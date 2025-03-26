10-те най-добри алтернативи на Granola AI, които да пробвате през 2025 г.

Granola AI е бележник, задвижван от изкуствен интелект, проектиран да повиши продуктивността на срещите, като съчетава бележките, въведени от потребителя, с транскрипции, генерирани от изкуствен интелект. Той създава персонализирани резюмета, предоставя контекст и се фокусира върху поверителността, като избягва натрапчиви ботове.

Въпреки своите предимства, Granola AI има и ограничения. Някои потребители съобщават за проблеми с разпознаването на говорителя, липса на видеозапис и ограничена поддръжка на платформи (понастоящем само за Mac). Други смятат, че кривата на обучение за новите функции е стръмна, а липсата на мобилни приложения ограничава използването в движение.

Ако и вие се сблъсквате с подобни проблеми и искате да преминете от Granola, ние сме направили предварителната работа. В този наръчник ще обсъдим 10-те най-добри алтернативи на Granola AI, които ще направят вашите срещи по-продуктивни.

Какво да търсите в алтернативите на Granola AI?

Когато търсите алтернативи на Granola AI, е важно да се фокусирате върху функции, които наистина подобряват вашата продуктивност и се вписват във вашия работен процес. Ето какво трябва да имате предвид за приложенията за водене на бележки:

📌 Леснота на използване: Потърсете приложение, което ви се струва интуитивно от самото начало. Изчистеният интерфейс и лесната навигация за записване на бележки могат да направят голяма разлика.

📌 Надеждна синхронизация между устройства: Вашите бележки трябва да са достъпни навсякъде – на телефона, лаптопа или таблета. Уверете се, че приложението се синхронизира безпроблемно, без загуба на данни или забавяния.

📌 Мощно търсене и организация: Едно добро приложение за AI бележки трябва да ви помага да намирате бележките си бързо. Търсете интелигентно маркиране, разширено търсене с филтри и системи от папки, които поддържат всичко подредено.

📌 Поверителност и сигурност: Изберете приложение със силно криптиране и ясни политики за поверителност, за да защитите данните си.

📌 Опции за персонализиране: Всеки работи по различен начин и използва различни инструменти за сътрудничество и комуникация. Най-добрата алтернатива на Granola AI трябва да ви позволява да персонализирате шаблони или работни процеси, за да отговарят на вашите лични изисквания.

10-те най-добри алтернативи на Granola AI

Няма нужда да се примирявате с ограниченията на Granola AI Notetaker; ето някои алтернативи на Granola AI:

1. ClickUp (най-добър за водене на бележки и всеобхватни срещи)

Получете транскрипти с възможност за търсене с комбинацията ClickUp AI Notetaker + ClickUp Brain

Използвате различни приложения за срещи, бележки и задачи? Това води до неефективност, загуба на производителност и разпръскване на информацията.

ClickUp, приложението за всичко, свързано с работата, комбинира водене на бележки, управление на задачи и сътрудничество в екип – всичко това с помощта на AI.

AI Notetaker на ClickUp

AI Notetaker на ClickUp действа като ваш личен AI-задвижван асистент за срещи, който лесно записва, обобщава и организира дискусиите. Той записва протоколи от срещи , извлича ключови идеи и създава списъци с задачи, които могат да бъдат изпълнени.

Най-хубавото е, че се интегрира безпроблемно с Zoom, Google Meet и Microsoft Teams, което го прави вашият идеален спътник за срещи.

Автоматизирайте създаването на транскрипти, резюмета и задачи за действие с AI Notetaker на ClickUp

ClickUp Docs

И още нещо: получавате пълния запис и транскрипт на срещата, така че можете да прегледате разговора си по всяко време, за да видите подробния контекст! Всички записи и бележки се съхраняват в частни ClickUp Docs, където можете да ги маркирате, форматирате и споделяте според нуждите си.

С ClickUp Docs можете:

Форматирайте бележките за по-добра четимост

Използвайте двупосочно свързване, за да свържете бележките със задачите

Сътрудничество с екипа ви в реално време

Управлявайте записите от срещи, бележките и резюметата в ClickUp Docs

ClickUp Brain

Комбинирайте ги с ClickUp Brain, AI асистента, който извежда воденето на бележки на ново ниво. Той може да обобщи дългите стенограми от срещи в кратки точки за действие, да генерира задачи и подзадачи от бележките от срещите, да преформатира бележките за по-добра структура и яснота и дори да превежда бележките от срещите.

