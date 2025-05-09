10-те най-добри алтернативи на Fellow.app през 2025 г.

Току-що приключихте поредната продуктивна среща, но две седмици по-късно повечето от задачите събират прах в забравени бележки.

Ако това ви звучи познато, може би търсите по-ефективно решение за управление на срещи.

Макар Fellow.app да предоставя добра основа за създаване и управление на бележки от срещи, различните екипи имат уникални нужди в зависимост от работните си процеси, стилове на сътрудничество и изисквания за интеграция.

Някои екипи дават приоритет на транскрипцията и анализа, базирани на изкуствен интелект, докато други се нуждаят от стабилна интеграция за управление на проекти или специализирани функции за взаимодействие с клиенти.

Нека разгледаме най-добрите алтернативи на Fellow.app, които отговарят по-добре на изискванията на вашия екип.

📌 Най-добрите алтернативи на Fellow.app на един поглед Инструмент Най-добри функции Най-подходящо за Цени ClickUp Записки от срещи, управление на задачи, безпроблемна интеграция на документи, проекти, чат и разговори, поддържани от изкуствен интелект. Всички размери на екипи Наличен безплатен план / Безплатен пробен период от 30 дни; Възможност за персонализиране за предприятия Fathom Транскрипция на срещи и подчертаване на важни моменти с помощта на изкуствен интелект Екипи, които се нуждаят от AI анализ Налични са безплатни/платени планове; Възможност за персонализиране за предприятия Notion Персонализирана документация за срещи, свързани бележки, шаблони Екипи, които се нуждаят от гъвкави работни процеси Налични са безплатни/платени планове; Възможност за персонализиране за предприятия Coda Динамични документи с гласуване, проследяване на напредъка Съвместно вземане на решения Налични са безплатни/платени планове; Възможност за персонализиране за предприятия Fireflies. ai Автоматизирана транскрипция, транскрипти с възможност за търсене Екипи, фокусирани върху точна транскрипция Налични са безплатни/платени планове; Възможност за персонализиране за предприятия Otter AI В реално време, разграничаване на говорителите, транскрипти с възможност за търсене Транскрипция и бележки в реално време Налични са безплатни/платени планове; Възможност за персонализиране за предприятия Notta Многоезичен, висока точност, пакетна обработка Глобални екипи, които се нуждаят от точна транскрипция Налични са безплатни/платени планове; Възможност за персонализиране за предприятия SpinachAI Билети за действие, интеграция със Slack, Jira Агилни срещи, сътрудничество в екип Налични са безплатни/платени планове; Възможност за персонализиране за предприятия Обхват Асинхронни актуализации, настроение/тенденции в екипа Отдалечени екипи, регистрации Налични са безплатни/платени планове; Възможност за персонализиране за предприятия Avoma Анализ на продажбите, информация за сделките, интеграции на платформи Търговски екипи Налични са безплатни/платени планове; Възможност за персонализиране за предприятия

Защо да изберете алтернативи на Fellow.app?

Инструментите за бележки от срещи трябва да решават проблеми, а не да създават нови. Въпреки че Fellow.app предлага функции за управление на срещи, екипите често търсят алтернативи по няколко причини:

Ограничено управление на задачите : Fellow. app предлага основни действия, но алтернативите често осигуряват по-задълбочена интеграция на проектите, проследяване на зависимостите и по-сложна автоматизация на работния процес, което води до по-малко срещи. Fellow. app предлага основни действия, но алтернативите често осигуряват по-задълбочена интеграция на проектите, проследяване на зависимостите и по-сложна автоматизация на работния процес, което води до по-малко срещи.

Основни AI възможности: Fellow.app включва някои AI функции, но конкурентите обикновено предлагат по-висока точност на транскрипцията, автоматично откриване на действия и по-подробни AI-генерирани резюмета.

Твърда ценова структура: Цените на Fellow.app могат да станат скъпи с разрастването на екипа, докато алтернативите често предлагат по-гъвкави модели, които се мащабират разумно, без да наказват разширяването.

