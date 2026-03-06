Най-добрите AI инструменти за екипи, загрижени за поверителността

88% от организациите вече съобщават, че редовно използват AI в поне една бизнес функция, което е увеличение спрямо 78% само преди година.

С ускоряването на внедряването на изкуствения интелект, той вече не се ограничава до експерименти или крайни случаи на употреба. Изкуственият интелект вече засяга ежедневната работа, като документи, анализи, срещи, данни за клиенти и вътрешни комуникации.

Това бързо внедряване повдига и един критичен въпрос за екипите, които се интересуват от защитата на данните: къде отива вашата информация, когато използвате AI? Много AI инструменти са оптимизирани за скорост и удобство, но пренебрегват поверителността и дългосрочния контрол над данните.

За екипи, които работят с чувствителна или регулирана информация, тези пропуски създават риск в голям мащаб.

В тази публикация в блога ще разгледаме AI инструменти, предназначени за екипи, които се грижат за поверителността, като се фокусираме върху това как те прилагат контрол на достъпа и подкрепят отговорното използване на AI.

За да ви помогнем да сравните бързо различните опции, ето един общ преглед на най-добрите инструменти за защита на личните данни и как те се представят в сравнение.

Име на инструмента Основни функции Най-подходящо за Цени* ClickUp Контекстуална изкуствена интелигентност с ClickUp Brain, Brain MAX desktop companion, Super Agents с контрол на разрешенията, задачи и документи, задвижвани от изкуствена интелигентност, контрол на достъпа въз основа на роли, управление на изкуствената интелигентност в съответствие с ISO 42001 и гаранции за нулево обучение или съхранение на данни. Екипи, които се грижат за поверителността и се нуждаят от сигурно, всеобхватно работно пространство с контекстуална AI, вградена директно в ежедневната работа Безплатни завинаги; Възможност за персонализиране за предприятия Lumo (от Proton AG) Без записване на разговори, без обучение на модели по подразбиране, криптиране с нулев достъп за запазени чатове, напълно отворен код, съответствие с GDPR и HIPAA, сертифицирани по ISO 27001 и SOC 2. Екипи, които искат AI асистент, който поставя на първо място поверителността, за писане, обобщаване и проучване без рискове, свързани със събирането на данни. Наличен е безплатен план; платените планове започват от 12,99 $/потребител на месец. Duck. ai Не се изисква акаунт, няма незабавно съхранение или обучение на модели, локално съхранение на чата с контрол върху изтриването, криптиран 15-минутен кеш, опция за споделяне на местоположението на ниво град. Лица и екипи, които искат безплатен, анонимен AI чатбот с високи стандарти за поверителност по подразбиране. Наличен е безплатен план; платените планове започват от 9,99 $/месец. Quill Напълно локално транскрибиране на срещи, обобщения в реално време, структурирани бележки с последващи действия, заснемане на екрана по време на споделяне на екрана, без маршрутизиране на аудио в облака. Екипи, които държат на поверителността и се нуждаят от сигурно транскрибиране на срещи, без да изпращат данни към външни сървъри Наличен е безплатен план; платените планове започват от 7,99 $/месец. Стандартни бележки Криптирани бележки от край до край, криптирана синхронизация на устройството, дългосрочна история на ревизиите, криптирани резервни копия на имейли, 2FA и биометрична блокировка. Екипи и лица, които се нуждаят от сигурно дългосрочно съхранение на бележки и криптирано управление на знания Наличен е безплатен план; платените планове започват от 63 USD/година. Tutanota (Tuta) Ен-ту-ен криптирана електронна поща и календар, архитектура с нулево знание, пост-квантова криптография, криптирано търсене, анонимна регистрация, 2FA Екипи, които се нуждаят от сигурна бизнес електронна поща и календар с мощно криптиране по подразбиране Наличен е безплатен план; платените планове започват от 3,60 евро на месец. Skiff Криптирани от край до край имейли и документи, криптирани теми, сътрудничество в реално време в Skiff Pages, блокиране на тракери, персонализирани домейни и псевдоними. Екипи, които искат сигурна, криптирана алтернатива на традиционните работни пространства за имейли и документи Наличен е безплатен план; платените планове започват от 4 $/месец. Obsidian Локално съхранение на Markdown, интерактивен графичен изглед, офлайн достъп, детайлен контрол на синхронизацията, Canvas за визуално планиране Лица и екипи, които искат пълен контрол върху управлението на знанията без облачно съхранение, контролирано от доставчика Наличен е безплатен план; платените планове започват от 5 USD/потребител на месец (Sync) SimpleLogin Отворен код за псевдоними на имейли, поддръжка на PGP криптиране, персонализирани домейни, маршрутизиране на няколко пощенски кутии, 2FA с TOTP и WebAuthn Екипи и лица, които искат да намалят проследяването на имейли и да защитят идентичността на основната си пощенска кутия Наличен е безплатен план; платените планове започват от 4 USD на месец на потребител. Protecto Автоматизирано откриване, маскиране и токенизация на PII, PHI, PCI, редактиране с запазване на формата, контрол на достъпа въз основа на контекста (CBAC), поддръжка на съответствие (HIPAA, GDPR, CPRA, DPDP) Предприятия, които се нуждаят от слой за защита на данните между вътрешните системи и моделите на изкуствен интелект Персонализирани цени

Приемането на изкуствения интелект бързо се проваля, когато екипите не са сигурни къде отиват данните им или как могат да бъдат използвани. За организации, които съхраняват информация за клиенти или регулирани , чувствителни данни, изкуственият интелект, който поставя на първо място поверителността, е задължителен за безопасно и мащабируемо използване.

