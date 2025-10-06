ChatGPT Automation: Как да използвате AI за оптимизиране на задачите

ChatGPT обработва над 2,5 милиарда команди всеки ден. Това е продукт, който наи стина е навсякъде!

Вероятно го използвате за някои или всички от следните дейности: писане на сложен код, обобщаване на доклади, създаване на съдържание, анализиране на данни, генериране на идеи и дори създаване на чатботове.

Приложенията са безгранични.

Ами ако ви кажем, че можете да го направите още по-мощен?

Чрез автоматизиране на ChatGPT за изпълнение на повтарящи се задачи, задействане на действия от данни в реално време и директна интеграция във вашите работни процеси, можете да постигнете това.

Звучи като нещо, което си заслужава да опитате?

Ако да, продължете да четете. Ние споделяме всичко, което трябва да знаете за автоматизацията на ChatGPT и как можете да я направите сами.

Какво е ChatGPT Automation?

Автоматизацията на ChatGPT включва настройка на изкуствения интелект да изпълнява задачи без постоянни команди. Вместо да въвеждате заявки всеки път, вие създавате правила, графици или интеграции, които позволяват на ChatGPT да работи на заден план, да се задейства от събития в реално време или да предоставя информация на автопилот.

Освен това, ChatGPT се интегрира и с инструменти като Zapier, Power Automate и Make, които позволяват на потребителите да изпълняват работни потоци въз основа на тригери. Тези тригери могат да бъдат всичко, например входящи имейли, подадени формуляри или планирани работни потоци.

В основата си автоматизацията на ChatGPT се състои в свързването на модела с инструменти и платформи, така че да може да изпълнява предварително определени задачи въз основа на тригери или планирани потоци.

Той използва модели като GPT-4o или o3, за да генерира текст, подобен на човешкия, да интерпретира инструкции и да взаимодейства с други приложения.

👀 Знаете ли, че... Макар изкуственият интелект да изглежда като съвременно чудо, концепцията му датира още от древна Гърция. Терминът „автомат“ идва от гръцката дума за „действащ по собствена воля“, а древните инженери са проектирали самодействащи машини още преди векове.

Най-добри примери за използване на ChatGPT Automation

Преди да започнете да създавате, е полезно да знаете къде автоматизацията на ChatGPT наистина блести. Нека разгледаме най-важните примери за употреба на ChatGPT, които заслужават вашето внимание:

1. Създаване и редактиране на съдържание

Използвайте ChatGPT, за да генерирате автоматично първи чернови за блог публикации, имейли или социално съдържание въз основа на прости брифинги.

Например, маркетингов екип попълва Google формуляр с темата, аудиторията и тона. Тези данни се изпращат до OpenAI чрез Zapier. ChatGPT генерира увод за блог или текст за имейл и го препраща към ClickUp Tasks.

Ето видео, което ви показва как можете да използвате ChatGPT и ClickUp за създаване на съдържание:

🎯 Как да го настроите: 1. Създайте Google формуляр за събиране на информация (например тема, формат, целева аудитория). 2. Използвайте Zapier, за да свържете формуляра с API на OpenAI. 3. Добавете инструкции в Zapier, като „Напишете уводна статия в блога на тема [тема] за [аудитория] в приятелски тон“. 4. Изпратете резултата към платформа като ClickUp като нова задача или документ.

2. Поддръжка на клиенти

ChatGPT може да изготвя отговори за поддръжка, използвайки контекста от вашия център за помощ или съществуващи скриптове за отговори.

Например, постъпва нов билет в Intercom с въпрос за политиката за възстановяване на суми. Уебхук изпраща съобщението и свързания линк към помощния документ до ChatGPT. Отговорът се изготвя и се връща в Intercom като бележка, която агентът да прегледа и изпрати.

🎯 Как да го настроите: 1. Настройте уебхук в Intercom или Zendesk, за да улавяте входящите съобщения. 2. Използвайте Make или Zapier, за да препратите съобщението към OpenAI. 3. Вмъкнете контекста на поддръжката в подсказката, например „Отговорете на това, като използвате нашата политика за възстановяване на суми: [URL]“. 4. Върнете черновия вариант в нишката на билета за одобрение от агента.

3. Бележки от срещи и обобщения

Използвайте ChatGPT, за да обобщите стенограмите от срещите в действия, ключови точки и последващи действия.

