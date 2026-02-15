10 nejlepších alternativ Fyxer AI pro rok 2026

Většina týmů si neuvědomuje, že jejich e-mailový asistent ve skutečnosti zhoršuje jejich pracovní postupy – zprávy zůstávají uvězněné v jedné aplikaci, zatímco úkoly, dokumenty a kontext projektu se nacházejí někde úplně jinde. Výzkum společnosti Microsoft ukazuje, že zaměstnanci přepínají mezi aplikacemi téměř 1 200krát denně, čímž ztrácejí pět celých pracovních týdnů ročně jen tím, že se znovu orientují.
Tento průvodce vás provede 10 alternativami Fyxer AI, od nástrojů určených pouze pro e-maily, jako jsou Shortwave a Superhuman, až po jednotné pracovní prostory, jako je ClickUp, které propojují vaši doručenou poštu přímo s praktickou prací.
Proč hledat alternativy k Fyxer AI
Používání samostatného e-mailového asistenta může zpočátku působit produktivně, ale často vytváří nový problém: roztříštěný pracovní postup. Vaše e-maily jsou v jednom nástroji, vaše úkoly v jiném a vaše poznámky z jednání jsou někde úplně jinde. Neustále přeskakujete mezi aplikacemi, abyste mohli sledovat jednu konverzaci, což vede k roztříštěnosti kontextu – problému, kdy týmy ztrácejí hodiny hledáním informací, přepínáním mezi aplikacemi a hledáním souborů na různých platformách, což vede k tomu, že snadno přehlédnou důležité detaily. Výzkum společnosti Gartner zjistil, že 47 % digitálních pracovníků má potíže s nalezením informací potřebných k efektivnímu výkonu své práce.
Právě kvůli této nesouvislosti mnoho týmů začíná hledat alternativy k Fyxer AI. Hlavní problémy se obvykle scvrkávají na několik klíčových frustrací:
- Omezení personalizace: Odpovědi vytvořené pomocí AI mohou působit obecně a postrádat nuance vašeho jedinečného komunikačního stylu, což vás nutí trávit další čas jejich úpravami.
- Obavy ohledně spolehlivosti: Možná vám bude připadat, že kategorizace e-mailů a kvalita návrhů nejsou konzistentní, což ztěžuje úplnou důvěru v AI.
- Nedostatek pracovního kontextu: E-mailový asistent, který vidí pouze vaši doručenou poštu, nemůže pochopit, jak se zpráva vztahuje k konkrétnímu projektu, úkolu nebo cíli týmu. Stále musíte ručně propojovat jednotlivé body.
- Mezery v integraci: Pokud se práce vašeho týmu neomezuje pouze na Gmail nebo Outlook, specializovaný e-mailový asistent se nehodí do vašeho širšího technologického portfolia.
Nejlepším řešením není vždy další nástroj určený pouze pro e-maily. Mnoho týmů považuje za hodnotnější sjednocený pracovní prostor, který spojuje e-maily, úkoly, dokumenty a AI. To umožňuje, aby kontext přirozeně plynul z vaší doručené pošty přímo do praktické práce.
📮 ClickUp Insight: 92 % znalostních pracovníků riskuje ztrátu důležitých rozhodnutí roztroušených v chatu, e-mailech a tabulkách. Bez jednotného systému pro zaznamenávání a sledování rozhodnutí se důležité obchodní informace ztrácejí v digitálním šumu. S funkcemi správy úkolů ClickUp se o to už nikdy nebudete muset starat. Vytvářejte úkoly z chatu, komentářů k úkolům, dokumentů a e-mailů jediným kliknutím!
Než se pustíte do zkoumání konkrétních alternativ, je užitečné porozumět širšímu kontextu aplikací AI v oblasti produktivity a řízení pracovních postupů. Toto video poskytuje přehled různých případů použití AI, které vám pomohou zhodnotit, které funkce jsou pro konkrétní potřeby vašeho týmu nejdůležitější.
