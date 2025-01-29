10 nejlepších softwarů pro správu cestovního ruchu pro plánování cest v roce 2025

Globální odvětví správy firemních cest roste rychleji než kdykoli předtím a výdaje na služební cesty by letos měly dosáhnout 1,4 bilionu dolarů! Očekává se, že využití technologií v tomto odvětví bude i nadále růst, protože nové a inovativní softwarové programy pro správu cestování přebírají vedení v oblasti logistiky služebních cest, plánování cest a správy výdajů.
Efektivní řešení pro správu firemních cest mohou zjednodušit procesy rezervace, zefektivnit plánování itineráře a usnadnit plánování cest jako nikdy předtím.
V tomto článku se podíváme na 10 nejlepších nástrojů pro správu cestování, jejich funkce, omezení, ceny a hodnocení.
Co byste měli hledat v softwaru pro správu cestovních výdajů?
Společnosti investují do nástrojů pro správu cest, aby zjednodušily procesy související s firemními cestami. Při výběru nástroje, který bude vyhovovat vašim potřebám, byste měli hledat následující funkce:
- Snadná rezervace: Software pro správu cestovních rezervací by měl fungovat bezproblémově a poskytovat vám snadný přístup k nejlepším ubytováním, letům a dalším službám.
- Snadné použití: Intuitivní uživatelské rozhraní zajistí, že váš tým bude schopen tento nástroj snadno používat a ušetří tak čas
- Řešení pro správu výdajů: Nejlepší nástroje pro správu cestování fungují také jako software pro správu výdajů. Takto máte vše na jednom místě, aniž byste museli neustále přepínat mezi různými softwary.
- Integrace: Možnost integrace softwaru pro správu firemních cest s vaším každodenním podnikovým softwarem umožní snadné sdílení dat.
- Cenově dostupný: Ujistěte se, že software odpovídá vašemu rozpočtu a pomáhá vám šetřit náklady. Hledejte software s transparentní cenovou politikou bez skrytých nákladů.
- Reporting: Pokročilé funkce reportingu vám pomohou najít oblasti s nejvyššími výdaji a omezit zbytečné náklady.
- Uživatelská podpora: Uživatelská podpora může zásadně ovlivnit vaši zkušenost. Proto se ujistěte, že váš software nabízí užitečnou podporu po celou dobu.
10 nejlepších softwarů pro správu cestovních výdajů pro rok 2024
Nejlepší software pro správu služebních cest je ten, který splňuje všechny vaše potřeby. Podívejme se na několik možností:
1. ClickUp
Jako komplexní nástroj pro plánování projektů, produktivitu a plánování se ClickUp umístil na prvním místě našeho žebříčku nejlepších softwarů pro správu služebních cest v roce 2024. Pomocí ClickUp Docs můžete vytvářet a sdílet itineráře, plánovat rozpočet na cestování, připravovat cestovní plány atd.
Vylepšete své plánování cest pomocí Map View od ClickUp, které je navrženo tak, aby vizuálně oživilo váš itinerář. Tento inovativní nástroj vám umožňuje organizovat vaše cesty geograficky a efektivně plánovat vaše dobrodružství pomocí jednoduchého rozhraní typu „klikni a přetáhni“.
Od informací o hotelech po podrobnosti o letech, všechny podrobnosti o vašich cestách budou k dispozici v přehledném formátu. Dále můžete do jednoho dokumentu přidat vnořené stránky, abyste měli všechny své cestovní plány na jednom místě. Můžete jej také použít jako bezplatný plánovač, abyste se vyhnuli stresu z práce na poslední chvíli.
Pokud plánování firemních cest není vaší silnou stránkou, nemusíte se bát, protože ClickUp AI to udělá za vás! Od generování nápadů až po vytváření přizpůsobených cestovních plánů vám pomůže ušetřit čas i peníze.
ClickUp také nabízí několik šablon itinerářů, které jsou přístupné kdykoli a kdykoli, včetně vynikající šablony ClickUp Travel Planner, která vám umožní provádět veškerá cestovní opatření a spravovat firemní cestovní výdaje na jednom místě.
