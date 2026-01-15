10-те най-добри алтернативи на ONES.com за екипи през [година]

Както много софтуери за управление на проекти, ONES.com има свои фенове и критици. Ако сте тук, вероятно сте един от последните.

Въпреки че ONES.com има много положителни отзиви и отговаря на повечето изисквания на хартия, много екипи смятат, че интерфейсът му е тромав. Те също така съобщават, че липсват функции за сътрудничество и че е необходимо да се използват няколко инструмента, за да се свърши работата.

Днес повечето екипи не се нуждаят от още софтуер. Те се нуждаят от по-малко инструменти, които действително комуникират помежду си. Особено когато средната компания вече работи с над 100 SaaS приложения и критичната информация се губи всеки път, когато някой сменя раздела.

Затова разгледахме какво използват екипите, когато ONES.com не е достатъчно.

Ние оценихме популярните алтернативи на ONES.com въз основа на това колко добре:

Консолидирайте работата

Подкрепете истинското сътрудничество

Приложете изкуствения интелект по практичен начин и

Мащабирайте се с разрастването на екипите

Нека ги разгледаме по-подробно.

Алтернативи на ONES.com с един поглед

Инструмент Най-доброто за Отличителна характеристика Цени* ClickUp AI-базирано все-в-едно управление на работата за екипи от всякакъв размер ClickUp Brain и Super Agents за автоматизиране на работата с помощта на AI, съобразена с контекста Наличен е безплатен план; Персонализирани цени за предприятия Jira Екипи за разработка на гъвкав софтуер за средни и големи предприятия Разширено управление на спринтове и забавени задачи Наличен е безплатен план; Платените планове започват от 9,05 $/потребител/месец; Персонализирани цени за предприятия Trello Визуално управление на задачите в стил Kanban за малки екипи Интуитивни табла с функция „плъзгане и пускане” Наличен е безплатен план; Платените планове започват от 6 $/потребител/месец; Персонализирани цени за предприятия Notion Гъвкави документи и управление на знанията за стартиращи и средни екипи Релационни бази данни с wiki възможности Наличен е безплатен план; Платените планове започват от 12 $/потребител/месец; Персонализирани цени за предприятия Asana Координация на мултифункционални екипи за средни и големи предприятия Модел на данни Work Graph, който картографира взаимоотношенията между хората и задачите във вашето работно пространство. Наличен е безплатен план; Платените планове започват от 13,49 $/потребител/месец; Персонализирани цени за предприятия monday Персонализирана автоматизация на работния процес за малки и средни предприятия и корпоративни екипи Визуална работна операционна система с над 200 интеграции Наличен е безплатен план; Платените планове започват от 14 $/потребител/месец; Персонализирани цени за предприятия Wrike Управление на ресурсите на предприятието за екипи от средния пазар до големи предприятия Разширени проверки и одобрения Наличен е безплатен план; Платените планове започват от 10 $/потребител/месец; Персонализирани цени за предприятия Basecamp Опростена комуникация и проекти за малки екипи и агенции Просто управление на проекти без излишни екстри Наличен е безплатен план; Платените планове започват от 15 $/потребител/месец; Персонализирани цени за предприятия Zoho Projects Растящи екипи, които се съобразяват с бюджета Достъпен инструмент за управление на проекти с пълна функционалност Наличен е безплатен план; Платените планове започват от 5 $/потребител/месец; Персонализирани цени за предприятия Smartsheet Проследяване на проекти в стил електронна таблица за предприятия и правителството Познат интерфейс на електронна таблица с разширени функции за управление на проекти Налична е безплатна пробна версия; Платените планове започват от 12 $/потребител/месец; Персонализирани цени за предприятия

Най-добрите алтернативи на ONES.com, които можете да използвате

Как преглеждаме софтуера в ClickUp Нашият редакционен екип следва прозрачен, подкрепен с проучвания и неутрален по отношение на доставчиците процес, така че можете да сте сигурни, че нашите препоръки се основават на реалната стойност на продуктите. Ето подробно описание на това как преглеждаме софтуера в ClickUp.

Някои алтернативи на ONES.com са създадени за разработчици. Други се фокусират върху документи, координация или автоматизация. Няколко се опитват да правят всичко, но само една наистина успява. Нека започнем с нея, известна също като ClickUp.

1. ClickUp (Най-доброто за AI-базирано все-в-едно управление на работата)

Опитайте ClickUp безплатно Съберете задачите, проектите, документите и чата си в конвергентната AI работна среда на ClickUp.

Представете си една типична седмица.

Вашият план за действие се намира в един инструмент. Задачите се намират в друг. Разговорите се водят в чата. Документацията е заровена някъде другаде. Всяка актуализация изисква копиране, поставяне или повторно обясняване на това, което вече съществува – само че в друго приложение.

