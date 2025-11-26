Над 15 примера за рекламни кампании, които са дали резултат

Понякога провеждате „перфектна“ кампания, или поне така мислите. Тя е забавна, има запомнящ се слоган и подходящо количество информация за продажбите. Получава няколко клика, но няма конверсии. А като маркетинг специалисти знаем, че в края на краищата това, което има значение, е приносът към приходите.

Всички сме били в тази ситуация и тя е разочароваща. Добрият дизайн и умният текст не са достатъчни, ако основната идея не се свързва.

За да предизвикате нещо, което да остане в съзнанието, се нуждаете от примери, които са привлекли вниманието. Ето защо в тази публикация в блога разглеждаме над 15 примера за рекламни кампании. И след като се вдъхновите, ще ви покажем как да стартирате вашата забележителна кампания с ClickUp. Да започнем! 💁

Какво прави една рекламна кампания успешна?

Въз основа на проучвания в бранша и успешни кампании, ето ключовите съставки, които последователно водят до забележителна реклама:

Ясни цели: Определете вашите Определете вашите маркетингови цели , независимо дали става въпрос за повече кликвания, регистрации или покупки, и измервайте напредъка с фокусирани KPI.

Дълбоко познаване на аудиторията: Запознайте се с мотивацията, проблемите и поведението на вашите купувачи, за да адаптирате комуникацията си така, че да има истински отзвук.

Креативни и запомнящи се послания: Бъдете смели, оригинални и емоционално ангажиращи, за да гарантирате висококачествена креативност и максимален ефект.

Целенасочени визуални елементи и подходящ формат: Съобразете визуалните елементи с вашата платформа (напр. Reel, OOH, story), за да направите съдържанието си незабележимо.

Силно призив за действие и оферта: Използвайте ясен призив за действие и спешност, като „Ограничено време“, за да стимулирате действие.

Непрекъснато измерване и оптимизация: Проследявайте ефективността в реално време, провеждайте A/B тестове и бързо повтаряйте процеса в Проследявайте ефективността в реално време, провеждайте A/B тестове и бързо повтаряйте процеса в софтуера си за маркетингово планиране

🧠 Интересен факт: Думата „реклама“ се използва от поне 1426 г. и има корени както във френския (advertissement), така и в италианския (avvertimento) език. Първоначално тя е означавала предупреждение или уведомление, много преди да се превърне в ярки билбордове и изскачащи прозорци.

15+ примера за забележителни рекламни кампании

Нека разгледаме над 15 забележителни рекламни кампании, които ще ви помогнат да определите стратегията си за управление на маркетингови кампании.

1. ClickUp | Кампания „Връщане на работа“

Когато B2B брандовете играят на сигурно, всичко започва да изглежда еднакво: модни думи, формати на блогове и скучни стокови снимки на офиси. ClickUp реши да промени сценария с кампанията си „Return to Work” (Връщане на работа), като направи софтуера за предприятия по-човечен.

Стартирана през август 2021 г., тази мултимедийна кампания не представяше характеристиките на продукта. Вместо това разказваше забавни и близки до реалността истории от работното място: неудобни срещи, прекалено употребяван жаргон и объркване след пандемията. Тя събра милиони гледания, предизвика дискусии и накара маркетолозите да преосмислят как може да изглежда B2B съдържанието.

2. Кампанията „Is He CeraVe?“ на Майкъл Сера и CeraVe

чрез Yellow Chili

Можете ли да си представите Майкъл Сера да се разхожда из Ню Йорк, стискайки в ръка овлажняващ крем CeraVe? Да, беше странно съвпадение, че марката и знаменитостта имаха сходно име.

CeraVe се възползва от объркването с фалшива луксозна реклама в стила на 90-те години и микросайт „Аз съм CeraVe “. Този забавен трик предизвика интерес към първата реклама на марката по време на Супербоул, съчетавайки авторитета на дерматолозите с чара на поп културата. Това предизвика естествен интерес и направи грижата за кожата да изглежда забавна и достъпна за марка, която обикновено е клинична.

3. Liquid Death x e. l. f. | Corpse Paint Collab

чрез e.l.f. Cosmetics

Liquid Death (компания за бутилирана вода) обедини сили с e. l. f. Cosmetics за създаването на екстравагантна линия грим за трупове, в която готически метални визуални елементи са вплетени в козметични продукти.

Необичайното съчетание на хеви метъл и грижа за кожата генерира над 250 милиона социални впечатления и безброй реакционни видеоклипове, превръщайки и двете марки в вирусни. То се откроява, защото нарушава нормите в категорията, засилвайки смелостта на марката без традиционни разходи за реклама.

