10-те най-добри софтуера за управление на маркетинга за малки предприятия през 2025 г.

Много софтуерни платформи за маркетинг се фокусират върху конкретни аспекти от вашата маркетингова стратегия, като например инструменти за инбаунд маркетинг за увеличаване на трафика или софтуер за аутбаунд маркетинг за превръщане на повече потенциални клиенти в продажби.

Цялостното решение за управление на маркетинга отива още по-далеч, като ви предоставя изчерпателен начин да следите маркетинговите си планове, да управлявате трафика и потенциалните клиенти, да проследявате възвръщаемостта на инвестициите от кампаниите си и дори да управлявате планирането и изпълнението на кампаниите си.

Ако сте малък бизнес, който се бори да съчетае всички движещи се части на вашата цялостна маркетингова стратегия, е време да интегрирате софтуер за управление на маркетинга във вашите операции. Но изборът на подходящия инструмент е важен. В тази статия ще разгледаме най-добрия софтуер за маркетинг за малки предприятия (и какво да търсите във всеки софтуер за маркетинг, който изберете).

Какво е софтуер за управление на маркетинга за малки предприятия?

Софтуерът за управление на маркетинга ви позволява да се съсредоточите върху ключовите области, в които са необходими вашето време и умения, като същевременно оптимизира всички монотонни (но важни) задачи, които трябва да се изпълняват на заден план.

Съществуват три вида софтуер за управление на маркетинга, насочени към трите стълба на съвременната маркетингова стратегия:

Инструменти за маркетингов работен процес , като платформи за създаване, разработване и планиране на имейл кампании

Платформи за маркетингова информация , като , като аналитични инструменти , които събират и анализират данни, за да ви предоставят полезна информация за ключови области като потребителски тенденции и поведение на посетителите на уебсайта.

Инструменти за автоматизация на маркетинга, които рационализират и автоматизират повтарящи се маркетингови задачи и тригери

Този софтуер дава възможност на потребителите да наблюдават маркетинговите кампании и да оптимизират ресурсите и времето на малкия си бизнес. Някои от най-добрите софтуери за управление на маркетинга комбинират и трите категории в една цялостна платформа, така че да можете да проследявате и управлявате множество маркетингови KPI и дейности на едно място:

Събиране и анализ на маркетингови данни

Управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM), включително генериране на потенциални клиенти, оценяване на потенциални клиенти и поддържане на интереса на потенциални клиенти

Планиране, изграждане и активиране на конкретни маркетингови кампании, включително брандиране, създаване на съдържание и получаване на одобрение от заинтересованите страни.

Сътрудничество в екип, за да не остава маркетингът изолиран, а да бъде видим и интегриран в цялата компания.

Какво трябва да търсите в софтуера за управление на маркетинга за малкия бизнес?

Изборът на подходящ софтуер за управление на маркетинга за вашия малък бизнес ще помогне на маркетинговия ви екип да работи възможно най-ефективно, но всеки малък бизнес има уникални нужди и бюджет. Ето някои неща, които трябва да имате предвид, докато разглеждате различните варианти:

Автоматизация на маркетинга: Инструментите за автоматизация на маркетинга позволяват провеждането на кампании в социалните медии и автоматизация на имейл маркетинга.

Разширени функции: Добрата платформа предлага комбинация от инструменти за дигитален маркетинг и имейл маркетинг, както и функционалност за управление на социални медии.

CRM интеграция: Добрият CRM води до повече продажби. Уверете се, че софтуерът се интегрира добре с Добрият CRM води до повече продажби. Уверете се, че софтуерът се интегрира добре с CRM инструменти , за да проследявате цялото пътуване на клиента.

Анализи: Интеграцията с Google Analytics и други инструменти за анализ измерва точно маркетинговата ефективност и предоставя полезна информация.

Маркетинг в социалните медии: Доброто управление на социалните медии позволява на потребителите да планират публикации в социалните медии, да управляват множество канали в социалните медии и да взаимодействат с потенциални клиенти.

Безплатна версия или опции за пробна версия: Много доставчици на софтуер за маркетинг предлагат безплатен план или пробен план с ограничени функции, за да можете да тествате инструмента, преди да се впуснете в маркетинговия си бюджет.

10-те най-добри софтуера за управление на маркетинга за малки предприятия

За да ви улесним, съставихме списък с най-добрите софтуери за автоматизация на маркетинга и софтуери за управление на маркетинга през 2024 г. Всяка опция работи отлично за малките предприятия, но повечето от тези продукти лесно се адаптират към растежа на вашия бизнес.

