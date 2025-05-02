10-те най-добри софтуера за анализ на разговори през 2025 г.

Всяко търговско обаждане, взаимодействие с поддръжката или екипна среща е изпълнено с ценна информация. Проблемът? Повечето от нея се губи на заден план.

Тук на помощ идва софтуерът за анализ на разговори. Той ви помага да записвате, анализирате и реагирате бързо в критични моменти.

В тази публикация в блога ще разгледаме 10-те най-добри софтуера за анализ на разговори, с които да усъвършенствате процеса на продажби, да подобрите обучението и да проследявате ключовите моменти в сделката. 👀

Най-добрият софтуер за анализ на разговори на един поглед

Инструмент Най-подходящ за Основни функции Цени ClickUp Анализ на разговорите с помощта на изкуствен интелект AI Notetaker, ClickUp Brain insights, CRM, Docs, Chat, автоматизирано създаване на задачи Безплатно; 7–12 долара/потребител/месец; Brain +7 долара; Enterprise: по поръчка Gong Разширени анализи на продажбите Прогнозиране на приходите, записване на разговори, оценки на вероятността за сключване на сделка, автоматизация на потоците Индивидуални цени Chorus Съвети за продажби и информация за сключване на сделки Транскрипция, проследяване на сделки, акценти от разговори, карти за оценка на коучинг Индивидуални цени Avoma Анализ на разговорите с помощта на изкуствен интелект Транскрипция в реално време, резюмета на срещи, плейлисти с разговори Индивидуални цени Jiminny Автоматизирано оценяване на разговори AI оценяване, табла за сделки, коучинг прозрения Индивидуални цени Salesloft Унифицирани процеси на продажбите Планиране на ритъма, многоканално общуване, проследяване на производителността, наставничество по време на разговор Индивидуални цени Otter. ai Транскрипция в реално време Резюмета на срещи, идентификация на говорителя, редактиране на живо, интеграция с Zoom Безплатно; Pro: 16,99 $/потребител/месец; Business: 30 $; Enterprise: по избор ExecVision Коучинг за производителност Интелигентни сигнали, табла за обучение, библиотеки с разговори Индивидуални цени Fireflies. ai Бележки от срещи, създадени с помощта на изкуствен интелект Транскрипция на над 69 езика, търсене по звукови фрагменти, инструменти за сътрудничество Безплатно; Pro: 10 $/потребител/месец Salesforce Sales Cloud Интегрирани CRM анализи Проследяване на възможности, прогнозиране с изкуствен интелект, мобилен CRM, оценяване на потенциални клиенти 25–500 долара/потребител/месец (фактурира се ежегодно)

Какво е софтуер за анализ на разговори?

Софтуерът за анализ на разговори е технология, която използва изкуствен интелект (AI), машинно обучение и обработка на естествен език (NLP), за да записва, анализира и интерпретира взаимодействията с клиенти в различни комуникационни канали.

Той предоставя информация за моделите на разговори, настроенията на клиентите и техните намерения. Това позволява на бизнеса да подобри ангажираността на клиентите, да подобри продажбите, да получи информация за приходите и да оптимизира обслужването на клиентите.

Какво трябва да търсите в софтуера за анализ на разговори?

Когато избирате софтуер за анализ на разговори, обърнете внимание на следните ключови функции:

Анализ на настроенията: Използва изкуствен интелект за обслужване на клиенти , за да разбере емоциите на обаждащите се по време на взаимодействията и да идентифицира удовлетворението или неудовлетворението им.

Преобразуване на реч в текст: автоматично транскрибира разговорите за лесен анализ и справка.

Откриване на ключови думи и фрази: Идентифицира ключови термини, за да разкрие притесненията и интересите на клиентите.

Обратна връзка в реално време: Предоставя на агентите незабавни предложения за подобряване на тяхната ефективност.

CRM интеграция: Синхронизира данните от разговорите с вашата система за управление на взаимоотношенията с клиентите (CRM), за да подобри профилите на клиентите и работните процеси.