Недостатъчна персонализация: Шаблоните и работните процеси на Fellow.app се струват твърде строги на много екипи, докато алтернативите предлагат по-адаптивни структури, които се съобразяват с уникалните процеси на срещите.

Ограничено сътрудничество от разстояние: Fellow.app поддържа работа от разстояние, но алтернативите често предлагат по-добри асинхронни възможности, съвместно създаване на дневен ред и проследяване на отчетността.

Ограничени интеграции: Fellow.app се свързва с обичайните инструменти, но алтернативите често предлагат по-задълбочени интеграции с екосистеми като Microsoft Teams или Google Workspace, което оптимизира сътрудничеството между платформите.

Основни анализи: Fellow.app предлага ограничена информация, докато алтернативите обикновено предоставят по-изчерпателни показатели за ефективността на срещите, моделите на участие и последващите действия.

👀 Знаете ли, че... Според проучване на Microsoft, хората посочват „неефективните срещи “ като основен фактор, нарушаващ производителността, а на трето място се нареждат прекалено многото срещи.

10-те най-добри алтернативи на Fellow.app

Съвременното работно място се промени драстично по отношение на срещите. Ръководителите сега прекарват почти 57% от времето си в срещи, имейли и чат. Това значително количество време, прекарано в срещи, прави управлението им по-важно от всякога.

Нека разгледаме най-добрите алтернативи на Fellow.app и ключовите функции, които отговарят най-добре на специфичните изисквания на вашия екип:

1. ClickUp (Най-добрият инструмент за срещи, управление на задачи и сътрудничество, базиран на изкуствен интелект)

Управлявайте по-добре срещите, като задавате коментари за действие и създавате задължителни задачи за изпълнение с ClickUp Meetings.

Разликата между продуктивните срещи и завършената работа често се свежда до едно: несъвместими инструменти. Проследяването става предизвикателство, когато бележките от срещите по проекта се съхраняват на едно място, задачите – на друго, а проектите – на трето.

За разлика от традиционните инструменти за срещи, ClickUp, приложението за всичко, свързано с работата, създава безпроблемна връзка между срещите и реалното изпълнение на работата.

📮ClickUp Insight: Екипите с ниска производителност са 4 пъти по-склонни да използват над 15 инструмента, докато екипите с висока производителност поддържат ефективността си, като ограничават набора си от инструменти до 9 или по-малко платформи. Ами да използвате една платформа? Като универсално приложение за работа, ClickUp обединява вашите задачи, проекти, документи, уикита, чат и разговори в една платформа, допълнена с работни процеси, задвижвани от изкуствен интелект. Готови ли сте да работите по-умно? ClickUp работи за всеки екип, прави работата ви видима и ви позволява да се съсредоточите върху важните неща, докато изкуственият интелект се занимава с останалото.

С ClickUp Meetings екипите могат да документират дискусии, да споделят бележки, да управляват дневен ред и да възлагат задачи от един интерфейс.

Освен това, вътрешният AI асистент на платформата, ClickUp Brain, гарантира производителност с ClickUp AI Notetaker. Този инструмент транскрибира вашите срещи, генерира изчерпателни резюмета, идентифицира ключови точки от дискусиите и помага да превърнете разговорите в списъци със задачи.

Помолете ClickUp AI Notetaker да публикува автоматично обобщения и задачи за действие във вашите чат канали.

С AI Notetaker екипите могат да записват съдържанието на срещите без ръчно водене на бележки, което позволява на всички да участват пълноценно в дискусиите. Функцията работи с популярни платформи за видеоконферентна връзка, като помага за документиране на срещите и запазване на важната информация.

След срещата AI Notetaker анализира съдържанието на дискусията, за да подчертае важните решения и точки за действие. В резултат на това екипите могат да записват решения, да поддържат отчетност и да проследяват напредъка във времето. Това също така гарантира, че важните детайли не се пренебрегват, което спомага за безпроблемно сътрудничество.