Nejlepší funkce ClickUp
- Spolupracujte na cestovních plánech, udržujte všechny informace uspořádané a přístupné, chraňte své plány pomocí ovládacích prvků ochrany soukromí a vylepšete celkový zážitek z cestování pomocí ClickUp Docs.
- S pomocí ClickUp AI můžete během několika sekund automaticky generovat plány a osnovy a přistupovat k nim odkudkoli.
- Použijte šablony itinerářů, jako je šablona itineráře služebních cest ClickUp a šablony plánovače cest, abyste snadno označili a zvýraznili své plány služebních cest. Pokud plánujete bleisure (business + leisure) cestu, můžete použít šablonu plánování dovolené ClickUp pro organizaci všech relevantních detailů na jednom místě.
- Používejte ClickUp jako aplikaci pro denní plánování, abyste mohli plánovat své každodenní cestovní aktivity, nastavovat připomenutí a dělat si poznámky v ClickUp Notepad.
- Propojte ClickUp s více než 1 000 nástroji, jako jsou Slack, YouTube, Google Calendar, Alexa, Chrome, Zoom a Google Sheets.
Omezení ClickUp
- Mobilní aplikace postrádá některé funkce, které jsou k dispozici v desktopové verzi.
- Někteří uživatelé považují jeho používání na začátku za trochu obtížné.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Business: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: K dispozici ve všech placených tarifech za 5 $/člen pracovního prostoru/měsíc
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 200 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 900 recenzí)
2. Travefy
S cílem pomoci profesionálům v oblasti cestovního ruchu ušetřit čas a zároveň poskytovat kvalitní služby nabízí Travefy širokou škálu nástrojů, které usnadňují služební cesty. Můžete přidat informace o zájezdu, včetně ubytování, dopravy a dalších podrobností podle potřeby.
Podporuje více než 100 integrací dodavatelů a více než 625 průvodců po městech, takže můžete vytvářet podrobné itineráře (s obrázky a odkazy!) a ušetřit peníze i čas. Můžete také sdílet šablony cest a integrovat je do svého CRM softwaru.
Nejlepší funkce Travefy
- Snadno vytvářejte a sdílejte itineráře pomocí rozhraní drag-and-drop.
- Zatraktivněte obsah svých cest díky integrované fotogalerii s úžasnými fotografiemi a videi.
- Pracujte efektivně díky integraci více než 100 dodavatelů.
- Snadný přístup k vašim služebním cestám pomocí mobilní aplikace
- Získejte automatické aktualizace letů díky databázi letů v reálném čase.
Omezení Travefy
- Někteří uživatelé si stěžovali na obtížné používání některých funkcí.
- Není k dispozici žádná bezplatná verze.
Ceny Travefy
- Měsíční: 49 $ za měsíc
- Čtvrtletně: 44 $ měsíčně
- Ročně: 35 $ měsíčně
- Pro více než 25 uživatelů kontaktujte Travefy ohledně cen.
*Další uživatele můžete přidat za 25 USD měsíčně za uživatele.
Hodnocení a recenze Travefy
- G2: 4,5/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (15 recenzí)
3. SAP Concur
SAP Concur je komplexní software pro správu cest a výdajů. Nabízí integrovaná řešení pro služební cesty, vykazování výdajů a správu faktur, což usnadňuje plánování a přístup k informacím o cestách.
Kromě toho funguje také jako software pro rezervace v rámci správy cestovních služeb, protože můžete rezervovat ubytování, pronájem automobilů, lety a další služby. Můžete propojit cestující a itineráře napříč několika kanály, abyste vylepšili celkový zážitek.
Nejlepší funkce SAP Concur
- Vytvářejte, předkládejte a schvalujte výkazy výdajů odkudkoli a z jakéhokoli zařízení.
