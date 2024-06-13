Motion vs ClickUp: Který nástroj pro plánování s umělou inteligencí je nejlepší?

Často se potýkáte s nekonečnými schůzkami, které se navzájem překrývají? Chcete si ve svém nabitém programu vyhradit čas na dokončení důležitých úkolů? Právě v tom vám může pomoci nástroj pro plánování s umělou inteligencí.
Nástroje pro plánování s umělou inteligencí analyzují a optimalizují váš kalendář, takže se nemusíte zabývat ručním spravováním svého harmonogramu schůzek.
Rychlé vyhledání „nejlepších nástrojů pro plánování s umělou inteligencí“ na Googlu vám nabídne mnoho možností. Výběr nástroje, který splňuje vaše požadavky a zároveň odpovídá vašemu rozpočtu, však může být složitý.
Několik vybraných nástrojů vyniká, a my porovnáme dva nejoblíbenější, abychom vám pomohli zúžit výběr toho nejlepšího. Porovnejme Motion a ClickUp a podívejme se, co každý z těchto nástrojů nabízí z hlediska funkcí, možností a ceny.
Co je ClickUp?
ClickUp je komplexní software pro řízení projektů. Nabízí bohaté funkce, které umožňují řízení projektů, vývoj produktů, spolupráci týmů a sledování úkolů na jednom místě.
PMO, marketingové, produktové a technické týmy, agentury a různé další oddělení využívají uživatelsky přívětivé rozhraní ClickUp a automatizační nástroje AI k řízení složitých projektů a jejich správné implementaci, brainstormingu marketingových strategií a zajištění efektivního plánování úkolů.
Členové týmu mohou sdílet informace, nápady a návrhy v reálném čase, což jim umožňuje kombinovat jejich nejlepší nápady a zjednodušuje komunikaci v týmu. Každý má přehled o přidělených projektech a může sledovat jejich průběh, upřednostňovat urgentní úkoly a prohlížet si milníky, aby nic neuniklo pozornosti.
Funkce
Ať už jste podnikatel, konzultant, freelancer nebo majitel firmy, ClickUp je komplexní nástroj pro plánování schůzek. Zde je stručný přehled základních funkcí ClickUp, díky kterým je tento nástroj jednou z nejlepších alternativ k Motion.
Dashboardy
Jako projektový manažer pracující na více projektech současně můžete získávat aktualizace projektů 24 hodin denně, 7 dní v týdnu prostřednictvím dashboardů ClickUp.
Pro vzdálené týmy, kde je komunikace složitá nebo kde je omezená synchronní interakce. Automatické reportování zajišťuje snadný přístup k důležitým informacím.
Úkoly
Pomocí ClickUp Tasks plánujte a organizujte úkoly související s vašimi projekty. Rozdělte úkoly na dílčí úkoly a přiřaďte je svým kolegům.
Zobrazení kalendáře
Jako konzultant nebo freelancer víte, jak důležitý je kalendářový nástroj pro centralizaci vašich úkolů, plánů a událostí.
Kalendář ClickUp vám umožňuje organizovat schůzky pomocí oboustranně synchronizovaného kalendáře, vytvářet úkoly a optimalizovat svůj denní rozvrh v rámci softwaru pro správu projektů. Pomocí mobilní aplikace ClickUp můžete plánovat své úkoly, nastavovat opakující se připomenutí a vytvářet události v kalendáři, ať jste kdekoli – pro osobní schůzky i týmové projekty.
ClickUp Brain
Náročný rozvrh může ztěžovat psaní zápisů z jednání, sestavování zpráv o stavu a poskytování aktualizací o projektech po setkání se zainteresovanými stranami.
ClickUp Brain, asistent s umělou inteligencí, za vás udělá vše v rámci vaší platformy pro správu projektů. Vytváří podúkoly na základě poznámek z jednání, které můžete přímo přiřadit členům svého týmu v rámci ClickUp.
Ceny
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/uživatel za měsíc
- Business: 12 $/uživatel za měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
- ClickUp Brain: K dispozici ve všech placených tarifech za 5 $ za člena pracovního prostoru měsíčně.
Co je Motion?