Обобщавайте и усъвършенствайте бележките си и поддържайте всичко структурирано с ClickUp Brain

Тези усъвършенствани функции, съчетани с AI сътрудничество, превръщат бележките ви от срещи в полезни идеи, които повишават производителността.

Шаблони за срещи

Да си водиш бележки е едно, а да ги структурираш ефективно е друго. ClickUp предлага редица шаблони, включително шаблона за бележки от срещи на ClickUp, за да ти помогне да управляваш дневния ред на срещите, да записваш протоколите от срещите и да документираш последващите действия.

Получете безплатен шаблон Поддържайте вашите дневен ред, ключови изводи и последващи действия добре организирани, използвайки шаблона за бележки от срещи на ClickUp.

С ClickUp вашите срещи, бележки и мисли винаги остават организирани и достъпни, което улеснява превръщането на идеите в действия.

Най-добрите функции на ClickUp

Провеждайте срещи, определяйте дневен ред, водете бележки и възлагайте задачи – всичко това с ClickUp Meetings . Няма повече превключване между приложения, за да следите какво е било обсъдено и какво трябва да се направи.

Чатвайте, обсъждайте задачи, споделяйте актуализации и сътрудничете в реално време, без да губите важни детайли. За разлика от разпръснатите съобщения в други приложения, ClickUp Chat запазва всичко свързано с вашите проекти.

Превърнете дискусиите от срещите в реални задачи с крайни срокове, отговорни лица и приоритети. С ClickUp Tasks всяка задача се проследява, така че нищо не се забравя.

Записвайте важни мисли, напомняния и задачи, без да прекъсвате работния си процес с ClickUp Notepad

Ограничения на ClickUp

Има стръмна крива на обучение поради широкия спектър от функции.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Предприятия: Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 $ на потребител

ClickUp AI Notetaker: Добавете към всеки платен план за само 6 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 10 000 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 рецензии)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Беше невероятно да видим колко време спестихме в срещите, откакто преминахме към ClickUp. Това, което преди ни отнемаше три часа седмично за планиране на събития и актуализации, сега ни отнема малко повече от час. Сега екипите имат повече време да се съсредоточат върху по-важни маркетингови приоритети.

2. Fireflies. ai (Най-доброто за сигурно транскрибиране на срещи)

чрез Fireflies

Fireflies. ai е популярен AI-базиран асистент за срещи, който ви позволява да транскрибирате, обобщавате и анализирате разговори с висока прецизност. Той записва срещи на различни платформи като Zoom, Google Meet и MS Teams, превръщайки дискусиите в структурирана база от знания, в която може да се търси.

И още нещо? Получавате асистент, задвижван от ChatGPT, който генерира последващи имейли, задачи и обобщения при поискване, подобрявайки производителността след срещите. Fireflies отговаря и на стандартите за корпоративна сигурност с криптиране от край до край, сертификат SOC 2 Type 2 и съответствие с HIPAA/GDPR, гарантирайки сигурно обработване на данните. Освен това, с интеграции в над 50 бизнес приложения, можете да автоматизирате работните процеси по срещите без ръчно усилие.

Fireflies. ai най-добри функции

Намерете конкретни моменти в срещите с функция за търсене, която сканира транскрипции и аудио файлове в цялата ви библиотека.

Добавете термини, специфични за вашата индустрия, в речника на AI за по-точни транскрипции и резюмета.

Прехвърляйте бележки от срещи, задачи за изпълнение и обобщения директно в CRM системи като Salesforce, като по този начин намалите ръчното въвеждане на данни.

Транскрибирайте срещи на над 100 езика с точност на транскрипцията над 95%.

Ограничения на Fireflies. ai

Някои потребители съобщават, че липсват подробни AI анализи за множество срещи, което затруднява цялостния анализ.

Безплатният план има ограничени функции, няма видеозапис и съхранение, а някои потребители намират за досадни ботовете, които се присъединяват към срещите.

Цени на Fireflies. ai

Безплатно

Pro: 18 $/месец

Бизнес: 29 $/месец

Предприятие: 39 $/месец

Fireflies. ai оценки и рецензии

G2: 4,8/5 (над 600 отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Fireflies. ai?