Ето защо трябва да дадете приоритет на правилното решение за защита на личните данни:

Ясно собственост и изолиране на данните: Гарантира, че вашите команди, файлове и резултати остават ограничени до вашето работно пространство и никога не се смесват с публични данни или средите на други клиенти.

Явен контрол върху обучението на модели: Позволява ви да деактивирате използването на данни за обучение по подразбиране и да изисквате изрично съгласие, когато обучението е разрешено.

Прилагане на контрол на достъпа и възможност за одит: Прилага разрешения на базата на роли, регистри на дейностите и видимост на използването, така че достъпът на AI да съответства на вашите политики Прилага разрешения на базата на роли, регистри на дейностите и видимост на използването, така че достъпът на AI да съответства на вашите политики за управление на данните и вътрешна сигурност.

Регулаторна готовност по дизайн: Поддържа изискванията Поддържа изискванията за съответствие на проектите , като GDPR, HIPAA, SOC 2 или ISO стандарти, за да вгради предпазните мерки за сигурност на данните директно в ежедневните работни процеси.

Последователна защита на личните данни във всички модели и функции: Прилага едни и същи правила за сигурност и управление на данните, дори когато се използват няколко AI модели или функции.

Оперативна непрекъснатост и готовност за бъдещето: Защитава вашите работни процеси в условията на затягане на регулациите в бранша и засилен контрол върху изкуствения интелект, като ви спестява преработване или прибързани миграции впоследствие.

Нека разгледаме най-добрите инструменти за защита на личните данни, като сравним техните предимства, недостатъци, функции и цени.

1. ClickUp (Най-доброто за производителност, задвижвана от изкуствен интелект, с сигурност и съответствие на корпоративно ниво)

Прилагането на изкуствен интелект често създава скрити рискове. Вие генерирате резултати в несвързани инструменти, като губите видимост върху това кой може да използва или да има достъп до чувствителна информация. За екипите, които се грижат за поверителността, тази фрагментация затруднява прилагането на управлението на изкуствения интелект и спазването на нормативните изисквания.

ClickUp променя това, като работи като конвергентно AI работно пространство, задвижвано от контекстуално AI. AI е вградено директно в платформата, в която вече работите, което намалява риска от споделяне на чувствителна информация с неизвестни инструменти. То също така предлага силни функции за сигурност, включително строг контрол на достъпа и структурирани разрешения за защита на вашите данни.

Нека разгледаме по-отблизо как ClickUp дава приоритет на сигурността и я подкрепя с възможности от корпоративно ниво, за да ви помогне да избегнете предизвикателствата при внедряването на AI.

Получете защита на личните данни и сигурност на корпоративно ниво по подразбиране

ClickUp разглежда поверителността и сигурността като основополагащи за всяка функция, на която разчитате в платформата. Вашите данни се обработват на инфраструктура от корпоративно ниво, хоствана на Amazon Web Services (AWS), с вграден непрекъснат мониторинг и ограничен контрол на достъпа.

ClickUp също така отговаря на изискванията на GDPR, SOC 2, PCI DSS, ISO 27001, ISO 27017 и ISO 27018, които независимо проверяват неговите практики за сигурност. Данните се криптират както при пренос, така и при съхранение, което гарантира, че информацията, която съхранявате в ClickUp, остава защитена от неоторизиран достъп.

🎖️ Стратегическо предимство: ClickUp поддържа постоянен контрол върху сигурността. Платформата наблюдава сигурността и производителността 24/7/365 и непрекъснато извършва автоматизирани оценки на риска. Тя също така работи с независими трети страни за провеждане на редовни тестове за проникване.

Генерирайте AI резултати, без да изнасяте чувствителни данни

ClickUp Brain не е отделен чатбот или плъгин. Това е вграден AI асистент, който разбира вашите задачи, документи, чатове и проектни данни като работа, която вече притежавате и контролирате.

Вместо да експортира данни към външни AI инструменти и да дублира чувствителна информация, ClickUp Brain използва действителната структура и съдържание на вашето работно пространство, за да генерира резултати.

Можете да използвате ClickUp Brain и по следните начини:

Създавайте структурирани доклади, кратки съобщения, имейли и дори публикации в блогове с ясен тон и форматиране.

Създавайте описания на задачи, подзадачи и резюмета на срещи от прости езикови команди.

Задавайте въпроси на естествен език, за да получите точни работни прозрения от различни задачи, документи и минали разговори.

Можете да преобразувате резултатите от изкуствения интелект директно в задачи в ClickUp, да зададете отговорници, крайни срокове и зависимости и да превърнете информацията, получена от изкуствения интелект, в отчетна работа. Освен това, използвайте персонализирани полета, за да записвате подробности като статус, ниво на риск или информация за клиента, и задайте приоритети, за да подчертаете какво се нуждае от внимание най-напред.

Превърнете резултатите от изкуствения интелект в отчетни действия, като организирате и приоритизирате работата с ClickUp Tasks.

