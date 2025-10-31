11 най-добри алтернативи на Teambook за по-интелигентно планиране на ресурсите

Опитвали ли сте някога да планирате проект, без да имате ясна представа кои хора са на разположение и кога? Това е рецепта за забавяния, изчерпване и пропуснати възможности. Всъщност 41% от мениджърите на ресурси казват, че липсата на видимост на капацитета на екипа е едно от най-големите им предизвикателства.

Инструменти като Teambook имат за цел да решат този проблем. Но много екипи се сблъскват с тромав интерфейс, ограничени интеграции или цени, които просто не отговарят на техните нужди.

Независимо дали работите по графици на клиенти, вътрешни ресурси или междуфункционални зависимости, ви е необходим инструмент, който ви дава контрол и яснота. Такъв, който прави планирането на ресурсите интуитивно, а не още една задача, която да управлявате.

В този наръчник ще ви запознаем с най-добрите алтернативи на Teambook – инструменти, създадени за съвременни екипи, които се нуждаят от видимост в реално време, гъвкаво планиране и планиране на проекти, което действително отговаря на начина, по който работят.

Най-добрите алтернативи на Teambook на един поглед

Ето едно бързо сравнение на най-добрите алтернативи на Teambook, което ще ви помогне да изберете най-подходящата за вас въз основа на няколко ключови функции (като сътрудничество в реално време и изгледи на проекти), цени и потребителски оценки.

Инструмент Най-подходящо за Основни функции Цени* Оценки ClickUp Цялостно управление на работата с гъвкаво планиране, планиране на ресурсите, изкуствен интелект и автоматизация. Изгледи на натоварването и графика, персонализирани полета, вградено проследяване на времето, шаблони за планиране, над 1000 интеграции Безплатни планове; персонализиране за предприятия G2: 4,7/5 Capterra: 4,6/5 Float Видимост в реално време на използването на ресурсите, капацитета и маржовете Разпределение чрез плъзгане и пускане, съпоставяне на умения, проследяване на бюджета и тарифите, вградено проследяване на времето, управление на отпуските Платени планове от 8,50 $/месец на потребител G2 4,3/5 Capterra 4,5/5 Resource Guru Удобно планиране с управление на отпуските и конфликтите Споделен календар, откриване на конфликти, проследяване на отпуски, ежедневни имейли с графици, отчети за използване Платени планове от 5 $/месец на потребител G2 4,6/5 Capterra 4,7/5 Calendly Автоматизиране на планирането на клиентските задачи и намаляване на размяната на информация Връзки за резервации в реално време, автоматични напомняния, кръгови и колективни срещи, над 100 интеграции, събиране на плащания Безплатен план; Платени планове от 12 $/месец на потребител G2 4,7/5 Capterra 4,7/5 Работа в екип Управление на работата с клиенти с вградена функция за фактуриране и проследяване на използването Планиране на натоварването, отчитане на часовете, централизирана комуникация с клиенти, автоматизация на задачите, персонализирани табла Безплатен план; Платени планове от 13,99 $/месец на потребител G2 4. 4/5 Capterra 4. 5/5 Wrike Мащабиране на мултифункционални проектни екипи Персонализирани работни процеси, формуляри за заявки за други ресурси, планиране на ресурси, анализи в реално време, множество изгледи, над 400 интеграции Безплатен план; Платени планове от 39 $/месец на потребител G2 4. 2/5 Capterra 4. 3/5 Trello Просто визуално проследяване на задачите Kanban табла, списъци за проверка и крайни срокове, автоматизация Butler, Power‑Ups, изгледи на календар и времева линия Безплатен план; Платени планове от 5 $/месец на потребител G2 4. 4/5 Capterra 4. 5/5 Deputy График на смени и управление на персонала Графици, базирани на търсенето, мобилни размени на смени, предупреждения за съответствие, GPS часовник, интеграции на заплати/POS Платени планове от 4,50 $/месец на потребител G2 4,6/5 Capterra 4,6/5 Clockify Лесно проследяване на времето в проекти и екипи Ръчни и автоматични таймери, маркиране на клиенти/задачи, табла, брандирани отчети, над 80 интеграции Платени планове от 5,49 $/месец на потребител G2 4,5/5 Capterra 4,8/5 Keka Управление на ресурсите и времето, ориентирано към човешките ресурси Биометрични и мобилни регистрации, синхронизиране на отпуски и заплати, работни графици за проекти, OKR и прегледи, унифицирани HR работни процеси Платени планове от 9 $/месец на потребител G2 4,5/5 Capterra 4,4/5 Hub Planner Разширено планиране на ресурсите и видимост Топлинни карти и наличност, интегрирани времеви разписания, прогнози в реално време, съпоставяне на умения, проследяване на бюджета Платени планове от 7 $/месец на потребител G2 4,2/5 Capterra 4,2/5

📖 Прочетете също: Безплатни шаблони за отчитане на времето за проекти за управление на времето

Защо да изберете алтернативи на Teambook?

Teambook получава похвали за своя изчистен интерфейс, лесното въвеждане и визуалното планиране. Но дори и дългогодишните му потребители изразяват едно и също притеснение: то е твърде тясно фокусирано.

