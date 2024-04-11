ClickUp блог
Топ 10 интеграции на GitHub за съвместно разработване на код

Топ 10 интеграции на GitHub за съвместно разработване на код

Engineering Team
Engineering Team
11 април 2024 г.

GitHub е рай за разработчиците. Разработчиците съхраняват и управляват своя изходен код в разпределени хранилища GitHub, което позволява на множество сътрудници да работят едновременно по проекта. Такова сътрудничество подобрява производителността с 22%, ускорява отстраняването на уязвимости 7 пъти и намалява времето за въвеждане с 80%.

Като система за контрол на версиите, тя позволява на разработчиците да проследяват и преглеждат промените, да управляват клонове и да обединяват кодове. Това е възможно благодарение на функции като проследяване на проблеми, заявки за изтегляне, управление на проекти и други.

С такива осезаеми предимства не е изненада, че близо 100 милиона разработчици използват уеб платформата, за да създават, откриват и допринасят за над 420 милиона проекта. Въпреки че платформата процъфтява, можете да разширите още повече нейните възможности, като използвате интеграциите на GitHub.

Какво да търсите в интеграциите на GitHub?

Преди да се впуснете в списъка ни с най-добрите интеграции на GitHub, ето няколко неща, на които да обърнете внимание, докато правите своя избор. Те са:

  • Съвместимост: Уверете се, че интеграцията е съвместима с предпочитаните от вашия екип за разработка езици за програмиране, рамки и инструменти. Тя трябва да се интегрира безпроблемно със съществуващия технологичен стек.
  • Функционалност: Анализирайте функциите и функционалностите, предлагани от интеграцията. В зависимост от вашите изисквания може да се наложи да използвате специфични функции, като инструменти за преглед на код, непрекъсната интеграция, автоматизирано тестване, непрекъснато внедряване, управление на проекти и др.
  • Леснота на използване: Въпреки че интеграциите на GitHub са насочени към разработчиците, те трябва да предлагат висока степен на удобство за ползване. Трябва да са лесни за настройка и да спомагат за опростяване на работните процеси при разработката.
  • Документация: Достъпът до документацията на платформата помага на разработчиците да настроят интеграциите по прост, безопасен и сигурен начин. Търсете опции, които предлагат ясна и прозрачна документация. За щастие, по-голямата част от нея е достъпна в GitHub Marketplace.
  • Подкрепа от общността: Тъй като GitHub е процъфтяваща платформа за софтуерни разработчици, вие искате същото да се отрази и върху интеграциите. Разгледайте интеграции, които имат активна общност. Този аспект е полезен, когато се нуждаете от постоянна поддръжка, отстраняване на бъгове и съвместимост с бъдещи актуализации на GitHub.
  • Мащабируемост: Искате да настроите интеграции, които ще се мащабират според вашите нужди за разработка. Уверете се, че те могат да хостват по-големи кодови бази и да поддържат сътрудничеството, докато екипът ви расте, без да се прави компромис с производителността.
  • Сигурност: Тъй като интеграциите често могат да бъдат слабо място, вие се нуждаете от надеждна сигурност. Уверете се, че платформата поддържа най-добрите практики за интеграция за контрол на достъпа, защита на данните, удостоверяване на автентичността, за да защитите чувствителните данни и фрагменти от код.
  • Адаптивност: Изискванията на вашия екип за разработка ще се променят от един проект към друг. Имате нужда от опции за персонализиране, за да конфигурирате настройките и да внедрите адаптивност във вашите работни процеси за разработка.
  • Цена: Някои интеграции ви помагат да започнете безплатно и въвеждат цени на по-високи нива с разширени изисквания. Други може да изискват абонамент от самото начало. Оценете ценовия модел в зависимост от бюджета си и се спрете на този, който ви подхожда.

10-те най-добри GitHub интеграции за използване през 2024 г.

Без да се бавим повече, ето нашият списък с десетте най-добри интеграции, които подчертават разработката на софтуер с GitHub:

1. ClickUp

Интеграцията на ClickUp и GitHub е перфектно съчетание. ClickUp е платформа за управление на проекти и производителност, която се интегрира с GitHub, за да улесни безпроблемното сътрудничество и да оптимизира разработката.