Този вид разрастване на работата е причината много екипи, които използват инструменти като ONES.com, да се сблъскат с препятствия.

ClickUp е създаден за точно обратния сценарий.

Вместо да принуждава екипите да управляват проектите около своите инструменти, ClickUp обединява задачи, проекти, документи, разговори, автоматизация и изкуствен интелект в едно конвергентно работно пространство с изкуствен интелект. Резултатът? По-малко превключване. По-малко пропуски. И много по-малко „работа около работата“. Преминете от разпръснатост на работата към конвергенция с ClickUp

Една система за планиране, изпълнение и актуализиране на работата

В ClickUp вашите проекти не са изолирани контейнери. Те са живи системи.

Вашите документи се свързват със задачите. Индивидуалните задачи в ClickUp се свързват с общите цели. Разговорите се провеждат в ClickUp Chat, директно там, където се извършва работата, така че не е необходимо да ги съгласувате по-късно. Независимо дали управлявате пускането на продукт, планиране на спринт или междуфункционални операции, всичко остава свързано с един и същ източник на информация.

Това е най-голямата разлика, която екипите забелязват, когато се отказват от инструменти, които се фокусират предимно върху структурата, но не успяват да подпомогнат ежедневното сътрудничество.

💡 Съвет от професионалист: Създайте точното работно поточе, от което се нуждае вашият екип, с гъвкаво управление на задачите в ClickUp Tasks, включително ClickUp Custom Fields за проследяване на уникални данни, ClickUp Multiple Assignees за споделено собственост и ClickUp Task Dependencies, за да се гарантира, че работата се извършва в правилния ред. Използвайте приоритетите на задачите в ClickUp — спешни, високи, нормални или ниски — за да изясните върху какво трябва да се фокусира екипът ви след това.

Вижте работата по начина, по който вие имате нужда

Не всеки мисли в списъци. Или табла. Или времеви линии.

Вие и вашият екип можете да превключвате между над 15 изгледа на ClickUp, без да дублирате работата си. Едни и същи задачи могат да се показват като списък за операции, табло за гъвкави екипи, диаграма на Гант за проектни мениджъри или календар за ръководството.

Автоматизация и изкуствен интелект, които наистина разбират вашата работа

ClickUp не третира автоматизацията и изкуствения интелект като допълнения. Вместо това, те са изградени върху вашите документи, задачи и чат, като се позовават на контекста от вашето работно пространство.

С вградените автоматизации на ClickUp екипите могат да елиминират повтарящите се задачи – актуализации на статуса, задачи и известия – без да пишат код. А с ClickUp Brain вашият AI асистент става контекстуален, а не общ.

Получавайте бързи контекстуални отговори от работното си пространство с ClickUp Brain.

Можете да го използвате, за да задавате въпроси относно вашите проекти. Обобщавайте дълги низове от задачи. Генерирайте актуализации. Изпълнявайте действия като създаване и възлагане на задачи или изготвяне на документи и отчети по проекти – всичко това в същото работно пространство, където вече се намират вашите данни.

Можете дори да споменете @brain в коментар, точно като съотборник, за да получите помощ точно там, където работите.

💡 Съвет от професионалист: Повечето AI инструменти чакат инструкции. ClickUp Super Agents не го правят. Супер агентите са AI съотборници, които можете да назначите за задачи, да споменавате в коментари или да задействате чрез събития – точно като човешки съотборник. Те изпълняват околни, планирани или задействани действия в задачи, документи и чат, като използват пълния контекст на работното пространство и знанията на компанията, за да действат автономно. Това означава, че можете да делегирате текущата работа – като наблюдение на пречки, генериране на седмични актуализации или ескалиране на рискове – без да се налага да задействате изкуствения интелект ръчно всеки път. Вие ръководите. Вашите супер агенти се занимават с последващите действия.

Научете повече за Super Agents тук 👇🏽

Но какво прави ClickUp наистина уникален в ерата на разрастването на инструментите? Това е начинът, по който той работи безпроблемно с инструментите, на които вече разчитате – Slack, Google Drive, GitHub, Zoom, Salesforce и стотици други. Вместо да налага подход на „изтриване и замяна“, той действа като бизнес командно център, който обединява всичко.

Най-добрите функции на ClickUp

Ограничения на ClickUp

Богатството от функции може да обърка новите потребители.

Десктоп версията е по-добра от мобилното приложение за напреднали потребители.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 10 900 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 4500 рецензии)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Отзив от потребител на G2 гласи:

Гъвкавостта на ClickUp е най-голямото предимство за нас. Ние сме персонализирали цялото работно пространство според нашите бизнес процеси, вместо да приспособяваме нашите процеси към инструмента. Използваме го в отделите „Успех на клиентите“, „Растеж“, „Операции“, „Съответствие“, „Финанси“ и „Технологии“, а това, че всичко е на едно място, ни дава силна структура и видимост. Персонализираните статуси, полета, автоматизации и табла ни помагат да управляваме безпроблемно назначаването, съответствието, интеграциите и вътрешното проследяване, като сме много по-малко зависими от имейли и последващи действия.

