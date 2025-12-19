Jak ClickUp využívá přizpůsobené panely pro přehled v reálném čase

Vaše panely vám říkají, co je hotové, ale ne to, co se skutečně děje? Protože to je stejné.
Než náš tým vytvořil ClickUp Dashboards, pondělní porady byly zdrojem stresu. Časové plány funkcí se bez varování posunovaly, údaje o výdajích na reklamu nebyly synchronizovány a reporty zaostávaly o několik dní za skutečnou prací. Zainteresované strany chtěly jasnost, ale my jsme měli k dispozici pouze zastaralé metriky, které vypovídaly jen o polovině skutečnosti.
Bylo nejvyšší čas přejít na řešení, které nám poskytne živý a přesný přehled o naší práci.
V tomto blogovém příspěvku se podělíme o to, jak týmy v ClickUp používají přizpůsobené panely k sledování pokroku, včasnému odhalování problémů a zefektivnění každé schůzky. ✅
Co jsou vlastní dashboardy v ClickUp?
Vlastní panely ClickUp jsou centralizované vizuální pracovní prostory, které vám umožňují zobrazit a sledovat klíčové metriky, úkoly a průběh projektu na jednom místě.
Jsou plně přizpůsobitelné, což vám umožňuje vytvořit komplexní přehled o výkonu, pracovní zátěži a cílech vašeho týmu. Každý dashboard je sestaven z různých karet, které slouží konkrétním účelům. Mezi standardní typy karet patří:
- Seznamy úkolů: Zobrazuje úkoly z jakéhokoli místa, filtruje je a seskupuje podle stavu, přidělené osoby nebo vlastních polí.
- Grafy: Vizualizujte data pomocí sloupcových, výsečových, bateriových nebo čárových grafů a sledujte důležité metriky podle přidělené osoby, stavu nebo vlastních polí.
- Cíle: Sleduje pokrok směrem ke konkrétním cílům a zobrazuje míru dokončení a milníky.
- Pracovní zátěž: Sleduje kapacitu týmu a rozložení práce a optimalizuje přidělování zdrojů.
- Integrace: Vkládá data z externích nástrojů (jako jsou formuláře, návrhy Figma, kanály sociálních médií nebo aplikace třetích stran) a vytváří tak centrální hub.
Aktualizace v reálném čase vs. statické reporty
Zde je srovnání dashboardů ClickUp s konvenčními metodami reportování. 👇🏼
|Funkce
|Dashboardy ClickUp
|Tradiční statické reportování
|Frekvence aktualizací
|Aktualizace v reálném čase po dokončení úkolů nebo přijetí formulářů
|Aktualizace pouze v naplánovaných intervalech nebo ručně
|Přesnost dat
|Automaticky odráží nejnovější informace.
|Zobrazuje pouze data v době vytvoření zprávy.
|Flexibilita
|Nabízí živé panely a plánované zprávy ve formátu PDF.
|Nabízí pevné zprávy v předem stanovených časech.
|Interaktivita
|Umožňuje podrobné a interaktivní přehledy.
|Pouze pro prohlížení; bez interaktivity
|Případ použití
|Okamžitě sleduje průběžný pokrok, výkonnost týmu a stav projektu.
|Sdílí snímky obrazovky pro zainteresované strany nebo archivuje pokrok.
Proč je důležitá viditelnost v reálném čase
Ať už vytváříte osobní dashboard produktivity nebo dashboard pro komplexní týmové projekty, transparentnost pracovních postupů je nezbytná.
Zde jsou tři klíčové výhody viditelnosti v reálném čase:
Rychlejší rozhodování
Když váš pracovní dashboard odráží nejnovější data, nemusíte čekat na aktualizace na konci dne nebo týdenní vlastní zprávy. Můžete odhalit trendy, změny nebo problémy a okamžitě jednat. Tato rychlost může znamenat rozdíl mezi dodržením termínů a jejich překročením.
