Топ 10 интеграции на GitHub за съвместно разработване на код

GitHub е рай за разработчиците. Разработчиците съхраняват и управляват своя изходен код в разпределени хранилища GitHub, което позволява на множество сътрудници да работят едновременно по проекта. Такова сътрудничество подобрява производителността с 22%, ускорява отстраняването на уязвимости 7 пъти и намалява времето за въвеждане с 80%.

Като система за контрол на версиите, тя позволява на разработчиците да проследяват и преглеждат промените, да управляват клонове и да обединяват кодове. Това е възможно благодарение на функции като проследяване на проблеми, заявки за изтегляне, управление на проекти и други.

С такива осезаеми предимства не е изненада, че близо 100 милиона разработчици използват уеб платформата, за да създават, откриват и допринасят за над 420 милиона проекта. Въпреки че платформата процъфтява, можете да разширите още повече нейните възможности, като използвате интеграциите на GitHub.

Какво да търсите в интеграциите на GitHub?

Преди да се впуснете в списъка ни с най-добрите интеграции на GitHub, ето няколко неща, на които да обърнете внимание, докато правите своя избор. Те са:

Съвместимост : Уверете се, че интеграцията е съвместима с предпочитаните от вашия екип за разработка езици за програмиране, рамки и инструменти. Тя трябва да се интегрира безпроблемно със съществуващия технологичен стек.

Функционалност : Анализирайте функциите и функционалностите, предлагани от интеграцията. В зависимост от вашите изисквания може да се наложи да използвате специфични функции, като инструменти за преглед на код, непрекъсната интеграция, автоматизирано тестване, непрекъснато внедряване, управление на проекти и др.

Леснота на използване : Въпреки че интеграциите на GitHub са насочени към разработчиците, те трябва да предлагат висока степен на удобство за ползване. Трябва да са лесни за настройка и да спомагат за опростяване на работните процеси при разработката.

Документация : Достъпът до документацията на платформата помага на разработчиците да настроят интеграциите по прост, безопасен и сигурен начин. Търсете опции, които предлагат : Достъпът до документацията на платформата помага на разработчиците да настроят интеграциите по прост, безопасен и сигурен начин. Търсете опции, които предлагат ясна и прозрачна документация . За щастие, по-голямата част от нея е достъпна в GitHub Marketplace.

Подкрепа от общността : Тъй като GitHub е процъфтяваща платформа за софтуерни разработчици, вие искате същото да се отрази и върху интеграциите. Разгледайте интеграции, които имат активна общност. Този аспект е полезен, когато се нуждаете от постоянна поддръжка, отстраняване на бъгове и съвместимост с бъдещи актуализации на GitHub.

Мащабируемост : Искате да настроите интеграции, които ще се мащабират според вашите нужди за разработка. Уверете се, че те могат да хостват по-големи кодови бази и да поддържат сътрудничеството, докато екипът ви расте, без да се прави компромис с производителността.

Сигурност : Тъй като интеграциите често могат да бъдат слабо място, вие се нуждаете от надеждна сигурност. Уверете се, че платформата поддържа най-добрите практики за интеграция за контрол на достъпа, защита на данните, удостоверяване на автентичността, за да защитите чувствителните данни и фрагменти от код.

Адаптивност : Изискванията на вашия екип за разработка ще се променят от един проект към друг. Имате нужда от опции за персонализиране, за да конфигурирате настройките и да внедрите адаптивност във вашите работни процеси за разработка.

Цена: Някои интеграции ви помагат да започнете безплатно и въвеждат цени на по-високи нива с разширени изисквания. Други може да изискват абонамент от самото начало. Оценете ценовия модел в зависимост от бюджета си и се спрете на този, който ви подхожда.

10-те най-добри GitHub интеграции за използване през 2024 г.

Без да се бавим повече, ето нашият списък с десетте най-добри интеграции, които подчертават разработката на софтуер с GitHub:

1. ClickUp

Интеграцията на ClickUp и GitHub е перфектно съчетание. ClickUp е платформа за управление на проекти и производителност, която се интегрира с GitHub, за да улесни безпроблемното сътрудничество и да оптимизира разработката.