🔍 Знаете ли? Принципът на социалното доказателство, като например показването на отзиви или статистики за популярност, може да повиши доверието на потребителите и да увеличи процента на конверсия, особено на конкурентни пазари.

4. Играта Chili’s Big Smasher BurgerTime

чрез X

Chili's предизвика сериозна носталгия с кампанията си „Big Smasher BurgerTime“, забавна вариация на класическата аркадна игра BurgerTime от 80-те години. В тази брандирана версия играчите се превръщат в Joe Chili Head, за да се борят с нахални маскоти на заведения за бързо хранене, докато създават гигантски Big Smasher бургери в шест нива, изпълнени с екшън.

Но това не беше само забава и игри. Кампанията умело изтъкна офертата на Chili's за 10,99 долара „3 For Me“ като бюджетно решение на растящите цени на бързото хранене. С над 8000 часа игра, регистрирани само за 20 дни, тя отбеляза всички точки от списъка с маркетингови кампании и превърна бързото хранене в пълноценно аркадно преживяване.

📮 ClickUp Insight: 30% от работниците смятат, че автоматизацията може да им спести 1–2 часа седмично, а 19% смятат, че тя може да им освободи 3–5 часа за задълбочена и концентрирана работа. Дори и тези малки спестявания на време се натрупват: само два часа спестени седмично се равняват на над 100 часа годишно – време, което може да бъде посветено на творчество, стратегическо мислене или личностно развитие. 💯 С AI агентите на ClickUp и ClickUp Brain можете да автоматизирате работните процеси, да генерирате актуализации на проекти и да превърнете бележките си от срещи в практически следващи стъпки – всичко това в рамките на една и съща платформа. Няма нужда от допълнителни инструменти или интеграции – ClickUp ви предоставя всичко необходимо за автоматизиране и оптимизиране на работния ви ден на едно място. Използвайте готови или създайте персонализирани ClickUp AI Autopilot Agents 💫 Реални резултати: RevPartners намалиха разходите си за SaaS с 50% чрез консолидиране на три инструмента в ClickUp, получавайки унифицирана платформа с повече функции, по-тясно сътрудничество и единен източник на информация, който е по-лесен за управление и мащабиране.

5. Grab Philippines | Кампания „No Sweat Summer”

чрез Grab

В отговор на жегата във Филипините, Grab стартира кампанията „No Sweat Summer” (Лято без пот). В нея се появява потен герой, спасен от климатизираните автомобили и доставки на GrabCar.

Закачливите съобщения имаха голям отзвук, което доведе до почти 30% увеличение на транзакциите с GrabCar Saver в основните области. Това показа как уместността, хуморът и познаването на местните особености могат да доведат до награди и реален растеж.

🔍 Знаете ли? Стадният инстинкт е един от най-мощните двигатели в рекламата. Хората са по-склонни да се ангажират, когато видят, че другите правят същото.

6. Channel 4 | Какво да обмислим?

чрез Channel 4 в YouTube

Кампанията „Considering What?“ на Channel 4 за Параолимпийските игри в Париж през 2024 г. промени начина, по който публиката възприема параолимпийските атлети. Те бяха рекламирани като елитни състезатели, които се сблъскват със същите предизвикателства, с които се сблъскват всички атлети.

Тя критикува покровителствените похвали като „Тя е бърза... като се има предвид“. Спортистите Аарон Фипс, Дам Сара Стори и Емануел Ойинбо-Кокер помагат за разбиването на такива дискриминационни възприятия чрез своите постижения. С пускането си на няколко платформи, кампанията получи широко признание и значително увеличение на зрителската аудитория.

7. LEGO | Епична история, написана от деца

чрез BricksFanz

LEGO покани децата да напишат истории, чието действие се развива в LEGO City. Най-добрите истории бяха анимирани в официални видеоклипове, показващи въображението на децата като инструмент за разказване на истории за марката.

Родителите насърчаваха децата си да дават приоритет на творчеството, а кампанията задълбочи ангажираността, превръщайки съдържанието, създадено от потребителите, в изпипана маркетингова стратегия.