📮 ClickUp Insight: 78 % respondentů našeho průzkumu vytváří podrobné plány jako součást procesu stanovování cílů. Překvapivých 50 % však tyto plány nesleduje pomocí specializovaných nástrojů. 👀
S ClickUpem můžete hladce převádět cíle na proveditelné úkoly, které můžete postupně plnit. Navíc dashboardy ClickUp bez nutnosti programování poskytují jasné vizuální znázornění vašeho pokroku, což vám dává větší kontrolu a přehled nad vaší prací. Protože „doufat v to nejlepší“ není spolehlivá strategie.
💫 Skutečné výsledky: Uživatelé ClickUp tvrdí, že mohou zvládnout o ~10 % více práce, aniž by se vyčerpali.
Proaktivní řízení rizik
Pokud v reálném čase zjistíte, že se konkrétní úkoly zpožďují, pracovní zátěž je nevyvážená nebo pokrok v plnění cílů stagnuje, dostanete včasné varování. Na základě svých pozorování můžete přeřadit úkoly, změnit priority nebo eskalovat problémy, dokud je ještě čas.
Lepší koordinace týmu
Sdílený dashboard znamená, že všichni vidí stejná data. Členové týmu, zainteresované strany i vedoucí mají přehled o tom, co se děje. Tento společný kontext pomáhá zajistit, že se všichni soustředí na správné priority, a eliminuje nejasnosti ohledně stavu práce.
🧠 Zajímavost: Slovo „dashboard“ původně označovalo desku na koňském povozu umístěnou v přední části, která chránila řidiče před blátem a nečistotami „odstřikovanými“ kopytami koní. Postupem času, jak se koňské povozy vyvinuly v automobily, se tento termín uchytil a postupně se přesunul z blátivého deflektoru na přístrojovou desku zobrazující rychlost, palivo, měřidla a ovládací prvky.
Klíčové funkce přizpůsobených dashboardů ClickUp
Zde je několik klíčových funkcí ClickUp, které byste měli znát, abyste mohli vytvářet přizpůsobené panely:
Přizpůsobte si rozvržení pomocí karet s funkcí drag-and-drop
Přesouvejte a měňte velikost karet na panelech a vytvořte si prostor, který vyhovuje vašemu pracovnímu postupu. Kartu přesunete pouhým kliknutím a přetažením; ostatní karty se automaticky přizpůsobí, aby zachovaly rozložení.
Chcete zobrazit více detailů? Umístěte kurzor na boky nebo rohy karty a změňte její velikost. Dashboardy také obsahují možnost Auto Layout, která odstraní mezery mezi kartami.
💡 Tip pro profesionály: Pokud uděláte chybu, použijte klávesovou zkratku pro vrácení zpět (CMD+Z na Macu nebo CTRL+Z ve Windows) a změny zrušte.
Sledujte pokrok díky aktualizacím dat v reálném čase
Karty na dashboardu čerpají přímo z aktuálních údajů o úkolech a cílech, takže vaše vizuální informace zůstávají přesné i v průběhu práce.
Každá karta automaticky odráží nejnovější aktualizace, jako jsou dokončené úkoly, aktualizované cíle nebo nové časové záznamy, takže máte vždy k dispozici ty nejrelevantnější informace.
Dashboardy ClickUp se ve výchozím nastavení automaticky aktualizují každých 30 minut, takže data zůstávají synchronizovaná bez nutnosti ručního zásahu. Můžete také ručně aktualizovat jednotlivé karty nebo celý dashboard, přičemž pro úplnou transparentnost se pod názvem každé karty zobrazuje čas poslední aktualizace.
Zobrazte výkonnost s přehledem napříč projekty
Dashboardy nejsou omezeny na jeden seznam nebo složku. Můžete kombinovat data z více prostorů, složek nebo seznamů, což vám poskytne ucelený přehled o všech projektech.
To znamená, že můžete vytvářet přehledové panely pro vedoucí pracovníky nebo panely pro analýzu zaměstnanců, které pokrývají několik projektů a poskytují vašim stakeholderům ucelený přehled o pokroku, pracovní zátěži a klíčových metrikách.
🔍 Věděli jste, že... Když lidé vidí výsledky svých činů v reálném čase, přirozeně rychleji přizpůsobují své chování. Psychologové tomu říkají „efekt zpětné vazby “. Proto nástroje pro zvýšení viditelnosti motivují k lepším výkonům.
