10 šablon pro sledování příjmů z předplatného, které skutečně odhalují signály odchodu zákazníků

Pokud váš podnik založený na předplatném přichází o tržby, příčina téměř nikdy nespočívá ve vašem akvizičním trychtýři. Je to mezera mezi vaší fakturační platformou, vaším CRM a tabulkou, kterou někdo vytvořil v roce 2022 a která stále slouží k odsouhlasení MRR. V okamžiku, kdy dojde k měsíčnímu uzávěrce, je odchod zákazníků, který začal před šesti týdny, již nezvratný.
Tento průvodce vás provede 10 šablonami pro sledování příjmů z předplatného, vysvětlí, k čemu se nejlépe hodí, a poukáže na jejich slabé stránky. Pokud si chcete vybrat jen jednu, přejděte rovnou k srovnávací tabulce níže.
Rychlé srovnání: 10 šablon pro sledování příjmů z předplatného
|Šablona
|Odkaz ke stažení
|Ideální pro
|Nejlepší funkce
|Vizuální formát
|Šablona KPI prodeje ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Vedoucí pracovníci z oblasti financí a prodeje sledují stav předplatného bez nutnosti ručního vytváření reportů
|Automaticky aktualizované dashboardy, zobrazení konverzního trychtýře, sledování tržeb na jednoho obchodního zástupce, karty KPI v reálném čase
|Živý dashboard KPI
|Šablona měsíční zprávy o prodeji ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Týmy RevOps vytvářející opakovatelné měsíční přehledy MRR a NRR
|Integrace živých dat prostřednictvím ClickUp Docs, meziměsíční srovnání, sekce s rozpisem NRR
|Dokument s měsíční zprávou
|Šablona prodejní zprávy ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Ad hoc analýza výnosů podle segmentu, úrovně nebo akvizičního kanálu
|Více pohledů na stejný datový soubor (tabulka, nástěnka, seznam), segmentové filtry, přiřazení kanálů
|Zpráva s více pohledy
|Šablona pro sledování prodejů v ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Prodejní týmy sledující jednotlivé obchody od zkušební verze přes placenou verzi až po rozšíření
|Vlastní stavy pro fáze předplatného, automatizace pro postup mezi fázemi, sledování expanze
|Nástěnka pro sledování obchodů
|Šablona prodejního procesu ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|RevOps předpovídá MRR pro příští čtvrtletí pomocí vážených výpočtů pipeline
|Zobrazení tabule s funkcí drag-and-drop, vzorecová pole pro vážené prognózy, analýza konverze fází
|Pipeline Kanban
|Šablona ClickUp Sales CRM
|Získejte šablonu zdarma
|Týmy pro úspěch zákazníků sjednocují záznamy o zákaznících, předplatné a obnovení
|Propojené záznamy prostřednictvím vztahů, 360° pohled na zákazníka, připojené termíny obnovení s připomenutími
|Propojená databáze CRM
|Šablona formuláře předplatného ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Provozní týmy zaznamenávají nové registrace bez ručního zadávání
|Formuláře ClickUp s mapováním polí, zaznamenáváním výběru plánu a dokumentací preferencí fakturace
|Přihlašovací formulář + seznam úkolů
|Šablona pro finanční řízení ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Finanční týmy sledují příjmy z předplatného společně s cash flow a výdaji
|Křížové přehledy, sjednocené sledování financí, korelace CAC a výnosů
|Přehledový panel finančních údajů
|Šablona deníku a účetní knihy ClickUp
|Získejte šablonu zdarma
|Finanční týmy vedoucí transakční protokoly a záznamy o uznání výnosů připravené pro audit
|Vlastní pole na úrovni transakcí, filtrované zobrazení podle typu, exporty připravené k odsouhlasení
|Transakční kniha
|Template.net – nástroj pro sledování výdajů na předplatné
|Stáhněte si šablonu zdarma
|Jednotlivci nebo malé týmy sledující výdaje na předplatné (opačný případ použití)
|Předformátované sloupce pro náklady, fakturační cyklus a datum platby, měsíční a roční přehledové tabulky, plně editovatelné v aplikacích Word, Google Docs nebo PDF
|Upravitelný dokument
Co je šablona pro sledování výnosů z předplatného?
