Лесно е да напълните календара за съдържание с публикации, имейли и реклами. По-трудното е да докажете, че всеки ресурс и маркетингово усилие допринасят за бизнес резултатите.

Организирането на календара си по кампании ви дава единна структура, която свързва всяка дейност – маркетингова инициатива, блог, публикация в социалните медии и имейл – с по-голяма цел.

Екипите по продажбите могат да видят веднага кои активи подпомагат растежа на тръбопровода. Екипът по маркетинг на продуктите знае точно къде се появяват съобщенията за пускането на пазара. Ръководството получава яснота за това как кампаниите се съгласуват с тримесечните цели.

В него ще разгледаме как да организирате календара си за съдържание по кампании.

Защо планирането на съдържанието въз основа на кампании работи по-добре?

Когато погледнете от по-далечна перспектива, планирането на базата на кампании решава предизвикателства, които календарът с отделни публикации не може да адресира, като например:

Стратегическо съгласуване вместо шум: Вместо разпръснати публикации, кампаниите свързват всяко усилие за създаване на съдържание с измерима бизнес цел, превръщайки активността в резултати.

По-ясна видимост за екипите: Стратегията за маркетинг, фокусирана върху Стратегията за маркетинг, фокусирана върху кампаниите , улеснява продажбите, продуктовия маркетинг и ръководството да видят как всеки актив подпомага растежа.

По-силно сътрудничество: писателите, дизайнерите и маркетолозите съгласуват усилията си в областта на съдържателния маркетинг към една и съща цел на кампанията, като избягват дублиране или пропуски.

По-добро разпределение на ресурсите: Планирането на ниво кампания гарантира балансирана натовареност в различни канали, независимо дали става дума за блог, имейл или календар в социалните медии.

По-лесно проследяване на резултатите: Успехът може да се измерва на ниво кампания – потенциални клиенти, конверсии, популярност, а не само суетни показатели от отделни публикации.

Мащабируемост и последователност: Структурите на кампаниите поддържат процеса на създаване на съдържание организиран и повторно използваем с разширяването на календара ви, за разлика от планирането пост по пост.

👀 Знаете ли, че... Проучвания в областта на психологията на цветовете показват, че червеният цвят привлича вниманието най-бързо, което го прави полезен за отбелязване на пречки или спешни срокове в календара на кампанията. Зеленият цвят сигнализира за напредък, което го прави ефективен за отбелязване на завършено съдържание или одобрени кампании. Използването на цветово кодиране в календара на маркетинговото съдържание не само добавя яснота, но и помага на екипите да обработват информацията по-бързо.

Ключови елементи на календар за съдържание, базиран на кампании

За да направите планирането на кампаниите ефективно за всички заинтересовани страни, включително маркетинг специалисти, дизайнери и ръководство, календарът ви трябва да включва следните основни елементи:

Цели на кампанията и KPI: Включете полета за цели (например, популяризиране на пускането на продукт, генериране на потенциални клиенти) и KPI като регистрации, конверсии или процент на ангажираност.

Теми и послания на съдържанието: Определете централната история или основната идея за всяка кампания. Това ще поддържа блога, рекламите, имейлите и присъствието в социалните медии в синхрон с една история, вместо да създава фрагментирани послания.

Планиране на канали и формати: Посочете къде ще бъде публикуван всеки елемент от кампанията (LinkedIn, YouTube, бюлетини, целеви страници) и в какъв формат (видео, блог, инфографика).

Сегменти на аудиторията: Добавете бележки за целевата аудитория за всеки елемент от кампанията – независимо дали става дума за потенциални клиенти в етап на осведомяване, съществуващи клиенти или нишови купувачи. Вашият редакционен календар трябва да се фокусира върху релевантното съдържание, а не върху обема.

График и етапи: Очертайте фазите на кампанията, включително идеята, производството, одобренията и публикуването. Добавянето на етапи помага на екипите да спазват сроковете и предотвратява кризи в последния момент.

Отговорност за задачите и сътрудничество: Разпределете ясно отговорностите за всеки ресурс – копирайтъри, дизайнери, видео редактори или мениджъри на кампании.