Sjednoťte nástroje pomocí integrace třetích stran
Dashboardy ClickUp usnadňují přenos dat a obsahu z jiných nástrojů třetích stran do jednoho centrálního zobrazení a poskytují živé, interaktivní informace přímo na vašem dashboardu.
Vložené karty zobrazují obsah z jiných webových stránek nebo aplikací přímo v ClickUp. Přidejte Google Slides, návrhy Figma, Google Sheets, videa YouTube, odpovědi Typeform a další.
💡 Tip pro profesionály: Chcete-li přidat vloženou kartu, nejprve otevřete svůj dashboard v ClickUp a klikněte na + Přidat kartu v pravém horním rohu. V postranním panelu vyberte Vložení a aplikace a poté vyberte požadovaný typ karty. Použijte užitečné odkazy nebo kódy, které váš tým aktivně používá, jako jsou živé časové osy projektů, výsledky průzkumů nebo prototypy návrhů.
Sledujte výsledky pomocí vlastních výpočtů KPI
Karty výpočtů v ClickUp vám umožňují vypočítat a zobrazit metriky, jako jsou zisky a ztráty, skutečný vs. odhadovaný čas strávený na úkolech, míra dokončení práce nebo náklady na díly a práci.
Každou výpočetní kartu lze nakonfigurovat tak, aby měřila klíčové datové body, jako jsou vlastní pole ClickUp (včetně vzorců), sprintové body, počet úkolů, odhady času nebo sledovaný čas.
Poté můžete použít matematické funkce, jako je součet, počet, průměr, medián, min, max nebo rozsah, k výpočtu vašich KPI.
💡 Tip pro profesionály: Klikněte na +Přidat kartu a poté vyberte preferovanou kartu. Nakonfigurujte nastavení takto:
- Výběr zdroje dat
- Výběr datového bodu
- Použití výpočetní funkce
Jak týmy ClickUp využívají přizpůsobené řídicí panely
Abychom vám to usnadnili, rozebrali jsme, jak používáme panely k sledování výkonu, odhalování překážek a zvyšování produktivity týmu. 👇🏼
Krok č. 1: Centralizujte projektová data v jednom zobrazení
Začínáme tím, že shromáždíme všechna data o projektech do jednoho jednotného dashboardu. Nástroj automaticky načítá data z více prostorů, složek nebo seznamů, což nám poskytuje kompletní přehled o projektech a odděleních.
Toto o ClickUp řekla Dayana Mileva, Account Director ve společnosti Pontica Solutions:
S ClickUp jsme udělali krok vpřed a vytvořili dashboardy, kde naši klienti mohou v reálném čase sledovat výkonnost, obsazenost a projekty. Díky tomu se klienti cítí propojeni se svými týmy, zejména vzhledem k tomu, že se nacházejí v různých zemích a někdy dokonce na různých kontinentech.
Krok č. 2: Sledujte klíčové metriky a KPI
Jakmile máme data k dispozici, zaměřujeme se na čísla, která skutečně ovlivňují výsledky, jako jsou termíny dodání, míra spotřeby kapitálu, návratnost investic do kampaní nebo vyváženost pracovní zátěže.
Kromě výpočetních karet (které používáme k měření míry dokončení úkolů a ziskových marží) využíváme k lepší koordinaci pracovních postupů ještě několik dalších karet:
- Karty portfolia: Poskytují přehled o pokroku napříč více seznamy nebo složkami a porovnávají, jak různé projekty nebo kampaně postupují ve srovnání s časovými plány a cíli.
- Sprint karty: Vizualizujte stav sprintu a trendy v dodávkách pomocí: Burndown karta: Zobrazuje zbývající práci v porovnání s časem, což nám pomáhá posoudit, zda jsme na dobré cestě k dokončení sprintu. Karta Burnup: Zvýrazňuje dokončenou práci v porovnání s celkovým rozsahem, což nám dává rychlý přehled o pokroku směrem k cílům sprintu. Karta kumulativního toku: Vizualizuje rozložení práce mezi jednotlivými fázemi, což nám pomáhá identifikovat úzká místa. Karta rychlosti: Měří průměrnou práci, kterou váš tým dokončil v posledních třech až deseti sprintech.