Aplikace Motion využívá AI k plánování vašeho dne tím, že automaticky optimalizuje váš kalendář na základě vašich projektů a úkolů.
Motion vám pomůže ušetřit čas organizováním vašeho rozvrhu a nabízí funkce, které zjednodušují správu projektů a úkolů.
Motion má relativně jednoduché rozhraní. Kombinuje vaše seznamy úkolů, projekty a kalendáře v jedné aplikaci, takže nemusíte přepínat mezi několika záložkami a nástroji pro správu projektů, abyste dokončili svou práci.
Funkce
Zde je přehled funkcí Motion, které vám pomohou spravovat váš rozvrh a plánovat pracovní i osobní úkoly.
Kalendář
Inteligentní kalendář Motion shromažďuje vaše schůzky, úkoly, seznamy úkolů a aktivity a vytváří plán, který vám pomůže být produktivní, aniž byste museli trávit čas ručním plánováním.
Projektový manažer
Projektoví manažeři mohou rozdělit složité úkoly na dílčí úkoly a přidat je do Motion. Každému úkolu přiřadí vlastníka a přidají stav, úroveň priority a dobu dokončení. Motion přidá tyto úkoly do kalendářů jejich kolegů, aby všichni věděli, co mají dělat a kdy to dokončit.
Správce úkolů
Motion analyzuje každý úkol a přidává jej do vašeho kalendáře mezi schůzky. Úkoly jsou přidávány podle priority a Motion blokuje čas ve vašem kalendáři, abyste je mohli dokončit včas.
Asistent pro schůzky
Pomocí asistenta schůzek Motion si naplánujte schůzky ve vámi preferovaném čase, aby váš kalendář nebyl neustále přeplněný schůzkami. Tato automatizovaná funkce plánování vám umožňuje vybrat časové úseky, které vám nejlépe vyhovují, a plánovač schůzek je sdílí s ostatními.
Ceny
- Individuální: 19 $ měsíčně
- Tým: 12 $/uživatel za měsíc
Motion vs ClickUp: Porovnání funkcí
Porovnejme Motion a ClickUp, abychom pochopili jejich vynikající funkce.
ClickUp je nejznámější pro
- Správa projektů a úkolů: Komplexní nástroje a funkce pro zvýšení produktivity zahrnují prostor pro správu projektů, kalendářové zobrazení a další funkce, které vám pomohou snadno spravovat úkoly a projekty z jedné platformy.
- Týmová spolupráce: Vaše týmy mohou snadno komunikovat pomocí funkcí ClickUp Docs, Whiteboards a Chat.
- Integrace: Více než 1000 integrací s aplikacemi pro zvýšení produktivity, nástroji CRM a vývojovými řešeními pro zefektivnění složitých pracovních postupů a zvýšení efektivity.
- Ceny: Navždy bezplatný tarif pro osobní použití a tři různé cenové tarify pro týmy, firmy a podniky.
- Nástroj AI: ClickUp Brain je asistent AI, který vám pomůže odpovídat na e-maily, konsolidovat poznámky z jednání, přidělovat úkoly a udržovat vaše projekty na správné cestě.
Hodnocení a recenze zákazníků
- G2: 4,3 z 5 (více než 9 400 recenzí)
- Capterra: 4,5 z 5 (více než 12 000 recenzí)
Motion je nejznámější pro
- Správa kalendáře: Motion je nejznámější pro své funkce plánování schůzek a správy času. V jediném kalendáři můžete zobrazit všechny naplánované schůzky a úkoly s termínem splnění.
- Automatický plánovač schůzek: AI asistent, který vám pomůže sledovat události v kalendáři a plánovat schůzky v časech, které vám nejlépe vyhovují.
- Integrace: Propojte se s aplikacemi, které používáte každý den, a zvyšte svou produktivitu a efektivitu.
- Ceny: Motion nabízí cenově dostupné tarify pro jednotlivce i malé týmy.
Hodnocení a recenze zákazníků
- G2: 4,2 z 5 (86 recenzí)
- Capterra: 4,3 z 5 (43+ recenzí)
Motion i ClickUp mají různé přednosti, pokud jde o správu projektů a kalendáře. Podívejme se blíže na to, jak si navzájem konkurují.