Ето общ преглед на възможностите, които го правят подходящ за интеграция с GitHub:

Управление на задачи

ClickUp 3.0 Опростен изглед на списъка в тъмен режим
Управлявайте задачите ефективно с ClickUp

ClickUp предлага надеждни възможности за управление на задачи, които позволяват на екипите да създават, възлагат и проследяват задачи чрез централизирано табло. Тази функция е съобразена с проблемите и заявките за изтегляне в GitHub, което улеснява управлението на дейностите по разработката и приоритизирането на задачите въз основа на зависимостите.

Сътрудничество в реално време

съвместно редактиране на живо в ClickUp Docs
Сътрудничество с екипи за разработка в реално време с помощта на ClickUp

С функции като коментари, споменавания и чат, екипите за разработка ще могат по-лесно да комуникират и да си сътрудничат в реално време. Дори функцията за споделяне на документи се оказва полезна за GitHub. Екипите могат да използват тези функции за сътрудничество, за да обсъждат промени в кода, да преглеждат кодове, да споделят обратна връзка и да координират дейностите си директно в ClickUp.

ClickUp Universal Search

ClickUp 3.0 Универсална функция за търсене, опростена
Намерете всичко отвсякъде с универсалното търсене на ClickUp

ClickUp Universal Search позволява на потребителите да търсят, сортират и филтрират в цялата екосистема за разработка. От документите, качени в ClickUp, приложението GitHub, хранилищата и др. Най-важното е, че функцията Universal Search е изключително интуитивна и персонализира резултатите от търсенето ви при всяка итерация, за да улесни търсенето!

Агилна разработка

Управлявайте спринтове в изглед „Табло“
Използвайте Kanban табла в ClickUp за ефективно планиране на спринтове

ClickUp предоставя функции като Kanban табла и планиране на спринтове, които поддържат гъвкави методологии за разработка на софтуер. Използвайки тези изгледи на проектите, членовете на екипа могат удобно да управляват и визуализират проблеми и задачи в GitHub, за да съчетаят гъвкави практики с DevOps и да пускат обновени версии бързо и надеждно.

Персонализиране на работния процес

Пример за работния процес на поддръжката в ClickUp Mind Maps
Дефинирайте различни етапи на изграждане чрез персонализирани работни потоци в ClickUp

ClickUp позволява на потребителите да създават персонализирани работни процеси, които съответстват на стила и процесите на разработка на екипа. Тази гъвкавост позволява интеграцията с GitHub да работи според уникалните изисквания на екипа или проекта.

Шаблони за разработка на софтуер

Следете регистрите за промени с шаблоните на ClickUp.
Изтеглете този шаблон
Следете регистрите за промени с шаблоните на ClickUp.

Разгледайте богатата библиотека на ClickUp, която съдържа разнообразни конфигурируеми шаблони за различни случаи на употреба и индустрии. Сред няколкото опции, шаблоните за разработка на софтуер ви позволяват да започнете веднага, вместо да създавате всичко от нулата.

Най-добрите функции на ClickUp

  • Организирайте работното си пространство в пространство, папка и списък, за да получите подробна видимост на проекта си.
  • Персонализирайте задачите с над 35 ClickApps в зависимост от изискванията на проекта, от спринтове до автоматизация.
  • Визуализирайте проекта си в над 15 изгледа, за да сте сигурни, че нищо няма да бъде пропуснато.
  • Автоматизирайте рутинната и повтаряща се работа с помощта на над 50 действия, тригери и условия.
  • Сътрудничество чрез бели дъски, чатове, коментари, имейли и др.

Ограничения на ClickUp

  • Само собствениците и администраторите могат да работят с интеграциите, а гостите нямат достъп.
  • Възможно е да има леко припокриване на функциите, което затруднява разграничаването на отговорностите между ClickUp и GitHub.

Цени на ClickUp

  • Безплатно завинаги
  • Неограничен: 7 долара на член на месец
  • Бизнес: 12 долара на член на месец
  • Enterprise: Персонализирано ценообразуване
  • ClickUp Brain е достъпен за всички платени планове за 5 долара на месец за всеки член на работната среда.