Полезен съвет: Можете да използвате ClickUp Brain като ваш личен AI инструмент за създаване на рекламни текстове, за да генерирате незабавно множество варианти на заглавия, слогани или описания на продукти. Просто въведете целта на кампанията си като подсказка, например „Напишете привлекателни заглавия за екологични почистващи продукти“ и наблюдавайте как се появяват идеите. Стартирайте новата си голяма рекламна идея с интелигентни, персонализирани предложения за текстове, използвайки ClickUp Brain

8. Old Spice | Мъжът, на когото вашият мъж би могъл да мирише

чрез LinkedIn

Кампанията „The Man Your Man Could Smell Like“ на Old Spice промени имиджа на Old Spice от остарял продукт от аптеката в смела, забавна и социално ориентирана марка. С участието на Isaiah Mustafa в ролята на гладко говорящия, облечен в кърпа „Old Spice Man“, рекламите умело се насочиха към жените, които често купуват продукти за мъже.

Бързите му монолози, абсурдният хумор и сюрреалистичните преходи в едно заснемане разчупиха традиционните модели на мъжката реклама. Въпреки това, истинското отличие беше, че Мустафа отговаряше директно на въпросите на феновете в реално време чрез персонализирани YouTube видеоклипове. Това съживи имиджа на марката с една незабравима реплика: Погледни своя мъж, а сега погледни мен.

9. Uber Eats | Получете почти всичко

чрез Uber Eats в YouTube

Uber Eats заложи на хумора и прозрачността с кампанията си „Get Almost, Almost Anything” (Получете почти всичко), показвайки какво би се случило, ако наистина доставяха „всичко”. В своите YouTube видеоклипове актрисата Никола Коуглън случайно призовава ухажор от 1800-те години. А актьорът Том Фелтън поръчва „магия”. Това подчертава защо „почти” често е достатъчно. Рекламите умело позиционират разширяващия се асортимент на Uber Eats (храни, дребни стоки, алкохол и др.), като същевременно се подиграват с хаоса при доставката на всичко.

🔍 Знаете ли? Креативността в рекламата често се оценява по пет основни критерия: символика, простота, точност, уникалност и артистичност. Те помагат да се определи колко ефективна и оригинална е една креативна идея.

10. British Airways | Рекламни билбордове на Windows

чрез LBB

British Airways проведе кампания извън дома, наречена „Windows“, в която бяха показани близък план снимки на пътници, гледащи през прозорците на самолета. Нямаше лого, слоган или CTA. Рекламите обърнаха обичайната история за пътуването, като се фокусираха върху емоциите вътре в самолета, а не върху пейзажа отвън. И тъй като BA се счита за емблематична, хората разпознаха марката веднага.

👀 Знаете ли, че: Според Forrester Research , за период от три години организациите, които използват ClickUp , са постигнали приблизително 384% възвръщаемост на инвестициите (ROI). Тези организации са генерирали около 3,9 милиона щатски долара допълнителни приходи чрез проекти, реализирани или подобрени с помощта на ClickUp.

11. Telstra | По-добро на по-добра мрежа

чрез Telstra в YouTube

Кампанията „Better on a Better Network“ на Telstra представя най-разширената мобилна мрежа в Австралия в серия от 26 забавни филма, заснети с техниката „стоп-моушън“. Всяка реклама представя различен регион и неговите ексцентрични обитатели. От тасманийски дяволи, които се превъплъщават в ролеви игри, до тийнейджърски готически какадута и мъжествени акациеви цветя, кампанията обхваща най-характерните кътчета на страната. Всяка 15-секундна реклама представя кратка история, която подчертава покритието на Telstra, позиционирайки я като нишка, която свързва австралийците.

🧠 Интересен факт: Рекламите с емоционален заряд активират повече области на мозъка, което води до по-силно кодиране на паметта и по-висока запомняемост на рекламата.

12. Volkswagen | Think Small (1959)

чрез Volkswagen

Кампанията „Think Small“ от 1959 г. представи VW Beetle на американския пазар, обсебен от големи, лъскави автомобили. Вместо да прикриват размера на Beetle, рекламите показваха малък автомобил, заобиколен от бяло пространство, подчертавайки неговата горивна ефективност, достъпна цена и надеждност.

Креативните ръководители Хелмут Кроне и Юлиан Кьониг се фокусираха върху възприеманите слабости на колата (размер и форма) и ги превърнаха в аргументи за продажба. Те използваха реалистични слогани като „Лимон“ или „Грозна е, но те отвежда до местоназначението“.

🔍 Знаете ли, че... Бизнесът генерира средно 8 долара печалба за всеки 1 долар, похарчен за Google Ads. Това доказва рентабилността на дигиталната реклама.

13. „Скици на истинската красота“ на Dove

чрез Dove

Емоционалната кампания „Real Beauty Sketches“ на Dove стартира през 2013 г. като късометражен филм. В нея участваше криминалистичен художник, който рисуваше жени, първо въз основа на техните собствени описания, а след това въз основа на описания, предоставени от непознати. Резултатите показаха, че жените са склонни да се оценяват по-строго, отколкото другите.