За по-дълги текстове съхранявайте резултатите от изкуствения интелект в ClickUp Docs и ги запазете за търсене или ги свържете директно с работата, която поддържат.

💡 Професионален съвет: Когато споделяте документи в ClickUp, можете да контролирате точно кой може да ги вижда и редактира. Можете да запазите документа като частен и да го споделите само с определени хора или екипи, да го отворите за всички в работното си пространство или да поканите външни сътрудници чрез имейл или линкове. Можете също да комбинирате конкретни разрешения с превключвателя Protect Doc, за да предотвратите случайно или неразрешено редактиране, като по този начин подпомагате запазването на фирмените политики и стандартни оперативни процедури в безопасност и без промени.

Предотвратете разрастването на изкуствения интелект с ClickUp BrainGPT

ClickUp Brain MAX разширява контекстуалните възможности на изкуствения интелект на ClickUp в мощен десктоп спътник, който намалява разрастването на изкуствения интелект и централизира интелигентната работа. Вместо да преминавате между несвързани инструменти за изкуствен интелект, можете да търсите и генерирате съдържание от една контролирана среда, свързана с вашата работна среда в ClickUp.

Създавайте чернови и анализирайте информация директно във вашия работен процес с ClickUp BrainMAX.

Освен това получавате:

Търсене в изкуствен интелект за предприятия: Търсете в ClickUp, в интернет и в свързани приложения като Google Drive, Figma, GitHub и SharePoint от едно място, за да намерите незабавно задачи, документи, файлове и важни подробности.

Действия, задвижвани от изкуствен интелект: Използвайте заявки на естествен език, за да обобщавате документи, създавате задачи, планирате срещи, генерирате съдържание или публикувате актуализации директно в ClickUp.

Talk to Text : Диктувайте задачи, съобщения и търсения без да използвате ръцете си, докато BrainMAX ги транскрибира и изпълнява в реално време. Диктувайте задачи, съобщения и търсения без да използвате ръцете си, докато BrainMAX ги транскрибира и изпълнява в реално време.

Множество модели изкуствен интелект: Достъп и избор от множество LLM, като ClickUp Brain, ChatGPT, Claude, DeepSeek и Gemini, в зависимост от конкретния случай на употреба.

ClickUp подкрепя своите AI възможности с ясно управление на данните и приложими защитни мерки. Платформата е сертифицирана по ISO 42001, глобален стандарт за отговорно и сигурно управление на AI. Освен това, ClickUp AI не се обучава на данни от вашето работно пространство, а лицензионните споразумения с AI партньорите изрично забраняват използването на данни на клиенти за обучение на модели.

Автоматизирайте работата си с Super Agents, без да губите контрол

ClickUp AI Super Agents са AI-задвижвани съотборници, които работят директно във вашето работно пространство, използвайки реалния контекст на проекта, за да помогнат за напредъка на работата.

Можете да взаимодействате със Super Agents, както бихте направили с колега. Възлагайте им задачи, @споменавайте ги в разговори или ги помолете да съберат документи и да проследят работата автоматично.

Автоматизирайте рутинната работа и сътрудничеството с колегите си, работещи с изкуствен интелект, като запазите пълен контрол върху разрешенията и надзора.

Супер агентите работят под пряк човешки контрол с ясно определени граници. Когато създадете такъв, можете да конфигурирате точно как той може да взаимодейства с вашето работно пространство (включително кои инструменти може да използва).

Всеки, който има разрешение да управлява достъпа, може да актуализира тази конфигурация по всяко време и да осигури непрекъснат надзор. Докато Super Agents автоматично получават данни от публичното работно пространство, за да бъдат в крак с актуалните събития, достъпът до конкретни или чувствителни области трябва да бъде изрично разрешен.

💡 Съвет от професионалист: Прегледайте достъпа до Super Agent чрез съществуващите си роли в работната среда, за да поддържате строг и предвидим контрол. Управлявайте внимателно достъпа на ниво член: Членовете, администраторите и собствениците могат по подразбиране да създават, задействат и управляват публични супер агенти, затова редовно проверявайте кой заема тези роли.

Защитете личните данни автоматично: разчитайте на разрешенията, базирани на роли, за да скриете всяка информация от профила на Super Agent, която потребителите нямат право да виждат.

Най-добрите функции на ClickUp

Записвайте срещите без усилие: Използвайте Използвайте ClickUp AI Notetaker , за да генерирате обобщения и задачи за действие, които остават свързани с задачите и документите във вашето работно пространство.

Сътрудничество с визуални ограничители: Обсъждайте идеи и планирайте в Обсъждайте идеи и планирайте в ClickUp Whiteboards , които наследяват разрешенията за работната среда и остават свързани с работата.

Поддържайте контекста на разговорите: Общувайте в Общувайте в ClickUp Chat в рамките на работното си пространство, вместо да разчитате на самостоятелни инструменти за чат, които фрагментират контекста и могат да компрометират сигурността.

Наблюдавайте работата безопасно: Визуализирайте информация в реално време чрез Визуализирайте информация в реално време чрез таблата за управление на ClickUp , като същевременно налагате достъп до чувствителни данни въз основа на роли.