Екипите могат също да документират обратната връзка от клиентите, да създават задачи, да проследяват точките за обсъждане и да поддържат подробна история на взаимодействията в ClickUp Tasks. Това създава база от знания за предпочитанията на клиентите и развитието на проектите, която може да се търси.

Проследявайте напредъка и поддържайте всички в течение с помощта на персонализирани статуси в ClickUp Tasks.

Шаблонът за протоколи от срещи на ClickUp предлага структуриран подход за документиране и организиране на срещи. Този персонализиран шаблон улеснява организирането на участниците, дневния ред и задачите, като същевременно проследява и подчертава ключовите моменти за заинтересованите страни и без усилие разпределя задачите между членовете на екипа.

Получете безплатен шаблон Обобщете важни срещи с шаблона за протоколи от срещи на ClickUp.

Този шаблон помага на екипите да управляват по-добре срещите, като проследяват задачите за действие и разпределят отговорностите директно. Можете да свържете свързани документи и ресурси за лесно справяне, да наблюдавате резултатите от срещите и да проследявате ефективно задачите за последващи действия.

За екипи, които търсят допълнителна структура, ClickUp предлага специализирани шаблони, като например шаблона за бележки от срещи на ClickUp за подробна документация и шаблона за екипни срещи на ClickUp за периодични синхронизации на екипа.

Най-добрите функции на ClickUp

Проследявайте задачите от срещите директно в графиците на проектите.

Визуализирайте идеи, създавайте диаграми и обсъждайте решения в реално време с ClickUp Whiteboards

Персонализирайте работните процеси на срещите с автоматизация без кодиране

Вземайте бележки, редактирайте и преобразувайте записите в задачи с ClickUp Notepad

Преобразувайте бележките в документи и ги свържете директно с вашите работни процеси и задачи с ClickUp Docs

Ограничения на ClickUp

Новите потребители съобщават за необходимост от обучение поради широкия набор от функции.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 10 000 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp

Имам срещи с моя супервайзор на всеки две седмици и използваме ClickUp за нашата програма. Чувствам се по-добре, защото всички мои заявки за събития и презентации са тук, заедно с актуален индикатор за статуса, който тя може да провери.

Имам срещи с моя супервайзор на всеки две седмици и използваме ClickUp за нашата програма. Чувствам се по-добре, защото всички мои заявки за събития и презентации са тук, заедно с актуален индикатор за статуса, който тя може да провери.

2. Fathom (Най-доброто за анализ на срещи и ангажираност, базирани на изкуствен интелект)

чрез Fathom

В повечето срещи някой трябва да балансира между активно участие и водене на бележки. Това разделяне на вниманието често води до пропускане на важни детайли или ограничаване на участието в дискусията.

Fathom премахва тази тежест като интелигентен участник в срещите, който автоматично записва и организира всичко. Неговото AI разбиране надхвърля основните инструменти за транскрипция, като се фокусира върху контекста и нюансите, докато вие се концентрирате върху разговора.

Разберете най-добрите функции

Създавайте бележки от срещи от всяка част на разговора с функцията „Magic Wand“ (Вълшебна пръчка).

Създавайте моментални клипове с най-важните моменти от срещите

Търсете в стенограмите от срещите, използвайки естествен език.

Споделяйте бележки и откъси от срещи с времеви отметки с едно кликване

Разберете ограниченията

Ограничени възможности за интеграция в сравнение с конкурентите

Разберете цените

Basic : Безплатно

Премиум : 19 $/месец на потребител

Team Edition: 29 $/месец на потребител

Team Edition Pro: 39 $/месец на потребител

Разберете оценките и рецензиите

G2: 5/5 (над 4500 отзива)

Capterra: 5/5 (500+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Fathom

Fathom е едно от най-важните приложения в ежедневната ми работа, за което не знаех, че имам нужда. Инсталирано преди около месец от работодателя ми, го използвам всеки ден оттогава. Този продукт ми спести огромно количество време, като ми помогна да водя по-добри бележки и ми даде възможност да ги споделям с клиентите си.