Проверки за достъпност и съответствие: Създайте контролни точки за преглед на достъпността (алтернативен текст, надписи, транскрипти) и съответствие с бранда или правните стандарти.

Проследяване на ефективността: Отделете място за проследяване на аналитични данни, като ангажираност, потенциални клиенти или конверсии. По този начин ще знаете дали вашата стратегия за съдържание е успешна или не, и какво трябва да се промени.

Почти 1 от 4 възрастни в САЩ живее с увреждане. Това означава, че вашите кампании трябва да бъдат проектирани така, че всеки да може да се включи в тях. За да подобрите достъпността, можете да:

Използвайте алтернативен текст за всички изображения

Планирайте надписи, транскрипции и аудиоописания за всички видеоклипове в календара си за съдържание в социалните медии.

Изберете контрастни цветове за текста и бутоните

Стъпки за организиране на календар за съдържание по кампании

Ето ясно, стъпка по стъпка ръководство, което можете да следвате, за да създадете свой собствен календар за съдържание, ориентиран към кампании.

1. Определете целите на кампанията си

Преди да попълните календара си с публикации, имейли или реклами, решете какво искате да постигнете с кампанията.

Какъв е правилният начин да определите целите на кампанията?

✅ Фокусирайте се върху резултатите = Генерирайте 500 потенциални клиента от уебинарите през четвъртото тримесечие

❌ Фокусирайте се върху резултатите = Публикувайте четири публикации в блога

Вашата цел трябва да е в съответствие с по-широките бизнес приоритети, като например ръст на приходите, приемане на продукта или задържане на клиенти. Това улеснява получаването на подкрепа от екипите по продажбите, продуктите и ръководството.

ClickUp Goals ви позволява да разделите големи кампании на измерими цели, да ги свържете със задачи и да проследявате напредъка автоматично. Вместо да управлявате целите в таблици, които не се актуализират автоматично, ще виждате актуализации на живо в ClickUp, докато кампанията напредва и се отразява в по-широките цели.

Проследявайте, управлявайте и постигайте целите на кампанията без усилие с ClickUp Goals.

📌 Пример: Да предположим, че инициативата е тримесечно пускане на функция. Общата цел е „Увеличаване на заявките за демонстрация с 20% през четвъртото тримесечие“. Разделете тази цел на измерими задачи в ClickUp, като например: Публикувайте три блога за лидерство в мисленето относно новия продукт.

Стартирайте серия от уебинари с 1000 регистрации

Стартирайте поредица от имейли с 10% кликване

Осигурете си пет споменавания в медиите от бранша

Можете да свържете конкретни задачи или дори цели проекти с всяка цел, така че напредъкът да се актуализира автоматично при завършване на работата.

Свържете задачите и проектите с целите на ClickUp, за да получавате автоматични актуализации за напредъка по време на работата.

💡 Професионален съвет: Ако се затруднявате да формулирате подходяща цел или да изработите ясно послание за кампанията, оставете ClickUp Brain да генерира фокусирани върху резултатите цели, идеи за послания или дори предложения за KPI за секунди. Като най-пълната и контекстуално ориентирана работна AI в света, Brain действа като ваш помощник за всичко – от мозъчна атака до анализ на резултатите от кампанията.

Чуйте от маркетинговия екип на ClickUp как той ни улеснява живота като контекстуален AI асистент.

2. Начертайте темите и графиците на кампаниите

Темите на кампаниите служат като творческа основа на вашата маркетингова кампания. Те обединяват съобщенията, визуалните елементи и форматите, за да създадат цялостна история за вашата аудитория във всички канали.

Например, темата за пускането на продукт на пазара може да се фокусира върху „простота в мащаб“, като оформя всичко – от заглавията в блога до рекламните текстове.

От друга страна, времевите графици гарантират, че вашите страхотни идеи ще бъдат реализирани в срок. Те трябва да включват етапи на създаване на съдържание, етапи на преглед, одобрения и дати на стартиране.

Ранното планиране ви спестява суматохата в последния момент. То също така предоставя на всеки екип, включително писатели, дизайнери, маркетинг специалисти и заинтересовани страни, ясна представа за това кога трябва да бъдат готови материалите и как те се вписват в по-широката кампания.