- Burndown karta: Zobrazuje zbývající práci v porovnání s časem, což nám pomáhá posoudit, zda jsme na dobré cestě k dokončení sprintu.
- Burnup karta: Zvýrazňuje dokončenou práci v porovnání s celkovým rozsahem, což nám dává rychlý přehled o pokroku směrem k cílům sprintu.
- Kumulativní průtoková karta: Vizualizuje rozložení práce v jednotlivých fázích a pomáhá nám identifikovat úzká místa.
- Karta rychlosti: Měří průměrnou práci, kterou váš tým dokončil v posledních třech až deseti sprintech.
- Karty pro sledování času: Pomáhají nám sledovat, kolik času týmy věnují úkolům, a jsou tak užitečné pro fakturaci klientům, plánování kapacit a identifikaci oblastí, kde dochází ke ztrátám času, které mají vliv na dodávky.
Krok č. 3: Vizualizujte práci pomocí grafů
Kombinujeme předem připravené a přizpůsobené karty, aby vynikly důležité informace. Pomáhají týmům na první pohled rozpoznat trendy, překážky a pokrok.
Pro vizuální prezentaci využíváme v našich řídicích panelech pro správu projektůkartové grafy , například:
- Sloupcové grafy pro porovnání metrik, jako jsou úkoly dokončené jednotlivými týmy nebo výkonnost kampaní v jednotlivých měsících.
- Čárové grafy odhalují trendy v čase a ukazují, jak se vyvíjí pracovní zátěž, míra plnění nebo metriky výkonu sprint za sprintem.
- Kruhové grafy rozdělují údaje podle kategorií, jako je stav úkolu nebo úroveň priority, takže je snadné zjistit, čemu je věnována největší pozornost.
- Grafy baterie zobrazují pokrok směrem k cílům nebo procento dokončení v rychlém vizuálním přehledu.
- Karty cílů pro sledování dlouhodobých cílů a monitorování pokroku při dosahování cílů na úrovni společnosti nebo projektu.
Krok č. 4: Přizpůsobte panely podle role nebo týmu
Každý tým potřebuje jiný pohled na svou práci, proto vytváříme panely, které to odrážejí. Panel generálního ředitele obsahuje celofiremní metriky, zatímco provozní oddělení má přehled o datech týkajících se efektivity a marketing sleduje výkonnost kampaní.
Nastavení oprávnění nám dává plnou kontrolu nad tím, kdo co vidí. Nastavte soukromý přístup, sdílejte s konkrétními týmy nebo zpřístupněte panely veřejně v celém pracovním prostoru, s přístupem pouze pro prohlížení nebo s možností úprav.
Krok č. 5: Automatizujte aktualizace a upozornění
Abychom eliminovali zbytečnou práci, automatizujeme upozornění pomocí ClickUp Automations, které aktualizují stav úkolů, přiřazují úkoly, nastavují termíny a přidávají komentáře, když dojde k určitým spouštěčům.
Jakmile automatizace aktualizují úkoly, všechny změny se okamžitě promítnou do dashboardů.
Například když je prodejní příležitost označena jako „Získaná“, automatizace aktualizuje stav úkolu a přiřadí jej týmu pro zaškolení nových zaměstnanců. Dashboard okamžitě zohlední novou transakci v prodejních metrikách a upozorní tým, aby zahájil svůj proces.
Chcete-li jít ještě dál, můžete pomocí naplánovaných přehledů zasílat statické přehledy (např. exporty do formátu PDF) klientům nebo vedoucím pracovníkům v pravidelných intervalech (denně, týdně atd.).
🚀Výhoda ClickUp: ClickUp Brain přináší inteligenci přímo do vašich dashboardů a mění statická data na praktické informace. Můžete se jednoduše zeptat na cokoli, od „Co můj tým dokončil tento týden?“ až po „Které projekty jsou pozadu?“, a získat rychlé odpovědi přímo ve vašem dashboardu.
Chcete-li jít ještě o krok dál, použijte karty ClickUp AI.
