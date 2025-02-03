10 nejlepších programů pro sdílenou schránku v roce 2025 (recenze a ceny)

Vynikající komunikace se zákazníky je základním prvkem každého úspěšného podnikání. Spokojenost zákazníků, a tedy i vaše tržby, závisí na tom, jak rychle a přesně reagujete na jejich požadavky a dotazy.
Správa e-mailů a další komunikace se zákazníky klade velký tlak na váš tým zákaznického servisu, ale existují způsoby, jak tuto zátěž zmírnit a zlepšit týmovou práci a produktivitu e-mailů – například software pro sdílenou schránku. ?
Nástroje pro sdílenou schránku umožňují více členům týmu přístup k e-mailovým účtům vaší skupiny a společné zpracování příchozích zpráv. Tím se centralizuje a zjednodušuje správa e-mailových úkolů, takže e-maily od zákazníků jsou vyřizovány rychleji a efektivněji.
Níže se podíváme na to, na co se zaměřit, když uvažujete o společné schránce, která zvýší produktivitu týmu a zlepší zákaznickou zkušenost. Poté porovnáme některé skvělé nástroje pro sdílené schránky a možnosti zvýšení produktivity, abyste mohli najít ten nejvhodnější pro vaši firmu.
Co byste měli hledat v softwaru pro sdílenou schránku?
Mnoho typů funkcí a vlastností pomáhá učinit správu e-mailů hračkou. Různé nástroje pro sdílenou schránku vám mohou nabídnout:
- Nástroje pro správu doručené pošty, které filtrují a řadí příchozí e-maily podle kritérií, jako jsou klíčová slova nebo jméno odesílatele.
- Automatizace, která eliminuje opakující se úkoly, aby se váš tým zákaznické podpory mohl soustředit na to, co je skutečně důležité – například chatboty, které nabízejí předem připravené odpovědi na často kladené otázky ?
- Funkce pro spolupráci, které přiřazují každou konverzaci se zákazníkem konkrétnímu členovi týmu, který je nejlépe kvalifikovaný k jejímu vyřízení.
- Nástroje pro psaní e-mailů, jako je AI asistent, který vám poskytuje podněty a upravuje vaše e-maily za vás?
- Software pro správu e-mailových projektů, který propojuje konverzace se zákazníky se sledovatelnými úkoly a zjednodušuje následné kroky.
- Integrace s dalšími nástroji, aby všechny části vaší technologické infrastruktury fungovaly společně
10 nejlepších softwarů pro sdílenou schránku pro rok 2024
S ohledem na všechny tyto možnosti je dobré vytvořit si seznam ideálních funkcí softwaru pro sdílenou schránku, které byste pro svou firmu chtěli. Poté jej porovnejte s naším seznamem nejlepších nástrojů pro sdílenou schránku pro rok 2024.
1. ClickUp
ClickUp je komplexní platforma pro správu projektů a produktivitu, která také mění způsob, jakým pracujete s e-maily. Tento typ softwaru pro sdílenou doručenou poštu je jednou z nejlepších tradičních alternativ k e-mailu, které jsou k dispozici.
Funkce ClickUp Inbox centralizuje veškerou vaši komunikaci na jedné praktické platformě, což také zefektivňuje váš pracovní postup při správě e-mailových projektů. Odesílejte a přijímejte e-maily z platformy ClickUp, přeměňujte e-maily na úkoly nebo je připojujte k existujícím úkolům.
Tento bezplatný software pro správu projektů zjednodušuje také správu úkolů, protože umožňuje přiřazovat e-maily více uživatelům přímo na platformě a přidávat termíny splnění a interní komentáře.
Ušetřete ještě více času tím, že požádáte asistenta pro psaní ClickUp AI, aby za vás vytvořil a upravil poutavé, cílené e-maily. Nebo si vytvořte vlastní e-mailové šablony, které můžete opakovaně používat. Nebo udělejte obojí. Poté použijte automatizaci k automatickému odesílání e-mailů v přesně správný čas. ?
Nejlepší funkce ClickUp
- Zobrazte si své e-mailové úkoly ve formátu podle svého výběru, včetně seznamu, tabulky, tabule typu Kanban nebo kalendáře.
- Zůstaňte v obraze s nejdůležitějšími úkoly díky chytrým automatickým připomenutím, která se zobrazují přímo vedle vaší práce.
- Využijte řadu šablon komunikačních plánů k vytvoření komplexní komunikační strategie.
- Koordinujte své marketingové aktivity a zjednodušte plánování pomocí integrované šablony ClickUp Email Marketing Template.
- Všechny metriky projektu můžete sledovat v reálném čase na přizpůsobitelném panelu ClickUp Dashboard.