Инструментите, които не осигуряват цялостно управление на ресурсите, често се оказват недостатъчни за проектните мениджъри и оперативните ръководители, които постоянно преминават от един проект към друг. Това допринася за разпръскване на работата, което отнема време и енергия.

Това бе отбелязано в рецензия на Capterra:

Обхватът на Teambook все още е доста ограничен. Бихме искали да видим разширяването му до пълно PSA решение

Така че, ако търсите алтернатива на Teambook, вероятно се сблъсквате с едно или повече от следните предизвикателства:

Ограничен обхват извън основното планиране на ресурсите и визуалното планиране

Липса на интегрирани функции като отчетност, проследяване на времето или усъвършенствани работни процеси за управление на проекти

Мобилно преживяване, което затруднява получаването на ясен обзор в движение

Актуализациите и проблемите със синхронизацията причиняват конфликти с вътрешни системи или инструменти на трети страни.

Цени, които изглеждат високи за малки екипи, които се нуждаят от повече гъвкавост и по-малко ограничения.

11-те най-добри алтернативи на Teambook, които можете да използвате

Търсите ли инструмент за планиране на ресурсите, който надхвърля обикновеното планиране?

Събрахме 11-те най-добри алтернативи на Teambook, които предлагат по-голяма гъвкавост и по-задълбочени възможности за управление на ресурсите.

1. ClickUp (Най-доброто решение за всеобхватно управление на работата с изкуствен интелект, гъвкаво планиране, планиране на ресурсите и автоматизация)

За разлика от Teambook, който се фокусира изцяло върху планирането на ресурсите, ClickUp е всеобхватна платформа за управление на човешките ресурси, базирана на изкуствен интелект, която комбинира управление на ресурсите, планиране на проекти и проследяване на времето в гъвкаво и напълно персонализирано работно пространство.

Като конвергентна AI работна среда, това е единственото приложение, от което HR екипите се нуждаят. Да видим как работи.

Визуализирайте капацитета на екипа с ClickUp Views

Бързо преразпределяйте натоварването, като визуализирате капацитета на екипа с ClickUp Workload и Timeline Views

За проектните мениджъри с ограничени възможности най-голямото предизвикателство е да разберат кой какво прави и кога. ClickUp решава този проблем с инструменти за планиране на ресурсите като ClickUp Workload и ClickUp Timeline Views, които визуализират капацитета на екипа в реално време.

Да предположим, че вашият дизайнерски екип има пълен график за тази седмица. Workload View на ClickUp използва прости червени, жълти и зелени индикатори, за да ви помогне да забележите претоварването с един поглед.

Можете да групирате по възложител, да коригирате графиците директно и да увеличавате мащаба, за да видите дневната наличност. Това ви позволява лесно да преразпределите работата, преди да настъпи преумора.

💡 Професионален съвет: За да пренесете планирането на проектите и индивидуалното планиране на по-високо ниво, опитайте ClickUp Calendar. Той автоматично планира деня ви въз основа на приоритети, срещи и наличност, така че никога няма да се чудите какво да правите след това. Той дори се синхронизира с Google и Outlook, за да съхранява всичко на едно място.

Разпределяйте роли и наличност с помощта на персонализираните полета на ClickUp

Филтрирайте членовете на екипа по умения, роля или наличност, за да назначите подходящия човек всеки път с помощта на ClickUp Custom Fields

Имате нужда да разпределяте проекти въз основа на ролите или наличността на екипа? Ето тук ClickUp Custom Fields блести. Добавете полета като отдел, местоположение или набор от умения и филтрирайте ресурсите според тях.

📌 Пример: Да предположим, че следващата седмица ще започнете работа с нов корпоративен клиент. Имате нужда от някой от екипа „Решения“, който е работил с подобни клиенти, не е претоварен с работа и е на разположение от сряда до петък. Чрез филтриране на потребителски полета като отдел, тип клиент и наличност, можете незабавно да стесните кръга на подходящите колеги.

Проследявайте часовете и спазвайте бюджета с функцията за проследяване на времето на ClickUp

Проследявайте времето до ниво задача и сигнализирайте за превишаване на бюджета, преди да се превърне в проблем, с ClickUp Time Tracking

За екипи, които фактурират на час или се нуждаят от одитни следи, функциите за проследяване на времето по проекти и оценки на времето на ClickUp са точно това, от което се нуждаете. Оценете колко време ще отнеме дадена задача, проследявайте действително изразходваното време и сигнализирайте навреме за превишенията. А ако вашият екип използва инструменти като Harvest или Toggl, ClickUp се интегрира и с тях.

💡 Професионален съвет: ClickUp поддържа и етикети и бележки в записите за времето, така че екипът ви може да регистрира точно върху какво е работил, до най-малките подробности за задачата. Няма повече да се чудите какво всъщност означава „3 часа – Администрация“.

Използвайте ClickUp AI, за да оптимизирате всички свои работни процеси.

ClickUp Brain внася усъвършенствани AI възможности директно във вашия работен процес. С ClickUp Brain можете да автоматизирате повтарящи се задачи, да генерирате съдържание, да обобщавате информация и да получавате незабавни отговори от работното си пространство – всичко на едно място.