Díky technologii ClickUp Brain zahrnují nástroje umělé inteligence s přístupem k datům v reálném čase:
- Karta AI Brain: Spouštějte přizpůsobené výzvy, zmiňujte úkoly nebo dokumenty a dokonce připojujte soubory pro chytřejší přehledy.
- Karty AI StandUp & Team StandUp: Získejte rychlé denní nebo týdenní souhrny práce, kterou jste vykonali vy nebo váš tým.
- Karty AI Executive Summary & Project Update: Vytvářejte stručné přehledy o pokroku, překážkách a nadcházejících prioritách.
Jak nastavit vlastní dashboard v ClickUp: Podrobný návod
Zde je jednoduchý návod, který vám pomůže vytvořit digitální pracoviště, které poskytuje přehlednost, soustředění a viditelnost v reálném čase.
Krok č. 1: Určete klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) a cíle svého týmu
Než vytvoříte svůj dashboard, rozhodněte se, které metriky jsou pro váš tým skutečně důležité.
Například produktový tým může sledovat rychlost sprintu nebo počet chyb, zatímco marketingový tým může sledovat návratnost investic do kampaně.
Začněte tím, že si sepište metriky, abyste zajistili soulad:
- Průběh projektu a míra dokončení
- Rozdělení stavu úkolů (Probíhá, Prošlé úkoly, Blokované)
- Vyvážení zdrojů a pracovní zátěže podle přidělených osob
- Fakturovatelné vs. nefakturovatelné hodiny
- Návratnost investic do kampaně a výkonnost podle kanálu
- Doba zpracování úkolů a cyklu
- Pokrok v plnění cílů a dosažení milníků
- Nadcházející termíny dodání a závislosti
🔍 Věděli jste, že... Psycholog Albert Mehrabian zjistil, že 93 % komunikace je neverbální. Díky tomu jsou panely při upoutávání pozornosti účinnější než skutečné datové výpisy.
Krok č. 2: Vytvořte nový dashboard nebo použijte šablonu
1. Přejděte do centra dashboardů a klikněte na ikonu +, abyste vytvořili nový dashboard.
2. Vyberte si šablonu dashboardu (například Project Management, Sprint Reporting nebo Time Tracking) nebo zvolte Start from scratch.
3. Pokud používáte šablonu pro správu projektů, vyberte zdroj svých dat. Může se jednat o konkrétní prostor, složku nebo seznam.
Krok č. 3: Přidejte relevantní karty (podmíněné)
Pokud jste zvolili možnost „Začít od nuly“, dostanete se na prázdný dashboard, kde můžete začít přidávat karty, které tvoří stavební kameny vašeho dashboardu.
Najdete zde možnosti jako Pracovní vytížení podle stavu, Portfolio, Výpočet, Časové hlášení a řadu propojených karet AI pro vizualizaci různých typů dat.
P. S. I když jste začali s předem připravenou šablonou, můžete ji přizpůsobit svému pracovnímu postupu. Stačí kliknout na Přidat kartu v pravém horním rohu.
🚀 Výhoda ClickUp: ClickUp BrainGPT používáme ve všech našich týmech a upřímně řečeno, už se k ničemu jinému nevrátíme.
Umožňuje nám extrahovat poznatky, trendy a souhrny z ClickUp a jakýchkoli externích nástrojů pro správu projektů třetích stran přímo do našich vlastních dashboardů. Když jsme na cestách, používáme funkci Talk-to-Text pro aktualizace projektů v reálném čase a přehledy pro vedoucí pracovníky.
Podívejte se!
Krok č. 4: Použijte filtry
Jakmile jsou vaše karty na místě, použijte filtry panelu (v režimu úprav) k použití kritérií, jako je stav, přiřazená osoba, priorita nebo umístění. Tyto filtry ovlivňují všechny podporované karty v daném panelu.
Například můžete filtrovat panely podle umístění, abyste zobrazili data z konkrétních míst, nebo podle časového rozsahu (například „vytvořeno tento týden“ nebo „uzavřeno tento měsíc“), abyste zjistili trendy.
Poté můžete pomocí filtrů karet dále upřesnit výběr konkrétního widgetu. Operační dashboard může filtrovat úkoly označené jako „Probíhá“, zatímco marketingový dashboard načítá metriky pouze ze složek kampaní.
