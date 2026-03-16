Focalboard или ClickUp: кой инструмент е подходящ за вашия екип?

Изборът между Focalboard и ClickUp всъщност се свежда до това колко ви харесва поддръжката на сървъри. Ако вашият екип разполага с необходимите ИТ ресурси, за да се справи с оперативната тежест на самостоятелното хостинг, Focalboard е идеалният избор.

Но ако предпочитате да инвестирате тази енергия в реалната работа, ClickUp е алтернативата, която работи веднага.

Това ръководство разглежда Focalboard и ClickUp, като анализира как всяка платформа се справя с AI възможностите и инструментите за сътрудничество, за да ви помогне да намерите най-подходящия за вашите нужди.

Focalboard и ClickUp на един поглед

Функция / Категория ClickUp Focalboard Основен подход Конвергентно AI работно пространство, комбиниращо задачи, документи и чат в една платформа, задвижвана от изкуствен интелект Инструмент с отворен код за Kanban табло, фокусиран върху проследяването на задачи и проекти Възможности на изкуствения интелект ClickUp Brain за писане, обобщаване, създаване на задачи и извличане на знания; ClickUp Super Agents и Certified Agents за автоматизиране на сложни работни процеси от начало до край Няма вградени AI функции; разчита на интеграции чрез Mattermost за AI добавки Модел на хостинг SaaS, хостван в облака, с корпоративна сигурност Самостоятелно хостване или интегрирано разгръщане с Mattermost Размер на екипа Най-подходящ за екипи от всякакъв размер: индивидуални потребители, малки екипи, както и организации от средния и големия бизнес Най-подходящ за малки и средни технически екипи, които се чувстват комфортно със самохостинг Поддръжка Изцяло управлявано от ClickUp (актуализации, сигурност и архивиране) Обслужва се от вашия вътрешен ИТ отдел (сервърни кръпки, време за работа и управление на базата данни) Цени Мащабируеми планове за екипи от всякакъв размер Отворен код (лиценз MIT)

Общ преглед на ClickUp

Опитайте ClickUp безплатно Обединете проектите, задачите, документите и чата си в едно приложение с Converged AI Workspace на ClickUp

ClickUp е първото в света конвергентно AI работно пространство, създадено да елиминира разпръскването на инструменти. Как го прави? Вместо да поддържате отделни приложения за документация, чат и поставяне на цели, използвате ClickUp, за да управлявате всеки етап от планирането и изпълнението на проекта на едно място.

Тази консолидация позволява на екипите да пишат документация и да комуникират в същия изглед, където проследяват работата си. По този начин контекстът на вашия проект съществува там, където се извършва изпълнението.

И какво го прави толкова по-мощен от всяка друга платформа за управление на съвместна работа? Това е контекстуалната изкуствена интелигентност, която събира вашите задачи, документи, чатове и проекти, за да ви даде правилните отговори в точното време.

ClickUp Brain : Вградете AI асистент, който разпознава контекста, в работното си пространство, за да ви помага при писане, обобщаване на срещи, създаване на задачи и намиране на незабавни отговори от данните във вашето работно пространство

Множество изгледи за управление на проекти : Превключвайте между : Превключвайте между изгледите „Списък“, „Табло“, „Гант“, „Календар“, „Времева линия“ и „Натоварване“ , за да съответстват на начина, по който вашият екип мисли и работи

ClickUp Docs : Създавайте и сътрудничете си по документи, които са пряко свързани с вашите задачи, което премахва разминаването между планирането и изпълнението

Автоматизации в ClickUp : Създавайте персонализирани работни потоци, които задействат действия въз основа на промени в статуса, крайни срокове или отговорни лица, за да намалите ръчната работа

Интеграции на ClickUp : Свържете се с хиляди инструменти, включително Slack, GitHub, Google Drive и Figma, за да синхронизирате цялата си работа

Крива на обучение: Огромният брой функции може да се окаже прекалено голям за екипи, които се нуждаят само от основно проследяване на задачите

Зависима от облака: Платформата изисква интернет връзка и не е предназначена за изцяло офлайн или изолирани от мрежата среди

Сложност на персонализирането: Работните пространства с висока степен на конфигуриране може да изискват известно време за първоначална настройка, за да съответстват напълно на специфичните работни процеси на вашия екип

📮ClickUp Insight: Какво е идеалното решение за справяне с прекалено много отворени раздели? 33% от участниците в нашето проучване искат изкуствен интелект, който да запомня всичко и да го изважда при поискване. Нашето желание за когнитивно разтоварване на работното място е очевидно тук: представете си, че можете да се доверите на система, която съхранява знания, за да не се налага на нашите мозъци да го правят. ✨ ClickUp Brain предлага точно това, като ви позволява да записвате, съхранявате и извличате идеи от всяка точка на работното ви пространство или свързаните приложения, когато имате нужда от тях. Това е вашият втори мозък и съветник!

