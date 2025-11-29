Най-добрите алтернативи на WorkMax за управление на работната сила на терен

Слънцето едва е изгряло, екипът ви е на място и всички чакат указания. Отваряте Workmax, изваждате времевите разписания, проверявате формулярите и започвате да сортирате регистрите на активите. Но малките неща ви забавят.

Това могат да бъдат проблеми с географските граници, тромави времеви листове, ограничени филтри за кодове на задачи и недостатъчна автоматизация. И скоро тези „малки неща“ се превръщат в реални проблеми. Представете си по-високи разходи, разочаровани екипи, забавени заплати и часове административна работа, която никога не сте планирали да вършите.

В тази публикация в блога ще разгледаме някои от най-добрите алтернативи на WorkMax за вашите нужди в областта на управлението на работната сила на терен, които решават тези проблеми. Да започнем! 🎯

Най-добрите алтернативи на WorkMax на един поглед

Ето таблица, в която се сравняват всички алтернативи на WorkMax в този блог. 📊

Инструмент Най-подходящо за Най-добри функции Цени* ClickUp Цялостно управление на проекти, изпълнение на задачи и координация на терен за малки екипи, средни фирми и големи предприятия. Персонализирани задачи и полета, гъвкави изгледи (списък, табло, диаграма на Гант, календар), бели дъски, документи, табла, вградено проследяване на времето, планиране на натоварването и ресурсите, вграден чат и клипове, вграден изкуствен интелект и мощни автоматизации на работния процес. Безплатно завинаги; Възможности за персонализиране за предприятия Connecteam Мобилно планиране на работната сила, комуникация и ежедневни операции за малки екипи на терен Инструменти, предназначени предимно за мобилни устройства, включително бързи задачи, планиране на задачите, часовник с географска ограда и шаблони за смени. Безплатно; Платеният план започва от 35 $/месец за 30 потребители. Clockify Просто проследяване на времето, регистри на дейностите и отчети за отработените часове за екипи, които искат точни времеви разписания. Лесно отчитане на времето с тракер за време, режим на работни листове, киоск, GPS проследяване, проекти и задачи, както и блокиране на време в календара. Безплатно; Платеният план започва от 4,99 $/месец на потребител. Bitrix24 Вградени CRM, управление на задачи и комуникационни центрове за средни предприятия. Набор от инструменти, предлагащи CRM канали, работни групи, шаблони за задачи, отчитане на работното време и присъствието, поток от дейности и телефония. Платеният план започва от 61 долара на месец за пет потребители. Wrike Автоматизация на работния процес, структурирано проследяване на проекти и координация между екипите за организации, които управляват голям обем работа и одобрения. Разширени инструменти за проекти като персонализирани работни процеси, чертежи, отчитане на времето, отчети в реално време, формуляри за заявки и одобрения. 14-дневен безплатен пробен период, платен план от 10 $/месец на потребител Jibble Присъствие чрез разпознаване на лица, GPS проследяване и автоматизирани табели за отчитане на работното време за компании, които изискват точно отчитане на работното време и екипи за операции в предприятието. Прецизно проследяване на присъствието с помощта на часовник с разпознаване на лица, заснемане на GPS местоположение, табели за отчитане на работното време, проследяване на дейности, работни графици, настройки за извънреден труд и експортиране. Безплатно; Платеният план започва от 4,99 $/месец на потребител. QuickBooks Time Записване на времето на базата на местоположението, синхронизиране на заплатите и изчисляване на разходите за работа за екипи, които разчитат на QuickBooks за счетоводство и проследяване на труда. Инструменти за изчисляване на разходите по задачите и заплатите, включително GPS тракер за отчитане на работното време, редактор на работни графици, известия за извънреден труд, синхронизиране на заплатите и проследяване на екипа. Платените планове започват от 14 USD/месец на потребител. Buddy Patch Уеб-базирани инструменти за отчитане на работното време, персонализирани правила и управление на отпуските за екипи, които искат да следят присъствието на служителите си. Гъвкави инструменти за отчитане на присъствието с закръгляване на работните часове, снимки от уеб камера, проследяване на натрупаните отпуски, автоматични почивки и кодове на отделите. 14-дневен безплатен пробен период, платен план започва от 5,49/месец на потребител. Rippling Унифицирано управление на човешките ресурси, заплатите, устройствата и работната сила за организации, които търсят система за управление на служителите. Интегрирана платформа за работната сила, комбинираща унифицирани профили на служителите, отчитане на работното време и присъствието, заплати, политики и разрешения. Персонализирани цени ClockShark Проследяване на времето с GPS, изчисляване на разходите за работа и маршрути за екипи в строителството и полевите услуги Функции, насочени към работата на терен, като проследяване на времето чрез GPS, KioskClock, проследяване на екипа, преглед на работните часове и отчети за разходите по задачите. 14-дневен безплатен пробен период, платени планове започват от 49 $/месец на потребител

Какво трябва да търсите в алтернативите на WorkMax?