Ограничения на ClickUp

Широкият набор от функции може да отнеме известно време, докато новите потребители свикнат с тях.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 11 080 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4540 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Един потребител на G2 казва:

Много ценя постоянните иновации на ClickUp и това, че залага силно на AI. AI Super Agent е мощен и ви позволява да конфигурирате рутинни задачи много бързо. Намирам шаблоните за полезни по време на процеса на настройка, въпреки че изискват много време и усилия, за да бъдат настроени правилно.

👀 Знаете ли, че... Според доклада „Състоянието на сигурността на изкуствения интелект “ на Acuvity, 70% от организациите все още не разполагат с оптимизирано управление на изкуствения интелект. Същият доклад установи, че 38% посочват сигурността на изкуствения интелект по време на изпълнение като най-голямото предизвикателство за сигурността на изкуствения интелект в предприятията.

2. Lumo (Най-доброто за AI, който поставя на първо място поверителността, без записване на данни или обучение на модели)

чрез Lumo

Разработен от екипа зад Proton Mail и Proton Drive, Lumo е AI асистент, който се занимава със задачи като писане, обобщаване и анализ.

Proton е разработил инструмента така, че да работи без да събира вашите данни. Той не записва вашите разговори и не използва повторно взаимодействията за персонализация. Платформата също не може да вижда какво питате или какво отговаря асистентът и никога не използва вашите данни за създаване на профили или обучение на модели на изкуствен интелект.

Разговорите се запазват с криптиране без достъп, така че само вашето устройство може да ги декриптира. Тъй като инструментът е изцяло с отворен код, вие или вашият екип по сигурността можете самостоятелно да прегледате кода, което засилва увереността, че защитата на личните данни е вградена в самата система.

Най-добрите функции на Lumo

Започнете да чатите веднага, без да се регистрирате или да създавате профил, за да имате бърз и безпроблемен достъп.

Съобразявайте се с регулаторните изисквания като GDPR и HIPAA, подкрепени от сертификатите ISO 27001 и SOC 2 на Proton.

Съхранявайте данните изцяло в рамките на компанията, като не позволявате разговорите да бъдат споделяни с трети страни или външни доставчици на AI.

Ограничения на Lumo

Може да дава несъвместими резултати при прецизни изчисления, като повтарящите се заявки дават различни отговори за една и съща входяща информация.

Цени на Lumo

Безплатно

Плюс: 12,99 $/потребител на месец

Оценки и рецензии за Lumo

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Lumo?

Един потребител на Reddit казва:

Използвал съм Lumo AI за изследвания. Това е много способен AI за тази цел. Използвам го в комбинация с Mistral. Помолих го да подробно опише темите, за които исках да науча повече, след подробна подсказка, и открих, че е директен и без излишни подробности.

⚡ Архив с шаблони: Безплатни шаблони за политики и процедури на компанията, които помагат на служителите да се ориентират ефективно на работното място

3. Duck. ai (Най-доброто решение за анонимни AI разговори и бързи обобщения без акаунти или проследяване)

Duck. ai е безплатен чатбот с изкуствен интелект, фокусиран върху поверителността, пуснат от DuckDuckGo през 2025 г. Той ви позволява да взаимодействате с множество големи езикови модели като GPT-4o mini, Claude 3. 5 Haiku и Llama 4, като същевременно гарантира, че вашите команди не се запазват или използват за обучение на модели.

Можете да използвате инструмента, за да генерирате отговори и да обобщавате текстове, без да създавате акаунт или да свързвате лична идентичност. За разлика от традиционните инструменти, които съхраняват разговорите на отдалечени сървъри, Duck. ai съхранява последните чатове локално на вашето устройство, така че можете да ги изтриете по всяко време.

Duck. ai включва и добре обмислени контроли за поверителност за контекстуална релевантност. Опцията „Използване на приблизително местоположение“ ви позволява да споделяте само данни за местоположението на ниво град с доставчиците на модели. Вашето точно местоположение и IP адрес остават скрити, а настройката е изключена по подразбиране, за да ви даде пълен контрол над управлението на данните.

Най-добрите функции на Duck.ai

Закачете ключови разговори, като запазите до пет чата в горната част на списъка с последните чатове за бърз достъп и ги предпазите от изтриване с бутона Fire Button.

Уточнете контекста на отговора, като споделяте ограничена информация, така че отговорите да следват правилните единици, дати и часова зона.

Съхранявайте временно данните от сесията в криптиран кеш за до 15 минути, за да се възстановите от проблеми с връзката, след което ги изтрийте завинаги.

Ограничения на Duck.ai

Инструментът може да предоставя по-малко персонализирани и релевантни отговори, което изисква допълнителна информация, за да се получи желаният резултат.

Цени на Duck.ai

Безплатно

Абонамент: 9,99 $/месец

Оценки и рецензии за Duck.ai

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

📮 ClickUp Insight: 53% от организациите нямат управление на изкуствения интелект или разполагат само с неформални насоки. А когато хората не знаят къде отиват данните им – или дали даден инструмент може да създаде риск за съответствието – те се колебаят. Ако AI инструментът не е част от надеждни системи или има неясни практики за обработка на данни, страхът „Ами ако това не е сигурно?“ е достатъчен, за да спре внедряването му. Това не е случаят с напълно регулираната и сигурна среда на ClickUp. ClickUp AI е в съответствие с GDPR, HIPAA и SOC 2 и притежава сертификат ISO 42001, което гарантира, че вашите данни са защитени, сигурни и се управляват отговорно. На външни доставчици на изкуствен интелект е забранено да обучават или съхраняват данни на клиенти на ClickUp, а поддръжката на множество модели работи при единни разрешения, контрол на поверителността и строги стандарти за сигурност. Тук управлението на изкуствения интелект става част от самото работно пространство, така че екипите могат да използват изкуствения интелект с увереност, без допълнителен риск.