Общ преглед на Focalboard

чрез Focalboard

Focalboard предлага ясен и опростен интерфейс с Kanban табла, таблици и изгледи на галерии. Той е подходящ за екипи, които поставят суверенитета на данните над всичко останало, но етикетът „безплатен“ може да бъде подвеждащ.

Макар самият софтуер да е с отворен код, най-големият ви разход е свързан с техническия дълг от самостоятелното хостинг. Тъй като използвате Focalboard на собствените си сървъри чрез Docker или локални инсталации, вашият екип вече отговаря за поддръжката на сървърите, актуализациите за сигурност и архивирането. Това може да изчерпи техническите ресурси.

Основната му привлекателност е за разработчици и екипи, които искат пълен контрол над данните и инфраструктурата си. Но този контрол е свързан със значителни разходи, тъй като самостоятелният проект вече се поддържа до голяма степен от общността. Това прави официалните актуализации редки, което надхвърля ползите за поверителността.

Предимства:

Отворен код: Продуктът е лицензиран по MIT, което позволява на вашия екип да проверява, модифицира и разширява кода според нуждите

Самостоятелно хостинг: Можете да го изпълнявате на собствените си сървъри, използвайки Docker или други методи, като запазвате всички данни по проектите във вашата собствена инфраструктура

Интеграция с Mattermost: Приложението се свързва директно с Mattermost, което е предимство за екипите, които вече използват тази платформа за комуникация

Множество изгледи: Предлага табла по метода Канбан, изгледи под формата на таблици и оформление на галерия за различни предпочитания за визуализация на задачите

Лек и фокусиран: Минималният набор от функции поддържа интерфейса прост и намалява натоварването на системата

Недостатъци:

Липса на вграден ИИ: Липсват вградени ИИ функции за автоматизация, помощ при писане или интелигентно управление на задачите

Ограничени интеграции: Има много по-малко връзки с трети страни в сравнение с търговските платформи, а повечето изискват разработка по поръчка

Отговорност за поддръжката: Самостоятелният хостинг означава, че вашият екип е отговорен за всички актуализации, архивиране, кръпки за сигурност и управление на инфраструктурата

Несигурност относно развитието: След придобиването на Mattermost и промените в продукта, активното развитие на самостоятелния проект Focalboard е намаляло

Сравнение на функциите на ClickUp и Focalboard

За да разберете в какво всяка платформа наистина се отличава и коя от тях съответства на вашия работен процес, обърнете специално внимание на сравнението на функциите по-долу. Ще оценим как всеки инструмент се справя с основните нужди по управление на проекти, с които вашият екип се сблъсква всеки ден.

Възможности за изкуствен интелект и автоматизация

Ако екипът ви прекарва часове в ръчна рутинна работа, като актуализации на статуса и повтарящи се подзадачи, губите време за административни пречки.

А колко струва отвличането на вниманието на екипа ви от очакваната високопродуктивна, стратегическа работа? Компаниите с едва 100 служители губят около 420 000 долара годишно поради лоша комуникация и несъвместими инструменти!

И така, какво би могло да попречи на това?

Установихме, че 30% от работниците смятат, че автоматизацията може да им спести 1–2 часа на седмица, докато 19% оценяват, че тя може да им освободи 3–5 часа за задълбочена и концентрирана работа.

ClickUp Brain

ClickUp се справя с това чрез ClickUp Brain – вградения AI слой, който обхваща вашите задачи, документи и чатове, за да автоматизира повтарящите се задачи. Вместо ръчно да изготвяте планове за проекти или да обобщавате дълги коментари, можете да използвате ClickUp Brain, за да автоматизирате тези задачи незабавно.