Ето общ преглед на възможностите, които го правят подходящ за интеграция с GitHub:

Управление на задачи

Управлявайте задачите ефективно с ClickUp

ClickUp предлага надеждни възможности за управление на задачи, които позволяват на екипите да създават, възлагат и проследяват задачи чрез централизирано табло. Тази функция е съобразена с проблемите и заявките за изтегляне в GitHub, което улеснява управлението на дейностите по разработката и приоритизирането на задачите въз основа на зависимостите.

Сътрудничество в реално време

Сътрудничество с екипи за разработка в реално време с помощта на ClickUp

С функции като коментари, споменавания и чат, екипите за разработка ще могат по-лесно да комуникират и да си сътрудничат в реално време. Дори функцията за споделяне на документи се оказва полезна за GitHub. Екипите могат да използват тези функции за сътрудничество, за да обсъждат промени в кода, да преглеждат кодове, да споделят обратна връзка и да координират дейностите си директно в ClickUp.

ClickUp Universal Search

Намерете всичко отвсякъде с универсалното търсене на ClickUp

ClickUp Universal Search позволява на потребителите да търсят, сортират и филтрират в цялата екосистема за разработка. От документите, качени в ClickUp, приложението GitHub, хранилищата и др. Най-важното е, че функцията Universal Search е изключително интуитивна и персонализира резултатите от търсенето ви при всяка итерация, за да улесни търсенето!

Агилна разработка

Използвайте Kanban табла в ClickUp за ефективно планиране на спринтове

ClickUp предоставя функции като Kanban табла и планиране на спринтове, които поддържат гъвкави методологии за разработка на софтуер. Използвайки тези изгледи на проектите, членовете на екипа могат удобно да управляват и визуализират проблеми и задачи в GitHub, за да съчетаят гъвкави практики с DevOps и да пускат обновени версии бързо и надеждно.

Персонализиране на работния процес

Дефинирайте различни етапи на изграждане чрез персонализирани работни потоци в ClickUp

ClickUp позволява на потребителите да създават персонализирани работни процеси, които съответстват на стила и процесите на разработка на екипа. Тази гъвкавост позволява интеграцията с GitHub да работи според уникалните изисквания на екипа или проекта.

Шаблони за разработка на софтуер

Изтеглете този шаблон Следете регистрите за промени с шаблоните на ClickUp.

Разгледайте богатата библиотека на ClickUp, която съдържа разнообразни конфигурируеми шаблони за различни случаи на употреба и индустрии. Сред няколкото опции, шаблоните за разработка на софтуер ви позволяват да започнете веднага, вместо да създавате всичко от нулата.

Най-добрите функции на ClickUp

Организирайте работното си пространство в пространство, папка и списък, за да получите подробна видимост на проекта си.

Персонализирайте задачите с над 35 ClickApps в зависимост от изискванията на проекта, от спринтове до автоматизация.

Визуализирайте проекта си в над 15 изгледа, за да сте сигурни, че нищо няма да бъде пропуснато.

Автоматизирайте рутинната и повтаряща се работа с помощта на над 50 действия, тригери и условия.

Сътрудничество чрез бели дъски, чатове, коментари, имейли и др.

Ограничения на ClickUp

Само собствениците и администраторите могат да работят с интеграциите, а гостите нямат достъп.

Възможно е да има леко припокриване на функциите, което затруднява разграничаването на отговорностите между ClickUp и GitHub.

Цени на ClickUp

Безплатно завинаги

Неограничен : 7 долара на член на месец

Бизнес : 12 долара на член на месец

Enterprise : Персонализирано ценообразуване

ClickUp Brain е достъпен за всички платени планове за 5 долара на месец за всеки член на работната среда.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5,0 (9389 рецензии)

Capterra: 4. 6/5. 0 (4009 гласа)

2. Jenkins

Jenkins dashboard чрез Wikipedia

Jenkins е популярен сървър за автоматизация с отворен код. Той е особено полезен за автоматизиране на кодове за изграждане, тестване, документиране, пакетиране, етапи, анализиране, внедряване и преглед по време на циклите на разработка.

