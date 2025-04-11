11 най-добри алтернативи на Fathom AI за AI записване на бележки през 2025 г.

Пропускането на важни решения или действия от онлайн среща може да бъде разочароващо. В същото време обаче не искате да прекарвате цялото си време в опити да запишете всичко, което се обсъжда по време на разговорите в Zoom.

За щастие, инструмент за водене на бележки като Fathom AI може да ви улесни живота. Тези инструменти използват изкуствен интелект за транскрибиране, обобщаване и анализиране на бележки от срещи, което ви позволява да се съсредоточите върху дискусията.

Докато Fathom AI се отличава с услугите си за записване на бележки и основна транскрипция, други приложения за записване на бележки и бизнес инструменти предлагат допълнителни функции и по-голяма гъвкавост.

Представяме ви 11 AI инструмента за водене на бележки, които могат да служат като алтернативи на Fathom AI, за да подобрите вашите виртуални срещи и резултатите от тях.

Но преди това нека разберем как да изберем алтернатива на Fathom, която най-добре отговаря на вашите нужди.

Какво трябва да търсите в алтернативите на Fathom AI?

Ето няколко фактора, които трябва да имате предвид при избора на AI инструмент за срещи:

Точност : Потърсете алтернативи на Fathom AI с висока точност на транскрипцията, особено за работа с различни акценти и технически термини.

Функции : Разширени функции като идентификация на говорителя, извличане на действия, транскрибиране в реално време, езикова поддръжка и подчертаване на ключови думи могат значително да повишат продуктивността на вашите срещи.

Интеграции : Безпроблемна интеграция с предпочитаната от вас платформа за видеоконферентна връзка и популярни инструменти за управление на проекти, които гарантират гладък работен процес.

Сигурност: Разгледайте само тези алтернативи на Fathom AI, които могат да ви гарантират поверителност, както и сигурност и криптиране на данните.

Цени: При оценяването на ценовите планове имайте предвид бюджета си и размера на екипа си.

11-те най-добри алтернативи на Fathom AI

Сега, когато вече знаете какво да търсите в алтернативите на Fathom AI, нека разгледаме някои от най-добрите налични опции.

1. ClickUp (Най-добрият инструмент за срещи, управление на задачи и сътрудничество, базиран на изкуствен интелект)

Научете повече Свържете бележките си от срещи с Docs и Tasks с ClickUp AI Notetaker.

Имате нужда от нещо повече от просто записващо устройство за срещи? Опитайте ClickUp, цялостно приложение за работа, което съчетава управлението на срещи и проекти в една платформа.

Повишете ефективността на срещите с AI Notetaker на ClickUp, достъпен чрез календара ви. Тази интелигентна функция води бележки, за да можете да се концентрирате.

Възползвайте се от съвместимостта му с Zoom, Teams и Google Meet. AI Notetaker автоматично документира подробностите от срещите (име, дата, участници) и предоставя пълен аудио запис.

Бързо прегледайте най-важните моменти от срещата с обобщени заключения, ключови изводи и следващи стъпки в прост списък за проверка. Достъп до подробни транскрипции за по-задълбочен анализ. Бележките от срещите се запазват автоматично в частен, маркиран ClickUp Doc за лесно преглеждане и споделяне.

ClickUp Meetings обединява всичко на едно място – управление на дневен ред, определяне на задачи, документиране на седмични срещи и др.. По този начин можете да имате достъп до всичките си документи, задачи и други материали, без да превключвате между раздели. Можете да използвате шаблона за бележки от срещи на ClickUp , за да структурирате тези бележки и да се уверите, че са добре документирани, преди да ги споделите със заинтересованите страни.

AI на ClickUp интелигентно превежда бележките от срещи, предоставя предложения за създаване и организиране на задачи и оптимизира работния процес, като ви позволява директно да преобразувате бележките и резюметата в изпълними задачи, свързани с конкретни проекти.

ClickUp Docs ви позволява да създавате документи на живо с бележките си от срещи. Можете да ги използвате като динамични ресурси, към които екипите да се обръщат по време на разговорите си с клиенти. Също така е лесно да търсите конкретни подробности за срещи или задачи в документа и да ги намирате за секунди.