Използвайте ClickUp Brain, за да транскрибирате гласови и видео клипове, да превръщате текстови или чат съобщения в задачи и да обобщавате дискусии, документи и чат нишки, без да напускате работното си пространство

Ето кратък поглед върху различните действия, които можете да извършвате с изкуствения интелект на ClickUp:

Централизирайте знанията с Brain MAX : Използвайте първокласни AI модели, за да търсите в цялото си работно пространство и свързаните външни приложения с ClickUp за незабавни, контекстуални отговори

Търсете във вашия технологичен стек: Намерете файлове, нишки и разговори, скрити във външни инструменти като Slack, Google Drive и Gmail, от едно единствено Enterprise AI Search

Създаване на задачи с AI: Генерирайте подзадачи от просто име на задача или създавайте действия от маркиран текст в коментар/съобщение в чата или в ClickUp Doc

Транскрибирайте срещи с AI Notetaker : Генерирайте транскрипти с възможност за търсене и автоматизирани обобщения, които превръщат дискусиите от срещите в задачи, които могат да бъдат изпълнени

Извличане на знания чрез AI: Задавайте въпроси директно в работното си пространство, като напишете @brain, и получавайте отговори, съобразени с контекста, въз основа на вашите задачи и документи в ClickUp

💡Съвет от професионалист: Използвайте ClickUp Brain, за да превключвате между модели като ChatGPT и Claude, без да напускате работното си пространство. Това ви позволява да съчетаете подходящия механизъм за разсъждение с задачата, например да използвате Claude за фино писане или GPT за сложна логика, без да плащате за отделни абонаменти за изкуствен интелект. Използвайте множество LLM от един интерфейс с ClickUp Brain

Супер агенти на ClickUp

А когато искате да автоматизирате не само една стъпка, а целия си работен процес, опитайте ClickUp Super Agents.

Вместо да задействат едно-единствено действие на изкуствен интелект, Super Agents координират множество стъпки в цялото ви работно пространство. Представете си ги като съотборници с изкуствен интелект, които разбират контекста на вашето работно пространство и правят повече, отколкото е възможно за човек. След като бъдат конфигурирани, те могат да следят за конкретни тригери (като приключване на среща, подаване на формуляр или промяна в статуса на задача) и незабавно да изпълнят следващия набор от действия.

📌 Например, представете си Project Manager Super Agent, работещ във вашето работно пространство.

Ускорете работните процеси с Super Agents в ClickUp

Когато добавите ново задание за проект към документ, агентът го прочита и създава план за проекта.

Той генерира автоматично задачи, подзадачи и крайни срокове в ClickUp. След това разпределя работата между дизайнери, автори и разработчици въз основа на ролите им. Също така свързва задачите със съответните документи и ресурси.

С напредването на работата Agent следи актуализациите на задачите. Ако нещо закъснее, той отбелязва закъснението и уведомява отговорника. Той автоматично публикува седмични обобщения на напредъка в канала на проекта.

Накрая, когато проектът приключи, се изготвя окончателен доклад.

🌟 Реални резултати: Компании като Bell Direct използват Super Agents за сортиране на над 800 имейла на ден, което води до 20% увеличение на оперативната ефективност!

🔎 Знаете ли? 40% от корпоративните приложения скоро ще разполагат с AI агенти, специализирани за конкретни задачи. Това ще подобри екипната работа и ефективността на работния процес, което прави „сега“ подходящ момент да се подготвите, за да не изостанете от конкурентите си.

🎥 Гледайте това видео, за да разберете какво могат да направят Super Agents за вас:

Автоматизации, базирани на правила

Освен AI помощта, с ClickUp Automations можете да създавате работни потоци, базирани на правила. Тези автоматизации задействат действия, когато са изпълнени определени условия, като например промяна на статуса, настъпване на крайния срок или добавяне на нов отговорник. Това гарантира, че процесите протичат гладко на заден план, така че екипът ви да може да се фокусира върху това, което е важно.

Не знаете откъде да започнете и какво да автоматизирате? Изберете рецепта от библиотеката с над 100 готови шаблона за автоматизация в ClickUp. Или създайте автоматизация, използвайки команди на естествен език с ClickUp Brain!

Задействайте автоматично подходящите действия и изпълнявайте операциите безпроблемно с ClickUp Automations

Focalboard, от друга страна, не включва никакви вградени AI функции или вградена автоматизация. Тъй като това е лек инструмент с отворен код, ще трябва да извършвате цялото управление на задачите (от актуализиране на статуси до създаване на повтарящи се работни потоци) ръчно.

⚠️Можете да опитате да създадете персонализирана автоматизация в Focalboard чрез неговия API. Платформата обаче не предлага готови интелигентни решения, които да помогнат за намаляване на оперативната натовареност на екипа ви.