След като разработчиците променят изходния код в хранилището GitHub, Jenkins автоматично поема контрола, за да задейства последващите действия за постигане на стабилна кодова база.

Най-добрите функции на Jenkins

Достъп до над 1800 плъгина за разширяване и персонализиране на Jenkins въз основа на изискванията на проекта.

Използвайте гъвкави и персонализирани пипалини като код, позволяващи на екипите да описват и версират целия CI/CD процес.

Преглеждайте състоянието на проекта, историята на изграждането и друга важна информация чрез централизирано табло в реално време.

Създавайте и тествайте задачи в множество възли или агенти, за да паралелизирате задачите и да съкратите сроковете за разработка.

Участвайте в публични срещи, които се провеждат всеки месец, за да подобрите Jenkins.

Ограничения на Jenkins

Архитектурата с един сървър, която ограничава ресурсите в рамките на един компютър, виртуална машина или контейнер.

Тя не е базирана на облак, което създава проблеми с достъпността, особено в отдалечена среда за разработка.

Цени на Jenkins

Безплатно

Оценки и рецензии за Jenkins

G2 : 4. 4/5. 0 (488 отзива)

Capterra: 4,6/5,0 (552 рецензии)

3. Progress Chef

Progress Chef Dashboard

Progress Chef е инструмент за конфигуриране, съответствие и управление на сигурността в продуктовото портфолио на Progress. Той трансформира инфраструктурата като код, който потребителите могат да автоматизират за конфигуриране, внедряване и управление на сървъри.

Екипите могат да оптимизират автоматизацията на инфраструктурата на приложенията, като включат Chef cookbooks и конфигурации в контрола на версиите на GitHub за последователност, мащабируемост и проследимост в различни среди за разработка.

Най-добрите функции на Progress Chef

Дефинирайте и управлявайте конфигурациите на инфраструктурата като код за повторяемо предоставяне на ресурси и интуитивна автоматизация.

Изберете от библиотека с предварително създадени наръчници, ресурси и интеграции с други системи (в допълнение към GitHub) за бързо внедряване.

Откажете се от управлението на конфигурацията и прегърнете управлението на съответствието за по-голямо съответствие.

Одитирайте работните процеси на разработката и налагайте спазването на действащите политики за сигурност и поверителност на данните и регулаторните изисквания.

Изберете от гъвкави опции за внедряване – на място, чрез облак или в хибридна среда.

Ограничения на Progress Chef

Master Node на Chef може да се конфигурира само на Linux/Unix, което затруднява внедряването, особено в други среди.

Стръмна крива на обучение и ограничена документация

Цени на Progress Chef

Персонализирани цени за модели на внедряване и пазари (Azure, AWS и др.)

Оценки и рецензии на Progress Chef

G2 : 4. 2/5. 0 (87 отзива)

Capterra: 4. 3/5. 0 (3 рецензии)

4. Drone. io

Табло на Drone.io

Drone. io е контейнерна CI/CD (непрекъсната интеграция/непрекъсната доставка) платформа, която автоматизира процесите на разработка на софтуер. Тя използва контейнеризация, за да изгради последователни и възпроизводими задачи за създаване и внедряване на приложения в изолирани среди. Интегрирането й с GitHub подобрява CI/CD процеса чрез автоматизация и паралелизация.

Най-добрите функции на Drone.io

Работете на всяка операционна система или архитектура, включително Linux x64, ARM, ARM 64 и Windows x64.

Използвайте всеки език, база данни или услуга, която работи в контейнера.

Изберете от хиляди готови за употреба плъгини или допринесете за библиотеката, като създадете и изпратите свои собствени.