Например, записвате седмична синхронизация в Zoom и препращате транскрипта през Make към ChatGPT, който връща обобщение. Това обобщение след това се изпраща в Google Doc или се вгражда в ClickUp Docs.

🎯 Как да го настроите: 1. Записвайте и транскрибирайте срещите с обичайния си инструмент за записване на срещи. 2. Използвайте Make, за да извлечете транскрипта и да го изпратите на OpenAI с подсказка като „Обобщете това с действия и решения“. 3. Форматирайте изхода в markdown или обикновен текст 4. Експортирайте го в ClickUp Docs чрез API или го изпратете в Google Docs, използвайки модулите на Google Drive.

4. Кодиране и DevOps

Разработващите екипи също са открили как да автоматизират задачи с ChatGPT. Те го използват за генериране на код, обяснение на код и скриптове за внедряване. Когато се интегрира в работните процеси, изкуственият интелект се превръща в помощник за рутинни операции по кодиране или управление на инфраструктурата.

Например, разработчик качва код в GitHub. Работният процес на GitHub Actions изпраща разликите в кода на ChatGPT, който генерира обобщение на промените. Това обобщение се публикува автоматично в Slack за останалата част от екипа. Алтернативно, по време на управлението на инциденти, ChatGPT изготвя актуализация на страницата със състоянието въз основа на структурирани входни данни от лога.

🎯 Как да го настроите: 1. Използвайте GitHub webhooks, за да задействате автоматизацията при push, pull request или актуализация на проблема. 2. Препратете полезния товар към OpenAI, като използвате Make или персонализиран скрипт чрез AWS Lambda или n8n. 3. Използвайте подсказки като „Обобщете разликите в кода за списък с промените“ или „Обяснете това съобщение за грешка“. 4. Изпратете резултата в Slack, ClickUp или документационен файл във вашето хранилище.

5. Поддръжка на работния процес и управлението на проекти

Управлението на проекти и поддържането на работните процеси често отнема повече време, отколкото самата работа. Чрез интегрирането на ChatGPT във вашия софтуер за управление на задачи или комуникационни инструменти, можете да се освободите от повтарящи се координационни задачи и да поддържате екипите си в синхрон, без да се налага да ги проверявате постоянно ръчно.

Например, търговски представител попълва формуляр за обобщение на среща след разговор с клиент. Тези данни се изпращат до ChatGPT, който генерира кратко описание на проекта, разделя го на задачи и ги присвоява автоматично в ClickUp въз основа на роли и крайни срокове.

🎯 Как да го настроите: 1. Използвайте Typeform или ClickUp Forms, за да събирате информация след разговора (например цели, пречки, крайни срокове). 2. Свържете формуляра с OpenAI чрез Zapier, Make или приставката Power Automate, ако използвате работни потоци на Microsoft 365. 3. Използвайте логика за подсказване като: „Превърнете това в кратко описание на проекта и пет задачи с отговорници.“ 4. Изпратете структурирания резултат до ClickUp, като използвате модула „Създаване на задача“, API или акаунт в Power Automate за корпоративни среди. 5. За по-сложни сценарии свържете ChatGPT чрез конектор за плъгини Skills, за да взаимодействате директно с инструменти за управление на проекти.

Ако изпълнявате бизнес работни процеси в екосистемата на Microsoft, свързването на ChatGPT чрез Power Automate с вашия Microsoft акаунт ви позволява да синхронизирате Teams, Outlook и SharePoint.

Разбира се, не е достатъчно да знаете как да автоматизирате ChatGPT. Дори най-модерната изкуствена интелигенция изисква подходящите инструменти. Ето какво ви е необходимо, за да реализирате автоматизацията на ChatGPT:

Тези платформи без код са идеални за автоматизиране на задачи, оптимизиране на бизнес процесите и дори за настройка на облачни потоци.