Управлявайте маркетингови проекти и ежедневни задачи в над 15 изгледа в ClickUp.

За разлика от някои софтуери, които се фокусират само върху една област от вашата маркетингова стратегия, ClickUp marketing е всеобхватен пакет за продуктивност, който прави всичко.

Вашият екип има ли нужда да обсъжда маркетингови идеи и след това да превърне тези идеи в изпълними задачи с крайни срокове и отговорни лица? Whiteboard на Clickup прави точно това.

Нямате време? Голям избор от шаблони за маркетинг и бизнес операции, включително шаблона за управление на маркетингови кампании на ClickUp, ви помагат да преминете бързо от идеята към изпълнението.

Сблъсквате се с пречки при спешна входяща кампания? ClickUp ви позволява да визуализирате и да предприемете действия по всеки етап от проекта само с няколко кликвания, независимо дали предпочитате прост списък за проверка или по-сложна Kanban табло или диаграма на Гант.

Тъй като ClickUp е не само маркетингова платформа, но и цялостна платформа за управление на проекти, тя ще ви помогне да следвате дори и най-сложните маркетингови планове и да се справите с всеки проект, член на екипа и резултат, от който се нуждаете.

Най-добрите функции на ClickUp

Обсъждайте, планирайте и изпълнявайте маркетингови програми с помощта на разширени функции за управление на проекти.

Ефективно разпределяйте и управлявайте ресурсите за вашите маркетингови кампании с функции за управление на ресурсите.

Ускорете маркетинговите си кампании и създаването на съдържание с помощта на инструменти за изкуствен интелект (AI), разработени от експерти.

Проследявайте и анализирайте напредъка към вашите маркетингови цели с визуални табла.

Сътрудничеството става лесно, като работите заедно в реално време и поддържате членовете на екипа на една и съща страница.

Ограничения на ClickUp

Някои потребители намират интерфейса за прекалено сложен поради многобройните му функции.

Някои клиенти казват, че мобилното приложение не разполага с пълната функционалност на версията за настолни компютри.

Цени на ClickUp

Безплатен завинаги

Без ограничения: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с нас за цени

ClickUp AI се предлага за покупка във всички платени планове на цена от 5 долара на месец за всеки член на работната среда и вътрешен гост.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 2000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 2000 отзива)

2. HubSpot

Чрез HubSpot

HubSpot е проектирал своя софтуер за маркетинг за предприятия от всякакъв мащаб. Както подсказва името му, софтуерът централизира всички маркетингови инструменти и данни в един център, за да преодолее различията между маркетинговите канали и екипи.

Платформата за управление на маркетинга и автоматизация на маркетинга предлага инструменти за имейл маркетинг, целеви страници, социални медии и управление на потенциални клиенти, а автоматизацията на повтарящи се задачи улеснява работата на маркетинговите и търговските екипи. Специално за малките предприятия компанията предлага безплатна версия с основните инструменти, необходими за стартиране.

Най-добрите функции на HubSpot

Свържете инструменти и опит чрез Marketing Hub, който обединява екипите на една платформа, която позволява по-дълбоки връзки с клиентите.

Използвайте мощния онлайн инструмент за създаване на формуляри за по-добро генериране на лийдове и комуникация с потенциални клиенти.

Синхронизирайте двупосочно между HubSpot и Salesforce без технически изисквания.

Достъп до библиотека с безплатно образователно съдържание, включващо статии, онлайн курсове и сертификати.

Ограничения на HubSpot

Много потребители смятат HubSpot за скъп, особено малките предприятия и стартиращите фирми, които искат повече от ограничените функции, предлагани в безплатния план.

Някои клиенти искат по-добра поддръжка за интеграция с инструментите, които използват.

Потребителите се оплакват от ограниченията в възможностите за отчитане и анализи, особено в плановете от по-ниско ниво.

Цени на HubSpot

Безплатен завинаги

Стартово ниво: 50 $/месец

Професионална версия: 800 $/месец

Предприятие: 3600 долара/месец

Оценки и рецензии за HubSpot

G2: 4. 4/5 (над 10 000 рецензии)

Capterra: 4,5/5 (над 5000 отзива)

3. Asana

Чрез Asana

Asana е софтуер за управление на маркетинга, който подобрява сътрудничеството и резултатите от кампаниите. Компанията има за цел да помогне на маркетинговите екипи да поставят ясни цели и да ги постигат своевременно. Asana предоставя инструменти за проследяване на данни от кампании, натоварване и предаване на задачи в една платформа, а софтуерът се интегрира с над 270 приложения, което позволява на маркетинговите инструменти да работят безпроблемно заедно.