🏆 Заключението: ClickUp дава явно предимство на екипите, които искат да бъдат по-продуктивни, благодарение на вградения изкуствен интелект и автоматизацията. Focalboard е идеален за екипи, които се чувстват комфортно с ръчните процеси или разполагат с ресурсите да създадат свои собствени решения за автоматизация на работния процес.

📮ClickUp Insight: 88% от участниците в нашето проучване използват изкуствен интелект за личните си задачи, но над 50% се въздържат от използването му на работното място. Кои са трите основни пречки? Липса на безпроблемна интеграция, пропуски в знанията или опасения относно сигурността. Но какво ще стане, ако изкуственият интелект е вграден във вашето работно пространство и вече е защитен? ClickUp Brain, вграденият AI асистент на ClickUp, превръща това в реалност. Той разбира команди на обикновен език, като решава и трите проблема, свързани с внедряването на AI, и същевременно свързва вашия чат, задачи, документи и знания в цялото работно пространство. Намерете отговори и полезна информация с едно кликване!

Изгледи за управление на задачи и проекти

Един универсален подход не работи за всички. Вашите инженери може да предпочитат прости списъци, докато вашите проектни мениджъри вероятно ще се нуждаят от диаграми на Гант за планиране на графика. Това принуждава всички да използват неудобни временни решения с електронни таблици и други инструменти.

ClickUp Views решава този проблем, като ви позволява да визуализирате едни и същи данни в различни формати, без да преструктурирате проектите си. Можете да превключвате между изглед за управление на ресурсите на високо ниво или прост списък за проверка, за да отговаря на вашата конкретна роля.

Изберете измежду над 15 изгледа на проекти в ClickUp

Чувствайте се свободни да избирате между над 15 различни изгледа. Ето кратко описание на някои от тях:

ClickUp ви позволява да запазвате и споделяте персонализирани конфигурации с екипа си. Това гарантира, че всички имат достъп до едни и същи филтрирани данни, без да се налага да ги настройват от нулата. Всеки изглед включва опции за детайлно филтриране, сортиране и групиране, така че можете да се фокусирате върху конкретни детайли от проекта.

Персонализираните полета поддържат тази гъвкавост. Те ви позволяват да проследявате данни, специфични за вашия работен процес, директно във всеки изглед, който изберете.

Задачите в ClickUp са вашият избор за разбиване на по-големи и сложни проекти на управляеми действия. Подзадачите и списъците за проверка на задачите в ClickUp ви позволяват да проследявате дори и най-малките детайли. В същото време можете да използвате персонализирани статуси, за да следите точния етап, в който се намира всеки резултат: за изпълнение, в процес, завършен... и всичко останало между тях.

Проследявайте времето в задачите на ClickUp, като същевременно създавате персонализирани полета за пълен преглед на работния процес

За работа, при която времето е от съществено значение, интегрираното проследяване на времето и Gantt View с функция „плъзгане и пускане“ ви позволяват да планирате зависимостите между задачите и да коригирате графиците в движение. Това гарантира, че независимо дали управлявате прост списък със задачи или пускане на продукт, в което участват няколко отдела, контекстът остава единен и достъпен.

За разлика от обширните изгледи на ClickUp, Focalboard се фокусира върху четири основни изгледа: Kanban, таблица, календар и галерия. Както може да се очаква, тези изгледи са по-подходящи за просто проследяване на проекти, отколкото за сложно управление на ресурси.

Канбан таблото служи като основно работно пространство, където картите включват стандартни свойства, списъци за проверка и коментари.

🏆 Заключението: ClickUp осигурява необходимата архитектурна дълбочина за проекти, обхващащи няколко отдела, които изискват различни гледни точки към едни и същи данни. Focalboard е по-подходящ за по-малки технически екипи, които търсят лека табло с отворен код и не се нуждаят от разширени функции като диаграми на Гант или управление на натоварването.

Когато разговорите по проектите са разпръснати из Slack, имейл вериги и случайни коментари към задачи, решенията неизбежно се губят. Например, един средностатистически служител превключва между приложенията 1200 пъти на ден — почти 4 часа седмично, прекарани в пренастройване на вниманието. Този вид разпръскване на работата прави почти невъзможно да се поддържа синхрон между всички или да се въведат новите членове в работата.