Инструмент Описание Пример за употреба ClickUp Automations Автоматизация без кодиране в работния процес за управление на проекти на ClickUp, която ви позволява да създавате интелигентни потоци от задачи и подробни тригери. Разпределяйте задачи въз основа на промени в статуса или задействайте GPT работни потоци от подадени формуляри. Zapier Свързва ChatGPT с над 5000 приложения чрез тригери и действия. Създавайте потоци, които обобщават имейли или актуализират CRM Make (Integromat) Визуален конструктор на работни потоци с усъвършенствана логика и модулност Автоматизирайте настройката на акаунта, като комбинирате данните от формуляра с GPT. Pipedream Инструмент с ниско ниво на кодиране, позволяващ персонализирани скриптове и интеграция с OpenAI. Използвайте облачни потоци, за да обогатите данните с отговори от GPT. Tally + ChatGPT AI-усъвършенстван инструмент за създаване на динамични, диалогови формуляри Анализирайте въведените данни във формуляра с помощта на интеграцията с ChatGPT. Bardeen Автоматизира работните процеси в браузъра с помощта на изкуствен интелект и уеб данни. Извличайте данни, задействайте обобщения и автоматизирайте задачи

2. Разширения за Chrome за ежедневната работа

Използването на следните интеграции на ChatGPT ще ви позволи да оптимизирате ежедневните си проучвания, създаването на съдържание и работните задачи.

Разширение Описание Пример за употреба ChatGPT за Google Показва отговорите на ChatGPT до резултатите от търсенето в Google. Сравнете отговорите на GPT с резултатите от търсачката Мерлин Браузър асистент за обобщаване и взаимодействие с уеб съдържание Обобщения с едно кликване за статии, имейли и чатове AIPRM Добавя управление на подсказки и шаблони към ChatGPT Използвайте SEO и маркетингови подсказки, за да автоматизирате копирайтинга. Wiseone AI четец, който обяснява сложно съдържание и проверява твърдения Опростете техническите или правните документи мигновено WebChatGPT Добавя достъп в реално време до отговорите на ChatGPT Подобрете сърфирането си с актуални отговори

3. Вградени AI функции (ChatGPT Pro)

ChatGPT Pro ви помага да автоматизирате управлението на акаунти, да обработвате файлове и дори да създавате AI-управлявани работни потоци в самия чат.

Функция Описание Пример за употреба Персонализирани GPT Създавайте персонализирани AI асистенти с инструкции, инструменти и поддръжка на файлове. Автоматизирайте бизнес процеси като назначаване на нови служители или продажби. Качване на файлове Анализирайте файлове като PDF, електронни таблици и CSV директно в чата. Генерирайте отчети, обобщения или ценови изчисления. Памет Запомня предпочитанията на потребителите за по-добри взаимодействия в дългосрочен план. Запазете контекста в чатовете, свързани с проекта Интерпретатор на код (ADA) Изпълнява Python код в ChatGPT за манипулиране на данни или автоматизиране на задачи. Автоматизирайте логиката, конвертирайте файлови данни или създавайте конектори, които ви позволяват да изпълнявате потоци от разговори в ChatGPT.

След като активирате плъгините, ChatGPT може да взаимодейства с външни системи – независимо дали става дума за извличане на данни в реално време, актуализиране на електронни таблици или задействане на работни процеси по проекти.

4. API и персонализирани скриптове за интеграция с ChatGPT

Ако не искате да създавате всичко от нулата, много платформи предлагат стандартни конектори за ChatGPT – готови компоненти, които го свързват с CRM системи, инструменти за издаване на билети и облачни приложения.

Платформа Описание Пример за употреба OpenAI API Пълен програмен достъп до акаунта ChatGPT и други модели Автоматизирайте поддръжката на акаунти в приложения или чатботове LangChain / LlamaIndex Фреймворкове за създаване на GPT приложения с контекст (RAG, агенти, вериги и др.) Създавайте интелигентни чатботове за документи за бизнес работни процеси Python скриптове Напишете скриптове за автоматизиране на персонализирани работни процеси в ChatGPT. Създайте вътрешни инструменти за автоматизиране на задачи AWS Lambda / Cloudflare Workers Автоматизация на бекенда без сървър с помощта на ChatGPT Задействайте облачни потоци при получаване на нови данни

Как да настроите първата си ChatGPT автоматизация (стъпка по стъпка)

Сега, когато вече имате представа, нека запретнем ръкави и да разгледаме как точно да реализирате първата си ChatGPT автоматизация. 👇

1. Определете примера за употреба

Очертайте ясно какво искате ChatGPT да автоматизира. Например, може да искате да:

Автоматичен отговор на имейли или чатове

Обобщавайте дълги документи

Създавайте съдържание за социални медии

Анализирайте и отговаряйте на обратната връзка от клиентите

2. Изберете вашия технологичен стек (без код или с код)

За да настроите първата си ChatGPT автоматизация, започнете с избора на инструмент без код като Zapier или Make.com, за да свържете тригери (като нови имейли или изпратени формуляри) с отговорите на ChatGPT.