ClickUp предлага и няколко шаблона за срещи, които можете да използвате, когато сте прекалено заети, за да подготвяте дневен ред, протоколи и структурирате бележки. Например, шаблонът за протоколи от срещи на ClickUp ви помага да:

Структурирайте ефективно дневния ред на срещите, списъците с участници и задачите за изпълнение.

Записвайте важни идеи и резултати от срещите

Превърнете действията в проследими задачи за членовете на екипа.

Изтеглете този шаблон Записвайте важни идеи от срещи с шаблона за протоколи от срещи на ClickUp.

Най-добрите функции на ClickUp

Поемете контрола над срещите: ClickUp AI Note Taker автоматично транскрибира срещите, обобщава ключовите точки и създава задачи за изпълнение, което улеснява проследяването на последващите действия и решения.

Създавайте задачи за действие : Превърнете бележките в задачи с : Превърнете бележките в задачи с ClickUp Tasks , добавете подробности и маркирайте хората, отговорни за тяхното изпълнение.

Организиране и редактиране на бележки : Организирайте и редактирайте бележки от срещи и задачи на едно място с : Организирайте и редактирайте бележки от срещи и задачи на едно място с ClickUp Notepad.

Записи на екрана : Споделяйте записи на екрана с транскрипции, създадени с помощта на AI, в бележките от срещите с : Споделяйте записи на екрана с транскрипции, създадени с помощта на AI, в бележките от срещите с ClickUp Clips и ги транскрибирайте незабавно с ClickUp Brain.

Сътрудничество в реално време: Достъп до бележки, споделяне с екипа ви и сътрудничество в разговорите с помощта на : Достъп до бележки, споделяне с екипа ви и сътрудничество в разговорите с помощта на ClickUp Chat.

Ограничения на ClickUp

С толкова много настройки и функции, може да отнеме известно време, докато свикнете с инструмента.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен : 7 долара на потребител/месец

Бизнес : 12 долара на потребител/месец

Enterprise : Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 долара на член/месец

ClickUp AI Notetaker: Добавете към всеки платен план за само 6 долара на месец на потребител.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9900 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (400+ отзива)

2. Fireflies AI

чрез Fireflies AI

Fireflies AI е иновативен онлайн инструмент за срещи, който автоматизира вземането на бележки. Той ви позволява да транскрибирате, обобщавате, търсите и анализирате гласови разговори.

Можете да го използвате за записване на видео и аудио, за да генерирате транскрипции за минути, докато навигирате ключови показатели като действия, задачи и въпроси с едно кликване.

Най-добрите функции на Fireflies AI

Транскрибирайте срещи и споделяйте бележки в Slack и Google Docs.

Поканете Fireflies. ai Notetaker на срещите в календара си.

Добавете записи на разговори и бележки от срещи директно във вашата CRM система.

Интегрирайте с онлайн инструменти за срещи като Google Meet, Zoom, Teams и др.

Ограничения на Fireflies AI

Безплатната версия няма важни функции.

Необходима е по-добра интеграция с продуктите от Google Suite.

Цени на Fireflies AI

Безплатно

Про: 18 $/месец на място

Бизнес: 29 $/месец на работно място

Enterprise: 39 $/месец на работно място

Оценки и рецензии за Fireflies AI

G2: 4,7/5 (над 300 рецензии)

Capterra: Недостатъчно рецензии

3. Claap

чрез Claap

Claap прави сътрудничеството с вашия екип гладко, бързо и сигурно. Продаван като инструмент за съвместно записване на видео, Claap ви предоставя бележки, базирани на изкуствен интелект, и кратки видеоклипове за последващи действия.

Можете да записвате срещи с акценти и да генерирате AI обобщения, използвайки подходящия шаблон. Инструментът е най-подходящ за екипи по продажбите, защото предлага интелигентни разговори, които ви помагат да подобрите процента си на успеваемост.