Това означава, че ще прекарвате по-малко време в превключване между инструменти и повече време в това, което е важно. Функциите на изкуствения интелект помагат за оптимизиране на комуникацията, повишаване на производителността и гарантират, че винаги имате необходимата информация на разположение. Просто @споменете Brain в ClickUp Chat, Tasks, коментари или където и да е другаде и ще имате пълен контекст на свързаната ви работна екосистема.

Анализирайте кръгови диаграми (и други) от таблата на ClickUp с помощта на ClickUp Brain.

Създайте повтаряеми процеси с шаблоните на ClickUp

Планирането на графиците на екипа от нулата всяка седмица може да бъде изтощително. ClickUp предлага шаблони за планиране на ресурсите, които ускоряват повтарящите се процеси.

Например, ако искате да знаете кой е на разположение, кой е претоварен и къде са пропуските във вашите умения, шаблонът за управление на ресурсите на ClickUp ви дава цялостен поглед върху вашите служители, така че да можете:

Проследявайте натовареността на служителите в различните проекти

Оптимизирайте разпределението на ресурсите и избегнете преумората.

Визуализирайте графици и крайни срокове на едно място

Получете безплатен шаблон Управлявайте задачи и хора с ограничен капацитет в динамични проекти с шаблона за управление на ресурсите и хора на ClickUp.

Ако обаче се мъчите да се уверите, че всички правят правилното нещо в точното време, шаблонът за графика на екипа на ClickUp ви помага да съгласувате задачите на екипа с реалната наличност в календара.

🎥 Ето едно полезно видео за планиране на капацитета с ClickUp:

Намалете административната работа с интеграциите на ClickUp

Синхронизирайте календари, автоматизирайте актуализациите и поддържайте любимите си инструменти свързани в едно работно пространство с ClickUp Integrations

За екипи, които вече управляват календари или брой на служителите във външни инструменти, можете да разчитате на ClickUp Integrations. Можете да синхронизирате задачи с Google Calendar, да се свържете с HR софтуер като Hubstaff, Time Doctor или Zoho People чрез Zoho Flow и да интегрирате с над 1000 други инструмента, за да намалите ръчните актуализации в различните платформи.

Най-добрите функции на ClickUp

Визуализирайте капацитета на екипа с изгледи на натоварването и графика, за да балансирате натоварването и да спазвате сроковете.

Разпределяйте роли и проследявайте наличността, като използвате персонализирани полета като отдел, умения и местоположение.

Проследявайте отчитаните часове с вградена функция за отчитане на времето и приблизителни оценки за точно отчитане.

Използвайте шаблони за планиране на екипа, като шаблона за управление на ресурсите и шаблона за графика на екипа, за да оптимизирате плановете за проектите.

Синхронизирайте задачите с Google Calendar, свържете се с HR софтуер като Hubstaff, Time Doctor или Zoho People чрез Zoho Flow и интегрирайте с над 1000 инструмента.

Ограничения на ClickUp

Богатият набор от функции изисква период на обучение за новите потребители.

Мобилното приложение не е напълно съпоставимо с версията за настолни компютри.

Цени на ClickUp

Оценки и рецензии за ClickUp

G2 : 4,7/5 (над 10 000 отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 рецензии)

Какво казват потребителите за ClickUp

Това ревю в G2 подчертава:

Clickup предлага широка гама от инструменти, от управление на задачи и проследяване на времето до поставяне на цели, което го прави адаптивен ресурс за различни работни процеси и екипи с различен размер. Таблиците за отчитане на работното време и персонализираните табла са особено полезни, за да видите напредъка по задачите с един поглед и да получите обща представа за ежедневния напредък на всеки член на екипа.

Clickup предлага широка гама от инструменти – от управление на задачи и проследяване на времето до поставяне на цели, което го прави адаптивен ресурс за различни работни процеси и екипи с различен размер. Таблиците за отчитане на работното време и персонализираните табла са особено полезни, за да видите напредъка по задачите с един поглед и да получите обща представа за ежедневния напредък на всеки член на екипа.

💡 Бонус: Пренесете планирането на ресурсите на ново ниво с интелигентен AI в десктоп приложение: Търсете незабавно в ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint и всички свързани приложения, както и в интернет, за шаблони за планиране на ресурси, графици и документи за разпределение.

Talk to Text , за да задавате въпроси, актуализирате разпределението на ресурсите или управлявате процеса на планиране с глас – без да използвате ръцете си, отвсякъде. Използвайте, за да задавате въпроси, актуализирате разпределението на ресурсите или управлявате процеса на планиране с глас – без да използвате ръцете си, отвсякъде.

Заменете десетките несвързани AI инструменти и се възползвайте от първокласни външни модели като ChatGPT, Claude и Gemini с едно единствено решение, готово за корпоративно използване, което добавя контекст и интелигентност към управлението на вашите ресурси. Опитайте ClickUp Brain MAX —супер приложението с изкуствен интелект, което наистина ви разбира, защото познава работата ви. Откажете се от многобройните инструменти с изкуствен интелект, използвайте гласа си, за да свършите работата си, да създавате документи, да възлагате задачи на членовете на екипа и много други.

2. Float (Най-доброто решение за видимост в реално време на използването на ресурсите, капацитета и маржовете)

чрез Float

Истинската сила на Float, която го отличава от другите инструменти за планиране на проекти, е, че той отива по-далеч, като предоставя актуална информация, която ви помага да останете печеливши, докато управлявате капацитета си.