- Integrujte jej s dalšími oblíbenými komunikačními platformami, jako jsou Gmail, Microsoft Outlook, Office 365 a Slack.
Omezení ClickUp
- ClickUp AI je k dispozici pouze jako doplněk k placeným tarifům.
- Mobilní aplikace zatím nemá všechny funkce desktopové verze.
ClickUp ceny
- Navždy zdarma: Zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: K dispozici ve všech placených tarifech za 5 $/člen pracovního prostoru/měsíc
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 200 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 3 900 recenzí)
2. Help Scout
Nástroje sdílené schránky Help Scout uchovávají všechny vaše interakce se zákazníky – a také konverzace s klienty, partnery a dodavateli – na jedné centrální platformě. Nástroj je navržen s ohledem na týmy zákaznických služeb, uživatelé mají individuální e-mailové adresy a mohou také přistupovat k e-mailům, které přicházejí na sdílené adresy týmové schránky, jako je help@ nebo info@.
Help Scout nabízí také nástroj pro živý chat a pomůže vám začít s podporou na sociálních médiích. Průvodci, kurzy a další zdroje pomohou vašemu týmu rychle se zorientovat.
Nejlepší funkce Help Scout
- Zlepšete spolupráci týmu a zkraťte dobu odezvy pomocí sdílené e-mailové schránky.
- Vyhněte se duplicitní (nebo konfliktní) komunikaci pomocí funkce Collision Detection, která pozastaví e-mailové odpovědi, abyste mohli zobrazit aktualizace, které provádí člen týmu.
- Snižte objem e-mailů vytvořením vlastní samoobslužné znalostní báze – není třeba žádný kód.
- Ušetřete čas díky více než 75 klávesovým zkratkám.
Omezení Help Scout
- K dispozici není příliš velký výběr šablon.
- Funkce mobilní aplikace jsou poměrně základní.
Ceny Help Scout
- Standard: 25 $/měsíc na uživatele
- Plus: 50 $/měsíc na uživatele
- Výhoda: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Help Scout
- G2: 4,4/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 200 recenzí)
3. Missive
Toto řešení sdílené schránky nabízí týmovou e-mailovou a live chatovou funkci a dokáže také zpracovávat zprávy ze sociálních médií.
Missive vám umožňuje přiřadit konverzace z e-mailové schránky týmům nebo konkrétním členům týmu a použít štítky, které usnadňují filtrování. Snižuje také přetížení zprávami tím, že slučuje související konverzace do jediného e-mailového vlákna. Váš tým může komunikovat v reálném čase pomocí interních týmových chatovacích místností a může spolupracovat na sdílených e-mailových odpovědích. ?♀️
Nejlepší funkce Missive
- Na časté dotazy zasílejte předem připravené odpovědi, aby se váš tým mohl věnovat složitějším dotazům.
- Ujistěte se, že všichni jsou informováni díky interním poznámkám připojeným k e-mailům.
- Získejte pravidelné aktualizace stavu, abyste věděli, co se děje se všemi e-mailovými úkoly.
- Vytvořte přizpůsobené pracovní postupy, abyste ušetřili čas a zvýšili výkonnost týmu.
Omezení
- Tento software pro sdílenou doručenou poštu nenabízí možnost vytvořit samoobslužnou platformu.
- K automatizaci pracovních postupů a získání přístupu k API budete potřebovat placený tarif.
Ceny
- Zdarma
- Začátečník: 14 $/měsíc na uživatele
- Produktivní: 18 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 26 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze
- G2: 4,8/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (více než 50 recenzí)
4. Gmelius
Gmelius je doplněk pro Gmail, který vám umožňuje sdílet společnou schránku Google, skupinu Google nebo e-mailovou adresu, jako je help@. E-maily můžete označovat a třídit podle jejich obsahu a nastavit očekávání zasláním automatické odpovědi, aby klienti věděli, že jejich e-mail byl doručen.
Začněte s e-maily v tomto nástroji pro sdílenou schránku pomocí šablony Gmailu nebo úryvku e-mailu. Poté vytvořte knihovnu kategorizovaných e-mailových odpovědí a použijte ji k rychlému zasílání e-mailů klientům, aniž byste museli pokaždé začínat od nuly, což usnadní plnění jakýchkoli smluv o úrovni služeb (SLA). ✅
Nejlepší funkce Gmelius
- Příchozí e-maily automaticky přiřazujte podle pravidel, například pomocí Round Robin nebo Load Balancer.
- Spolupracujte na odpovědích a komunikujte interně pomocí soukromých poznámek.
- Nastavte inteligentní sekvence, abyste strukturovali a automatizovali e-mailové oslovování a drip kampaně.