Alternativy k Fyxer AI v kostce
|Nástroj
|Nejlepší pro
|Klíčové funkce
|Ceny*
|ClickUp
|Týmy, které chtějí správu práce založenou na AI, která propojuje e-maily s akcemi
|ClickUp Brain, shrnutí AI, e-maily v rámci úkolů, automatizace, dokumenty, řídicí panely
|Navždy zdarma, placené plány dostupné pro týmy; přizpůsobení pro podniky
|Shortwave
|Pokročilí uživatelé Gmailu, kteří chtějí schránku s integrovanou AI
|Sdružování AI, souhrny vláken, vyhledávání v přirozeném jazyce
|Bezplatná úroveň; Pro ~8,50 $/uživatel/měsíc, Business ~18 $/uživatel/měsíc, Premier na míru
|Superhuman
|Vedoucí pracovníci a uživatelé s velkým objemem e-mailů, kteří upřednostňují rychlost
|Rozdělená doručená pošta, okamžité odpovědi AI, pracovní postupy zaměřené na klávesnici
|Starter 30 $/uživatel/měsíc, Business 40 $/uživatel/měsíc, Enterprise na míru
|Missive
|Týmy, které potřebují sdílenou spolupráci v doručené poště s integrovaným chatem
|E-mailové úkoly, interní chat, společné vytváření návrhů
|Starter 14 $/uživatel/měsíc, Productive 18 $/uživatel/měsíc, Business 26 $/uživatel/měsíc, Enterprise na míru
|Microsoft Copilot
|Organizace používající Microsoft 365 pro e-maily, dokumenty a schůzky
|Souhrny v Outlooku, pomoc s návrhy, inteligence napříč aplikacemi
|Doplněk za 30 $/uživatel/měsíc
|Gemini (Google Workspace)
|Uživatelé Google Workspace, kteří chtějí nativní AI v Gmailu a Docs
|Pomoc při psaní konceptů, souhrny e-mailových vláken, kontext v rámci celého pracovního prostoru
|Gemini Business 20 $/uživatel/měsíc, Enterprise 30 $/uživatel/měsíc
|Hiver
|Týmy spravující sdílené doručené pošty Gmail pro podporu nebo provoz
|Úkoly, detekce kolizí, SLA, analytika
|Lite 19 $/uživatel/měsíc, Pro 49 $/uživatel/měsíc, Elite 79 $/uživatel/měsíc
|Gmelius
|Týmy, které chtějí pracovní postup e-mailů ve stylu Kanban v Gmailu
|Kanbanové tabule, sekvence, automatizace pracovních postupů
|Meli 19 $/uživatel/měsíc, Growth 25 $/uživatel/měsíc, Pro 40 $/uživatel/měsíc, Enterprise na míru
|Spike
|Uživatelé preferující konverzační rozhraní e-mailu
|Konverzační zobrazení, prioritní doručená pošta, integrované poznámky a video
|Bezplatná úroveň; Tým ~7,99 $/uživatel/měsíc, Podnik ~12,99 $/uživatel/měsíc, Enterprise na míru
|SaneBox
|Jednotlivci, kteří chtějí filtrování e-mailů pomocí AI bez nutnosti měnit klienta
|Chytré filtrování, SaneBlackHole, denní přehled
|Svačina ~7 $/měsíc, Oběd ~12 $/měsíc, Večeře ~36 $/měsíc
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým postupuje transparentně, opírá se o výzkum a je nezávislý na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí z reálné hodnoty produktů.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
Nejlepší alternativy Fyxer AI, které můžete použít
Ne každý nástroj AI pro e-maily je vytvořen pro skutečné provedení. Mnohé z nich vám pomohou sepsat nebo uspořádat zprávy, ale v momentě, kdy je třeba práci převzít, dotáhnout a zviditelnit, začnou se objevovat mezery. Níže uvedené nástroje jdou nad rámec pomoci s doručenou poštou a podporují skutečný pohyb práce mezi týmy.
Ne každý e-mailový nástroj AI je vytvořen pro skutečné provedení. Mnohé z nich vám pomohou sepsat nebo uspořádat zprávy, ale v momentě, kdy práce vyžaduje odpovědnost, sledování a viditelnost, začnou se objevovat mezery. Níže uvedené nástroje jdou nad rámec pomoci s doručenou poštou a podporují skutečný postup práce v týmech.
1. ClickUp (nejlepší pro týmy, které chtějí práci řídit pomocí umělé inteligence, která propojuje e-maily s konkrétními úkoly)
Většina e-mailových asistentů je optimalizována pro jednu věc: rychlejší zpracování vaší doručené pošty. K největšímu poklesu produktivity však obvykle dochází po přečtení e-mailu, když je následná komunikace vedena v jiném nástroji, rozhodnutí je zaznamenáno v dokumentu, na který nikdo neodkazuje, a práce je sledována v projektové tabuli, která nemá žádnou souvislost s původní konverzací.
ClickUp tento problém řeší tím, že e-mail považuje za výchozí bod provedení, nikoli za konec komunikace.
