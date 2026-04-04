AI асистенти за срещи за малкия бизнес през [година]

За собствениците на малки фирми и техните екипи времето е най-ценният – и често най-оскъдният – ресурс. Вие изпълнявате множество роли, справяте се с безброй отговорности и постоянно търсите начини да направите повече с по-малко усилия.

И все пак, въпреки всичките ни усилия да оптимизираме деня си, има едно нещо, което отнема време на всички и засяга почти всяка организация: срещите. Ръчната работа, свързана със срещите (като трескавото водене на бележки или часовете, прекарани в изготвяне на последващи имейли), отвлича вниманието от самата дискусия.

AI асистентите за срещи могат да поемат голяма част от тежкия труд тук.

В тази статия ще говорим за най-добрите AI асистенти за срещи, които могат да повишат продуктивността на вашия екип и да се впишат идеално в бюджета на вашия малък бизнес.

AI асистенти за срещи за малкия бизнес на един поглед

Ето кратко сравнение на всички инструменти от този списък. Превъртете надолу, за да видите пълната информация за всеки от тях и да намерите най-добрите AI инструменти за ефективни срещи.

Инструмент Най-подходящ за Най-добри функции Цени* ClickUp Превръщане на бележките от срещите в конвергентни задачи и работни потоци AI Notetaker, ClickUp Brain, Converged Super Agents, Automations, Docs-to-tasks Безплатно завинаги; Възможност за персонализиране за предприятия Fireflies. ai Транскрипции на срещи с възможност за търсене и синхронизация с CRM AI чат AskFred, транскрипции на говорители, проследяване на теми, автоматично регистриране в CRM Наличен е безплатен план; Платени планове от 18 $/потребител/месец Otter.ai Транскрипция на живо и бързи обобщения на срещите Транскрипция в реално време, заснемане на слайдове, AI агенти на базата на роли, разширено търсене/експорт Наличен е безплатен план; Платени планове от 16,99 $/потребител/месец Fathom Прости и изчерпателни резюмета с изкуствен интелект Неограничени записи в безплатния план, клипове с акценти, синхронизация с CRM, Ask Fathom Q&A Наличен е безплатен план; Платени планове от 19 $/потребител/месец tl;dv Записани акценти и интелигентни функции за множество срещи Записи с глави, клипове с подчертани моменти, аналитични данни от различни срещи, над 30 езика Наличен е безплатен план; Платени планове от 29,30 $ на потребител на месец Granola Бележки от срещи без ботове Локално записване (без бот), структурирани бележки + задачи за изпълнение, преформатиране/чат с изкуствен интелект Наличен е безплатен план; Платени планове от 14 $/потребител/месец Krisp Шумопотискане и бележки от срещи с изкуствен интелект Елиминиране на шума и ехото, запис независимо от платформата, AI резюмета, синхронизация на работния процес Платени планове от 16 $/потребител/месец Avoma Екипи по приходите, които се нуждаят от интелигентен анализ на разговорите Разпознаване на теми, карти за оценка на коучинг, автоматична синхронизация с CRM, моменти/откъси от разговори Платени планове от 29 $/записващо устройство/месец Fellow Съвместни дневни редове и последващи действия Сътрудничество по дневния ред, резюмета, свързани с дневния ред, проследяване на задачите, напомняния Наличен е безплатен план; Платени планове от 11 $/потребител/месец Notion AI Бележки от срещи в гъвкава база от знания Блокове за бележки от срещи с изкуствен интелект, търсене с изкуствен интелект в бележките, релационни бази данни, връзки към календара на Notion Наличен е безплатен план; Платени планове от 12 $/потребител/месец

Как оценяваме софтуера в ClickUp Нашият редакционен екип следва прозрачен, подкрепен с проучвания и независим от доставчиците процес, така че можете да сте сигурни, че нашите препоръки се основават на реалната стойност на продуктите. Ето подробно описание на това как правим преглед на софтуера в ClickUp.

Какво е AI асистент за срещи

Получавайте автоматични стенограми от срещи и списъци със задачи с помощта на ClickUp AI Notetaker

AI асистентът за срещи е софтуерно приложение, което използва изкуствен интелект, за да се включва, записва, транскрибира и анализира срещи. Основната му цел е да автоматизира административните задачи – по-специално воденето на бележки и проследяването на задачи – така че участниците да могат да се съсредоточат върху дискусията, а не върху документирането.

Той има три основни стълба:

Capture: Той „слуша" аудиото чрез виртуален бот или плъгин, за да създаде дословен препис

Synthesis: Използва големи езикови модели (LLM), за да съкрати часове разговори в резюмета с точки и ключови изводи

Действие: Идентифицира конкретни ангажименти и крайни срокове, като автоматично ги превръща в „Действия за изпълнение " или ги синхронизира с инструменти за управление на проекти

📮ClickUp Insight: Според нашето проучване за ефективността на срещите, близо 40% от анкетираните присъстват на между 4 и 8+ срещи седмично, като всяка среща трае до един час. Това се равнява на огромно количество общо време, посветено на срещи в цялата ви организация. Ами ако можехте да си върнете това време? Интегрираният AI Notetaker на ClickUp може да ви помогне да увеличите производителността с до 30% чрез мигновени обобщения на срещите, докато ClickUp Brain помага с автоматизирано създаване на задачи и оптимизирани работни процеси, превръщайки часовете на срещите в полезни идеи.