Създаден за екипи, предоставящи професионални услуги, той дава на проектните мениджъри яснота относно разпределението на ресурсите, въздействието върху разходите и използването на екипа, без да се налага да превключват между финансови таблици и инструменти за планиране.

Най-добрите функции на Float

Преглеждайте графиците на ресурсите в реално време с разпределение чрез плъзгане и пускане.

Съчетавайте хората с работата въз основа на умения, роли и наличност.

Прогнозирайте въздействието на проекта върху маржовете с проследяване на бюджета и тарифите.

Сравнете планираните и действителните часове с вградената функция за проследяване на времето.

Проследявайте отпуските, празниците и капацитетните ограничения, за да избегнете презапълване.

Ограничения на Float

По-малко вградени интеграции в сравнение с по-широките инструменти за управление на проекти

Персонализирането на интерфейса и отчетите е по-ограничено.

На новите потребители може да им отнеме време да се запознаят с пълния набор от функции.

Плаваща цена

Стартово ниво : 8,50 $/месец на потребител

Pro : 14 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии на Float

G2 : 4,3/5 (над 1600 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 1600 отзива)

Какво казват потребителите за Float

В тази рецензия на Capterra се отбелязва:

Float ни предоставя невероятна платформа, която ни помага да планираме и организираме задачите на екипа ни въз основа на наличността на ресурсите ни. Тя ни позволява да разпределяме задачите помежду си и да планираме графиците за изпълнението им, за да следим за спазването на сроковете.

Float ни предоставя невероятна платформа, която ни помага да планираме и организираме задачите на екипа ни въз основа на наличността на ресурсите. Тя ни позволява да разпределяме задачите помежду си и да планираме графиците им, за да следим за спазването на сроковете.

📮 ClickUp Insight: Повечето специалисти все още разчитат на имейли и чат, за да поддържат връзка, но почти 60% от работния ден се губи в преминаване от един инструмент към друг и търсене на подробности. ClickUp обединява цялата ви работа, съобщения и актуализации в едно място, така че да прекарвате по-малко време в превключване и повече време в това, което е важно. С ClickUp Chat комуникацията в екипа е лесна благодарение на съобщенията в реално време, споделянето на файлове и сътрудничеството, които са директно вградени в работното ви пространство.

3. Resource Guru (Най-доброто решение за лесно планиране с управление на отпуските и конфликтите)

чрез Resource Guru

Когато сроковете на проектите станат кратки, дори един претоварен член на екипа може да провали всичко. Повечето екипи нямат ясна, централизирана представа за това кой е на разположение и кога, което прави пренареждането в последния момент и пропуснатите срокове твърде често срещани.

Тук на помощ идва Resource Guru. Той опростява планирането с интерфейс с функция „плъзгане и пускане“, проследяване на наличността в реално време и вградено управление на отпуските и конфликтите.

Най-добрите функции на Resource Guru

Планирайте хора, помещения и оборудване в споделен календар с функция „плъзгане и пускане”.

Използвайте управлението на конфликти, за да откривате и предотвратявате автоматично преразпределенията.

Проследявайте отпуските, болничните и празниците с интегрирано планиране на отпуските.

Изпращайте ежедневни имейли с графика, за да поддържате всички в синхрон и да носят отговорност.

Анализирайте използването, отчитаните и неотчитаните часове, както и тенденциите за отпуските.

Ограничения на Resource Guru

Ограничени функции за управление на задачи и сътрудничество

По-малко интеграции с трети страни в сравнение с други инструменти

Няма вградени опции за комуникация или споделяне на файлове

Цени на Resource Guru

План Grasshopper : 5 USD/месец на потребител

Blackbelt Plan : 8 $/месец на потребител

Master Plan: 12 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Resource Guru

G2 : 4,6/5 (390+ отзива)

Capterra: 4,7/5 (530+ отзива)

Какво казват потребителите за Resource Guru

Това е споделено в рецензия в G2:

Resource Guru помага на нашия екип да сътрудничи при разпределянето на ресурсите, което улеснява намирането на най-добрия начин за разпределяне на натоварването. Този инструмент предлага гъвкавост при резервирането на хора и осигурява по-добра видимост на настоящия ни капацитет, което ни помага да планираме по-ефективно.

Resource Guru помага на екипа ни да сътрудничи при разпределянето на ресурсите, което улеснява намирането на най-добрия начин за разпределяне на натоварването. Този инструмент предлага гъвкавост при резервирането на хора и осигурява по-добра видимост на настоящия ни капацитет, което ни помага да планираме по-ефективно.

👀 Интересен факт: Пиратските кораби са имали демократична система за разпределение на ресурсите. Плячката и задачите са се разпределяли по строг кодекс, при който дори готвачът и хирургът са имали предварително договорени дялове.

4. Calendly (Най-доброто решение за автоматизиране на планирането на срещи с клиенти и намаляване на размяната на съобщения)

чрез Calendy

Записването на среща може бързо да се превърне в игра с имейли. Да не говорим за предизвикателствата при работата с различни екипи, часови зони или заети клиенти. Проблемът е, че колкото повече време отнема планирането на среща, толкова по-голяма е вероятността тя да се провали.