Когато търсите алтернатива на WorkMax, целта е да отстраните ежедневните оперативни пропуски, които забавят екипите на терен. Ето какво е най-важно:

Надеждно проследяване на местоположението: предотвратява неточни регистрации на работното време и намалява ръчните корекции, дължащи се на грешки в географските граници.

Гъвкави правила за работното време: Поддържа персонализирани структури за извънреден труд за синдикати, видове работа и регионални изисквания.

Опростено мобилно изживяване: Минимизира сривовете Минимизира сривовете на приложението за отчитане на работното време , пропуснатите отчитания и прекъсванията, свързани с актуализациите, за екипите на терен.

Точен избор на код на задачата: Помага на работниците да изберат правилния код на задачата или разходите с филтри и предварително зададени опции.

Цифрови одобрения: Позволява на служителите да преглеждат и подписват работните си графици, почивките и извънредния труд, преди да се изчисли заплатата.

Опции за автоматизация: Намалява повтарящите се административни задачи като почистване на времевите разписания, валидиране на почивките и регистриране на смяната на задачите.

Лесно експортиране и персонализирани отчети: Споделяйте данни от времевите разписания с отдела по заплатите, счетоводството или клиентите без екранни снимки или ръчно преизчисляване.

Мащабируеми интеграции: Свързва се с инструменти за счетоводство, планиране, управление на активи и човешки ресурси, които вече използвате.

Най-добрите алтернативи на WorkMax

Ето подбрана списък с най-добрите алтернативи на WorkMax, които подобряват автоматизираното планиране, планирането на ресурсите и оперативната ефективност. 🎯

1. ClickUp (Най-доброто решение за цялостно управление на проекти, изпълнение на задачи и координация на терен)

Екипите израстват WorkMax по различни причини. Някои се нуждаят от по-добра интеграция с счетоводни или CRM системи. Други искат по-голяма гъвкавост при проследяването на работното време на служителите на различни работни обекти.

И да бъдем честни, предизвикателството не е само да намерите друг инструмент за отчитане на работното време, а да намерите платформа, която свързва управлението на работната сила с останалата част от вашите операции.

Подобрете координацията на екипа и напредъка на строителния обект с ClickUp за строителни екипи.

ClickUp за строителни екипи консолидира тези работни процеси като първото в света конвергентно AI работно пространство, обединяващо всички работни приложения, данни и работни процеси.

Проследяването на времето е пряко свързано със задачите и проектите, така че работното време на служителите е обвързано с конкретни задачи и клиенти.

ClickUp елиминира разпръскването на работата, като предоставя 100% контекст в една единствена платформа, базирана в облака, където мениджърите могат да виждат в реално време разпределението на работната сила, напредъка на проектите и наличността на ресурсите.

Ето как може да изглежда вашият работен процес с ClickUp:

Създавайте задачи в ClickUp от формуляри

ClickUp Forms ви позволява да събирате данни на място в реално време, да централизирате обратната връзка и да препращате отговорите към подходящите екипи, като всичко това е свързано с вашия работен процес. Можете да персонализирате всяка част от формуляра си с задължителни полета, условна логика и качване на файлове, за да гарантирате точно събиране на данни, което е идеално за:

Дневни отчети за работата, регистри на инциденти или контролни списъци за инспекции

Одити за безопасност, заявки за оборудване и билети за поддръжка

Позволете на ClickUp Forms да записва заявки, данни и подробности, за да ги преобразува незабавно в задачи в ClickUp

Всяко подадено формуляр веднага се превръща в задача в ClickUp, заедно с прикачени файлове, коментари и подробности за отговорното лице, за незабавно действие. Можете дори да плъзгате и пускате персонализирани полета в ClickUp, за да добавяте текст, падащи менюта, отметки, прикачени файлове и други, за да събирате точни данни всеки път.

Регистрирайте часовете на терен с ClickUp Time Tracking

С функцията за проследяване на времето по проекти на ClickUp можете да записвате точно всяка минута, прекарана в работа, независимо дали екипът ви е на терен, на бюрото си или преминава от една задача към друга.

Задайте времеви прогнози, за да дадете на вашите екипи на терен ясни очаквания и да спазите графика на всеки проект с функцията за проследяване на времето по проекти на ClickUp

Записвайте времето директно от вашия десктоп, мобилно приложение или уеб браузър, използвайки разширението на ClickUp за Chrome. Можете да стартирате или спирате таймерите от всяко устройство с ClickUp’s Global Timer или да регистрирате времето ръчно след смяна.

