10 nejlepších alternativ k Fyntrix AI v roce 2026

Většina týmů přechází od Fyntrix AI ze stejného důvodu: zrychluje práci s e-maily, aniž by vyřešila problém nesourodých systémů, které jsou původní příčinou přetížení e-mailové schránky.
Tento průvodce představuje 10 alternativ k Fyntrix AI, od rychlejších klientů pro správu e-mailů až po konvergované pracovní prostory, které snižují nutnost považovat e-mail za vaše ústřední centrum.
Alternativy k Fyntrix AI v kostce
Zde je stručný přehled toho, v čem vynikají nejlepší alternativy k Fyntrix AI. 👀
|Nástroj
|Nejvhodnější pro
|Nejlepší funkce
|Ceny*
|ClickUp
|Správa práce založená na AI pro týmy, které potřebují sjednotit e-maily, úkoly, dokumenty a komunikaci v jednom kontextovém pracovním prostoru
|ClickUp Brain pro kontextově orientovanou AI napříč úkoly, dokumenty a chaty, Super Agents pro provádění pracovních postupů bez nutnosti programování s AI spolupracovníky, sjednocená schránka pro prioritizaci oznámení a jejich převádění na úkoly
|Navždy zdarma; přizpůsobení pro podniky k dispozici
|Notion
|Znalostní pracovníci a týmy, které potřebují dokumentaci podporovanou umělou inteligencí, wiki a jednoduché sledování projektů
|Notion AI pro psaní, shrnování a extrahování úkolů, integrace Notion Calendar pro plánování a Notion Mail pro e-maily v pracovním prostoru
|Zdarma; od 12 $/měsíc na uživatele
|Motion
|Profesionálové a malé týmy, které chtějí plánování založené na AI a automatické plánování kalendáře
|Inteligentní automatické plánování na základě priorit a termínů, dynamické přeplánování při změně plánů a časové bloky zaměřené na konkrétní úkoly, které omezují rozptylování
|Bezplatná zkušební verze; Ceny začínají na 29 $/měsíc na uživatele
|Superhuman
|Pokročilí uživatelé zaměření na rychlé e-mailové pracovní postupy a produktivitu pomocí klávesnice
|Vytváření a shrnování e-mailů s podporou AI, navigace pomocí klávesnice pro rychlou správu doručené pošty, rozdělená doručená pošta pro stanovení priorit
|Ceny začínají na 30 $/měsíc
|Shortwave
|Uživatelé Gmailu, kteří hledají organizaci doručené pošty a sémantické vyhledávání založené na AI
|Vyhledávání e-mailů v přirozeném jazyce pomocí AI, automatické seskupování e-mailů s nízkou prioritou, návrhy okamžitých odpovědí
|Zdarma; od 18 $/měsíc na uživatele
|Missive
|Týmy, které potřebují spolupracovat na sdílené schránce a komunikovat v reálném čase prostřednictvím e-mailů
|Sdílené koncepty pro společné psaní e-mailů, interní týmový chat vedle e-mailových vláken, pravidla pro přiřazování a směrování konverzací
|Bezplatná zkušební verze; Ceny začínají na 18 $/měsíc na uživatele
|Spike
|Jednotlivci a malé týmy, kteří preferují e-mailové rozhraní ve stylu chatu s integrovanými nástroji pro zvýšení produktivity
|Rozhraní pro konverzační e-maily, které odstraňuje nepořádek, Magic Message AI pro vytváření návrhů odpovědí, Priority Inbox pro filtrování důležitých zpráv
|Zdarma; od 8 $/měsíc na uživatele
|Fyxer AI
|Jednotlivci, kteří hledají automatické vytváření e-mailů, prioritizaci doručené pošty a přípravu schůzek s podporou AI
|Odpovědi generované umělou inteligencí přizpůsobené stylu psaní uživatele, automatické třídění doručené pošty podle priority, generování shrnutí schůzek s přehledem relevantních konverzací
|Bezplatná zkušební verze; Ceny od 30 $/měsíc
|SaneBox
|Profesionálové, kteří jsou zahlceni množstvím e-mailů a potřebují inteligentní filtrování a stanovení priorit
|Složka SaneLater pro oddělování nenaléhavých e-mailů, režim Nerušit pro soustředěnou práci, připomenutí k nezodpovězeným e-mailům
|Bezplatná zkušební verze; Ceny od 3,49 $/měsíc
|Clean Email
|Uživatelé se zaměřují na hromadné čištění doručené pošty a dlouhodobou organizaci e-mailů
|Funkce Smart Views pro seskupování podobných e-mailů, nástroj Unsubscriber pro správu odběrů, pravidla Auto Clean pro průběžnou údržbu doručené pošty
|Bezplatná zkušební verze; Ceny od 9,99 $/měsíc
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým se řídí transparentním, na výzkumu založeným a dodavateli neutrálním procesem, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí ze skutečné hodnoty produktu.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
Proč hledat alternativy k Fyntrix AI
Možná hledáte alternativu, pokud se potýkáte s problémy, jako jsou tyto:
- Omezený rozsah AI: Fyntrix AI vidí pouze vaši doručenou poštu, takže nemůže odpovídat na otázky týkající se stavu projektu ani shrnout práci probíhající mimo e-mail
- Žádná viditelnost pro tým: Fyntrix AI je určen pro jednotlivce, takže týmy nemají přehled o tom, kdo zpracovává konkrétní požadavky klientů nebo prodejní příležitosti
- Nesouvislé pracovní postupy: E-mailové požadavky je stále nutné ručně převádět na úkoly, což vytváří mezery, ve kterých může dojít ke ztrátě práce
Níže uvedené alternativy řeší tyto problémy různými způsoby. Některé se zaměřují především na vylepšení e-mailové komunikace, zatímco jiné, jako například ClickUp, se snaží eliminovat nadměrné množství nástrojů, které jsou příčinou problémů s e-maily.