- Propojte SAP Concur se svými CRM, HR a finančními řešeními a zajistěte si hladký průběh firemních cest. Můžete také integrovat aplikace jako Uber, TripIt, American Airlines a další.
- Získejte úplnou kontrolu nad svými služebními cestami tím, že zajistíte dodržování firemních cestovních zásad a povinnosti péče.
- Pomocí otevřeného API můžete vytvářet vlastní funkce a integrace podle svých konkrétních potřeb.
Omezení SAP Concur
- Někteří uživatelé si stěžovali na zákaznický servis.
- Některé recenze také uvádějí, že na začátku bylo používání softwaru obtížné.
Ceny SAP Concur
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze SAP Concur
- G2: 4,0/5 (více než 5 900 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 2000 recenzí)
4. TripIt
Aplikace TripIt, která je nabitá funkcemi usnadňujícími plánování a cestování, je vynikající aplikací pro vytváření itinerářů služebních cest. Stačí sdílet e-maily s potvrzením rezervace s oficiální e-mailovou adresou TripIt a aplikace vytvoří komplexní itinerář.
Zajímá vás, co dalšího umí? Umožňuje vám také přidat podrobnosti o cestě přímo do vašeho kalendáře (ať už používáte jakýkoli) a přistupovat k nim odkudkoli a kdykoli.
Pokud se rozhodnete pro TripIt Pro, získáte přístup k funkcím, jako je přidávání souborů PDF a fotografií, připomenutí odbavení, sledování cen letenek, stav letu, informace o vyzvednutí zavazadel a další.
Nejlepší funkce TripIt
- Vytvořte komplexní itinerář na základě potvrzovacích e-mailů během několika sekund.
- Získejte připomenutí pro odbavení, čas odletu a stav letu, abyste mohli dodržet své cíle v oblasti time managementu (pouze v TripIt Pro).
- Získejte podrobné informace o terminálech a branách, navazujících letech, výdeji zavazadel, alternativních letech a lepší dostupnosti sedadel (pouze v TripIt Pro).
- Pomocí aplikace budete mít svůj plán služebních cest vždy po ruce.
Omezení TripIt
- Někteří uživatelé si stěžovali na zastaralé rozhraní.
- Většina funkcí je k dispozici pouze v TripIt Pro.
- Nenabízí vykazování výdajů
Ceny TripIt
- TripIt Free
- TripIt Pro: 49 $ ročně
Hodnocení a recenze TripIt
- G2: 4,7/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: Není k dispozici
5. Happay
Happay je komplexní řešení pro správu firemních cest a výdajů. Kromě pokročilých funkcí nabízí také pokročilé procesy založené na umělé inteligenci, které vám zajistí úplnou kontrolu nad všemi aspekty vašeho plánu.
Software obsahuje nástroj pro samostatné rezervace u více dodavatelů, který vám umožní rezervovat si preferované hotely, lety a taxíky. Můžete také plánovat, zaznamenávat, vykazovat, schvalovat a slaďovat výdaje, což usnadňuje a zefektivňuje vykazování výdajů. Webové a mobilní OCR také vylepšují možnosti zaznamenávání výdajů.
Kromě toho můžete tento nástroj využít ke zlepšení dodržování cestovních zásad a ke zvýšení úspor.
Nejlepší funkce Happay
- Integrujte Happay se softwarem jako Oracle, Tally, Microsoft, Uber, RuPay, Visa a dalšími.
- Získejte podrobné zprávy o nejvyšších výdajích, porušování zásad, služebních cestách, době potřebné pro schvalování, letech a hotelech pro lepší správu výdajů.
- Spojte se s více dodavateli ubytování a cestovních služeb na jedné platformě.
- Zajistěte 100% dodržování firemních zásad
- Nechte si zasílat upozornění, když je k dispozici nejnižší cena za vaše preferované ubytování a lety.
- Využijte možnost zmrazení ceny letenky k rezervaci ceny letenky. To se hodí v případě zpoždění schválení manažerem.