Персонализирайте средата за разработка, като адаптирате контрола на достъпа, работните процеси за одобрение, разширенията на синтаксиса YAML, управлението на тайни и др.

Интегрирайте с GitHub или неговите алтернативи като Bitbucket, GitLab, GitHubEnterprise, GitBook , Gogs и други.

Ограничения на Drone.io

Логите за изграждане обикновено изостават от изграждането с няколко секунди или дори минути.

Липсата на поддръжка за отстраняване на грешки затруднява откриването на проблеми.

Цени на Drone.io

Безплатно : Open-Source Edition под лиценз Apache2

Персонализирано ценообразуване: Enterprise Edition под лиценз Plyform Small Business

Оценки и рецензии за Drone.io

G2 : 4. 3/5. 0 (21 отзива)

Capterra: 4. 4/5. 0 (3 отзива)

5. CloudBees CodeShip

CI табло на CloudBees Codeship

CloudBees CodeShip е облачна CI/CD платформа, която опростява и автоматизира жизнения цикъл на разработката на софтуер. Свържете я с GitHub, за да задействате изграждането и внедряването в отговор на събития като pull заявки, commits и др. Тази автоматизация оптимизира процеса на доставка и ускорява циклите на разработка.

Най-добрите функции на CloudBees CodeShip

Дефинирайте персонализирани и гъвкави пипалини, за да създавате и внедрявате уникални проекти в зависимост от изискванията.

Комуникирайте чрез различни канали като Slack, имейл и др., за да поддържате среда за съвместна работа.

Настройте автоматизация и интеграция с GitHub и други инструменти за управление на проекти, използвайки добре документирания API.

Автоматично мащабирайте ресурсите, като проследявате изискванията за изграждане за оптимално използване на ресурсите.

Получете информация за производителността на изграждането и позволете на екипите да усъвършенстват и препроектират CI/CD пипалините.

Ограничения на CloudBees CodeShip

Липсва му размерът на общността и поддръжката, които предлагат конкурентите му.

Ограничени функционалности, дори в платените версии

Цени на CloudBees CodeShip

CloudBees CodeShip Basic:

Стартово ниво : 49 $ на месец

Essential : 99 долара на месец

Мощност: 399 долара на месец

CloudBees CodeShip Pro:

Производителност на малки инстанции : 75 долара на месец за изграждане

Средна производителност на инстанцията : 149 долара на месец за изграждане

Big Instance Performance : 299 долара на месец за изграждане

Огромна производителност на инстанциите : 599 долара на месец за изграждане

Огромна производителност на инстанциите: 1199 долара на месец за изграждане

Оценки и рецензии за CloudBees CodeShip

G2 : Н/Д

Capterra: 4. 6/5. 0 (15 отзива)

6. Red Hat Codenvy

Администриране на Red Hat OpenShift Dev Spaces 3. 3

Red Hat Codenvy е облачна интегрирана среда за разработка (IDE), базирана на Eclipse Che. Тя е част от Red Hat OpenShift Dev Spaces, която използва Kubernetes и контейнери за съвместна работна среда, предназначена за кодиране, изграждане, тестване и изпълняване на приложения.

Свържете се с GitHub и можете да оптимизирате още повече процесите на разработка чрез интегрирано кодиране, тестване и внедряване в една последователна, сигурна и безконфигурационна IDE.

Най-добрите функции на Red Hat Codenvy

Използвайте контейнеризирания редактор на код , който ви позволява да се концентрирате върху кода, а не върху инфраструктурата или сложността на управлението на Kubernetes.

Пишете код, тествайте или разгръщайте отвсякъде с уеб-базираната IDE, достъпна за оторизирани потребители.

Дефинирайте средата за разработка като код, използвайки devfile, който персонализира разпределението на ресурсите, контейнерите, хранилищата и т.н.

Използвайте висококачествени, сертифицирани инструменти и технологии от пакета Red Hat, за да създавате приложения от корпоративно ниво.