Ако предпочитате по-голям контрол, използвайте Python или JavaScript с OpenAI API, за да създадете персонализирани автоматизации. С само няколко реда код можете да обработвате входни данни, да ги изпращате към ChatGPT и да действате въз основа на изходните данни. Този подход е идеален за сложна логика, верижни подсказки или интегриране във вашите собствени приложения.

3. Настройте OpenAI API (ако кодирате)

Стъпка 1: Отидете на https://platform.openai.com/account/api-keys

Стъпка 2: След това създайте API ключ.

Стъпка 3: Инсталирайте SDK:

pip install openai

Стъпка 4: Основен пример за обаждане:

import openai openai. api_key = „sk-…“ response = openai. ChatCompletion. create( model=”gpt-4″, messages=[ {„role”: „user”, „content”: „Обобщете това: [вашият текст]”} ] ) print(response[‘choices’][0][‘message’][‘content’])

📌 Кратка бележка: Ако използвате инструмент без код, не е необходимо да настройвате OpenAI API или да пишете код ръчно. Тези платформи се занимават с API повикванията вместо вас – просто въведете API ключа си веднъж в стъпката за интеграция.

Когато се свързвате чрез инструмент без код, често ще виждате подкана за оторизиране на OpenAI. Това гарантира сигурен достъп, преди работният процес да може да се изпълни.

4. Изградете работния процес

Да предположим, че искате да създадете обобщаващ имейл с Zapier. Ето какво би трябвало да направите в идеалния случай:

Тригер : Gmail → „Нов имейл“

Действие : Форматиране → Извличане на тялото на имейла

Действие: OpenAI → Изпратете подсказка като:

Обобщете този имейл в 3 точки: [Текст на имейла]

Действие: Изпратете резултата до ClickUp и по имейл

А ако искате да напишете персонализиран код, например за обобщаване на билети за поддръжка, тогава трябва да направите следното:

Тригер : Нов билет за поддръжка от формуляр

Скрипт : Почистете текста Добавете системни инструкции Изпратете към ChatGPT чрез API

Почистете текста

Добавете системни инструкции

Изпратете към ChatGPT чрез API

Резултат : Съхраняване в база данни Изпращане до агент или клиент

Съхраняване в база данни

Изпратете на агент или клиент

Почистете текста

Добавете системни инструкции

Изпратете към ChatGPT чрез API

Съхраняване в база данни

Изпратете на агент или клиент

5. Дизайнерски подсказки (🚨 най-важно)

Уверете се, че въведените от вас команди са:

Ясно

Базирано на роли

Ясен формат

Примерна подсказка (за обобщаване на среща):

Вие сте полезен асистент, който обобщава стенограмите от срещите. Инструкции: – Обобщете ключовите точки в 5 точки – Включете действия, ако има такива. – Използвайте прост и ясен език Транскрипт: “”” [ПОКЛЕПИ ТУК] “””

Забележка: Дръжте инструкциите си ясни и основани на роли, особено за подсказки, свързани с обобщения, отговори на клиенти или създаване на задачи.

6. Тествайте и повтаряйте

Преди внедряването, тествайте:

Въведете крайни случаи (дълги имейли, лоша граматика и др.)

Формат на изхода (използваем ли е? приложим ли е?)

Забавяне (колко бърз е отговорът?)

Разходи за API и използване на токени

Още по-добре, използвайте инструменти като:

Postman (за тестване на API)

Логиране и обработка на грешки в Python

Броячи на токени (за да се избегне превишаване на лимитите)

👀 Знаете ли, че... Само два месеца след стартирането си ChatGPT достигна над 100 милиона потребители, което го превърна в най-бързо растящото потребителско приложение в историята.

7. Разгръщане и мониторинг

В случай на липса на код:

Използвайте вградената функция за регистриране и повторителни опити на Zapier/Make.

Добавете имейл известия за грешки

За внедрявания на базата на код, обмислете опции като Render, Vercel, Heroku или AWS Lambda.