V konvergovaném pracovním prostoru AI ClickUp není vaše doručená pošta „vedle“ vaší práce. Je přímo propojena s úkoly, dokumenty, časovými osami a reporty, takže důležitý kontext zůstává připojený k výsledku. To znamená méně kopírování a vkládání, méně zapomenutých úkolů a méně momentů typu „počkej, kde jsme se na tom dohodli?“.
Místo toho, abyste používali AI k vytváření generických odpovědí izolovaně, ClickUp Brain vám pomůže přejít od vlákna k akci s povědomím o projektu. Můžete shrnout dlouhou e-mailovou konverzaci do klíčových rozhodnutí, extrahovat další kroky, vytvořit úkoly s vlastníky a termíny a napsat odpověď, která odráží to, co se ve skutečnosti děje v projektu, a ne jen to, co je napsáno v poslední zprávě.
A protože schůzky vyžadují stejně mnoho následných úkonů jako e-maily, ClickUp AI Notetaker se může automaticky připojit k hovorům, zaznamenávat přepisy a generovat souhrny a úkoly, které jsou k dispozici přímo vedle práce, takže vaše „důležité věci“ nezůstanou uvězněny v další aplikaci.
Nejlepší funkce ClickUp
- Odesílejte a přijímejte e-maily přímo v rámci úkolů, aby konverzace zůstaly připojeny k práci, na kterou odkazují, a odpovědi byly automaticky zachyceny v řetězci úkolů.
- Proměňte e-mail v akční úkol nebo komentář jeho přeposláním, aby se následné kroky staly přidělenou, sledovatelnou prací během několika sekund.
- Shrňte e-mailové vlákna, extrahujte úkoly a navrhujte odpovědi pomocí AI, která funguje v kontextu celého pracovního prostoru, nejen ve vaší doručené poště.
- Automaticky zaznamenávejte schůzky a generujte prohledávatelné přepisy, chytré souhrny a akční položky, které se přímo propojují s úkoly a projekty.
- Prohledávejte svou nedávnou historii e-mailů Gmail přímo z ClickUp, abyste mohli najít důležité souvislosti, aniž byste museli přecházet mezi různými nástroji.
- Spouštějte pracovní postupy z e-mailové práce, jako je automatické přiřazování úkolů, aktualizace stavů nebo směrování požadavků v okamžiku, kdy dorazí.
Výhody a nevýhody ClickUp
Výhody:
- Sjednocený kontext: Vše se nachází v jednom pracovním prostoru, což znamená, že návrhy AI vycházejí z celé vaší pracovní historie, nejen z vaší doručené pošty.
- AI s ohledem na kontext: ClickUp Brain propojuje konverzace s projekty, vyhledává související úkoly a navrhuje odpovědi s ohledem na skutečný kontext projektu.
- Flexibilita pracovního postupu: ClickUp se přizpůsobí procesům vašeho týmu, ať už spravujete komunikaci s klienty, interní projekty nebo mezifunkční iniciativy.
Nevýhody:
- Rozsah funkcí může pro nové uživatele představovat určitou náročnost na osvojení.
- Mobilní aplikace se v některých ohledech liší od verze pro stolní počítače.
- Pokročilé funkce mohou vyžadovat určitý čas na konfiguraci pro váš konkrétní pracovní postup.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 4 000 recenzí)
📮 ClickUp Insight: Zatímco 34 % uživatelů pracuje s naprostou důvěrou v systémy AI, o něco větší skupina (38 %) zastává přístup „důvěřuj, ale prověřuj“. Samostatný nástroj, který není obeznámen s vaším pracovním kontextem, často nese vyšší riziko generování nepřesných nebo neuspokojivých odpovědí. Proto jsme vytvořili ClickUp Brain, AI, která propojuje vaše projektové řízení, správu znalostí a spolupráci napříč vaším pracovním prostorem a integrovanými nástroji třetích stran.
Získejte kontextové odpovědi bez nutnosti přepínání a zažijte 2–3násobné zvýšení efektivity práce, stejně jako naši klienti ve společnosti Seequent.
2. Shortwave (nejlepší pro pokročilé uživatele Gmailu, kteří chtějí správu doručené pošty pomocí AI)
Pokud vás nejvíce frustruje přeplněná doručená pošta v Gmailu, Shortwave může být řešením. Jedná se o kompletní náhradu rozhraní Gmailu, která byla od základu přepracována s využitím umělé inteligence. Není to jen plugin, ale zcela nový způsob, jak pracovat s e-maily.