ClickUp Whiteboards прави този процес по-визуален и сътруднически. Представете си го като интерактивно платно, на което можете:

Обсъдете темите на кампанията с лепящи се бележки, скици или мисловни карти.

Начертайте график визуално, като плъзгате и свързвате задачите

Покажете зависимостите между активите, например как черновите на блогове се превръщат в социални фрагменти.

Включете заинтересованите страни в реално време, така че обратната връзка да се получава директно на таблото, а не разпръснато в имейли.

Обсъждайте, сътрудничейте си и превръщайте идеите в задачи с ClickUp Whiteboards.

Като начертаете теми и графици на бяла дъска, преминавате от абстрактни идеи към план за кампания, който всички разбират, преди да започне създаването на ресурси.

След като сте набелязали темата на кампанията, е време да създадете реалистичен график за всички дейности в рамките на кампанията. Ето как да го направите стъпка по стъпка:

Определете продължителността на кампанията: Решете колко дълго ще продължи кампанията. Става ли въпрос за двуседмична промоция, шестседмичен уеб семинар или тримесечно представяне на продукт?

Разделете я на фази: Разделете кампанията на логични части. Един прост поток изглежда така: Фаза на тийзъра → Фаза на стартиране → Фаза на поддържане/развитие → Завършване

Добавете ключови етапи : В рамките на всяка фаза добавете контролни точки, които поддържат кампанията в правилната посока (дата на финализиране на съдържанието, предаване на дизайна, QA преглед, стартиране и т.н.).

Работете обратно от стартирането : Започнете с крайния срок и планирайте обратно. Ако уебинарът е на 30 май, промоционалните ви имейли трябва да са готови до 20 май, дизайнът до 10 май, а текстовете до 5 май.

Отчетете зависимостите : Отбележете кои задачи зависят от други (рекламите се нуждаят от целеви страници, а рекламните материали – от одобрени текстове). Изградете графика си по такъв начин, че едно забавяне да не провали всичко.

Добавете резервно време: дори два допълнителни дни във всяка фаза могат да спасят кампанията, ако нещо се обърка.

За целта можете да използвате диаграмите на Гант в ClickUp, за да начертаете цялата времева линия на кампанията с зависимости (например „Дизайн на ресурсите“ трябва да бъде завършен преди „Публикуване на целевата страница“).

Визуализирайте времеви графики, проследявайте зависимости и спазвайте графика на кампаниите с диаграмите на Гант в ClickUp.

Ако не искате да започвате от нулата, шаблонът за календар на кампаниите на ClickUp ви предоставя готова за употреба структура, с която можете да нанесете кампаниите директно в календарния изглед.

Получете безплатен шаблон Начертайте всяка задача от кампанията с ясни начални и крайни дати с помощта на шаблона за календар на кампаниите на ClickUp.

За разлика от белите дъски (за мозъчна атака) или диаграмите на Гант (за подреждане на задачите), шаблонът за календар на кампаниите е предназначен за:

Покажете всички кампании на един поглед на споделена времева линия

Направете карта на ресурсите като блогове, имейли или реклами за точния ден, в който ще бъдат публикувани.

Подчертайте припокриванията между кампаниите, за да можете да балансирате натоварването.

Осигурете последователен формат, който поддържа съгласуваност между маркетинга, продукта и ръководството.

Повечето организации го използват като оперативен календар, в който са изброени всички кампании, заедно с крайните срокове. По този начин не губите представа за цялостната картина, независимо от броя на провежданите кампании.

📊 Съвет от професионалист: Планирането на това, което да публикувате, е само половината от работата. Да знаете кога да публикувате е също толкова важно. Данните от Hootsuite Q1 2025 показват най-добрите времена за публикуване в различни платформи: Facebook: вторник в 9:00 ч.

X (Twitter): 9–11 ч. в сряда, четвъртък и петък

LinkedIn: 4–6 ч. сутринта във вторник и сряда

TikTok: четвъртък от 7 до 11 ч.

Теми: вторник в 8:00 ч.

Pinterest: петък в 12:00 ч.