Ето какво трябва да добавите:

Логиране (например с логиране в Python)

Обработка на грешки (повторни опити на API, резервни отговори)

Мониторинг (проверки на състоянието, проверки на квотите на API)

Ограничения при използването на ChatGPT за автоматизиране на задачи

Както всеки друг инструмент, GPT има ограничения. Много от тях отразяват по-широките предизвикателства пред изкуствения интелект, с които екипите се сблъскват ежедневно.

Ето някои ограничения, които трябва да имате предвид, преди да започнете мащабен проект за автоматизация:

❌ Липса на истинско разбиране: ChatGPT генерира отговори въз основа на модели в данните, а не на истинско разбиране, което води до неточни или подвеждащи отговори.

❌ Няма памет между заявките: Моделът е без състояние по подразбиране, така че не запазва предишни взаимодействия, освен ако контекстът не се добавя ръчно всеки път. Вашият екип ще губи ценно време за повторно въвеждане на подробности, които трябва да се прехвърлят в разговорите в ChatGPT.

❌ Ограничения за токени и контекст: Всяка заявка има максимален лимит за токени. Големи входни данни, като пълни документи или истории на чатове, често трябва да бъдат съкратени или разделени на части.

❌ Непредвидими резултати: Без точни указания моделът може да дава различни резултати, което прави последователността предизвикателство в автоматизираните работни процеси.

❌ Съображения за сигурност: Входните данни, изпратени до ChatGPT, се обработват външно, което може да не е подходящо за чувствителни данни като лична, медицинска или финансова информация.

❌ Няма директен достъп до системата: ChatGPT не може да взаимодейства самостоятелно с файлове, API или бази данни – трябва да бъде свързан чрез мидълуер или инструменти на трети страни.

📮 ClickUp Insight: 24% от работниците казват, че повтарящите се задачи им пречат да вършат по-значима работа, а други 24% смятат, че уменията им не се използват пълноценно. Това означава, че почти половината от работната сила се чувства творчески блокирана и недооценена. 💔 ClickUp помага да се върне фокусът върху работата с голямо въздействие с лесни за настройка AI агенти, автоматизиращи повтарящи се задачи въз основа на тригери. Например, когато дадена задача е маркирана като завършена, AI агентът на ClickUp може автоматично да зададе следващата стъпка, да изпрати напомняния или да актуализира статуса на проекта, освобождавайки ви от ръчно проследяване. 💫 Реални резултати: STANLEY Security намали времето, необходимо за изготвяне на отчети, с 50% или повече с помощта на персонализираните инструменти за отчитане на ClickUp, което позволи на екипите им да се фокусират по-малко върху форматирането и повече върху прогнозирането.

Как ClickUp подобрява работните процеси за автоматизация

Когато става въпрос за автоматизиране на работни процеси, ChatGPT рядко е готов за употреба. Трябва да изградите всичко ръчно от нулата. Това означава да настроите подсказки, да свържете платформи, да конфигурирате тригери, да обработвате резултати, да форматирате отговори и да се надявате, че всичко ще работи без проблеми.

Това е моментът, в който хората търсят решения, които да преодолеят различията между фрагментираните AI и автоматизационни платформи. Това решение се предлага под формата на ClickUp, универсалното приложение за работа. То съчетава интелигентност и изпълнение в работни процеси, които допринасят за невероятно по-бързи резултати.

Нека да разгледаме как ClickUp ( алтернативата №1 на ChatGPT ) подобрява вашите автоматизирани работни процеси.

Създайте автоматизация без кодиране с ClickUp Automations

ClickUp Automations елиминира повтарящите се задачи, с които се занимавате всеки ден, без да са необходими допълнителни инструменти. Това са базирани на правила работни процеси, които можете да създадете визуално с проста структура: Тригер → Условие (по избор) → Действие

Автоматизирайте повтарящите се задачи с лесни, безкодови, базирани на правила работни потоци в ClickUp Automations.

Например:

Тригер : Когато статуса на задачата се промени на „В процес на преглед“

Действие: Автоматично го присвойте на ръководител на екип и публикувайте коментар с молба за обратна връзка.