Запис и анализ на разговори: Записва разговори за целите на съответствие, осигуряване на качество и обучение.

🧠 Интересен факт: Потребителите често приписват човешки качества на агентите за разговори, феномен, известен като „ефектът Елиза“. Тази тенденция може да доведе до надценяване на възможностите на CIS от страна на потребителите, което подчертава важността на отговорното проектиране на тези системи, за да се управляват очакванията на потребителите.

Най-добрият софтуер за анализ на разговори

Денят на един мениджър по продажбите често е изпълнен с проследяване на рисковете по сделките, обучение на търговските представители и анализ на тенденциите при клиентите. Подходящият софтуер за анализ на разговори превръща ежедневните разговори по продажбите в стратегически прозрения, които ви помагат да сключите повече сделки и да усъвършенствате обучението.

Ето най-добрите софтуери за анализ на разговори, които правят това възможно:

1. ClickUp (най-добър за анализ на разговори с изкуствен интелект)

Някои разговори пораждат идеи. Други сключват сделки. Но тези златни моменти могат да ви се изплъзнат, когато сте затрупани с обаждания и съобщения.

ClickUp, приложението за всичко, свързано с работата, ги поставя на преден план и превръща ежедневните взаимодействия в прозрения, които променят нещата.

Ето как той подпомага пътя на клиента от първия контакт до подписването на договора.

ClickUp CRM

Опитайте ClickUp CRM безплатно Вижте на един поглед потенциалните си клиенти и тръбопровода, състоянието на сделките и задачите в процес на изпълнение с ClickUp CRM.

Първо, имате нужда от място, където да управлявате вашите потенциални клиенти и взаимодействия с клиенти. ClickUp CRM организира всеки потенциален клиент, за да ви позволи да следите важни разговори за продажби и да управлявате взаимоотношенията с клиенти на едно място.

След като потенциалните клиенти са въведени в системата, проследяването на напредъка на продажбите е от ключово значение.

Софтуерът за управление на продажбите ClickUp Sales Project Management Software помага да следите процесите, да прогнозирате приходите и да проследявате ефективността на продажбите с информация в реално време. Независимо дали управлявате дълъг цикъл на продажби или сключвате бързи сделки, той ви дава видимост за всяка възможност.

ClickUp AI Notetaker

Получавайте незабавни резюмета на транскрипции и задачи за действие от вашите продажбени разговори с ClickUp AI Notetaker.

ClickUp AI Notetaker автоматично транскрибира вашите търговски срещи с етикети на говорителите, записва задачите за действие и организира всичко в обобщения, които могат да се търсят.

Трябва да си спомните конкурент, споменат в презентацията пред клиент от миналата седмица? Или търсите тенденции в възраженията по вашата тръбопроводна система? Използвайте изкуствен интелект в продажбите, за да свържете моментално точките и да анализирате разговорите за обучение по продажби, автоматизирани обобщения на сделки и информация в реално време, която подпомага по-интелигентни решения.

ClickUp Brain

Но суровите транскрипти не са достатъчни – вие се нуждаете от информация, която да ви подтикне към действие. ClickUp Brain извлича ключови решения, предлага последващи действия и дори идентифицира потенциални рискове за сделката въз основа на вашите срещи. Мислете за него като за ваш AI-задвижван търговски асистент, който ви помага да правите по-умни ходове въз основа на вашите разговори.

Извличайте важни информации, решения и данни от вашите срещи с ClickUp Brain.

Имате нужда да актуализирате екипа си? AI може автоматично да публикува обобщения и задачи за действие в каналите на ClickUp Chat, така че всички да са на една и съща страница.

Пишете и изпращайте съобщения по-бързо с AI в ClickUp Chat

Сега, когато знаете какво трябва да се направи, е време да предприемете действия. Можете да създадете задачи в ClickUp, за да възложите последващи действия, предложения или следващи стъпки с ясни срокове и отговорни лица.

ClickUp Docs

Поддържайте актуални документи за подпомагане на продажбите с ClickUp Docs.