Оценки и рецензии за ClickUp

  • G2: 4,7/5,0 (9389 рецензии)
  • Capterra: 4. 6/5. 0 (4009 гласа)

2. Jenkins

Табло на Jenkins
Jenkins dashboard чрез Wikipedia

Jenkins е популярен сървър за автоматизация с отворен код. Той е особено полезен за автоматизиране на кодове за изграждане, тестване, документиране, пакетиране, етапи, анализиране, внедряване и преглед по време на циклите на разработка.

След като разработчиците променят изходния код в хранилището GitHub, Jenkins автоматично поема контрола, за да задейства последващите действия за постигане на стабилна кодова база.

Най-добрите функции на Jenkins

  • Достъп до над 1800 плъгина за разширяване и персонализиране на Jenkins въз основа на изискванията на проекта.
  • Използвайте гъвкави и персонализирани пипалини като код, позволяващи на екипите да описват и версират целия CI/CD процес.
  • Преглеждайте състоянието на проекта, историята на изграждането и друга важна информация чрез централизирано табло в реално време.
  • Създавайте и тествайте задачи в множество възли или агенти, за да паралелизирате задачите и да съкратите сроковете за разработка.
  • Участвайте в публични срещи, които се провеждат всеки месец, за да подобрите Jenkins.

Ограничения на Jenkins

  • Архитектурата с един сървър, която ограничава ресурсите в рамките на един компютър, виртуална машина или контейнер.
  • Тя не е базирана на облак, което създава проблеми с достъпността, особено в отдалечена среда за разработка.

Цени на Jenkins

  • Безплатно

Оценки и рецензии за Jenkins

  • G2: 4. 4/5. 0 (488 отзива)
  • Capterra: 4,6/5,0 (552 рецензии)

3. Progress Chef

Progress Chef Dashboard
Progress Chef Dashboard

Progress Chef е инструмент за конфигуриране, съответствие и управление на сигурността в продуктовото портфолио на Progress. Той трансформира инфраструктурата като код, който потребителите могат да автоматизират за конфигуриране, внедряване и управление на сървъри.

Екипите могат да оптимизират автоматизацията на инфраструктурата на приложенията, като включат Chef cookbooks и конфигурации в контрола на версиите на GitHub за последователност, мащабируемост и проследимост в различни среди за разработка.

Най-добрите функции на Progress Chef

  • Дефинирайте и управлявайте конфигурациите на инфраструктурата като код за повторяемо предоставяне на ресурси и интуитивна автоматизация.
  • Изберете от библиотека с предварително създадени наръчници, ресурси и интеграции с други системи (в допълнение към GitHub) за бързо внедряване.
  • Откажете се от управлението на конфигурацията и прегърнете управлението на съответствието за по-голямо съответствие.
  • Одитирайте работните процеси на разработката и налагайте спазването на действащите политики за сигурност и поверителност на данните и регулаторните изисквания.
  • Изберете от гъвкави опции за внедряване – на място, чрез облак или в хибридна среда.

Ограничения на Progress Chef

  • Master Node на Chef може да се конфигурира само на Linux/Unix, което затруднява внедряването, особено в други среди.
  • Стръмна крива на обучение и ограничена документация

Цени на Progress Chef

  • Персонализирани цени за модели на внедряване и пазари (Azure, AWS и др.)

Оценки и рецензии на Progress Chef

  • G2: 4. 2/5. 0 (87 отзива)
  • Capterra: 4. 3/5. 0 (3 рецензии)

4. Drone. io

Табло на Drone.io
Табло на Drone.io

Drone. io е контейнерна CI/CD (непрекъсната интеграция/непрекъсната доставка) платформа, която автоматизира процесите на разработка на софтуер. Тя използва контейнеризация, за да изгради последователни и възпроизводими задачи за създаване и внедряване на приложения в изолирани среди. Интегрирането й с GitHub подобрява CI/CD процеса чрез автоматизация и паралелизация.

Най-добрите функции на Drone.io

  • Работете на всяка операционна система или архитектура, включително Linux x64, ARM, ARM 64 и Windows x64.
  • Използвайте всеки език, база данни или услуга, която работи в контейнера.
  • Изберете от хиляди готови за употреба плъгини или допринесете за библиотеката, като създадете и изпратите свои собствени.
  • Персонализирайте средата за разработка, като адаптирате контрола на достъпа, работните процеси за одобрение, разширенията на синтаксиса YAML, управлението на тайни и др.
  • Интегрирайте с GitHub или неговите алтернативи като Bitbucket, GitLab, GitHubEnterprise, GitBook, Gogs и други.