Включете разработчиците само за две минути

Ограничения на Red Hat Codenvy

Изисква значителна честотна лента за безпроблемно внедряване, в противен случай може да стане бавен и да забавя работата.

Потребителският интерфейс е доста тромав и остарял, което затруднява работата с него.

Цени на Red Hat Codenvy

Отворен код и безплатни

Оценки и рецензии за Red Hat Codenvy

G2 : 4. 2/5. 0 (64 отзива)

Capterra: 4. 4/5. 0 (465 отзива)

7. Travis CI

Travis CI dashboard чрез Software Advice

Travis CI е облачна услуга за непрекъсната интеграция, която автоматизира създаването, тестването и внедряването на ИТ проекти. Чрез интегрирането й със системи за контрол на версии като GitHub можете да задействате автоматично създаването на версии в отговор на промените, направени в хранилището. Интеграцията също така гарантира, че промените в кода се тестват за последователност и надеждност, преди да бъдат обединени с основната кодова база.

Най-добрите функции на Travis CI

Използвайте многоезичната Build Matrix за паралелно изпълнение на билдове, за да ускорите графиците за билдове и тестове.

Конфигурирайте персонализирани етапи на изграждане, включително тестване, внедряване и др., за да дефинирате циклите на разработка в зависимост от изискванията на проекта.

Използвайте повторно предварително изтеглени пакети и артефакти, за да кеширате зависимости и да ускорите времето за изграждане.

Създавайте и тествайте pull заявки, използвайки автоматизация с една команда, за да оцените всички промени в кода, преди да ги обедините с основната кодова база.

Изпълнявайте и тествайте едновременно в различни среди и операционни системи.

Ограничения на Travis CI

Опциите за персонализиране са доста ограничени, особено в сравнение с алтернативи като Jenkins.

Въпреки че предлага изчерпателни тестови и отстраняване на грешки доклади, те не са ясни или информативни.

Цени на Travis CI

Стартово ниво : 69 долара на месец

Core : 249 долара на месец

Pro : 794+ долара на месец

Enterprise (самостоятелно хоствана): 34+ долара на месец

Предлагат се и корпоративни планове на персонализирани цени.

Оценки и рецензии за Travis CI

G2 : 4,5/5,0 (90 отзива)

Capterra: 4. 1/5. 0 (128 отзива)

8. Circle CI

Табло на уеб приложението Circle CI

Circle CI е облачна CI/CD платформа, която автоматизира жизнения цикъл на разработката на приложения. Разработчиците могат да я използват за писане или редактиране на кодове, създаване и тестване на компоненти и внедряване на промени в кода, като същевременно се фокусират върху скоростта и надеждността. GitHub предлага допълнително ниво на тестване преди внедряването, за да поддържа качеството на кода.

Най-добрите функции на Circle CI

Използвайте пакети за конфигурация за многократна употреба, наречени orb, от регистъра orb, за да оптимизирате дефинирането на сложни работни процеси за изграждане и внедряване.

Споделяйте файлове и директории между задачи или проекти, за да улесните съвместната работа чрез безпроблемно прехвърляне на данни и управление на зависимостите.

Използвайте YAML конфигурационни файлове, за да дефинирате персонализирани работни потоци за изграждане и внедряване за по-голяма гъвкавост и контрол на версиите.

Ускорете изграждането чрез усъвършенствано кеширане на зависимости, артефакти и Docker слоеве.

Поддържайте сигурността на тръбопровода чрез OpenID connect и се насладете на водеща в индустрията защита, съответстваща на FedRAMP и SOC 2 Type II.

Ограничения на Circle CI

Първоначалната настройка и съответната крива на обучение са по-сложни в сравнение с други инструменти.

Дори и най-малката синтаксисна грешка може да доведе до провал на процеса, а модифицирането на задачите е сложно.