Освен това, ClickUp Docs обединява стратегии, бележки по сделки и обратна връзка от клиенти в едно общо пространство за сътрудничество. Лесно е да създавате живи документи за наръчници за продажби, стратегии за успех на клиентите и бележки от срещи – всички свързани с задачи и работни процеси.

Можете също да маркирате заинтересованите страни, да зададете крайни срокове и да вградите инструменти за проследяване на сделки в софтуера за управление на комуникацията с клиенти, за да улесните процеса на одобрение и последващо проследяване.

Най-добрите функции на ClickUp

Персонализирайте таблата: Използвайте Използвайте таблата на ClickUp , за да следите ключови показатели като ефективност на продажбите, процент на превръщане на потенциални клиенти и оценки за удовлетвореността на клиентите.

Проследявайте важни събития: Задавайте, проследявайте и постигайте продажбени цели, като съгласувате усилията на екипа с целите на организацията, използвайки Задавайте, проследявайте и постигайте продажбени цели, като съгласувате усилията на екипа с целите на организацията, използвайки ClickUp Goals.

Автоматизирайте процесите: разпределяйте задачи автоматично, когато сделката премине в следваща фаза, задействайте напомняния за последващи действия или настройте известия с разпределяйте задачи автоматично, когато сделката премине в следваща фаза, задействайте напомняния за последващи действия или настройте известия с ClickUp Automations

Централизирайте работните процеси по продажбите: Управлявайте Управлявайте генерирането на потенциални клиенти с AI , проследявайте взаимодействията с клиентите и контролирайте продажбения процес в рамките на една платформа.

Ограничения на ClickUp

Потребителите могат да се сблъскат с трудна крива на обучение поради богатите функции и опции за персонализиране.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Един потребител на G2 нарича ClickUp „променящ играта“:

Екипът се мъчеше да проследява бележки, срокове за изпълнение, задачи, рекламни тактики и категоризация за целия ни процес. Използването на календари, задачи, Excel таблици (пивотни таблици) и PowerPoint презентации на Google беше неефективно…Click-Up ни позволява да проследяваме важни промени в съдържанието, рекламен календар, бележки и резултати от срещи, маркетингови и рекламни данни, както и продажбени цели и задачи!

Екипът се мъчеше да проследява бележки, срокове за изпълнение, задачи, рекламни тактики и категоризация за целия ни процес. Използването на календари, задачи, Excel таблици (пивотни таблици) и PowerPoint презентации на Google беше неефективно…Click-Up ни позволява да проследяваме важни промени в съдържанието, рекламен календар, бележки и резултати от срещи, маркетингови и рекламни данни, както и продажбени цели и задачи!

📮 ClickUp Insight: 21% от анкетираните искат да използват изкуствен интелект, за да постигнат професионални успехи, като го прилагат в срещи, имейли и проекти. Макар че повечето приложения за имейл и платформи за управление на проекти имат вграден изкуствен интелект като функция, той може да не е достатъчно безпроблемен, за да обедини работните процеси между различните инструменти. Но ClickUp е разгадал кода! С нашите функции за управление на срещи, базирани на изкуствен интелект, можете лесно да създавате точки в дневния ред, да записвате бележки от срещи, да възлагате задачи от бележките от срещите, да транскрибирате записи и много други. Спестете до 8 часа срещи на седмица, точно като нашите клиенти от Stanley Security!

2. Gong (Най-добър за напреднали анализи на продажбите)

чрез Gong

Gong превръща разговорите с клиенти в полезни информации. Действайки като виртуален участник в срещите, той записва и транскрибира телефонни разговори, имейли и видео срещи, използвайки автоматично разпознаване на реч (ASR) и обработка на естествен език (NLP).

Но това не е всичко – Gong анализира и тези взаимодействия, за да открие сигнали, които водят до сключване на сделки, от възражения и споменавания на конкуренти до намеренията на купувачите. Неговата безпроблемна интеграция с CRM системи и календарни приложения помага на екипите по продажбите да усъвършенстват подхода си, да прогнозират приходите и да сключват повече сделки.

