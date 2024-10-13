Присъединете се към движението: 24 проекта с отворен код, към които да допринесете през 2025 г.

Любопитни ли сте какво прави любимия ви софтуер толкова мощен? Магията се крие в проектите с отворен код, където сътрудничеството стимулира иновациите.

Независимо дали сте разработчик или просто се интересувате от технологии, ориентирането в обширния свят на отворения код може да бъде прекалено сложно. Някои проекти могат да останат незабелязани, а вие не искате да инвестирате уменията си в такива, които може да изчезнат.

Екипът ми и аз проучихме инструменти с отворен код от машинно обучение до уеб разработка, а нашето проучване доведе до ценни заключения. В този блог ще изброя някои интересни проекти с отворен код, за да сте сигурни, че разполагате с най-добрите инструменти.

24-те най-добри проекта с отворен код, към които можете да допринесете

Откриването на подходящите инструменти за управление на проекти с отворен код, към които да допринесете, може да подобри вашите умения за програмиране и да разшири вашата мрежа в общността на отворения код.

Ето 24-те най-добри проекта с отворен код, идеални за нови участници, които ще ви помогнат да управлявате проекти безпроблемно.

1. ClickUp (Най-доброто решение за персонализирано управление на проекти „всичко в едно“)

Въпреки че ClickUp for Software Teams не е инструмент с отворен код в традиционния смисъл, той отразява основните принципи на философията на отворения код, като гъвкавост, споделяне, сътрудничество и ангажираност на общността. Удобният му интерфейс, широките възможности за персонализиране и стабилните възможности за интеграция го правят основен инструмент в управлението на проекти.

ClickUp Project Management предлага първокласни функции за поверителност и споделяне, като гарантира, че няма проблеми със съвместимостта в цялата гама от функции за управление на проекти. Подобно на проектите с отворен код, които позволяват на разработчиците да адаптират своите инструменти към конкретни нужди, ClickUp предлага широки възможности за персонализиране. Потребителите могат да адаптират изгледите и таблото според своите предпочитания и да настроят подробна автоматизация с различни приложения.

ClickUp насърчава среда за сътрудничество, в която потребителите могат да споделят идеи, съвети и най-добри практики чрез общностна група. Този общностен аспект отразява културата на отворения код, в която потребителите допринасят за развитието на инструмента и подобряват неговата използваемост чрез споделяне на знания.

Потребителите на ClickUp се възползват от богато хранилище с ресурси, уроци и съдържание, създадено от потребители, което им помага да максимизират потенциала на платформата.

Освен това разработчиците могат да подобрят работата си чрез интегриране с GitHub или създаване на приложения с помощта на ClickUp API. Това добавя още по-голяма гъвкавост и контрол на разработчиците върху работните процеси по управление на проекти.

Най-добрите функции на ClickUp

Дръжте всички показатели на проекта на една ръка разстояние, като персонализирате таблата си в ClickUp

Дръжте всички показатели на проекта на една ръка разстояние, като персонализирате таблото си в ClickUp — адаптирайте таблото според нуждите на проекта си, за да имате пълна видимост и контрол.

Създайте персонализирана автоматизация, която да съответства на вашите работни процеси с ClickUp Automations

Оптимизирайте проектите с отворен код и работните процеси с ClickUp Automations , като автоматизирате повтарящи се задачи, като актуализиране на статуса и предаване на проекти. Тази функция повишава ефективността и намалява ръчните грешки.

Използвайте ClickUp Brain, за да ускорите планирането и управлението на проектите си

Ускорете проектите си, като използвате ClickUp Brain за генериране на подзадачи въз основа на описания, обобщаване на теми и автономно актуализиране на задачи, което прави управлението на проекти по-гладко и интуитивно.

Централизирайте документацията по проектите с ClickUp Docs, за да поддържате екипа си синхронизиран и информиран

Дръжте всеки член на екипа информиран и синхронизиран, като документирате подробно подробностите по проекта в ClickUp Docs.