Най-добрите функции на Asana

Повишете сътрудничеството и ускорете производството на кампании, като гарантирате, че екипите работят по-добре заедно.

Свържете маркетинговите кампании с общите бизнес цели, като се уверите, че екипите се фокусират върху дейности, които генерират приходи.

Обединете маркетолозите около общи цели и проследявайте напредъка по инициативите в централен хъб.

Интегрирайте с над 270 приложения, което позволява на маркетолозите да имат безпроблемен достъп до информация за различни продукти.

Ограничения на Asana

Потребителите считат, че функционалността на мобилното приложение е ограничена, особено на по-малки екрани.

Някои клиенти намират за разочароващо невъзможността да задават задачи на няколко потребители едновременно.

Функциите за отчитане на времето не са налични във всички ценови нива.

Цени на Asana

Безплатен завинаги

Премиум: 10,99 $/месец на потребител

Бизнес: 24,99 $/месец на потребител

Enterprise: Свържете се с отдела по продажбите за цени

Оценки и рецензии за Asana

G2: 4,3/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 12 000 отзива)

4. Monday.com

Макар да се представя като платформа за „управление на работата“, Monday.com предлага уникални инструменти за маркетингови и творчески екипи, които помагат при обработката на всеки етап от маркетинговия процес. Софтуерът предоставя функции за управление на активи, проследяване на кампании, календар за съдържание и стратегическо планиране.

Можете дори да го използвате, за да задавате и проследявате цели и да измервате въздействието на маркетинговите усилия на вашия екип. Софтуерът се интегрира и с инструменти като Supermetrics, Google Ads и HubSpot, като осигурява цялостно маркетингово решение.

Monday.com – най-добрите функции

Оптимизирайте и рационализирайте маркетинговите работни процеси от идеята до реализацията за максимална ефективност.

Управлявайте ефективно съдържанието и дизайнерските заявки чрез централизирана система.

Организирайте и управлявайте маркетингови събития безпроблемно

Визуално планирайте и проследявайте кампании с диаграми на Гант

Ограничения на Monday.com

Някои потребители споделят, че платформата може да се зарежда бавно.

Много потребители смятат, че кривата на обучение е прекалено стръмна.

Някои клиенти не са успели да намерят необходимите им интеграции.

Цени на Monday.com

Безплатен завинаги

Базов пакет: 8 $/месец за четири работни места

Стандартен: 10 $/месец за три места

Pro: 16 $/месец за три места

Enterprise: Свържете се с отдела по продажбите за цени

Monday.com – оценки и отзиви

G2: 4,7/5 (над 8000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

5. Microsoft Dynamics 365

Чрез Microsoft Dynamics 365

Microsoft разработи платформата Microsoft Dynamics 365, за да повиши ефективността на бизнеса и да намали разходите. Платформата предлага свързана среда, която свързва хора, данни и задачи, и предоставя персонализирани решения с фокус върху интегрирането на продажбите и маркетинга.

Microsoft Dynamics 365 помага на потребителите да разберат нуждите на клиентите, ускорява превръщането на потенциални клиенти в реални и съгласува маркетинговите стратегии с задачите на екипа. Платформата също така предоставя изкуствен интелект за повишаване на производителността.

Най-добрите функции на Microsoft Dynamics 365

Преминете към облака с увереност и повишете производителността с бързото внедряване на изкуствен интелект.

Работете заедно, като свържете цялата си фирма чрез приложенията на Dynamics 365.

Повишете видимостта на нуждите на клиентите, за да ги насочите по-бързо към продажбите.

Анализирайте и оптимизирайте ефективността на кампаниите с интеграции като Supermetrics и Google Ads.

Ограничения на Microsoft Dynamics 365

Някои области на потребителския интерфейс не са достатъчно интуитивни.

Софтуерът понякога има проблеми с производителността при работа с големи масиви от данни.

Някои потребители биха предпочели подобрени възможности за персонализиране.