След като сте регистрирали времето си, поддържайте го структурирано и лесно за четене:

Добавете бележки , за да посочите върху какво сте работили.

Отбелязвайте фактурируемото време за изготвяне на фактури за клиенти

Сортирайте и филтрирайте по дати, етикети или приоритети, за да анализирате къде отива времето.

Обобщете времето за всички задачи и подзадачи, за да видите пълния обем на положените усилия.

Преглеждайте, редактирайте и одобрявайте въведените данни за времето в подробни времеви разписания по дни, седмици или по избран период.

Мобилното приложение ClickUp разширява всички тези възможности на терен, като позволява проследяването на работното време на агенцията да се извършва директно от телефони и дори офлайн, с автоматична синхронизация при връщане онлайн.

Оптимизирайте работата на терен с ClickUp Brain

ClickUp Brain, AI-базираният асистент на платформата, свързва всички нива на вашето работно пространство. Той разбира текущата ви работа и ви помага да управлявате проекти, да обобщавате актуализации и да извеждате на повърхността важни информации.

Създавайте незабавни отчети за напредъка с ClickUp Brain, за да държите супервайзорите информирани и екипите в крак с работата на всички обекти

Ето какво можете да направите с ClickUp Brain:

Генерирайте AI обобщения за всеки проект или задача, за да видите какво се е променило.

Използвайте AI Progress Update , за да обобщите какво е било завършено през последния ден, седмица или персонализиран период от време.

Извлечете действия от бележки от срещи, полеви доклади или от бележки от срещи, полеви доклади или ClickUp Docs и ги превърнете в задачи или подзадачи.

Създайте AI StandUps, които обобщават последните постижения на вашия екип и следващите стъпки.

Например, ако тази седмица управлявате три активни обекта. Вместо да чакате края на деня, просто попитайте ClickUp Brain: „Какво забавя напредъка на обект А?“ Той ще сканира всяка задача, полеви бележки и актуализации на екипа, за да ви каже точно къде има чакащи одобрения.

А когато два екипа регистрират сходни ремонти на оборудване, AI инструментът забелязва припокриването, помагайки ви да елиминирате дублиращите се записи.

Наблюдавайте дейностите на работната площадка в таблото за управление на ClickUp

Когато се нуждаете от актуална информация за това, което се случва на вашите работни обекти, таблата на ClickUp събират данните за вашата работна ръка, активи, напредък, закъснения и полеви доклади на едно място.

Всеки табло се обновява автоматично на всеки 30 минути, което гарантира, че супервайзорите и полевите агенти винаги виждат най-актуалните данни. Това е особено полезно, когато трябва да се вземат бързи решения на активни обекти.

Ето няколко примера за табло с данни, които можете да създадете:

Записани часове (чрез карти за отчитане на работното време )

Напредък на работата (използвайки Списък със задачи или Карти с кръгови диаграми )

Разпределение на натоварването, за да се балансират задачите и да се предотврати преумората

Формуляри за отговори, за да визуализирате полевите доклади, когато пристигнат

Проследяване на активи или безопасност чрез интеграции на персонализирани карти и карти

Използвайте таблата на ClickUp, за да визуализирате разпределението на ресурсите и текущата работа с интегрирани актуализации от ClickUp Brain

Интегриран в ClickUp Dashboards, ClickUp Brain ви предоставя бърза актуализация на работните часове, помага за проверка на статуса на задачите и ви позволява да следите спешни актуализации, докато се придвижвате между обектите. Екипите на терен могат да го използват, за да видят приоритетните задачи или планираните промени, без да чакат актуализации от офиса.

💡 Професионален съвет: В рамките на ClickUp Tasks можете да добавяте коментари, да маркирате екипа си и да чатите в реално време от настолния си компютър, мобилно устройство или браузър. По този начин всички имат контекст за задачата и комуникацията остава конкретна.

Най-добрите функции на ClickUp

Автоматизирайте работните процеси на терен: Задействайте задачи, изпращайте известия и актуализирайте статуса след подаване на формуляри или въвеждане на време с Задействайте задачи, изпращайте известия и актуализирайте статуса след подаване на формуляри или въвеждане на време с ClickUp Automations

Свържете вашите системи: Синхронизирайте данните за заплатите, GPS, графиците и управлението на активи между различните инструменти с помощта на Синхронизирайте данните за заплатите, GPS, графиците и управлението на активи между различните инструменти с помощта на ClickUp Integrations.