Интегрирайте безпроблемно над 200 инструмента като GitHub, Slack и Google Drive, като подобрите функционалността и свързаността в рамките на вашия технологичен стек с ClickUp Integrations.

Сътрудничество в реално време с помощта на ClickUp Whiteboards, за да превърнете мозъчната атака в структурирани планове за проекти

Използвайте ClickUp Whiteboards , за да улесните сътрудничеството в реално време по стратегически инициативи, превръщайки сесиите за мозъчна атака в изпълними задачи по проектите.

Ограничения на ClickUp

Моделът „freemium“ може да ограничи някои разширени функции, което да подтикне потребителите към плащане на абонаментни планове.

За някои потребители кривата на обучение може да е стръмна.

Цени на ClickUp

Безплатни завинаги

Без ограничения: 7 $/месец на потребител

Бизнес: 12 $/месец на потребител

Предприятия: Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9000 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 рецензии)

2. Mattermost: Гъвкава платформа за сътрудничество с отворен код

Mattermost е платформа с отворен код за съобщения и сътрудничество, предназначена за разработчици и компании, които търсят сигурен и конфигурируем инструмент за комуникация в екип. Тя позволява на екипите да организират разговори, да споделят файлове и да управляват проекти чрез интегрирани канали и работни потоци.

Най-добрите функции на Mattermost

Инсталирайте Mattermost на вашите сървъри, за да поддържате пълен контрол върху комуникациите и сигурността на данните във вашата организация.

Персонализирайте и разширете функционалността му с плъгини, интеграции и ботове, за да адаптирате платформата към вашите специфични нужди.

Ограничения на Mattermost

Изисква самостоятелно хостинг, което може да бъде сложно и да изисква много ресурси за малки екипи или организации без специализирана ИТ поддръжка.

Цени на Mattermost

Безплатно: Безплатно

Професионална версия: 10 $/месец на потребител

Предприятие: Персонализирано ценообразуване

Отзиви и оценки за Mattermost

G2: 4. 3/5 (332 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (158 отзива)

Машинно обучение и изкуствен интелект

3. TensorFlow: Мощна платформа с отворен код за машинно обучение

TensorFlow е библиотека с проекти с отворен код, предназначена за високопроизводителни числови изчисления. Тя предлага гъвкава екосистема, която позволява на разработчиците лесно да създават и внедряват модели за машинно обучение.

TensorFlow поддържа разнообразни приложения с отворения си API, който се подкрепя от обширни инструменти за API документация. Това гарантира, че разработчиците могат лесно да персонализират и разширяват своите проекти за машинно обучение.

Най-добрите функции на TensorFlow

Гъвкави API като Keras опростяват проектирането на модели

Съвместимост между различни устройства – от смартфони до клъстери

Ограничения на TensorFlow

Стръмна крива на обучение за начинаещи

Цени на TensorFlow

Налични безплатно, тъй като са с отворен код.

Оценки и рецензии за TensorFlow

G2: 4,5 от 5 (над 60 рецензии)

Capterra: Рейтинг: 4,6 (над 100 рецензии)

4. PyTorch: Многофункционален инструмент за машинно обучение

PyTorch е библиотека с отворен код за машинно обучение, предпочитана за приложения като компютърно зрение и обработка на естествен език. Тя се отличава в разработката и изследването на модели за дълбоко обучение. Предлага цялостен набор от инструменти, като тензорни изчисления с мощно GPU ускорение и динамични изчислителни графики за гъвкаво изграждане на модели.

Най-добрите функции на PyTorch

TorchScript улеснява плавния преход от разработка към производство.

Поддръжка на няколко графични процесора за ефективно мащабиране на проекти

Ограничения на PyTorch

Повишено потребление на памет в сравнение с по-статичните графични рамки

Цени на PyTorch

Налични безплатно, тъй като са с отворен код.