4. Quill Meetings (най-подходящ за транскрипция на частни срещи, която се изпълнява изцяло на вашето устройство)

чрез Quill Meetings

Ако търсите AI за срещи, която не изпраща вашите разговори към външни системи, Quill предлага решение, което поставя на първо място поверителността.

Той транскрибира дискусиите в реално време и ги превръща в структурирани резюмета и последващи действия, помагайки на вашия екип да вземе решения, без да разчита на ръчно водене на бележки.

Вместо да се присъединява към срещи като бот или да пренасочва аудио през мулти-клауд среди, Quill работи изцяло на вашия Mac или PC. Освен това аудиото никога не напуска вашето устройство, което запазва разговорите лични и прави инструмента гъвкав за лични срещи или дори индивидуални сесии за мозъчна атака.

Инструментът също така автоматично заснема визуалния контекст. Когато някой сподели екрана си по време на среща, той прави екранни снимки и добавя тази информация директно към вашите бележки.

Най-добрите функции на Quill

Търсете и откривайте ключови информации с помощта на опростен интерфейс, който ви помага бързо да намирате и подчертавате важната информация.

Получавайте седмични обобщения и предложения за подобрения, заедно с ясен списък на проекти, които изискват последващи действия.

Извличайте показатели от разговори в организирани таблици и генерирайте съдържание за подкасти, презентации или лекции.

Ограничения на Quill

Тъй като Quill работи на вашето устройство, производителността зависи от вашия хардуер и може да се забави на по-стари машини.

Цени на Quill

Безплатно

Lite: 7,99 $/месец

Неограничен: 19,99 $/месец

Екипи: 15 USD/месец на работно място

Оценки и рецензии за Quill

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Quill?

Един потребител на G2 казва:

Като консултант, който се занимава с множество разговори с основатели, разговори с ръководители и интервюта за проучвания на клиенти, Quill Meetings е бил огромно предимство при управлението на всички последващи действия и следващи стъпки. Фактът, че всичко се обработва локално, гарантира поверителността на моите клиенти, което е от решаващо значение при работа с чувствителни стратегии за растеж и навлизане на пазара.

Като консултант, който се занимава с множество разговори с основатели, разговори с ръководители и интервюта за проучвания на клиенти, Quill Meetings е бил огромно предимство при управлението на всички последващи действия и следващи стъпки. Фактът, че всичко се обработва локално, гарантира поверителността на моите клиенти, което е от решаващо значение при работа с чувствителни стратегии за растеж и навлизане на пазара.

5. Standard Notes (Най-доброто решение за сигурно, криптирано водене на бележки и дългосрочно съхранение на знания)

чрез Standard Notes

Standard Notes е приложение за водене на бележки с цялостно криптиране, създадено за сигурно и дългосрочно съхранение на знания. Можете да започнете с обикновен текст, за да пишете без разсейване, и да го разширите до богат текст, електронни таблици, задачи, списъци с неща за вършене, отстъпки, пароли и токени.

Всички бележки се криптират на вашето устройство, преди да бъдат синхронизирани, което гарантира, че само вие и изрично упълномощени сътрудници имат достъп до тях. Дългосрочната история на ревизиите допълва и служи като безкрайна функция за отмяна, която ви позволява да прегледате и възстановите всяка версия на бележка от най-ранния й вариант.

За да укрепи управлението на данните, инструментът предлага криптирани нощни резервни копия на всички бележки във вашата пощенска кутия. Той поддържа и двуфакторна автентификация с помощта на временни токени, за да предотврати изтичането на данни и да защити чувствителната информация.

Най-добрите функции на Standard Notes

Организирайте бележките си ефективно, като закачате важните или ги премествате в кошчето с опции за възстановяване или трайно изтриване.

Заключете отделни бележки с допълнителен парол, за да добавите допълнително ниво на защита за чувствителното съдържание.

Осигурете сигурен достъп до приложението с помощта на специален парол или биометрична автентификация, като Face ID или разпознаване на пръстови отпечатъци, за да предотвратите неоторизирано разглеждане.

Ограничения на Standard Notes

Синхронизирането и декриптирането на бележки на мобилни устройства понякога може да бъде бавно и да доведе до срив на приложението.

Цени на Standard Notes

Стандартен: Безплатен

Производителност: 63 $/година

Професионална версия: 84 $/година

Оценки и рецензии за Standard Notes

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Standard Notes?

Един потребител на G2 казва:

Харесва ми фактът, че те поставят поверителността на първо място с високо защитения си криптиран канал за синхронизиране на данни и бележки в рамките на едно устройство. И ми харесва, че разполагат с инструменти за разработчици. Същият инструмент за разработчици се намира в браузърите и е наличен и в този софтуер. Това означава, че мога да проверя под капака за някои несъответствия в кода и проблеми със стила на моите бележки.

