10-те най-добри приложения за малки предприятия през 2025 г.: изпитани и проверени

Неотдавнашно проучване на Forbes разкри, че една от всеки пет малки фирми фалира през първата година от съществуването си! Макар да има много предизвикателства пред успешното управление на малък бизнес, най-често срещаното е управлението.
Като собственик на малък бизнес, вие носите цялата отговорност за управлението на цялата си дейност. Това обаче може да се окаже трудно, когато бизнесът ви се разраства – говоря от личен опит. Наличието на подходящи инструменти и технологии прави нещата по-лесни и по-постижими.
Но не се притеснявайте. Като човек, който е прекарал значително време в работа с различни технологии и инструменти, ще ви запозная с десет от най-добрите приложения за малки предприятия.
Разберете кои приложения са необходими в инструментариума на всеки малък бизнес днес.
Какво трябва да търсите в най-добрите приложения за малки предприятия?
Ето пет от най-важните фактори, които трябва да търсите във всяко приложение за малки предприятия, преди да се ангажирате с него:
- Леснота на използване: Изберете приложения за малки предприятия, които са лесни за използване и ефективни по отношение на функциите. Последното, което бихте искали, е приложение, което усложнява задачата, вместо да я опростява.
- Възможност за персонализиране: Изберете приложения, които могат да се адаптират към фините нюанси на бизнеса, особено за собственици на малки предприятия с множество уникални нужди.
- Сигурност: Изберете приложение за малки предприятия, което осигурява надеждни мерки за сигурност. Това помага да се гарантира, че всички важни данни във вашата вътрешна база данни са защитени от неоторизиран достъп и нарушаване на сигурността.
- Възможности за интеграция: Потърсете инструменти, които предлагат интеграция с други инструменти и софтуер на трети страни, за да оптимизирате дейността на вашия малък бизнес.
- Обслужване на клиенти: Изберете приложения за малки предприятия, които предлагат 24-часово обслужване на клиенти с високо качество. Това ви гарантира бързо разрешаване на запитвания и безпрепятствено функциониране на вашия бизнес.
10-те най-добри приложения за малки предприятия през 2024 г.
Нека да видим кои са десетте най-добри приложения за малки предприятия през 2024 г.:
1. ClickUp (Най-доброто за управление на проекти и сътрудничество)
Ако вашият малък бизнес търси иновативно приложение за управление на проекти и инструмент за сътрудничество в екип, горещо препоръчвам ClickUp. Този софтуер за управление на задачи „всичко в едно“ е проектиран да повиши производителността.
Най-важната част от управлението на проекти е работата в екип, а ClickUp for Startup Teams я оптимизира. Мога да го използвам за изготвяне на пътни карти за продукти, проследяване на цели и управление на ресурси – и всичко това, докато оставам в синхрон с екипа си. Таблото предлага централизирана визия за всички тези елементи.
Управлението на малък бизнес е свързано с много документация. Наличието на множество документи, разпръснати в различни системи и екипи, затруднява бързото намиране на важна информация. Тук на помощ идва ClickUp Docs.
Можете да използвате Docs, за да създадете указания за проекта, да възложите задачи на членовете на екипа и да прикачите съответните файлове за справка. Това гарантира, че всички са на една и съща страница и създава централно хранилище за важни процедури.
Харесва ми да интегрирам ClickUp Brain с Docs, за да се възползвам от силата на изкуствения интелект и да елиминирам необходимостта от ръчно документиране на проектите. С Brain можете бързо да изготвяте чернови на имейли, указания за проекти и т.н., което ви дава повече време да се съсредоточите върху бизнес стратегията си.
Намирате ли за трудно да управлявате всички задачи в един проект? Аз също бих го намерил за трудно – докато не се натъкнах на ClickUp Tasks. Тази функция ви позволява да планирате, организирате и сътрудничите по различни задачи по проекта с вашия екип. Можете да проверявате състоянието на проекта, да разпределяте задължения и рутинни задачи и да оставяте коментари – всичко на едно място.
Като собственик на малък бизнес, вие трябва също така постоянно да формулирате стратегии за бъдещ растеж и развитие. За тази цел аз се кълна в шаблона за стратегическа бизнес пътна карта на ClickUp. Лесен за използване и персонализиране, този шаблон ви дава ясна представа за вашите по-големи бизнес стратегии. Това може да ви помогне:
- Планирайте задачите и разпределяйте задълженията по-ефективно
- Получете ясно разбиране за месечните си цели
- Проследявайте напредъка и правете корекции в реално време
Освен това, много от шаблоните на ClickUp улесняват дейността на малките предприятия. От бюджетиране до управление на запасите, има предварително създадена рамка, която ще ви помогне да започнете веднага.