📮 ClickUp Insight: Екипите с ниска производителност са 4 пъти по-склонни да използват над 15 инструмента, докато екипите с висока производителност поддържат ефективността си, като ограничават набора си от инструменти до 9 или по-малко платформи. Но какво ще кажете за използването на една платформа? Като конвергентна AI работна среда, ClickUp обединява вашите задачи, проекти, документи, уикита, чат и разговори в една платформа, допълнена с AI-задвижвани работни потоци. Готови ли сте да работите по-умно? ClickUp работи за всеки екип, прави работата ви видима и ви позволява да се съсредоточите върху важните неща, докато AI се занимава с останалото.

2. Jira (Най-подходящ за гъвкави екипи за разработка на софтуер)

чрез Atlassian

Ако вашият екип се занимава с разработване на софтуер, вероятно работният ви ден започва с натрупани задачи.

Истории, които чакат да бъдат подготвени. Бугове, които се конкурират с функции. Епични истории, обхващащи няколко екипа. Релизи, свързани с зависимости, които не могат да бъдат пропуснати. В този свят леките инструменти за проекти бързо се разпадат.

Но Jira е създаден, за да бъде софтуер за управление на проекти за екипи, които следват гъвкави методологии. От момента, в който създадете проект, всичко е структурирано около забавяния, спринтове и работни потоци. Тази строгост може да бъде предимство за инженерните екипи. Но това също означава, че Jira работи най-добре, когато всички, които го използват, разбират добре гъвкавите методи.

Jira работи най-добре, когато се комбинира с инструменти като Confluence, Bitbucket и Jira Service Management. Заедно те образуват тясно интегриран пакет за софтуерни екипи. Компромисът? Сътрудничеството, документацията и комуникацията често се осъществяват в няколко продукта на Atlassian, а не в едно работно пространство.

Най-добрите функции на Jira

Планирайте и изпълнявайте спринтове с помощта на специални Scrum и Kanban табла, списъци с нерешени задачи и swimlanes.

Проследявайте работата в голям мащаб, като използвате епични задачи, версии и разширени пътни карти за видимост между екипите.

Запитвайте и докладвайте за проблеми с Jira Query Language (JQL) за прецизно филтриране и анализи.

Използвайте вградения Atlassian Intelligence за обобщаване на проблеми, генериране на тестови случаи от изисквания и търсене на работа с помощта на естествен език.

Ограничения на Jira

Стръмна крива на обучение за нетехнически потребители или мултифункционални екипи

Разходите могат да се повишат бързо с премиум планове и добавки от пазара.

Сътрудничеството често изисква съчетаване на Jira с допълнителни инструменти на Atlassian.

Цени на Jira

Безплатно

Стандартен: 9,05 $/потребител/месец

Премиум: 18,30 $/потребител/месец

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Jira

G2: 4,3/5 (над 7300 рецензии)

Capterra: 4. 4/5 (над 15 000 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Jira?

Рецензентът на Capterra споделя смесени отзиви:

Подходящ е за проследяване на грешки в моделите и планиране на спринтове. Мога да видя кои задачи са в очакване на изпълнение. Таблото Kanban ми помага да премествам задачите от „в процес на изпълнение“ към „изпълнени“ лесно... Понякога се зарежда много бавно. Твърде многото бутони и настройки ме объркват. Настройването на прост работен процес отнема твърде много време. Изглежда тежък за малки проекти.

Подходящ е за проследяване на грешки в моделите и планиране на спринтове. Мога да видя кои задачи са в очакване на изпълнение. Таблото Kanban ми помага да премествам задачите от „в процес на изпълнение“ към „изпълнени“ лесно... Понякога се зарежда много бавно. Твърде многото бутони и настройки ме объркват. Настройването на прост работен процес отнема твърде много време. Изглежда тежък за малки проекти.

👀 Знаете ли, че... Докато Jira е мощен инструмент за разработчици, ClickUp предлага сравними гъвкави функции – включително спринтове, точки за истории и диаграми за изразходване – в рамките на по-достъпна платформа, която може да се използва от цялата ви организация.

3. Trello (най-доброто за визуално управление на задачи в стил Kanban)

чрез Trello

Trello е най-добрият избор за екипи, които искат интуитивно, визуално управление на задачите без сложна крива на обучение. Неговата сърцевина е Kanban таблото, проста система от карти и колони, която прави проследяването на напредъка толкова лесно, колкото преместването на лепкава бележка.

Тази простота е най-голямата сила на Trello. И най-голямото му ограничение.