Nejlepší alternativy k Fyntrix AI, které můžete použít
Toto je náš výběr nejlepších alternativ k Fyntrix AI. 👇
1. ClickUp (nejlepší volba pro týmy, které chtějí správu práce založenou na AI nad rámec e-mailu)
Fyntrix AI vám pomáhá pracovat s e-maily rychleji. ClickUp volí jiný přístup: pomáhá snížit množství práce, které musí e-mailem projít.
Na tom záleží. Pro mnoho týmů není přetížení e-mailem ve skutečnosti problémem e-mailu. Je to příznak nepropojené práce. Žádosti jsou v doručené poště, aktualizace v chatu, rozhodnutí v dokumentech a úkoly se ručně kopírují do samostatného projektového nástroje. Než na e-mail odpovíte, už si musíte dávat dohromady kontext ze tří nebo čtyř míst.
ClickUp je konvergovaný AI pracovní prostor vytvořený právě k tomuto účelu. Kombinuje úkoly, dokumenty, chat, automatizace a AI v jednom systému, takže týmy mohou řídit práci tam, kde se skutečně odehrává, místo aby považovaly e-mail za centrum všeho. To z něj dělá mnohem silnější alternativu k Fyntrix AI pro týmy, které potřebují přehled, koordinaci a důslednost, nejen rychlejší odpovědi.
ClickUp vám nepomáhá pouze s psaním e-mailů, ale také s přeměnou příchozích úkolů na sledované provedení. Žádost se může stát úkolem, diskuse může zůstat připojena k projektu, ke kterému patří, a AI může čerpat kontext z celého vašeho pracovního prostoru, nikoli pouze z vaší doručené pošty. Pro týmy, které se snaží omezit přepínání mezi nástroji a zabránit ztrátě práce mezi systémy, je to mnohem větší zlepšení než chytřejší e-mailový asistent.
📌 Vyzkoušejte tento příkaz: Vytvořte stručnou aktualizaci pro klienta na základě tohoto úkolu. Uveďte dosažený pokrok, aktuální stav a případné závislosti nebo zpoždění jednoduchým jazykem.
Nejlepší funkce ClickUp
- Automatizace pracovních postupů a agenti AI: Využijte ClickUp Automations a Super Agents k rozdělování práce, spouštění dalších kroků a omezení opakované koordinace
- Kontextově orientovaná AI s ClickUp Brain: Klást otázky, navrhovat aktualizace, shrnovat práci a generovat obsah s využitím kontextu z vašich úkolů, dokumentů a konverzací
- Propojené řízení práce: Sjednoťte úkoly, dokumenty, chat a oznámení do jednoho pracovního prostoru, aby se žádosti neztrácely mezi jednotlivými nástroji
Výhody a nevýhody ClickUp
Výhody
- Řeší větší problém s pracovním tokem: ClickUp snižuje přetížení e-mailem tím, že propojuje úkoly, dokumenty, komunikaci a AI v jednom pracovním prostoru, místo aby e-maily považoval za samostatnou vrstvu
- Zlepšuje přehled v týmu: Týmy mohou vidět, kdo je zodpovědný za co, co je zablokováno a co je třeba udělat dál, aniž by musely prohledávat doručené pošty nebo přepínat mezi nástroji
- Omezuje nadměrné používání nástrojů: Díky kombinaci správy práce, komunikace a automatizace na jednom místě ClickUp omezuje neustálé přepínání mezi nesouvislými aplikacemi
Nevýhody
- Není to specializovaný e-mailový klient: ClickUp podporuje e-maily v rámci pracovních postupů, ale není navržen tak, aby nahradil samostatný nástroj pro správu doručené pošty pro uživatele, kteří preferují čistě e-mailové prostředí.