Ограничения на Drone.io

  • Логите за изграждане обикновено изостават от изграждането с няколко секунди или дори минути.
  • Липсата на поддръжка за отстраняване на грешки затруднява откриването на проблеми.

Цени на Drone.io

  • Безплатно: Open-Source Edition под лиценз Apache2
  • Персонализирано ценообразуване: Enterprise Edition под лиценз Plyform Small Business

Оценки и рецензии за Drone.io

  • G2: 4. 3/5. 0 (21 отзива)
  • Capterra: 4. 4/5. 0 (3 отзива)

5. CloudBees CodeShip

CI табло на CloudBees Codeship
CI табло на CloudBees Codeship

CloudBees CodeShip е облачна CI/CD платформа, която опростява и автоматизира жизнения цикъл на разработката на софтуер. Свържете я с GitHub, за да задействате изграждането и внедряването в отговор на събития като pull заявки, commits и др. Тази автоматизация оптимизира процеса на доставка и ускорява циклите на разработка.

Най-добрите функции на CloudBees CodeShip

  • Дефинирайте персонализирани и гъвкави пипалини, за да създавате и внедрявате уникални проекти в зависимост от изискванията.
  • Комуникирайте чрез различни канали като Slack, имейл и др., за да поддържате среда за съвместна работа.
  • Настройте автоматизация и интеграция с GitHub и други инструменти за управление на проекти, използвайки добре документирания API.
  • Автоматично мащабирайте ресурсите, като проследявате изискванията за изграждане за оптимално използване на ресурсите.
  • Получете информация за производителността на изграждането и позволете на екипите да усъвършенстват и препроектират CI/CD пипалините.

Ограничения на CloudBees CodeShip

  • Липсва му размерът на общността и поддръжката, които предлагат конкурентите му.
  • Ограничени функционалности, дори в платените версии

Цени на CloudBees CodeShip

CloudBees CodeShip Basic:

  • Стартово ниво: 49 $ на месец
  • Essential: 99 долара на месец
  • Мощност: 399 долара на месец

CloudBees CodeShip Pro:

  • Производителност на малки инстанции: 75 долара на месец за изграждане
  • Средна производителност на инстанцията: 149 долара на месец за изграждане
  • Big Instance Performance: 299 долара на месец за изграждане
  • Огромна производителност на инстанциите: 599 долара на месец за изграждане
  • Огромна производителност на инстанциите: 1199 долара на месец за изграждане

Оценки и рецензии за CloudBees CodeShip

  • G2: Н/Д
  • Capterra: 4. 6/5. 0 (15 отзива)

6. Red Hat Codenvy

Администриране на Red Hat OpenShift Dev Spaces 3.3
Администриране на Red Hat OpenShift Dev Spaces 3. 3

Red Hat Codenvy е облачна интегрирана среда за разработка (IDE), базирана на Eclipse Che. Тя е част от Red Hat OpenShift Dev Spaces, която използва Kubernetes и контейнери за съвместна работна среда, предназначена за кодиране, изграждане, тестване и изпълняване на приложения.

Свържете се с GitHub и можете да оптимизирате още повече процесите на разработка чрез интегрирано кодиране, тестване и внедряване в една последователна, сигурна и безконфигурационна IDE.

Най-добрите функции на Red Hat Codenvy

  • Използвайте контейнеризирания редактор на код, който ви позволява да се концентрирате върху кода, а не върху инфраструктурата или сложността на управлението на Kubernetes.
  • Пишете код, тествайте или разгръщайте отвсякъде с уеб-базираната IDE, достъпна за оторизирани потребители.
  • Дефинирайте средата за разработка като код, използвайки devfile, който персонализира разпределението на ресурсите, контейнерите, хранилищата и т.н.
  • Използвайте висококачествени, сертифицирани инструменти и технологии от пакета Red Hat, за да създавате приложения от корпоративно ниво.
  • Включете разработчиците само за две минути

Ограничения на Red Hat Codenvy

  • Изисква значителна честотна лента за безпроблемно внедряване, в противен случай може да стане бавен и да забавя работата.
  • Потребителският интерфейс е доста тромав и остарял, което затруднява работата с него.