- Integrujte jej do Google Workspace nebo do jiných nástrojů, jako jsou Slack a Trello.
Omezení Gmelius
- Je třeba se s ním naučit pracovat a někteří uživatelé by uvítali více školicích materiálů.
- Plán Growth nabízí pouze tříměsíční období pro vytváření reportů, což ztěžuje sledování dlouhodobých trendů.
Ceny Gmelius
- Růst: 29 $/měsíc na uživatele
- Výhoda: 45 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Gmelius
- G2: 4,4/5 (760+ recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 40 recenzí)
5. Groove
Groove vám umožňuje odesílat e-maily z Gmailu nebo jiné přeposlané e-maily do jedné centrální sdílené schránky. Poté můžete přidávat štítky, přiřazovat konverzace členům týmu a vést soukromé interní chaty o konkrétních e-mailech.
Ušetřete čas pomocí pravidel pro automatizaci pracovních postupů nebo nastavením okamžitých odpovědí na časté otázky. Poté sledujte výkonnost týmu podle vašich KPI na centrálním dashboardu. ?
Nejlepší funkce Groove
- Vyhněte se křížení zpráv a dvojitým odpovědím díky integrované detekci kolizí.
- Vytvořte si vlastní složky pro konkrétní typy konverzací.
- Rychle zapojte členy týmu do komunikace pomocí @zmínek.
- Integrujte software pro sdílenou schránku s nástroji jako Shopify a Stripe.
Omezení Groove
- Standardní balíček vám poskytuje pouze šest měsíců historie vyhledávání.
- Někteří uživatelé by uvítali větší integraci s jejich CRM systémy.
Groove ceny
- Standard: 15 $/měsíc na uživatele
- Premium: 25 $/měsíc na uživatele
- Pokročilé: 45 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Groove
- G2: 4,6/5 (více než 170 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 60 recenzí)
6. Front
Front, jehož cílem je pomáhat firmám s rozvojem, nabízí nástroje pro sdílenou schránku jako součást své sady nástrojů pro správu e-mailů. Konverzace jsou propojeny s historií zákazníků, což usnadňuje přizpůsobení veškeré komunikace. ?
Automatizované pracovní postupy zpracovávají přiřazování zpráv, odpovědi a v případě potřeby i eskalace. Členové týmu mohou sdílet koncepty e-mailů, zanechávat komentáře a posílat zprávy svým kolegům v rámci platformy.
Nejlepší funkce Front
- Spravujte celou řadu typů komunikace, od e-mailů nebo živých chatů až po hlasové poznámky.
- Zprávy roztřiďte pomocí značek, abyste je mohli snadno najít a vytvořit o nich přehled.
- Přiřazujte zprávy na základě obsahu nebo kritérií, která nastavíte.
- Integrujte jej s dalšími nástroji, jako jsou WhatsApp, Facebook a X.
Omezení Front
- Nabízí mnoho funkcí, takže noví uživatelé mohou mít potíže s osvojením si jeho ovládání.
- Někdy Front omylem sloučí nesouvisející konverzace.
Ceny Front
- Začátečník: 19 $/měsíc na uživatele
- Růst: 59 $/měsíc na uživatele
- Cena: 99 $/měsíc na uživatele
- Premier: 229 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Front
- G2: 4,7/5 (více než 1 900 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 250 recenzí)
7. HubSpot
HubSpot je sice nejznámější svými řešeními pro prodej a marketing, ale nabízí také Service Hub pro týmy zákaznické podpory. ?
Service Hub zahrnuje základní software pro sdílenou schránku a živý chat pro firmy všech velikostí – od jednotlivců a malých týmů až po velké podniky. To je obzvláště výhodné, pokud již používáte HubSpot.
Nejlepší funkce HubSpot
- Centralizujte veškerou komunikaci se zákazníky napříč vašimi prodejními, marketingovými a servisními týmy.
- Získejte přístup k údajům o zákaznících díky integraci s bezplatným CRM systémem HubSpot.
- Pomocí šablon nastavte předem připravené odpovědi na časté otázky.
- Využijte mobilní schránku, když jste na cestách.
Omezení HubSpot
- K odstranění značky HubSpot z funkce živého chatu budete potřebovat placený tarif.
- Menší podniky mohou považovat ceny za poněkud vysoké.