🔍 Věděli jste, že... Lidé mají vrozenou touhu po pokroku. Odškrtnutí úkolu spouští v mozku uvolnění dopaminu, což vytváří příjemnou zpětnou vazbu, která vás motivuje k dalšímu pokroku.
Krok č. 5: Nastavte oprávnění a sdílení
Jakmile je váš dashboard připraven, je čas rozhodnout, kdo k němu bude mít přístup a co s ním bude moci dělat. ClickUp vám dává kontrolu nad viditelností a oprávněními, takže každý zúčastněný vidí pouze to, co je pro něj relevantní.
Sdílení z pohledu panelu:
- Otevřete svůj dashboard a klikněte na Sdílet v pravém horním rohu.
- V dolní části vyberte možnost Sdílet tento pohled.
- Vyberte si, jakým způsobem chcete obsah sdílet, a nastavte oprávnění. Uvidíte:
- Soukromý odkaz: Zkopírujte jej a sdílejte s kýmkoli, kdo již má přístup k prostoru, složce nebo seznamu připojenému k panelu.
- Oprávnění: Vyberte si mezi přístupem Pouze pro prohlížení nebo Upravovat . Oprávnění můžete použít na všechny najednou pomocí možnosti Upravit vše.
- Soukromé zobrazení: Nastavte si, aby byl panel viditelný pouze pro vás.
💡 Tip pro profesionály: Vytvořte PDF verze svých dashboardů a sdílejte je offline. Klikněte na zobrazení Dashboard > Uložit jako PDF.
Krok č. 6: Opakujte na základě zpětné vazby a potřeb v oblasti reportingu
Jakmile je váš dashboard spuštěn a sdílen s vaším týmem, měl by se vyvíjet spolu s vašimi projekty.
Začněte tím, že shromáždíte zpětnou vazbu od lidí, kteří jej používají nejvíce, včetně projektových manažerů, vedoucích operací nebo marketingových týmů, a zjistěte, na jaké metriky nebo vizuální prvky se denně spoléhají.
Od té chvíle můžete své panely neustále vylepšovat:
- Přidávejte nebo odstraňujte karty podle toho, co je skutečně užitečné pro rozhodování.
- Upravte filtry tak, aby zvýraznily aktuální priority nebo nadcházející cíle.
- Reorganizujte rozvržení tak, aby se nejprve zobrazovaly nejrelevantnější údaje.
- Automatizujte aktualizace, aby vaše panely vždy odrážely výkon v reálném čase.
Osvědčené postupy pro používání dashboardů v ClickUp
Tyto osvědčené postupy vám pomohou udržet vaše panely relevantní, přehledné a snadno použitelné i při vývoji vašeho týmu a priorit. 💫
- Vyberte si správný typ/umístění dashboardu: Použijte zobrazení dashboardu, pokud chcete, aby váš tým měl přístup k dashboardu během své každodenní práce. Dashboardy v Hubu jsou vhodnější pro přehled o více projektech nebo pro vedení společnosti.
- Používejte jednotné názvy a udržujte data v pořádku: Než data vložíte do dashboardů, ujistěte se, že jsou prostory, seznamy, vlastní pole a stavy standardizované. Pokud například jeden tým používá výraz „Hotovo“ a jiný „Dokončeno“, mohou být metriky nekonzistentní.
- Záměrné použití barevného kódování: Používejte smysluplné barevné značky, například zelenou pro úkoly v pořádku, červenou pro úkoly v ohrožení a žlutou pro úkoly čekající na vyřízení, aby uživatelé mohli stav dashboardu interpretovat na první pohled.
👀 Tip pro ClickUp: Vytváříme podrobné pohledy na grafy nebo karty, abychom viděli detaily na úrovni úkolů. To pomáhá včas zachytit změny, trendy nebo překážky.