Přehled aplikace ClickUp pro plánování
- Flexibilní kalendář pro organizaci projektů, plánování časových os a vizualizaci pokroku vašeho týmu.
- Odhadněte časové nároky, rozdělte čas mezi členy týmu a stanovte očekávání pomocí funkce správy času ClickUp.
Nástroj pro plánování kalendáře ClickUp
Jako projektový manažer budete pravděpodobně spravovat více úkolů, termínů, projektů a dalších událostí v kalendáři.
Pomocí kalendářového zobrazení ClickUp můžete sledovat své projekty z nadhledu, prohlížet si podrobné informace a sdílet kalendář se svými kolegy.
Plánujte nové úkoly, vytvářejte nové schůzky přetažením do kalendáře a změnou datumu a přizpůsobujte a kategorizujte úkoly podle priority a naléhavosti – abyste mohli plánovat svůj den, týden a měsíc s dostatečným předstihem.
Nejlepší na tom je, že můžete synchronizovat svůj Google Kalendář s ClickUp, spouštět schůzky přímo z ClickUp a konsolidovat všechny úkoly na jednom místě.
Tip pro profesionály💡: Povolte správu na základě rolí a určete úrovně oprávnění, abyste mohli kontrolovat, kdo může dokument prohlížet, upravovat nebo komentovat.
Řízení času v ClickUp
Poslední věc, kterou chcete při řízení týmu dělat, je přeskakovat mezi několika tabulkami, abyste mohli vytvářet, organizovat a prioritizovat úkoly.
Představte si, že ke každému úkolu přidáte datum zahájení a termín dokončení, změníte je, když se termíny posunou, a zajistíte, aby lidé nezapomněli zaznamenat své hodiny a chyby při zadávání dat (které byste museli později opravovat).
Právě v tom vám pomůže funkce správy času ClickUp. Pomáhá vyhnout se všem těmto nepřesnostem. Sledujte svůj čas odkudkoli, nechte zaměstnance spouštět a zastavovat svůj čas, přecházet mezi úkoly a přidávat další podrobnosti o tom, jak byl čas stráven.
Globální integrovaný časový tracker usnadňuje vykazování času.
Přehled aplikace ClickUp pro správu projektů a úkolů
- Vytvářejte a přiřazujte úkoly pro urychlení projektů
- Kategorizujte úkoly podle typů položek pro lepší přehlednost
- Více než 15 různých zobrazení pro vizualizaci vašich úkolů
- Dashboardy pro získání praktických informací o postupu projektu
Správa úkolů v ClickUp
Vytvářejte úkoly a podúkoly pro každý projekt pomocí ClickUp Tasks, přidávejte popisy a přiřazujte je svým kolegům, aby měli dostatek kontextu, a nastavujte priority od nízké po urgentní, aby všichni věděli, jak naléhavý je daný úkol.
Přizpůsobte si úkoly a získejte přehled o postupu vašeho projektu. Pro zjednodušení můžete k libovolnému úkolu přidat vlastní štítky a úkoly tak kategorizovat.
Úkol lze například označit jako „Marketing“ nebo „Design“. Můžete filtrovat své značky a zobrazit všechny úkoly pod značkou „Marketing“. To usnadňuje vyhledávání a práci na úkolech, které splňují konkrétní kritéria.
ClickUp vám také umožňuje přidat k libovolnému úkolu vlastní pole pro zaznamenání důležitých informací. Můžete vytvořit pole pro zaznamenání podrobností, jako jsou e-mailové adresy klientů, telefonní čísla, webové stránky související s úkoly a další důležité atributy.
ClickUp také nabízí šablony pro správu úkolů, které vám poskytnou rámec pro plánování a stanovení priorit úkolů. Stačí jen zadat potřebné údaje a sdílet je se svým týmem.
Díky těmto komplexním funkcím je s ClickUpem řízení projektů hračkou.
Transparentnost projektů v ClickUp
ClickUp nabízí více než 15 různých zobrazení pro vaše důležité úkoly a jejich termíny. Patří mezi ně seznam, tabule, Ganttův diagram, kalendář, rámeček a časová osa.
