupu na základě rolí, takže správné zdroje v rámci týmů spravují ti správní lidé
- Grafy pracovní zátěže: Filtrujte zobrazení přidělení podle projektu, týmu nebo jednotlivce, abyste přesně zjistili, kde se tvoří úzká místa, než ovlivní dodávku
- Reporting a analytika: Podrobné reporty o využití napříč odděleními pomáhají vedení odhalit neefektivitu a činit personální rozhodnutí na základě dat
Výhody a nevýhody Wrike
Výhody:
- Automatické časovače úkolů zaznamenávají odpracované hodiny bez nutnosti ručního zadávání
- Resource Planner umožňuje manažerům otestovat scénáře plánování před přidělením práce
- Žádosti o zdroje procházejí strukturovanými schvalovacími pracovními postupy
Nevýhody:
- Náročná křivka učení pro týmy, které s řízením podnikových úkolů teprve začínají
- Plné funkce pro správu zdrojů jsou k dispozici pouze v rámci tarifu Business a vyšších.
- Rozhraní může působit nepřehledně
Ceny Wrike
- Zdarma
- Tým: 10 $/uživatel/měsíc
- Business: 25 $/uživatel/měsíc
- Enterprise: Kontaktujte obchodní oddělení
- Pinnacle: Kontaktujte obchodní oddělení
Hodnocení a recenze Wrike
- G2: 4,2/5 (více než 4 000 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 2 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Wrike?
Uživatel G2 sděluje:
Abyste mohli Wrike plně využít, nemusíte používat všechny jeho pokročilé funkce. Můžete jej používat minimálně jako nástroj pro sledování termínů a přidělených úkolů a postupně přidávat další funkce pro sledování, jak se s tímto softwarem seznamujete. Je skvěle navržen tak, abyste jej mohli používat po vrstvách a postupně se s ním vyvíjet.
4. Asana
Při správě více projektů se snadno ztratí přehled o celkové situaci a výsledkem může být přetížení týmu. Zobrazení Workload v Asaně vám pomůže vyvážit úkoly v rámci celého portfolia, což usnadňuje prevenci vyhoření a zajišťuje, že vaše nejdůležitější iniciativy budou mít k dispozici dostatečné zdroje.
Získáte vizuální přehled o kapacitě na základě odhadů náročnosti, které jste nastavili pro úkoly. A právě v tom je háček: pokud váš tým není při odhadování náročnosti disciplinovaný, zobrazení pracovní zátěže vám ukáže fikci.
Upřímný názor: Funkce na úrovni portfolia jsou v Asaně k dispozici pouze ve verzi Business a vyšších, což je místo, kde se cena stává nepříjemnou. Jednotky kapacity jsou omezeny na hodiny nebo body s minimální flexibilitou nad rámec toho.
Nejlepší funkce Asany
- Reportovací panely: Zobrazujte metriky v reálném čase, jako je využití kapacity, zaznamenané hodiny a trendy v pracovní zátěži, které vám pomohou při rozhodování na základě dat
- Portfolia: Sledujte kapacitu napříč několika projekty současně, což vám pomůže při strategickém rozhodování o zdrojích
- Zobrazení časové osy: Porovnejte harmonogramy projektů s dostupností týmu, abyste odhalili konflikty zdrojů dříve, než způsobí zpoždění
Výhody a nevýhody Asany
Výhody:
- Plánování kapacity podporuje současně zobrazení na úrovni oddělení i týmu
- Propojuje se s více než 200 nástroji
- Plány kapacity se automaticky synchronizují s pracovními zátěžemi a portfolii
Nevýhody:
- Plánování kapacity závisí na konzistentních odhadech úsilí
- Pokročilé funkce pro pracovní zátěž a portfolio vyžadují tarify vyšší úrovně
- Méně flexibilní pro podrobné prognózy zdrojů než specializované nástroje jako Runn nebo Float
Ceny Asany
- Osobní: Zdarma
- Starter: 13,49 $/uživatel/měsíc
- Pokročilá verze: 30,49 $/uživatel/měsíc
- Enterprise: Kontaktujte obchodní oddělení
Hodnocení a recenze Asany
- G2: 4,4/5 (více než 13 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 13 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Asaně?