Fathom е едно от най-важните приложения в ежедневната ми работа, за което не знаех, че ми е необходимо. Инсталирано преди около месец от работодателя ми, използвам го всеки ден оттогава. Този продукт ми спести огромно количество време, като ми помогна да водя по-добри бележки и ми даде възможност да ги споделям с клиентите си.

3. Notion (Най-доброто за персонализирана документация за срещи)

чрез Notion

Протоколите от срещи често са изолирани документи, които нямат връзка с свързани проекти и дискусии. Тази фрагментация затруднява надграждането на минали решения или поддържането на контекста.

Notion превръща документацията от срещите в свързана система от знания. Платформата позволява на екипите да създават персонализирани пространства за срещи, където всяка бележка се свързва динамично с проекти, задачи и ресурси на екипа.

Най-добрите функции на Notion

Създавайте вложени бележки от срещи с двупосочни връзки

Преглеждайте бележките от срещите като традиционни документи с подхода, базиран на база данни.

Филтрирайте и сортирайте бележките от срещите по всеки параметър

Създавайте шаблони за срещи, които могат да се използват многократно, с автоматизирани свойства.

Ограничения на Notion

Изисква първоначално време за настройка, за да се създадат оптимални системи за срещи.

Цени на Notion

Безплатно

Плюс : 12 $/месец на потребител

Бизнес : 18 $/месец на потребител

Enterprise : Персонализирани цени

Notion AI: Добавете към работното си пространство за 10 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Notion

G2 : 4,7/5 (над 6000 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 2000 отзива)

4. Coda (най-подходяща за динамични документи за срещи и вземане на решения)

чрез Coda

Груповите решения често се забавят, когато се събират мненията на множество заинтересовани страни, като се стремим да постигнем съгласие по резултата. Традиционните бележки от срещи не отразяват ефективно този динамичен процес и не събират обратната връзка по подходящ начин.

Coda подхожда към екипните срещи като интерактивни работни пространства, където решенията се вземат по естествен начин. Тя превръща статичните, съвместни дневен ред и бележки от срещите в динамични среди за вземане на решения, като комбинира съвместни документи с динамични елементи като инструменти за гласуване и проследяване на напредъка.

Най-добрите функции на Coda

Създайте интерактивни рамки за вземане на решения в документи

Проектирайте автоматизирани инструменти за проследяване на напредъка за постигане на резултати от срещите.

Използвайте редактиране в реално време, споменавайте и маркирайте други потребители и възлагайте задачи на членовете на екипа.

Ограничения на Coda

По-стръмна крива на обучение за напреднали функции

Цени на Coda

Безплатно

Pro : 12 $/месец на потребител

Team : 36 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Coda

G2 : 4,7/5 (над 450 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 50 отзива)

5. Fireflies. ai (Най-доброто за автоматизирано транскрибиране на срещи)

Техническите дискусии и глобалните срещи на екипа често съдържат ключови моменти и ценни идеи, които се губят в превода поради сложната терминология или разнообразните стилове на говорене.

Fireflies.ai е специализирана в разбирането и организирането на разговори в различни контексти. Нейният AI двигател, наречен „Фред“, се отличава в улавянето на технически дискусии, жаргон от индустрията и разговори с различни акценти и стилове на говорене.

Най-добрите функции на Fireflies. ai

Търсете в стенограмите от срещи, като използвате заявки на естествен език.

Организирайте срещи по персонализирани теми и канали

Създавайте автоматизирани обобщения на срещите с ключови акценти

Ограничения на Fireflies.ai

Функциите за превод се нуждаят от подобрение за някои езици.

Цени на Fireflies. ai

Безплатно : Основна транскрипция

Pro : 18 $/месец на потребител

Бизнес : 29 $/месец на потребител

Enterprise: 39 $/месец на потребител

Fireflies. ai оценки и рецензии

G2 : 4,8/5 (над 500 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Fireflies. ai

Като да имаш виртуален асистент, не мога да го препоръчам достатъчно, лесен за стартиране, лесен за използване.