С нарастващата сложност на работата, екипите често започват да наслагват Power-Ups, правила за автоматизация и интеграции, за да разширят възможностите на Trello. В този момент, това, което е започнало като лек визуален инструмент, може да започне да се усеща като недостатъчно – особено когато става въпрос за отчитане, зависимости или координация между екипи.

Най-добрите функции на Trello

Визуализирайте работните процеси мигновено с интуитивни Kanban табла и карти с функция „плъзгане и пускане”.

Автоматизирайте рутинните действия с правилата и тригерите без код на Butler.

Създавайте съдържание с изкуствен интелект, за да обобщавате карти, да създавате списъци за проверка или да генерирате идеи.

Споделяйте лесно напредъка, като отразявате картите на няколко табла.

Ограничения на Trello

Големите табла с хиляди карти могат да станат трудни за управление.

Безплатните и по-ниските планове ограничават автоматизацията и персонализацията.

Не е предназначен за сложни зависимости или многопластови проекти.

Цени на Trello

Безплатно

Стандартен: 6 $/потребител/месец

Премиум: 12 $/потребител/месец

Enterprise: 17,50 $/потребител/месец (фактурира се ежегодно)

Оценки и рецензии за Trello

G2: 4. 4/5 (над 13 900 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 23 400 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Trello?

Един потребител на G2 споделя:

Харесва ми да използвам Trello за управление на проекти и задачи, тъй като помага при обработката на множество задачи едновременно и улеснява прегледа... Понякога е трудно да се управляват сложни и дългосрочни проекти.

Харесва ми да използвам Trello за управление на проекти и задачи, тъй като помага при обработката на множество задачи едновременно и улеснява прегледа... Понякога е трудно да се управляват сложни и дългосрочни проекти.

4. Notion (Най-доброто за гъвкави документи и управление на знания)

чрез Notion

За разлика от структурираните инструменти за управление на проекти, които ви принуждават да използвате списъци и работни потоци, блок-базираната система на Notion ви позволява да създадете работното пространство, което искате. Тя комбинира записване на бележки, документи, уикита, бази данни, календари и леко проследяване на проекти в един гъвкав интерфейс, действащ като система за управление на проекти и знания в едно.

Можете да създавате релационни бази данни, които свързват работата с документи, да превръщате всеки изглед в табла или календари и да вграждате медии и файлове точно там, където се извършва работата.

Тази гъвкавост има и своите компромиси. Notion не налага структура, което означава, че изграждането на сложни проектни системи отнема време и добре обмислен дизайн. И макар да поддържа изгледи на бази данни и проследяване на задачи, той не предлага вградена дълбока автоматизация или разширено планиране на ресурсите, каквито са специално създадените инструменти за управление на работата.

Най-добрите функции на Notion

Използвайте интегрирания AI асистент Notion AI, за да пишете, обобщавате проучвания и обменяте идеи директно в документите си.

Създайте изчерпателни бази от знания с вложени страници, богати медийни файлове и съвместно редактиране.

Управлявайте времето си заедно с задачите и проектите си с календара на Notion.

Започнете бързо, като използвате един от хилядите шаблони, създадени от общността на Notion.

Ограничения на Notion

Подходът „празна страница“ може да бъде прекалено сложен за нови потребители, а изграждането на сложни системи изисква значителна инвестиция на време.

Производителността може да се забави в работни пространства с хиляди страници или много големи бази данни.

Цени на Notion

Безплатно

Плюс : 12 $/потребител/месец

Бизнес : 24 $/потребител/месец

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Notion

G2: 4,7/5 (над 9200 рецензии)

Capterra: 4,7/5 (над 2600 отзива)

Какво казват реалните потребители за Notion?

Един потребител на Capterra споделя:

Успях да запазя идеи за кампании, бележки за клиенти и графици на едно място, като елиминирах документите в електронни таблици и объркването в последния момент... Не ми харесва фактът, че сложните страници могат да отблъснат начинаещите, а въвеждането изисква повече обсъждане в сравнение с по-малко сложните инструменти.

Успях да запазя идеи за кампании, бележки за клиенти и графици на едно място, като елиминирах документите в електронни таблици и объркването в последния момент... Не ми харесва фактът, че сложните страници могат да отблъснат начинаещите, а въвеждането изисква повече обсъждане в сравнение с по-малко сложните инструменти.

5. Asana (Най-доброто за координация на мултифункционални екипи)

чрез Asana

Имате ли затруднения да свържете стратегическите цели на вашата компания с ежедневната работа на вашите екипи? Когато работата се извършва в отделни отдели, ви липсва ясна представа за това как напредват проектите в цялата организация. Това несъответствие означава, че екипите могат да са заети, но да не са продуктивни, като работят по задачи, които не допринасят за постигането на ключовите цели.