ClickUp решава този проблем, като обединява сътрудничеството на вашия екип в едно работно пространство, където комуникацията остава свързана с реалната работа, благодарение на:

ClickUp Chat : Водете разговори в реално време чрез директни съобщения или специални канали, свързани с вашите проекти и задачи, за да не се налага да преминавате към друго приложение

Коментари към задачите : Поддържайте дискусиите организирани с отговори в низове, прикачени файлове и @споменавания , за да уведомявате конкретни членове на екипа

Използвайте @mention в ClickUp навсякъде в екосистемата, за да уведомите член на екипа или Super Agent

ClickUp Docs: Създавайте и редактирайте планове за проекти, бележки от срещи и уики страници с възможност за съвместно редактиране в реално време, като по този начин гарантирате, че всички работят с най-новата версия

ClickUp Whiteboards : Преодолейте различията между мозъчната атака и изпълнението с визуално пространство за сътрудничество, където можете да превърнете идеите в задачи с едно кликване

ClickUp Clips : Запишете екрана си, за да дадете обратна връзка, да обясните сложен процес или да споделите бърза актуализация без да провеждате среща на живо

Focalboard, в сравнение с това, осигурява основно сътрудничество на ниво задачи чрез коментари към картичките и прикачени файлове. Въпреки това, той не разполага с вградени инструменти за по-широка комуникация в екипа, редактиране на документи в реално време или визуален брейнсторминг.

За да постигне същото ниво на свързаност, Focalboard разчита на интеграцията си с Mattermost или други външни инструменти. Това често носи риска от повторно въвеждане на същите изолирани системи, които ClickUp е проектиран да елиминира.

🏆 Заключението: ClickUp е създаден за екипи, които искат да спрат постоянното превключване между приложения и да съхраняват разговорите и изпълнението на задачите си на едно място. Focalboard е функционален избор за основни актуализации на ниво задачи, но изисква да управлявате отделен набор от технологии за всякаква значима съвместна работа в екипа.

Интеграции и разширяемост

Когато инструментът ви за управление на проекти не се интегрира с останалата част от вашия технологичен стек, екипът ви остава заклещен в цикъл на ръчно въвеждане на данни. Например, копирането на информация между GitHub, Figma или Salesforce води до грешки в контрола на версиите и пропуснати актуализации.

🧠 Интересен факт: Ръчното въвеждане на данни и административните задачи струват на американските компании средно 28 500 долара на служител годишно. Това подчертава, че „ръчният процес“ не е просто бавен работен поток — той е огромна загуба на печалба.

Интеграциите на ClickUp елиминират това напрежение, като служат като централен команден център за целия ви работен процес. С над 1000 лесни за използване интеграции можете да синхронизирате напредъка в разработката от GitHub, да вградите интерактивни прототипи на Figma или автоматично да превърнете възможностите в Salesforce в задачи, които могат да бъдат изпълнени.

Синхронизирайте цялата си технологична среда с интеграциите на ClickUp

Резултатът? Информацията се прехвърля между вашите приложения, без никой да се налага да свързва ръчно данните. А ако ви е необходимо да създадете персонализирани автоматизации или канали за синхронизиране на данни, вашите разработчици винаги могат да използват API-то на ClickUp.

Focalboard разполага с много по-малка екосистема за интеграция, като основният му фокус е върху вградената свързаност с Mattermost. Отвореният му код и публичният API технически позволяват на екипа за разработка да създаде всякаква връзка, от която се нуждае. Но това изисква значителни вътрешни ресурси и постоянна поддръжка.

🏆 Заключението: ClickUp е по-подходящ за екипи, които разчитат на разнообразен набор от търговски приложения и искат да автоматизират потока от данни незабавно. Focalboard предлага висока степен на разширяемост за технически екипи, които предпочитат да изграждат и поддържат своя собствена частна екосистема за интеграция.

Внедряване и собственост върху данните

В много организации сътрудничеството и сигурността често се движат в противоположни посоки. Екипите искат споделени документи, по-бързи актуализации и координация в реално време. Екипите по сигурността задават различни въпроси: Може ли това да работи в изолирана среда? Къде се съхраняват данните?

Истинското предизвикателство не е въвеждането на нов инструмент. То е намирането на такъв, който позволява съвременно сътрудничество, без да се прави компромис със суверенитета на данните.

ClickUp ви спестява високите оперативни разходи за самостоятелно хостинг. Той осигурява сигурност на корпоративно ниво без разходите за поддръжка, свързани с управлението на сървър. Платформата се хоства на Amazon Web Services (AWS) и е в съответствие със SOC 2. Вашите данни са защитени с криптиране от край до край.