Най-добрите функции на ClickUp
- Следете напредъка, крайните срокове и етапите на всеки проект, за да ги изпълните навреме с функцията за проследяване на времето на ClickUp.
- Поддържайте информацията за клиентите си организирана и актуализирана с ClickUp CRM
- Групирайте всички задачи по проект по категории и ги организирайте в отделна база данни за по-ефективно управление.
- Създавайте коментари и споделяйте екранни записи с ClickUp Clips за всяка задача, за да си сътрудничите безпроблемно с екипа си.
- Използвайте автоматизацията на ClickUp и елиминирайте необходимостта от човешка намеса в многобройни повтарящи се задачи с помощта на над 100 шаблона за автоматизация.
- Създайте цели, които са по-малки, измерими стъпки, които допринасят за постигането на по-голямата цел с ClickUp Goals.
- Използвайте интеграциите на ClickUp, за да синхронизирате работния си процес с любимите си инструменти като Slack, GitHub, HubSpot, Google Drive, Dropbox и Zoom.
Ограничения на ClickUp
- Всички функции не са достъпни в мобилното приложение ClickUp.
Цени на ClickUp
- Безплатно завинаги
- Стартово ниво: 7 USD/месец на потребител
- Разширено: 12 $/месец на потребител
- Enterprise: Свържете се с нас за цени
- ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 долара на месец за всеки член на работната среда
Оценки и рецензии за ClickUp
- G2: 4. 7/5 (над 9000 отзива)
- Capterra: 4. 7/5 (над 4000 отзива)
2. Slack (най-доброто за комуникация в екипа)
Безбройни ръководители на екипи по целия свят (включително и аз) се кълнат в Slack за оптимизиране на сътрудничеството и комуникацията, а богатият арсенал от функции обяснява защо.
Slack ви позволява да създавате отделни „канали“ за различни проекти, за да организирате съобщенията. С „Huddles“ можете да провеждате аудио и видео срещи с екипа с няколко кликвания.
Въпреки това, функцията „Slack Connect“ е това, което променя изцяло играта за мен. Тя ви позволява да комуникирате с вашите доставчици, дистрибутори и клиенти в рамките на едно и също приложение Slack. Това го прави всеобхватно средство за комуникация, подходящо както за вътрешна, така и за външна употреба. То е задължително за всеки собственик на малък бизнес.
Най-добрите функции на Slack
- Комуникирайте с целия си екип на едно място чрез групови съобщения, директни съобщения, видеоразговори и аудиоразговори
- Автоматизирайте повтарящите се задачи, за да оптимизирате работния си процес, без да пропускате нищо
- Споделяйте важни файлове и документи с екипа си, за да подобрите управлението на проектите и сътрудничеството
- Интегрирайте с над 2000 инструмента като DocuSign, Google Sheets, Zoom и ClickUp за максимална оперативна ефективност.
Ограничения на Slack
- Безплатната версия има ограничени функции, които може да се окажат недостатъчни за разрастващи се екипи.
- Създаването на прекалено много различни канали може да обърка членовете на екипа и да попречи на тяхната продуктивност.
Цени на Slack
- Безплатно завинаги
- Предимство: 8,75 долара на месец на потребител
- Business+: 15 USD/месец на потребител
- Enterprise Grid: Персонализирани цени
Оценки и рецензии за Slack
- G2: 4. 5/5 (32 764 отзива)
- Capterra: 4,7/5 (23 244 отзива)
3. Gusto (Най-доброто за управление на заплатите и човешките ресурси)
Gusto опростява както управлението на заплатите, така и управлението на човешките ресурси. Този инструмент е едно от най-добрите приложения за управление на служители за малки предприятия благодарение на лесния за навигация и интуитивен потребителски интерфейс. Богатият набор от функции също е огромно предимство.
Можете да синхронизирате ведомостите си за заплати с Gusto, за да проследявате работното време на служителите и напредъка по проектите и да управлявате натоварването без ръчна намеса. Gusto улеснява набирането, наемането и въвеждането в работата на нови служители. Можете лесно да създавате обяви за работа, да изпращате писма с предложения, да създавате списъци със задачи за въвеждане в работата и др. Освен това можете да използвате Gusto за споделяне, подписване и съхранение на важни документи.
Най-добрите функции на Gusto
- Проследявайте работното време, натоварването и производителността на вашите служители, за да направите корекции за по-добра продуктивност.