С ClickUp Automations можете да зададете правила за:

Автоматично възлагане или отменяне на възлагане на задачи

Промяна на крайни срокове или приоритети

Премествайте задачи в различни списъци, папки или статуси

Публикувайте коментари или актуализации

Прилагайте шаблони към нови задачи

Изпращайте имейли или известия на заинтересованите страни

И много повече – над 100+ комбинации на разположение

Имате нужда да се свържете с инструменти извън ClickUp? Можете да настроите автоматизации на базата на уебхук, които изпращат или получават данни, когато се случи нещо конкретно, като например изпращане на данни за нова задача към CRM или задействане на Zap в Zapier или Make. Създавайте уебхукове в ClickUp

Можете дори да използвате ClickUp Brain, най-мощната работна AI, за да генерирате автоматизации. Тя интерпретира команди на естествен език, за да създаде цялостни автоматизирани работни процеси, които не изискват човешка намеса.

Просто напишете какво искате на обикновен английски, например:

Когато дадена задача бъде маркирана като изпълнена, преместете я в списъка „Архив“ и уведомете собственика на проекта.

Генерирайте цялостни автоматизирани работни потоци, използвайки естествен език с ClickUp Brain.

За броени минути ще имате пълна настройка, направена само с няколко думи. Но Brain прави много повече от автоматизация.

Пишете, търсете и действайте с ClickUp Brain

Използвайте ClickUp Brain като свой AI асистент за задачи, документи, коментари, автоматизации и външни инструменти.

ClickUp Brain е вашият вграден AI асистент, проектиран да работи в цялото ви работно пространство – в задачи, документи, коментари, автоматизации и дори електронни таблици.

Можете да използвате Brain директно във всяка задача или документ, за да генерирате резюмета, да преформулирате съдържание или да пишете актуализации от нулата.

Генерирайте обобщения на задачи и бизнес актуализации незабавно с ClickUp Brain

След като имате съдържание, генерирано от изкуствен интелект, Brain го прави приложимо. Можете незабавно да превърнете отговорите в:

Нови задачи с отговорни лица, дати и приоритети

Документи, които наследяват форматиране и структура

Коментари в низовете, за да продължи работата

Проследяване или контролни списъци въз основа на извлечени действия

ClickUp Brain също така поддържа Deep Search, което ви помага да откривате скрита информация от задачи, документи и прикачени файлове – дори и в данни от преди месеци или години.

Попитайте „Какви бяха подробностите за обхвата на клиент А?“ и ще получите структуриран отговор, извлечен от всеки подходящ източник на данни, с опции за последващи действия, за да създадете задачи или документи на място.

Открийте скрити информации от задачи, документи и прикачени файлове с Deep Search, поддържан от ClickUp Brain.

Отидете още по-далеч с AI агентите в ClickUp. Това са AI-управлявани асистенти, които действат от ваше име. Изберете от предварително създадени автопилотни агенти или създайте свои собствени агенти с нашия безкодов конструктор.

Автоматизирайте действия, актуализации и работни процеси с ClickUp Autopilot Agents.

От обобщаване на актуализации до възлагане на задачи или ескалиране на пречки, тези агенти работят на заден план и следват предварително определени инструкции, помагайки ви да автоматизирате повече, без да мръднете и пръст.

🆕 Нов ускорител на производителността: Brain MAX е родното AI приложение за настолни компютри на ClickUp, създадено да опрости търсенето, създаването и автоматизирането във вашите инструменти, без превключване на контекста или преминаване между раздели. Търсете в ClickUp, Google Drive, Figma, GitHub и интернет на едно място. Можете дори да попитате „Над какво работи Amoreen?“ или „Намери Figma файлове от версия 2. 1. 3“ и да наблюдавате как Brain MAX извлича това, от което се нуждаете.

С селектора на модели изберете най-подходящия AI модел за вашата задача, включително Brain, ChatGPT, Claude или Gemini. Brain се свързва по уникален начин с вашето работно пространство и приложения, като осигурява контекстуално богати отговори без халюцинации.

Talk-to-Text . Натиснете клавиш (например fn), говорете и Brain MAX ще го превърне в изпипан, готов за употреба текст – 4 пъти по-бързо от писането на клавиатурата. Диктувайте задачи, съобщения, имейли или съдържание с гласа си с помощта на. Натиснете клавиш (например fn), говорете и Brain MAX ще го превърне в изпипан, готов за употреба текст – 4 пъти по-бързо от писането на клавиатурата.

Кажете или напишете „Създайте задача, наречена „Седмичен преглед“ в пространството на агенцията, възложена на Ейвъри, с краен срок петък“ — Brain MAX я създава незабавно, с поддръжка на подзадачи, @споменавания и актуализации на статуса.