Това ви позволява да внедрите високопроизводителна SaaS работна среда, като същевременно спазвате строги стандарти за сигурност. Можете да прехвърлите отговорността за актуализациите, производителността и стабилността на инфраструктурата на специализиран екип по сигурността.

Въпреки това, за екипи, за които самохостингът е задължително условие, Focalboard предлага пълна собственост върху данните. Той е проектиран за самохостинг чрез Docker или други методи, което ви дава пълен контрол над вашите данни и инфраструктура. Това е критично предимство за организации със строги изисквания за местонахождение на данните.

Компромисът обаче е значително увеличение на вътрешната отговорност; вашият екип става единственият доставчик на всяка актуализация за сигурност, архивиране на базата данни и инфраструктурен пач.

🏆 Заключението: Това е най-ясният компромис между двата инструмента. Изберете ClickUp, ако се нуждаете от сигурна, съответстваща на изискванията облачна инфраструктура, която автоматично се актуализира. Изберете Focalboard, ако приоритетът ви е абсолютен контрол върху данните и разполагате с техническите ресурси да управлявате собствена сървърна среда.

Да изберете Focalboard или ClickUp?

Погрешният избор може да доведе до мъчителен процес на миграция след шест месеца, затова нека улесним нещата. Подходящият инструмент зависи изцяло от приоритетите и техническите възможности на вашия екип.

Ето кратък списък, който ще ви помогне да вземете решение:

Изберете Focalboard, ако:

Вашият екип живее и диша с софтуера за проекти с отворен код и иска възможност да проверява или модифицира кода

Имате строги изисквания за суверенитет на данните, които налагат използването на самостоятелно хоствано решение

Разполагате с техническите ресурси за управление на внедряването, поддръжката, сигурността и персонализираните интеграции

Вашият работен процес е съсредоточен около проста Kanban табло с отворен код и не се нуждаете от разширени функции за управление на проекти

Вече използвате Mattermost и искате инструмент за управление на проекти, който се интегрира по подразбиране

Изберете ClickUp, ако:

Нуждаете се от интегриран интелигентен слой, който да се справя с всичко – от изготвянето на планове за проекти до откриването на блокирани задачи

Искате да обедините инструменти , документация, чат в реално време и управление на сложни проекти в един единствен раздел

Предпочитате управлявана инфраструктура с корпоративна сигурност пред тежестта на самостоятелния хостинг

Имате нужда от инструмент за управление на проекти, който да се свързва с обичайните бизнес приложения веднага след инсталирането

Основната ви цел е да намалите разпръскването на контекста и да спрете да превключвате между несвързани инструменти

Решението се свежда до фундаментален компромис: цените ли абсолютния контрол над данните и гъвкавостта на отворения код повече от всичко друго? Или предпочитате унифицирана работна среда с изкуствен интелект, която се справя с всичко – от управление на проекти до комуникация в екипа?

Ако сте склонни към втория вариант, опитайте ClickUp безплатно още днес. ✨

Често задавани въпроси (FAQ)

Mattermost придоби Focalboard и интегрира неговата функционалност в платформата Mattermost, преименувайки я на „Mattermost Boards“. Оригиналният самостоятелен проект Focalboard все още е достъпен като софтуер с отворен код, но активното му развитие до голяма степен се премести към интегрираната платформа Mattermost.

ClickUp предлага ограничен офлайн режим в мобилните си и настолните приложения, което ви позволява да преглеждате задачи и да създавате нови, които се синхронизират, веднага щом се свържете отново с интернет. Въпреки това, в изцяло офлайн или изолирани от интернет среди, самохоствано решение като Focalboard е по-добър избор.

Освен Focalboard, други популярни инструменти за Kanban с отворен код са Kanboard, Wekan и Taiga. Въпреки че те предлагат самохостинг и основни функции на таблото, никой от тях не предоставя подхода „всичко в едно“ за работната среда или разширените възможности на изкуствения интелект, които се намират в ClickUp.

Focalboard е най-подходящ за малки и средни технически екипи, които се чувстват комфортно с управлението на собствената си инфраструктура. Той не разполага с функциите от корпоративен клас, които обикновено се изискват от големите организации, като разширени потребителски права, аудит логове, еднократно влизане (SSO) и специализирана поддръжка.