Jeho vynikající funkcí je „svazkování“, které automaticky seskupuje související e-maily. Zpravodaje, pozvánky do kalendáře a oznámení jsou uloženy do přehledných svazků, takže důležité konverzace zůstávají v popředí. To výrazně snižuje vizuální nepořádek a pomáhá vám soustředit se na to, co je důležité, což je klíčovým cílem efektivní správy e-mailů.
Shortwave také nabízí vyhledávání v přirozeném jazyce, což vám umožňuje klást otázky jako „ukaž mi e-maily od Sarah o rozpočtu na třetí čtvrtletí“. Pro jednotlivce a malé týmy, které používají Gmail a chtějí chytřejší doručenou poštu, aniž by museli přejít na kompletní pracovní platformu, je to zaměřené a výkonné řešení.
Nejlepší funkce Shortwave
- Seskupování pomocí AI: Automaticky seskupuje podobné e-maily, čímž snižuje zahlcení doručené pošty, aniž byste museli nastavovat složité filtry.
- Shrnutí vláken: Poskytuje shrnutí dlouhých e-mailových řetězců generovaná umělou inteligencí, abyste se mohli rychle zorientovat.
- Vyhledávání v přirozeném jazyce: Umožňuje vám najít e-maily zadáním otázek v běžné angličtině namísto hádání klíčových slov.
Klady a zápory Shortwave
Výhody:
- Hluboce integrováno s Gmailem pro plynulý pracovní postup
- Inteligentní sdružování a shrnutí vám pomohou zpracovávat e-maily rychleji.
- Navrženo pro rychlost s rozhraním přizpůsobeným pro klávesnici
Nevýhody:
- Funguje pouze s Gmailem, ne s Outlookem ani jinými poskytovateli.
- Funkce pro týmovou spolupráci jsou omezené.
- Plná funkčnost AI vyžaduje placené předplatné.
Ceny Shortwave
Bezplatný tarif Pro: 8,50 $/uživatel/měsíc (fakturováno ročně) Business: 18 $/uživatel/měsíc (fakturováno ročně) Premier: Na míru
Hodnocení a recenze Shortwave
G2: 4,4/5 (více než 60 recenzí) Capterra: Není uvedeno
3. Superhuman (nejlepší pro vedoucí pracovníky a uživatele s velkým objemem e-mailů, kteří upřednostňují rychlost)
Superhuman je navržen pro jeden účel: rychlost. Jedná se o prémiového e-mailového klienta s designem zaměřeným na klávesnici, který vám umožní procházet doručenou poštu, aniž byste se museli dotknout myši. Pokud jste manažer nebo zakladatel společnosti a denně dostáváte stovky e-mailů, může vám to ušetřit značné množství času.
Funkce Split Inbox automaticky kategorizuje vaše e-maily do přizpůsobitelných proudů, jako jsou VIP, týmové zprávy nebo zpravodaje. To vám umožní zpracovat každou kategorii s odpovídající mírou pozornosti. Funkce AI Instant Reply také navrhuje kompletní odpovědi, které můžete odeslat jediným stisknutím klávesy.
Superhuman funguje jak s Gmailem, tak s Outlookem, což ho činí flexibilnějším než některé jiné alternativy. Je to investice, ale pro ty, pro které je čas nejcennějším aktivem, může zvýšení produktivity ospravedlnit náklady.
Nejlepší funkce Superhuman
- Rozdělená doručená pošta: Rozdělí vaši doručenou poštu do proudů, abyste se mohli soustředit na to, co je důležité, bez rozptylování.
- AI Instant Reply: Navrhuje kompletní e-mailové odpovědi, které se postupem času učí váš styl psaní.
- Design zaměřený na klávesnici: Téměř každá akce má klávesovou zkratku, což optimalizuje rozhraní pro maximální rychlost.
Výhody a nevýhody Superhuman
Výhody:
- Uživatelé hlásí výrazné zlepšení v době zpracování e-mailů.
- Podporuje účty Gmail i Outlook.
- Zahrnuje funkce jako sledování stavu přečtení a připomenutí následných kroků.
Nevýhody:
- K zahájení je nutná individuální úvodní schůzka.
- K dispozici není žádná bezplatná verze pro vyzkoušení.
- Funkce pro spolupráci jsou omezené, protože jsou určeny pro individuální použití.