Šablona pro sledování příjmů z předplatného je předem připravený rámec pro sledování opakujících se příjmů – MRR, ARR, odchodů zákazníků, expanze a dat obnovení – v jednom centralizovaném přehledu. Nahrazuje roztříštěnou kombinaci exportů faktur, CRM reportů a finančních tabulek, ke které většina podniků s předplatným do druhého roku své existence dospěje.
Proč je to důležité: údaje o tržbách bývají uloženy ve třech nebo čtyřech systémech, které spolu nekomunikují. Ruční sesouhlasování zabere každý měsíc hodiny času, chyby se hromadí a včasné signály o odchodu zákazníků se ztratí v záplavě dat.
ClickUp Insight: 47 % respondentů našeho průzkumu se při pochopení své práce spoléhá na kontingenční tabulky, dashboardy a grafy v tabulkách. Problémem je, že posunutý sloupec, přejmenovaný list nebo navíc přidaný řádek mohou nenápadně narušit vzorce, rozsahy nebo vizualizace – a report tak nadále zobrazuje čísla, která vypadají správně, ale ve skutečnosti správná nejsou. Pracovní prostor založený na šablonách s živými daty tomuto problému tichých poruch předchází.
Věděli jste? Data společnosti Recurly z roku 2025 ukazují, že 25 % předplatitelů se při dané možnosti rozhodlo pro pozastavení předplatného namísto jeho zrušení, což generovalo více než 200 milionů dolarů v tržbách z reaktivace. To jsou tržby, které většina firem nikdy neuvidí, protože nesleduje fáze životního cyklu předplatitelů.
Proč používat šablonu pro sledování namísto vytváření od nuly?
Při vytváření od nuly obvykle vznikne nástroj, kterému chybí jedna ze tří věcí: jednotné definice, automatizace nebo schopnost označit rizikové účty ještě předtím, než dojde k jejich zrušení. Předem připravená šablona vám všechny tři poskytne hned od prvního dne.
Konkrétní výhody:
- Rychlejší uzávěrka na konci měsíce. Automatizované výpočty eliminují ruční odsouhlasování, které z uzávěrky dělá několikadenní projekt
- Prognózy založené na datech, ne na intuici. Standardizovaná historická data vám umožní odhadnout vývoj v následujících dvou čtvrtletích na základě referenčních bodů, nikoli pocitů.
- Včasná detekce odchodu zákazníků. Nástroj pro sledování, který odhalí klesající využití, přechod na nižší tarif nebo nevyplacené platby, vám dává možnost zasáhnout ještě před zrušením účtu
- Sladění týmu. Když se týmy prodeje, úspěchu a financí dívají na stejná čísla, přestanete se hádat o tom, čí definice MRR je správná
- Jeden pracovní prostor místo pěti. Uchovávání údajů o tržbách společně s poznámkami o zákaznících, úkoly souvisejícími s obnovením a reporty v jediném nástroji eliminuje neustálé přepínání mezi záložkami.
Co by měla šablona pro sledování příjmů z předplatného obsahovat?
Užitečný nástroj pro sledování zachycuje jak finanční metriky, tak provozní signály – právě ty druhé jsou tím, co odlišuje systém pro evidenci od systému pro ochranu výnosů. Hledejte těchto osm komponent:
- Pole MRR a ARR na zákazníka. Celkové částky s jasným rozlišením mezi novými zákazníky, expanzí, poklesem a odchodem MRR
- Indikátory stavu zákazníků. Barevně odlišené stavy pro aktivní, zkušební, ohrožené a odhlášené zákazníky — přehledné na první pohled
- Termíny obnovení. Zobrazení nadcházejících obnovení, aby týmy pro úspěch mohly oslovit zákazníky 60 až 90 dní před datem
- Historie plateb. Protokol transakcí s časem a částkou pro účely odsouhlasení a vyhledávání sporů
- Zaznamenávání důvodů odchodu. Datum a důvod každého odchodu — bez toho není možné rozpoznat vzorce
- Segmentace výnosů. Možnost rozdělit data podle úrovně, plánu nebo kohorty. Souhrnný MRR zakrývá segment, který ve skutečnosti zaznamenává úbytek.