Отзиви и оценки за PyTorch

G2: 4,6/5 (над 20 отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

5. Scikit-learn: Надежден набор от инструменти за машинно обучение в Python

Scikit-learn е библиотека за Python, която предоставя прости и ефективни инструменти за извличане и анализ на данни. Тя е изградена върху NumPy, SciPy и Matplotlib, достъпна е за всеки и може да се използва повторно в различни контексти. Scikit-learn е с отворен код под лиценз BSD и е подходяща за търговска употреба.

Най-добрите функции на Scikit-learn

Цялостен набор от инструменти за машинно обучение за класификация, регресия, клъстеризация и редукция на измеренията.

Безпроблемна интеграция с научния стек на Python

Ограничения на Scikit-learn

Няма вградена поддръжка за библиотеки за дълбоко обучение

Цени на Scikit-learn

Налични безплатно, тъй като са с отворен код.

Отзиви и оценки за Scikit-learn

G2: 4,8 от 5 (над 50 рецензии)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Уеб разработка

6. Django: Високо ниво рамка за бързо уеб разработване

Django е уеб платформа на високо ниво, базирана на Python, която поддържа бързо разработване с изчистен, прагматичен дизайн. Предпочитана от перфекционистите, които работят под натиска на срокове, Django оптимизира разработването на уеб приложения, като поема голяма част от рутинната работа, позволявайки на разработчиците да се съсредоточат върху уникалните функции на приложението.

Най-добрите функции на Django

Ускорете цикъла на разработка от концепцията до завършването, за да повишите производителността.

Повишете сигурността на приложенията, като автоматично се предпазвате от SQL инжекции, крос-сайт скриптинг (XSS), крос-сайт фалшифициране на заявки (CSRF) и кликджакинг, като същевременно управлявате сигурно потребителската автентификация и сесиите.

Ограничения на Django

Разгръщането може да бъде предизвикателство на някои платформи, като Windows или споделени хостове.

Промените в базата данни са трудни за възстановяване, след като са потвърдени.

Цени на Django

Налични безплатно, тъй като са с отворен код.

Отзиви и оценки за Django

G2: 4,5/5 (над 160 отзива)

Capterra: 4,5/5 (10+ рецензии)

7. Flask: Лека платформа за гъвкаво уеб разработване

Flask, микро уеб фреймворк за Python, е идеален за начинаещи. Той е лек, но мощен и позволява на потребителите да създават уеб приложения бързо. Flask е изграден върху инструментариума Werkzeug WSGI и шаблонен двигател Jinja и разчита на инструментариума Click CLI за своите команди от командния ред.

Най-добрите функции на Flask

Лесна за използване и разширяема платформа за разработване на приложения

Минималните рамки осигуряват ниска сложност на ядрото, като същевременно позволяват значителни разширения.

Ограничения на Flask

Минималистичната сърцевина може да изисква множество разширения за големи приложения.

Цени на Flask

Налични безплатно, тъй като са с отворен код.

Отзиви и оценки за Flask

G2: 4,5/5 (над 40 рецензии)

Capterra: Рейтинг: 4,6/5 (10+ отзива)

8. React: Стабилна библиотека за създаване на потребителски интерфейси

React е най-добрият библиотека за създаване на уеб и нативни потребителски интерфейси, предлагаща несравнима гъвкавост в процеса на разработка. Този инструмент повишава производителността на разработчиците чрез използването на JavaScript, универсален език за програмиране. Възможностите му за интеграция с GitHub оптимизират работните процеси по разработката и насърчават сътрудничеството.

Най-добрите функции на React

Модулен, лесен за поддръжка код с компонентна архитектура

Синтаксисът на JSX опростява писането и разбирането на код чрез директна интеграция на логиката на потребителския интерфейс.

Ограничения на React

Потребителите са съобщили за спорадични проблеми при интегрирането на сложни нативни модули в React Native.

Цени на React

Налични безплатно, тъй като са с отворен код.