Zde je průvodce pro vytvoření výkonného panelu PM! 🤩
Příklady použití dashboardů
Zde je několik příkladů dashboardů v ClickUp a způsobů, jak je různé týmy používají k udržení přehledu o cílech, projektech a metrikách výkonu:
Panel pracovní zátěže týmu
Panel pracovní zátěže týmu vizualizuje, kdo na čem pracuje, sleduje kapacitní limity a zajišťuje spravedlivé rozdělení úkolů. Tímto způsobem můžeme:
- Zjistěte, kdo má nadměrnou nebo nedostatečnou kapacitu, a podle toho přerozdělte práci.
- Přidejte odhady času a priority, aby se členové našeho týmu mohli soustředit na práci s vysokým dopadem.
- Zlepšete transparentnost díky jasnému rozdělení odpovědnosti v rámci každého projektu.
👀 Tip pro ClickUp: Naši manažeři používají karty pracovní zátěže v předem připravených panelech k monitorování přidělování zdrojů a předpovídání, kdy přidat nebo přesunout členy týmu na základě údajů o kapacitě v reálném čase.
Osobní produktivní dashboard
Pro jednotlivé přispěvatele nebo vedoucí týmů je tento dashboard každodenním velínem. Ukazuje, co je v procesu, co se právě řeší a co je hotové, takže se můžeme soustředit na to, co je opravdu důležité.
Používáme jej k:
- Sledujte denní, týdenní nebo měsíční cíle pomocí seznamu úkolů a karet pokroku.
- Snadno identifikujte časově náročné úkoly a přehodnoťte priority.
- Proměňte poznatky v činy propojením úkolů přímo ze seznamů nebo prostorů.
📮 ClickUp Insight: Myslíte si, že „mírné rozptýlení“ neviditelnou prací není nic vážného? Je to vážná věc.
Pro 28 % zaměstnanců znamenají drobná přerušení a neustálé přeskakování mezi úkoly narušení cenné soustředěné práce, což snižuje celkovou produktivitu a zvyšuje jejich psychickou zátěž.
Díky dashboardům ClickUp a personalizovanému zobrazení domovské stránky si můžete vytvořit osobní dashboard produktivity, který vám poskytne jasný a komplexní přehled o všech vašich úkolech, včetně těch neviditelných.
Zjistěte, kam skutečně směřuje váš čas, a naučte se inteligentně stanovovat priority.
Vizualizační dashboard CRM
Pro týmy zabývající se úspěchem zákazníků nebo správou účtů poskytuje tento design dashboardu 360° pohled na vztahy s klienty. Toto nastavení nám umožňuje:
- Sledujte spokojenost zákazníků, dobu odezvy podpory a stav obnovení.
- Identifikujte rizika odchodu zákazníků pomocí vizuální analýzy trendů.
- Sledujte potenciální výnosy napříč pipeline pomocí čárových grafů a výsečových grafů.
Dashboard marketingové kampaně
Marketingové týmy to využívají ke sledování výkonu kampaní, marketingového plánu a pokroku v plnění cílů na jednom místě. Můžeme:
- Vizualizujte dosah obsahu, zapojení a metriky konverze v reálném čase.
- Porovnejte MQL s aktuálními prodejními výsledky pomocí karet cílů a sloupcových grafů.
- Sledujte časové osy více kampaní a KPI výkonnosti vedle sebe.
💡 Tip pro profesionály: Někteří projektoví manažeři nedají dopustit na gamifikaci dashboardů a přidávají ikony a emodži pro dokončené úkoly. Kdo by neměl rád okamžitý virtuální potlesk?
Dashboard klientského portálu
Tento klientský dashboard je ideální pro agentury a týmy poskytující služby, které spolupracují na projektech klientů. Umožňuje vám:
- Sdílejte pokrok, pracovní vytížení a aktualizace v reálném čase prostřednictvím přístupu pro hosty.
- Použijte kumulativní průtokové, burndownové nebo rychlostní grafy k zobrazení časových harmonogramů dodávek.
- Udržujte komunikaci centralizovanou pomocí komentářů, chatu a sdílení dokumentů.
Dashboard s přehledem prodejů
Pro manažery růstu a týmy zabývající se příjmy nabízí tento dashboard přehled o stavu a výkonu prodeje, aby:
- Vizualizujte tržby podle produktu, zákazníka nebo regionu.