Търсете всичко мигновено: Намерете задачи, коментари, файлове и информация за минали работни обекти с ClickUp Enterprise Search Намерете задачи, коментари, файлове и информация за минали работни обекти с

Работете от всяко устройство: Регистрирайте времето, подавайте формуляри и актуализирайте задачите си, докато сте в движение, с мобилното приложение на ClickUp.

Управлявайте проектите по свой начин: Превключвайте между Превключвайте между изгледите на ClickUp , като времева линия, календар, натоварване, списък и др.

Ограничения на ClickUp

С широкия си набор от функции и опции за персонализиране, ClickUp може да отнеме известно време, докато екипите го усвоят напълно.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 10 000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClickUp?

Това ревю в G2 го описва добре:

ClickUp е безспорно най-гъвкавият и мощен инструмент за управление на проекти, с който съм работил. Като основател на WRKSTN, помагам на агенции и творчески екипи да оптимизират операциите си – и ClickUp е от ключово значение за това. Възможността да персонализирам всичко, от типовете задачи до автоматизациите, в комбинация с инструменти като табла, формуляри и сега ClickUp Brain, означава, че мога да изграждам мащабируеми, ефективни системи за всеки работен процес. Освен това, харесвам колко бързо платформата продължава да се развива.

💡 Професионален съвет: Автоматизациите на ClickUp елиминират повтарящата се административна работа, която ви отвлича от действителния надзор на терен. Настройте тригери, които автоматично уведомяват супервайзорите, когато часовете на служителите надвишават планираното време, препращат заявките за отпуск към правилния одобряващ или преместват задачите в „Завършени“, когато екипите регистрират последните си часове. Използвайте ClickUp Automations, за да проследявате напредъка, да управлявате задачите и да поддържате строителните си проекти в срок и в рамките на бюджета. Можете също да създадете автоматизации, които задават последващи задачи, когато се съобщават инциденти, свързани с безопасността, или да задействат създаването на фактури, когато задачите достигнат определено състояние – всичко това с проста логика „ако-тогава-това“, която не изисква ИТ поддръжка.

2. Connecteam (Най-доброто решение за планиране на мобилния персонал и ежедневните операции)

чрез Connecteam

Connecteam е решение за управление на работната сила, създадено за екипи, които не работят на бюро. То комбинира проследяване на времето, планиране, управление на задачи и цифрови списъци за проверка. Екипите могат да се регистрират, да проверяват подробностите за задачите, да подават формуляри, да преглеждат процедурите за безопасност и да получават актуализации за смени директно от своите телефони.

Платформата ви позволява да създавате смени с шаблони за отчитане на работното време, а работниците на терен могат да попълват формуляри с гласово въвеждане, да превеждат актуализациите на предпочитания от тях език или да имат достъп до модули за обучение по време на смяната, без да напускат приложението.

Комуникацията също се осъществява в същото приложение; получавате групов чат, фирмени новини, анкети и др.

Най-добрите функции на Connecteam

Създавайте интелигентни графици с Auto Scheduling , като автоматично разпределяте подходящите хора въз основа на ролите, наличността и изискванията на работната площадка.

Проследявайте точно работните часове чрез вградения в приложението GPS-активиран Time Clock , за да следите присъствието и да преобразувате точните часове в готови за изплащане ведомости.

Създавайте цифрови формуляри с Forms & Checklists , за да записвате подписи, снимки и GPS отметки за отчети на място.

Ускорете обучението с AI Course Creator, за да превърнете всеки процес или изискване за безопасност в модули за обучение, подходящи за мобилни устройства.

Ограничения на Connecteam

Данните от формулярите са несъвместими и нямат стабилна структура, което затруднява надеждното извличане и автоматизация.

Напредналите потребители често трябва да създават ръчни решения поради липсата на безпроблемна интеграция между модулите, за разлика от алтернативите на Connecteam.

Цени на Connecteam

Безплатно

Базов план: 35 USD/месец за 30 потребители

Разширена версия: 59 $/месец за 30 потребители

Expert: 119 $/месец за 30 потребители

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Connecteam

G2: 4,6/5 (над 3000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 отзива)

Какво казват реалните потребители за Connecteam?

Едно ревю го обобщава по следния начин:

Всичко е на една ръка разстояние и консолидирано на едно място, което го прави изключително удобно. Платформата изглежда много професионална и е лесна за управление […] Процесите понякога изглеждат компрометирани, защото не можем да отразим напълно съществуващите си операции, което, честно казано, не е голям проблем.

3. Clockify (най-доброто решение за просто отчитане на работното време и отчитане на фактурираните часове)

чрез Clockify

Clockify е платформа, базирана в облака, предназначена за професионалисти в строителството, полевите услуги и други индустрии с операции, изискващи много време. Тя предлага таймер, режим киоск и офлайн проследяване. Работниците могат да се регистрират от споделени устройства, да проследяват работата си на мобилни устройства или да попълват седмични времеви разписания, ако е необходимо.