Zobrazení tabule v ClickUp je vynikající volbou pro vizualizaci fází pracovního postupu (úkoly, práce v procesu, dokončené úkoly atd.). Můžete vidět, které úkoly se nacházejí v jaké fázi zpracování.
Zobrazení ClickUp Mind Map je dalším zajímavým způsobem, jak organizovat úkoly a zobrazit své úkoly, nápady a vztahy v hierarchickém formátu v rámci ClickUp.
Sledování pokroku v ClickUp
Dashboardy ClickUp vám poskytnou kompletní přehled o postupu vašeho projektu, včetně priorit, termínů, stavu projektu atd.
Pomocí grafů vizualizujte průběh své práce. Například pomocí výsečového grafu můžete zobrazit projekty podle jejich stavu.
K měření kapacity svého týmu můžete také použít dashboardy. Vyberte přiřazenou osobu a zobrazte si celkový počet přiřazených úkolů a přehled toho, kdo na čem pracuje.
ClickUp dokáže generovat přehledy na základě času, který každý projekt zabere, takže získáte přehled o tom, kam směřujete svůj čas, a můžete jej efektivně sledovat a spravovat.
Přehled nástroje Motion pro plánování
- Intelligent Calendar za vás zvládne plánování úkolů, plánování schůzek a stanovení priorit úkolů.
- Pomocí plánovače schůzek můžete automaticky plánovat schůzky ve vámi preferovaném čase.
Plánování kalendáře v Motion
Kalendář můžete vytvořit ručně nebo to nechat na AI. Zadejte úkoly, které je třeba splnit, včetně priorit, termínů a předpokládaného času dokončení, a algoritmus je za vás seřadí podle priority.
Inteligentní kalendář Motion navíc zobrazuje dostupnost celého vašeho týmu a rezervuje týmové schůzky bez zdlouhavých diskusí.
Plánovač schůzek Motion
Usnadněte všem rezervace pomocí AI asistenta pro schůzky od Motion.
Mezi vynikající funkce asistenta pro schůzky Motion patří:
- Vytvořte jednorázový odkaz nebo opakující se schůzku pro pravidelné kontroly.
- Nástroj pro plánování s umělou inteligencí během časových bloků, které vám vyhovují (parametry si můžete nastavit sami).
- Nastavte denní limity schůzek
- Přizpůsobte si zobrazení kalendáře
- Přizpůsobte si předem připravené šablony plánů pro hovory s vaším týmem, klienty nebo potenciálními zákazníky.
Přehled funkcí Motion pro správu úkolů a projektů
- Projektový manažer pro vytváření, přidávání a sledování úkolů
- Prioritizace úkolů a plánování
- Připomenutí termínů
- Zobrazení tabule a seznamu pro lepší přehlednost
- Komentáře a přílohy pro lepší kontext úkolů
Správa úkolů v Motion
Do kalendáře můžete snadno vytvářet a přidávat úkoly. Každý úkol má poznámku, do které můžete přidat všechny relevantní informace pro rychlý přístup.
Navíc si můžete definovat vlastní časová okna, která chcete vyhradit výhradně pro úkoly. Motion naplánuje důležité projekty v rámci těchto oken, aby vám ušetřil čas strávený přecházením mezi soubory na různých místech.
Transparentnost projektů v Motion
Projektový manažer Motion analyzuje různé úkoly a jejich přiřazené osoby a přidává je do individuálních kalendářů. Jelikož lidé často kontrolují své kalendáře, znají všechny naplánované úkoly, na kterých musí pracovat.
Sledování pokroku v Motion
Motion vám umožňuje přidávat k úkolům přiřazené osoby, termíny a stavy. Získáte tak přesnou představu o tom, kdo na čem pracuje a kdy se předpokládá dokončení úkolu.
Umělá inteligence Motion neustále kontroluje váš rozvrh a upřednostňuje úkoly podle vašeho kalendáře. Pokud je například naplánována schůzka na poslední chvíli, Motion přehodnotí priority úkolů ve vašem kalendáři.
Je pro řízení projektů vhodnější ClickUp nebo Motion?
Po zvážení všech aspektů lze dojít k závěru, že ClickUp je pro řízení projektů vhodnější než Motion.
Motion sice nabízí funkce pro správu projektů a úkolů a kalendář s umělou inteligencí, ale jsou základní a omezují se na stanovení priorit úkolů a plánování.