Nadlidské ceny
Starter: 30 $/uživatel/měsíc Business: 40 $/uživatel/měsíc Enterprise: na míru
Nadlidská hodnocení a recenze
G2: 4,7/5 (více než 14 000 recenzí) Capterra: 4,9/5 (více než 2 000 recenzí)
4. Missive (nejlepší pro týmy, které potřebují sdílenou spolupráci v doručené poště s integrovaným chatem)
Missive je určen pro týmy, které spolupracují na komunikaci se zákazníky. Kombinuje e-mail, chat a základní správu úkolů do jediného rozhraní, takže můžete diskutovat a přiřazovat e-maily, aniž byste museli opustit vlákno.
Místo přeposílání e-mailů nebo kopírování kolegů můžete použít interní komentáře, které zákazníci nikdy neuvidí. Tím se eliminuje klasický problém „odpověděl na to někdo?“, který trápí týmy používající tradiční e-mail pro sdílené doručené pošty, jako je support@ nebo sales@.
Missive také umožňuje společné psaní, kdy může více lidí současně pracovat na stejné e-mailové odpovědi. Pro týmy, které spravují jakýkoli druh sdíleného komunikačního workflow, účinně překlenuje propast mezi e-mailem a týmovou spoluprací.
Nejlepší funkce Missive
- Sdílené doručené pošty s úkoly: Přiřazujte e-maily členům týmu jako úkoly a sledujte jejich stav.
- Interní chat vedle e-mailu: Diskutujte o e-mailech s kolegy v boční konverzaci, která zůstává připojena k vláknu.
- Společné psaní: Pracujte na e-mailových odpovědích společně v reálném čase.
Výhody a nevýhody Missive
Výhody:
- Udržuje konverzace sledovatelné a doručené pošty přehlednější díky eliminaci interního přeposílání e-mailů.
- Slučuje e-maily a týmový chat do jediného nástroje.
- Přináší organizaci ve stylu helpdesku do jakékoli sdílené doručené pošty.
Nevýhody:
- Představuje učební křivku pro týmy zvyklé na tradiční e-mailovou komunikaci.
- Mobilní aplikace má omezenější funkčnost než desktopová verze.
- Některé integrace jsou k dispozici pouze v rámci vyšších tarifů.
Ceny Missive
Starter: 14 $/uživatel/měsíc Productive: 18 $/uživatel/měsíc Business: 26 $/uživatel/měsíc Enterprise: na míru
Hodnocení a recenze Missive
G2: 4,7/5 (více než 200 recenzí) Capterra: 4,7/5 (více než 100 recenzí)
5. Microsoft Copilot (nejlepší pro organizace využívající Microsoft 365)
Organizacím, které již používají ekosystém Microsoft, nabízí Copilot asistenci AI bez nutnosti přidávat dalšího dodavatele. AI je součástí nástrojů, které již používáte, jako jsou Outlook, Teams a Word.
V aplikaci Outlook může Copilot shrnout dlouhé e-mailové vlákna, navrhnout odpovědi a pomoci vám připravit se na schůzky tím, že načte relevantní dokumenty. Jeho skutečnou silou je inteligence napříč aplikacemi. Při psaní e-mailu může odkazovat na váš kalendář, načítat data z tabulky Excel nebo začlenit obsah z dokumentu Word.
Díky této hluboké integraci je Copilot výkonnou volbou pro podnikové týmy, kde je standardem Microsoft 365. Vyžaduje však předplatné Microsoft 365 a další licenci Copilot.
Nejlepší funkce Microsoft Copilot
- Shrnutí e-mailů v Outlooku: Poskytuje shrnutí dlouhých vláken generovaná umělou inteligencí, ve kterých jsou zdůrazněny klíčové body a úkoly.
- Pomoc při psaní konceptů s kontextem: Návrhy e-mailových odpovědí na základě vašeho kalendáře, nedávných dokumentů a předchozí korespondence.
- Inteligence napříč aplikacemi: při psaní e-mailů načítá relevantní informace z aplikací Teams, SharePoint a Excel.
Výhody a nevýhody Microsoft Copilot
Výhody:
- Díky nativní integraci nemusíte instalovat ani se učit nové aplikace.
- Nabízí bezpečnost a soulad s předpisy na podnikové úrovni v rámci ekosystému Microsoft.
- Poskytuje široké možnosti AI, které přesahují pouhou správu e-mailů.
Nevýhody:
- Vyžaduje předplatné Microsoft 365 a další licenci Copilot.
- Funkce AI jsou omezeny na ekosystém Microsoftu.
- Dostupnost funkcí se může lišit v závislosti na plánu Microsoft 365.