Освен основното отчитане на работното време на служителите, тя предлага оперативни работни процеси като бюджетиране на проекти, кодиране на разходи, планиране и управление на отпуските.

И тъй като се синхронизира между различни устройства, включително уеб, мобилни приложения, настолни компютри и разширения за браузъри, Clockify остава надежден за екипи, които работят в отдалечени райони или преминават от офис към полеви условия.

Най-добрите функции на Clockify

Следете бюджетите на проектите, за да изпреварите рисковете от превишаване на разходите за клиенти и задачи, като използвате Прогнози и предупреждения .

Организирайте разходите за труд, за да изчислите приходите, разходите и рентабилността с такси и кодове за разходи .

Визуализирайте отследеното време с календар, табло и отчети, за да подобрите производителността и да управлявате графиците.

Категоризирайте времевите записи, като използвате етикети, персонализирани полета и йерархии, базирани на проекти.

Ограничения на Clockify

Липсват усъвършенствани административни контроли и някои основни функции за одобрение, за разлика от алтернативите на Clockify

Ограничени действия на уебхук и опции за автоматизация, което ограничава персонализирането на работния процес или външните интеграции.

Цени на Clockify

Безплатно

Базов пакет: 6,99 $/месец на потребител

Стандартен: 9,99 $/месец на потребител

Enterprise : 14,99 $/месец на потребител

Пакет за производителност: 15,99 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Clockify

G2: 4,5/5 (над 180 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 9000 отзива)

Какво казват реалните потребители за Clockify?

От проверен потребител:

Това, което ми хареса най-много в Clockify, беше колко лесно и удобно беше проследяването на времето. Използвах го ежедневно и бързо се превърна в естествена част от рутината ми. Интерфейсът е изчистен и лесен за навигация, така че записването на часовете или преминаването между задачите отнемаше само няколко кликвания. […] Мобилното приложение понякога може да изглежда нестабилно. Освен това, персонализирането и експортирането на подробни отчети не винаги е интуитивно и би могло да бъде по-добре проектирано.

4. Bitrix24 (Най-доброто за вграден CRM и управление на задачи)

чрез Bitrix24

Bitrix24 предлага набор от инструменти за CRM, управление на задачи, комуникация в екипа и автоматизация на работния процес. За супервайзорите на полеви услуги и мениджърите в строителството той осигурява достъп до разговори с клиенти, актуализации на задачи, работни документи и напредъка по задачите.

Вградените инструменти за автоматизация на работния процес без кодиране помагат за преминаването на потенциалните клиенти през различните етапи. Например, създавайте задачи при получаване на актуализации от клиенти и уведомявайте персонала при напредък в работата.

Неговата роботизирана автоматизация на процесите (RPA) ви позволява да оптимизирате рутинни, нетехнически задачи, като автоматично одобряване на документи, генериране на задачи и изпращане на имейли.

Най-добрите функции на Bitrix24

Управлявайте проектите и проследявайте потенциалните клиенти от приемането до завършването на задачата с инструменти за управление на потенциални клиенти и сделки.

Събирайте плащания чрез онлайн плащания , интегрирани директно с оферти и фактури.

Насочвайте запитванията на клиентите с помощта на многоканален контактен център чрез чат, имейл, телефон и социални канали.

Създавайте маркетингово съдържание с AI CoPilot за имейли, транскрипти на разговори, идеи и попълване на CRM полета.

Ограничения на Bitrix24

Липсват разширени функции за отчитане, анализи и инструменти за управление на проекти, за разлика от други алтернативи на Workmax.

Производителността може да се забави при много големи масиви от данни или по време на пиково натоварване.

Цени на Bitrix24

Базов план: 61 USD/месец за пет потребители

Стандартен план: 124 USD/месец за 50 потребители

Професионална версия: 249 USD/месец за 100 потребители

Enterprise: 499 $/месец за 250 потребители

Оценки и отзиви за Bitrix24

G2: 4. 1/5 (500+ отзива)

Capterra: 4. 2/5 (над 900 отзива)

Какво казват реалните потребители за Bitrix24?

Според рецензия на Capterra:

Това е много добър инструмент за управление на задачи, комуникация в екипа и проследяване на проекти. Той предлага много добри функции като чат и видеоразговори, срещи, календар, проследяване на времето, напомняния за задачи, споделяне на документи. […] Има сложен потребителски интерфейс, който за начинаещите е труден за разбиране. Това е скъпа програма с ограничени възможности за персонализиране.