- Подавайте данъчните си декларации автоматично и точно за систематично управление на изискванията за съответствие
- Настройте инструменти и системи за новите членове на екипа си с Software Provisioning
- Оценявайте представянето на вашите служители, за да им предложите подходящи възможности за развитие
- Получавайте точни анализи и информация за служителите, за да вземате решения въз основа на данни
- Интегрирайте с други инструменти като Expensify, DocuSign, Freshbooks и ClickUp
Ограничения на Gusto
- Няма наличен безплатен план
- Потребителите са съобщили, че понякога обслужването на клиенти е изключително бавно.
Цени на Gusto
- Просто: 40 $/месец + 6 $/месец на човек
- Плюс: 80 $/месец + 12 $/месец на човек
- Премиум: Персонализирано ценообразуване
Оценки и рецензии за Gusto
- G2: 4,5/5 (2059 отзива)
- Capterra: 4. 6/5 (3894 отзива)
4. QuickBooks (най-доброто за счетоводство и отчитане)
QuickBooks е добре познато приложение за финансово управление благодарение на своите експертни инструменти и функции. QuickBooks е предимно счетоводен софтуер, но функционира и като инструмент за счетоводство, управление на заплатите, отчитане на работното време, банкови операции и други подобни задачи.
Аз го използвам за дейности, свързани с фактури, като създаване на разписки и централизиране на различни видове разписки. Можете да го използвате и за изчисляване на данъци и дори за управление на запасите си. Най-интересният аспект на този инструмент е функцията му за виртуално счетоводство. С него можете да се възползвате от експертно наставничество и помощ за точно управление на сметките и паричните потоци.
Най-добрите функции на QuickBooks
- Автоматизирайте счетоводните задачи като категоризиране на транзакции, банково съгласуване и проследяване на разходите
- Създавайте подробни отчети за финансовото състояние, включително отчети за печалби и загуби, баланси и отчети за паричните потоци.
- Проследявайте нивата на запасите си и задавайте предупреждения за ниски запаси
- Интегрирайте с над 750 приложения по ваш избор, като PayPal, Shopify и Gusto
Ограничения на QuickBooks
- Потребителският интерфейс може да бъде малко сложен за начинаещи
- Възможностите за персонализиране са много ограничени
- Това може да бъде скъпо за малките предприятия
Цени на QuickBooks
- Simple Start: 18 $/месец
- Основни елементи: 27 долара на месец
- Плюс: 38 $/месец
- Разширено: 76 $/месец
Оценки и отзиви за QuickBooks
- G2: 4. 0/5 (3304 отзива)
- Capterra: 4. 3/5 (7252 отзива)
5. Mailchimp (най-доброто за имейл маркетинг)
Благодарение на впечатляващата си всеобхватност, Mailchimp е моето универсално решение за всичко, свързано с управлението на имейл маркетинга. Всъщност, това е едно от най-добрите приложения за малки предприятия в това отношение.
Този инструмент автоматизира почти всяка дейност, свързана с имейл маркетинга, която можете да си представите. Използвайте го, за да изпращате персонализирани имейли, да създавате персонализирани кампании и да промотирате подходящи продукти без ръчно усилие. Mailchimp предлага и пакет от имейл шаблони, които са красиво проектирани и готови за персонализиране. Ако разполагате с този инструмент, не е необходимо да създавате специален екип, който да подкрепя вашите инициативи за имейл маркетинг.
Най-добрите функции на Mailchimp
- Настройте автоматично изпращане на имейлите си, за да предадете правилното послание в подходящия момент
- Създайте хипер-целеви имейл маркетингови кампании. Сегментирайте аудиторията си въз основа на демографски данни, поведение на потребителите и др.
- Използвайте инструмента за плъзгане и пускане, за да персонализирате лесно шаблоните за имейли според вашите нужди.
- Получавайте подробни отчети и анализи за ефективността на кампаниите си
- Интегрирайте с над 300 други инструмента от вашия работен процес, като Wix, Stripe и Canva.
Ограничения на Mailchimp
- Може да стане скъпо, когато разширявате бизнеса си
- Качеството на обслужването на клиентите е средно
Цени на Mailchimp
- Безплатно: 0 $/месец за 500 контакта
- Основни характеристики: 13 долара на месец за 500 контакта
- Стандартен: 20 $/месец за 500 контакта
- Премиум: 350 $/месец за 500 контакта
Оценки и рецензии за Mailchimp
- G2: 4. 3/5 (12 448 отзива)
- Capterra: 4,5/5 (17 148 отзива)
6. Hootsuite (Най-доброто за управление на социални медии)
Успешното използване на социалните медии и дигиталния маркетинг е цел за всеки собственик на малък бизнес. Hootsuite е инструмент, който улеснява това.