Обичам Fireflies, защото ми дава свобода да бъда активен слушател и участник в срещите, които записва и транскрибира. Вече не съм обвързан с химикалката и бележника си. Харесва ми и това, че ако пропусна среща, мога да прочета резюмето и транскрипцията, за да разбера какво наистина се е случило. Прилагането и интегрирането му в нашите срещи беше безпроблемно и всички в офиса ни го използват по няколко пъти седмично. ’

💡Съвет от професионалист: Настройте персонализирани ключови думи и тригери в AI бележника си, за да маркирате важни точки. Например, ако често следите крайни срокове, конфигурирайте AI да подчертава фрази като „срок“, „краен срок“ или „дата на подаване“.

3. Fathom (Най-доброто за автоматизирани анализи на срещи и CRM интеграция)

чрез Fathom

Fathom записва и транскрибира всички срещи на екипа и разговори за откриване на нови клиенти на едно място. Това позволява на екипите по продажбите да анализират разговорите и да идентифицират най-добрите съобщения за продажби или да разберат кои членове на екипа се нуждаят от повече обучение.

Можете да го интегрирате директно с CRM и платформи за документация като Google Docs, Notion и Asana, за да осигурите непрекъсната автоматизация на работния процес. Освен това, с функции като транскрипция на живо, многоезична поддръжка и незабавно изтегляне на срещи, Fathom елиминира необходимостта от ръчно водене на бележки, което прави анализа след срещата по-бърз и по-прецизен.

Разберете най-добрите функции

Получавайте точни и структурирани транскрипти веднага по време на разговорите

Идентифицирайте и категоризирайте ключовите изводи, решения и задачи, като намалите необходимостта от ръчно проследяване.

Споделяйте лесно обобщение на разговорите от екипа по продажбите към екипа за успех на клиентите

Разберете ограниченията

Генерираните обобщения на срещи понякога са неточни или непълни, което води до потенциални недоразумения.

Fathom е достъпен само с Zoom.

Разберете цените

Стандартен: 29 $/месец

Про: 39 $/месец

Оценки и рецензии на Fathom:

G2: 5/5 (над 4500 отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Fathom?

Действията след срещата са безценни. Функцията „Ask Fathom” също е невероятна. Да задавате въпроси като „Кои са трите основни причини, поради които Майкъл не би искал да продължи с моето решение” е фантастично.

🧠 Знаете ли, че... Пазарът на AI бележки се разраства с главоломна скорост! Оценен на 450 милиона долара през 2023 г., той се очаква да надхвърли 2,3 милиарда долара до 2033 г., с впечатляващ годишен ръст от 18,7%.

4. Otter. ai (Най-доброто за транскрипция в реално време и анализ на множество срещи)

Otter. ai, мощна платформа за транскрипция, задвижвана от изкуствен интелект, преобразува речта в текст в реално време. Тя обработва аудио от виртуални срещи, прилага обработка на естествен език (NLP) за структуриране на транскрипции и позволява сътрудничество на живо с подчертавания, коментари и времеви отметки.

Можете да интегрирате Otter. ai с календари, да автоматизирате обобщенията на срещите и да търсите в минали транскрипти с помощта на AI чатбота. Чрез поддръжка на анализ на множество срещи, персонализиран речник и едновременни записи, Otter. ai е мощен инструмент за екипи, които работят с комплексна потребителска информация.

Най-добрите функции на Otter. ai

Записвайте говоримо съдържание незабавно с Otter. ai – двигател за транскрипция на живо.

Извличайте информация от няколко срещи едновременно. Търсете в транскрипти с AI-задвижвани заявки, за да идентифицирате ключови модели и дискусии.

Обучете Otter.ai да разпознава специфичния за дадена област жаргон, акроними и терминология на компанията.

Попитайте AI чатбота на Otter за незабавни обобщения, решения или действия от минали срещи.

Ограничения на Otter. ai

Изисква минимум 10 места за CRM интеграция, което го прави по-малко подходящ за по-малки екипи.

Записва само аудио, като видеозаписът е достъпен само в плана Enterprise.

Поддържа транскрипция в реално време предимно на английски език, с ограничена поддръжка за други езици.

Цени на Otter. ai

Безплатно

Pro: 16,99 $/месец

Бизнес: 30 $/месец

Предприятие: Персонализирани цени

Otter. ai оценки и рецензии

G2 : 4,3/5 (290 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (90+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Otter. ai?

Най-много ми харесва в Otter, че мога да отделя цялото си внимание на хората, с които разговарям по телефона, без да се налага да си водя непрекъснато бележки. Разговорите стават по-свободни, мога да задавам повече въпроси и да получавам много повече информация, защото знам, че Otter ще си води бележки и ще записва аудио транскрипт.