Uživatel G2 uvádí:
Funkce umělé inteligence přidané na úrovni portfolia poskytují zajímavé informace o velkých projektech. Počáteční testy vypadají slibně jako způsob standardizace reportingu portfolia.
Zajímavost: Včelstva udržují rezervní pracovní sílu včel, které vypadají, že nic nedělají. Výzkumy ukázaly, že tyto včely jsou ve skutečnosti rezervou kapacity na vyžádání, která se aktivuje, když náhle vzroste poptávka po sběru potravy nebo když pracovní skupina utrpí ztráty. Příroda nezávisle vynalezla koncept rezervních zdrojů!
5. Float
Pokud vás nejvíc trápí jen zjišťování, kdo je k dispozici na jakou práci, může se vám plnohodnotná platforma pro řízení projektů zdát jako zbytečná.
Float je primárně navržen jako nástroj pro plánování zdrojů a tento zaměření je patrné. Vizuální plánovač zobrazuje dostupnost a úkoly na přehledné časové ose. Pomocí drag-and-drop můžete přiřazovat lidi k projektům a okamžitě vidět dopad na pracovní vytížení všech. Kapacitní reporty zahrnují míru využití, prognózy zdrojů a rozložení pracovní zátěže. Integrované sledování volna automaticky zohledňuje dovolené a svátky v kapacitě, takže omylem nenaplánujete práci pro někoho, kdo je pryč.
Upřímný názor: Funkce pro řízení projektů jsou omezené. Float budete pravděpodobně kombinovat s jiným nástrojem pro správu úkolů. Výkaznictví je také méně rozsáhlé než u komplexních platforem a mobilní verze zaostává za webovou aplikací.
Nejlepší funkce Float
- Filtrování podle dovedností a rolí: Standardizujte role pomocí výchozích nákladů a sazeb a přidejte vlastní štítky pro lokalitu, dovednosti, senioritu a další – tak, aby stačilo jen použít filtr a najít tu správnou osobu pro danou práci
- Vizuální plánovač zdrojů: Přehledné rozhraní s časovou osou, které usnadňuje sledování dostupnosti týmu a přidělování lidí k projektům
- Zprávy o kapacitě: Vytvářejte zprávy o míře využití a prognózách dostupnosti, které vám pomohou plánovat budoucí poptávku
Výhody a nevýhody Floatu
Výhody:
- Odhaduje projekty na základě skutečných nákladů a fakturačních sazeb a poté v reálném čase sleduje ziskovost v závislosti na změnách plánů
- Zobrazení aktuálního využití ukazuje rizika nadměrné kapacity a marže najednou
- Integruje se s ClickUp, NetSuite, Jira, Asana, monday.com, Wrike, Slack, Google Calendar a Outlook
Nevýhody:
- Omezené funkce pro řízení projektů
- Méně rozsáhlé reportování než u platforem typu „vše v jednom“
- Mobilní uživatelské rozhraní za webovou verzí
Ceny Float
- Starter: 8,50 $/uživatel/měsíc
- Pro: 14 $/uživatel/měsíc
- Enterprise: Kontaktujte obchodní oddělení
Hodnocení a recenze Float
- G2: 4,3/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 1 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Floatu?
Uživatel G2 uvádí:
Tuto platformu miluji pro její schopnost plánovat a rozvrhovat časovou osu projektu. Tato platforma zvyšuje efektivitu a umožňuje týmům lépe spolupracovat na dokončení projektu v daném časovém rámci. Nejvíce se mi na této platformě líbí reporting, který umožňuje lepší a informovanější rozhodování, což je pro organizaci zásadní. Tato platforma má méně složité uživatelské rozhraní, které je pro uživatele pohodlné. Kromě toho lze pomocí této platformy velmi efektivně sledovat a spravovat celý životní cyklus projektu.