- Automatická upozornění. Spouští se při změně stavu, selhání platby nebo blížícím se datem obnovení
- Možnosti integrace. Propojení s vaší fakturační platformou, CRM a účetním nástrojem, aby sledování nebylo manuální
10 nejlepších šablon pro sledování příjmů z předplatného
Tyto šablony pokrývají různé aspekty správy příjmů z předplatného – od sledování klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI) na vysoké úrovni až po podrobné zaznamenávání transakcí.
1. Šablona KPI prodeje ClickUp
Prodejní metriky, které nejsou propojeny s vašimi skutečnými příjmy z předplatného, vytvářejí pro vedení slepá místa. Nemůžete vidět, kteří obchodní zástupci generují nejvíce opakujících se příjmů nebo kde dochází k selhání vašeho konverzního trychtýře. To znemožňuje vedení získat přehled o stavu předplatného v reálném čase, aniž by muselo neustále žádat o ručně vytvářené zprávy.
Šablona KPI pro prodej od ClickUp tento problém řeší sledováním metrik, které jsou pro příjmy z předplatného nejdůležitější: míry konverze, průměrné velikosti obchodu a příjmů na jednoho obchodního zástupce, a to vše na jednom místě. Získáte předem připravené dashboardy KPI, které na první pohled odhalí trendy v nových předplatných, upgradech a downgradech.
Proč se vám tato šablona bude líbit
- Integrované sledování cílů: Přiřaďte KPI jako úkoly se stavy „Otevřeno“ a „Dokončeno“, aby každý obchodní zástupce přesně věděl, na čem pracuje
- Týdenní a měsíční přehledy: Přepínejte mezi podrobným týdenním výkonem a širšími měsíčními trendy
- 15 předem připravených vlastních polí: Sledujte metriky, jako jsou pokusy o upsell, tržby z opakovaných prodejů a hodnota nabídek, aniž byste museli budovat svůj systém sledování od nuly
- Tabulka tržeb za měsíc: Vizualizujte měsíční tržby na tabuli ve stylu Kanbanu a získejte rychlý a přehledný přehled
Ideální pro: Obchodní manažery a vedoucí finančních oddělení, kteří potřebují přehled o KPI předplatného v reálném čase podle jednotlivých obchodních zástupců. Pomocí této šablony můžete včas zachytit poklesy konverzí.
2. ClickUp Šablona měsíční zprávy o prodeji
Vytváření měsíčních zpráv o tržbách se někdy promění v maraton ručního kopírování a vkládání. Než to dokončíte, data jsou již zastaralá a zainteresované strany pracují s nekonzistentními čísly.
Šablona měsíční zprávy o prodeji od ClickUp standardizuje proces tím, že shromažďuje tržby, výdaje a zisky/ztráty na jednom místě.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Integrovaná vizualizace dat: Sledujte trendy výnosů v grafech a tabulkách bez nutnosti exportu do samostatného nástroje
- Flexibilní zobrazení: Vytvořte si svůj pracovní postup pomocí zobrazení Seznam, Ganttův diagram, Pracovní zátěž a Kalendář
- Společné vytváření reportů: Použijte ClickUp Docs k práci na reportu se svým týmem v reálném čase a sdílejte jej se zainteresovanými stranami, aniž byste jim udělovali plný přístup k pracovnímu prostoru
- Sledování cílů: Stanovte si měsíční výkonnostní cíle a sledujte pokrok přímo v šabloně
Ideální pro: Obchodní manažery a týmy pro správu výnosů, kteří potřebují opakovatelný a strukturovaný formát pro měsíční reporting. Tento rámec jim pomáhá zkrátit dobu uzavření obchodu a každý měsíc poskytovat přesná čísla zainteresovaným stranám.