Най-добрите функции на Gong

Записвайте продажбени разговори и срещи, за да анализирате взаимодействията с клиентите и да подобрите стратегиите за продажби.

Прогнозирайте приходите с точност, като използвате изкуствен интелект за предсказване на резултатите от продажбите.

Дайте приоритет на сделките с голямо въздействие с оценки за вероятността за сключване на сделка

Автоматизирайте контактите с потенциални клиенти в голям мащаб с функцията Flows .

Ограничения на Gong

Функцията за търсене може да бъде ненадеждна при търсене на конкретни ключови думи или акаунти.

Не е лесно да качите запис, а функцията им за автоматично преобразуване в текст не е много точна.

Цени на Gong

Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Gong

G2: 4,8/5 (над 6000 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 500 отзива)

Какво казват реалните потребители за Gong?

Акценти от рецензия на G2:

Мисля, че една от най-добрите функции на Gong са прегледите на разговорите, които се получават след приключване на срещите с клиенти. Един по-нов аспект, който не ми допада, е количеството напомнящи имейли, които се изпращат в деня на срещите ми. Виждам, че на всеки клиент се изпращат по 4 напомняния. […]

Мисля, че една от най-добрите функции на Gong са прегледите на разговорите, които се получават след приключване на срещите с клиенти.

Един по-нов аспект, който не ми допада, е количеството напомнителни имейли, които се изпращат в деня на срещите ми. Виждам, че на всеки клиент се изпращат по 4 напомнителни имейла. […]

🧠 Интересен факт: Продажбените обаждания датират от края на 19 век, като пионер в тази област е Джон Х. Патерсън от NCR. Той въвежда структурирани процеси на продажби, сценарии за презентации и организирани територии, с което поставя основите на съвременните техники за продажби.

3. Chorus (Най-добър за обучение по продажби и информация за сключване на сделки)

чрез Chorus

Chorus помага на екипите по продажбите да записват и транскрибират автоматично разговорите и срещите, като подчертава ключовите моменти, за да усъвършенствате съдържанието си за подпомагане на продажбите.

Освен проследяване на разговорите, Chorus предоставя анализи за идентифициране на тенденции, възможности за обучение и рискове. Мениджърите могат да споделят откъси от разговори, да използват карти за оценка на производителността и да определят най-добрите практики, които могат да се прилагат в по-голям мащаб. Инструментите за сключване на сделки проследяват фрази, свързани с ангажименти, и следващите стъпки, като гарантират, че последващите действия винаги са точни.

Най-добрите функции на Chorus

Отключете данните за паричните преводи, за да получите бизнес информация и анализи, с които да създавате и разпределяте задачи.

Открийте пазарната интелигентност, като анализирате мненията на клиентите, за да разберете по-добре тенденциите в сделките и конкурентните мнения.

Прогнозирайте сделките с увереност, като автоматично записвате и синхронизирате контактите и комуникациите с вашата CRM система.

Ограничения на Chorus

Няма опция за изпращане на масови текстови съобщения до екипа.

Няма поддръжка за дефиниране на персонализирани полета или автоматично импортиране на данни.

Цени на Chorus

Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Chorus

G2: 4,5/5 (над 2900 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 60 отзива)

💡 Съвет от професионалист: Приложете рамката „TALK“, като включите теми, въпроси, лекота и любезност в разговорите си, за да насърчите по-добри взаимоотношения и разбирателство. Започнете с общи теми, за да изградите връзка, покажете искрен интерес, задавайки обмислени въпроси, добавете лекота или хумор, за да поддържате приятелска атмосфера, и бъдете съпричастни и уважителни в общуването си.

4. Avoma (Най-добър за анализ на разговори, базиран на изкуствен интелект)

чрез Avoma

Avoma използва изкуствен интелект за анализ на разговорите чрез слушане, транскрибиране и подчертаване на ключови моменти в разговорите. Той се интегрира безпроблемно с инструменти като Aircall, за да улавя информация за разговорите в реално време – кой говори, какво се обсъжда и кои действия изискват последващи действия.