6. Resource Guru
Resource Guru zjednodušuje plánování týmu díky rozhraní zaměřenému na dostupnost. Výraznou funkcí je lišta dostupnosti, která na první pohled ukazuje rezervovaný a volný čas každého člena týmu. Správa kolizí automaticky označí dvojité rezervace ještě předtím, než je potvrdíte.
Správa dovolených je součástí stejného zobrazení plánování, takže dovolené, nemocenské a absence jsou zobrazeny vedle projektových úkolů.
Upřímný názor: Resource Guru je plánovací nástroj, nikoli platforma pro řízení projektů. Funkce reportingu jsou základní, seznam integrací je kratší než u větších konkurentů a pro samotnou práci na úkolech budete potřebovat samostatný nástroj.
Nejlepší funkce Resource Guru
- Předběžné rezervace: Týmy mohou do harmonogramu přidávat předběžné rezervace pro nepotvrzenou práci, což umožňuje plánovat dopředu ještě předtím, než se k práci formálně zaváží.
- Sledování času: Týmy mohou sledovat čas pomocí rychle vyplnitelných výkazů práce, porovnávat plánované a skutečné hodiny a exportovat data z výkazů pro podrobnější analýzu
- Rezervace vybavení a zasedacích místností: Resource Guru vám umožňuje spravovat nejen lidi, ale také vybavení a zasedací místnosti v rámci stejného rozhraní pro plánování
Výhody a nevýhody Resource Guru
Výhody:
- Používá se v agenturách, poradenství, stavebnictví, strojírenství a IT
- Podporuje organizační hierarchie s rezervacemi založenými na schvalovatelích
- Rychlé zapracování
Nevýhody:
- Omezené funkce pro řízení projektů
- Základní reportování
- Méně integrací než u větších konkurentů
Ceny Resource Guru
- Grasshopper: 5 $/uživatel/měsíc
- Blackbelt: 8 $/uživatel/měsíc
- Master: 12 $/uživatel/měsíc
Hodnocení a recenze Resource Guru
- G2: 4,6/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 500 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Resource Guru?
Uživatel G2 sděluje:
Líbí se mi, že se mohu snadno přihlásit do Resource Guru a zkontrolovat, kde budu, což mi pomáhá plánovat můj kalendář a roční plán předem. Pro naši organizaci je výhodné mít vše strukturované a vědět, kde máme v danou chvíli být. Také mi připadá, že je velmi snadné jej nastavit a používat. Poskytnuté video bylo srozumitelné, takže pro mě osobně bylo snadné začít.
Zajímavost: Inženýři společnosti Netflix popularizovali „chaos engineering“ částečně jako zátěžový test kapacity – záměrné vyřazování systémů v produkčním prostředí z provozu s cílem odhalit skryté limity kapacity dříve, než k tomu dojde v důsledku skutečného provozu.
7. Runn
Zavázání se k novým projektům bez znalosti dopadu na váš tým je důvodem, proč se termíny dodání posouvají o tři měsíce. Runn řeší tento problém pomocí prognózování kapacity v reálném čase a plánování scénářů, takže můžete modelovat potřeby zdrojů ještě předtím, než cokoli podepíšete.
Grafy kapacity v Runn zobrazují využití a dostupnost týmu v čase a aktualizují se v reálném čase podle změn v projektových plánech. Nejmocnější funkcí je plánování scénářů, které vám umožní simulovat, „co se stane, když k tomu, co už máme, přidáme tento projekt“.
Například tým poskytující služby může před podpisem smlouvy simulovat, zda nový projekt pro klienta přetíží designéry v červnu, nevyužije plně inženýry v červenci nebo bude vyžadovat najmutí externího dodavatele.
Upřímný názor: Uživatelská komunita Runn je malá, což znamená méně šablon a sdílených pracovních postupů. Stejně jako u Float a Resource Guru jsou funkce pro řízení projektů omezené, takže jej pravděpodobně budete kombinovat s jiným nástrojem. Integrace jsou také omezenější než u zavedených platforem.