- Může působit komplexněji, než je nutné: Samostatní uživatelé nebo týmy, které hledají pouze jednoduchou pomoc s doručenou poštou, mohou shledat ClickUp komplexnějším, než je pro jejich každodenní použití nutné.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 11 480 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 565 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Spokojený uživatel ClickUp sděluje:
Moc se mi líbí, jak mi ClickUp díky automatizacím šetří nespočet hodin a jak mi zjednodušuje proces rezervací. Automatizace jsou pro mě neocenitelné a miluji funkce SuperAgent, které jsem nedávno objevil. SuperAgenti a automatizace za mě vyřizují drobnosti, takže se mohu soustředit na důležitější úkoly. […] Další skvělou funkcí je propojení s Google Mailem, které mi umožňuje odesílat e-maily prostřednictvím automatizací nebo přes ClickUp, takže už nemusím mít otevřené stovky e-mailů.
2. Notion (nejlepší volba pro znalostní pracovníky, kteří potřebují dokumenty, wiki a jednoduchou správu úkolů s využitím AI)
Notion je propojený pracovní prostor postavený na dokumentaci, správě znalostí a jednoduché organizaci projektů. Funguje obzvláště dobře jako centrální uzel pro wiki, poznámky a relační databáze.
Jeho AI je zabudována do každé stránky, což vám umožňuje shrnout dlouhé dokumenty, vytáhnout akční položky ze zápisů z jednání nebo vygenerovat první návrhy projektových zadání. Platforma se také rozšířila o Notion Calendar a Notion Mail, aby sjednotila plánování a e-maily do jednoho prostředí.
Nejlepší funkce Notion
- Notion AI: Integrovaný AI asistent vám pomáhá psát, upravovat a shrnovat obsah přímo ve vašich dokumentech a databázích
- Relační databáze: Můžete vytvářet výkonné databáze pro sledování projektů, úkolů nebo kontaktů a propojovat je dohromady za účelem budování vlastních systémů
- Propojený kalendář a e-mail: Notion Calendar se synchronizuje s Google Calendar a Notion Mail přináší e-maily přímo do vašeho pracovního prostoru, i když se jedná o novější funkci
Výhody a nevýhody Notion
Výhody:
- Vysoce flexibilní: Můžete vytvořit téměř jakýkoli druh pracovního postupu nebo systému dokumentace, který potřebujete
- Vynikající pro správu znalostí: Vyniká při vytváření a organizaci rozsáhlého obsahu, jako jsou týmové wiki a projektové plány
Nevýhody:
- Může být pomalý: Pracovní prostory s tisíci stránkami nebo složitými databázemi mohou mít problémy s výkonem
- Náročná křivka učení: Vytvoření pokročilých nastavení vyžaduje značnou časovou investici
Ceny Notion
- Zdarma
- Plus: 12 $/měsíc na uživatele
- Pro firmy: 24 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Notion
- G2: 4,6/5 (více než 10 215 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 685 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Notionu?
Jeden uživatel Redditu říká:
Vlastně jsem jen vyzkoušel zkušební verzi. Na přepisování textu to stačilo a moc se mi to líbilo při vytváření databází, zejména s vztahy a vzorci. Bylo to mnohem rychlejší, než když se snažím správně napsat syntaxi. U delších textů mě to nijak zvlášť neohromilo, na to zůstanu u těch hlavních nástrojů
3. Motion (nejlepší volba pro profesionály, kteří chtějí, aby AI automaticky plánovala úkoly a schůzky)
Motion je plánovací nástroj založený na umělé inteligenci, který řeší jinou část problému: čas, nikoli e-maily. Namísto toho, aby vám pouze pomáhal psát e-maily, automaticky naplánuje vaše úkoly a schůzky do vašeho kalendáře. Vy zadáte úkoly a termíny; Motion sestaví realistický plán vašeho dne.
Když se změní váš rozvrh, AI automaticky přeskupí vaše úkoly tak, aby se do něj vešly. Toto dynamické plánování zabraňuje přetížení, které vede k vyhoření a zmeškání termínů.
Nejlepší funkce Motion
- Inteligentní automatické plánování: Motion najde nejlepší čas na práci na vašich úkolech na základě priority, termínů a vašich stávajících schůzek
- Automatické přeplánování: Pokud dojde k rezervaci schůzky nebo úkol trvá déle, než se očekávalo, Motion váš kalendář okamžitě upraví
- Plánovač schůzek: Obsahuje odkazy pro rezervaci, díky kterým můžete sdílet svou dostupnost, což omezuje výměnu e-mailů, která je obvykle nutná k nalezení vhodného termínu schůzky
Výhody a nevýhody Motion
Výhody:
- Snižuje únavu z rozhodování : Nemusíte plýtvat mentální energií na rozhodování, na čem budete pracovat dál
- Vytváří realistický rozvrh: Zabrání tomu, abyste si naplánovali příliš mnoho úkolů, tím, že naplánuje pouze to, na co máte čas
- Podporuje soustředění: Pomáhá vám chránit se před rozptýlením tím, že rozděluje úkoly do časových bloků
Nevýhody:
- Nespravuje e-maily: Jedná se o nástroj pro správu času, nikoli o e-mailového asistenta. Pro funkce AI související s doručenou poštou budete potřebovat jiný nástroj.