Instagram: понеделник от 15:00 до 21:00 ч. Имайте това предвид, когато планирате календара на кампанията си в социалните медии. Съобразяването с тези прозорци може да даде на съдържанието ви по-добър шанс за ангажираност.

3. Разделете кампаниите на активи и формати

Кампанията ви ще се нуждае от комбинация от съдържателни ресурси: публикации в блог, видеоклипове, публикации в социални медии, поредици от имейли, целеви страници и др. Разделянето им на ранен етап предотвратява два често срещани проблема:

Екипите осъзнават твърде късно, че липсва ключов актив

Прекарвате прекалено много време в създаването на материали с ниска стойност

За да го направите, трябва:

Списък с необходимите ресурси

Въз основа на темата на кампанията и основните послания, определете какви ресурси ще ви бъдат необходими на всеки етап от процеса. Например, за популяризирането може да са необходими блогове и реклами в социалните мрежи, докато за превръщането в клиенти може да са необходими казуси и демонстрации на продукти.

Съпоставяне на формати с канали

Една идея може да приеме различни форми в различните канали. Уебинарът може да бъде превърнат в акценти в блога, клипове в социалните мрежи или поредица от имейли.

Приоритизирайте според въздействието

Не всеки ресурс има еднакъв ефект. Например, едно задълбочено проучване на конкретен случай може да генерира повече конверсии в късен етап, отколкото пет кратки публикации в блог.

По същия начин, ако целта ви е растеж на пайплайна, удвояването на силна стратегия за имейл маркетинг – с добре подбрани последователности за поддържане на интереса и фокусирани върху продукта имейли – може да доведе до по-висока възвръщаемост на инвестициите, отколкото създаването на допълнителни публикации в социалните медии.

💡 Професионален съвет: Ето най-широко използваните канали за съдържание, в които инвестират други B2B маркетолози: Органични социални медии: 89%

Уебсайт/блог: 87%

Лични събития: 64%

Бюлетини: 63%

Видео: 57%

Когато разделяте кампаниите на активи, започнете с ясен брифинг. Шаблонът за брифинг на кампании на ClickUp улеснява това, като ви предоставя готова за употреба структура за документиране на целите на кампанията, необходимите активи и картиране на каналите.

🎺 Предимство на ClickUp: Можете да опитате да съставите планове за кампании с помощта на слайдове, електронни таблици и безкрайни вериги от имейли. Но този вид разпръскване на работата води до изолирани структури, хаос в версиите и пропуснати срокове. Тук на помощ идва софтуерът за управление на маркетингови кампании на ClickUp. Той обединява вашите цели, брифинги, графици, активи и проследяване на ефективността в едно конвергентно AI работно пространство, така че вашият екип винаги да знае какво предстои и как се представят кампаниите. Планирайте, стартирайте и измервайте кампаниите от начало до край с ClickUp за управление на маркетингови кампании.

Когато става въпрос за управление на социални медии, няма друг инструмент, който да е толкова надежден като ClickUp. Ако искате да знаете всичко, което се случва във всеки един момент, никой друг инструмент не може да ви даде същото ниво на информация.

Когато става въпрос за управление на социални медии, няма друг инструмент, който да е толкова надежден като ClickUp. Ако искате да знаете всичко, което се случва във всеки един момент, никой друг инструмент не може да ви даде същото ниво на информация.

4. Разпределете отговорностите и задълженията

Кампанията се проваля, когато всички знаят целта, но никой не знае своята роля. Може да обмислите да разделите задачите на по-малки части, да определите отговорник за всяка задача и да добавите реалистични срокове.

Ето един прост алгоритъм, който можете да следвате:

Разпределете основни и поддържащи роли : Всяка задача трябва да има един отговорник, който да отговаря за нейното изпълнение. Поддържащите сътрудници (като дизайнер за визуални елементи или редактор за прегледи) могат да бъдат назначени като сътрудници, но крайната отговорност трябва да бъде на едно лице.

Определете зависимостите : Някои активи не могат да бъдат реализирани, докато не бъде завършен друг. Например, графиката за промоция в социалните медии зависи от одобреното заглавие на блога. Като начертаете тези зависимости предварително, можете да се уверите, че членовете на екипа ви знаят кога да започнат и кога да изчакат.