5. Wrike (Най-доброто решение за автоматизация на работния процес и структурирано проследяване на проекти)

чрез Wrike

Wrike се позиционира като платформа за управление на работата, създадена за планиране, изпълнение и отчитане в динамични екипи. Екипите на терен могат да регистрират постъпващата работа чрез подробни формуляри за заявки, да разпределят задачите чрез автоматизирани правила и да разчитат на Wrike Spaces за централизирана конфигурация.

Неговите табла, снабдени с джаджи, диаграми и данни в реално време, незабавно показват напредъка, моделите на натоварване и закъсненията, които са критични за безопасността.

Докато диаграмите на Гант и инструментите за управление на ресурсите осигуряват яснота по отношение на последователността и капацитета. Достъпът до мобилни устройства гарантира, че супервайзорите на място могат да актуализират задачите, да преглеждат графиците и да одобряват документацията в движение.

Най-добрите функции на Wrike

Записвайте структурираните поръчки за работа, като използвате персонализирани формуляри за заявки с условни въпроси и автоматизирано маршрутизиране.

Wrike AI Copilot , който обобщава актуализациите, приоритизира работата и генерира съдържание. Повишете производителността на мобилния екип чрез, който обобщава актуализациите, приоритизира работата и генерира съдържание.

Записвайте времето наведнъж или редактирайте/изтривайте минали записи според нуждите, за да вземате информирани решения.

Анализирайте бюджетите на проектите, етапите и производителността на екипа с динамични отчети и интеграции на бизнес анализи.

Ограничения на Wrike

Приоритизирането на задачите е ограничено само до маркиране с флаг за висока важност, като липсват нюансирани настройки за приоритет, които да насочват ефективно работните процеси.

Липсват усъвършенствани инструменти за управление на времето, като GPS проследяване, географско ограждане и разграничаване на извънредния труд, за разлика от алтернативите на Wrike

Цени на Wrike

14-дневен безплатен пробен период

Безплатен план

Екип: 10 $/месец на потребител

Бизнес: 25 $/месец на потребител

Предприятие: Персонализирани цени

Pinnacle: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Wrike

G2: 4. 2/5 (над 4400 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (над 2800 отзива)

Какво казват реалните потребители за Wrike?

Според проверен потребител:

Wrike е една от най-лесните за настройка и стартиране платформи за управление на проекти. Тя ни помага да организираме проектите според крайния им срок, клиенти, тема и да персонализираме работния си процес. […] Wrike върши работата, но интерфейсът изглежда твърде сложен за малък екип, който търси проста платформа. Някои функции, като промяна на графиците и настройка на зависимости, отнемат време и могат да объркат начинаещите.

6. Jibble (Най-доброто за разпознаване на лица и автоматизирани времеви разписания)

чрез Jibble

Jibble positions е платформа за отчитане на работното време, създадена за екипи, които се придвижват от обект на обект. Тя записва работните часове директно от терен чрез мобилни устройства, таблети или настолни компютри. Всичко се синхронизира автоматично, когато връзката бъде възстановена.

Платформата комбинира прости регистрации с усъвършенствани нива на проверка, като разпознаване на лица и GPS заснемане. По този начин можете да сте сигурни, че всеки регистър отразява точно кой е бил на място, кога е пристигнал и къде е била извършена работата.

Jibble също така изчислява извънредния труд според вашите правила, маркира часовете за конкретни проекти или клиенти и генерира готови за изплащане ведомости за заплати.

Най-добрите функции на Jibble

Разделете часовете по обект, дейност, занаят или изпълнител, открийте смени с недостиг на персонал или идентифицирайте пропуски в производителността на служителите с помощта на неговия механизъм за отчитане.

Ограничете присъствието до определени обекти и блокирайте отсъствията извън обхвата чрез географско ограждане.

Осигурете точно отчитане на времето, прекарано в задачи и проекти , като използвате инструментите за проследяване на проекти и дейности.

Ограничения на Jibble

Ограничени възможности за персонализиране и визуализация на отчетите, като табла или диаграми

Мобилното приложение отнема време за синхронизиране на данните при преминаване между мрежи.

Цени на Jibble

Безплатно

Премиум: 4,99 $/месец на потребител

Ultimate: 9,99 $/месец на потребител

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Jibble

G2: 4,8/5 (над 50 отзива)

Capterra: 4,9/5 (над 1400 отзива)

Какво казват реалните потребители за Jibble?

Както казва един потребител:

Jibble предлага изчистен, интуитивен интерфейс, който прави отчитането на работното време изключително лесно, независимо дали сте на работното си място или в движение. Мобилното приложение е отзивчиво и надеждно, което е от решаващо значение за нашите отдалечени екипи или тези, които работят на терен. […] Въпреки че основната функционалност е силна, опциите за персонализиране са донякъде ограничени, особено що се отнася до филтрите за отчитане и форматите за експортиране.