Като че ли имате виртуален асистент, не мога да го препоръчам достатъчно, лесен за стартиране, лесен за използване.

6. Otter AI (Най-доброто за транскрипция на срещи в реално време и бележки)

чрез Otter AI

Воденето на подробни бележки по време на срещи, докато активно участвате в дискусии, създава постоянно напрежение. Това раздвояване на вниманието често води до непълни бележки или намалено участие.

Otter AI разрешава този конфликт, като предоставя усъвършенствани възможности за транскрипция и организация в реално време. Усъвършенстваната изкуствена интелигентност на платформата може автоматично да разграничава няколко говорители, дори при припокриващи се разговори, и да създава богат, подлежащ на търсене транскрипт с етикети на говорителите.

Най-добрите функции на Otter AI

Създавайте структурирани резюмета, в които се подчертават ключови теми, решения и действия, с помощта на автоматизираната функция за създаване на конспект.

Създавайте бележки в реално време по време на срещи, като използвате функцията за бележки в реално време.

Достъп до автоматизирани анализи и статистики за срещите

Добавете изображения и екранни снимки към транскриптите

Ограничения на Otter AI

Има ограничени функции за управление на проекти

Цени на Otter AI

Basic : Безплатно

Pro : 16,99 $/месец на потребител

Бизнес : 30 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Otter AI

G2 : 4,3/5 (над 250 отзива)

Capterra: 4,4/5 (над 90 рецензии)

7. Notta (Най-доброто за точност на AI транскрипцията и многоезична поддръжка)

чрез Notta

Традиционните услуги за транскрипция често се сблъскват с проблеми, свързани със специализирана лексика, множество говорители и езици, различни от английски, което създава пречки за глобалните екипи да документират срещите точно.

Notta преодолява тези бариери с усъвършенствания си AI транскрипционен двигател, който се отличава в обработката на технически жаргон, множество говорители и поддържа над 104 езика. Платформата предлага възможности за транскрипция в реално време, които позволяват на екипите да следят писмения текст по време на срещата.

Най-добрите функции на Notta

Постигнете точност на транскрипцията дори в шумна среда

Автоматично разпознаване на говорителя с персонализирано разпознаване на глас

Конвертирайте аудио/видео файлове в текст с пакетна обработка

Настройте автоматично записване на повтарящи се срещи

Организирайте транскрипции с персонализирани етикети и папки

Без ограничения

Ограничена интеграция за управление на проекти в сравнение с други инструменти в списъка

Цени на Notta

Безплатно

Pro : 13,49 $/месец на потребител

Бизнес : 27,99 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Notta

G2 : 4,5/5 (над 150 отзива)

Capterra: Недостатъчно отзиви

Какво казват реалните потребители за Notta

Плъзнете и пуснете видео линк или файл и получите пълно видео резюме за секунди. Мога да плъзна няколко 10-20 файла наведнъж, което много ми харесва. След това ги конвертирам във формат за резюме в YouTube. Използвам го за видеоклипове от курсове и е абсолютно необходимо!

Плъзнете и пуснете видео линк или файл и получите пълно видео резюме за секунди. Мога да плъзна няколко 10-20 файла наведнъж, което много ми харесва. След това ги конвертирам във формат за резюме в YouTube. Използвам го за видеоклипове от курсове и е абсолютно необходимо!

8. SpinachAI (Най-доброто за подобряване на продуктивността на срещите с помощта на изкуствен интелект)

чрез SpinachAI

Софтуерът за онлайн срещи SpinachAI е фокусиран върху гъвкави срещи като ежедневни събрания, седмични синхронизации и сесии за проучване на потребителите.

Платформата транскрибира разговори, идентифицира задачи за действие и предлага създаване на билети в инструменти за управление на проекти. Тя поддържа над 100 езика за глобално сътрудничество в екип.

