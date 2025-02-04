10-те най-добри приложения за малки предприятия през 2025 г.: изпитани и проверени

Неотдавнашно проучване на Forbes разкри, че една от всеки пет малки фирми фалира през първата година от съществуването си! Макар да има много предизвикателства пред успешното управление на малък бизнес, най-често срещаното е управлението.

Като собственик на малък бизнес, вие носите цялата отговорност за управлението на цялата си дейност. Това обаче може да се окаже трудно, когато бизнесът ви се разраства – говоря от личен опит. Наличието на подходящи инструменти и технологии прави нещата по-лесни и по-постижими.

Но не се притеснявайте. Като човек, който е прекарал значително време в работа с различни технологии и инструменти, ще ви запозная с десет от най-добрите приложения за малки предприятия.

Разберете кои приложения са необходими в инструментариума на всеки малък бизнес днес.

Какво трябва да търсите в най-добрите приложения за малки предприятия?

Ето пет от най-важните фактори, които трябва да търсите във всяко приложение за малки предприятия, преди да се ангажирате с него:

Леснота на използване: Изберете приложения за малки предприятия, които са лесни за използване и ефективни по отношение на функциите. Последното, което бихте искали, е приложение, което усложнява задачата, вместо да я опростява.

Възможност за персонализиране: Изберете приложения, които могат да се адаптират към фините нюанси на бизнеса, особено за собственици на малки предприятия с множество уникални нужди.

Сигурност: Изберете приложение за малки предприятия, което осигурява надеждни мерки за сигурност. Това помага да се гарантира, че всички важни данни във вашата вътрешна база данни са защитени от неоторизиран достъп и нарушаване на сигурността.

Възможности за интеграция: Потърсете инструменти, които предлагат интеграция с други инструменти и софтуер на трети страни, за да оптимизирате дейността на вашия малък бизнес.

Обслужване на клиенти: Изберете Изберете приложения за малки предприятия , които предлагат 24-часово обслужване на клиенти с високо качество. Това ви гарантира бързо разрешаване на запитвания и безпрепятствено функциониране на вашия бизнес.

10-те най-добри приложения за малки предприятия през 2024 г.

Нека да видим кои са десетте най-добри приложения за малки предприятия през 2024 г.:

1. ClickUp (Най-доброто за управление на проекти и сътрудничество)

Ако вашият малък бизнес търси иновативно приложение за управление на проекти и инструмент за сътрудничество в екип, горещо препоръчвам ClickUp. Този софтуер за управление на задачи „всичко в едно“ е проектиран да повиши производителността.

Създайте отделни екипи за различни задачи по даден проект с ClickUp Teams

Най-важната част от управлението на проекти е работата в екип, а ClickUp for Startup Teams я оптимизира. Мога да го използвам за изготвяне на пътни карти за продукти, проследяване на цели и управление на ресурси – и всичко това, докато оставам в синхрон с екипа си. Таблото предлага централизирана визия за всички тези елементи.

Позволете на AI да коригира и редактира всички ваши дълги проектни документи

Управлението на малък бизнес е свързано с много документация. Наличието на множество документи, разпръснати в различни системи и екипи, затруднява бързото намиране на важна информация. Тук на помощ идва ClickUp Docs.

Можете да използвате Docs, за да създадете указания за проекта, да възложите задачи на членовете на екипа и да прикачите съответните файлове за справка. Това гарантира, че всички са на една и съща страница и създава централно хранилище за важни процедури.

Харесва ми да интегрирам ClickUp Brain с Docs, за да се възползвам от силата на изкуствения интелект и да елиминирам необходимостта от ръчно документиране на проектите. С Brain можете бързо да изготвяте чернови на имейли, указания за проекти и т.н., което ви дава повече време да се съсредоточите върху бизнес стратегията си.

Намирате ли за трудно да управлявате всички задачи в един проект? Аз също бих го намерил за трудно – докато не се натъкнах на ClickUp Tasks. Тази функция ви позволява да планирате, организирате и сътрудничите по различни задачи по проекта с вашия екип. Можете да проверявате състоянието на проекта, да разпределяте задължения и рутинни задачи и да оставяте коментари – всичко на едно място.

Изтеглете този шаблон Създайте план за действие за всяка бизнес дейност, за да оптимизирате тяхното изпълнение и да постигнете целите си ефективно с шаблона за стратегическа бизнес пътна карта на ClickUp.