С течение на времето Avoma става все по-умен, усъвършенствайки своите препоръки, за да помогне на екипите по продажбите и маркетинга да разширят комуникацията си без усилие. Софтуерът за сътрудничество в продажбите помага на екипите да откриват тенденции в множество разговори, което прави усилията по продажбите и поддръжката по-стратегически.

Най-добрите функции на Avoma

Автоматизирайте воденето на бележки с AI Meeting Assistant, който записва, транскрибира и обобщава срещите.

Използвайте транскрипция в реално време на над 40 езика, за да следите разговорите на живо.

Откривайте теми като „следващи стъпки“ или „проблемни точки“, за да се ориентирате по-лесно в дълги разговори.

Създавайте списъци с ключови моменти от срещите за целите на обучението.

Ограничения на Avoma

Софтуерът понякога забавя, когато се опитвате да се присъедините към среща.

Точността на транскрипцията може да варира, ако качеството на аудиозаписа не е оптимално.

Цени на Avoma

Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Avoma

G2: 4,6/5 (над 1300 отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Какво казват реалните потребители за Avoma?

В рецензия на G2 се казва:

Тъй като Avoma е по-нова платформа, тя се развива бързо, което означава, че понякога се появяват малки бъгове или се налага да се искат нови функции. Въпреки това, не сме имали сериозни проблеми, а екипът им реагира много бързо на обратната връзка и постоянно пуска актуализации, които ние предлагаме.

Тъй като Avoma е по-нова платформа, тя се развива бързо, което означава, че понякога се появяват малки бъгове или се налага да се искат нови функции. Въпреки това, не сме имали сериозни проблеми, а екипът им реагира бързо на обратната връзка и постоянно пуска актуализации, които ние предлагаме.

💡 Съвет от професионалист: Преди да отговорите на въпрос или възражение на потенциален клиент, направете пауза от пет секунди. Спазването на това „правило на 5 секунди“ показва, че сте обмислили внимателно отговора си, и гарантира, че той ще бъде премерен и уместен.

5. Jiminny (Най-добър за автоматизирано оценяване на разговори)

чрез Jiminny

Автоматизираната система за оценка на разговори (ACS) на Jiminny премахва необходимостта от предположения при оценяването на разговорите. Вместо да преглеждате ръчно всеки разговор, тя автоматично оценява разговорите въз основа на критериите за успех на вашия екип. Това означава, че усилията за обучение се насочват там, където са най-необходими, което прави обучителните сесии по-ефективни и с по-голям ефект.

Той също така посочва пропуските в производителността, което позволява на мениджърите да се съсредоточат върху областите, които се нуждаят от внимание. Този подход, основан на данни, повишава ефективността на продажбите, гарантира подобрени взаимодействия с клиентите и спестява часове ръчна проверка.

Най-добрите функции на Jiminny

Анализирайте взаимодействията с клиентите с Call Capture, който анализира както видео, така и аудио разговори за ценна информация.

Използвайте AI-базирани анализи с Ask Jiminny, за да автоматизирате административните задачи, да получавате информация след разговорите и да получавате обратна връзка за обучението.

Достъп до данни за сделките с ясен и практичен табло с обзор на рисковете, дейностите и корекциите по сделките, за да подобрите ефективността на продажбите.

Ограничения на Jiminny

Понякога се разсинхронизира с други системи, което води до прекъсвания.

Проблеми с точността при всички акценти и езици

Цени на Jiminny

Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Jiminny

G2: 4,6/5 (над 700 отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

🔍 Знаете ли, че... 83% от екипите по продажбите, които използват изкуствен интелект, отбелязват ръст на приходите, в сравнение с 66% от тези, които не го използват. Освен това 80% от търговските представители казват, че изкуственият интелект им помага да получат достъп до информация за клиентите, докато само 54% са съгласни, че могат да постигнат същото и без изкуствен интелект.