Какво да търсите в AI асистентите за срещи за малки предприятия

За разлика от корпоративните екипи с отделени ИТ отдели, малките фирми се нуждаят от инструменти, които работят веднага. Причината е, че неподходящият софтуер създава повече административна работа, вместо да я намалява.

Оценете тези конкретни критерии, преди да изберете инструмент за опростяване на работните процеси по време на срещите:

Точност на транскрипцията и идентифициране на говорещите: Може ли да определи надеждно кой какво е казал по време на динамични разговори с много участници?

Качество на резюметата на срещите с изкуствен интелект: Изготвя ли Изготвя ли кратки обобщения , вместо огромни текстове, които все пак трябва да анализирате?

Извличане на действия: Открива ли ангажименти и крайни срокове, вместо просто да подчертава ключови думи?

Интеграция с вашите съществуващи инструменти: Интегрира ли се безпроблемно с вашите инструменти за управление на проекти и комуникация?

Поверителност и обработка на данни: Къде се съхранява аудиозаписът от срещите ви и използва ли се той за обучение на модели с изкуствен интелект?

Лесност на настройката за екипи без технически познания: Може ли вашият екип да започне да го използва още днес, без да се налага провеждането на въвеждащ разговор?

За изпълнителни асистенти и административни специалисти, които управляват сложни графици и множество заинтересовани страни, изборът на подходящите AI инструменти може значително да оптимизира работните процеси. Гледайте този обзор, за да видите как водещите AI инструменти могат да подпомагат изпълнителните асистенти не само при управлението на срещи.

10-те най-добри AI асистенти за срещи за малки предприятия

Нека избегнем разпръскването на важни обобщения от срещи в множество инструменти.

Да започнем:

1. ClickUp (Най-добър за превръщане на бележките от срещи в конвергентни задачи и работни потоци)

Опитайте ClickUp AI Notetaker Получавайте точни бележки от срещи, транскрипции, резюмета, етикети и задачи за изпълнение с ClickUp AI Notetaker

Колко време губи екипът ви само за прехвърляне на важни моменти от един инструмент в друг? За повечето малки фирми проблемът започва веднага след срещата. В крайна сметка имате бележки в едно приложение, задачи за изпълнение в друго, а ключовите решения са заровени в чат, който никога повече няма да откриете.

Наричаме това „разпръскване на работата“ и това е проблемът, който ClickUp решава. Като първото в света конвергентно AI работно пространство, то обединява вашите срещи, бележки, документи и задачи на едно място, като AI контролира всичко отгоре.

Нека разгледаме някои от основните му функции за конвергенция на изкуствения интелект:

Бележки от срещи, които остават свързани с работата

За начало имате ClickUp AI Notetaker. Той може да се присъедини към насрочени срещи или да бъде изпратен към специални линкове за Zoom, Google Meet и Microsoft Teams. След разговора той създава частен ClickUp Doc, @споменава ви и прави бележките лесни за отваряне от Планиращия или Центъра за документи.

Превърнете всеки разговор в задачи и решения с помощта на ClickUp AI Meeting Notetaker

А най-хубавото? Резултатът не остава затворен в отделен записващ уред. Следващите стъпки се възлагат на подходящия човек след края на срещата, което дава на малките екипи много по-ясен път от обобщението до изпълнението.

Контекстуален AI, който може да подготви срещата, преди тя да започне

Контекстуалният AI за работа на ClickUp, ClickUp Brain, започва да работи много преди дори да започне разговорът. Той може да търси събития в календара на естествен език, да проверява наличността на един или повече души и да създава или актуализира събития в календара.

Проверявайте наличността и актуализирайте срещите по-бързо с ClickUp Brain

Освен това, той ви позволява да създавате дневен ред на срещите въз основа на предишни срещи, състоянието на проектите и приоритетите на екипа.

Той е също толкова полезен и след приключването на срещата. Тъй като Brain може да отговаря на въпроси, свързани с задачи, документи, чат и бележки от срещи, можете да попитате:

Какви задачи за изпълнение произтекоха от последния разговор с клиента?

Какви решения бяха взети по време на предишната синхронизация на екипа?

Какво се промени от последната актуализация?

Припомнете си по-бързо решенията от срещите и задачите за изпълнение с ClickUp Brain

Готови агенти, вградени във вашето работно пространство

ClickUp Super Agents са вградени AI агенти, които можете да добавите към работното си пространство за конкретни задачи. И една от причините, поради които те работят изключително добре за малките предприятия, е техният обширен каталог с агенти.