Calendly решава този проблем, като ви позволява да споделяте персонализиран линк за планиране, който отразява вашата наличност в реално време. Независимо дали управлявате разговори за проучване, интервюта или вътрешни прегледи, Calendly автоматизира потвържденията, напомнянията и синхронизирането на календара.

Най-добрите функции на Calendly

Споделяйте персонализирани връзки за планиране, които се актуализират в реално време въз основа на вашата наличност.

Автоматизирайте напомняния, проследявания и потвърждения, за да намалите броя на неявките.

Предлагайте срещи от типа „round-robin“, колективни или индивидуални с усъвършенствано маршрутизиране.

Интегрирайте с инструменти като Google Calendar, Zoom, Salesforce, HubSpot и Marketo.

Събирайте плащания чрез Stripe или PayPal, преди да потвърдите срещите.

Вградете страници за резервации в уебсайтове или подписи в имейли за незабавен достъп.

Ограничения на Calendly

Разширените интеграции за маршрутизиране и CRM са достъпни само в плановете от по-висок клас.

Ограничени възможности за персонализиране на оформлението на страницата за резервации и брандирането на по-ниските нива.

Не е идеален за сложни случаи на планиране на ресурси или проекти.

Цени на Calendly

Безплатно : Винаги безплатно

Стандартен : 12 $/месец на потребител

Екипи : 20 $/месец на потребител

Enterprise: Започва от 15 000 $/година

Оценки и рецензии за Calendly

G2 : 4,7/5 (над 2390 отзива)

Capterra: 4,7/5 (над 4000 отзива)

Какво казват потребителите за Calendly

В тази рецензия на Capterra се представят:

Calendly беше моят избор, когато за първи път се нуждаех от планиращ инструмент; това е първото нещо, което ми идва на ум, когато мисля да препоръчам платформа за планиране. Фактът, че се интегрира с други софтуери, го прави всичко, от което се нуждаете.

Calendly беше моят избор, когато за първи път се нуждаех от планировчик; това е първото нещо, което ми идва на ум, когато мисля да препоръчам платформа за планиране. Фактът, че се интегрира с други софтуери, го прави всичко, от което се нуждаете.

📖 Прочетете също: Чести проблеми при планирането и как да ги решите

🎥 Гледайте: Как да използвате ClickUp за управление на персонала в агенциите

5. Teamwork (най-подходящ за управление на работата с клиенти с вградена функция за фактуриране и проследяване на използването)

чрез Teamwork

Управлението на клиентски проекти често означава преминаване между няколко инструмента: един за задачи, друг за отчитане на времето и трети за фактуриране на клиенти. Тази фрагментация намалява производителността и оставя място за грешки, когато печалбата е под заплаха.

Teamwork обединява всичко това под един покрив. Създаден специално за агенции, консултантски фирми и екипи за обслужване, този безплатен софтуер за управление на проекти съчетава управление на проекти, планиране на ресурси и финансова прозрачност в една единствена платформа.

Най-добрите функции на Teamwork

Проследявайте фактурираните часове, рентабилността и използването на ресурсите в една платформа.

Използвайте Workload Planner, за да прогнозирате капацитета и да разпределяте работата справедливо.

Управлявайте цялата комуникация с клиенти, файлове и одобрения в централизирано пространство.

Автоматизирайте създаването на задачи, актуализациите и напомнянията с TeamworkAI.

Създавайте персонализирани табла и отчети за бюджетиране, производителност и отчитане на работното време.

Изберете от над 50 шаблона за проекти, за да започнете веднага.

Ограничения на екипната работа

Кривата на обучение може да бъде стръмна за нови потребители, които не са запознати с платформите за управление на проекти.

Интерфейсът може да изглежда претрупан или объркващ, с твърде много активирани функции.

Мобилното приложение няма някои функции, които са налични в десктоп версията.

Цени за Teamwork

Безплатно

Доставка: 13,99 $/месец на потребител

Grow: 25,99 $/месец на потребител

Мащаб: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за работа в екип

G2 : 4. 4/5 (над 1100 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 900 отзива)

Какво казват потребителите за Teamwork

В тази рецензия на G2 се цитира:

Teamwork ни позволява лесно да разпределяме натоварването между колегите с пълна видимост на напредъка до момента. Задачите се разпределят, проследяват и архивират с пълна лекота, което означава, че целият ни екип има постоянна представа за „голямата картина“.

Teamwork ни позволява лесно да разпределяме натоварването между колегите с пълна видимост на напредъка до момента. Задачите се разпределят, проследяват и архивират с пълна лекота, което означава, че целият ни екип има постоянна представа за „голямата картина“.

📖 Прочетете също: Най-добрите алтернативи и конкуренти на Teamwork

👀 Интересен факт: Преди появата на механичните часовници, свещите се маркираха на интервали, за да представят единици време. Когато свещта изгаряше, разтопеният восък показваше изминалото време, сигнализирайки кога да се молят, почиват или възобновяват работата.

6. Wrike (Най-подходящ за мащабиране на мултифункционални проектни екипи)

чрез Wrike

Един екип използва електронни таблици, друг залага на имейли, а трети се губи в лепящи се бележки. Когато вашата организация започне да се разраства, същото се случва и с хаоса.