ClickUp naopak nabízí pokročilejší a přizpůsobitelnější funkce a nástroje AI, které vám umožní přizpůsobit pracovní postupy a zobrazení úkolů vašim konkrétním potřebám. S Motionem nemáte možnost kategorizovat své úkoly ani získat přehled o postupu vašeho projektu.
ClickUp nabízí flexibilní možnosti kategorizace, jako jsou vlastní pole a štítky, které vám pomohou segmentovat úkoly podle různých kritérií.
Dashboardy ClickUp vám umožňují vizualizovat průběh projektu pomocí tabulek a grafů a zjistit, zda jste na dobré cestě k dosažení svých cílů v oblasti řízení projektů.
Spolupráce a komunikace
Další srovnání se týká rozdílů mezi Motion a ClickUp v oblasti spolupráce a komunikace.
Klíčové funkce ClickUp pro spolupráci
- Vytvářejte, sdílejte a spolupracujte s kolegy pomocí Docs
- Virtuální tabule pro proměnu nápadů v činy
- Komunikujte v reálném čase pomocí chatu
- Jedna schránka pro veškerou vaši komunikaci
Tvorba dokumentů v ClickUp
Pomocí ClickUp Docs můžete shrnout důležité informace týkající se procesů projektu, závislostí úkolů a pracovních postupů. Můžete zmínit své kolegy, přiřadit jim úkoly, označit je v komentářích a spolupracovat v reálném čase.
Každý dokument můžete také propojit s příslušnými úkoly a přidat odkazy na soubory PDF, tabulky a PPT, abyste mohli rychle vyhledat důležité informace.
Vizuální spolupráce v ClickUp
Tabule ClickUp jsou skvělým způsobem, jak brainstormovat nápady a spolupracovat, ať už je váš tým na místě nebo na dálku.
Shromažďujte nápady a přeměňte je na proveditelné úkoly přímo z tabulek. Úkoly můžete také obohatit o kontextové informace přidáním odkazů, dokumentů, souborů a dalších důležitých informací.
Komunikace týmu v ClickUp
ClickUp Chat umožňuje všem členům vašeho týmu komunikovat a sdílet novinky prostřednictvím soukromých nebo veřejných kanálů.
Zobrazení chatu najdete vedle svých projektů a je ideálním způsobem, jak spolupracovat na úkolech. Díky tomu již nemusíte spoléhat na nekonečné kopie a přeposílání e-mailů, abyste mohli komunikovat se svým týmem.
Ovládejte, kdo má přístup k jednotlivým chatům, a nechte si okamžitě zasílat oznámení, kdykoli vám kolega z týmu pošle zprávu.
Centralizované komunikační centrum v ClickUp
Spravujte oznámení, úkoly a aktualizace v jediném centralizovaném centru pomocí schránky ClickUp. Tak vám nikdy neuniknou důležité zprávy a budete mít přehled o všech důležitých úkolech.
Přidejte filtry, abyste zvýraznili nejnaléhavější oznámení a mohli si stanovit priority. Například můžete filtrovat oznámení podle dat, projektu, typu oznámení a dalších kritérií, abyste se mohli soustředit na práci.
Klíčové funkce Motion pro spolupráci
- Centrální centrum pro správu projektů vašeho týmu
- Vytvářejte a přidávejte poznámky, přílohy a komentáře k úkolům
Centralizované centrum pro správu projektů v Motion
Projektový manažer Motion vám umožňuje zobrazit všechny projekty, úkoly a časové osy vašeho týmu na jednom místě. Sledujte vše od stavu projektů po jejich přiřazené osoby a termíny.
Všichni členové vašeho týmu mají přístup k tomuto centru a jsou upozorněni, když se blíží termín úkolu a v případě opakujících se úkolů. Nástroje pro správu projektů Motion vám poskytují rychlý přehled o dostupnosti vašeho týmu a umožňují vám plánovat schůzky bez zbytečného zdržování.
Komunikace týmu v Motion
Přidejte ke každému úkolu poznámky a komentáře, aby členové vašeho týmu měli lepší přehled o přidělených úkolech. Můžete sdílet relevantní dokumenty s kolegy a požádat je o spolupráci na diskusích souvisejících s úkoly, například o aktualizacích v Motion.