HubSpot ceny
- Zdarma
- Starter: Od 30 $/měsíc pro dva uživatele
- Profesionální: Od 500 $/měsíc pro pět uživatelů
- Podnik: Od 1 200 $/měsíc pro 10 uživatelů
Hodnocení a recenze HubSpot
- G2: 4,4/5 (více než 2 100 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (více než 150 recenzí)
8. Helpwise
Helpwise je centralizovaná platforma zákaznických služeb, která nabízí podporu napříč několika kanály, včetně sdílených e-mailových nástrojů, SMS, sociálních médií a živého chatu. Snižte zátěž svého helpdesku ještě více pomocí samoobslužného centra, předdefinovaných odpovědí a chatbotů, které odpovídají na časté dotazy.
Nejlepší funkce Helpwise
- Rychle a snadno začněte používat aplikaci ve svém týmu.
- Spolupracujte s členy týmu na komunikaci se zákazníky, abyste mohli rychle řešit problémy.
- Integrujte jej s aplikacemi pro správu úkolů, CRM a kalendářem ?️
- Použijte aplikaci pro Android nebo iOS, abyste měli přístup k Helpwise, když jste na cestách.
Omezení služby Helpwise
- Ačkoli je k dispozici pro webové prohlížeče a mobilní zařízení, zatím neexistuje žádná desktopová aplikace.
- Funkce vyhledávání by mohla být vylepšena.
Helpwise ceny
- Standard: 15 $/měsíc na uživatele
- Premium: 29 $/měsíc na uživatele
- Pokročilé: 49 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Helpwise
- G2: 4,5/5 (více než 160 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 20 recenzí)
9. Přetáhnout
Drag spravuje sdílené e-mailové adresy, jako jsou help@ nebo support@, prostřednictvím centrální schránky v Gmailu. Vizuální software pro sdílenou schránku vám umožňuje spolupracovat napříč doménami s dodavateli nebo zákazníky. Můžete si vybrat, ke kterým tabulkám Drag podobným Trello má každý uživatel přístup a co s nimi může dělat.
Drag nejlepší funkce
- Propojte Google Groups nebo e-mailové účty s Drag boards a sdílejte je se svým týmem ?
- Úkoly související s e-maily si můžete zobrazit jako přizpůsobitelný seznam nebo jako tabule.
- Vytvářejte seznamy úkolů, pište poznámky nebo připojujte soubory, to vše na platformě Drag.
- Využijte oceněnou podporu Drag a zeptejte se na cokoli, co vás o systému zajímá.
Omezení
- Gmail se načítá o něco pomaleji, když používáte funkci Drag.
- Funkce reportování jsou k dispozici pouze v placených tarifech.
Drag ceny
- Zdarma
- Začátečník: 8 $/měsíc na uživatele
- Plus: 12 $/měsíc na uživatele
- Výhoda: 16 $/měsíc na uživatele
Přetáhněte hodnocení a recenze
- G2: 4,5/5 (více než 240 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 120 recenzí)
10. Hiver
Hiver vám umožňuje provozovat vícekanálovou zákaznickou podporu – včetně e-mailů, hlasové komunikace a živého chatu – pomocí nástrojů pro sdílenou schránku v Gmailu. Můžete také nastavit znalostní databázi, abyste svým zákazníkům mohli nabídnout samoobslužnou podporu. ?
Nejlepší funkce Hiver
- Začněte rychle díky intuitivnímu a známému rozhraní.
- Sledujte stav dotazů a pracovní vytížení týmu v reálném čase.
- Napište poznámku kolegovi pomocí @ zmínek a propojte ji s e-mailovou konverzací.
- Používejte systém ticketingu pro směrování technických dotazů na vaše IT oddělení.
Omezení Hiver
- E-maily lze přiřadit pouze jedné osobě.
- Cena může být pro menší společnosti poněkud vysoká.
Ceny Hiver
- Lite: 19 $/měsíc na uživatele
- Výhoda: 49 $/měsíc na uživatele
- Elite: 69 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Hiver
- G2: 4,6/5 (více než 900 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 100 recenzí)
Posuňte zákaznický servis na vyšší úroveň pomocí softwaru pro sdílenou schránku
Správa e-mailů a dalších příchozích zpráv zabírá hodně času, ale existují nástroje, které vám s tím pomohou. Nástroje pro sdílenou schránku a další alternativy k tradičním e-mailovým systémům zlepšují spolupráci v týmu a zkracují dobu odezvy, což vede k větší spokojenosti zákazníků. ?
Pro ještě lepší výsledky si vyberte nástroj, který zahrnuje také funkce pro správu projektů, například ClickUp. Zefektivníte všechny své pracovní postupy, ušetříte čas, zlepšíte spolupráci a – co je velmi důležité – budete schopni poskytovat zákaznický servis na vyšší úrovni.
Zaregistrujte se ještě dnes zdarma na ClickUp a získejte odměnu v podobě spokojenějších zákazníků, šťastnějšího týmu a lepších výsledků pro vaši firmu. ?