Отзиви и оценки за React

G2: 4,5/5 (130 отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

9. Vue. js: Прогресивна JavaScript рамка за създаване на уеб интерфейси

Vue.js е признат за прогресивна JavaScript платформа, предназначена за създаване на потребителски интерфейси. Тя осигурява лесна интеграция като библиотека и набор от надеждни функции на пълноценна платформа, което я прави подходяща за всичко – от малки приложения до големи проекти на корпоративно ниво.

Най-добрите функции на Vue.js

Интуитивен API и документация от световна класа за улесняване на лесното внедряване

Реактивно и оптимизирано за компилатор рендиране, за да се сведе до минимум необходимостта от ръчна оптимизация

Ограничения на Vue.js

По-нови на пазара, с някои предизвикателства в сложни сценарии

Цени на Vue.js

Налични безплатно, тъй като са с отворен код.

Vue. js ревюта и оценки

G2: 4. 8/5 (20+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (10+ рецензии)

DevOps и автоматизация

10. Jenkins: Водещ сървър за автоматизация за мащабируемо разработване на софтуер

Jenkins е сървър за автоматизация с отворен код, който ви позволява да разгръщате, автоматизирате и създавате инструменти и проекти от всякакъв мащаб. Този инструмент е известен с широката подкрепа от членовете на общността и способността си да обработва ефективно сложни работни процеси.

Най-добрите функции на Jenkins

Обширна екосистема от плъгини за интегриране на CI/CD инструментариуми

Мащабируема разпределена архитектура за управление на по-големи работни натоварвания

Ограничения на Jenkins

Конфигурирането може да бъде предизвикателство

Потребителският интерфейс може да изглежда остарял в сравнение с модерните инструменти.

Цени на Jenkins

Налични безплатно, тъй като са с отворен код.

Отзиви и оценки за Jenkins

G2: 4. 4/5 (500+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 550 рецензии)

11. Ansible: Мощен двигател за автоматизация на ИТ процеси

Ansible е идеален инструмент с отворен код за автоматизация на ИТ процесите, който опростява провизионирането, управлението на конфигурациите, внедряването на приложения и много други ИТ процеси. Платформата Red Hat® Ansible Automation Platform подобрява своята стабилна структура, като интегрира множество проекти в едно унифицирано корпоративно решение за напреднали нужди от автоматизация.

Най-добрите функции на Ansible

Цялостна автоматизация на ИТ процесите в различни среди и системи за по-голяма ефективност

Лесно управление на сложни операции с обширна библиотека от предварително създадени модули за мащабируемост.

Ограничения на Ansible

Някои потребители съобщават за стръмна крива на обучение за напреднали функции и сценарии за автоматизация в голям мащаб.

Цени на Ansible

Налични безплатно, тъй като са с отворен код.

Отзиви и оценки за Ansible

G2: 4,6/5 (над 270 рецензии)

Capterra: Недостатъчно рецензии

12. Kubernetes: Мощен оркестратор за контейнеризирани приложения

Kubernetes, или K8s, революционизира управлението на контейнеризирани приложения чрез своите мощни възможности за автоматизация. Като крайъгълен камък на съвременните DevOps, Kubernetes се отличава в разгръщането, мащабирането и управлението на сложни приложения.

Най-добрите функции на Kubernetes

Осигурете плавни преходи и бързо възстановяване от прекъсвания с автоматизирани внедрявания и връщания назад.

Улеснете ефективното свързване в мрежа, без да променяте кода на приложението, чрез откриване на услуги и балансиране на натоварването.

Ограничения на Kubernetes

Сложностите в управлението, за които съобщават потребителите, правят инструмента труден за работа в началото.

Цени на Kubernetes

Налични безплатно, тъй като са с отворен код.

Отзиви и оценки за Kubernetes

G2: 4. 6/5 (над 130 отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Управление и анализ на данни

13. Elasticsearch: Динамичен двигател за търсене и анализи

Elasticsearch е разпределена, RESTful търсачка и аналитичен двигател, известен със своята скорост, мащабируемост и способност да обработва различни типове данни. Като основен компонент на Elastic Stack, Elasticsearch поддържа разнообразни приложения, включително мониторинг на логове и инфраструктура, мониторинг на производителността на приложения и други.