Просто казано, вместо да създавате всичко сами, можете да започнете с сигурни, готови агенти и да ги адаптирате към вашия работен процес. Например, агентът ClickUp Meeting Agenda Builder може да състави споделена дневна ред въз основа на текущата работа, минали резултати и мненията на участниците.

Създавайте дневен ред за срещи въз основа на текущата работа и предишни резултати с помощта на ClickUp Meeting Agenda Builder Agent

Накратко:

Създава се въз основа на текущата работа: Извлича точки от дневния ред от текущата ви работа

Извежда пренесени задачи: Използва отворени задачи от предишни сесии

Събира мненията на участниците: Изпраща съобщение преди срещата, за да могат участниците да добавят теми

Структурира дневния ред: Организира темите и добавя времеви разпределения въз основа на продължителността на срещата и броя на точките

И докато това се случва, ClickUp Meeting Prep Agent създава личен брифинг с контекста, от който се нуждаете преди разговора. Заедно те ви помагат да влезете в срещите с необходимата информация вече пред вас.

Подгответе се за срещи с ключова информация, като използвате ClickUp Meeting Prep Agent

🎥 Гледайте това видео, за да видите как можете да внедрите изкуствен интелект във вашия малък бизнес, без да се нуждаете от технически познания

Автоматизации за намаляване на рутинната работа

След като AI на ClickUp генерира задача от транскрипта на срещата, ClickUp Automations се занимава с маршрутизирането, без да се налага да мръднете и пръст. Това означава, че можете да създадете фонови правила за работното си пространство, а Automations се занимава с останалата част от работния процес.

Настройте автоматизации в ClickUp без кодиране, които да вършат тежките задачи вместо вас

Например, ако стенограмата от срещата генерира нова задача, съдържаща ключовата дума „Актуализация на дизайна“, предварително зададена автоматизация разпознава тази фраза и незабавно уведомява главния дизайнер, премествайки новосъздадената задача в колоната „Завърши“ на специфичната табло за работния процес на дизайнерския екип.

Най-добрите функции на ClickUp

Предимства и недостатъци на ClickUp

Предимства:

Бележките от срещите и работата по проектите се съхраняват на едно място, за да се намали превключването между контексти

ClickUp Brain черпи информация от всичко в работното ви пространство, за да ви предостави изчерпателни отговори

Автоматизацията намалява административната работа след срещите почти до нула

Недостатъци:

Новите потребители може да се нуждаят от време, за да опознаят пълния набор от функции

Разширените автоматизации изискват известно време за първоначална конфигурация

Цени на ClickUp

Оценки и ревюта за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 11 000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4400 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Един потребител на G2 казва:

Харесва ми, че с ClickUp мога да следя времето и да водя бележки от срещите на едно място. АИ агентите са много полезни и ми помагат да поддържам работата си организирана. Страхотно е, че успях да заменям много инструменти с един-единствен. Оценявам възможността да виждам цялата работа на отдела на едно място, което поддържа задачите подредени. Освен това лесният импорт направи процеса на настройка безпроблемен.

✅ Нашето ръководство за изкуствен интелект за малки предприятия обяснява как да използвате изкуствен интелект във вашия бизнес, без да добавяте още приложения, които да управлявате.

🧠 Интересен факт: Томас Едисън първоначално не е замислил фонографа като музикален плейър. В началото той го е представял по-скоро като инструмент за продуктивност от 19-ти век за диктовка и бизнес комуникация, докато музиката е заемала по-ниско място в списъка му с бъдещи приложения. С други думи, едно от най-емблематичните устройства за забавление в историята е започнало като нещо, по-близко до машина за гласови бележки.

2. Fireflies.ai (Най-добър за транскрипции на срещи с възможност за търсене и синхронизация с CRM)

Fireflies.ai е AI асистент за срещи, който записва, транскрибира и организира срещи в различни платформи за конференции като Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, Webex и други.

Той също така предлага много повече от пасивно водене на бележки. AskFred, вграденият AI асистент на Fireflies, може да обобщава разговори, да генерира имейли за последващи действия, да извлича задачи за изпълнение и да създава други резултати, свързани със срещите.

Той разполага и с функция „Topic Tracker“, която търси конкретни ключови думи, като „цени“ или „възражения“, по време на разговорите ви. След това автоматично записва тези подробности директно във вашия CRM или софтуер за управление на проекти, спестявайки на екипа ви ръчното въвеждане на данни.