- Využijte daňovou shodu s leteckými společnostmi a zajistěte si úplný přehled o výdajích na služební cesty.
Omezení Happay
- Někteří uživatelé si stěžovali na pomalou zákaznickou podporu.
- Aplikace produktu není zcela bezchybná.
Ceny Happay
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Happay
- G2: 4,5/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 800 recenzí)
6. Deem
Deem nabízí díky svým inteligentním funkcím snadné a intuitivní cestování. Vaši zaměstnanci mohou rezervovat, upravovat a měnit své plány odkudkoli a z jakéhokoli zařízení. Díky integrované funkci Safety Check během rezervace také zajišťuje jejich bezpečnost (spolu s vaší povinností péče).
Co však činí Deem jedinečným, je to, že poskytuje hodnocení emisí uhlíku, které vám pomůže posoudit dopad vaší cesty na životní prostředí. Díky tomu můžete při budoucích cestách činit ekologičtější a lepší rozhodnutí.
Nejlepší funkce
- Rezervujte si své cestovní plány s využitím personalizované podpory poskytované společností Deem.
- Získejte rychlý přehled o svých výdajích a zapojení uživatelů v reálném čase.
- Najděte nejvhodnější ubytování a lety pomocí široké škály dodavatelů dostupných v aplikaci. Můžete také porovnat cenové úrovně v jediném přehledu.
- Integrujte jej s platformami jako Workday, Chrome River a dalšími.
- Získejte podporu ve 14 jazycích
Omezující faktory
- Někteří uživatelé si stěžovali na pomalé načítání
- Některé funkce nejsou k dispozici v mobilní aplikaci.
- Někteří uživatelé si stěžovali na nedostatečnou flexibilitu výsledků vyhledávání.
Ceny Deem
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze
- G2: 4,5/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (25 recenzí)
7. Rydoo
Rydoo je především řešení pro správu výdajů, které zaměstnancům umožňuje efektivně vytvářet, předkládat a schvalovat výdaje. Veškeré výdaje můžete zaznamenávat v aplikaci Rydoo, která také automaticky porovná transakce provedené firemními kartami s jejich výdaji.
Manažeři navíc mohou snadno automatizovat schvalovací proces pro výdaje s nízkým rizikem, aby se schvalování urychlilo. S Rydoo můžete kontrolovat výdaje zaměstnanců, zajistit dodržování zásad a zvýšit efektivitu.
Nejlepší funkce Rydoo
- Přizpůsobte si své cestovní politiky a automatizujte schvalování výdajů, vykazování a odsouhlasení.
- Naskenujte své účtenky pomocí aplikace Rydoo a ta automaticky připraví vaše výdaje k předložení, čímž eliminuje nutnost ručního zadávání dat.
- Získejte přehled o cestách díky záznamům ujetých kilometrů vytvořeným pomocí integrované mapy Google.
- Integrujte Rydoo s více než 35 nástroji, včetně vašeho softwaru pro řízení lidských zdrojů, ERP a účetnictví.
Omezení Rydoo
- Někteří uživatelé zaznamenali technické potíže s načítáním účtenek, vykazováním výdajů a mazáním.
- Někteří si stěžovali, že skenování zabere hodně času.
Ceny Rydoo
- Základní funkce: 12 USD za uživatele a měsíc
- Pro: 14 USD za uživatele a měsíc
- Podnikání: Kontaktujte nás ohledně cen
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Rydoo
- G2: 4,4/5 (více než 700 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 190 recenzí)
8. Navan
Navan, dříve známý jako TripActions, je integrované řešení pro správu služebních cest a výdajů. Je známý tím, že maximalizuje efektivitu a zároveň minimalizuje náklady díky slevám a kontrole politik.
Navan nabízí nástroje umělé inteligence, včetně Ava (jejich AI cestovní agent ), pro podporu 24/7. Online rezervační proces je plynulý, s širokou nabídkou a personalizovanými výsledky. A to není vše! Poskytuje také pokročilé funkce pro vykazování výdajů s datovými přehledy.