- Vyžaduje důvěru v AI: Někteří uživatelé se necítí dobře, když nechávají algoritmus řídit svůj rozvrh
- Omezené funkce pro týmy: Je určen především pro individuální použití a postrádá robustní funkce pro spolupráci
Ceny Motion
- Bezplatná zkušební verze
Pro jednotlivce
- Pro AI: 49 $/měsíc
- Business AI: 69 $/měsíc
Pro týmy
- Pro AI: 29 $/měsíc na uživatele
- Business AI: 49 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Motion
- G2: 4,1/5 (více než 155 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 85 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Motion?
Jak bylo sdíleno na G2:
Rád používám funkci AI v Motionu k tomu, abych si kladl otázky o tom, jak trávím svůj čas a zda existuje lepší způsob, jak věci organizovat. Je to opravdu užitečné při zjišťování, zda mi něco neuniklo. Také se mi líbí funkce, která mi umožňuje odesílat úkoly přímo z e-mailu. Agendu AI používám denně, protože mi organizuje úkoly podle toho, co je třeba upřednostnit, a pomáhá mi tak vše efektivně spravovat.
4. Superhuman (nejlepší volba pro pokročilé uživatele, kteří kladou důraz na rychlost e-mailů a pracovní postupy založené na klávesnici)
Superhuman je navržen s důrazem na rychlost a stále patří k nejvíce na e-mail zaměřeným možnostem v tomto seznamu. Dosahuje toho díky designu zaměřenému na klávesnici, kde má téměř každá akce svou klávesovou zkratku. Pokročilí uživatelé mohou procházet svou doručenou poštu, aniž by se vůbec dotkli myši.
Jeho AI je hladce integrována, aby vám pomohla navrhovat odpovědi, shrnovat vlákna a přizpůsobovat tón za běhu. Navíc Split Inbox také automaticky třídí e-maily, takže vidíte pouze to, co je důležité.
Nejlepší funkce Superhuman
- Superhuman AI: Integrovaný AI asistent pro psaní, přepisování a shrnování e-mailů
- Design zaměřený na klávesnici: Umožňuje vám spravovat doručenou poštu vysokou rychlostí pomocí klávesových zkratek pro každou akci
- Stav přečtení: Ukazuje, kdy byly vaše e-maily otevřeny, což je užitečné pro prodej a následné kontakty
Výhody a nevýhody Superhuman
Výhody:
- Extrémně rychlý: Uživatelé se shodují, že jde o nejrychlejší e-mailového klienta, jakého kdy používali
- Hladká integrace AI: Funkce AI jsou zabudovány přímo do okna pro psaní, díky čemuž se snadno používají
- Pracovní postup s jasným smyslem: Návrh vás vede k prázdné doručené poště, což pomáhá budovat správné e-mailové návyky
Nevýhody:
- Pouze e-mail: Nespravuje úkoly, projekty ani jiné typy práce
- Omezená podpora poskytovatelů: Funguje pouze s účty Gmail a Outlook
- Žádné funkce pro týmy: Jedná se o individuální nástroj bez sdílených schránek nebo možnosti týmové spolupráce
Ceny Superhuman
- Starter: 30 $/měsíc
- Business: 40 $/měsíc
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Superhuman
- G2: 4,7/5 (více než 1 195 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 20 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Superhuman?
Líbí se mi funkce rozdělené doručené pošty a funkce automatického a plánovaného sledování. Používání různých klávesových zkratek je velmi užitečné a šetří čas. Také mi připadá, že vyhledávací funkce je výkonnější než u jiných e-mailových platforem, které používám, což je skvělé!
5. Shortwave (nejlepší volba pro uživatele Gmailu, kteří hledají správu doručené pošty přímo v AI)
Shortwave je e-mailový klient využívající umělou inteligenci, který byl navržen tak, aby byl Gmail přehlednější, rychlejší a snáze prohledávatelný. Jeho vynikající funkcí je vyhledávání v přirozeném jazyce, které vám umožňuje klást otázky týkající se vaší doručené pošty. Můžete se například zeptat: „Co řekl můj šéf o rozpočtu na třetí čtvrtletí loňského roku?“ a umělá inteligence vyhledá příslušné e-maily.