Най-добрите функции на Fireflies.ai

AI чат AskFred: Претърсва цялата ви библиотека с транскрипции на срещи, за да отговори на въпроси относно минали разговори

Автоматична транскрипция: Записва и транскрибира срещи с идентификация на говорителите и времеви отметки

Анализ на разговорната интелигентност : Проследява съотношенията на времето за говорене и индикаторите за настроенията по време на вашите срещи Проследява съотношенията на времето за говорене и индикаторите за настроенията по време на вашите срещи

Интеграции с CRM: Свързва се директно с инструменти за продажби, за да записва автоматично обобщения на разговорите в записите за сделките

Предимства и недостатъци на Fireflies.ai

Предимства:

Висока степен на сигурност с опции за частно съхранение

Неограничен транскрипт, започващ от ниво Pro

Поддържа над 100 езика с автоматично разпознаване

Недостатъци:

Точността може да спадне по време на срещи с интензивен диалог

AI анализира всяка среща поотделно, без да прави синтез между срещите

Ботът за запис се появява като видим участник

Цени на Fireflies.ai

Безплатно

Pro : 18 $ на потребител на месец

Бизнес : 29 $ на потребител на месец

Enterprise: 39 $ на потребител на месец

Оценки и ревюта за Fireflies.ai

G2 : 4,7/5 (над 700 отзива)

Capterra: 4,9/5 (над 500 отзива)

Какво казват реалните потребители за Fireflies.ai?

Един потребител на G2 казва:

Мога да се концентрирам изцяло върху разговора по време на среща, защото знам, че Fireflies се грижи за бележките, а функцията за изкуствен интелект е чудесна за бърз преглед на случилото се по време на срещата и за имейли с обобщение, като се интегрира лесно в средата на моя екип. Внедряването беше толкова безпроблемно, че никога не ми се наложи да ползвам обслужване на клиенти, но ако продуктът е толкова добър, сигурен съм, че обслужването на клиенти е отлично. Използвам Fireflies ежедневно.

👀 Искате да видите още алтернативи на Fireflies? Имаме списък за вас 👇.

3. Otter.ai (Най-добър за транскрипция на живо и обобщения на срещи)

Ако имате нужда да следите срещата в реално време, Otter.ai предоставя транскрипция на живо на екрана ви, докато хората говорят. Това го прави изключително полезен за екипи, които се нуждаят от подкрепа за достъпност, имат членове, за които английският не е майчин език, или просто предпочитат да четат, за да останат фокусирани.

Основният му механизъм е обработката в реално време. Вместо да чакате записът да се обработи след края на разговора, Otter създава активен, интерактивен документ по време на самата среща.

Otter предлага специализирани AI агенти за работни процеси в продажбите и подбора на персонал. Тези агенти автоматично извличат информация, свързана със сделките, и я изпращат към свързаните ви инструменти.

Най-добрите функции на Otter.ai

Транскрипция в реално време: Транскрибира срещите на живо, като текстът се синхронизира с възпроизвеждането на аудиозаписа

Автоматично заснемане на слайдове: Вмъква споделените слайдове от презентацията в транскрипта с точния времеви отпечатък

AI агенти за конкретни роли: Адаптират извличането на данни за конкретни работни функции като продажби и образование

Контроли, подходящи за екипна работа: Слоеве в екипния речник, маркиране на говорители, както и разширено търсене и експортиране

Предимства и недостатъци на Otter.ai

Предимства:

Дисплеят на живо поддържа синхронизацията между участниците, без да прекъсва говорителя

Заснемането на слайдове добавя визуален контекст, който липсва в инструментите, работещи само с аудио

Силна пазарна валидация с голяма потребителска база

Недостатъци:

Поддръжката на езици е ограничена до английски, френски и испански

Безплатният план ограничава записите до 30 минути на среща

Фоновият шум може да намали точността на транскрипцията

Цени на Otter.ai

Безплатно

Pro : 16,99 $/потребител/месец

Бизнес : 30 $/потребител/месец

Enterprise: Индивидуални цени

Оценки и ревюта за Otter.ai

G2: 4,4/5 (над 400 отзива)

Capterra: 4,4/5 (100 отзива)

Какво казват реалните потребители за Otter.ai?

Един потребител на G2 казва:

Когато започнем среща, той автоматично се включва или поне иска да се присъедини към сесията. Води бележки и след края на срещата изпраща имейл. Обобщенията са добри и на място.

🧠 Интересен факт: Съществуват много формални процедури за провеждане на срещи, защото в миналото срещите са били хаотични. Официалната история на „Правилата на Робърт“ разказва, че Хенри М. Робърт се е сблъскал с това, което той нарича „практически хаос“ – различни хора с различни идеи за процедурата – и е публикувал първото издание на „Правилата на Робърт за реда“ през 1876 г., за да въведе ред в това.

4. Fathom (Най-добър за прости и подробни резюмета с изкуствен интелект)

чрез Fathom

Ако сте самостоятелен основател или малък екип, работещ със строг бюджет, Fathom е добър избор.

Той предлага неограничено записване, транскрипция и обобщаване безплатно. Това е чудесно за хора, които имат много срещи, но не могат да си позволят още един месечен абонамент за софтуер.

Основният му механизъм е изрязване, задействано от потребителя. Вместо просто да ви предостави огромна стена от текст в края на разговора, той ви позволява да маркирате важни моменти по време на срещата. Това помага на софтуера да знае точно какво да изолира за вас по-късно.