5. MeetGeek. ai (Най-доброто за извличане на задачи за действие от бележки от срещи)

чрез MeetGeek

MeetGeek. ai самостоятелно се присъединява към насрочени срещи, записва дискусии с високоточна разпознаване на реч и генерира структурирани обобщения. Той е оборудван с откриване на действия в реално време и транскрипти с възможност за търсене за бързо извличане на ключови идеи.

Той има възможност да превежда транскрипти на над 30 езика и да се интегрира с платформи като Zoom, Microsoft Teams и Google Meet. Може също да помогне на проектните мениджъри да автоматизират работните процеси, като интегрира информация от срещите в CRM и системи за управление на задачите.

MeetGeek. ai най-добри функции

Преобразувайте речта в точни транскрипции с времеви отметки, без да натискате „Запис“.

Обработката, задвижвана от AI, гарантира високо качество на транскрипцията в над 30 поддържани езика.

Преминавайте към всяка част от дискусията, без да превъртате ръчно видео файловете.

Ограничения на MeetGeek. ai

Записите и транскрипциите от срещи не могат да се експортират като PDF файлове, което ограничава гъвкавостта на формата.

Липсата на организация на папки (плейлист) означава, че потребителите не могат да категоризират или групират срещите, което затруднява управлението на съдържанието.

Цени на MeetGeek. ai

Безплатно

Про: 19 $/месец

Бизнес: 39 $/месец

Enterprise: 59 $/месец

Оценки и рецензии за Miro

G2: 4. 6/5 (над 400 отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за MeetGeek. ai?

Обичам факта, че не ми се налага да си водя бележки, да си правя записки и дори да се опитвам да разбера какво съм пропуснал, защото дори и да не присъствам на срещата, MeekGeek ще присъства на нея вместо мен и ще обобщи всичко в най-малките подробности! Става още по-добре, когато можете да кажете къде точно в записа можете да намерите конкретна тема. Толкова е добро! Помага ви да сте организирани и винаги да сте една крачка напред!

💡Съвет от професионалист: Някои AI инструменти ви позволяват да насочвате воденето на бележки с персонализирани подсказки. Опитайте да зададете напомняния за крайни срокове, да маркирате решения или да поискате обобщения по теми, за да получите по-конкретни информации.

6. Avoma (Най-доброто за продажбена информация и анализ на разговори)

чрез Avoma

Avoma е съкращение от „A Very Organized Meeting Assistant” (много организиран асистент за срещи), който може ефективно да обработва и анализира вашите продажбени разговори. Това е платформа за анализ на приходите, базирана на изкуствен интелект, предназначена за прогнозиране в реално време и управление на сделки. Използвайки машинно обучение, Avoma присвоява оценки за състоянието на сделките, следи промените в процеса и автоматизира актуализациите на CRM.

Avoma проследява и методите на продажби и прогнозира приходите въз основа на данни от разговори. С помощта на AI-поддържания си копилот вашите екипи по продажбите могат да елиминират догадки, да намалят рисковете при сключването на сделки и да подобрят точността на прогнозите без ръчна намеса.

Най-добрите функции на Avoma

Откривайте модели в продажбените разговори, имейли и срещи, за да оцените състоянието на сделката.

Записвайте и регистрирайте всяко взаимодействие с клиенти в реално време

Актуализира CRM записите с бележки от срещи, ключови решения и задачи за действие, като гарантира, че екипите работят с най-актуалните данни.

Ограничения на Avoma

Процесът на достъп до конкретни фрагменти от разговори е тромав и изисква ръчно търсене в плейлисти без опция за директно изтегляне.

AI бележникът понякога забавя присъединяването към срещи и може да идентифицира погрешно говорителите, което се отразява на точността на транскрипциите.

Цени на Avoma

AI Meeting Assistant: 29 $/месец

Conversation Intelligence: 69 $/месец

Revenue Intelligence: 99 $/месец

Оценки и рецензии за Avoma

G2: 4,6/5 (над 1300 отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Avoma?

Много е лесен за използване. Настройването му с Zoom и други системи за видеоразговори е много лесно. Не само записва разговора, но и го обобщава и ви позволява да прочетете транскрипцията. Използвам го поне 3 пъти седмично. Той ми спасява живота!