Kromě vyhledávání Shortwave automaticky seskupuje související e-maily (jako jsou newslettery a oznámení), aby vaše doručená pošta zůstala přehledná. Nabízí také návrhy odpovědí a shrnutí pomocí AI, což z něj dělá moderní alternativu k Fyntrix pro všechny, kteří se pohybují v ekosystému Google.
Nejlepší funkce Shortwave
- Automatické seskupování: Seskupuje e-maily, které nejsou urgentní, aby se vaše hlavní doručená pošta nezahltila
- Návrhy okamžitých odpovědí: Můžete si vybrat z možností rychlých odpovědí na základě obsahu e-mailu
- Moderní rozhraní: Nabízí přehlednější a rychlejší prostředí než standardní webová aplikace Gmail.
Klady a zápory Shortwave
Výhody:
- Výkonné sémantické vyhledávání: Možnost vyhledat staré e-maily na základě jejich popisu vám ušetří spoustu času
- Vylepšuje Gmail: Funguje na vašem stávajícím účtu Gmail, takže není třeba nic přenášet
- Dobrá rovnováha funkcí: Přináší užitečnou AI, aniž by rozhraní působilo přeplněně
Nevýhody:
- Pouze Gmail: Nepodporuje Outlook ani jiné e-mailové služby
- Žádné funkce pro řízení projektů: Jedná se výhradně o nástroj pro e-mailovou komunikaci
- Seskupování může být nedokonalé: Někteří uživatelé uvádějí, že AI občas e-maily zařadí do nesprávné kategorie
Ceny Shortwave
Jednotlivci
- Zdarma
- Pro: 18 $/měsíc na uživatele
Podnikání
- 14denní bezplatná zkušební verze
- Pro firmy: 30 $/měsíc na uživatele
- Premier: 45 $/měsíc na uživatele
- Max: 120 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Shortwave
- G2: 4,4/5 (více než 65 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Shortwave?
Někdo na G2 píše:
Shortwave pomáhá při správě e-mailů díky funkcím, jako je přizpůsobení, stanovení priorit a zabezpečení dat. Díky jeho uživatelsky přívětivému rozhraní ho používám každý den a dokonce jsem přešel z Gmailu. Funkce připnutí je výjimečně skvělá a umožňuje snadný přístup k důležitým e-mailům.
📮 ClickUp Insight: Jeden z pěti profesionálů tráví denně více než 3 hodiny pouhým hledáním souborů, zpráv nebo dalších souvislostí ke svým úkolům. To je téměř 40 % celého pracovního týdne promarněného na něco, co by mělo trvat jen pár vteřin!
Funkce Connected Search od ClickUp sjednocuje veškerou vaši práci – napříč úkoly, dokumenty, e-maily a chaty – takže můžete najít přesně to, co potřebujete, kdykoli to potřebujete, aniž byste museli přepínat mezi nástroji.
6. Missive (nejlepší pro týmy, které potřebují sdílené schránky s možností spolupráce v reálném čase)
Missive je týmový e-mailový klient, který nabízí přehlednost a funkce pro spolupráci ve sdílených schránkách. Konverzace můžete přiřadit konkrétním členům týmu, aby každý věděl, kdo za co odpovídá.
Platforma vám také umožňuje chatovat s kolegy přímo vedle e-mailové konverzace, díky čemuž jsou rozhovory o zákazníkovi nebo problému na jednom místě. Můžete dokonce spolupracovat na psaní e-mailu v reálném čase pomocí sdílených konceptů.
Nejlepší funkce Missive
- Sdílené koncepty: Společně pište a upravujte e-maily v reálném čase před jejich odesláním
- Týmový chat: Probírejte e-maily se svým týmem v bočním chatu, aniž byste museli přeposílat vlákna
- Pravidla automatizace: Automaticky směrujte, přiřazujte nebo označujte e-maily podle vlastních pravidel
Výhody a nevýhody Missive
Výhody:
- Navrženo pro týmové pracovní postupy: Funkce jsou od základu navrženy pro týmovou spolupráci v oblasti e-mailů
- Omezuje interní komunikaci: Stav jakékoli konverzace můžete sledovat přímo v Missive
- Podporuje více e-mailových poskytovatelů: Funguje s Gmailem, Outlookem a dalšími účty IMAP
Nevýhody:
- Omezené funkce AI: Důraz je kladen na spolupráci, nikoli na psaní nebo shrnování textů pomocí AI
- Pro malé týmy může být příliš výkonný: Funkce mohou být pro jednotlivce nebo velmi malé týmy příliš složité
- Nelze integrovat s nástroji pro řízení projektů: Budete muset ručně přenášet informace mezi Missive a vaším nástrojem pro správu úkolů
Ceny Missive
- 30denní bezplatná zkušební verze
- Starter: 18 $/měsíc na uživatele
- Productive: 30 $/měsíc na uživatele
- Business: 45 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Missive
- G2: 4,8/5 (více než 795 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (více než 145 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Missive?