Като собственик на малък бизнес, вие трябва също така постоянно да формулирате стратегии за бъдещ растеж и развитие. За тази цел аз се кълна в шаблона за стратегическа бизнес пътна карта на ClickUp. Лесен за използване и персонализиране, този шаблон ви дава ясна представа за вашите по-големи бизнес стратегии. Това може да ви помогне:

Планирайте задачите и разпределяйте задълженията по-ефективно

Получете ясно разбиране за месечните си цели

Проследявайте напредъка и правете корекции в реално време

Освен това, много от шаблоните на ClickUp улесняват дейността на малките предприятия. От бюджетиране до управление на запасите, има предварително създадена рамка, която ще ви помогне да започнете веднага.

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

Всички функции не са достъпни в мобилното приложение ClickUp.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Стартово ниво: 7 USD/месец на потребител

Разширено: 12 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 долара на месец за всеки член на работната среда

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4. 7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4. 7/5 (над 4000 отзива)

2. Slack (най-доброто за комуникация в екипа)

Чрез Slack

Безбройни ръководители на екипи по целия свят (включително и аз) се кълнат в Slack за оптимизиране на сътрудничеството и комуникацията, а богатият арсенал от функции обяснява защо.

Slack ви позволява да създавате отделни „канали“ за различни проекти, за да организирате съобщенията. С „Huddles“ можете да провеждате аудио и видео срещи с екипа с няколко кликвания.

Въпреки това, функцията „Slack Connect“ е това, което променя изцяло играта за мен. Тя ви позволява да комуникирате с вашите доставчици, дистрибутори и клиенти в рамките на едно и също приложение Slack. Това го прави всеобхватно средство за комуникация, подходящо както за вътрешна, така и за външна употреба. То е задължително за всеки собственик на малък бизнес.

Най-добрите функции на Slack

Комуникирайте с целия си екип на едно място чрез групови съобщения, директни съобщения, видеоразговори и аудиоразговори

Автоматизирайте повтарящите се задачи, за да оптимизирате работния си процес, без да пропускате нищо

Споделяйте важни файлове и документи с екипа си, за да подобрите управлението на проектите и сътрудничеството

Интегрирайте с над 2000 инструмента като DocuSign, Google Sheets, Zoom и ClickUp за максимална оперативна ефективност.

Ограничения на Slack

Безплатната версия има ограничени функции, които може да се окажат недостатъчни за разрастващи се екипи.

Създаването на прекалено много различни канали може да обърка членовете на екипа и да попречи на тяхната продуктивност.

Цени на Slack

Безплатно завинаги

Предимство: 8,75 долара на месец на потребител

Business+: 15 USD/месец на потребител

Enterprise Grid: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Slack

G2: 4. 5/5 (32 764 отзива)

Capterra: 4,7/5 (23 244 отзива)

3. Gusto (Най-доброто за управление на заплатите и човешките ресурси)

Чрез Gusto

Gusto опростява както управлението на заплатите, така и управлението на човешките ресурси. Този инструмент е едно от най-добрите приложения за управление на служители за малки предприятия благодарение на лесния за навигация и интуитивен потребителски интерфейс. Богатият набор от функции също е огромно предимство.

Можете да синхронизирате ведомостите си за заплати с Gusto, за да проследявате работното време на служителите и напредъка по проектите и да управлявате натоварването без ръчна намеса. Gusto улеснява набирането, наемането и въвеждането в работата на нови служители. Можете лесно да създавате обяви за работа, да изпращате писма с предложения, да създавате списъци със задачи за въвеждане в работата и др. Освен това можете да използвате Gusto за споделяне, подписване и съхранение на важни документи.

Най-добрите функции на Gusto

Проследявайте работното време, натоварването и производителността на вашите служители, за да направите корекции за по-добра продуктивност.

Подавайте данъчните си декларации автоматично и точно за систематично управление на изискванията за съответствие

Настройте инструменти и системи за новите членове на екипа си с Software Provisioning

Оценявайте представянето на вашите служители, за да им предложите подходящи възможности за развитие

Получавайте точни анализи и информация за служителите, за да вземате решения въз основа на данни

Интегрирайте с други инструменти като Expensify, DocuSign, Freshbooks и ClickUp

Ограничения на Gusto

Няма наличен безплатен план

Потребителите са съобщили, че понякога обслужването на клиенти е изключително бавно.