Tip pro profesionály: Jakmile je váš měsíční report hotový, skutečnou prací je zjistit, co vám ta čísla říkají. A právě tady přichází na řadu ClickUp Brain. ClickUp je konvergovaný pracovní prostor s umělou inteligencí, takže Brain má úplný přehled o vašich úkolech, dokumentech a datech. Zeptejte se ho, proč minulý měsíc klesl MRR, které účty se blíží k obnovení nebo kde se vaše pipeline zasekla, a on okamžitě vytáhne odpovědi z vašeho pracovního prostoru.
3. ClickUp Šablona prodejní zprávy
Když se vedení zeptá na tržby z konkrétního regionu nebo typu služby, váš tým by neměl potřebovat dva dny na to, aby našel odpověď. Šablona prodejní zprávy ClickUp udržuje vaše data uspořádaná v 10 předem připravených vlastních polích a pěti specializovaných zobrazeních. Takže na jakoukoli otázku, která se objeví, máte odpověď již po ruce.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Pět připravených zobrazení: Přepínejte mezi zobrazeními Roční zpráva o tržbách, Čtvrtletní zpráva, Měsíční zpráva o tržbách a Tržby podle typu služby, aniž byste museli cokoli přetvářet
- 10 předem připravených vlastních polí ClickUp: Sledujte prodejní region, čtvrtletí, rok a prodejní výsledky ihned po instalaci
- Zobrazení tabulky a tabule: Pomocí zobrazení tabulky v ClickUp se můžete podrobněji seznámit s čísly a pomocí zobrazení tabule v ClickUp si můžete výkonnost vizualizovat na první pohled
- Integrované stanovení cílů: Stanovte si cíle na základě zjištění z reportů a vytvořte opakující se úkoly pro kontrolu, abyste měli přehled o pokroku
Ideální pro: Prodejní týmy, které často dostávají ad hoc požadavky na reporty. Je užitečné mít data uspořádaná podle regionu, čtvrtletí a typu služby.
4. Šablona pro sledování prodejů v ClickUp
Je užitečné vědět, že váš tým dosáhl svých cílů. Ale to, co vám skutečně pomůže při rozhodování, je vědět, které produkty k tomu přispěly, kde se udržely marže a kteří obchodní zástupci jsou na dobré cestě. Nyní můžete získat tento detailní přehled díky šabloně Sales Tracker od ClickUp.
Sleduje prodej od objednávky až po výsledek, a to pomocí 12 vlastních polí pokrývajících jednotkové náklady, náklady na dopravu, cíle zisku a vrácené zboží, takže se mezi prodejem a souhrnem nic neztratí.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Pět vlastních stavů úkolů v ClickUp : Označte průběh jako Nezahájeno, Probíhá, Cíl splněn, Cíl nesplněn nebo Dokončeno, abyste měli stav pipeline každého obchodního zástupce přehledně na očích
- Zobrazení objemu prodeje za měsíc: Sledujte vývoj výkonnosti v čase, aniž byste museli vytvářet samostatnou zprávu
- Zobrazení stavu prodeje podle produktu: Rychle zjistěte, které produkty plní cíle a které vyžadují pozornost
- 12 předdefinovaných vlastních polí: Sledujte jednotkové náklady, cíle zisku, náklady na dopravu a vrácené zboží spolu s klíčovými údaji o prodeji
Ideální pro: Obchodní manažery, kteří sledují výkonnost na úrovni produktů a ziskové marže a chtějí mít přehled o pokroku jednotlivců i celého týmu.
5. Šablona prodejního procesu v ClickUp
Pipeline, která existuje jen v něčí hlavě, nebo ještě hůře, ve sdílené tabulce, není ve skutečnosti žádnou pipeline. Je to jen seznam věcí, které by se mohly pokazit. Použijte šablonu Sales Pipeline od ClickUp a dejte celému svému prodejnímu trychtýři jedno místo.