Цени на Red Hat Codenvy

  • Отворен код и безплатни

Оценки и рецензии за Red Hat Codenvy

  • G2: 4. 2/5. 0 (64 отзива)
  • Capterra: 4. 4/5. 0 (465 отзива)

7. Travis CI

Табло на Travis CI
Travis CI dashboard чрез Software Advice

Travis CI е облачна услуга за непрекъсната интеграция, която автоматизира създаването, тестването и внедряването на ИТ проекти. Чрез интегрирането й със системи за контрол на версии като GitHub можете да задействате автоматично създаването на версии в отговор на промените, направени в хранилището. Интеграцията също така гарантира, че промените в кода се тестват за последователност и надеждност, преди да бъдат обединени с основната кодова база.

Най-добрите функции на Travis CI

  • Използвайте многоезичната Build Matrix за паралелно изпълнение на билдове, за да ускорите графиците за билдове и тестове.
  • Конфигурирайте персонализирани етапи на изграждане, включително тестване, внедряване и др., за да дефинирате циклите на разработка в зависимост от изискванията на проекта.
  • Използвайте повторно предварително изтеглени пакети и артефакти, за да кеширате зависимости и да ускорите времето за изграждане.
  • Създавайте и тествайте pull заявки, използвайки автоматизация с една команда, за да оцените всички промени в кода, преди да ги обедините с основната кодова база.
  • Изпълнявайте и тествайте едновременно в различни среди и операционни системи.

Ограничения на Travis CI

  • Опциите за персонализиране са доста ограничени, особено в сравнение с алтернативи като Jenkins.
  • Въпреки че предлага изчерпателни тестови и отстраняване на грешки доклади, те не са ясни или информативни.

Цени на Travis CI

  • Стартово ниво: 69 долара на месец
  • Core: 249 долара на месец
  • Pro: 794+ долара на месец
  • Enterprise (самостоятелно хоствана): 34+ долара на месец

Предлагат се и корпоративни планове на персонализирани цени.

Оценки и рецензии за Travis CI

  • G2: 4,5/5,0 (90 отзива)
  • Capterra: 4. 1/5. 0 (128 отзива)

8. Circle CI

Табло на уеб приложението Circle CI
Табло на уеб приложението Circle CI

Circle CI е облачна CI/CD платформа, която автоматизира жизнения цикъл на разработката на приложения. Разработчиците могат да я използват за писане или редактиране на кодове, създаване и тестване на компоненти и внедряване на промени в кода, като същевременно се фокусират върху скоростта и надеждността. GitHub предлага допълнително ниво на тестване преди внедряването, за да поддържа качеството на кода.

Най-добрите функции на Circle CI

  • Използвайте пакети за конфигурация за многократна употреба, наречени orb, от регистъра orb, за да оптимизирате дефинирането на сложни работни процеси за изграждане и внедряване.
  • Споделяйте файлове и директории между задачи или проекти, за да улесните съвместната работа чрез безпроблемно прехвърляне на данни и управление на зависимостите.
  • Използвайте YAML конфигурационни файлове, за да дефинирате персонализирани работни потоци за изграждане и внедряване за по-голяма гъвкавост и контрол на версиите.
  • Ускорете изграждането чрез усъвършенствано кеширане на зависимости, артефакти и Docker слоеве.
  • Поддържайте сигурността на тръбопровода чрез OpenID connect и се насладете на водеща в индустрията защита, съответстваща на FedRAMP и SOC 2 Type II.

Ограничения на Circle CI

  • Първоначалната настройка и съответната крива на обучение са по-сложни в сравнение с други инструменти.
  • Дори и най-малката синтаксисна грешка може да доведе до провал на процеса, а модифицирането на задачите е сложно.