Ceny Microsoft Copilot
Copilot pro Microsoft 365: 30 $/uživatel/měsíc (doplněk)
Hodnocení a recenze Microsoft Copilot
G2: 4,3/5 (více než 100 recenzí) Capterra: Není uvedeno
6. Gemini (nejlepší pro uživatele Google Workspace, kteří chtějí nativní asistenci AI)
Podobně jako Microsoft Copilot se i Gemini AI od Googlu integruje přímo do Gmailu a širšího Google Workspace. Týmům, které staví na ekosystému Googlu, poskytuje pomoc s e-maily, aniž by musely opustit nástroje, které používají každý den.
V Gmailu vám Gemini pomůže s psaním e-mailů, shrnováním konverzací a navrhováním odpovědí. Integrace se rozšiřuje i na další aplikace Google, jako je Google Meet pro shrnování schůzek a Google Docs pro společné psaní. Tím vzniká soudržný zážitek z umělé inteligence ve všech vašich nástrojích Google.
Umělá inteligence rozumí vašim souborům v Google Drive, událostem v kalendáři a historii komunikace, díky čemuž jsou její návrhy kontextově relevantnější než ty, které může nabídnout samostatný nástroj.
Nejlepší funkce Gemini
- Pomoc při psaní konceptů v Gmailu: Navrhuje doplnění textu při psaní nebo generuje kompletní koncept na základě jednoduchého zadání.
- Shrnutí vlákna: Zkracuje dlouhé e-mailové konverzace na klíčové body, abyste se mohli rychle zorientovat.
- Inteligence napříč pracovními prostory: Při psaní zpráv odkazuje na vaše dokumenty v Google Drive a události v kalendáři.
Výhody a nevýhody Gemini
Výhody:
- Zobrazuje se přímo v aplikacích Google, které již používáte, bez nutnosti další instalace.
- Často součástí plánů Google Workspace, v závislosti na úrovni vašeho předplatného.
- Poskytuje konzistentní AI zážitek v e-mailech, dokumentech a schůzkách.
Nevýhody:
- Omezeno na ekosystém Google Workspace.
- Funkce AI se výrazně liší v závislosti na vašem tarifu.
- Některé funkce jsou stále ve fázi zavádění a nemusí být dostupné pro všechny uživatele.
Ceny Gemini (Google Workspace)
Gemini Business: 20 $/uživatel/měsíc (doplněk) Gemini Enterprise: 30 $/uživatel/měsíc (doplněk)
Hodnocení a recenze Gemini
G2: Není uveden jako samostatný produkt „Gemini for Workspace“ Capterra: Není uveden
7. Hiver (nejlepší pro týmy podpory spravující sdílené schránky Gmail)
Hiver promění vaši doručenou poštu Gmailu v helpdesk, aniž by váš tým musel učit se nové rozhraní. Je navržen pro týmy spravující sdílené doručené pošty, jako jsou support@ nebo sales@, které potřebují přiřazovat, sledovat a spolupracovat na e-mailech.
Hiver přidává funkce jako přiřazování e-mailů, sledování stavu a detekci kolizí přímo do Gmailu. Detekce kolizí je obzvláště užitečná, protože vás upozorní, pokud již na e-mail odpovídá někdo z týmu, a zabrání tak duplicitním odpovědím.
Pro týmy podpory a provozu, které chtějí více struktury bez složitosti plnohodnotného systému ticketingu, je Hiver praktickou volbou.
Nejlepší funkce Hiver
- Přiřazení e-mailů a jejich stav: Přiřazujte e-maily členům týmu a sledujte jejich stav (otevřené, čekající, uzavřené) v Gmailu.
- Detekce kolizí: Upozorní vás, když kolega prohlíží nebo odpovídá na stejný e-mail.
- Sledování a analýza SLA: Nastavte cíle pro dobu odezvy a sledujte výkonnost svého týmu.
Výhody a nevýhody Hiver
Výhody:
- Funguje v rámci Gmailu, což snižuje náročnost zaučení pro váš tým.
- Poskytuje funkce helpdesku bez složitosti kompletního systému ticketingu.
- Rychlé a snadné nastavení
Nevýhody:
- Funguje pouze s Gmailem.
- Méně vhodné pro složité pracovní postupy podpory, které vyžadují pokročilé směrování.
- Některé pokročilé funkce jsou omezeny na vyšší tarify.