Sledujte každý potenciální obchod od prvního kontaktu až po uzavření s 30 přizpůsobitelnými stavy, které přesně odrážejí, v jaké fázi se každý obchod nachází, včetně stavů „Ztracený“, „K obnovení“, „Vyžaduje pozornost“ a „Kvalifikovaný zájemce“.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- 30 vlastních stavů: Pokryjte všechny fáze svého prodejního procesu, aniž byste museli zařazovat obchody do obecných kategorií, které neodpovídají vašemu postupu
- Integrované automatizace: Tři předkonfigurované automatizace omezují ruční aktualizace stavu a udržují váš pracovní postup v chodu bez administrativní zátěže
- Zobrazení tabule s funkcí drag-and-drop: Pomocí Kanbanové tabule ClickUp můžete vizuálně přesouvat obchody mezi fázemi a na první pohled odhalit úzká místa
- Zobrazení SOP prodeje: Sladěte svůj tým pomocí speciálního zobrazení standardních operačních postupů, které je přímo integrováno do šablony
Ideální pro: Prodejní týmy, které spravují velký objem potenciálních zákazníků v různých fázích, mohou tento rámec využít ke zlepšení přehlednosti prodejního procesu.
6. Šablona CRM pro prodej v ClickUp
Váš CRM systém je užitečný pouze tehdy, pokud ho váš tým skutečně používá. Pokud je ukrytý v samostatném nástroji, který nikdo neotevře, pokud nemusí, data o zákaznících zastarávají, následné akce se zmeškají a obchody uniknou.
Jaké je tedy řešení? Vyzkoušejte šablonu Sales CRM od ClickUp a spravujte vztahy se zákazníky v rámci stejného pracovního prostoru, ve kterém již váš tým pracuje. Sledujte každou konverzaci, monitorujte postup potenciálních zákazníků v rámci 20 vlastních stavů a získejte přehled o celém prodejním procesu v reálném čase, aniž byste museli opustit ClickUp.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- 20 vlastních stavů: Přesouvejte zákazníky mezi fázemi, jako jsou Aktivní, V jednání, Onboarding a Neaktivní, s jasným přehledem v každém kroku
- Zobrazení na tabuli pro segmentaci: Vizualizujte segmenty zákazníků a spravujte svůj prodejní proces na interaktivní tabuli Kanban
- Integrované automatizace: Dvě předem nakonfigurované automatizace se starají o rutinní aktualizace, takže se váš tým může soustředit na samotný prodej
- Zobrazení souhrnu a seznamu: Přepínejte mezi obecným přehledem pipeline a podrobným rozpisem na úrovni úkolů, aniž byste museli cokoli přetvářet
Ideální pro: Obchodní týmy, které chtějí funkce CRM, aniž by musely platit za samostatný nástroj. Tento rámec je užitečný pro uchovávání údajů o zákaznících, komunikace a průběhu obchodů na jednom místě, které váš tým skutečně kontroluje.
ClickUp Insight: Průměrný profesionál stráví více než 30 minut denně hledáním informací souvisejících s prací – to je přes 120 hodin ročně ztracených prohledáváním e-mailů, vláken ve Slacku a roztříštěných souborů. Inteligentní AI asistent zabudovaný do vašeho pracovního prostoru to může změnit. Seznamte se s ClickUp Brain. Poskytuje okamžité přehledy a odpovědi tím, že během několika sekund vyhledá správné dokumenty, konverzace a podrobnosti o úkolech – takže můžete přestat hledat a začít pracovat. Skutečné výsledky: Týmy jako QubicaAMF ušetřily díky ClickUp více než 5 hodin týdně – to je přes 250 hodin ročně na osobu – tím, že eliminovaly zastaralé procesy správy znalostí. Představte si, co by váš tým mohl vytvořit s extra týdnem produktivity každý čtvrtletí!
Umělá inteligence mění způsob, jakým prodejní týmy pracují v rámci celého životního cyklu tržeb.
7. ClickUp Šablona formuláře pro předplatné
Šablona formuláře předplatného od ClickUp vám poskytuje strukturovaný systém pro shromažďování a organizaci informací o předplatitelích od okamžiku, kdy se někdo zaregistruje. Vlastní pole pro e-mail předplatitele, zájmy, plán aktualizací a dobu trvání předplatného zajišťují, že můžete konzistentně zaznamenávat data, která skutečně potřebujete.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- 4 stavy předplatitelů: Sledujte každý kontakt jako Aktivní, Nový předplatitel, Deaktivovaný nebo Odhlášený, aby váš seznam vždy odrážel skutečnost
- Speciální zobrazení formuláře pro předplatné: Navrhněte a přizpůsobte si svůj vstupní formulář přímo v šabloně
- Zobrazení stavu předplatitelů: Získejte přehled o stavu vaší základny předplatitelů na první pohled, aniž byste museli prohledávat jednotlivé záznamy
Ideální pro: Marketingové a provozní týmy spravující rostoucí seznam předplatitelů. Šablonu mohou využít k zajištění konzistence v procesu přijímání nových předplatitelů a k udržení přesnosti údajů o předplatitelích od prvního dne.