Recenze na Capterra uvádí:
Možnost mít více schránek (podpora, fakturace, obecné dotazy) na jednom místě je přesně to, co jsme potřebovali. Díky @zmínkám v interních komentářích je velmi snadné zapojit správnou osobu, aniž bychom museli e-maily přeposílat sem a tam.
7. Spike (nejlepší volba pro uživatele, kteří preferují e-mail ve stylu chatu s integrovanými nástroji pro zvýšení produktivity)
Spike promění vaše e-maily v konverzaci podobnou chatu. Odstraňuje záhlaví a zbytečné prvky a zobrazuje vaše e-maily jako jednoduché bubliny se zprávami. Díky tomu je konverzace přehlednější a mnohem rychleji se čte.
Kromě jedinečného rozhraní nabízí Spike také integrované poznámky, úkoly a videokonference. Ačkoli jsou tyto funkce základní ve srovnání se specializovanými nástroji, umožňují vám zvládat jednoduché pracovní postupy, aniž byste museli opustit svou doručenou poštu. Umělá inteligence Spike, nazvaná Magic Message, vám také pomáhá s přípravou odpovědí a úpravou tónu.
Nejlepší funkce Spike
- Integrované nástroje pro zvýšení produktivity: Aplikace obsahuje základní poznámky, úkoly a videokonference
- Magic Message AI: Integrovaný AI asistent pro psaní a úpravy e-mailů
- Prioritní doručená pošta: Alternativa k Fyntrixu odfiltruje méně důležité zprávy, abyste se mohli soustředit na to podstatné
Výhody a nevýhody Spike
Výhody:
- Omezuje přepínání mezi aplikacemi: Mít základní nástroje pro produktivitu v jedné aplikaci je praktické pro jednoduché případy použití
- Podporuje všechny hlavní e-mailové poskytovatele: Funguje s Gmailem, Outlookem, Yahoo a dalšími účty IMAP
Nevýhody:
- Rozhraní chatu není pro každého: U delších a formálnějších e-mailových konverzací může být matoucí
- Funkce nejsou příliš propracované: Vestavěné poznámky a úkoly nejsou tak výkonné jako specializované nástroje
- Může působit příliš neformálně: Tento styl nemusí být vhodný pro veškerou profesionální komunikaci nebo komunikaci s klienty.
Ceny v období špičky
E-mailová aplikace
- Pro: 8 $/měsíc na uživatele
- Ultimate: 16 $/měsíc na uživatele
Teamspace
- Zdarma
- Tým: 5 $/měsíc na uživatele
- Pro firmy: 10 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Spike
- G2: 4,6/5 (více než 260 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 45 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Spike?
Zpětná vazba na G2 zmiňuje:
Rád používám Spike, protože díky němu mi e-mail připadá jako chat, což je rychlé a snadno ovladatelné. Přehledné rozhraní a vestavěné funkce, jako jsou poznámky a úkoly, pomáhají zvýšit produktivitu a udržet vše přehledně na jednom místě. Díky tomu je moje každodenní komunikace mnohem efektivnější.
8. Fyxer AI (nejlepší volba pro jednotlivce, kteří chtějí automatizované vytváření e-mailů a organizaci doručené pošty)
Fyxer AI je přímou alternativou k Fyntrix AI, která funguje jako váš osobní e-mailový asistent s umělou inteligencí. Naučí se váš styl psaní a navrhne za vás odpovědi, které pak můžete upravit a odeslat. U rutinních zpráv jej můžete dokonce nastavit tak, aby odpovědi odesílal automaticky.
Slouží také jako nástroj pro přípravu schůzek s využitím umělé inteligence, který generuje souhrny před vašimi událostmi v kalendáři. Tyto souhrny shrnují relevantní e-mailovou korespondenci, takže do každé schůzky vstupujete s patřičným kontextem. Fyxer je určen pro jednotlivce, kteří chtějí co nejvíce automatizovat svůj e-mailový pracovní postup.