6. Salesloft (Най-добър за унифицирани процеси на продажби)

чрез Salesloft

Salesloft оптимизира работните процеси в продажбите, така че търговските представители да отделят по-малко време за административни задачи и повече време за сключване на сделки. Той интегрира AI-базирани анализи в единен работен процес, като автоматично актуализира CRM полетата, управлява дейностите по проучване на потенциални клиенти и намалява човешките грешки.

Резултатът? По-бързо подобряване на процеса на продажбите.

Тази платформа за анализ на разговори гарантира, че екипите по продажбите ще максимизират ангажираността, ще организират ежедневните задачи и ще генерират без усилие интелигентни работни процеси. С функции като препоръки за следващата стъпка, проследяване на възможности и инструменти за обучение, представителите винаги знаят следващия си ход.

Най-добрите функции на Salesloft

Управлявайте многоканалното общуване чрез имейл, телефон и социални медии от една единствена платформа.

Анализирайте производителността с помощта на инструменти за анализ и отчитане, които проследяват ключови показатели като ангажираност с имейли и продуктивност на екипа.

Създайте структурирани планове за контакти с Cadence Scheduling в различни канали.

Подобрете взаимодействията с клиентите с помощта на обучение в реално време и известия по време на разговори и срещи.

Ограничения на Salesloft

Изпращането на текстови съобщения не е безпроблемно и изисква ръчен труд при контактиране с потенциални клиенти.

Гласовите съобщения се забавят, което понякога води до загуба на част от бизнес съобщенията.

Цени на Salesloft

Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Salesloft

G2: 4,5/5 (над 4100 отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 200 отзива)

Какво казват реалните потребители за Salesloft?

В рецензия на Capterra се споделят смесени отзиви:

Това, което най-много харесвам в Salesloft, е, че е много лесен за използване и ми помага да се насоча към повече клиенти и да поддържам връзка с тях, като използвам автоматизирани имейли с персонализиран подход. Не ми харесва диалърът. Смятам, че е много основен, но това не пречи на работата ми.

Това, което най-много харесвам в Salesloft, е, че е много лесен за използване и ми помага да се насоча към повече клиенти и да поддържам връзка с тях, като използвам автоматизирани имейли с персонализиран подход. Не ми харесва диалърът. Смятам, че е много основен, но това не пречи на работата ми.

📖 Прочетете също: Безплатни шаблони за списъци с контакти в Excel и ClickUp

7. Otter. ai (Най-добър за транскрипция в реално време)

Otter. ai улеснява транскрипцията, превръщайки изречените думи в текст в реално време. Той дори се интегрира с Zoom, като автоматично запазва транскрипциите за лесно справяне.

Софтуерът позволява търсене, споделяне и добра организация на разговорите. Въпреки че фоновият шум или силният акцент могат да затруднят точността, неговата AI технология се подобрява непрекъснато, което го прави един от най-надеждните инструменти за анализ на разговори на пазара.

Най-добрите функции на Otter.ai

Персонализирайте речника, като добавите имена, акроними и уникални правописни варианти, за да подобрите точността на транскрипцията.

Създавайте обобщения и резюмета на срещи, като предоставяте кратък преглед на ключовите точки и задачите за изпълнение.

Редактирайте и добавяйте бележки към транскриптите в реално време, което позволява незабавна обратна връзка и изясняване.

Идентифицирайте автоматично говорещите, като ясно посочвате кой какво е казал по време на срещите.

Ограничения на Otter. ai

Има затруднения с тежки акценти, фонов шум или нередовни модели на говорене.

Ограничена многоезична поддръжка

Цени на Otter. ai

Безплатно

Pro: 16,99 $/месец на потребител

Бизнес: 30 $/месец на потребител

Предприятие: Индивидуални цени

Оценки и рецензии за Otter

G2: 4. 2/5 (290+ отзива)

Capterra: 4. 4/5 (90+ отзива)

💡 Съвет от професионалист: След като зададете важен въпрос или представите предложение, направете умишлена пауза. Тази тишина насърчава потенциалния клиент да сподели повече информация или да вземе решение, като ви дава по-задълбочени и полезни данни за неговите мисли и предпочитания.