Asana решава този проблем, като осигурява междуфункционална координация в голям мащаб. Неговият патентован модел за данни Work Graph интелигентно картографира взаимоотношенията между хората, задачите и целите. Резултатът? Лидерите получават яснота на всяко ниво.

И макар че AI функциите му няма да заменят вашата PM стратегия, те могат да обобщават информация и да препоръчват промени в работния процес, които помагат на екипите да продължават напред.

Най-добрите функции на Asana

Свържете работата с целите на компанията чрез преглед на портфолиото , стратегическо съгласуване и отчети в реално време.

Създавайте персонализирани работни процеси и автоматизации, задвижвани от изкуствен интелект, с AI Studio без кодиране.

Визуализирайте работата с списъци, табла, времева линия, календар и изглед на натоварването за планиране на ресурсите.

Съгласувайте работата на екипно ниво с високите цели на компанията и проследявайте напредъка с помощта на усъвършенствани табла.

Ограничения на Asana

Цените са по-високи в сравнение с алтернативите от начално ниво, особено при месечно фактуриране.

Той не е проектиран като едно работно пространство за документи + задачи + съобщения, така че може да се наложи да инвестирате в други инструменти.

Някои потребители са изразили загриженост относно автоматичното подновяване и практиките за фактуриране.

Цени на Asana

Безплатно

Стартово ниво: 13,49 $/потребител/месец

Разширено: 30,49 $/потребител/месец

Предприятие: Персонализирани цени

Enterprise+: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Asana

G2: 4. 4/5 (над 12 800 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 13 500 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Asana?

Според рецензент на G2:

Различните визуални изгледи – като списък, табло и времева линия – улесняват визуализирането на приоритетите и крайните срокове с един поглед. Освен това автоматизацията и интеграциите помагат да се сведе до минимум ръчният труд и да се гарантира, че всичко остава синхронизирано... Много от усъвършенстваните инструменти, като времеви линии, цели и отчети, са достъпни само в по-скъпите планове, което може да доведе до по-високи разходи с разрастването на екипа ви.

Различните визуални изгледи – като списък, табло и времева линия – улесняват визуализирането на приоритетите и крайните срокове с един поглед. Освен това автоматизацията и интеграциите помагат да се сведе до минимум ръчният труд и да се гарантира, че всичко остава синхронизирано... Много от усъвършенстваните инструменти, като времеви линии, цели и отчети, са достъпни само в по-скъпите планове, което може да доведе до по-високи разходи с разрастването на екипа ви.

6. monday (Най-доброто за персонализирана автоматизация на работния процес)

Ако процесът на вашия екип е уникален и готовите инструменти за управление на проекти просто не са подходящи, monday може да бъде добър избор. Гъвкавата операционна система Work OS на monday предлага широки възможности за персонализиране чрез цветни визуални табла и автоматизация без кодиране.

Можете интуитивно да свържете работата между отделните отдели, да вградите одобрения в работните процеси и да настроите повтарящи се действия. Но тъй като изграждате много работни процеси от модулни компоненти, екипите без ясен план за процесите могат да прекарват времето си в проектиране, вместо в работа.

Най-добрите функции на monday

Използвайте над 20 различни типа колони, включително статус, формула и зависимост, за да създадете перфектната си табло.

Създайте автоматизирани рецепти от типа „ако това, то онова“ за обработка на повтарящи се задачи, с различни ограничения за действие в зависимост от плана ви.

Превключвайте между изгледите „Таблица“, „Канбан“, „Времева линия“, „Календар“, „Диаграма“ и „Работна натовареност“, за да видите данните си от различни ъгли.

Използвайте AI Assistant на monday, за да генерирате задачи, създавате съдържание и дори да изграждате сложни формули.

Достъп до отделни, но свързани продукти за управление на работата, CRM, разработка на софтуер и обслужване на клиенти.

ограничения на monday

Цените на базата на места се продават на пакети (например 3, 5, 10 места наведнъж), което може да ви принуди да плащате за места, от които нямате нужда.

Условията за фактуриране на гости могат да бъдат объркващи и да доведат до неочаквани ъпгрейди на плана.

Цени на monday

Безплатно

Стандартен: 14 $/потребител/месец

Предимства: 24 $/потребител/месец

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за monday

G2: 4,7/5 (над 10 900 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 4500 рецензии)

Какво казват реалните потребители за monday?

Един потребител в G2 споделя както предимствата, така и недостатъците:

Обичам факта, че имам всички възможни опции, за да съм в крак с задачите, да разпределям работата на екипа си и да определям критичните стъпки в процесите... Автоматизацията изглежда се разпада от време на време. Бих искал да я видя да работи по-добре и може би да има мениджър, който да управлява всяка разпаднала се връзка, като получава уведомление, когато тя се разпадне.