Използвайте получената информация, за да привлечете потенциални клиенти, и използвайте други инструменти във видео библиотеката, за да създавате и редактирате кратки видеоклипове за проследяване, които съкращават вашия цикъл на продажби.

Най-добрите функции на Claap

Транскрибирайте и превеждайте на 99 езика

Добавяйте коментари на определени места в записа.

Създайте централизирана видео библиотека, за да подпомогнете обучението на вашия екип по продажбите.

Контролирайте правата за достъп, дори в голям мащаб, за по-голяма поверителност.

Ограничения на Claap

Трудности при обединяването на виртуални работни пространства

Някои потребители съобщават, че качеството на звука се нуждае от подобрение.

Цени на Claap

Основен: Безплатен план

Стартово ниво: 10 $/лиценз на месец

Про: 30 $/лиценз на месец

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Claap

G2: 4,9/5 (над 20 отзива)

Capterra: Няма налични оценки

4. Приложение Fellow

чрез приложението Fellow

Fellow е софтуер за транскрибиране и управление на срещи с изкуствен интелект, предназначен за отдалечени и хибридни екипи. Неговите функции, основани на поведението, намаляват необходимостта от чести срещи по проекти и осигуряват ефективно сътрудничество.

Можете да задавате и синхронизирате задачи с инструменти за управление на проекти и да следите протоколите и решенията от срещите на едно място, като по този начин гарантирате постигането на конкретни резултати от срещите.

Най-добрите функции на приложението Fellow

Търсете в транскрипции, бележки и етикети от срещи – с възможност да заключвате бележки, за да предотвратите промени в записаните решения.

Създавайте споделени дневен ред на срещите с отговорници за всяка секция.

Интегрирайте записите, транскрипциите и обобщенията от срещите с календарните събития, за да имате лесен достъп до всичко, свързано със срещите.

Използвайте библиотеката с шаблони за срещи, за да получите достъп до одобрени от експерти шаблони за различни видове срещи, като индивидуални срещи, екипни срещи, ретроспективи и др.

Ограничения на приложението Fellow

Действията не са автоматизирани.

Грешки в разширенията на браузъра

Цени на приложението Fellow

Безплатно

Pro: 11 $/потребител на месец

Бизнес: 10 $/потребител на месец (фактурира се ежегодно)

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии на приложението Fellow

G2: 4,7/5 (над 2000 отзива)

Capterra: 4,9/5 (над 30 рецензии)

5. Otter AI

чрез Otter AI

Otter AI е асистент за срещи, който автоматизира и обобщава разговорите ви по време на срещите в бележки с действия за изпълнение. Можете да получавате отговори и да генерирате съдържание като имейли и актуализации на статуса, като използвате Otter AI Chat във всичките си срещи.

Можете също да комбинирате разговори на живо със синхронизирани актуализации.

Можете да чатите с членовете на екипа си и с отдела за поддръжка на Otter, за да напредвате с проектите си.

Най-добрите функции на Otter AI

Транскрибирайте срещи на над 30 езика, идеално за глобални екипи.

Сътрудничество по бележки от срещи, възлагане и синхронизиране на задачи с инструменти за управление на проекти и проследяване на решенията от срещите на едно място.

Споделяйте бележки от срещи по имейл, Slack и ги добавяйте към CRM системата си.

Свържете се безпроблемно с популярни платформи за видеоконферентна връзка като Zoom и Google Meet.

Ограничения на Otter AI

Безплатният план предлага ограничен брой минути за транскрибиране и идентифициране на говорители.

Точността на транскрипцията може да бъде ненадеждна.

Цени на Otter AI

Основен: Безплатен план

Pro: 16,99 $/потребител на месец

Бизнес: 30 $/потребител на месец

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Otter AI

G2: 4. 2/5 (170+ отзива)

Capterra: 4. 6/5 (70+ отзива)

Свързано: Топ 10 алтернативи на Otter AI, които ще ви помогнат да транскрибирате бележки от срещи

6. Grain

чрез Grain

Grain, създаден за екипи, занимаващи се с приходи, автоматизира записването на бележки, воденето на записи и събирането на информация, за да можете да се съсредоточите върху други задачи, като например обучението на екипа си и разработването на стратегия за продажби.