Nabízí ClickUp nebo Motion lepší možnosti spolupráce?
Motion nabízí omezené možnosti spolupráce. Můžete sdílet poznámky, komentáře a informace s kolegy v týmu a prohlížet si všechny projekty a jejich přiřazené osoby z jednoho místa.
Spolupracovní funkce Motionu však tímto končí.
Díky nástroji pro správu projektů ClickUp mohou členové týmu komunikovat v reálném čase prostřednictvím dokumentů a chatu. Nemusí se spoléhat na externí aplikace ani přepínat mezi záložkami, aby získali zpětnou vazbu od kolegů z týmu.
Členové týmu mohou také spolupracovat na vytváření dokumentů a sdílení informací, což je pro týmy zásadní pro efektivní spolupráci a dosažení společných cílů.
Z toho je zřejmé, že Motion nemůže konkurovat pokročilým funkcím pro spolupráci, které nabízí ClickUp.
Integrace
Podívejme se na integraci Motion a ClickUp.
Klíčové funkce ClickUp pro integraci
- ClickUp se integruje s více než 1000 nástroji pro vyšší produktivitu.
- S pomocí ClickUp Integrations a API můžete vytvářet vlastní integrace a aplikace ClickUp.
ClickUp se integruje s více než 1 000 nástroji třetích stran, které vám pomohou vytvořit soudržné pracovní prostředí s klíčovými funkcemi. Například integrace Slacku vám umožňuje vytvářet úkoly ClickUp přímo z vašich konverzací.
Podobně integrace Toggl vám umožňuje pečlivě sledovat čas strávený nad úkoly, aniž byste museli opustit ClickUp.
ClickUp se také integruje s aplikacemi jako HubSpot, Zendesk, DropBox, Webhooks a mnoha dalšími, aby zefektivnil pracovní postupy a umožnil efektivní správu projektů.
Klíčové funkce Motion pro integraci
Motion se integruje s aplikacemi jako Google Calendar, Zoom, Zapier a Microsoft Teams, aby zefektivnil vaše plánování a zvýšil produktivitu.
Nabízí ClickUp nebo Motion lepší integrační možnosti?
Odpověď je jednoduchá.
ClickUp se integruje s více než 1 000 aplikacemi, včetně nástrojů pro produktivitu, správu vztahů se zákazníky, sledování času, vývoj projektů a automatizaci.
ClickUp je vhodný pro týmy všech velikostí, zejména pro ty, které ve svém technologickém vybavení používají řadu dalších nástrojů.
Motion nabízí minimální integraci, což může omezovat jeho funkčnost s rostoucím počtem členů týmu.
Další výhodou ClickUp je jeho API, které vývojářům umožňuje vytvářet vlastní aplikace a integrace. Díky tomu mohou firmy vytvářet integrace přizpůsobené jejich potřebám a pracovním postupům pro správu úkolů.
Který nástroj pro plánování a řízení projektů s umělou inteligencí je nejlepší?
Při srovnání Motion a ClickUp jsme našli jasného vítěze, co se týče funkcí a funkčnosti.
ClickUp, alternativa k Motion, je nejlepší volbou pro software pro řízení komplexních projektů a plánování schůzek.
Motion má své silné stránky, zejména jako nástroj pro správu úkolů a plánování. Jeho AI asistent je klíčový pro udržení vašeho rozvrhu organizovaného a přehledného. Chybí mu však jakékoli další funkce kromě základního plánování úkolů a stanovování priorit.
Nástroj pro správu projektů ClickUp založený na umělé inteligenci má snadno použitelné rozhraní, funkce pro správu projektů a předem připravené šablony pro správu projektů, které jsou vhodné pro různé týmy a pracovní postupy.
S ClickUp nezískáte jen nástroj pro plánování svého dne. Získáte komplexní řešení, které vám pomůže efektivně spravovat projekty, snadno spolupracovat, pracovat soudržně a efektivně dosahovat organizačních cílů.
Zaregistrujte se k bezplatné zkušební verzi, pokud chcete vyzkoušet ClickUp a zvýšit svou produktivitu.