Цени на Gusto

Просто: 40 $/месец + 6 $/месец на човек

Плюс: 80 $/месец + 12 $/месец на човек

Премиум: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Gusto

G2: 4,5/5 (2059 отзива)

Capterra: 4. 6/5 (3894 отзива)

4. QuickBooks (най-доброто за счетоводство и отчитане)

Чрез QuickBooks

QuickBooks е добре познато приложение за финансово управление благодарение на своите експертни инструменти и функции. QuickBooks е предимно счетоводен софтуер, но функционира и като инструмент за счетоводство, управление на заплатите, отчитане на работното време, банкови операции и други подобни задачи.

Аз го използвам за дейности, свързани с фактури, като създаване на разписки и централизиране на различни видове разписки. Можете да го използвате и за изчисляване на данъци и дори за управление на запасите си. Най-интересният аспект на този инструмент е функцията му за виртуално счетоводство. С него можете да се възползвате от експертно наставничество и помощ за точно управление на сметките и паричните потоци.

Най-добрите функции на QuickBooks

Автоматизирайте счетоводните задачи като категоризиране на транзакции, банково съгласуване и проследяване на разходите

Създавайте подробни отчети за финансовото състояние, включително отчети за печалби и загуби, баланси и отчети за паричните потоци.

Проследявайте нивата на запасите си и задавайте предупреждения за ниски запаси

Интегрирайте с над 750 приложения по ваш избор, като PayPal, Shopify и Gusto

Ограничения на QuickBooks

Потребителският интерфейс може да бъде малко сложен за начинаещи

Възможностите за персонализиране са много ограничени

Това може да бъде скъпо за малките предприятия

Цени на QuickBooks

Simple Start: 18 $/месец

Основни елементи: 27 долара на месец

Плюс: 38 $/месец

Разширено: 76 $/месец

Оценки и отзиви за QuickBooks

G2: 4. 0/5 (3304 отзива)

Capterra: 4. 3/5 (7252 отзива)

5. Mailchimp (най-доброто за имейл маркетинг)

Чрез Mailchimp

Благодарение на впечатляващата си всеобхватност, Mailchimp е моето универсално решение за всичко, свързано с управлението на имейл маркетинга. Всъщност, това е едно от най-добрите приложения за малки предприятия в това отношение.

Този инструмент автоматизира почти всяка дейност, свързана с имейл маркетинга, която можете да си представите. Използвайте го, за да изпращате персонализирани имейли, да създавате персонализирани кампании и да промотирате подходящи продукти без ръчно усилие. Mailchimp предлага и пакет от имейл шаблони, които са красиво проектирани и готови за персонализиране. Ако разполагате с този инструмент, не е необходимо да създавате специален екип, който да подкрепя вашите инициативи за имейл маркетинг.

Най-добрите функции на Mailchimp

Настройте автоматично изпращане на имейлите си, за да предадете правилното послание в подходящия момент

Създайте хипер-целеви имейл маркетингови кампании. Сегментирайте аудиторията си въз основа на демографски данни, поведение на потребителите и др.

Използвайте инструмента за плъзгане и пускане, за да персонализирате лесно шаблоните за имейли според вашите нужди.

Получавайте подробни отчети и анализи за ефективността на кампаниите си

Интегрирайте с над 300 други инструмента от вашия работен процес, като Wix, Stripe и Canva.

Ограничения на Mailchimp

Може да стане скъпо, когато разширявате бизнеса си

Качеството на обслужването на клиентите е средно

Цени на Mailchimp

Безплатно: 0 $/месец за 500 контакта

Основни характеристики: 13 долара на месец за 500 контакта

Стандартен: 20 $/месец за 500 контакта

Премиум: 350 $/месец за 500 контакта

Оценки и рецензии за Mailchimp

G2: 4. 3/5 (12 448 отзива)

Capterra: 4,5/5 (17 148 отзива)

6. Hootsuite (Най-доброто за управление на социални медии)

Чрез Hootsuite

Успешното използване на социалните медии и дигиталния маркетинг е цел за всеки собственик на малък бизнес. Hootsuite е инструмент, който улеснява това.