7. tl;dv (Най-доброто за превод на бележки от срещи на няколко езика)

tl;dv е AI-базиран инструмент за водене на бележки, създаден за екипи, които се нуждаят от нещо повече от просто транскрипции. Той записва, транскрибира и извлича ключови идеи от срещи, като се интегрира безпроблемно с CRM системи, системи за издаване на билети и над 5000 инструмента.

tl;dv поддържа записване на срещи в Google Meet, Zoom и Microsoft Teams. Освен това, той автоматично актуализира CRM полетата и прехвърля задачите към инструменти като Jira и Slack. Идеален за търговските екипи на малките и средни предприятия, tl;dv обслужва и екипите по продукти, инженеринг и успех на клиентите с многоезична поддръжка, функции за сигурност и инструменти за обучение.

tl;dv най-добри функции

Автоматично откривайте говорители, обобщавайте дискусии и категоризирайте идеи за бърза справка.

Синхронизирайте информацията за разговорите директно в CRM полета като Salesforce и HubSpot, като елиминирате ръчното въвеждане на данни и поддържате записите актуални.

Отбелязвайте ключови моменти в срещите с времеви отметки и маркирайте членовете на екипа, като ги уведомявате незабавно по имейл с преки линкове за възпроизвеждане.

Събирайте информация от няколко срещи едновременно с планирани отчети, които се доставят директно във вашата пощенска кутия.

tl;dv ограничения

Мобилното приложение е по-малко интуитивно от версията за настолни компютри, което затруднява използването му в движение.

Транскрипцията в реално време не е налична, което ограничава незабавния достъп до съдържанието на срещите.

tl;dv ценообразуване

Безплатно

Pro: 29 $/месец

Бизнес: 98 $/месец

Предприятие: Персонализирани цени

tl;dv оценки и рецензии

G2: 4,7/5 (над 330 рецензии)

Capterra: Няма налични отзиви

Какво казват реалните потребители за tl;dv?

tl;dv е най-добрият инструмент, който съм използвал за записване на разговори на френски език, като се отличава дори при бърза реч и лошо качество на звука, като улавя точно дискусията. Той е невероятен за преглед на ключови моменти чрез резюмета с времеви отметки, предлага персонализирани шаблони за споделяне на релевантни идеи и има лесен за използване интерфейс с полезни уроци. Освен това, опцията за организиране на записите по проекти поддържа всичко рационализирано.

📮ClickUp Insight: Според нашето проучване за ефективността на срещите, близо 40% от анкетираните участват в 4 до 8+ срещи седмично, като всяка среща трае до един час. Това се равнява на огромно количество колективно време, посветено на срещи в цялата ваша организация. Ами ако можехте да си върнете това време? Интегрираният AI Notetaker на ClickUp може да ви помогне да увеличите производителността си с до 30% чрез незабавни обобщения на срещите, докато ClickUp Brain помага с автоматизираното създаване на задачи и оптимизирани работни процеси, превръщайки часовете на срещите в полезни идеи.

8. Wudpecker (Най-доброто за неограничена помощ при срещи в реално време)

Wudpecker е AI асистент за срещи, който използва усъвършенствана обработка на естествен език и GPT-3 технология, за да извлича информация от срещите и задачи за действие, както и да изготвя чернови на имейли за последващи действия.

Една от отличителните му характеристики е AI-базираната система за запитвания, която ви позволява да задавате въпроси по време на срещата и да получавате отговори в реално време, съобразени с контекста. Освен това, Wudpecker предлага междуплатформена записваща функция, която работи както за виртуални, така и за лични дискусии, без да разчита на ботове.

Най-добрите функции на Wudpecker

Извличайте ключови идеи, действия и решения от срещите без ръчно преразглеждане.

Задавайте въпроси в реално време по време на срещи и получавайте незабавни отговори, съобразени с контекста.

Записвайте неограничен брой срещи без ограничения за съхранение или време на различни устройства.

Интегрирайте ги със Slack, Notion, HubSpot и други, за да съхранявате бележките си там, където ви трябват.

Ограничения на Wudpecker

Транскриптите често съдържат печатни грешки, погрешни атрибуции и грешки, които изискват ръчна проверка преди споделяне.

Няма опция за изключване на бележника от конкретни повтарящи се срещи, което изисква ръчна намеса всеки път.

Цени на Wudpecker

Безплатно

Плюс: 19 $/месец

Про: 32 $/месец

Оценки и рецензии за Wudpecker

Недостатъчно отзиви

9. Chorus. ai (Най-доброто за анализ на взаимодействията с клиенти)

чрез Zoom Marketplace

Chorus. ai, от ZoomInfo, е платформа за анализ на разговори, която помага на бизнеса да подобри продажбите си чрез анализ на взаимодействията с клиентите. Тя записва, транскрибира и анализира разговорите в реално време. Резултатът? Увеличение на продажбите и приходите.