Най-добрите функции на Fathom

Неограничени записи: Предлага неограничено пространство за съхранение на записи от срещи

AI за въпроси и отговори: Ask Fathom предоставя на потребителите интерфейс, подобен на ChatGPT, за търсене на отговори, идеи и действия по време на срещи

Лесни настройки за споделяне: Автоматично споделяне на резюмета и записи вътрешно, а споделените връзки могат да бъдат ограничени по домейн или чрез изричен достъп

Директна синхронизация с CRM: Прехвърля обобщенията на разговорите и задачите за действие директно във вашия продажбен процес

Предимства и недостатъци на Fathom

Предимства:

Предлага неограничено записване и транскрипция

Създайте видеоклип, който може да се споделя, от който и да е конкретен сегмент

Създаден специално за работни процеси в продажбите, за да поддържа CRM хигиената

Недостатъци:

Липсват разширени функции за разговорна интелигентност

Ботът за запис е видим участник в разговорите

Изживяването е насочено предимно към настолни компютри, без надеждно мобилно приложение

Цени на Fathom

Безплатно

Премиум ( Индивидуален): 19 $/потребител/месец

Team: 19 $/потребител/месец (2+ потребители)

Бизнес: 34 $/потребител/месец (2+ потребители)

Оценки и рецензии за Fathom

G2: 5,0/5 (над 6000 отзива)

Capterra: 5.0/5 (над 800 отзива)

Какво казват реалните потребители за Fathom?

Един потребител на G2 казва:

Той е много точен и ми помага да обобщавам дълги срещи, без да се налага да се чудя дали Fathom пропуска нещо важно. Не пропуска. Също така се синхронизира с дневния ми ред, така че не е нужно да го добавям ръчно. Обичам го! Използвам го на Mac; има лесен инструмент за изтегляне, така че няма проблем. Екипът за поддръжка се свързва с вас, за да провери дали може да ви помогне с нещо. Използвам го почти всеки ден във всичките си срещи в Google Meet.

🚀 Как маркетинговата агенция Hit Your Mark обедини множество инструменти в един В Hit Your Mark работата им беше разпръсната между Slack за комуникация, Loom/Vidyard за видеоклипове, Miro за съвместно планиране, Toggl за отчитане на времето и докладване, и Tango за документация. Те решиха да обединят всичко в ClickUp. ⚡ Резултатите бяха незабавни: 5+ инструмента са заменени в областта на комуникацията, планирането и отчитането

Спестени 3000 долара годишно чрез премахване на Slack след преминаване към ClickUp

Табло в реално време , което проследява точките от спринтовете, натоварването и производителността

По-бързи изплащания на бонуси благодарение на ясни и измерими данни за производителността

5. tl;dv (Най-добър за записани акценти от срещи и интелигентност при множество срещи)

Когато дадена компания иска да намали задължителното присъствие на срещите, tl;dv я подкрепя. То се фокусира повече върху видеозаписа, отколкото само върху текстовия транскрипт. Това е чудесно за служители в различни часови зони, които могат да наваксат пропуснатото според собствения си график.

Платформата третира записаната среща по-скоро като видеоклип в YouTube. Тя анализира разговора и автоматично разделя времевата линия на отделни, обозначени глави.

Това означава, че член на екипа може да кликне върху времева отметка с надпис „Маркетингов бюджет за третото тримесечие“ и да премине директно към тази конкретна актуализация, без да се налага да изслушва останалата част от часа.

tl;dv най-добри функции

Изрязване на важни моменти: Маркира ключови моменти, за да създадете кратки видеоклипове, които можете да споделяте

Интелигентност за множество срещи: Открива модели и повтарящи се теми в цялата ви библиотека със срещи

Хранилище, хоствано в ЕС: Осигурява суверенитет над данните и съответствие с GDPR за екипи, загрижени за поверителността

Многоезична поддръжка: Поддържа транскрипция и резюмета на над 30 езика

tl;dv плюсове и минуси

Предимства:

Анализът на няколко срещи разкрива информация, която инструментите за еднократни разговори пропускат

Висока точност на транскрипцията на много езици

Лесна първоначална оценка без ангажименти

Недостатъци:

Изисква видим бот за записване, базиран в облака

Няма поддръжка на персонализиран речник за специфична за бранша терминология

Потребителите са ограничени до уеб интерфейса на мобилните устройства

tl;dv цени

Безплатно

Pro: 29,30 $ на потребител на месец

Business 37,10 $ на потребител/месец

Enterprise: Цени по договаряне

tl;dv оценки и ревюта

G2 : 4,7/5 (над 400 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за tl;dv?

Един потребител на G2 казва:

Използвам tl;dv, за да записвам и да си водя бележки по време на продажбените си разговори, което ми позволява да обръщам повече внимание по време на тези взаимодействия. Намирам го за изключително лесен за използване, точно като влизането в всеки друг софтуер. Изкуственият интелект в tl;dv ми позволява да задавам всеки въпрос, който искам, и предлага няколко предварително създадени подсказки, които са много полезни, като например изготвяне на имейл за последващи действия с подробни следващи стъпки. Той води текущ запис на всичките ми срещи, което ми дава усещането, че имам секретар, който води протокол за мен. Освен това интеграцията с моята електронна поща и CRM система работи чудесно.