Цени на Microsoft Dynamics 365

Essentials: 70 $/месец на потребител

Премиум: 100 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Microsoft Dynamics 365

G2: 3,8/5 (над 500 отзива)

Capterra: 4,4/5 (над 5000 отзива)

6. Mailchimp

Чрез Mailchimp

Mailchimp е водещ софтуерен инструмент за имейл маркетинг, който превръща имейлите в приходи. Компанията се е разраснала до голяма марка за имейл маркетинг и автоматизация, която се използва както от малки, така и от големи предприятия. Софтуерът предлага усъвършенствана автоматизация на имейли и SMS съобщения въз основа на поведенчески данни, за да ангажира и превръща лесно клиентите, а генеративните AI инструменти позволяват на потребителите бързо да създават съдържание, свързано с марката.

Най-добрите функции на Mailchimp

Привлечете нови клиенти с персонализирани имейли и автоматизация, които ви носят повече отваряния, кликвания и продажби.

Увеличете поръчките и стойността на клиентите за целия им жизнен цикъл, като персонализирате имейлите и SMS съобщенията въз основа на данни за поведението им.

Създавайте съдържание, съответстващо на вашата марка, с генеративни AI инструменти и избирайте от професионално проектирани шаблони.

Анализирайте ефективността с персонализирани отчети, визуализация на фунията и други аналитични данни.

Ограничения на Mailchimp

Някои потребители считат, че функциите са ограничени в сравнение с други платформи за имейл маркетинг.

Софтуерът може да бъде сложен за начинаещи, които са нови в имейл маркетинга.

Някои потребители считат, че възможностите за автоматизация на по-ниските планове са твърде ограничаващи.

Цени на Mailchimp

Безплатен завинаги

Essentials: 13 $/месец

Стандартен: 20 $/месец

Премиум: 350 $/месец

Оценки и рецензии за Mailchimp

G2: 4,3/5 (над 12 000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 16 000 отзива)

7. Brevo

Чрез Brevo

Brevo е платформа „всичко в едно“, която автоматизира маркетинговите кампании в различни канали като имейл, SMS, WhatsApp и чат. Brevo е богата на функции маркетингова платформа, която позволява на потребителите да създават интелигентни кампании, проследява потенциални клиенти и помага за сключването на продажби, а услугата за транзакционни имейли води до по-бърза доставка на пощата.

Най-добрите функции на Brevo

Използвайте интелигентни кампании, за да изградите взаимоотношения и да автоматизирате маркетинговите кампании чрез канали като имейл, SMS, WhatsApp и чат.

Комуникирайте незабавно с клиентите си, използвайки функцията за чат в реално време.

Интегрирайте с над 150 водещи инструмента за дигитален маркетинг, включително CRM, системи за управление на съдържание и електронна търговия.

Ограничения на Brevo

Някои потребители смятат, че производителността е бавна, особено при създаването на кампании.

Някои клиенти считат, че отстраняването на проблеми с Simple Mail Transfer Protocol е трудно.

Цени на Brevo

Безплатен завинаги

Стартово ниво: 25 $/месец

Бизнес: 65 $/месец

Brevo Plus: Свържете се с отдела по продажбите за цени

Оценки и рецензии за Brevo

G2: 4,5/5 (над 600 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 1000 отзива)

8. BuzzSumo

Чрез Buzzsumo

BuzzSumo е маркетингов инструмент, който предоставя на потребителите информация за споменавания в медиите и идеи за съдържание, като им позволява да се свържат с над 700 000 журналисти. С функции като откриване, проучване и наблюдение на съдържание, презентациите са уместни и навременни. Инструментът позволява на потребителите бързо да идентифицират съдържание, което се представя добре в конкретни ниши, и се фокусира изцяло върху проекти за съдържателен маркетинг.

Най-добрите функции на BuzzSumo

Индексирайте милиарди статии и публикации, което позволява задълбочен анализ на съдържанието и стратегии за дигитален маркетинг.

Идентифицирайте подходящите влиятелни лица за вашата марка, като подобрите генерирането на потенциални клиенти и ангажираността в социалните медии.

Получавайте бързи анализи и достъп до данни директно от браузъра си чрез разширението за Chrome.

Използвайте персонализирана интеграция, за да подобрите възможностите за автоматизация на маркетинга чрез мощния интерфейс за програмиране на приложения на платформата.

Ограничения на BuzzSumo

Някои потребители смятат, че безплатната версия е твърде ограничена.

Подобно на други инструменти за SEO и проучване на съдържание, кривата на обучение на Buzzsumo може да бъде разочароваща за новите потребители.