👀 Интересен факт: Според доклада „The State of AI in the Cloud“ на Wiz, самохостната изкуствена интелигентност набира сериозна скорост, като приемането на BERT скача от 49% на 74% на годишна база сред водещите модели.

6. Tutanota (Най-доброто решение за криптирани от край до край имейли и календари за екипи, които държат на поверителността)

чрез Tutanota

Tuta е платформа за криптирана електронна поща и календар, създадена за екипи и лица, които се нуждаят от висока степен на сигурност, без да се жертва използваемостта.

Когато изпращате имейли на други потребители на Tuta, автоматично се прилага криптиране от край до край, като се използва асиметрично криптиране. За съобщения, изпратени извън платформата, имейлите все пак могат да бъдат защитени с еднократна споделена парола, като се използва симетрично криптиране, което получателят използва, за да декриптира съобщението.

На архитектурно ниво инструментът следва модел с нулево знание и използва постквантова криптография. Този подход защитава вашите данни дори ако сървърите бъдат компрометирани и помага за осигуряване на бъдеща защита на комуникациите срещу нововъзникващи киберзаплахи.

Най-добрите функции на Tutanota

Поддържайте множество псевдоними на имейл адреси и персонализирани домейни, за да управлявате идентичностите и да поддържате професионално присъствие.

Защитете своя акаунт с двуфакторна автентификация и анонимна регистрация без телефонни номера или IP регистрация.

Защитете данните си от фишинг и гарантирайте спазването на политиката на вашата компания за изкуствен интелект с вградени филтри и блокери за проследяване в Tuta Mail.

Ограничения на Tutanota

Не поддържа подпапки за организиране на имейли, което може да доведе до по-малко структурирана пощенска кутия.

Цени на Tutanota

Лично : Безплатно Революционно: 3,60 €/месец (4,18 $/месец) Легенда: 9,60 €/месец (11,14 $/месец)

Безплатно

Революционен: 3,60 евро/месец (4,18 долара/месец)

Легенда: 9,60 евро/месец (11,14 долара/месец)

Бизнес : Essential: 7,20 € на потребител на месец (8,35 $ на потребител на месец) Advanced: 9,60 € на потребител на месец (11,14 $ на потребител на месец) Unlimited: 14,40 € на потребител на месец (16,70 $ на потребител на месец)

Essential: 7,20 евро/потребител на месец (8,35 долара/потребител на месец)

Разширено: 9,60 евро/потребител на месец (11,14 долара/потребител на месец)

Неограничен: 14,40 евро/потребител на месец (16,70 долара/потребител на месец)

Безплатно

Революционен: 3,60 евро/месец (4,18 долара/месец)

Легенда: 9,60 евро/месец (11,14 долара/месец)

Essential: 7,20 евро/потребител на месец (8,35 долара/потребител на месец)

Разширено: 9,60 евро/потребител на месец (11,14 долара/потребител на месец)

Неограничен: 14,40 евро/потребител на месец (16,70 долара/потребител на месец)

Оценки и рецензии за Tutanota

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Tutanota?

Един потребител на Capterra казва:

Ние го използваме, за да комуникираме поверително с нашите пациенти (криптиране от край до край). Създадохме споделена пощенска кутия, която позволява на няколко служители да имат достъп до цялата история на комуникацията с нашите пациенти. Това прави ежедневната ни работа много удобна.

7. Skiff (Най-доброто решение за криптирана електронна поща и съвместна работа с документи с висока степен на защита на самоличността)

чрез Skiff

Споделянето на чувствителни имейли и документи чрез инструменти, които сканират съдържанието или проследяват активността, създава ненужен риск. Skiff решава този проблем, като предлага сигурно работно пространство, изградено на базата на криптиране и контрол от страна на потребителя.

Той прилага криптиране от край до край по подразбиране, като вашите имейли и теми са видими само за предназначените получатели. Skiff Pages разширява същата защита и за документи, като ви позволява да създавате, редактирате и споделяте съдържание в реално време, като всичко остава напълно криптирано.

С функции като персонализирани домейни, псевдоними за имейл, блокиране на проследяващи устройства и организация на пощенската кутия на базата на папки, можете да си сътрудничите професионално, като същевременно запазвате пълен контрол над методите за събиране на данни и самоличността си.

Най-добрите функции на Skiff

Автоматично синхронизирайте събитията в календара, като добавяте покани, потвърждения за участие и актуализации директно от пощенската си кутия в Skiff.

Споделяйте файлове безопасно, като използвате криптирани връзки, които защитават достъпа при външно сътрудничество.

Удостоверявайте се по поверителен начин, като използвате опции за вход чрез крипто портфейл за сътрудничество и споделяне.

Ограничения на Skiff

Skiff понастоящем предлага ограничена поддръжка за интеграция с имейл платформи на трети страни.

Цени на Skiff

Безплатно

Essential: 4 $/месец

Pro: 10 $/месец

Бизнес: 15 USD/потребител на месец

Оценки и рецензии за Skiff

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Skiff?

Един потребител на G2 казва:

Криптиране от край до край, пълна сигурност и отлично потребителско изживяване са най-добрите характеристики на Skiff Mail. От добавяне на псевдоними и блокиране на тракери до добавяне на филтри или персонализирани домейни, Skiff Mail улеснява управлението на имейлите на вашите екипи.