Nejlepší funkce Runn
- Prognózy kapacity v reálném čase: Runn poskytuje prognózy kapacity v reálném čase, které slouží jako vodítko při náboru, přerozdělování a rozhodování o pipeline, aby bylo využití vyvážené
- Předběžné projekty: Týmy mohou modelovat předběžné projekty, aby pochopily, jak nadcházející práce ovlivní kapacitu, časové plány a rizika spojená s dodáním
- Fáze projektu a milníky: Plány lze vytvářet pomocí úkolů, fází projektu, milníků a volna, s možností přepínání mezi různými časovými horizonty
Výhody a nevýhody Runn
Výhody:
- Plánujte zaměstnance podle procentuálního rozdělení mezi úkoly
- Snadné nastavení a zavedení napříč týmy
- Vlastní štítky filtrují lidi podle dovedností, rolí nebo lokalit
Nevýhody:
- Omezené funkce pro řízení projektů
- Menší komunita uživatelů, méně šablon
- Méně integrací než u zavedených konkurentů
Ceny Runn
- Lite: 9 $/uživatel/měsíc
- Standard: 13 $/uživatel/měsíc
- Pro pokročilé: Kontaktujte obchodní oddělení
Hodnocení a recenze Runn
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,8/5 (více než 30 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Runn?
Jeden z uživatelů Capterry uvádí:
Celkově pozitivní zkušenost, co se týče používání produktu, snadnosti použití, interakcí s personálem/podporou/botem a ochoty podporovat neziskovou organizaci při našem plánování. Velmi spokojeni.
Věděli jste, že? Henry Gantt vynalezl Ganttův diagram kolem let 1910–1915 jako vizuální nástroj pro plánování výrobního vytížení v čase, přičemž přizpůsoboval posloupnosti úkolů dostupné kapacitě strojů a pracovní síly. Dodnes zůstává jedním z nejpoužívanějších plánovacích nástrojů na světě, přičemž jeho koncepce se v podstatě nezměnila.
8. Produktivní
Productive kombinuje plánování zdrojů s rozpočtováním a sledováním ziskovosti, což vám poskytuje finanční a provozní přehled na jednom místě. Nástroje pro plánování zobrazují dostupnost týmu společně s rozpočty projektů, takže můžete nasadit své nejcennější lidi na nejziskovější práci.
Productive je určen pro agentury, kde lidé rozdělují svůj čas mezi více projektů pro různé klienty a marže závisí na přesnosti využití. Zprávy o využití sledují fakturovatelný a nefakturovatelný čas a funkce specifické pro agentury zpracovávají paušální platby a marže projektů.
Upřímný názor: Zaměření na agentury je zároveň předností i omezením. Pokud neprovozujete firmu poskytující služby, bude pro vás většina funkcí Productive zbytečná. Pokročilé reportování je navíc dostupné pouze v dražších tarifech.
Nejlepší funkce pro produktivitu
- Prognózy využití: Productive umožňuje týmům vizualizovat a prognózovat míru využití a podporuje rozhodování o tom, zda přijmout nové projekty
- Sledování času a skutečné hodnoty: Když někdo zaznamená čas v Productive, automaticky se aktualizuje čerpání rozpočtu, využití a prognózované marže
- Řízení projektů a úkolů: Productive spojuje správu úkolů, přidělování zdrojů, sledování času, správu žádostí o dovolenou, rozpočtování a CRM
Výhody a nevýhody Productive
Výhody:
- Předběžné rezervace pro nepotvrzené projekty, které lze převést na potvrzené
- Plánování je integrováno s žádostmi o volno a dovolenou
- Propojuje se se Slackem, Google Kalendářem, Outlookem, Xero, QuickBooks, BambooHR a Breathe
Nevýhody:
- Zaměření na agentury je pro podniky, které neposkytují služby, zbytečné
- Náročnost osvojení pro týmy, které s integrovaným řízením zdrojů a financí teprve začínají
- Pokročilé funkce pro vytváření reportů jsou dostupné pouze v dražších tarifech
Výhodné ceny
- Essential: 10 $/uživatel/měsíc
- Professional: 25 $/uživatel/měsíc
- Ultimate: Kontaktujte obchodní oddělení
Hodnocení a recenze produktivity
- G2: 4,7/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 80 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Productive?