7. QuickBooks Time (най-доброто решение за отчитане на работното време на базата на местоположението и синхронизиране на заплатите)

QuickBooks Time е добър избор за малките предприятия, които вече използват QuickBooks за изчисляване на заплатите или фактуриране. Той елиминира един от най-големите проблеми, с които може да се сблъскате: ръчното въвеждане на часовете.

С автоматизирани табели за отчитане на работното време, GPS запис, инструменти за отчитане на времето и вградени одобрения, ще прекарвате по-малко време в събиране на данни за отработените часове. Планът Elite включва отчитане на пробега, сравнение на прогнозите за проекта с действителните резултати, географско ограждане и подробни емисии за дейностите.

Това предоставя ясна представа за това как времето се превръща в бюджети и срокове. И тъй като е част от по-широката екосистема на QuickBooks, фирмите получават един свързан работен поток за проследяване на часовете, изчисляване на заплатите, фактуриране на клиенти и спазване на нормативните изисквания.

Най-добрите функции на QuickBooks Time

Създавайте, коригирайте и споделяйте смени, използвайки опциите за планиране на екипа, интегрирани в счетоводния софтуер.

Настройте споделено устройство Time Kiosk за екипите на място.

Сравнете усилията с очакванията с Прогнози за проекта срещу действителни резултати

Проследявайте автоматично движението на терен с помощта на Проследяване на пробега

Ограничения на QuickBooks Time

Служителите нямат достъп до данни от времевите разписания за повече от два периода на заплащане, което ограничава историческите референции за отчитане на работното време.

Липсват опции за отчитане и не можете да архивирате работата, което води до неефективност.

Цени на QuickBooks Time

Time Premium: 20 $/месец на потребител

Time Elite: 40 $/месец на потребител

Time Premium + Payroll Premium: 88 USD/месец на потребител

Time Elite + Payroll Elite: 134 USD/месец на потребител

Оценки и рецензии за QuickBooks Time

G2: 4,5/5 (над 1400 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 6000 отзива)

Какво казват реалните потребители за QuickBooks Time?

Ето мнението на един потребител за платформата:

Обичам факта, че QB Time се интегрира с нашия софтуер за управление на практиката и QBO. Казано това, има някои липсващи функции, които могат да бъдат по-важни за тези, които проследяват времето за конкретни задачи. […] Не ми харесва, че задачите не могат да се архивират в Quickbooks. Тогава трябва да превъртаме години наред стари работни задачи, за да проследим времето.

чрез Buddy Punch

Buddy Punch е софтуер за отчитане на работното време, създаден за консултанти. Той ви предоставя лесен за използване интерфейс, чрез който можете да отчитате работното си време от терен, офис или споделен киоск. След това добавя инструменти за предотвратяване на кражбата на работно време, спазване на графиците и осигуряване на точни данни за работното време на служителите.

Функции като разпознаване на лица, снимка при отбелязване на работното време, GPS маркировки, географско ограждане и IP заключвания елиминират предположенията относно присъствието. Сигналите в реално време помагат на супервайзорите да забележат закъснения, пропуснати отбелязвания и ранни напускания, преди те да се превърнат в проблеми с изплащането на заплатите.

Най-добрите функции на Buddy Punch

Измервайте усилията по задачи, като използвате кодове на задачи за проследяване на времето по проекти.

Автоматизирайте изчисленията на времето с правила за извънреден труд , закръгляване и проследяване на почивките .

Извършвайте по-бързо изчисляване на заплатите с автоматично изчислени часове, директни интеграции и експортиране на отчети.

Вижте състоянието на работната сила в реално време чрез таблото „Кой работи“.

Ограничения на Buddy Punch

Календарният изглед и дисплеят на смени имат проблеми с оформлението, като ненужно пространство и ограничени опции за маркиране на конкретни условия на смени.

Публикуването на смени трябва да се извършва за всички смени едновременно. Липсва възможност за публикуване на конкретни смени поотделно.

Цени на Buddy Punch

14-дневен безплатен пробен период

Стартово ниво: 5,49 $/месец на потребител

Pro: 6,99 $/месец на потребител

Enterprise: 11,99 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Buddy Punch

G2: 4,8/5 (над 300 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 1000 отзива)

Какво казват реалните потребители за Buddy Punch?

Според обратната връзка от потребител:

Софтуерът е доста лесен за използване. Харесва ми, че ни уведомява за закъснели, ранни или пропуснати смени, а също така ми харесва, че има опция за деактивиране на всички предупреждения, ако е необходимо. […] Бих искал компютърната версия да улеснява попълването на празните полета при планирането. Макар че ми харесва функцията „плъзгане и пускане”, тя се оказва доста бавна и отнемаща време, когато трябва да преместя смени към подходящия член на персонала.