Лесният за използване интерфейс на Grain ви предоставя по-добра видимост на вашия продажбен процес с анализи на сделките и информация с интелигентни теми и известия за ключови клиенти.

Най-добрите функции на Grain

Автоматично синхронизиране на бележки от срещи с CRM контакти и записи на сделки

Лесно създавайте записи от срещи и редактируеми транскрипции

Интегрирайте с Hubspot, Salesforce, Zapier и Slack.

Бъдете в течение с известия, базирани на конкретни ключови думи в транскрипциите.

Създавайте видеоклипове, като изберете произволен текст от транскрипцията.

Ограничения на зърното

Тъй като е насочена предимно към видеоконференции, тя може да не е идеална за разговори само с аудио.

Има проблеми с идентифицирането на говорителите в транскрипциите

Цени на зърното

Безплатно

Стартово ниво: 19 $/месец на място

Бизнес: 39 $/месец на работно място

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии

G2: 4,6/5 (над 200 рецензии)

Capterra: Недостатъчно рецензии

7. Tl;dv

Tl;dv е записващо устройство за срещи, което транскрибира и обобщава вашите разговори с клиенти, потенциални клиенти и вашия екип. Можете да записвате разговорите с висококачествено видео и звук и да имате незабавен достъп до тях в библиотеката на вашата среща.

Инструментът предлага и многоезична поддръжка с над 30 езика и автоматизира работните процеси от срещите. Той ви позволява да споделяте моменти и идеи от срещите директно в работните пространства на вашия екип, без да превключвате раздели.

Tl;dv най-добри функции

Обобщете ключовите моменти по време на срещите си с едно просто кликване или бърз достъп.

Намерете и обобщете незабавно дискусии, свързани с конкретни ключови думи в цялото ви работно пространство.

Създавайте кратки видеоклипове с важни моменти от всяка среща.

Интегрирайте с платформи за съхранение в облак за лесен достъп до минали срещи.

Ограничения на Tl;dv

Липсват функции за сътрудничество в реално време, като идентификация на говорителя.

Безплатният план има ограничена продължителност на срещите и функции.

Tl;dv ценообразуване

Безплатни завинаги

Про: 25 $/потребител за запис на месец

Предприятие: Персонализирани цени

Tl;dv оценки и рецензии

G2: 4,7/5 (над 90 рецензии)

Capterra: Няма налични оценки

8. Wudpecker

чрез Wudpecker

Wudpecker е AI инструмент, разработен за извличане на знания. С цел да повиши производителността, платформата кондензира виртуалните разговори в готова за употреба информация.

Можете също да съхранявате всички записи от срещите си на защитен сървър и да използвате усъвършенстваната търсачка на Wudpecker, за да намирате конкретна информация в транскрипциите от срещите си.

Най-добрите функции на Wudpecker

Създайте персонализирани шаблони за различни видове срещи, за да оптимизирате воденето на бележки.

Споделяйте бележки и сътрудничество с колеги в реално време в Wudpecker.

Получавайте обобщения, задачи за действие и информация от вашите срещи в Zoom, Google Meet и Microsoft Teams.

Осигурете сигурността на вашите срещи с усъвършенствано криптиране на данните и съответствие с GDPR.

Ограничения на Wudpecker

Интерфейсът може да е по-малко интуитивен в сравнение с някои други инструменти.

Не може да се изключи от конкретни срещи

Цени на Wudpecker

Безплатно

Плюс: 16 $/месец

Pro: 30 $/месец

Оценки и рецензии на Wudpecker

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: 4,7/5 (над 30 отзива)

9. Speak AI

чрез Speak AI

Speak AI използва интерфейс за разговор, който ви позволява да взаимодействате с транскрипциите от срещите си по естествен начин.

Можете да записвате, транскрибирате и анализирате телефонни разговори и срещи, като използвате Meeting Assistant на Speak AI, API и други инструменти за автоматично генериране на информация.