Обичам факта, че имам всички възможни опции, за да съм в крак с задачите, да разпределям работата на екипа си и да определям критичните стъпки в процесите... Автоматизацията изглежда се разпада от време на време. Бих искал да я видя да работи по-добре и може би да има мениджър, който да управлява всяка разпаднала се връзка, като получава уведомление, когато тя се разпадне.

7. Wrike (Най-доброто за управление на ресурсите на предприятието)

чрез Wrike

Вашата маркетингова или креативна агенция се бори да управлява капацитета на екипа и хаотичния процес на одобрение. Без ясна представа за това кой е претоварен и кой е на разположение, не можете да разпределяте ефективно ресурсите, което води до изчерпване и забавяне на проектите. Отзивите за креативните активи са разпръснати в имейли и чат съобщения, което води до хаотичен процес на одобрение и безкрайни цикли на ревизия.

Ако това ви звучи познато, управлението на ресурси и работните процеси за проверка на Wrike може да ви помогнат. Потребителите обичат Wrike заради функциите му за сътрудничество и таблата, които опростяват управлението на множество заинтересовани страни и резултати.

Най-добрите функции на Wrike

Справяйте се с повтарящи се задачи с Work Intelligence, пакет от AI инструменти, включващ помощник за въпроси и отговори, прогнозиране на риска за проекти и AI агенти за автоматизиране на работните процеси.

Визуализирайте натоварването на екипа в реално време, за да вземете информирани решения за персонала и да предотвратите изчерпване.

Преглеждайте и одобрявайте над 30 вида творчески ресурси, включително видеоклипове и документи, с инструменти за маркиране върху изображенията.

Организирайте работата в няколко измерения, като прилагате етикети към задачи, проекти и папки за гъвкаво отчитане.

Ограничения на Wrike

Сложност и стръмна крива на обучение, особено при настройването за големи екипи.

Нивото на обслужване на клиенти, което получавате, често зависи от ценовия пакет, който сте избрали.

Не е толкова подходящ за леки или ad-hoc проекти за проследяване

Цени на Wrike

Безплатно

Екип: 10 $/потребител/месец

Бизнес: 25 $/потребител/месец

Предприятие: Персонализирани цени

Pinnacle: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Wrike

G2: 4. 2/5 (над 4400 рецензии)

Capterra: 4. 4/5 (над 2800 отзива)

Какво казват реалните потребители за Wrike?

Ето какво казва един рецензент на Capterra:

Като цяло, моят опит с Wrike е солидни 3 звезди. Той е мощен и явно способен, но използването му се усеща по-тежко, отколкото е необходимо. Кривата на обучение е стръмна и дори след като го разберете, ежедневното му използване все още не е толкова интуитивно, колкото други платформи.

Като цяло, моят опит с Wrike е солидни 3 звезди. Той е мощен и явно способен, но използването му се усеща по-тежко, отколкото е необходимо. Кривата на обучение е стръмна и дори след като го разберете, ежедневното му използване все още не е толкова интуитивно, колкото други платформи.

8. Basecamp (Най-доброто за проста комуникация в екипа и проекти)

чрез Basecamp

Basecamp подхожда към работата с принципа „пази нещата прости“. Най-голямата му сила е, че не е претрупан с функции, а по-скоро се фокусира върху основните неща, които прави добре. Много екипи, които не търсят сложни работни процеси или дълбока персонализация, харесват колко бързо новите членове могат да се включат, да видят какво трябва да се направи и да започнат да допринасят.

Това го прави идеален за по-малки екипи или агенции, които просто искат ясна комуникация и основно проследяване на проекти без „излишни екстри“.

В същото време тази простота има и ограничения. Basecamp не предлага вградени функции като зависимости между задачи, разширени отчети или вградени инструменти за автоматизация, каквито можете да намерите в съвременните платформи за управление на работата. Той е проектиран да замени разпръснатите имейл вериги и специално създадените таблици, а не да управлява сложни портфейли от проекти или автоматизирани процеси.

Най-добрите функции на Basecamp

Централизирани дискусионни низове за всеки проект с табла за съобщения, които заменят разпръснатите вериги от имейли.

Вземете споделен календар на проекта, за да следите важни срокове и етапи.

Използвайте Campfire chat, чат стая в реално време за бързи, неформални разговори в екипа в рамките на всеки проект.

Попитайте екипа си за актуализации на статуса по повторен график, като използвате автоматични проверки.

Ограничения на Basecamp

Липсват много от напредналите функции, които се срещат в други PM инструменти, като диаграми на Гант, проследяване на времето и персонализирани полета.

Няма вградено управление на ресурсите за проследяване на капацитета или натоварването на екипа

Плоската структура на проектите може да не е подходяща за организации, които управляват сложни, многопластови инициативи.