6. Granola (Най-добър за бележки от срещи без ботове)

чрез Granola

Ботовете за срещи предизвикват неудобни въпроси от страна на клиентите и създават напрежение по отношение на съгласието. Granola е приложение за настолни компютри, което записва аудиото от срещите директно на вашето устройство, без да изпраща видим бот в разговора. Никой от другата страна не знае, че то работи.

След срещата изкуственият интелект генерира структурирани бележки с задачи за изпълнение и обобщения. Можете да общувате с изкуствения интелект, за да извлечете конкретни подробности или да преформатирате бележките за различни аудитории. Това се основава на идеята, че човешката преценка все още играе важна роля при създаването на добри бележки.

Вие въвеждате свои съкращения или кратки мисли по време на разговора, а софтуерът използва фоновия звук, за да попълни конкретните детайли, които сте пропуснали.

Най-добрите функции на Granola

Запис без бот: Записва аудио директно от вашия десктоп, без да се присъединявате като участник

AI чат интерфейс: Позволява ви да задавате допълнителни въпроси и да преформатирате бележките

Вградени интеграции: Свързва се директно с бази от знания и CRM системи за основни работни процеси

Подсказки за непланирани обаждания: Засича непланирани обаждания, когато микрофонът ви е включен, и ви подсказва да започнете да си водите бележки

Предимства и недостатъци на гранолата

Предимства:

Премахва дискомфорта на клиентите, като премахва видимия бот за запис

Достъпен за малки екипи, които се нуждаят от неограничен архив

Контролът на поверителността на корпоративно ниво позволява отказ от обучение на модели

Недостатъци:

Ограниченият брой рецензии от трети страни затруднява оценката на дългосрочната надеждност

Мобилното приложение за Android все още не е налично

Изисква инструменти за автоматизация от трети страни, за да пренасочва резултатите към цялостни работни пространства

Цени на Granola

Basic: Безплатно

Бизнес: 14 $/потребител/месец

Enterprise: 35 $/потребител/месец

Оценки и ревюта за Granola

G2 : 4,8/5 (над 20 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Granola?

Един потребител на G2 казва:

Един от най-добрите инструменти, които притежавам и използвам. Използвам го всеки ден за всичките си разговори. Помага ми да разбирам търговци с труден акцент и да провеждам ясни и достоверни интервюта. Също така конфигурирах AI подсказка за квалифициране на потенциалните ми клиенти, което ми помага много и спестява много време!

7. Krisp (Най-добър за шумопотискане и бележки от срещи с изкуствен интелект)

чрез Krisp

Не всеки бизнес разговор се провежда по предварително насрочена Zoom връзка. Krisp работи по различен начин, като се свързва директно с аудио системата на вашия компютър, вместо да се интегрира с конкретен календар или софтуер за срещи. Това означава, че работи с всякакви гласови приложения – от импровизирана среща в Slack до специализирана VoIP телефонна система, работеща на вашия десктоп.

Основата му е изградена върху яснотата на звука, а не само върху воденето на бележки чрез изкуствен интелект. Преди да транскрибира и една дума, софтуерът филтрира фоновия шум както от вашия микрофон, така и от входящия звук на хората, които говорят с вас.

Тъй като обработва всичко на този базов аудио слой, той генерира транскрипции и резюмета, без изобщо да изпраща виртуален асистент в заседателната зала.

Най-добрите функции на Krisp

AI шумопотискане: Премахва фоновия шум и ехото от входящия и изходящия аудио сигнал

Транскрипция, независима от платформата: Записва аудио от всяко приложение на вашето устройство

Обобщения на срещи с изкуствен интелект: Генерира структурирани бележки, организирани по теми и говорители

Синхронизация на работния процес: Core включва интеграции и поддръжка на уебхукове за инструменти като Slack, HubSpot, Affinity и Pipedrive

Предимства и недостатъци на Krisp

Предимства:

Обединява шумопотискане и бележки от срещи в един абонамент

Работи безпроблемно на всяка платформа за конференции или телефонни разговори

Работи тихо на заден план, без да се включва в разговорите като бот

Недостатъци:

Функциите за транскрипция са по-нови и може да им липсва дълбочината на специализираните програми за водене на бележки

По-малко вградени връзки към CRM системи и инструменти за управление на проекти

Протоколите от транскрипцията може да се окажат недостатъчни за потребители с голям обем работа

Цени на Krisp

Безплатен пробен период

Core: 16 $/потребител/месец

Advanced: 30 $/потребител/месец

За големи предприятия: Цени по договаряне

Оценки и ревюта за Krisp

G2 : 4,6/5 (над 1000 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Krisp?