Някои потребители смятат, че софтуерът е скъп за физически лица и малки предприятия.

Цени на BuzzSumo

Създаване на съдържание: 199 $/месец за 1 потребител

PR & Comms: 299 $/месец за пет потребители

Пакет: 499 $/месец за 10 потребители

Enterprise: 999 $/месец за 30 потребители

Оценки и рецензии за BuzzSumo

G2: 4,5/5 (над 100 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 100 отзива)

9. Jira

Чрез Atlassian

Jira на Atlassian е водещ софтуер за проследяване на проекти, който обслужва различни бизнес единици, включително маркетинг и разработка на софтуер. Софтуерът предлага функции за управление на работата, отчитане и автоматизация. Jira се интегрира с над 3000 инструмента в екосистемата на Atlassian, предоставяйки безкрайни възможности за разширяване на функциите.

Най-добрите функции на Jira

Разделете големите идеи на управляеми части между екипите, като използвате истории на потребители, проблеми и задачи.

Започнете с готови шаблони, като Scrum, Kanban, проследяване на грешки и DevOps.

Персонализирайте работния си процес, за да се адаптирате към нуждите на екипа си, което ви позволява да започнете с нещо просто и да го разширявате според нуждите.

Възползвайте се от мащабируемостта на Jira от малките фирми до големите предприятия, като гарантирате, че разрастващите се екипи могат да се мащабират без проблеми.

Ограничения на Jira

Някои потребители считат, че софтуерът е труден за навигация или конфигуриране според техните нужди.

Потребителите могат да намерят многобройните функции и опции за персонализиране за прекалено много.

Някои клиенти се оплакват от бавна работа при големи проекти или инстанции.

Цени на Jira

Проекти: Започва от 10 $/месец за 10 потребители

Разработка: Започва от 20 $/месец за 10 потребители

Service Desk: 20 $/месец за 10 потребители

Оценки и рецензии за Jira

G2: 4,3/5 (над 5000 отзива)

Capterra: 4,4/5 (над 13 000 отзива)

10. Creatio

Чрез Creatio

Marketing Creatio е многоканално решение за продажби и маркетинг, което подобрява пътуването на клиентите и позволява на маркетолозите да взаимодействат по-добре с тях. Софтуерът разполага с различни функции за подобряване на работните процеси за генериране на потенциални клиенти и ефективността на дигиталните реклами. С управление на потенциални клиенти, управление на кампании и управление на събития, Marketing Creatio предлага цялостно решение за маркетинг екипи.

Най-добрите функции на Creatio

Автоматизирайте маркетинговите работни процеси и създавайте приложения без кодиране чрез платформата без кодиране на Creatio.

Създавайте маркетингови кампании и управлявайте потенциални клиенти с вградените функции за автоматизация на Creatio.

Получете по-добро генериране на потенциални клиенти и подобрени маркетингови стратегии чрез автоматизирани процеси на продажби.

Автоматизирайте работните процеси на обслужване на клиенти за малки и големи предприятия в множество канали

Ограничения на Creatio

Потребителите може да сметнат Creatio за твърде скъп

Някои потребители съобщават за трудности при персонализирането на процесите и работните потоци.

Потребителите, които искат разширени функции за отчитане и анализи, смятат, че на продукта му липсват такива.

Цени на Creatio

Растеж: 25 $/месец на потребител

Enterprise: 55 $/месец на потребител

Без ограничения: 85 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Creatio

G2: 4,6/5 (над 200 отзива)

Capterra: 4,8/5 (19 отзива)

Подобрете маркетинговите си усилия още днес

Както можете да видите, някои софтуерни платформи за управление на маркетинга се фокусират върху една конкретна област от вашата маркетингова стратегия, като например инструменти за автоматизация на имейли. А има и по-комплексни решения, които правят всичко. В много случаи няма разлика в цената между двете.

Най-добрият избор за вас зависи от това дали сте съгласни да използвате различни инструменти и да се научите да работите с различни платформи за всяка отделна област от вашия маркетинг.

Ако търсите всеобхватна платформа за управление на маркетинга, която се интегрира и с отделни инструменти, ако все пак искате да ги използвате, опитайте ClickUp още днес! Тя предлага много повече от просто управление на маркетинга, като позволява на вашия екип да сътрудничи, да комуникира и да изпълнява целите на вашия малък бизнес в цялата организация.