Цени на Basecamp

Безплатно

Pro : 15 $/потребител/месец

Plus unlimited: 299 $/месец (фактурира се ежегодно, за целия екип)

Оценки и рецензии за Basecamp

G2: 4. 1/5 (5400+ отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 14 300 рецензии)

Какво казват реалните потребители за Basecamp?

Един потребител на G2 смята, че простотата е както силата, така и ограничението на Basecamp:

Задачите, дискусиите, файловете и графиците са лесни за намиране, което намалява шума и постоянното общуване. Помага на екипите да останат съгласувани, без да превръщат управлението на проекти в работа на пълен работен ден... Липсата на разширени отчети, подробни зависимости между задачите и гъвкави изгледи затруднява управлението на по-големи или бързоразвиващи се екипи.

Задачите, дискусиите, файловете и графиците са лесни за намиране, което намалява шума и постоянното общуване. Помага на екипите да останат съгласувани, без да превръщат управлението на проекти в работа на пълен работен ден... Липсата на разширени отчети, подробни зависимости между задачите и гъвкави изгледи затруднява управлението на по-големи или бързоразвиващи се екипи.

9. Zoho Projects (Най-доброто за разрастващи се екипи с ограничен бюджет)

чрез Zoho

Вашият стартъп или малък бизнес се нуждае от инструмент за управление на проекти с пълен набор от функции? Притеснявате се от цената на ниво предприятие?

Zoho Projects комбинира управление на задачи и етапи, диаграми на Гант, проследяване на времето, проследяване на проблеми, отчитане и основна автоматизация в един рентабилен център за проекти. Той е подходящ, когато бюджетите са ограничени и не се нуждаете от задълбочена AI помощ или всеобхватно работно пространство.

Тъй като е част от по-широката екосистема на Zoho (с над 50 приложения), можете да го свържете и с чат инструменти, CRM системи, календари и други приложения, които вашият екип вече използва. Това е приятен бонус, ако предпочитате модулен стек пред платформа „всичко в едно“.

Най-добрите функции на Zoho Projects

Създавайте визуални графици на проекти с зависимости между задачите и анализ на критичния път на диаграмите на Гант.

Регистрирайте фактурируемите и нефактурируемите часове с вградени времеви таблици и интеграции за фактуриране.

Достъп до специален модул за идентифициране, проследяване и разрешаване на бъгове и проблеми за софтуерни екипи

Свържете се безпроблемно с други приложения на Zoho, като Zoho CRM, Zoho Desk и Zoho Books.

Автоматизирайте рутинната работа, използвайки шаблони и правила за работния процес.

Ограничения на Zoho Projects

Зависимостите между задачите и отчетите могат да се окажат недостатъчни за по-големи екипи.

Разширеното управление на портфолио и AI анализите са ограничени.

Цени на Zoho Projects

Безплатно

Премиум: 5 $/потребител/месец

Enterprise: 10 $/потребител/месец

Оценки и рецензии за Zoho Projects

G2: 4. 3/5 (500+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (840+ отзива)

Какво казват реалните потребители за Zoho Projects?

Много от рецензиите в G2 отразяват едно и също мнение:

Харесва ми как организира работата чрез задачи, етапи и диаграми на Гант, което улеснява проследяването на напредъка и крайните срокове с един поглед. Оценявам функциите за сътрудничество, като коментари, споделяне на файлове и емисии за дейности, които съхраняват всичко на едно място... Потребителският интерфейс на Zoho Projects изглежда малко претрупан при управлението на големи или сложни проекти, а за напредналите функции, като автоматизация и зависимости, е необходим период на обучение.

Харесва ми как организира работата чрез задачи, етапи и диаграми на Гант, което улеснява проследяването на напредъка и крайните срокове с един поглед. Оценявам функциите за сътрудничество, като коментари, споделяне на файлове и емисии за дейности, които съхраняват всичко на едно място... Потребителският интерфейс на Zoho Projects изглежда малко претрупан при управлението на големи или сложни проекти, а за напредналите функции, като автоматизация и зависимости, е необходим период на обучение.

10. Smartsheet (Най-доброто за проследяване на проекти в стил електронна таблица)

чрез Smartsheet

Smartsheet съчетава познатата форма на електронните таблици със структурата на инструмент за управление на проекти. Ако вие и вашият екип някога сте си пожелавали електронната таблица да може да прави повече – като визуализиране на графиците на проектите, автоматизиране на работните процеси или централизиране на отчетите – Smartsheet ви предлага всичко това в един интерфейс.

Оформлението намалява бариерата за достъп за напредналите потребители на Excel, като в същото време добавя мощни възможности за управление на проекти. Smartsheet поддържа и различни гледни точки към проектите (мрежа, календар, диаграма на Гант, изглед на карти) и ги свързва обратно към същия основен лист, така че вашите планове и напредък остават синхронизирани.