Направете срещите си по-ефективни с ClickUp AI Notetaker

ClickUp AI Notetaker е друго решение, създадено за оптимизиране на работата. То автоматично се присъединява към вашите срещи, записва разговорите и ги превръща в ясни, структурирани обобщения. Записва ключовите точки от дискусиите, взетите решения и действията, които трябва да бъдат предприети, без да се налага ръчно въвеждане от страна на вашия екип.

Автоматично записвайте, обобщавайте и споделяйте бележки от срещи с ClickUp AI Notetaker.

След като срещата приключи, можете незабавно да създадете задачи въз основа на изводите от нея, да назначите отговорници и да ги свържете директно с съответните проекти. Тя също така се синхронизира безпроблемно с календара ви, така че обобщенията от срещите остават организирани по контекст и спестяват време.

Създайте свое хранилище за AI съдържание с ClickUp Docs

ClickUp Docs е мястото, където съдържанието, генерирано от изкуствен интелект, се превръща в жива документация. Можете да създавате и организирате брифинги, SOP, бележки от срещи, бази от знания и планове за проекти, използвайки този интерфейс за сътрудничество.

Създавайте, организирайте и сътрудничете по генерирани от AI брифинги, SOP, бележки и други с ClickUp Docs.

С вградения ClickUp Brain можете да накарате AI да пише или разширява съдържание, да обобщава раздели, да извлича действия или да превежда документи в самия редактор.

Документите могат да се свързват изцяло със задачи, коментари и табла, което означава, че документацията никога не е изолирана от изпълнението.

🧠 Интересен факт: В Япония има фабрика, която произвежда роботи... с помощта на роботи, и го прави почти без човешка намеса от 2001 г. Фабриката на FANUC работи с седмици наред в пълна тъмнина, защото дори не се нуждае от осветление. 🤖

Проследявайте работните процеси и още много други с таблата за управление на ClickUp.

ClickUp Dashboards ви позволява да визуализирате въздействието на вашите AI работни процеси и дейността на екипа в реално време. Можете да създавате персонализирани джаджи, за да следите резултатите, генерирани от AI, завършените задачи, баланса на натоварването, тенденциите в статуса и скоростта на проекта.

Проследявайте AI работните процеси, дейността на екипа и показателите на проекта в реално време с персонализирани табла за управление ClickUp.

Например, проследявайте колко задачи са създадени от обобщенията на AI Notetaker или колко често се използва ClickUp Brain за автоматизиране на актуализациите. Таблото за управление извлича информация директно от работното ви пространство, като ви предоставя обща представа за производителността, усилията и напредъка на едно място.

С думите на един клиент:

Преди прекарвахме допълнителни часове в ръчно изпълнение на рутинни задачи, като предаване на проекти на екипа ни, създаване на задачи и поставяне на линкове. Сега използваме това време, за да планираме предварително и да преместим повече от работните процеси на екипа в ClickUp.

Автоматизирайте интелигентно и изпълнявайте безпроблемно с ClickUp

ChatGPT ви предоставя автоматизация (по свои условия). Можете да генерирате резюмета, да създавате чернови на съдържание или да отговаряте на подсказки, но все пак изграждате работни потоци на части. Един инструмент за извикване на API, друг за обработка на резултатите и трети за организирането им във вашата система.

ClickUp отива отвъд всичко това. Той разбира вашето работно пространство, адаптира се към вашата структура и действа в рамките на нея. ClickUp Automations премества задачи, уведомява екипи и актуализира данни автоматично. ClickUp Brain ви помага да обобщавате, пишете и изпълнявате, всичко в контекста. AI агентите правят още една стъпка напред, като вземат независими решения въз основа на вашите инструкции.

А с Brain MAX тази интелигентност се разширява и до вашия десктоп, като ви позволява да търсите, да давате команди и да използвате гласови команди в приложенията си в реално време.

Но това е само началото. ClickUp се грижи за задълбочено търсене, водене на бележки, изгледи на таблото, документи, уикита и много други! Всъщност ClickUp е първото в света конвергентно AI работно пространство, което обединява всички работни приложения, данни и работни потоци.

Така че, докато ChatGPT може да ви помогне, ClickUp автоматизира с цел. Опитайте ClickUp безплатно още днес и разберете защо казваме това, което казваме!