Балансирайте натоварването: Кампаниите могат да се провалят, ако един човек е претоварен, а другите са недостатъчно натоварени. Балансираният процес на разпределяне на задачите гарантира подходяща заетост на целия екип.

ClickUp улеснява тези практики с възможността да добавяте няколко изпълнители и да възлагате на всеки от тях отговорност за изпълнението на дадена задача. Освен това, с ClickUp Task Dependencies можете да задавате взаимоотношения между задачите (например „Задача Б не може да започне, докато задача А не бъде завършена“), за да управлявате по-добре реда на работния процес.

Оптимизирайте работните процеси и управлявайте реда на задачите с ClickUp Task Dependencies.

За да не губите време с ръчното разпределяне на задачи, можете да настроите ClickUp Automations да разпределя задачите автоматично. Например, когато статуса на дадена задача се промени на „Одобрено копие“, следващата задача в списъка, „Дизайн“, се разпределя автоматично на дизайнера (който получава автоматично известие, когато това се случи).

Задействайте незабавни прехвърляния на задачи по статус с ClickUp Automations

Можете да управлявате това в шаблона за управление на маркетингови кампании на ClickUp. Можете да създавате задачи за всеки резултат, които могат да бъдат групирани в списъци. Можете да добавите съответния екип или лице за всяка задача. Например, мениджърът на социалните медии ще знае, че видеото с съдържание от кулисите е готово за публикуване от екипа за видео продукция. Този шаблон централизира всичко в процеса на управление на вашата маркетингова кампания.

Получете безплатен шаблон Проследявайте всяка фаза от кампанията си на едно място с шаблона за управление на маркетингови кампании на ClickUp.

Този шаблон за списък включва:

Пет персонализирани статуса , с които да следите напредъка на всяка кампания

Единадесет персонализирани атрибута за запазване на важна информация за кампанията

Седем персонализирани изгледа за организиране на информацията за кампанията ви

За да направите още една стъпка напред, шаблонът за маркетингова кампания на ClickUp ви дава панорамна гледка върху цялата кампания, а не само върху отделни задачи. Докато задачите гарантират отговорността, този шаблон ви помага да свържете отговорните лица, ресурсите, одобренията и графиците в единна пътна карта на кампанията.

Мислете за него като за наръчник, който гарантира, че всички части на кампанията ви работят безпроблемно заедно, от стратегията до изпълнението.

📮 ClickUp Insight: 1 от 4 служители използва четири или повече инструмента само за да създаде контекст на работното място. Важна информация може да бъде скрита в имейл, разширена в Slack нишка и документирана в отделен инструмент, което принуждава екипите да губят време в търсене на информация, вместо да вършат работата си. ClickUp обединява целия ви работен процес в една унифицирана платформа. С функции като ClickUp Email Project Management, ClickUp Chat, ClickUp Docs и ClickUp Brain всичко остава свързано, синхронизирано и незабавно достъпно. Кажете сбогом на „работата за работата“ и си върнете продуктивното време. 💫 Реални резултати: Екипите могат да спестят над 5 часа всяка седмица, използвайки ClickUp – това са над 250 часа годишно на човек – като елиминират остарелите процеси за управление на знанията. Представете си какво би могъл да създаде вашият екип с една допълнителна седмица продуктивност на тримесечие!

5. Вградете достъпност и работни процеси за одобрение

Защо трябва да включите работни процеси за достъпност и одобрение в процеса на преглед на кампанията?

Тъй като те ви помагат да избегнете често срещаните капани, като например:

Неясни роли на рецензентите (всички коментират, никой не одобрява)

Разпръснати отзиви (имейли/директни съобщения/бележки в Drive = загубен контекст)

„Последни“ корекции на достъпността (алтернативен текст, надписи, контраст), които нарушават графиците

И така, какво е решението?

Начертайте етапите на преглед (съдържание, марка/правни аспекти, достъпност) и определете един отговорник за одобрение на всеки етап. Използвайте прост списък за проверка: точност, тон, алтернативен текст, надписи и основни принципи на SEO, за да поддържате обратната връзка структурирана и приложима.