Това е едно от най-добрите приложения за маркетинг на малки предприятия благодарение на разнообразните си функции. То ви позволява да създавате от нулата атрактивно съдържание за социалните медии и да автоматизирате неговото планиране и публикуване. Особено ми харесва мощната функция за наблюдение на марката на Hootsuite, която ви позволява да проверявате онлайн разговорите за вашата марка. Бонус? Всички функции са и силно персонализируеми.
Най-добрите функции на Hootsuite
- Автоматизирайте публикуването на съдържание за всички основни платформи като Instagram, Facebook, LinkedIn и Twitter
- Създайте лесни за разбиране визуални календари, за да оптимизирате планирането и графика на съдържанието
- Сътрудничество с екипа ви. Разпределяйте задачи, управлявайте одобренията и формулирайте нови стратегии.
- Следете ключовите думи и хаштаговете, за да сте в крак с най-новите тенденции в социалните медии във вашата индустрия.
- Добавете над 100 аналитични и CRM инструмента като Google Analytics и Salesforce
Ограничения на Hootsuite
- Интерфейсът може да бъде малко объркващ за новите потребители.
- Интеграциите с определени приложения и платформи са платени
Цени на Hootsuite
- Професионална версия: 149 $/месец за един потребител, десет социални профила
- Екип: 399 $/месец за трима потребители
- Предприятие: Персонализирани цени
Оценки и рецензии за Hootsuite
- G2: 4. 2/5 (4233 отзива)
- Capterra: 4. 4/5 (3693 отзива)
7. Sortly (Най-доброто за управление на запасите)
Търсите приложение за управление на запасите, което да отговаря на специфичните нужди на малкия бизнес? Sortly е вашият отговор. То е лесно за използване, интуитивно и разполага с подходящите функции.
За да започнете да го използвате, трябва само да качите съществуващия си списък с наличности на платформата. Sortly автоматично ще го организира. Той също така ще ви помогне да проследявате наличностите си и да получавате известия, когато запасите ви намаляват. Въпреки това, конкретната функция, която за мен се откроява най-много, е вграденият генератор на баркодове. Той ви позволява да създавате уникални баркодове за продукти, които точно отразяват количеството, местоположението, цената, SKU и други подробности в рамките на минути.
Най-добрите функции на Sortly
- Персонализирайте уникална информация за запасите и управлявайте базата си данни с помощта на персонализирани полета
- Генерирайте и сканирайте QR кодове, за да управлявате лесно запасите си на смартфона си
- Достъп до софтуера на вашето мобилно устройство с лесното за използване мобилно приложение
- Интегрирайте с приложения като Slack и Microsoft Teams
Ограничения на Sortly
- Мобилното приложение е бъгаво
- Функцията за сканиране на баркодове не е напълно надеждна
- Интегрира се само с няколко приложения
Цени на Sortly
- Безплатно завинаги
- Разширено: 49 $/месец
- Ultra: 149 $/месец
- Предприятие: Персонализирани цени
Рейтинги и отзиви за Sortly
- G2: 4. 4/5 (25 отзива)
- Capterra: 4,5/5 (481 отзива)
8. Figma (Най-доброто за дизайн и прототипиране)
Figma е солиден инструмент за продуктов дизайн. От лекота на употреба и навигация до богатство на функции, той отговаря на всичките ми критерии за добро приложение за малки предприятия.
Най-доброто в Figma е, че това е платформа за дизайн без кодиране. Затова няма значение, ако нямате екип от опитни разработчици. Все пак можете да я използвате, за да създадете реалистични прототипи на продукти, съобразени с вашата марка. Платформата се отличава с привлекателен потребителски интерфейс и е много подходяща за съвместна работа. Но това не е всичко – Figma предлага и редица шаблони, с които да започнете да създавате прототипи.
Най-добрите функции на Figma
- Сътрудничество с екипа ви по проект за дизайн на продукт в реално време
- Използвайте силата на изкуствения интелект, за да създадете прототипи на продукти за тестване и итерации
- Използвайте усъвършенствани векторни инструменти, за да редактирате форми и дизайни по ваш избор
- Комуникирайте с членовете на екипа си чрез аудио или чат за безпрепятствено сътрудничество
- Интегрирайте с редица популярни приложения, като GitLab и Google Workspace
Ограничения на Figma
- Може да бъде скъпо за разрастващи се екипи
- Ограничени възможности за работа офлайн
- За най-добра производителност е необходима стабилна интернет връзка.