👀 Знаете ли, че... Почти 50% от организациите очакват нарушение на данните, причинено от AI инструменти. Други 49% определят Shadow AI като втората по големина заплаха за сигурността, подчертавайки рисковете от неуправляваното използване на AI.

8. Obsidian (Най-доброто решение за управление на знания с приоритет на локалната информация и лични бази от знания)

чрез Obsidian

Obsidian е платформа за управление на знания, която поставя на първо място локалното съхранение и е създадена за хора, които искат пълен контрол над своята информация. Всички бележки се съхраняват като обикновени Markdown файлове на вашето устройство, а не в облак, контролиран от доставчика, което ви дава пряк контрол над управлението на данните.

Можете да свързвате бележки между концепции, хора, места, книги и идеи, за да изградите лична система от знания, която с времето се разраства органично. Интерактивният графичен изглед визуално представя тези връзки, помагайки ви да откриете модели, които иначе биха останали незабелязани.

За екипите инструментът предлага прецизен контрол върху синхронизацията и сътрудничеството. Изберете точно кои файлове и настройки да се синхронизират между устройствата, като същевременно запазите останалото съдържание като лично. Споделените файлове позволяват сътрудничество, без да се прехвърлят всички данни в централна система, като по този начин се запазват ясни граници около чувствителното съдържание.

Най-добрите функции на Obsidian

Проследявайте промените във времето с вградена история на версиите, която ви позволява да преглеждате и възстановявате ревизиите за всяка бележка (до една година история).

Работете офлайн и синхронизирайте по-късно, като редактирате бележките си без интернет връзка, а след това автоматично обединете промените, когато отново сте онлайн.

Организирайте идеите си визуално с помощта на Canvas за мозъчна атака и планиране с вградени бележки, медии и уеб съдържание.

Ограничения на Obsidian

Безплатният план не позволява сътрудничество в реално време, а ефективното му използване изисква запознаване с Markdown.

Цени на Obsidian

Безплатно

Синхронизация: 5 USD/потребител на месец

Публикуване: 10 $/сайт на месец

Оценки и рецензии за Obsidian

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: 4,8/5 (над 40 отзива)

Какво казват реалните потребители за Obsidian?

Един потребител на Capterra казва:

Моделът с локално хранилище елиминира латентността и притесненията от изтичане на данни, а с Obsidian Sync мога да продължа точно оттам, откъдето съм спрял, на всяко устройство. Архитектурата, която дава приоритет на локалното съхранение, запазва всяка бележка на моето устройство, така че е светкавично бърза и много по-малко изложена на заплахи за сигурността.

9. SimpleLogin (Най-доброто решение за защита на имейл идентичността и намаляване на проследяването с помощта на сигурни псевдоними)

чрез SimpleLogin

Ако искате да намалите проследяването на имейли и излагането на данни, SimpleLogin е инструмент с отворен код за създаване на псевдоними на имейли, предназначен да ви помогне да защитите основната си пощенска кутия.

Той работи, като генерира псевдоними на имейл адреси, които препращат съобщенията към вашия реален имейл адрес. Това ви позволява да се регистрирате за инструменти и услуги, без да разкривате истинската си самоличност.

Всеки псевдоним може да бъде временно спрян, изтрит или реактивиран незабавно, което е особено полезно, ако псевдонимът започне да получава спам или се появи в нарушение на данните. Можете също да отговаряте на имейли директно от псевдонима, за да предотвратите спам и фишинг, като същевременно поддържате пълния поток на комуникация.

С активирана PGP поддръжка, инструментът криптира входящите имейли, използвайки вашия собствен PGP ключ, преди да ги препрати към вашата пощенска кутия. Това гарантира, че само вие можете да декриптирате и прочетете съобщенията.

Най-добрите функции на SimpleLogin

Пренасочвайте псевдоними към няколко пощенски кутии, като добавите съществуващи пощенски кутии и изберете къде всеки псевдоним да препраща имейлите.

Увеличете сигурността на акаунта си, като активирате двуфакторна автентификация с TOTP и/или WebAuthn (FIDO), за да се предпазите от неоторизиран достъп.

Добавете свои домейни, за да създадете псевдоними на марката, като contact@your-domain.com или hi@your-domain.com, като същевременно запазите основната си пощенска кутия скрита.

Ограничения на SimpleLogin

Персонализираните домейни не могат да се споделят с други потребители, което ограничава управлението на псевдонимите между членовете на семейството или екипите.

Цени на SimpleLogin

Отворен код

Безплатно

Премиум: 4 USD/потребител на месец

Оценки и рецензии за SimpleLogin

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за SimpleLogin?

Един потребител на Reddit казва:

Използвам го за всичко от няколко месеца и никога не съм имал проблеми. Използвам и няколко персонализирани домейн имена за псевдоними. Той е изключителен.

10. Protecto (Най-доброто решение за защита и управление на корпоративни данни при използване на AI модели)

чрез Protecto

Protecto AI е слой за защита на данните на корпоративно ниво, който се намира между вашите операционни системи и AI моделите, които използвате.