Най-добрите функции на Smartsheet

Използвайте платформата за автоматизация с ниско ниво на кодиране, за да създадете сложни, мултифункционални работни процеси.

Възползвайте се от одобрения за сигурност на правителствено ниво, като FedRAMP Moderate и DoD IL4, което го прави популярен избор за работа в публичния сектор.

Стандартизирайте процесите и получите видимост на ниво портфолио чрез Центъра за контрол.

👀 Знаете ли, че? 📌 FedRAMP Moderate означава, че Smartsheet е одобрен от федералното правителство на САЩ за обработка на данни с умерено въздействие – информация, която не е класифицирана, но все пак изисква силна защита (например вътрешни операции на агенции, данни на подизпълнители, регулирани работни процеси). 📌 DoD IL4 (Impact Level 4) означава, че Smartsheet може да се използва от Министерството на отбраната на САЩ и неговите подизпълнители за контролирана, некласифицирана информация, при строги мерки за сигурност и контрол на достъпа.

Ограничения на Smartsheet

Синтаксисът на формулите е различен от този в Excel, което може да създаде стръмна крива на обучение за напредналите потребители.

Производителността може да се влоши при таблици с много голям брой редове (над 20 000).

Общата цена може да се увеличи значително с премиум функции и конектори.

Цени на Smartsheet

Предимства: 12 $/потребител/месец

Бизнес: 24 $/потребител/месец

Предприятие: Персонализирани цени

Разширено управление на работата: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Smartsheet

G2: 4. 4/5 (21 300+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 3400 отзива)

Какво казват реалните потребители за Smartsheet?

Ето предимствата и недостатъците, взети директно от рецензия на Capterra:

Smartsheet позволява гъвкаво управление на проекти и сътрудничество в екип с актуализации и коментари в реално време. Можем да организираме задачите в екипа си и да ги разпределяме според необходимостта... Форматирането на текст и навигирането в Smartsheet за задачи може да отнеме много време, ако не сте запознати с него.

Smartsheet позволява гъвкаво управление на проекти и сътрудничество в екип с актуализации и коментари в реално време. Можем да организираме задачите в екипа си и да ги разпределяме според необходимостта... Форматирането на текст и навигирането в Smartsheet за задачи може да отнеме много време, ако не сте запознати с него.

Избор на подходящата алтернатива на ONES.com за вашия екип

Най-добрата алтернатива на ONES.com за вас в крайна сметка зависи от защо настоящата ви конфигурация ви се струва ограничаваща. Развойните екипи може да се ориентират към Jira за по-добър контрол, докато тези, които търсят простота, може да предпочетат Trello или Basecamp.

Но ако основното ви предизвикателство е разпръскването на контекста – задачи в един инструмент, документи в друг, разговори някъде другаде и автоматизация, добавена по-късно – тогава замяната на ONES.com с друг инструмент с едно предназначение няма да реши основния проблем.

В тези случаи най-силната алтернатива е платформа, която консолидира работата от начало до край: планиране, изпълнение, сътрудничество, автоматизация и AI. Платформа като ClickUp.

🧠 Интересен факт: Над 4 милиона екипа вече използват ClickUp и ~97% от тях отчитат по-добра ефективност, откакто са преминали към ClickUp!

Искате да видите как изглежда свързаното работно пространство? Опитайте ClickUp безплатно още днес!

Често задавани въпроси (FAQ)

Повечето съвременни инструменти за управление на проекти предлагат функции за импортиране на CSV или Excel файлове, а някои предоставят специална помощ за миграция за по-големи екипи. Можете да експортирате данните си от ONES.com, да съпоставите полетата със структурата на новата платформа и да проведете тестово импортиране с един проект, преди да мигрирате всичко.

Макар че няколко алтернативи предлагат безплатни планове, те обикновено не са подходящи за корпоративно използване поради ограниченията по отношение на функциите, сигурността и поддръжката. Безплатните планове са отлични за оценяване на основните функции на даден инструмент, преди да се ангажирате с платен план, който отговаря на корпоративните изисквания.

Традиционните инструменти за управление на проекти се фокусират върху проследяването на работата. Инструментите, задвижвани от изкуствен интелект, надхвърлят простото проследяване на задачи, като автоматизират повтарящата се работа, предоставят интелигентни предложения и обобщават информацията, за да ви спестят време. Истински контекстуално ориентиран изкуствен интелект, като ClickUp Brain, разбира взаимоотношенията между вашите проекти, документи и разговори, за да ви предостави по-релевантна и мощна помощ.

Времето за въвеждане може да варира от няколко дни за прости инструменти до няколко седмици за сложни корпоративни платформи. Най-добрият подход е да започнете с основните функции, които решават най-големите проблеми на вашия екип, и след това постепенно да въведете по-напреднали функции с течение на времето.