Ceny Hiver
Lite: 19 $/uživatel/měsíc (fakturováno ročně) Pro: 49 $/uživatel/měsíc (fakturováno ročně) Elite: 79 $/uživatel/měsíc (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze Hiver
G2: 4,6/5 (více než 900 recenzí) Capterra: 4,7/5 (více než 200 recenzí)
8. Gmelius (nejlepší pro týmy, které chtějí správu e-mailů ve stylu Kanban v Gmailu)
Gmelius přináší koncepty projektového řízení přímo do vaší doručené pošty Gmail. Umožňuje vám vizualizovat vaše e-maily na Kanban tabuli, vytvářet automatizované sekvence oslovování a budovat pracovní postupy pro zpracování opakujících se úkolů.
Kanban view je vynikající funkcí, formou vizualizace pracovního postupu, která promění vaše e-maily na karty, které můžete přetahovat mezi sloupci. To je ideální pro prodejní kanály nebo fronty podpory, kde každý e-mail představuje jednu fázi procesu.
Pro týmy, které uvažují vizuálně a chtějí aplikovat principy projektového řízení na svou doručenou poštu, nabízí Gmelius jedinečný a výkonný přístup.
Nejlepší funkce Gmelius
- Kanbanové tabule pro e-maily: Vizualizujte a spravujte svůj e-mailový pracovní postup přetahováním e-mailových karet mezi přizpůsobitelnými sloupci.
- E-mailové sekvence: Vytvářejte automatizované následné sekvence pro oslovovací kampaně.
- Automatizace pracovních postupů: Vytvářejte pravidla pro automatické přiřazování, označování nebo přesouvání e-mailů na základě vámi definovaných kritérií.
Výhody a nevýhody Gmelius
Výhody:
- Vizuální Kanban tabule umožňuje snadno a na první pohled zjistit stav vašeho pracovního toku.
- Kombinuje správu doručené pošty a oslovování zákazníků do jediného nástroje.
- Funguje nativně v rozhraní Gmailu.
Nevýhody:
- Podporuje pouze Gmail.
- Kanbanový přístup může být pro některé uživatele neznámý.
- Pokročilé funkce automatizace jsou u nižších tarifů omezené.
Ceny Gmelius
Meli: 19 $/uživatel/měsíc (fakturováno ročně) Growth: 25 $/uživatel/měsíc (fakturováno ročně) Pro: 40 $/uživatel/měsíc (fakturováno ročně) Enterprise: na míru
Hodnocení a recenze Gmelius
G2: 4,4/5 (více než 700 recenzí) Capterra: 4,4/5 (více než 200 recenzí)
9. Spike (nejlepší pro uživatele, kteří upřednostňují konverzační e-maily před tradičními vlákny)
Spike přetváří e-mail na chatovou konverzaci. Zobrazuje vaše zprávy v konverzačním formátu, díky čemuž může komunikace působit bezprostředněji a méně formálně.
Jeho Prioritní schránka využívá AI k vyhledávání důležitých zpráv a zároveň filtruje rušivé prvky, jako jsou newslettery a oznámení. Spike také obsahuje vestavěné funkce, jako jsou společné poznámky a videohovory, což snižuje potřebu samostatných nástrojů.
Spike spolupracuje s více poskytovateli e-mailových služeb, díky čemuž je flexibilnější než alternativy určené pouze pro Gmail. Pro ty, kteří považují tradiční e-mailová rozhraní za nepřehledná, nabízí skutečně odlišný zážitek.
Nejlepší funkce Spike
- Konverzační zobrazení e-mailů: Zobrazuje zprávy jako chatovací bubliny pro snadnější a rychlejší komunikaci.
- Prioritní doručená pošta: Využívá AI k automatické identifikaci a zobrazení vašich nejdůležitějších zpráv.
- Integrované nástroje pro spolupráci: Zahrnuje poznámky, úkoly a videohovory v rámci aplikace.
Výhody a nevýhody Spike
Výhody:
- Rozhraní podobné chatu může snížit úzkost související s e-maily a zvýšit rychlost odezvy.
- Podporuje různé e-mailové účty, nejen Gmail.
- Slučuje komunikaci a základní spolupráci do jednoho nástroje.
Nevýhody:
- Konverzační zobrazení může být matoucí pro uživatele zvyklé na tradiční e-mail.
- Méně vhodné pro formální obchodní korespondenci
- Některé funkce fungují lépe v mobilní aplikaci než v počítači.