Цени на Figma
- Стартови екип: Безплатно
- Професионален екип: 15 $/пълно място/месец
- Организация: 45 $/пълно място/месец
- Предприятие: 75 $/пълно място/месец
Оценки и рецензии за Figma
- G2: 4. 7/5 (1113 отзива)
- Capterra: 4. 7/5 (738 отзива)
9. Square (Най-доброто решение за обработка на плащания и POS системи)
Ако сте новосъздадено малко предприятие, Square може да ви помогне да настроите подходяща POS система, която да улеснява както транзакциите с пари в брой, така и безкасовите транзакции.
Това, което най-много ми харесва в Square, е неговата изчерпателност. Този инструмент позволява на вашия бизнес да приема онлайн плащания, включително безконтактни. Можете също така да управлявате получаването и доставката на всички ваши поръчки в POS системата.
Но това не е най-доброто. Square продава и най-модерни POS хардуерни решения като четци и касови апарати. Така че е като едно гише за създаване на цялостна POS система за бизнес.
Най-добрите функции на Square
- Приемайте различни начини на плащане, включително в брой, с кредитна карта, дебитна карта и мобилно плащане.
- Изпращайте неограничен брой фактури без допълнителни такси
- Получете помощ за съответствие с PCI и възстановяване на суми
- Получавайте подробни отчети и информация за продажбите и запасите
Ограничения на Square
- Някои потребители се оплакаха от внезапното закриване на акаунти
- Таксата за транзакции е по-висока от тази на други платформи
- Трудно е да се получи достъп до обслужване на клиенти
Цени на Square
- Безплатно завинаги
- Плюс: 29 $/месец (фактурира се ежегодно)
- Премиум: 79 $/месец (фактурира се ежегодно)
Оценки и отзиви за Square
- G2: 4. 7/5 (789 отзива)
- Capterra: 4. 7/5 (610 отзива)
10. Shopify (най-доброто за управление на платформа за електронна търговия)
Shopify е задължително приложение за всеки малък бизнес, който иска да се развива онлайн. То разполага с всички инструменти и технологии, от които се нуждаете, за да създадете своя дигитален магазин.
За мен, уникалното предимство на Shopify е неговата лекота на употреба. Въпреки че създаването на онлайн бизнес може да бъде прекалено сложно, този инструмент го опростява до голяма степен. Има набор от персонализирани шаблони, лесен за употреба интерфейс, дълъг списък с интеграции на приложения на трети страни за максимална ефективност на магазина и вградена POS система за безпроблемна продажба.
Освен това Shopify ви позволява да разраствате бизнеса си с органично SEO, социални медии и инструменти за маркетинг на съдържание. Сама по себе си тази функция го прави едно от най-добрите приложения за малки предприятия.
Най-добрите функции на Shopify
- Изберете от гама от персонализирани шаблони и теми, за да създадете своя онлайн магазин
- Получавайте плащания от различни източници чрез Shopify Payments
- Използвайте вградените маркетингови функции за увеличаване на трафика и продажбите
- Управлявайте магазина си отвсякъде с мобилното приложение Shopify
- Интегрирайте с надеждни инструменти на трети страни като HubSpot и Mailchimp
Ограничения на Shopify
- Няма наличен безплатен план
- Възможностите за дълбока персонализация са ограничени, особено за процеса на плащане и други ключови страници.
Цени на Shopify
- Основен: 39 $/месец
- Shopify: 105 долара на месец
- Разширено: 399 $/месец
- Плюс: 2300 долара/месец
Оценки и рецензии за Shopify
- G2: 4. 4/5 (4539 отзива)
- Capterra: 4,5/5 (6359 отзива)
Ускорете развитието на малкия си бизнес с ClickUp
Управлението на малък бизнес никога не е лесно. Ограничените ресурси и малкият екип обаче означават, че вашият принос ще бъде много значим.
С подходящия набор от най-добрите приложения за малки предприятия няма значение колко малък е екипът ви или колко ограничени са ресурсите ви. Винаги можете да извлечете максимума от това, с което разполагате.
Цялостно решение за управление на проекти като ClickUp улеснява управлението на малкия бизнес, като рационализира задачите, централизира комуникацията и подобрява управлението на взаимоотношенията с клиентите и ефективността на екипа. Неговият всеобхватен набор от функции гарантира, че вашият бизнес използва най-добрите технологии, за да се развива и да постига успех.
Затова не чакайте повече – регистрирайте се безплатно в ClickUp още днес и го изпробвайте!