Но с Wrike не трябва да се притеснявате. Този софтуер за планиране на ресурси обединява всички в едно споделено работно пространство с персонализирани работни процеси, вградено проследяване на времето и мощно планиране на ресурсите. За разпределени екипи системата от папки на Wrike помага за организиране на работата по отдели, клиенти или програми.

Най-добрите функции на Wrike

Създавайте персонализирани работни процеси с зависимости между задачите и автоматизация на работния процес.

Използвайте динамични формуляри за заявки, за да приемате работа и да я насочвате към подходящите екипи.

Визуализирайте натоварването и наличността в различните отдели с инструменти за планиране на ресурсите.

Проследявайте състоянието, бюджета и ефективността на проектите с табла за анализи в реално време.

Превключвайте между изгледи „Списък“, „Табло“, „Гант“, „Календар“ и „Таблица“.

Интегрирайте с над 400 приложения, включително Salesforce, Google Drive и Adobe Creative Cloud.

Ограничения на Wrike

Първоначалната настройка и въвеждането могат да отнемат много време.

Някои потребители смятат, че интерфейсът е претрупан или по-малко интуитивен.

Разширените функции са достъпни само при по-високи ценови нива.

Цени на Wrike

Безплатно

Team : 10 $/месец на потребител

Бизнес : 25 $/месец на потребител

Enterprise : Персонализирани цени

Pinnacle: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Wrike

G2 : 4,2/5 (над 4400 отзива)

Capterra: 4,3/5 (над 2800 рецензии)

Какво казват потребителите за Wrike

В тази рецензия на Capterra се подчертава:

Като човек, който управлява множество проекти с различни аудитории, графици и нужди, възможността да използвам един и същ софтуер и да го адаптирам към нивото на уменията на групата, с която работя, ми помага изключително много да поддържам нещата организирани.

Като човек, който управлява множество проекти с различни аудитории, графици и нужди, възможността да използвам един и същ софтуер и да го адаптирам към нивото на умения на групата, с която работя, ми помага изключително много да поддържам нещата организирани.

👀 Интересен факт: В управлението на проекти „обхват“, „време“ и „бюджет“ образуват триъгълник. Но както се казва: „Добро, бързо, евтино – изберете две от трите“. Това се нарича триъгълник на управлението на проекти.

7. Trello (Най-доброто решение за просто визуално проследяване на задачите)

чрез Trello

Понякога не е работното натоварване, което ви забавя, а начинът, по който всичко е разпръснато. Един екип използва лепящи се бележки, друг е затрупан с имейли, а вие се налага да събирате всичко на едно място, само за да се справите.

Trello помага да опростите всичко това. С неговите изчистени табла и карти с функция „плъзгане и пускане“ можете да организирате задачите по начин, който има смисъл за вас и вашия екип. Независимо дали планирате проект или просто се справяте с седмицата, той внася спокойствие и яснота в ежедневния хаос.

Най-добрите функции на Trello

Използвайте Kanban табла с функция „плъзгане и пускане“, за да управлявате статуса и собствеността на задачите.

Добавяйте списъци за проверка, крайни срокове, прикачени файлове и коментари към отделни карти.

Създайте споделени табла за екипа за междуфункционална видимост и сътрудничество.

Автоматизирайте рутинните работни процеси с помощта на Butler (вградения инструмент за автоматизация на Trello).

Интегрирайте с Slack, Google Drive, Jira и други чрез Power-Ups.

Персонализирайте изгледите с опциите „Календар“, „Времева линия“ и „Таблица“ в платените планове.

Ограничения на Trello

Липсват вградени инструменти за проследяване на времето или усъвършенствани инструменти за управление на ресурсите.

Може да се окаже твърде опростена за сложни проекти или проекти с участието на няколко екипа.

Ключови функции като табла и времеви графики са ограничени до платени нива.

Цени на Trello

Безплатно

Стандартен : 5 $/месец на потребител

Премиум : 10 $/месец на потребител

Enterprise: 17,50+ долара на месец на потребител (оценка за 50 потребители)

Оценки и рецензии за Trello

G2 : 4. 4/5 (над 13 000 отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 23 000 отзива)

Какво казват потребителите за Trello

Това проучване на Capterra разкри:

Trello работи перфектно и гъвкаво за различни видове проекти. Позволява лесна организация на задачи и проекти в табла, списъци и карти. Улеснява също така екипната работа по проекти.

Trello работи перфектно и гъвкаво за различни видове проекти. Позволява лесна организация на задачи и проекти в табла, списъци и карти. Улеснява също така екипа да работи заедно по проекти.

📖 Прочетете също: Най-добрите алтернативи и конкуренти на Trello

8. Deputy (Най-подходящ за планиране на смени и управление на персонала)

чрез Deputy

С изчерпването на работната енергия, достигнало рекордно високо ниво от 66%, хаотичните графици и промените в последния момент не помагат. Особено за екипите на първа линия, неясните часове и постоянното пренареждане на графиците водят до неудовлетвореност, отсъствия и по-висока текучество.

Deputy възстановява структурата на работата на смени. Помага на оперативните екипи да управляват графици, да проследяват времето и да опростят спазването на правилата. Независимо дали управлявате ресторант, кол център или клиника, то поддържа екипа ви съгласуван и мотивиран.

Най-добрите функции на Deputy

Създавайте графици на служителите въз основа на наличност, търсене и разходи.