Jeden uživatel G2 uvádí:
Líbí se mi, jak intuitivní a uživatelsky přívětivé je rozhraní – díky tomu bylo zapracování rychlé a snadné. Navíc jsou nástroje pro spolupráci fantastické a udržují můj tým propojený a sladěný, a to i napříč různými časovými pásmy.
Kterou z nich byste si měli vybrat?
Čistě plánovací nástroj bez zátěže projektového řízení: Float nebo Resource Guru. Rychlejší nasazení, nižší cena na uživatele a možnost zachovat si stávající nástroj pro úkoly.
Agentura nebo poskytovatel služeb: Produktivní, pokud účtujete hodinovou sazbu a záleží vám na marži na projektu. Float, pokud preferujete méně náročný přístup.
Střední segment trhu s komplexními výpočty zdrojů: Wrike pro procentuální alokaci napříč portfolii. Runn, pokud je hlavním problémem plánování scénářů.
Již používáte Asanu nebo monday.com: Využijte to, co máte. Obě platformy zvládají kapacitu natolik dobře, že přechod jen kvůli tomuto důvodu obvykle nestojí za migraci.
Chcete, aby plánování kapacity probíhalo souběžně s aktuální prací: ClickUp. Výhodou je struktura – přehled o pracovní zátěži se přepočítává podle pohybu úkolů, protože se jedná o stejná data – a nevýhodou je delší doba potřebná k osvojení.
Všech osm má společný rys: s plánovacími nástroji jako Float a Resource Guru se snadno pracuje, pokud potřebujete pouze informace o dostupnosti, ale plán je oddělený od samotné práce. Plán a práce se od sebe vzdalují, pokud je někdo ručně nesynchronizuje. Právě tuto mezeru záměrně vyplňuje integrovaný pracovní prostor, jako je ClickUp.
Často kladené otázky (FAQ)
Jaký je rozdíl mezi plánováním kapacity a plánováním zdrojů?
Plánování kapacity se týká pochopení celkového množství práce, které váš tým zvládne, zatímco plánování zdrojů se týká přiřazování konkrétních lidí ke konkrétním úkolům. Kapacita odpovídá na otázku: „Máme dostatek kapacit?“ a plánování zdrojů odpovídá na otázku: „Kdo by měl tuto práci vykonat?“
Mohu nástroje pro plánování kapacity používat pro týmy všech velikostí?
Ano, existují nástroje pro týmy všech velikostí. Menší týmy mohou začít s jednoduchým plánovačem, zatímco větší organizace často potřebují komplexní platformu, která kombinuje plánování kapacity s řízením projektů a reportingem.
Jak se nástroje pro plánování kapacity založené na umělé inteligenci liší od řešení založených na tabulkách?
Nástroje pro plánování kapacity založené na umělé inteligenci analyzují data o pracovní zátěži v reálném čase, doporučují vlastníky úkolů, upozorňují na úzká místa a shrnují rizika týkající se kapacity. Plánování založené na tabulkách závisí na ručních aktualizacích, takže se stává zastaralým, jakmile se změní termíny, přiřazení nebo dostupnost.
Lze nástroje pro plánování kapacity integrovat do stávajícího softwaru pro řízení projektů?
Mnoho specializovaných nástrojů pro plánování kapacity nabízí integraci. All-in-one řešení jako ClickUp, které kombinuje plánování kapacity se správou úkolů, však integraci eliminuje. Zabraňuje také problémům se synchronizací dat, které mohou vzniknout při používání samostatných nástrojů.