Можете да използвате ClickUp Proofing, за да оставяте контекстуални отзиви и коментари директно върху творческите ресурси, независимо дали става дума за чернова на блог, миниатюра на видео или графика за социални медии. По този начин отзивите остават свързани с точното място, което се нуждае от промени.

Давайте точна, контекстуална обратна връзка за творческите ресурси с ClickUp Proofing.

За да улесните проследяването на дискусиите за преглед, записвайте ги в ClickUp Doc. По този начин, вместо обратната връзка да се губи в дълги имейл вериги или Slack съобщения, вашият екип разполага с едно място, където се съхраняват ревизиите, одобренията и окончателните бележки, което служи и като източник на информация за бъдещи проекти.

Използвайте шаблона за управление на кампании и промоции на ClickUp, за да оптимизирате цикъла на одобрение. В този шаблон можете да проследявате статуса на всяка кампания, да категоризирате различните кампании, да добавяте маркетинговите канали според дейността и да посочвате маркетинговата цел за всяка дейност.

Получете безплатен шаблон Проследявайте промоции, рецензии и предавания на едно място с шаблона за управление на кампании и промоции на ClickUp.

Той също така предоставя:

Специално място за проследяване на промоционални маркетингови дейности заедно с задачите по кампанията

Ясни статуси за одобрения, за да видите дали нещо е заседнало в Преглед или Готово за публикуване

Вградено проследяване на зависимостите, за да се поддържа гладкото предаване на задачите между екипите

Централизирана визия на всички промоции (социални медии, реклами, партньорства), за да ги съгласувате с основния график на кампанията.

6. Проследявайте ефективността успоредно с изпълнението

Най-добрите кампании не приключват с пускането на последния актив. Истинската стойност се крие в анализа на резултатите от кампанията и използването на тези познания, за да направите следващата още по-ефективна.

Ето как да го направите на практика:

Разгледайте маркетинговите цели, които сте поставили в брифинга за кампанията (регистрации, кликове, резервирани демонстрации), и вижте доколко сте се доближили до тях. Постигнахте ли целите, надхвърлихте ли ги или не успяхте да ги постигнете?

Разделете резултатите по най-добре представящо се съдържание (канал и формат). Имейлът ли се представи по-добре от социалните медии? Видео рекламите ли донесоха по-добри резултати от статичните изображения?

Когато провеждате подобна кампания отново, дублирайте календара си, коригирайте го въз основа на наученото и изпълнете по-стриктен маркетингов план.

Не съхранявайте резултатите само в документ. Споделете кратко резюме с екипа и ръководството. Това затваря цикъла и потвърждава защо планирането на базата на кампании работи.

С таблата на ClickUp можете да централизирате всички данни за ефективността на кампанията, за да може всеки да види състоянието й. Можете да създавате карти за трафик, потенциални клиенти, нива на ангажираност или напредък в конверсията и да извличате актуализации директно от свързани задачи и цели.

Следете ключовите показатели за ефективност на кампаниите в реално време с таблата за управление на ClickUp.

Но видимостта е само половината от историята. Трябва също да разберете какво означават тези цифри. Тук на помощ идва ClickUp AI Notetaker. По време на срещите за преглед на кампанията, оставете AI Note Taker да запише дискусията: какво е проработило, какво не е проработило и какво трябва да се промени.

Записвайте автоматично ключови дискусии и решения с ClickUp AI Notetaker

Това видео ви показва как да автоматизирате бележките от срещи и задачите, като използвате Notetaker и Calendar на Clickup.

📌 Информация: Докладът на PMI за 2025 г. установи, че трите класически ограничения, включително обхват, график и разходи, все още определят успеха на проекта. Сред тях натискът на графика е най-голямото предизвикателство, с което екипите трябва да се справят. Създаването на реалистични графици (с резервно време) прави разликата между кампаниите, които се развиват гладко, и тези, които се провалят.

Добавете изкуствен интелект за по-умно планиране на кампаниите

Днес планирането на кампании се движи по-бързо от всякога, с повече канали, повече ресурси и повече данни, които трябва да се обработват. На фона на тази необходимост да се прави повече с по-малко ресурси, ви е необходима изкуствената интелигентност като стратегически инструмент за планиране. Ето няколко практични начини за използване на изкуствената интелигентност в дигиталния маркетинг на всеки етап от планирането на кампании.