Това е едно от най-добрите приложения за маркетинг на малки предприятия благодарение на разнообразните си функции. То ви позволява да създавате от нулата атрактивно съдържание за социалните медии и да автоматизирате неговото планиране и публикуване. Особено ми харесва мощната функция за наблюдение на марката на Hootsuite, която ви позволява да проверявате онлайн разговорите за вашата марка. Бонус? Всички функции са и силно персонализируеми.

Най-добрите функции на Hootsuite

Автоматизирайте публикуването на съдържание за всички основни платформи като Instagram, Facebook, LinkedIn и Twitter

Създайте лесни за разбиране визуални календари, за да оптимизирате планирането и графика на съдържанието

Сътрудничество с екипа ви. Разпределяйте задачи, управлявайте одобренията и формулирайте нови стратегии.

Следете ключовите думи и хаштаговете, за да сте в крак с най-новите тенденции в социалните медии във вашата индустрия.

Добавете над 100 аналитични и CRM инструмента като Google Analytics и Salesforce

Ограничения на Hootsuite

Интерфейсът може да бъде малко объркващ за новите потребители.

Интеграциите с определени приложения и платформи са платени

Цени на Hootsuite

Професионална версия: 149 $/месец за един потребител, десет социални профила

Екип: 399 $/месец за трима потребители

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Hootsuite

G2: 4. 2/5 (4233 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (3693 отзива)

7. Sortly (Най-доброто за управление на запасите)

Чрез Sortly

Търсите приложение за управление на запасите, което да отговаря на специфичните нужди на малкия бизнес? Sortly е вашият отговор. То е лесно за използване, интуитивно и разполага с подходящите функции.

За да започнете да го използвате, трябва само да качите съществуващия си списък с наличности на платформата. Sortly автоматично ще го организира. Той също така ще ви помогне да проследявате наличностите си и да получавате известия, когато запасите ви намаляват. Въпреки това, конкретната функция, която за мен се откроява най-много, е вграденият генератор на баркодове. Той ви позволява да създавате уникални баркодове за продукти, които точно отразяват количеството, местоположението, цената, SKU и други подробности в рамките на минути.

Най-добрите функции на Sortly

Персонализирайте уникална информация за запасите и управлявайте базата си данни с помощта на персонализирани полета

Генерирайте и сканирайте QR кодове, за да управлявате лесно запасите си на смартфона си

Достъп до софтуера на вашето мобилно устройство с лесното за използване мобилно приложение

Интегрирайте с приложения като Slack и Microsoft Teams

Ограничения на Sortly

Мобилното приложение е бъгаво

Функцията за сканиране на баркодове не е напълно надеждна

Интегрира се само с няколко приложения

Цени на Sortly

Безплатно завинаги

Разширено: 49 $/месец

Ultra: 149 $/месец

Предприятие: Персонализирани цени

Рейтинги и отзиви за Sortly

G2: 4. 4/5 (25 отзива)

Capterra: 4,5/5 (481 отзива)

8. Figma (Най-доброто за дизайн и прототипиране)

Чрез Figma

Figma е солиден инструмент за продуктов дизайн. От лекота на употреба и навигация до богатство на функции, той отговаря на всичките ми критерии за добро приложение за малки предприятия.

Най-доброто в Figma е, че това е платформа за дизайн без кодиране. Затова няма значение, ако нямате екип от опитни разработчици. Все пак можете да я използвате, за да създадете реалистични прототипи на продукти, съобразени с вашата марка. Платформата се отличава с привлекателен потребителски интерфейс и е много подходяща за съвместна работа. Но това не е всичко – Figma предлага и редица шаблони, с които да започнете да създавате прототипи.

Най-добрите функции на Figma

Сътрудничество с екипа ви по проект за дизайн на продукт в реално време

Използвайте силата на изкуствения интелект , за да създадете прототипи на продукти за тестване и итерации

Използвайте усъвършенствани векторни инструменти, за да редактирате форми и дизайни по ваш избор

Комуникирайте с членовете на екипа си чрез аудио или чат за безпрепятствено сътрудничество

Интегрирайте с редица популярни приложения, като GitLab и Google Workspace

Ограничения на Figma

Може да бъде скъпо за разрастващи се екипи

Ограничени възможности за работа офлайн

За най-добра производителност е необходима стабилна интернет връзка.