Цени на Circle CI

  • Безплатно: 0 $
  • Производителност: 15 долара на месец
  • Мащаб: 2000 долара на месец
  • Сървър (самостоятелно хостван): Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Circle CI

  • G2: 4. 4/5. 0 (499 отзива)
  • Capterra: 4,6/5,0 (90 отзива)

9. Disbug

Интеграция на Disbug с GitHub
Disbug интеграция с GitHub

Disbug е инструмент, създаден да улесни процеса на отстраняване на грешки в приложенията. Той намалява ненужната комуникация между собственика на приложението, екипа за контрол на качеството или тестиращия и разработчика, тъй като първият може да заснеме грешките чрез екранни снимки, записи, конзолни логове, мрежови логове и потребителски събития.

След това те могат да качат тези активи директно в инструмента за управление на проекти, за да добавят контекст и значение към проблема.

Най-добрите функции на Disbug

  • Използвайте скринкаст и разказ, за да разширите визуално проблема. Рисувайте върху екрана, докато разказвате, за ефективна комуникация.
  • Заснемайте екранни снимки, добавяйте бележки и ги споделяйте, за да разясните проблема.
  • Получете цялостен контекст на докладите за грешки, като използвате конзолни логове, мрежови логове, действия на потребители, подробности за браузъра, операционни системи и др.
  • Редактирайте на живо съдържанието и елементите на дизайна на уебсайта, за да получите обратна връзка в реално време за различните промени и решения за дизайна.
  • Интегрирайте с всеобхватни платформи за управление на проекти като ClickUp, Jira, Asana, Trello, monday.com и други.

Ограничения на Disbug

  • Доста ново средство, което означава, че все още е в процес на разработка и ще отнеме известно време, докато излезе усъвършенствана версия.
  • Не предлага безплатна версия, което го прави доста скъп за само дебъгване.

Цени на Disbug

  • Стартиране: 49 долара на месец
  • Бизнес: 99 долара на месец
  • Агенция: 249 долара на месец
  • Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии на Disbug

  • G2: Н/Д
  • Capterra: Н/Д

10. Jira

Основен табло на Jira
Jira core dashboard

Jira е популярна платформа за управление на проекти и проследяване на проблеми, разработена от Atlassian. Тя намира широко приложение в IT индустрията за планиране, проследяване и управление на проекти, задачи и проблеми.

Настройването на Jira с GitHub укрепва сътрудничеството между екипите за разработка и управление на проекти, тъй като улеснява проследяването на промените в кода, свързването на комитите с конкретни проблеми и оптимизирането на работните процеси.

Най-добрите функции на Jira

  • Създавайте, възлагайте и проследявайте задачи, използвайки цялостен набор от специализирани инструменти за ефективно управление на задачи и проекти.
  • Използвайте Scrum и Kanban табла, за да приложите Agile методологии за итеративно и инкрементално разработване.
  • Дефинирайте, преглеждайте и координирайте графиците, етапите и версиите на проектите, използвайки динамични пътни карти.
  • Автоматизирайте повтарящи се и рутинни задачи или работни потоци, като дефинирате бизнес правила за поддържане на обективност и последователност, като същевременно спестявате време.
  • Намирайте файлове, папки и други ресурси, свързани с проекти, с мощни възможности за търсене и филтриране.

Ограничения на Jira

  • Макар Jira да предлага автоматизация на формуляри, тя показва посредствени резултати в сравнение с алтернативи на Jira като ClickUp.
  • Тя се сблъсква с забележимо забавяне на производителността при сложни проекти, включващи голям брой спринтове и задачи.

Цени на Jira

  • Безплатно
  • Стандартен: 8,15 $ на потребител на месец
  • Премиум: 16 долара на потребител на месец
  • Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Jira

  • G2: 4. 3/5. 0 (5724 отзива)
  • Capterra: 4,5/5,0 (13 926 рецензии)

Подобрете контрола на версиите чрез подходящата GitHub интеграция

Инструментите, описани по-горе, предлагат нещо уникално за цикъла на разработване на софтуер. Например, ClickUp и Jira добавят стабилно управление на проекти и доставка към процеса на разработване, което го прави по-цялостен и предсказуем.

Направете своя избор в зависимост от конкретните изисквания на проекта си. Регистрирайте се и използвайте ClickUp с GitHub за двойно предимство!

ClickUp Logo

Едно приложение, което заменя всички останали

© 2026 ClickUp