Един потребител на G2 казва:

Най-хубавото в Krisp е начинът, по който се справя с обобщенията на срещите. Функцията за автоматично записване е спасител при поредица от разговори. Обичам и гъвкавостта на инструмента за транскрипция; той не е само за разговори на живо, тъй като можете да качвате и транскрибирате всеки аудио файл директно в платформата.

📮ClickUp Insight: Резултатите от нашето проучване за ефективността на срещите показват, че 42% от екипите използват записани клипове (21%) или инструменти за управление на проекти (21%) за асинхронна работа. Но тези инструменти често могат да изискват допълнителни инструменти, отделни абонаменти, вписвания и време за обучение. Като универсално приложение за работа, ClickUp улеснява асинхронната комуникация. Достъп до видеоклипове, гласови съобщения, работни процеси по проекти, документи за съвместна работа и вграден AI бележник — всичко това в едно работно пространство. Защо да управлявате множество абонаменти и разпръсната информация, когато едно единствено решение може да оптимизира целия ви работен процес? 💫 Реални резултати: Екипите, които използват функциите за управление на срещи на ClickUp, отчитат впечатляващо намаление от 50% на ненужните разговори и срещи!

8. Avoma (Най-подходящ за екипи по приходите, които се нуждаят от анализ на разговорите)

чрез Avoma

Докато много инструменти просто записват казаното, Avoma оценява как е било казано. Той работи като платформа за анализ на разговори, специално проектирана да измерва качеството на разговорите. Това го прави изключително практичен за мениджър, който се опитва да разбере дали търговският представител говори прекалено много или всъщност слуша нуждите на клиента.

Софтуерът проследява показателите на разговора по време на срещата, включително съотношението между говорене и слушане, използването на думи-пълнители и общото настроение на говорителите. Анализът на тези конкретни данни предоставя конкретен материал за обучение, а не само обикновен транскрипт.

Най-добрите функции на Avoma

Разпознаване на теми: Разделя разговора на теми като цени и възражения

Автоматична синхронизация с CRM: Предава структурирани обобщения на разговорите и ключови моменти към продажбените канали

Карти за оценка на коучинг: Позволяват на мениджърите да оценяват разговорите според персонализирани критерии и да проследяват представянето

Моменти от разговори, които могат да се споделят: Създавайте откъси от транскрипции или записи, генерирайте автоматично откъси и споделяйте пълни срещи, бележки или клипове вътрешно или външно

Предимства и недостатъци на Avoma

Предимства:

Създаден специално за цикъла на продажбите и успеха на клиентите

Структурираните CRM данни подобряват точността на отчетите за продажбения процес

Инструментите за коучинг осигуряват рамка за въвеждане на нови представители

Недостатъци:

Процесът на обучение може да бъде труден за екипи, които се нуждаят само от основни резюмета

Потребителският интерфейс изглежда остарял в сравнение с по-новите конкуренти

По-малките екипи може да не използват достатъчно функции, за да оправдаят инвестицията

Цени на Avoma

Startup: 29 $/лиценз за записващо устройство/месец

Организация: 39 $/лиценз за записващо устройство/месец

Enterprise: 39 $/лиценз за записващо устройство/месец

Conversation intelligence: 35 $/потребител на месец

Оценки и рецензии за Avoma

G2 : 4,6/5 (над 1000 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Avoma?

Един потребител на G2 казва:

Използвам го главно за демонстрации и разговори с клиенти, за да извличам лесно ключови изводи и основните проблеми на потенциалните клиенти и настоящите клиенти. Освен транскрипциите, харесах проследяването на ключови думи, моделите на разговор, оценяването на разговорите и дори помощта на копилот на живо в Avoma.

9. Fellow (Най-добър за съвместни дневни редове на срещи и последващи действия)

чрез Fellow

Когато мениджърът трябва да се увери, че дискусията действително води до завършена работа, Fellow се фокусира върху целия цикъл на срещата, а не само върху транскрипцията. Той е създаден, за да изясни точно кой за какво отговаря, като свързва първоначалната дневна ред на срещата директно с крайните задачи за действие.

Софтуерът функционира като централен инструмент за отчетност. Той проследява поетите ангажименти по време на разговора и ги прехвърля директно в софтуера за управление на проекти на вашия екип. Това помага да се предотврати забравянето на решенията, след като всички излязат от системата.

Най-добрите функции на Fellow

Съвместни дневни ред: Поддържа фокуса на срещите, като очертава темите преди началото на разговора

Обобщения, свързани с дневния ред: Свързва бележките и задачите с конкретни теми от дискусията

Проследяване на задачите: Разпределя задачи към конкретни членове на екипа с крайни срокове и напомняния

Поддръжка на качвани файлове от срещи: Генерира обобщения от качвани аудио- или видеофайлове, включително автоматично разпознаване на говорещите

Предимства и недостатъци

Предимства:

Обхваща целия цикъл на срещите – от планирането до отчитането

Силната екосистема за интеграция се вписва лесно в съществуващите работни процеси

Изчистеният интерфейс позволява на екипите да започнат да го използват веднага

Недостатъци:

Функциите за транскрипция може да не достигат точността на специализираните устройства за записване на бележки

Аналитиката на срещите е ограничена в сравнение с инструментите за анализ на разговорите

По-малките екипи извличат най-голяма полза от основния набор от функции

Цени на Fellow

Безплатно

Team: 11 $/потребител/месец

Бизнес: 23 $/потребител/месец

За големи предприятия: Цени по договаряне

Оценки и ревюта на потребители

G2 : 4,7/5 (над 2000 отзива)

Capterra: 4,9/5 (над 30 отзива)

Какво казват реалните потребители за Fellow?