9. Rippling (Най-доброто решение за управление на човешките ресурси, заплатите, устройствата и персонала)

чрез Rippling

Rippling е платформа за управление на полеви услуги, предназначена за съвместно управление на човешките ресурси, заплатите, ИТ, финансите и съответствието. Нейният модел на данни Employee Graph обединява всичко – от графици и данни за местоположението до кодове на задачите, ставки на заплащане и организационни структури.

По този начин системите за отчитане на работното време, присъствието и заплатите се синхронизират автоматично. Отчитането на работното време е пряко свързано с политиките на компанията, което ви позволява да автоматизирате изчисленията на извънредния труд, проверките на географското местоположение, назначаването на нови служители, одитите и др. Мениджърите получават информация в реално време за това кой е на място, кой закъснява и дали работното време съответства на плановете за персонала.

Най-добрите функции на Rippling

Конфигурирайте персонализирани политики за графици, съответствие, извънреден труд и правила за назначаване на персонал.

Създавайте усъвършенствани автоматизации с Workflow Studio , използвайки данни в реално време за служителите и приложенията.

Включете работниците в рамките на минути с автоматично предоставяне, договори, достъп и настройка на устройствата.

Намалете риска от несъответствие с автоматични актуализации на трудовото законодателство, изисквания за обучение и одити.

Ограничения на Rippling

Много от ключовите функции се предлагат като платени добавки, което неочаквано увеличава разпространението на инструмента.

Възможностите за отчитане не разполагат с разширени функции като пивотни таблици, детайлни анализи и преглед в платформата, за разлика от алтернативите на Rippling.

Динамично ценообразуване

Персонализирани цени

Разнообразни оценки и отзиви

G2: 4,8/5 (над 11 000 отзива)

Capterra: 4,9/5 (над 4000 отзива)

Какво казват реалните потребители за Rippling?

Ето какво казва едно ревю в G2:

Обичам функцията за помощ и чат, мисля, че дори опцията за изкуствен интелект е супер изчерпателна, но след това да можеш да чатиш с агент, доста бързо, с наистина полезни хора. Винаги има последваща поддръжка на функцията за поддръжка. […] Бих искал да има интеграция с docusign, за да могат да се интегрират писмата с оферти, които изпращаме. Също така не ми харесва количеството имейли на ден, които запълват пощенската ми кутия.

10. ClockShark (Най-доброто за проследяване на времето и изчисляване на разходите за работа с GPS)

чрез ClockShark

ClockShark е софтуер за отчитане на работното време за екипи, които работят в движение. Вместо да разчита на паметта в края на деня, мобилното приложение подканва работниците да изберат задачата и заданието веднага след като се регистрират.

Всяка проследена минута се синхронизира автоматично с правилния код за разходи за труд, което ви осигурява ясни разходи за работа, точни данни за заплатите и ясен отчет за това кой къде е работил.

Crew Clock улеснява супервайзорите да отчитат работното време на цели екипи, а инструментите за планиране ви позволяват да разпределяте задачи, да добавяте указания и незабавно да уведомявате екипите за промени. С офлайн поддръжка, напомняния с географски ограничения и дълбока интеграция с QuickBooks, Sage, Xero, ADP и Paychex, ClockShark поддържа безпроблемното функциониране на вашите операции.

Най-добрите функции на ClockShark

Записвайте точно присъствието с GPS проследяване , Breadcrumb Trails и Who’s Working Now

Съхранявайте подробности за задачите, бележки и указания с помощта на инструментите за безхартиено управление на задачите .

Генерирайте в реално време отчети и табла за времето, присъствието, производителността и финансовите резултати, за да вземате решения въз основа на данни.

Ограничения на ClockShark

Липсва възможност за проследяване на времето офлайн, което може да бъде проблем за работни обекти със слаба или липсваща интернет връзка.

Той позволява само една активна интеграция едновременно, което може да бъде ограничаващо за бизнеса, който използва няколко системи.

Цени на ClockShark

14-дневен безплатен пробен период

Стандартен: 49 $/месец на потребител

Pro: 71 $/месец на потребител 11 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за ClockShark

G2: 4,6/5 (над 300 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 1900 отзива)

Какво казват реалните потребители за ClockShark?

Този рецензент го е уловил добре:

Всички мои служители са в едно приложение. Мога да виждам графиците им, да добавям срещи, да виждам къде са и къде са били през деня, а служителите ми могат да ми изпращат бележки. […] Бих искал да има функция за отбелязване на времето, за да се проследява кога е била насрочена дадена среща или кога е била въведена дадена бележка.