1. Създаване на брифинги за кампании

Краткото описание на кампаниите, ръководствата за съобщения или творческите скици често се забавят, защото някой трябва да седне и да ги напише. С ClickUp Brain можете да генерирате документация за кампаниите мигновено.

Използвайте ClickUp Brain, за да създадете креативни и SEO брифинги за вашите кампании.

Той ви помага да:

Начертайте цели, ключови послания и творчески брифинги

Пренапишете или усъвършенствайте съдържанието за по-голяма яснота и последователност.

Обобщете дългите изследователски бележки в лесноразбираеми точки за заинтересованите страни.

Това видео ще ви помогне да научите повече за това как да използвате ClickUp Brain за писане на документация.

2. ClickUp Agents за автоматизиране на работните процеси на кампаниите

ClickUp Agents действат като интелигентни асистенти във вашето работно пространство. Вместо ръчно да задавате напомняния, да актуализирате задачи или да изпращате последващи съобщения, можете да възложите на агентите да го правят вместо вас.

За планиране на кампании агентите могат:

Уведомявайте заинтересованите страни, когато даден ресурс е готов за преглед, и дори извършвайте автономен предварителен преглед въз основа на контролен списък (или указания за марката).

Автоматично присвояване на динамични задачи въз основа на логика и оценка при промяна на статуса на кампанията

Задействайте и изготвяйте имейли или актуализации в Slack, когато бъдат постигнати важни етапи

Ето как можете да създадете AI агент, който да автоматизира задачите ви в ClickUp.

3. Brain MAX за намаляване на разрастването на работата

Повечето маркетинг екипи се борят с прекалено много инструменти: един за документация, друг за проследяване на проекти, трети за резюмета на съдържанието. Brain MAX предлага усъвършенствани AI функции и комбинира достъп до множество AI модели директно в Super App за вашия десктоп, така че не е нужно да превключвате между несвързани платформи.

Заменете външните AI инструменти за писане с Brain за текстове и съобщения за кампании

Използвайте Enterprise AI Search на ClickUp за всички документи, брифинги и задачи по кампанията на едно място.

Централизирайте мозъчната атака, изготвянето на проекти и изпълнението в един център

Това видео предоставя допълнителни причини да опитате Brain MAX като самостоятелно приложение.

4. Извличане на знания с изкуствен интелект за контекста на кампанията

ClickUp Brain работи и като база от знания с изкуствен интелект за вашето работно пространство. Вместо да питате колега „Къде е брифингът за кампанията за третото тримесечие?“ и да го разсейвате, можете просто да попитате Brain в ClickUp и той ще извлече съответната информация от вашето работно пространство в ClickUp.

Това улеснява новите членове на екипа, фрийлансърите или заинтересованите страни да се ориентират бързо в контекста. Няма повече ровене в имейли или разговори, за да намерите нужната информация.

Brain извлича контекстуална информация от работното ви пространство и предлага незабавни отговори, свързани с вашия проект.

5. Създавайте изображения и визуални елементи

Ако не искате да разчитате на дизайнери за всяка графика или вашият дизайнерски екип е зает, ClickUp Brain ви помага и с генериране на изображения с помощта на изкуствен интелект.

Създавайте чернови на визуални елементи, макети на реклами или концептуални графики директно в работното си пространство. Изображенията, генерирани от изкуствен интелект, могат да дадат на екипа ви бърз старт, независимо дали се нуждаете от бърз заглавен елемент за блог, графика за социални медии или илюстрация на тема за кампания.

Създавайте персонализирани изображения за кампаниите си с помощта на ClickUp Brain.

Организирайте по-умни кампании за съдържание с ClickUp

Готови ли сте да организирате календара си с съдържание по кампании?

ClickUp централизира планирането на кампаниите, ресурсите, дискусиите за обратна връзка и дори мониторинга в едно приложение. С набора си от функции, шаблони и контекстуална изкуствена интелигентност, календарите за съдържание стават малко по-лесни за управление и много по-ефективни.

За да започнете, регистрирайте се безплатно в ClickUp.