Един потребител на G2 казва:

Това е чудесен инструмент за записване на срещи, а функцията за водене на бележки с изкуствен интелект също е много полезна. Тя транскрибира всички срещи и изготвя бележки от тях, които могат да се използват за справка, без да се губи време. Спестява много време и допълнителни усилия. Лесен за използване и автоматично записва всички срещи.

10. Notion AI (Най-добър за бележки от срещи в гъвкава база от знания)

чрез Notion

Ако вашият екип вече използва Notion като основно работно пространство за управление на проекти и документи, вградената функция Notion AI Meeting Notes е най-ефективният вариант. Тя елиминира необходимостта да плащате за отделен инструмент за транскрипция и ви спестява неудобството от постоянно копиране и поставяне на резюмета от едно приложение в друго.

Основният му механизъм е интеграцията в работната среда. Въвеждате проста команда (/meet) на която и да е страница в Notion и тя поставя блок за запис директно в документа, върху който вече работите.

Освен това функцията за търсене с изкуствен интелект ви позволява да търсите едновременно във всичките си бележки от срещи и съдържанието на работната си среда.

Най-добрите функции на Notion AI

AI Meeting Notes: Генерира структурирани резюмета, които се съхраняват директно като страници в работната среда

AI Search: Отговаря на въпроси на естествен език, използвайки данни от цялата ви база от знания

Релационни бази данни: Свързва бележките от срещите с конкретни проекти, клиенти или членове на екипа

Бележки, свързани с календара: AI Meeting Notes може да се свърже с Notion Calendar

Предимства и недостатъци на Notion AI

Предимства:

Елиминира нуждата от отделно приложение за водене на бележки, ако вече използвате платформата

Редакторът на базата на блокове позволява изключително гъвкаво персонализиране на шаблоните за бележки

Голямата общност предоставя хиляди готови шаблони

Недостатъци:

AI функциите са достъпни като опционално допълнение

Възможностите за транскрипция са по-малко развити в сравнение със специализираните аудио инструменти

Производителността на базата данни може да се забави при големи обеми записи от срещи

Цени на Notion AI

Безплатно

Плюс: 12 $/потребител/месец

Бизнес: 24 $/потребител/месец

За големи предприятия: Цени по договаряне

Оценки и ревюта за Notion AI

G2 : 4,6/5 (над 10 000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 2000 отзива)

Какво казват реалните потребители за Notion AI?

Един потребител на G2 казва:

Много ми харесва интерфейсът на Notion, който е много лесен за разбиране. AI на Notion е доста интуитивен и ми показва къде трябва да кликна, което улеснява анализа или създаването на нови документи. Лесното използване на инструмента помага много в ежедневието. AI на Notion оптимизира времето ми и ми помага да бъда по-организиран. Пример за това са срещите, където мога да записвам и след това да получа обобщение с основните теми. Този интерфейс улеснява ежедневието ми, оптимизира времето ми, попълва полета и носи нови идеи заедно с творчеството.

Превърнете срещите в импулс с ClickUp

AI асистентите за срещи са полезни само когато резултатът се превръща в последващи действия. Бележките не трябва да се съхраняват в отделно приложение, което никой не проверява. Задачите за изпълнение не трябва да се губят в чата. Решенията не трябва да изчезват след края на разговора.

ClickUp помага на малки фирми като вашата да поддържат цялостната връзка. С AI Notetaker обобщенията от срещите, решенията и задачите за действие могат да се озоват точно там, където се извършва работата. Добавете AI агенти, за да поддържате проследяването, и свържете всичко с задачите, документите и проектите, които екипът ви вече изпълнява.

Ако искате срещите да водят до напредък, а не до още повече работа, провеждайте ги в ClickUp.

Започнете сега. ✅

Често задавани въпроси

AI асистентът за срещи е софтуер, който автоматично записва, транскрибира и обобщава вашите видео или аудио разговори. Той извлича задачите за действие и ключовите моменти, така че да не се налага да си водите бележки ръчно. Повечето инструменти се присъединяват към разговорите ви като участници или работят тихо на вашия десктоп, за да ви предоставят структурирано обобщение в рамките на минути.

Кой е най-добрият AI бележник зависи от това дали имате нужда бележките да се прехвърлят в CRM, да се превърнат в задачи в инструмент за управление на проекти или да останат организирани в база от знания. Инструменти като ClickUp се открояват, защото резултатите от срещите се свързват директно със задачи и работни потоци.