Възможност за размяна на смени и заявки за отпуск в реално време чрез мобилно приложение.

Използвайте интелигентни предупреждения, за да избегнете извънредния труд, конфликтите и нарушенията на правилата за съответствие.

Проследявайте времето и присъствието с геолокация и разпознаване на лица.

Интегрирайте с системи за изчисляване на заплати и POS системи като ADP, Gusto и Square.

Ограничения на Deputy

Не е създаден за управление на проекти или дългосрочно планиране.

Отчитането е надеждно, но не е толкова персонализирано, колкото при някои конкуренти.

Цените могат да се повишат бързо за големи екипи с комплексни нужди.

Цени на Deputy

Планиране : 4,50 $/месец на потребител

Време и присъствие : 4,50 $/месец на потребител

Премиум : 6 $/месец на потребител

Enterprise: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Deputy

G2 : 4,6/5 (490+ отзива)

Capterra: 4,6/5 (над 700 отзива)

Какво казват потребителите за Deputy

В тази рецензия на G2 се отбелязва:

Използвам приложението Deputy за работа и то значително улесни проследяването на моите смени. Обичам колко лесно е да се регистрирам при пристигане и напускане, а възможността да виждам точно колко време съм работил ми помага да бъда организиран. Приложението съхранява всичките ми графици на едно място, така че никога не се притеснявам, че ще пропусна смяна.

Използвам приложението Deputy за работа и то значително улесни проследяването на моите смени. Обичам колко лесно е да се регистрирам при пристигане и напускане, а възможността да виждам точно колко време съм работил ми помага да бъда организиран. Приложението съхранява всичките ми графици на едно място, така че никога не се притеснявам, че ще пропусна смяна.

9. Clockify (Най-доброто решение за просто проследяване на времето в проекти и екипи)

чрез Clockify

Ако някога сте стигнали до края на седмицата и сте си помислили: „Къде изтече цялото време?“, не сте сами. Особено когато се занимават с много клиенти или задачи, много проектни мениджъри и екипи се мъчат да разберат къде прекарват времето си.

Тук Clockify ви помага. Това е изчистен, лесен за използване софтуер за отчитане на работното време, който ви дава видимост за това как работи вашият екип. С ясните си визуални отчети и интуитивен табло, можете да балансирате натоварването и да осигурите ефективно използване на човешките си ресурси.

Най-добрите функции на Clockify

Проследявайте времето ръчно или с автоматични таймери за неограничен брой проекти и потребители.

Категоризирайте времевите записи по клиент, задача или етикет за подробни отчети.

Използвайте вградените табла за анализ на използването на времето, фактурираните и нефактурираните часове и дейността на екипа.

Създавайте споделяеми отчети за времето с логото на вашата марка за клиенти или вътрешни заинтересовани страни.

Интегрирайте с над 80 инструмента като Asana, Trello, Google Calendar и Slack за проследяване в контекста.

Ограничения на Clockify

Липсва вградено планиране на ресурсите или разширено управление на ресурсите.

Възможностите за персонализиране на отчетите са ограничени в безплатния план.

Потребителският интерфейс може да изглежда прекалено опростен за екипи, които управляват сложни йерархии на проекти.

Цени на Clockify

Стандартен : 6,99 $/месец на потребител

Pro : 9,99 $/месец на потребител

Enterprise : 14,99 $/месец на потребител

Cake. com Bundle: 15,99 $/месец на потребител

Оценки и рецензии за Clockify

G2 : 4,5/5 (над 170 отзива)

Capterra: 4,8/5 (над 9200 отзива)

Какво казват потребителите за Clockify

Това е мнението на Capterra:

Clockify улесни проследяването на времето, което използвам, и предлага информирана информация за времето, която ми помага да управлявам времето си по-ефективно.

Clockify улесни проследяването на времето, което използвам, и предлага информирана информация за времето, която ми помага да управлявам времето си по-ефективно.

📖 Прочетете също: Какво е календар на ресурсите в управлението на проекти?

10. Keka (Най-подходящ за управление на ресурси и време, ориентирано към човешките ресурси)

чрез Keka

Да се следи кой е на работа, кой отсъства, кой е претоварен и кой не е подал времеви отчети е ежедневен пъзел за ръководителите на човешки ресурси и операциите. Но не можете да очаквате нещата да вървят гладко, когато данните за присъствието се съхраняват в един инструмент, а тези за заплатите – в друг.

Keka решава този проблем, като обединява целия процес на управление на персонала в една централизирана система. Тя разполага с функции като автоматично проследяване на присъствието, планиране на смени и анализ на работната сила. В крайна сметка, тя е проектирана да намали административните разходи и да помогне на екипите да се съсредоточат върху най-важното: хората.

Най-добрите функции на Keka

Автоматизирайте проследяването на работното време и присъствието с биометрични данни, GPS и мобилни регистрации.

Синхронизирайте данните за отпуски, смени и присъствие директно в обработката на заплатите.

Използвайте времеви разписания за проекти , за да проследявате усилията и да управлявате използването на ресурсите.

Задавайте и управлявайте OKR, оценки на представянето и 360° обратна връзка от един табло.

Подкрепете наемането, въвеждането в работата и ангажираността на служителите под един покрив.