Цени на Figma

Стартови екип: Безплатно

Професионален екип: 15 $/пълно място/месец

Организация: 45 $/пълно място/месец

Предприятие: 75 $/пълно място/месец

Оценки и рецензии за Figma

G2: 4. 7/5 (1113 отзива)

Capterra: 4. 7/5 (738 отзива)

9. Square (Най-доброто решение за обработка на плащания и POS системи)

Чрез Square

Ако сте новосъздадено малко предприятие, Square може да ви помогне да настроите подходяща POS система, която да улеснява както транзакциите с пари в брой, така и безкасовите транзакции.

Това, което най-много ми харесва в Square, е неговата изчерпателност. Този инструмент позволява на вашия бизнес да приема онлайн плащания, включително безконтактни. Можете също така да управлявате получаването и доставката на всички ваши поръчки в POS системата.

Но това не е най-доброто. Square продава и най-модерни POS хардуерни решения като четци и касови апарати. Така че е като едно гише за създаване на цялостна POS система за бизнес.

Най-добрите функции на Square

Приемайте различни начини на плащане, включително в брой, с кредитна карта, дебитна карта и мобилно плащане.

Изпращайте неограничен брой фактури без допълнителни такси

Получете помощ за съответствие с PCI и възстановяване на суми

Получавайте подробни отчети и информация за продажбите и запасите

Ограничения на Square

Някои потребители се оплакаха от внезапното закриване на акаунти

Таксата за транзакции е по-висока от тази на други платформи

Трудно е да се получи достъп до обслужване на клиенти

Цени на Square

Безплатно завинаги

Плюс: 29 $/месец (фактурира се ежегодно)

Премиум: 79 $/месец (фактурира се ежегодно)

Оценки и отзиви за Square

G2: 4. 7/5 (789 отзива)

Capterra: 4. 7/5 (610 отзива)

10. Shopify (най-доброто за управление на платформа за електронна търговия)

Чрез Shopify

Shopify е задължително приложение за всеки малък бизнес, който иска да се развива онлайн. То разполага с всички инструменти и технологии, от които се нуждаете, за да създадете своя дигитален магазин.

За мен, уникалното предимство на Shopify е неговата лекота на употреба. Въпреки че създаването на онлайн бизнес може да бъде прекалено сложно, този инструмент го опростява до голяма степен. Има набор от персонализирани шаблони, лесен за употреба интерфейс, дълъг списък с интеграции на приложения на трети страни за максимална ефективност на магазина и вградена POS система за безпроблемна продажба.

Освен това Shopify ви позволява да разраствате бизнеса си с органично SEO, социални медии и инструменти за маркетинг на съдържание. Сама по себе си тази функция го прави едно от най-добрите приложения за малки предприятия.

Най-добрите функции на Shopify

Изберете от гама от персонализирани шаблони и теми, за да създадете своя онлайн магазин

Получавайте плащания от различни източници чрез Shopify Payments

Използвайте вградените маркетингови функции за увеличаване на трафика и продажбите

Управлявайте магазина си отвсякъде с мобилното приложение Shopify

Интегрирайте с надеждни инструменти на трети страни като HubSpot и Mailchimp

Ограничения на Shopify

Няма наличен безплатен план

Възможностите за дълбока персонализация са ограничени, особено за процеса на плащане и други ключови страници.

Цени на Shopify

Основен: 39 $/месец

Shopify: 105 долара на месец

Разширено: 399 $/месец

Плюс: 2300 долара/месец

Оценки и рецензии за Shopify

G2: 4. 4/5 (4539 отзива)

Capterra: 4,5/5 (6359 отзива)

Ускорете развитието на малкия си бизнес с ClickUp

Управлението на малък бизнес никога не е лесно. Ограничените ресурси и малкият екип обаче означават, че вашият принос ще бъде много значим.

С подходящия набор от най-добрите приложения за малки предприятия няма значение колко малък е екипът ви или колко ограничени са ресурсите ви. Винаги можете да извлечете максимума от това, с което разполагате.

Цялостно решение за управление на проекти като ClickUp улеснява управлението на малкия бизнес, като рационализира задачите, централизира комуникацията и подобрява управлението на взаимоотношенията с клиентите и ефективността на екипа. Неговият всеобхватен набор от функции гарантира, че вашият бизнес използва най-добрите технологии, за да се развива и да постига успех.

Затова не чакайте повече – регистрирайте се безплатно в ClickUp още днес и го изпробвайте!