Най-добрите функции на SpinachAI

Превърнете точките за обсъждане в билети за действие автоматично

Прегледайте и персонализирайте обобщенията на срещите преди разпространението им.

Интегрирайте със съществуващи инструменти като Slack, Jira и календарни приложения.

Ограничения на SpinachAI

Работи най-добре със структурирани формати на срещи

Цени на SpinachAI

Безплатно

Pro : 2,90 $/час

Бизнес : 29 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за SpinachAI

G2 : 4,4/5 (над 40 рецензии)

Capterra: Няма налични оценки

Какво казват реалните потребители за SpinachAI

Hypercontext е много лесен за използване и ангажиращ и за двете страни в 1:1 взаимодействието. Аз го използвам за всички 1:1 взаимодействия. Интеграцията с Google Calendar е чудесна.

Hypercontext е много лесен за използване и ангажиращ и за двете страни в 1:1 взаимодействието. Аз го използвам за всички 1:1 взаимодействия. Интеграцията с Google Calendar е чудесна.

9. Range (най-подходящ за асинхронни проверки на екипа)

чрез Range

Отдалечените екипи се нуждаят от редовна комуникация и по-добри срещи, но постоянните срещи могат да нарушат концентрацията и производителността. Намирането на правилния баланс е от решаващо значение.

Range революционизира комуникацията в екипа, като се фокусира върху асинхронни проверки и актуализации на статуса, за да гарантира по-малко срещи. Неговият уникален подход комбинира софтуер за управление на срещи с проследяване на настроението в екипа и мониторинг на целите.

Най-добри функции

Проследявайте морала на екипа и тенденциите в ангажираността във времето

Свържете актуализациите с целите на организацията

Създавайте отчети за състоянието на екипа и анализи

Ограничения на обхвата

По-малко подходящ за управление на официални срещи

Ценови диапазон

Безплатно

Стандартен : 8 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии

G2 : Няма налични оценки

Capterra: 4,7/5 (над 30 рецензии)

10. Avoma (Най-доброто за информация за продажбите)

чрез Avoma

Avoma се отличава като една от предпочитаните алтернативи на Fellow.app благодарение на своите възможности за анализ на търговски срещи, базирани на изкуствен интелект.

Платформата записва и анализира взаимодействията с клиентите, предоставя информация за продажбените разговори и автоматично идентифицира възможности за обучение.

Най-добрите функции на Avoma

Генерирайте автоматизирани анализи на сделките от стенограмите на срещите

Проследявайте спазването на методологията за продажби при разговори с клиенти

Интегрирайте с платформи като Salesforce, HubSpot, Zoom и Microsoft Teams.

Ограничения на Avoma

Фокусирани предимно върху примери за използване в продажбите

Цени на Avoma

Basic : Безплатно

AI Meeting Assistant : 29 $/месец на потребител

Conversation Intelligence : 69 $/месец на потребител

Revenue Intelligence: 99 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Avoma

G2 : 4,6/5 (над 1000 рецензии)

Capterra: Недостатъчно оценки

Запознайте се с новите стандарти за управление на срещи с ClickUp

Подходящият инструмент за срещи прави повече от просто записване на разговори – той променя начина, по който екипите си сътрудничат и работят.

Макар приложението Fellow. да предлага добри функции за управление на срещи и сътрудничество, тези алтернативи на Fellow. предлагат уникални възможности, които по-добре отговарят на задачите на вашия екип.

ClickUp се отличава като цялостно решение, комбиниращо софтуер за управление на срещи, базиран на изкуствен интелект, с надеждни функции за управление на проекти, персонализирани дневен ред на срещите и шаблони за дневен ред. Това го прави отличен избор за екипи, които искат да оптимизират целия цикъл на срещите.

Готови ли сте да промените изцяло процеса на провеждане на срещите си? Регистрирайте се в ClickUp и открийте как срещите, подпомагани от изкуствен интелект, могат да революционизират сътрудничеството в екипа ви.