8. ExecVision (Най-добър за коучинг на производителността)

чрез ExecVision

ExecVision помага на вашия екип по продажбите да усъвършенства уменията си с целенасочена обратна връзка, анализ на разговорите и идентифициране на области за подобрение. Мениджърите по продажбите могат дори да използват персонализирани карти за оценка, за да проследяват напредъка и да подчертават ключови моменти в разговорите.

С подробни табла за производителност ExecVision дава ясна представа за ефективността на обучението. Екипите могат да видят в кои области се представят отлично и в кои трябва да полагат повече усилия, като по този начин се гарантира, че обучението продължава да има ефект.

Най-добрите функции на ExecVision

Използвайте интелигентни сигнали за известия в реално време или за тенденции относно разговорната активност, ключови думи, фрази или действия по акаунти и възможности.

Анализирайте въздействието с табла за производителност, които количествено измерват въздействието на обучението по продажби.

Създайте библиотека с разговори*, за да запазвате разговори за обучение, въвеждане в работата, повишаване на квалификацията и информиране за посоката на развитие на продукта.

Ограничения на ExecVision

Функцията за филтриране на обажданията не е интуитивна.

Инструментът за търсене е твърде сложен, което предизвиква неудовлетвореност сред потребителите.

Цени на ExecVision

Индивидуални цени

Оценки и рецензии за ExecVision

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: 4,3/5 (над 300 отзива)

Какво казват реалните потребители за ExecVision?

Потребител на Capterra споделя:

Намерих го за много полезен, когато за първи път започнах да се уча от другите, да чувам как позиционират нашия продукт, как се справят с възраженията и как определят следващите стъпки. Бих казал, че този продукт е „добър старт“. Той служи за целта си, но има много други компании, които са по-стабилни в транскрибирането, анализите и функционалността си.

Намерих го за много полезен, когато за първи път започнах да се уча от другите, да чувам как позиционират нашия продукт, как се справят с възраженията и как определят следващите стъпки. Бих казал, че този продукт е „добър начален етап“. Той изпълнява своята цел, но има много други компании, които са по-стабилни в транскрибирането, анализирането и функционалността си.

9. Fireflies. ai (Най-добър за бележки от срещи, базирани на изкуствен интелект)

Fireflies. ai е вашата памет за срещи на автопилот. Той записва, транскрибира и организира разговорите, така че никога да не пропуснете ключови моменти. С безпроблемната си интеграция с Zoom, Google Meet и Microsoft Teams, той гарантира, че информацията от всяка среща се съхранява и може да бъде търсена.

Освен за водене на бележки, Fireflies подчертава важните точки и проследява ключовите теми от различни срещи. Независимо дали работите в екип или просто се нуждаете от личен асистент за последващи действия, този AI-базиран инструмент прави срещите по-продуктивни без ръчна работа.

Най-добрите функции на Fireflies. ai

Транскрибирайте срещи на над 69 езика с автоматично разпознаване на езика.

Търсете бързо транскрипти с помощта на мощна функция за търсене, включваща времеви отметки и подчертани изказвания на говорителите.

Сътрудничество чрез споделяне на бележки от срещи и създаване на аудио клипове, за да подчертаете важни моменти.

Ограничения на Fireflies. ai

Няма опция за персонализиране на фоновете в Zoom

Дневните обобщения на срещите не са налични.

Цени на Fireflies. ai

Безплатно

Pro: 10 $/месец на потребител

Fireflies. ai оценки и рецензии

G2: 4,8/5 (над 600 отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

🔍 Знаете ли, че... Повече от половината от нововъзникващите технологии за обслужване на клиенти се намират в „фазата на разочарованието“ – етап, в който внедряването им забавя, тъй като компаниите се борят да ги приложат ефективно, въпреки потенциалното им въздействие. Това подчертава необходимостта от стратегическо планиране, непрекъснати иновации и ясни примери за употреба, за да се преодолее разликата между медийния шум и реалното приложение.