Nejlepší funkce Navanu
- Získejte lepší kontrolu nad výdaji díky dynamickým zásadám, automatizovanému vykazování výdajů a přehledům v reálném čase.
- Rezervujte skupinové cesty až pro 50 zaměstnanců najednou.
- Získejte věrnostní body a odměny za nákladově efektivní volby.
- Sledujte a snižujte emise uhlíku vaší organizace pomocí robustních nástrojů pro udržitelnost.
- Poradit se s odborníky na cestování a specializovaným týmem a vytvořit jedinečné a na míru šité cestovní programy.
Omezení Navanu
- Někteří uživatelé jej shledali dražším než jiné možnosti.
Ceny Navan
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Navan
- G2: 4,7/5 (více než 7 500 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 170 recenzí)
9. Rocketrip
S cílem posílit postavení zaměstnanců a zajistit úspory nákladů nabízí Rocketrip transparentní údaje o výkonu a odměny za snížení výdajů. Platforma poskytuje algoritmus pro stanovení nejvýhodnější ceny na základě 12 měsíců vašich historických údajů, cestovních zásad, sjednaných sazeb, preferovaných dodavatelů a konzultací s vašimi správci.
Integroval také data zaměstnanců cestujících s vaším online rezervačním nástrojem a poskytuje tak přizpůsobené informace o výdajích a nákladech.
Nejlepší funkce Rocketrip
- Zvyšte úspory nákladů díky odměnám za snížení výdajů výběrem levnějších letů, přechodem do ekonomické třídy atd.
- Získejte podrobné zprávy o výdajích v reálném čase podle oddělení, trasy a zaměstnanců, což vašim finančním týmům umožní přijímat vhodná rozhodnutí.
- Získejte kdykoli kompletní přehled o aktuálních cestách a poloze zaměstnanců.
- Dostávejte upozornění na rizika spojená s cestováním a sledujte výdaje nad rámec stanovených pravidel.
Omezení Rocketrip
- Uživatelské rozhraní je trochu neohrabané.
- Stránka často padá a načítá se pomalu.
Ceny Rocketrip
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Rocketrip
- G2: 4,3/5 (10 recenzí)
- Capterra: Není k dispozici
10. PackPoint
PackPoint je především organizátor balicích seznamů, který vám pomůže rozhodnout, co si zabalit do zavazadla, aby vám neunikly žádné důležité věci. Své návrhy zakládá na délce vaší cesty a podrobnostech o cíli cesty, včetně počasí a plánovaných aktivit.
S PackPoint Premium získáte přístup k mnoha dalším funkcím, jako je propojení s TripIt, sdílení seznamu věcí, které si chcete zabalit, a přizpůsobení aplikace.
Nejlepší funkce PackPoint
- Aplikace je snadno použitelná. Stačí zadat podrobnosti o cestě a vybrat aktivity a máte připravený seznam věcí, které si s sebou vzít.
- PackPoint můžete integrovat s TripIt pomocí PackPoint Pro.
Omezení aplikace PackPoint
- Omezené funkce
Ceny PackPoint
- Zdarma
- Premium: 2,99 $
Hodnocení a recenze PackPoint
- G2: Není k dispozici
- Capterra: Není k dispozici
Usnadněte si plánování cest pomocí nástrojů pro správu cest
Robustní řešení pro správu cest a výdajů pomáhá firmám šetřit čas a peníze, zlepšovat jejich zkušenosti s firemním cestováním a snižovat stres spojený s plánováním cest. Prozkoumejte proto dostupné možnosti, vyzkoušejte bezplatnou zkušební verzi a rozhodněte se, zda software odpovídá vašim potřebám.
S ClickUp můžete pomocí umělé inteligence vytvářet itineráře, pomocí Docs plánovat cesty, využívat nejlepší šablony pro plánování cest, itineráře a časové záznamy, aby měl váš tým vždy stejné informace o nejnovějších plánech cest. Vyzkoušejte ClickUp zdarma ještě dnes!