Ограничения на Keka

Ограничена гъвкавост при персонализиране на политиките за заплащане или смени за сложни организационни нужди

Мобилното приложение може да изглежда бавно или по-малко функционално в сравнение с десктоп версията.

Таблото за отчети предлага ограничени възможности за персонализиране, освен ако не се експортира в Excel.

Цени на Keka

Основа : Персонализирано ценообразуване

Силна страна : Персонализирани цени

Растеж: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Keka

G2 : 4,5/5 (над 1520 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (85+ отзива)

Какво казват потребителите за Keka

В тази рецензия на G2 се отбелязва:

Keka предлага интуитивен и лесен за използване интерфейс, който опростява задачите на HR отдела, като проследяване на присъствието, обработка на заплатите и управление на производителността.

Keka предлага интуитивен и лесен за използване интерфейс, който опростява задачите на HR отдела, като проследяване на присъствието, обработка на заплатите и управление на производителността.

👀 Интересен факт: Уолт Дисни имаше система за преместване на хора за своите екипи. В ранните дни на Дисниленд той проектира плана така, че екипите да могат да бъдат преразпределяни бързо, без да се причинява неудобство на гостите.

11. Hub Planner (Най-добър за напреднало планиране на ресурсите и видимост)

чрез Hub Planner

Според McKinsey мениджърите прекарват над един пълен ден всяка седмица в задачи, които не са свързани с управлението, и имат по-малко време да се фокусират върху основните си дейности, като управление и развитие на таланти.

Hub Planner помага да се промени този баланс. С вградени инструменти за планиране, проследяване на времето и управление на капацитета, той ви дава видимостта, от която се нуждаете, за да назначите подходящите хора на подходящата работа.

Поддържа управление на работните часове, проследяване на отпуски и отсъствия, бюджетиране на проекти, прогнозиране и персонализирани работни процеси за одобрение. Това улеснява балансирането на натоварването, предотвратява презапълването и в крайна сметка гарантира, че всеки проект е ефективно обезпечен с персонал.

Най-добрите функции на Hub Planner

Поддържайте разширено планиране на ресурсите с топлинни карти, проследяване на наличността и интелигентни групови филтри.

Проследявайте действителното време в сравнение с планираното с интегрирани времеви таблици.

Възможност за точно прогнозиране на проектите с помощта на отчети в реално време и персонализирани табла.

Оптимизирайте разпределението на ресурсите с филтри за съвпадение на умения и роли.

Управлявайте бюджетите на проектите, вътрешните разходи и рентабилността от един контролен панел.

Ограничения на Hub Planner

По-стръмна крива на обучение за нови потребители, които не са запознати с инструментите за подробно планиране

По-малко гъвкави за гъвкави екипи или за тези, които търсят изглед на задачите в стил Kanban.

Това може да бъде скъпо за малки екипи с по-малко нужди от планиране.

Цени на Hub Planner

Plug & Play : 7 $/месец на потребител (годишна цена)

Премиум : 18 $/месец на потребител (годишна цена)

Business Leader: 54 $/месец на потребител (годишна цена)

Оценки и рецензии за Hub Planner

G2 : 4. 2/5 (50+ отзива)

Capterra: 4. 2/5 (над 100 отзива)

Какво казват потребителите за Hub Planner

В тази рецензия на Capterra се представят:

Лесно планиране на проекти и проследяване през целия им жизнен цикъл. Структурата на отчетността помага при планирането на ресурсите и разходите за проектите. Отчетността помага и при седмичното и месечното отчитане на финансовите резултати пред финансовия отдел.

Лесно планиране на проекти и проследяване през целия им жизнен цикъл. Структурата на отчетността помага при планирането на ресурсите и разходите за проектите. Отчетността помага и при седмичното и месечното отчитане на финансовите резултати пред финансовия отдел.

Ето три допълнителни алтернативи на Teambook, които са в синхрон с вече обсъдените инструменти и предлагат мощни функции за планиране на ресурсите:

Parallax : Предлага прогнозиране в реално време, планиране на капацитета и съгласуване на продажбите с доставките.

Silverbucket : Проектиран за организации, работещи по проекти, с визуални диаграми за наличност и проследяване на уменията.

Runn : Включва финансови прогнози, планиране на натоварването и интеграция с Harvest и Clockify.

📖 Прочетете също: Инструменти за управление на натоварването за повишаване на производителността

ClickUp и Clock Out – толкова е просто

Видяхте опциите. Някои инструменти са отлични за планиране, а други са по-добри за проследяване на времето. Няколко се опитват да правят и двете, но все пак ви карат да прескачате между раздели, инструменти и приложения. Това е разрастване на работата в действие и струва на организациите милиони в загуба на производителност и ефективност.

ClickUp обединява всичко това.

Той ви предоставя едно ясно място за планиране, разпределяне и коригиране, независимо дали управлявате динамичен екип или следите дългосрочни проекти. И е достатъчно гъвкав, за да се адаптира към начина, по който вашият екип работи, а не обратното.

Ако имате чувството, че настоящият ви инструмент ви пречи, може би е време да опитате нещо, създадено за истинска работа в екип.

Готови ли сте да се насладите на много по-лесно планиране на ресурсите? Регистрирайте се безплатно в ClickUp!