Той ви позволява също да се свържете с популярни платформи за съхранение в облак, като Dropbox и Google Drive.

Най-добрите функции на Speak AI

Получете 95% точност на транскрипцията с висококачествен звук.

Автоматично преобразувайте аудио/видео в текст с интуитивния софтуер за преобразуване на аудио/видео в текст на Speak.

Качвайте и анализирайте неструктурирани данни от анкети и формуляри с CSV импорт или Zapier.

Задавайте въпроси относно данните и получавайте задълбочени отговори от AI асистента.

Ограничения на Speak AI

Може да са необходими допълнителни данни за обучение за оптимална точност при специфични акценти или технически жаргон.

Цени на Speak AI

Плащане по мере на използване

Стартово ниво: 29 $/месец

Персонализирано: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Speak AI

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Няма налични оценки

10. Sembly AI

чрез Sembly AI

Sembly AI е генератор на бележки от срещи, който автоматично присъства и записва вашите срещи в Zoom, Google Meet и Microsoft Teams.

Освен това можете лесно да качвате аудио или видео файлове, за да генерирате транскрипт, бележки от срещи и анализи за предварително записани срещи.

Можете също да използвате браузъра или мобилния си телефон, за да записвате разговори офлайн или да си водите бележки навсякъде.

Най-добрите функции на Sembly AI

Експортирайте транскрипции в различни формати (TXT, SRT, DOCX) с персонализирани времеви отметки и етикети на говорителите и ги споделяйте в Slack или вашата CRM система.

Свържете се с популярни платформи за видеоконферентна връзка и услуги за съхранение в облак.

Търсете срещите си по ключова дума, ключов елемент или участник.

Ограничения на Sembly AI

Навигацията в платформата не е много интуитивна.

Цени на Sembly AI

Лично: Безплатен план

Професионална версия: 15 $/месец

Екип: 29 $/месец

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Sembly AI

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Няма налични оценки

11. Vocalmatic

чрез Vocalmatic

Vocalmatic е софтуер за автоматично транскрибиране, базиран на технологията за преобразуване на реч в текст. Той работи, като анализира аудио или видео запис секунда по секунда, определя коя дума се казва във всяка секунда и запазва всяка дума в транскрипт.

Можете да използвате Vocalmatic, за да превърнете аудио файла си в текст, а след това да го редактирате по ваш вкус.

Най-добрите функции на Vocalmatic

Преобразувайте аудио файловете си в текст на над 100 езика с помощта на AI.

Създавайте редактируеми транскрипции на виртуални разговори

Лесно търсете в транскрипции от минали срещи по ключови думи или имена на говорители.

Разпределете роли и разрешения на членовете на екипа, като гарантирате сигурността на данните и контрола на достъпа.

Ограничения на Vocalmatic

Фокусира се върху анализа след срещата и възможността за търсене; може да не е идеален за сътрудничество в реално време.

Цени на Vocalmatic

Стартово ниво: 15 $/месец

Pro: 19 $/месец

Бизнес: 149 $/месец

Оценки и рецензии за Vocalmatic

G2: Недостатъчно рецензии

Capterra: Няма налични оценки

Избор на подходящото решение за помощ при създаването на бележки от срещи

Нашите работни места процъфтяват благодарение на ефективната комуникация и взаимодействията с клиентите. Но с натоварените графици и препълнените дневен ред, записването на всеки ключов момент от срещите може да бъде предизвикателство.

Следователно, изберете една от тези алтернативи на Fathom AI, след като внимателно прецените нуждите на организацията, мащабируемостта и необходимостта от транскрибиране на сложни разговори.

Комплексен инструмент като ClickUp предлага по-умно решение, което ви дава свобода да се включите напълно в дискусиите. Иновативната платформа идентифицира задачите за действие и генерира интелигентни обобщения от бележките от срещите – всичко това в реално време.

Готови ли сте да промените изцяло преживяването си от виртуалните срещи?

Регистрирайте се в ClickUp още днес и усетете разликата на един наистина всеобхватен подход. 🎉