Tip pro profesionály: Využijte svůj nástroj pro sledování předplatného k provádění měsíční analýzy odchodů, nejen k vytváření zpráv o tržbách. Účty, o které jste přišli minulý měsíc, představují nejužitečnější data, která máte k dispozici pro ochranu těch, které ještě máte.
8. Šablona pro finanční řízení v ClickUp
Příjmy z předplatného neexistují izolovaně. Ovlivňují cash flow, alokaci rozpočtu a ziskovost – mnoho týmů je však stále sleduje odděleně. Až se pokusíte spojit si všechny souvislosti, budete pracovat s čísly, která si navzájem neodpovídají.
Šablona pro finanční řízení od ClickUp nabízí vašemu finančnímu týmu jednotný pracovní prostor pro sledování rozpočtů, výdajů a finančního vývoje. Díky 28 přizpůsobitelným stavům, 4 automatizacím a integrované vizuální analytice je určena pro týmy, které potřebují finanční dohled bez zbytečného rozptylování mezi různými nástroji.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- 28 vlastních stavů: Sledujte každý finanční úkol od stavu „K vyřízení“ přes „Schváleno“, „Podepsáno“ až po „Dokončeno“, aniž by při předávání došlo ke ztrátě jakýchkoli informací
- 4 integrované automatizace: Nastavte si upomínky na platby a spouštěče pro kontrolu rozpočtu, abyste mezi jednotlivými cykly reportování nezmeškali žádné důležité detaily
- Zobrazení kalendáře: Plánujte a rozvrhujte finanční úkoly podle termínu splnění, abyste byli vždy o krok napřed před termíny, místo abyste na ně jen reagovali
- Přehled o peněžních tocích: Sledujte, jak každý měsíc přicházejí a odcházejí peníze, a upravte rozhodnutí o výdajích ještě před koncem měsíce
Ideální pro: Finanční týmy a účetní, kteří potřebují jednotný pracovní prostor pro sestavování rozpočtu, sledování výdajů a řízení finančních projektů.
Zajímavost: Výzkum společnosti McKinsey týkající se růstu v oblasti B2B do roku 2025 zjistil, že stávající zákazníci generují v průměru o 10 % vyšší tržby než noví.
9. ClickUp Šablona deníku a účetní knihy
Šablona deníku a účetní knihy od ClickUp centralizuje všechny finanční transakce do jedné složky, takže na konci měsíce nemusíte nic rekonstruovat z paměti.
Pomocí vestavěných polí pro připsání a odepsání můžete sledovat příjmy, výdaje a převody a vše načíst do dashboardů ClickUp k analýze, aniž byste museli opustit svůj pracovní prostor.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Zobrazení seznamu transakcí: Ukládejte a prohlížejte si všechny finanční transakce v jediném přehledném seznamu, aniž byste museli prohledávat více systémů
- Vlastní pole pro kreditní a debetní transakce: Zaznamenávejte podrobnosti transakcí pomocí vestavěných polí určených pro standardní podvojné účetnictví
- Vnořené podúkoly a štítky s prioritami: Rozčleňte složité transakce a označte vše, co je třeba zkontrolovat před uzavřením měsíce
- Analýza dashboardů: Pomocí dashboardů ClickUp můžete sledovat finanční aktivity a odhalit nesrovnalosti dříve, než se z nich stanou větší problémy
Ideální pro: Účetní a bookkeepery, kteří potřebují přehledný a organizovaný systém pro zaznamenávání transakcí a zajištění připravenosti na audit.