Най-добрите функции на Elasticsearch

Внедрете възможности за търсене в различни типове данни за работа в реално време.

Получавайте информация от разширени анализи чрез търсене и агрегиране в реално време.

Ограничения на Elasticsearch

Ограничена поддръжка за KNN заявки в сравнение със стандартните търсения на пълен текст

Необходими са подробни примери и уроци за нови потребители, особено за внедряване на краулери.

Цени на Elasticsearch

Стандартен: 95 $/месец

Злато: 109 $/месец

Платина: 125 $/месец

Предприятие: 175 $/месец

Отзиви и оценки за Elasticsearch

G2: 4,5/5 (над 80 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 60 рецензии)

14. Apache Kafka: Мощна платформа за потоци от данни в реално време

Apache Kafka е мощна платформа за стрийминг на данни. Като платформа с отворен код за разпределен стрийминг на събития, тя позволява високопроизводителни канали за данни да оптимизират анализите и интеграцията на данни. Apache Kafka насърчава участието на общността, а поддържането на нейната стабилна архитектура често включва pull request от глобални сътрудници.

Най-добрите функции на Apache Kafka

Бързо предаване на съобщения с ниска латентност в разпределени системи за висока производителност

Обширни мрежи, обработващи трилиони съобщения и петабайтове данни ежедневно с поддръжка на мащабируемост

Ограничения на Apache Kafka

Ограничената поддръжка на Python може да ограничи използваемостта за някои разработчици.

Цени на Apache Kafka

Налични безплатно, тъй като са с отворен код.

Отзиви и оценки за Apache Kafka

G2: 4,5/5 (над 110 рецензии)

Capterra: Недостатъчно рецензии

15. PostgreSQL: Разширена релационна база данни с отворен код

С над 35 години активно развитие, PostgreSQL е спечелил силна репутация за надеждност, стабилност на функциите и производителност. Той поддържа широка гама от усъвършенствани типове данни и функции за оптимизиране на производителността, които са от решаващо значение за ефективната обработка на големи обеми данни.

Най-добрите функции на PostgreSQL

Точност и последователност на данните с надеждна транзакционна поддръжка и силни гаранции за цялостност

Високоскоростно извличане на данни чрез обширни опции за индексиране и мощен оптимизатор на заявки

Ограничения на PostgreSQL

Необходима е по-голяма интеграция с широко използвани приложения с отворен код за подобрена функционалност.

Цени на PostgreSQL

Налични като безплатен софтуер с отворен код.

Отзиви и оценки за PostgreSQL

G2: 4. 4/5 (630 отзива)

Capterra: 4,6/5 (410 гласа)

Операционни системи

16. Linux Kernel: Сърцевината на операционните системи Linux

Ядрото на Linux е централният компонент на операционните системи Linux, който служи като критичен посредник между хардуера и процесите. То управлява системните ресурси и опростява сложните взаимодействия, осигурявайки ефективна работа. Разработено с оглед на сигурността, ядрото е доказателство за мощността и гъвкавостта на инструментите с отворен код.

Най-добрите функции на Linux Kernel

Повишена стабилност и производителност на системата чрез ефективно управление на паметта и процесите

Обширна хардуерна екосистема с широка гама от драйвери за устройства

Ограничения на ядрото на Linux

Изисква задълбочени технически познания за персонализиране и отстраняване на проблеми.

Цени на Linux Kernel

Налични безплатно, тъй като са с отворен код.

Ревюта и оценки на Linux Kernel

G2: 4,6/5 (20 отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

17. SerenityOS: Нов поглед върху класическите операционни системи за настолни компютри

SerenityOS е операционна система с отворен код, която съчетава носталгичен графичен потребителски интерфейс с модерни принципи на софтуерен дизайн. Тя е създадена от нулата от сплотена и тясно свързана общност от потребители и разработчици, която непрекъснато подобрява нейните възможности и стабилност.