Цени на Circle CI

Безплатно : 0 $

Производителност : 15 долара на месец

Мащаб : 2000 долара на месец

Сървър (самостоятелно хостван): Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Circle CI

G2 : 4. 4/5. 0 (499 отзива)

Capterra: 4,6/5,0 (90 отзива)

9. Disbug

Disbug интеграция с GitHub

Disbug е инструмент, създаден да улесни процеса на отстраняване на грешки в приложенията. Той намалява ненужната комуникация между собственика на приложението, екипа за контрол на качеството или тестиращия и разработчика, тъй като първият може да заснеме грешките чрез екранни снимки, записи, конзолни логове, мрежови логове и потребителски събития.

След това те могат да качат тези активи директно в инструмента за управление на проекти, за да добавят контекст и значение към проблема.

Най-добрите функции на Disbug

Използвайте скринкаст и разказ, за да разширите визуално проблема. Рисувайте върху екрана, докато разказвате, за ефективна комуникация.

Заснемайте екранни снимки, добавяйте бележки и ги споделяйте, за да разясните проблема.

Получете цялостен контекст на докладите за грешки, като използвате конзолни логове, мрежови логове, действия на потребители, подробности за браузъра, операционни системи и др.

Редактирайте на живо съдържанието и елементите на дизайна на уебсайта, за да получите обратна връзка в реално време за различните промени и решения за дизайна.

Интегрирайте с всеобхватни платформи за управление на проекти като ClickUp, Jira, Asana, Trello, monday.com и други.

Ограничения на Disbug

Доста ново средство, което означава, че все още е в процес на разработка и ще отнеме известно време, докато излезе усъвършенствана версия.

Не предлага безплатна версия, което го прави доста скъп за само дебъгване.

Цени на Disbug

Стартиране : 49 долара на месец

Бизнес : 99 долара на месец

Агенция : 249 долара на месец

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии на Disbug

G2 : Н/Д

Capterra: Н/Д

10. Jira

Jira core dashboard

Jira е популярна платформа за управление на проекти и проследяване на проблеми, разработена от Atlassian. Тя намира широко приложение в IT индустрията за планиране, проследяване и управление на проекти, задачи и проблеми.

Настройването на Jira с GitHub укрепва сътрудничеството между екипите за разработка и управление на проекти, тъй като улеснява проследяването на промените в кода, свързването на комитите с конкретни проблеми и оптимизирането на работните процеси.

Най-добрите функции на Jira

Създавайте, възлагайте и проследявайте задачи, използвайки цялостен набор от специализирани инструменти за ефективно управление на задачи и проекти.

Използвайте Scrum и Kanban табла, за да приложите Agile методологии за итеративно и инкрементално разработване.

Дефинирайте, преглеждайте и координирайте графиците, етапите и версиите на проектите, използвайки динамични пътни карти.

Автоматизирайте повтарящи се и рутинни задачи или работни потоци, като дефинирате бизнес правила за поддържане на обективност и последователност, като същевременно спестявате време.

Намирайте файлове, папки и други ресурси, свързани с проекти, с мощни възможности за търсене и филтриране.

Ограничения на Jira

Макар Jira да предлага автоматизация на формуляри, тя показва посредствени резултати в сравнение с алтернативи на Jira като ClickUp.

Тя се сблъсква с забележимо забавяне на производителността при сложни проекти, включващи голям брой спринтове и задачи.

Цени на Jira

Безплатно

Стандартен : 8,15 $ на потребител на месец

Премиум : 16 долара на потребител на месец

Enterprise: Персонализирано ценообразуване

Оценки и рецензии за Jira

G2 : 4. 3/5. 0 (5724 отзива)

Capterra: 4,5/5,0 (13 926 рецензии)

Подобрете контрола на версиите чрез подходящата GitHub интеграция

Инструментите, описани по-горе, предлагат нещо уникално за цикъла на разработване на софтуер. Например, ClickUp и Jira добавят стабилно управление на проекти и доставка към процеса на разработване, което го прави по-цялостен и предсказуем.

Направете своя избор в зависимост от конкретните изисквания на проекта си. Регистрирайте се и използвайте ClickUp с GitHub за двойно предимство!