Ceny Spike
Bezplatný tarif Tým: 7,99 $/uživatel/měsíc (fakturováno ročně) Podnik: 12,99 $/uživatel/měsíc (fakturováno ročně) Podnik: Na míru
Hodnocení a recenze Spike
G2: 4,6/5 (70+ recenzí) Capterra: 4,4/5 (70+ recenzí)
10. Sanebox (nejlepší pro jednotlivce, kteří chtějí filtrování e-mailů pomocí AI bez změny klienta)
Sanebox pracuje tiše na pozadí s vaším stávajícím e-mailovým klientem a filtruje a organizuje vaše zprávy. Analyzuje vaše chování v e-mailu, aby se naučil, co je pro vás důležité, a automaticky přesouvá méně důležité zprávy do samostatných složek.
Jeho nejznámější funkcí je SaneBlackHole, která vám umožní jedním kliknutím zablokovat odesílatele. Stačí přetáhnout e-mail do složky BlackHole a už nikdy neuvidíte zprávu od tohoto odesílatele.
Pro jednotlivce, kteří chtějí správu e-mailů založenou na AI, aniž by museli přecházet na zcela nového e-mailového klienta, je Sanebox lehké a efektivní řešení.
Nejlepší funkce Saneboxu
- Filtrování e-mailů pomocí AI: Učí se vaše e-mailové návyky a automaticky třídí méně důležité zprávy do samostatných složek.
- SaneBlackHole: Funkce odhlášení jedním kliknutím, která skutečně funguje.
- Denní přehled: Sdružuje vaše méně důležité e-maily do jediného denního souhrnu.
Výhody a nevýhody Saneboxu
Výhody:
- Funguje s jakýmkoli e-mailovým klientem, včetně Gmailu, Outlooku a Apple Mailu.
- Funguje automaticky na pozadí s minimální denní interakcí.
- Účinně snižuje nepořádek a hluk v doručené poště.
Nevýhody:
- Poskytuje pouze filtrování a nepomáhá s psaním nebo shrnováním e-mailů.
- Vyžaduje udělení přístupu ke vaší e-mailové schránce službě třetí strany.
- AI může občas nesprávně zařadit důležitý e-mail.
Ceny SaneBox
Svačina: ~7 $/měsíc Oběd: ~12 $/měsíc Večeře: ~36 $/měsíc
Hodnocení a recenze SaneBox
G2: 4,6/5 (více než 150 recenzí) Capterra: 4,8/5 (více než 500 recenzí)
Vyberte si správný pracovní postup, nejen správný nástroj
Nejlepší alternativa k Fyxer AI pro vás závisí na tom, co se snažíte vyřešit. Pokud chcete pouze rychlejší nebo přehlednější doručenou poštu, může stačit specializovaný e-mailový klient, jako je Shortwave nebo Superhuman. Pokud je váš tým již začleněn do ekosystému Microsoft nebo Google, logickou volbou jsou Copilot nebo Gemini.
Největší nárůst produktivity však nepochází pouze z rychlejší správy e-mailů. Pochází z odstranění nesouladu mezi vašimi e-maily a skutečnou prací. Když jsou vaše komunikace, úkoly, dokumenty a projekty na jednom místě, vaše AI se stává skutečně inteligentní – což je klíčová výhoda kontextové AI.
Cílem není jen prázdná doručená pošta. Je to zajištění, aby každý důležitý e-mail vedl ke správné akci, byl sledován na správném místě a měl správný kontext – to je jádro automatizace pracovních postupů. Chcete-li vytvořit skutečně propojený pracovní postup, začněte zdarma s ClickUp. ✨
Často kladené otázky
Fyxer AI je e-mailový asistent pro Gmail a Outlook založený na umělé inteligenci, který vám pomáhá spravovat vaši doručenou poštu. Využívá umělou inteligenci k třídění e-mailů, automatickému vytváření odpovědí a zaznamenávání poznámek z jednání.
Fyxer AI je specializovaný e-mailový asistent, zatímco Microsoft Copilot je vrstva AI napříč celou sadou Microsoft 365. Copilot nabízí širší kontext propojením e-mailů s vaším kalendářem, dokumenty a Teams.
Ano, konvergovaný pracovní prostor jako ClickUp nahrazuje samostatného asistenta tím, že zpracovává e-maily v kontextu vaší práce. ClickUp Task Management a ClickUp Brain poskytují asistenci AI, která vychází z celé historie vašeho projektu.
Mezi běžná omezení patří obecné odpovědi vytvořené umělou inteligencí, nekonzistentní kategorizace e-mailů a nedostatečná integrace s širším pracovním kontextem. To znamená, že e-maily stále musíte ručně propojovat se svými projekty a úkoly.