Най-добрите функции на SerenityOS

Носталгично потребителско изживяване с модерен привкус чрез ретро GUI естетика от 90-те години.

Стабилно, гъвкаво и мощно управление на системата, осигурено от ядро, подобно на Unix.

Ограничения на SerenityOS

Нишовата му потребителска база може да не е привлекателна за всички потребители, особено за тези, които са свикнали с основните комерсиални операционни системи.

Цени на SerenityOS

Налични безплатно, тъй като са с отворен код.

Отзиви и оценки за SerenityOS

Недостатъчно рецензии

Мобилно разработване

18. Flutter: Универсална платформа за разработка на различни платформи

Създаден от Google, Flutter е софтуерен инструмент с отворен код за разработване на потребителски интерфейси за създаване на нативни приложения за Android, Mac, Google Fuchsia, iOS, Linux, Windows и уеб от една единствена кодова база. Този инструмент е известен с това, че помага на разработчиците да създават атрактивни, нативно компилирани инструменти и приложения.

Най-добрите функции на Flutter

Висока производителност, постигната чрез компилиране към ARM, машинен код на Intel и JavaScript за бързо изпълнение на всички устройства.

Разгръщане на множество платформи от една кодова база, включително iOS, Android, уеб и настолни компютри.

Ограничения на Flutter

В момента производителността изостава от тази на native платформи като Kotlin или Swift, което подчертава необходимостта от по-нататъшно развитие.

Цени на Flutter

Налични безплатно, тъй като са с отворен код.

Отзиви и оценки за Flutter

G2: 4. 6/5 (над 60 рецензии)

Capterra: 4. 4/5 (70+ отзива)

19. React Native: Мощна платформа за създаване на мобилни приложения

Разработен от Facebook, React Native е предназначен за създаване на native мобилни приложения с помощта на JavaScript и React. Той позволява на разработчиците да пишат код веднъж и да го внедряват на платформи Android и iOS, което значително намалява времето и разходите за разработка, като същевременно поддържа висока производителност и потребителско изживяване.

Най-добрите функции на React Native

Кръстосани мобилни приложения с една кодова база

Огромна екосистема от библиотеки и инструменти за подобряване на функционалността на приложенията

Ограничения на React Native

Производителността може да изостава от тази на истинските нативни приложения, особено при сложни или графично интензивни приложения.

Цени на React Native

Налични безплатно, тъй като са с отворен код.

Отзиви и оценки за React Native

G2: 4,5/5 (130 отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

Електронна търговия и бизнес решения

20. ERPNext: Най-гъвкавата ERP система на планетата

ERPNext е широко признат за един от най-добрите безплатни софтуерни програми с отворен код за управление на ресурсите на предприятието (ERP). Инструментът предлага пълен набор от инструменти за управление на бизнеса, от финансово счетоводство до CRM и производство. Удобният му интерфейс и широките възможности за персонализиране го правят предпочитан избор за над 10 000 компании по целия свят.

Най-добрите функции на ERPNext

Цялостна ERP система с над 1000 модула за оптимизиране на бизнес операциите

Финансово счетоводство и отчетност в реално време за по-голяма прозрачност и контрол

Ограничения на ERPNext

Недостатъчното използване на ключови модули в някои имплементации може да ограничи достъпа до ценни функции и информация.

Цени на ERPNext

Малък бизнес: 52 долара на месец за екипи с около 50 служители

Предприятие: Персонализирано ценообразуване

ERPNext ревюта и оценки

G2: 4,5/5 (над 40 рецензии)

Capterra: 4. 6/5 (130+ гласа)

21. Bagisto: Многофункционалната платформа за електронна търговия Laravel

Bagisto е платформа за електронна търговия с отворен код, изградена на Laravel и Vue. js. Тя помага на бизнеса да създаде или разшири своите онлайн магазини. С различни персонализирани функции и интуитивен интерфейс, Bagisto поддържа пазари, мобилни приложения, блокчейн и безглави търговски приложения, всичките задвижвани от Generative AI.