Nejlepší funkce Fyxer AI
- Odpovědi generované umělou inteligencí: Vytváří návrhy e-mailových odpovědí na základě historie konverzace a vašeho osobního stylu
- Organizace doručené pošty: Umělá inteligence automaticky třídí e-maily podle priority, aby vám pomohla soustředit se
- Vytváření shrnutí schůzek: Před schůzkami sestavuje souhrny relevantních e-mailů
Výhody a nevýhody Fyxer AI
Výhody:
- Výrazně šetří čas při psaní: Odpovědi vypracované pomocí AI zvládnou velkou část vaší e-mailové zátěže
- Přizpůsobí se vašemu stylu: Umělá inteligence se od vás učí, takže její návrhy jsou s postupem času stále přirozenější
- Automatická příprava na schůzky: Briefy jsou užitečným způsobem, jak se rychle zorientovat
Nevýhody:
- Pouze pro jednotlivce: Neobsahuje funkce pro týmovou spolupráci ani sdílenou schránku
- Omezené integrace: Neumožňuje propojení s vašimi dalšími pracovními nástroji, jako jsou projektové manažery nebo CRM systémy
- Vyžaduje důvěru: Povolení automatického odesílání e-mailů pomocí AI vyžaduje vysokou míru důvěry v její přesnost
Ceny Fyxer AI
- 7denní bezplatná zkušební verze
- Starter: 30 $/měsíc na uživatele
- Professional: 50 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Fyxer AI
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
9. SaneBox (nejlepší volba pro všechny, kteří jsou zahlceni množstvím e-mailů a potřebují inteligentní filtrování)
SaneBox funguje spíše jako chytrý filtr než jako plnohodnotný e-mailový asistent. Využívá AI k analýze vašich e-mailových návyků a automaticky třídí nenaléhavé zprávy do samostatné složky SaneLater. Ve vaší hlavní doručené poště tak zůstanou pouze e-maily, o kterých se AI naučila, že jsou pro vás důležité.
Protože nástroj funguje na serveru, nemusíte měnit svého e-mailového klienta. Alternativa k Fyntrixu také zahrnuje funkce jako SaneBlackHole pro okamžité blokování odesílatelů a připomenutí k následnému kontaktování v případě e-mailů, na které jste nedostali odpověď.
Nejlepší funkce SaneBoxu
- Složka SaneLater: Automaticky přesouvá nenaléhavé e-maily z vaší doručené pošty, abyste je mohli zpracovat později
- Nerušit: Tato funkce pozastaví doručování nenaléhavých e-mailů v časech, které si nastavíte pro soustředěnou práci
- Upomínky: Upozorní vás, pokud na vámi odeslaný e-mail nepřijde odpověď v určitém časovém rozmezí
Výhody a nevýhody SaneBoxu
Výhody:
- Funguje s jakýmkoli e-mailovým klientem: Můžete i nadále používat e-mailovou aplikaci, kterou již znáte a máte rádi
- Snadné nastavení: Po krátkém zaškolení běží automaticky na pozadí
- Snižuje stres z přeplněné schránky: Díky oddělení podstatných informací od rušivých prvků vám pomůže zvládnout objem e-mailů
Nevýhody:
- Žádné funkce pro psaní pomocí AI: Pouze filtruje a organizuje; nepomáhá vám psát e-maily
- Vyžaduje kontrolu druhé složky: Musíte si vytvořit zvyk kontrolovat složku SaneLater
- Algoritmus není dokonalý: Občas se může stát, že důležitý e-mail bude omylem odfiltrován
Ceny SaneBoxu
- 14denní bezplatná zkušební verze
- Snack: Od 3,49 $/měsíc
- Lunch: Od 5,99 $/měsíc
- Dinner: Od 16,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze SaneBoxu
- G2: 4,9/5 (více než 185 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 70 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o SaneBoxu?
Uživatel na G2 zdůrazňuje:
Líbí se mi snadné používání a schopnost SaneBoxu uklidit mi e-mailovou schránku. Pomáhá mi to zabránit tomu, aby mi schránku zaplavovaly e-maily od dodavatelů a newslettery, kvůli kterým mi unikaly důležité informace. SaneBox v této situaci vnáší pořádek. Díky snadnému používání se cítím méně pod tlakem, abych dosáhl prázdné schránky, a nemám výčitky, že nestíhám všechny e-maily. Počáteční nastavení bylo velmi snadné.
10. Clean Email (nejlepší pro uživatele, kteří se zaměřují na hromadné čištění doručené pošty a průběžnou údržbu)
Clean Email se zaměřuje na hromadné čištění doručené pošty a pomáhá vám mnohem rychleji archivovat, mazat a organizovat velké objemy e-mailů. Seskupuje vaše e-maily do Smart Views, jako jsou E-maily ze sociálních sítí nebo Oznámení z online nakupování, abyste je mohli spravovat hromadně.
Můžete také nastavit pravidla Auto Clean, aby byla vaše doručená pošta i nadále přehledná. Můžete například vytvořit pravidlo, které po 30 dnech automaticky archivuje newslettery. Jedná se o nástroj pro údržbu, který vám pomůže dostat doručenou poštu pod kontrolu a udržet ji takovou.