Той автоматично идентифицира PII, PHI, PCI и друга поверителна бизнес информация във вашите документи и набори от данни. Въз основа на дефинираните от вас политики, той може да маскира, редактира, токенизира или блокира чувствителни елементи според нуждите.

Това ниво на контрол се постига чрез контекстно-базиран контрол на достъпа (CBAC). Инструментът оценява кой прави AI заявката и контекста, в който се използват данните, което ви позволява да прилагате прецизни правила последователно в сложни среди.

С детерминистична токенизация и маскиране, запазващо формата, структурата на вашите данни остава непроменена, така че AI моделите могат да продължат да генерират точни и значими резултати, без да имат достъп до реалните стойности.

Най-добрите функции на Protecto

Спазвайте регулациите за поверителност като HIPAA, GDPR, DPDP и CPRA, като маскирате личната информация и контролирате достъпа до чувствителни данни.

Анализирайте и моделирайте данни безопасно, като използвате маскирани набори от данни, без да разкривате чувствителна информация.

Заменете PII и PHI с сигурни токени, за да подпомогнете анализите, разработката на AI, споделянето и отчитането с намален риск.

Ограничения на Protecto

Обработката на специфични за домейна или патентовани данни може да изисква персонализирани схеми и настройки.

Цени на Protecto

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Protecto

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: Недостатъчно рецензии

Обединете AI изпълнението, което поставя на първо място поверителността, в една сигурна система с ClickUp

AI работи най-добре, когато се вписва естествено в начина, по който работите, и остава под контрол от начало до край. За екипите, които се грижат за поверителността, разпръснатите AI инструменти създават рискове за сигурността и разрастване на AI.

ClickUp обаче предлага контекстуална изкуствена интелигентност, която работи директно във вашето работно пространство, където вече съществуват разрешения и управление на данните. От генерирането на резултати с ClickUp Brain до действията по тях чрез BrainMAX и Super Agents, всяко взаимодействие с изкуствената интелигентност остава в рамките на сигурна система за запис.

Вашите данни не се използват за обучение на модели и остават подчинени на ясни контроли за достъп и съответствие с GDPR, SOC 2 и ISO 42001.

Готови ли сте да използвате AI, без да губите контрол над вашите данни? Започнете да използвате ClickUp безплатно още днес и обединете работата си и AI в едно сигурно работно пространство.

Често задавани въпроси

Никой LLM не предлага поверителност по подразбиране. Поверителността зависи от това как моделът се внедрява, управлява и ограничава. Най-безопасният подход е да използвате LLM чрез контролирана платформа като ClickUp. Тя не използва вашите данни за обучение, не ги съхранява след обработка и налага достъп чрез строги разрешения за работната среда и стандарти за съответствие с нормативните изисквания.

Инструментът за изкуствен интелект, който зачита поверителността, има ясна политика за управление на данните, така че знаете точно каква информация се събира и как се използва. Вашите данни не се използват за обучение на модели, освен ако изрично не го разрешите. Инструментът разполага със строги мерки за сигурност, включително криптиране, контрол на достъпа въз основа на роли, регистри за одит и съответствие с признати регулаторни стандарти. Инструментът следва и практики за минимизиране на данните, като събира само необходимото и ви дава пълен контрол да изтривате данните си, когато е необходимо.

Да, някои AI инструменти могат да се обучават на базата на данните на вашата компания, но дали ще го правят зависи изцяло от политиката за данни на инструмента и вашите настройки. Инструментите за управление на поверителността по подразбиране не използват вашите данни за обучение и изискват изрично съгласие. Ако даден инструмент се обучава автоматично на базата на данни на клиенти или скрива това зад неясни условия, той не е подходящ за екипи, които се фокусират върху поверителността.

Не по подразбиране, но AI инструментите за предприятия обикновено предлагат по-силни контроли за сигурност от инструментите за потребители. Тези инструменти за управление на модели често включват криптиране, контрол на достъпа въз основа на роли, аудитни регистри, SSO и съответствие с регламенти за поверителност като SOC 2 или GDPR. Те също така осигуряват по-добри административни контроли и изолиране на данните. Все пак, фактът, че са „за предприятия“, не гарантира автоматично поверителност. Все пак трябва да прегледате политиките за данни и практиките за обучение на инструмента, преди да го използвате с данните на вашата компания.

В някои случаи, да. Ако работите в регулирана индустрия като здравеопазване, финанси или правни услуги, публичните AI инструменти могат да създадат рискове за съответствие и излагане на данни. Причината е, че много инструменти за потребители могат да използват данни за подобряване на моделите или да нямат строг контрол на достъпа. Регулираните екипи трябва да използват AI инструменти за управление, които предлагат ясни политики за данни, без обучение по подразбиране на модели, силни мерки за сигурност и поддръжка на съответствието, съобразена с изискванията на индустрията.

Най-безопасният начин да използвате AI на работното място е да го третирате като всяка друга система, която обработва чувствителни бизнес данни. Изберете доставчици с прозрачни политики за данни, ясни условия за съхранение и без обучение на модели въз основа на вашите данни без изрично съгласие. Въведете контрол на достъпа въз основа на роли, следвайте принципа на минимални права и споделяйте само минималната необходима информация. Най-важното е да създадете вътрешни указания за използване на AI, така че всеки да разбере какво е позволено и какво не.