10. Salesforce Sales Cloud (най-добър за интегрирани CRM анализи)

чрез Salesforce

Salesforce Sales Cloud улеснява управлението на взаимоотношенията с клиентите, като записва всяко взаимодействие на едно място. Аналитичните му функции, базирани на изкуствен интелект, като оценяване на потенциални клиенти и прогнозиране на продажбите, помагат на екипите да вземат по-интелигентни решения за продажбите. Освен това, дълбоката му интеграция с други инструменти на Salesforce гарантира, че всичко работи безпроблемно.

С помощта на Sales Cloud търговските представители могат да проследяват сделки, да анализират възможности и да получават информация в реално време за производителността. Препоръките, базирани на изкуствен интелект, премахват необходимостта от предположения в продажбите, като помагат на търговските мениджъри и екипи да се фокусират върху дейности с голямо въздействие.

Най-добрите функции на Salesforce Sales Cloud

Оптимизирайте проследяването на сделките с управление на възможностите, за да избегнете пропускането на потенциални клиенти.

Достъп до важни данни в движение с мобилна достъпност

Оптимизирайте процеса на продажбите с управление на контактите и потенциалните клиенти, за да проследявате и организирате информацията за клиентите.

Ограничения на Salesforce Sales Cloud

Потребителският интерфейс може да бъде труден за навигация.

Той поддържа инструменти с ниско ниво на кодиране, но понякога те не отговарят напълно на всички бизнес нужди без по-усъвършенствано кодиране.

Цени на Salesforce Sales Cloud

Стартови пакет: 25 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Pro пакет: 100 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Enterprise: 165 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Без ограничения: 330 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Einstein 1 sales: 500 $/месец на потребител (фактурира се ежегодно)

Оценки и рецензии за Salesforce Sales Cloud

G2: 4. 2/5 (над 23 200 отзива)

Capterra: 4,4/5 (над 18 700 отзива)

Какво казват реалните потребители за Salesforce Sales Cloud?

Един потребител на G2 казва:

Никога не съм имал проблем с SF Sales Cloud, работи много добре и никога не съм имал забавяния или други проблеми... Понякога, когато внедряваме нови инструменти, е много трудно да ги синхронизираме с SF, но в крайна сметка винаги работи без проблеми.

Никога не съм имал проблем с SF Sales Cloud, работи много добре и никога не съм имал забавяния или други проблеми... Понякога, когато внедряваме нови инструменти, е много трудно да ги синхронизираме с SF, но в крайна сметка винаги работи без проблеми.

💡 Съвет от професионалист: Приложете метода „Учете, не продавайте“, като се позиционирате като съветник, информирайки потенциалните клиенти за тенденциите в бранша или потенциалните предизвикателства, с които могат да се сблъскат. Това изгражда доверие и премества фокуса от продажбите към предоставянето на стойност.

Вземете интелигентно решение – изберете ClickUp

Някои платформи за анализ на разговори се фокусират върху транскрибирането на разговори, други анализират настроенията, а много от тях предлагат функции за обучение на екипите по продажбите.

Правилният избор зависи от това, което е най-важно за вашия екип – събиране на информация, подобряване на взаимодействията с клиентите или оптимизиране на последващите действия. Изборът между различните опции може да бъде труден, но най-добрите инструменти съчетават множество функции, за да предоставят реална стойност.

Но защо да се задоволявате само със събирането на информация, когато можете да я използвате, за да постигнете реални резултати?

ClickUp оптимизира комуникацията, проследява разговорите и поддържа екипите в синхрон.

С ClickUp AI Notetaker екипите могат автоматично да обобщават срещите и да записват ключови идеи. ClickUp Docs позволява безпроблемно сътрудничество, а инструментите за управление на задачите превръщат идеите в действия – всичко това в една платформа.

Регистрирайте се безплатно в ClickUp още днес! ✅