- Porovnejte cíle s aktuálními výsledky a identifikujte mezery ve výkonu.
- Použijte ClickUp Brain k vytváření prognóz trendů a optimalizaci strategií.
Časté chyby při nastavování dashboardů
I ty nejlepší projektové panely mohou ztratit svou hodnotu, pokud nejsou pečlivě nastaveny.
Zde je několik běžných úskalí, kterým je třeba se vyhnout (některým čelíme i my!), aby byl dashboard funkční:
- Přetížení přílišným množstvím karet: Sledování všeho najednou zaplňuje váš dashboard a způsobuje únavu z rozhodování. Nechte si pouze to, co vede k akci, a méně používané metriky přesuňte na sekundární dashboardy.
- Ignorování rozložení a vizuální hierarchie: Dashboardy jsou vizuálním příběhem. Umístěte klíčové KPI do větších karet a na primární pozice a podpůrná data seskupte pod nimi nebo vedle nich.
- Nechávání dat zastarat: Dashboardy se automaticky aktualizují každých 30 minut, ale vypnutí této funkce nebo ignorování časového razítka poslední aktualizace může vést k zastaralým informacím. Před analýzou nebo vykazováním vždy ověřte, zda jsou vaše data aktuální.
- Nespojení cílů s metrikami: Dashboardy, které zobrazují pouze aktivitu (například počet úkolů) bez propojení s výsledky (například návratnost investic do kampaně nebo dokončení sprintu), postrádají širší souvislosti. Sladěte každou metriku s měřitelným obchodním cílem.
Proměňte data v rozhodnutí pomocí dashboardů ClickUp
Každá zmeškaná aktualizace nebo přehlédnutý úkol může zpomalit náš pokrok a někdy dokonce zcela zmařit projekt. Skutečnou cenou je ztráta přehledu a jistoty v tom, co se právě děje.
ClickUp, aplikace pro vše, co souvisí s prací, sdružuje všechny vaše projekty, úkoly a data týmu do jednoho konvergovaného pracovního prostoru s umělou inteligencí. Vlastní panely vám umožňují sledovat pokrok, pracovní zátěž a priority v reálném čase. Vizuální karty, jako jsou sloupcové, výsečové a spojnicové grafy, zdůrazňují trendy a úzká místa.
ClickUp Brain vám poskytuje kontext tím, že během několika sekund generuje souhrny, identifikuje překážky a doporučuje další kroky.
Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes zdarma!
Často kladené otázky (FAQ)
Vlastní dashboard v ClickUp je personalizovaný pracovní prostor, který konsoliduje klíčové metriky projektu, úkoly a ukazatele výkonu týmu do vizuálního rozhraní. Uživatelé mohou přidávat různé karty, aby sledovali pokrok, identifikovali úzká místa a činili informovaná rozhodnutí.
Dashboardy ClickUp se synchronizují přímo s vašimi úkoly, projekty a pracovními postupy. Jakmile dojde k aktualizaci, karty na dashboardu se okamžitě obnoví a poskytnou aktuální přehled o činnostech vašeho týmu.
ClickUp poskytuje širokou škálu přizpůsobených widgetů pro sledování různých metrik, včetně:Sloupcové, výsečové a spojnicové grafy: Vizualizace stavu úkolů, rozložení pracovní zátěže a postupu v časeGrafy baterie: Sledujte procento dokončení úkolů. Karty přidělených úkolů: Zobrazte úkoly přidělené konkrétním členům týmu. Karty sledování času: Sledujte hodiny odpracované na úkolech nebo projektech. Karty sledování cílů: Měříte pokrok směrem ke konkrétním cílům.
Dashboardy poskytují jednotný přehled klíčových metrik a ukazatelů pokroku. Díky údajům v reálném čase mohou týmy rychle identifikovat a řešit problémy, efektivně přidělovat zdroje a udržovat soulad s cíli projektu.
Ano, panely ClickUp lze plně přizpůsobit tak, aby vyhovovaly různým týmům nebo rolím. Uživatelé mohou vytvářet více panelů přizpůsobených konkrétním funkcím, jako je marketing, vývoj nebo prodej, přičemž každý z nich zobrazuje nejrelevantnější data.