Платформата се включва в онлайн срещи, дори и в непланирани, и записва както аудио, така и споделения екран. Тя използва AI, за да идентифицира ключови точки от дискусията, като ценообразуване или възражения, и се интегрира безпроблемно с инструменти като Salesforce и Zoom, за да предостави полезна информация на екипите по продажбите.

Chorus. ai най-добри функции

Получавайте точни преписи на разговорите веднага след срещите, което улеснява актуализирането на CRM или изпращането на последващи имейли.

Подчертайте рисковете, възможностите и критичните теми като следващи стъпки или възражения по време на разговорите.

Проследявайте взаимодействията с клиенти, положителните отзиви и фразите за ангажираност, за да помогнете на екипите да сключват сделки по-бързо и да съгласуват действията си с целите за продажби.

Ограничения на Chorus. ai

Качването на записа може да отнеме няколко часа/дни.

В обобщенията от срещи могат да липсват ключови подробности

Цени на Chorus. ai

Персонализирани цени

Chorus. ai оценки и рецензии

G2: 4,5/5 (2960+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 60 отзива)

Какво казват реалните потребители за Chorus. ai?

Chorus ми позволява да вземам откъси от важни части от срещите с клиенти и да ги изпращам директно на клиентите си. Те са ми били от огромна помощ и при организирането на подробностите от срещите в лесен за четене формат, както и при воденето на бележки.

10. Krisp (Най-доброто за AI шумопотискане с транскрипция на живо)

чрез Krisp

Ако фоновият шум по време на срещи е най-голямата ви грижа, Krisp е отговорът. Krisp е AI-базиран асистент за срещи, проектиран да подобри качеството на звука и да автоматизира воденето на бележки. За разлика от стандартните инструменти за транскрипция, той предлага AI шумопотискане в реално време, локализиране на акценти и AI превод на живо.

AI бележките без бот на Krisp позволяват на потребителите да създават резюмета и задачи за действие, без да добавяте допълнителен участник към разговорите си.

Най-добрите функции на Krisp

Премахнете фоновия шум като кликвания на клавиатурата или разговори в кафене в реално време, като гарантирате кристално чист звук.

Превеждайте разговори на повече от 20 езика, докато сте в движение, без да се налага да използвате преводачи.

Преобразувайте акцентите в шест AI-генерирани гласа, подобрявайки комуникацията в глобалните екипи и взаимодействията с клиентите.

Достъп до транскрипция в реално време с автоматично редактиране на лична информация, което я прави сигурна и съвместима с UCaaS и CCaaS платформи.

Ограничения на Krisp

Отделни потребители са установили, че функцията за премахване на фоновия шум е несъвместима с Bluetooth устройства и други слушалки.

Компютрите с по-слаби процесори се оплакват от забавяне на системата.

Цени на Krisp

Безплатно

Про: 8 $/месец

Бизнес: 15 $/месец

Оценки и рецензии за Krisp

G2: 4,7/5 (560 отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Krisp?

Обичам това, че може лесно да се интегрира във всяка платформа за видеоконферентна връзка. Лесен е за използване и има отлична поддръжка на клиенти. Наистина бих препоръчал този софтуер за ежедневна употреба на работното ви място. Може да забави малко системата ви, ако нямате добър процесор.

🙂 Интересен факт: NASA е начело в списъка с клиенти на Krisp, заедно с други големи имена като Sony и Atlassian.

Повишете продуктивността на срещите с AI Notetaker на ClickUp

Да си водиш бележки, докато оставаш ангажиран, е трудно, а пропускането на важни детайли може да те забави. Ако не харесваш Avoma, има много алтернативи. Ако обаче търсиш универсален инструмент за записване на срещи, управление на задачи и сътрудничество в екип, базиран на изкуствен интелект, опитай ClickUp.

AI Notetaker на ClickUp автоматично се присъединява към вашите срещи, слуша и записва важните моменти, за да не се налага вие да го правите. Вече не е нужно да ровите в хаотични бележки или да губите представа за задачите, които трябва да изпълните. Вместо това получавате ясни, структурирани обобщения, които ви помагат да сте в течение с всичко.

С ClickUp можете да се съсредоточите върху разговора, докато AI върши тежките задачи. Регистрирайте се в ClickUp и променете начина, по който си водите бележки по време на срещи.