10. Template.net – nástroj pro sledování výdajů na předplatné
Přehlédnutí výdajů za předplatné je jedním z nejjednodušších způsobů, jak se mohou malé náklady tiše hromadit. Mezi zkušebními verzemi softwaru, nástroji pro streamování, cloudovým úložištěm, aplikacemi pro design a obnoveními, které si nikdo nepamatuje, že by schválil, se opakující výdaje mohou rychle vymknout kontrole.
Sledujte, kolik vaše firma utratí za předplatné, pomocí nástroje Template.net Subscription Expense Tracker. Na rozdíl od ostatních šablon v tomto seznamu tato sleduje opakující se náklady, které platí vaše firma nebo tým, nikoli příjmy z předplatného, které vám platí zákazníci. Poskytuje vám jednoduchý formát ve stylu dokumentu, do kterého můžete zaznamenávat měsíční a roční výdaje na předplatné na jednom místě.
Proč se vám tato šablona bude líbit:
- Sledování měsíčních výdajů: Uveďte každé předplatné, jeho cenu, fakturační cyklus a datum příští platby, abyste rychle viděli, co a kdy je třeba zaplatit
- Přehled ročních nákladů: Vypočítejte celkové roční výdaje za každé předplatné, abyste identifikovali drahé nástroje, duplicitní aplikace nebo obnovení, která stojí za zvážení
- Přehled o výdajích: Použijte statický formát Word, Google Docs nebo PDF k zaznamenání opakujících se nákladů bez nutnosti nastavení dashboardu nebo softwaru
- Jednoduchá kontrola zrušení: Odhalte nevyužité nebo zapomenuté předplatné ještě před jejich obnovením, od nástrojů SaaS po cloudové úložiště a účty týmového softwaru
Ideální pro: Sledování toho, kolik utratíte za předplatné, nikoli toho, kolik vám platí vaši zákazníci.
Pokud potřebujete sledovat příjmy z předplatného, použijte místo toho jednu ze šablon zaměřených na příjmy v tomto seznamu. Jakmile váš finanční pracovní postup bude vyžadovat upozornění na obnovení, schvalování nebo opakované sledování, přejděte na šablonu ClickUp Finance Management Template a spojte ji s <46>ClickUp Automations.
Kde začít
Šablona pro sledování příjmů z předplatného pomáhá týmům sledovat opakující se příjmy, odchod zákazníků, obnovení, příležitosti k expanzi a stav zákazníků na jednom místě. Díky přehlednějším metrikám předplatného mohou týmy včas odhalit rizika ztráty zákazníků a rychleji přijímat rozhodnutí týkající se růstu.
ClickUp spojuje sledování předplatného, komunikaci se zákazníky, úkoly týmu a poznatky založené na umělé inteligenci do jednoho konvergovaného pracovního prostoru s umělou inteligencí.
Často kladené otázky
Jak často bych měl aktualizovat svůj nástroj pro sledování výnosů z předplatného?
Týdenní aktualizace fungují nejlépe u rychle se měnících metrik, jako jsou MRR a churn. Data obnovení a stav zákazníků by se měly aktualizovat v reálném čase, jakmile dojde ke změnám. Měsíční rekonciliace zachytí vše, co proklouzlo.
Mohu použít šablonu pro sledování příjmů z předplatného, pokud mám více cenových úrovní?
Ano. Většina šablon podporuje segmentaci výnosů pomocí vlastních polí. Vytvořte pole pro úroveň předplatného a podle něj filtrujte své přehledy. To vám umožní porovnávat hodnoty MRR, míru odchodu zákazníků a míru obnovení napříč tarify, aniž byste museli vytvářet samostatné sledovací nástroje.
Jaký je rozdíl mezi nástrojem pro sledování příjmů z předplatného a CRM?
CRM sleduje vztahy a historii komunikace. Nástroj pro sledování příjmů z předplatného se zaměřuje na finanční metriky – MRR, churn, data obnovení a stav plateb. Oba fungují nejlépe společně, a proto jsou užitečné šablony jako Sales CRM Template od ClickUp: spojují data o zákaznících a sledování příjmů do jednoho pracovního prostoru.