Nejlepší funkce Clean Email
- Smart Views: Seskupuje podobné typy e-mailů pro snadné hromadné zpracování
- Odhlášení odběru: Identifikuje všechny vaše odběry a umožňuje vám je odhlásit na jednom místě
- Zaměřeno na ochranu soukromí: Nástroj analyzuje hlavičky e-mailů a metadata, nikoli obsah vašich zpráv
Výhody a nevýhody Clean Email
Výhody:
- Vynikající pro hromadné čištění: Pomůže vám uklidit přeplněnou doručenou poštu za zlomek času, který by to trvalo ručně
- Automatizuje údržbu doručené pošty: Pravidla Auto Clean pomáhají zabránit opětovnému hromadění nepořádku
- Podporuje všechny hlavní e-mailové poskytovatele: Funguje s Gmailem, Outlookem, Yahoo a dalšími účty IMAP
Nevýhody:
- Není to klient pro každodenní práci s e-maily: Jedná se o nástroj pro úklid, nikoli pro čtení a odpovídání na e-maily
- Vyžaduje pravidelné používání: Abyste z něj vytěžili maximum, musíte jej používat pravidelně, abyste udrželi pořádek ve své doručené poště.
- Žádné funkce pro psaní pomocí AI: Zaměřuje se výhradně na organizaci a úklid
Ceny služby Clean Email
- Bezplatná zkušební verze
- Jeden účet: 9,99 $/měsíc
- Pět účtů: 19,99 $/měsíc
- 10 účtů: 29,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze Clean Email
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Co říkají skuteční uživatelé o Clean Email?
Na základě recenze Capterra:
Tento software mi rozhodně velmi pomohl při správě mé e-mailové schránky. Snažit se organizovat svůj osobní a pracovní život v e-mailech může být kvůli množství zpráv, které denně dostávám, opravdu náročné. Tento software je úžasný pro velmi efektivní organizaci velkého množství e-mailů.
Správná alternativa k Fyntrix AI pro váš pracovní postup
Výběr správného nástroje závisí na identifikaci skutečného zdroje problému. Snažíte se vylepšit samotný e-mail, nebo opravit nesouvislé pracovní postupy, které způsobují, že je e-mailová komunikace tak náročná?
Pokud je přetížení e-mailem skutečně příznakem nesourodých nástrojů a roztříštěných informací, lepší e-mailový klient vyřeší jen část problému. Stále budete přepínat mezi aplikacemi a ručně obnovovat kontext. Právě v tom je ClickUp lepší volbou.
Sloučením úkolů, dokumentů a komunikace na jedno místo eliminujete roztříštěnost práce, která vede k přetížení e-mailové schránky. Vaše AI rozumí vaší práci, váš tým má úplný přehled a vaše pracovní postupy jsou propojeny od začátku do konce.
Často kladené otázky
Na co se mám zaměřit při výběru alternativy k Fyntrix AI?
Hledejte nástroj, který umí víc než jen zrychlit odpovědi na e-maily. Nejlepší alternativy k Fyntrix AI také zlepšují přehlednost, omezují ruční předávání úkolů a propojují e-maily s ostatními částmi vaší práce, jako jsou úkoly, dokumenty a týmová komunikace.
Která alternativa k Fyntrix AI je nejlepší pro týmy, nejen pro jednotlivce?
ClickUp je jednou z nejlepších možností pro týmy, protože jde nad rámec pouhé pomoci s doručenou poštou. Propojuje e-maily, úkoly, dokumenty, chat a pracovní postupy založené na AI v jednom pracovním prostoru, takže týmy mohou společně spravovat požadavky a jejich realizaci, místo aby pracovaly v nesouvislých nástrojích.
Existují alternativy k Fyntrix AI, které dobře fungují s Gmailem nebo Outlookem?
Ano. Nástroje jako Shortwave jsou vytvořeny speciálně pro uživatele Gmailu, zatímco Superhuman, Missive, Spike, SaneBox a Clean Email podporují Gmail i Outlook. Správná volba závisí na tom, zda chcete rychlejší práci s doručenou poštou, nebo komplexnější systém pro správu práce s e-maily.
Může alternativa k Fyntrix AI pomoci nejen s organizací e-mailů, ale také se snížením jejich přetížení?
Ano, ale to umí jen některé nástroje. Nástroje zaměřené na doručenou poštu, jako jsou SaneBox a Clean Email, pomáhají organizovat a filtrovat příchozí zprávy. Platformy jako ClickUp pomáhají zásadněji snížit přetížení e-mailem tím, že přesouvají úkoly, aktualizace a týmovou komunikaci do sdíleného pracovního prostoru, takže v e-mailu se toho vůbec nemusí dít tolik.
Jaký je rozdíl mezi e-mailovým asistentem s umělou inteligencí a integrovaným pracovním prostorem, jako je ClickUp?
E-mailový asistent s umělou inteligencí vám pomůže psát, shrnovat a organizovat zprávy ve vaší doručené poště. Konvergovaný pracovní prostor, jako je ClickUp, zvládá rozsáhlejší pracovní postupy tím, že propojuje úkoly, dokumenty, chat, automatizace a umělou inteligenci na jednom místě. To znamená, že váš tým může proměnit požadavky v akci, aniž by musel ručně přenášet kontext mezi jednotlivými nástroji.