Най-добрите функции на Bagisto

Динамичната мобилна платформа синхронизира продуктите и категориите в реално време.

Цялостен набор от инструменти за ефективно управление на поръчките и подобрено взаимодействие с клиентите

Ограничения на Bagisto

По-новите потребители може да не използват напълно всички налични модули, което води до недостатъчно използване на възможностите на платформата.

Цени на Bagisto

Налични безплатно, тъй като са с отворен код.

Отзиви и оценки за Bagisto

Недостатъчно рецензии

22. Odoo: Цялостен пакет за управление на бизнеса

Odoo е софтуер с отворен код, който предлага цялостно решение за бизнеса и включва редица приложения за оптимизиране и автоматизиране на бизнес процесите. Модулната архитектура на Odoo позволява на потребителите да започнат с основни модули и да добавят още, като бизнесът им расте. Софтуерът се използва широко за CRM, електронна търговия, счетоводство, инвентаризация, точки на продажба и управление на проекти.

Най-добрите функции на Odoo

Безпроблемното потребителско изживяване комбинира всички бизнес функции чрез цялостна интеграция.

Опциите за персонализиране в Odoo Studio адаптират решенията към конкретните бизнес нужди.

Ограничения на Odoo

Нестопанските организации се борят със сложността на Odoo при управлението на дарения, тъй като той използва модули за фактуриране и продажби, които не са оптимизирани за тези задачи.

Цени на Odoo

Безплатен план за едно приложение: 0 $

Стандартен план: 31,10 $ на месец на потребител

Персонализиран план: 46,80 $/месец на потребител

Отзиви и оценки за Odoo

G2: 4. 2/5 (260+ отзива)

Capterra: 4. 2/5 (940 отзива)

Образователни проекти

23. freeCodeCamp: Водеща платформа за обучение по програмиране

freeCodeCamp е организация с нестопанска цел, която предлага безплатни, интерактивни уроци по програмиране и други проекти, за да помогне на хората да научат уеб разработка и да получат сертификати в различни дисциплини на програмирането. С обширната си учебна програма можете да овладеете основни HTML и CSS до сложни теми и технологии като машинно обучение и информационна сигурност.

Най-добрите функции на freeCodeCamp

Възможност да създадете портфолио от реални проекти, за да демонстрирате компетентност и умения чрез учене, базирано на проекти.

Динамична общност от учащи и експерти, които предлагат помощ, наставничество и сътрудничество.

Ограничения на freeCodeCamp

Липсата на структура в самоусъвършенстването може да бъде предизвикателство за студентите, които процъфтяват в по-традиционна образователна среда.

Цени на freeCodeCamp

Налични безплатно, тъй като са с отворен код.

Отзиви и оценки за freeCodeCamp

Недостатъчно рецензии

24. Open edX: Разширена платформа за обучение за разнообразни образователни нужди

Open edX е един от няколкото сигурни, високо мащабируеми проекти с отворен код, използвани от университети, предприятия и правителствени организации по целия свят. Той е проектиран да предоставя разнообразни учебни преживявания, включително масивни отворени онлайн курсове (MOOC), малки частни онлайн курсове и корпоративни обучения.

Най-добрите функции на Open edX

Увлекателни онлайн обучения в различни формати, като MOOCs и корпоративни обучения

Повишено ангажиране на потребителите с интерактивно съдържание, мултимедийна интеграция и инструменти за комуникация в реално време.

Ограничения на Open edX

Open edX Community Edition може да изисква допълнителни плъгини или персонализирано разработване, за да отговори на специфични нужди, което може да увеличи сложността и времето за персонализирани имплементации.

Цени на Open edX

Налични безплатно, тъй като са с отворен код.

Отзиви и оценки за Open edX

G2: Недостатъчно отзиви

Capterra: 4. 8/5 (80+ гласа)