Този контраст предостави мощно визуално представяне на основното послание на кампанията: красотата често се определя от самовъзприятието, а не от реалността. Видеото спечели наградата Cannes Lions Grand Prix, което доведе до 6% увеличение на продажбите на Dove.

🧠 Интересен факт: В древността и през Средновековието рекламата е съществувала като практика на устно предаване. Първата стъпка към съвременната реклама е направена с развитието на печатарството през 15-ти и 16-ти век.

14. Heineken | Скучен телефон / Скучен режим

чрез Creativepool

Кампанията на Heineken насърчи хората да се откъснат от смартфоните си и да се свържат отново с реалния живот, особено по време на музикални събития на живо. В една забележителна акция марката използва интелигентно инфрачервената технология, за да предаде скрити съобщения, видими само чрез камерите на телефоните.

Когато посетителите на концерта вдигнаха телефоните си, за да записват, на екраните им се появиха тези невидими за окото съобщения. Като част от по-широката платформа Boring Phone, която включва размяна на телефони, стикери за камери и офлайн лов на съкровища, тя насърчава дигиталното детоксикиране.

🧠 Интересен факт: Един от най-известните рекламни плакати от Първата световна война показва фелдмаршал Лорд Китчънър, който призовава хората да се присъединят към британската армия. На него пише „БРИТАНЦИ: Лорд Китчънър ви иска“ и е част от рекламна кампания в списание. Визуалната му привлекателност е забелязана от други художници в САЩ, които заменят образа на Китчънър с този на чичо Сам!

15. Starburst | Всеки път различно

чрез Muse by Clios

След 12 години мълчание Starburst се завърна с кампанията „Different Every Time” (Всеки път различно). Това беше динамична, технологично ориентирана кампания, която отпразнува безкрайните възможности на бонбоните. С над 479 милиона комбинации от аромати в опаковка от 12 броя, марката използва тази разнообразност в своя полза.

Кампанията използва генеративна изкуствена интелигентност, за да създава постоянно променящи се реклами. От Snapchat AR лещи до плейлистите „chews-your-own-adventure“ на Spotify, феновете са поканени да изживеят Starburst чрез персонализирани пътешествия.

16. Coca-Cola | Сподели една Coca-Cola

чрез Coca-Cola

Кампанията „Share a Coke“ на Coca-Cola е една от най-емблематичните маркетингови инициативи в съвременната история. Всичко започна с една смела идея: да се замени класическото лого на Coca-Cola с имената на хората. От Австралия до останалата част на света, бутилките и кутиите бяха украсени с имена и прякори. Хората се наслаждаваха на тръпката да открият собствените си имена на рафтовете или да вземат бутилка за някой, за когото се грижеха.

Компанията се възползва от момента с интерактивни преживявания. QR кодовете върху опаковките и дигиталните инструменти позволяват на хората да персонализират бутилките си, да създават видеоклипове и меми и дори да споделят онлайн спомени, свързани с Кока-Кола.

Често срещани видове кампании (и къде да ги използвате)

Видовете кампании варират в зависимост от целта, аудиторията и платформата. Всяка от тях има уникална цел, като ви помага да се свържете ефективно с аудиторията си.

Ето някои от най-често срещаните видове маркетингови кампании и къде са най-ефективни. 👇

Кампании за популяризиране на марката: Целят да представят или затвърдят идентичността на марката. Те са идеални за платформи с широк обхват като телевизия, YouTube и билбордове.

📌 Пример: Кампанията „Shot on iPhone“ на Apple показва качеството на камерата, като същевременно дискретно засилва престижа на марката чрез съдържание, създадено от потребителите.

Кампании за пускане на продукт: Представя нов продукт или услуга в интегрирани медии, за да се създаде бързо вълнение.

📌 Пример: Nike пусна на пазара обувки със самозавързващи се връзки, като използва тийзъри в социалните медии, партньорства с влиятелни личности и PR трикове, за да предизвика интерес.

Маркетингови кампании, ориентирани към резултатите: Стимулират конкретни действия като кликвания, регистрации или покупки, процъфтяват на дигитални платформи като Google Ads, Meta или имейл.

📌 Пример: Кампанията Chili’s Big Smasher BurgerTime рекламираше менюто си за 10,99 долара. С над 8000 часа игра в рамките на само 20 дни, кампанията превърна забавлението в посещаемост, стимулирайки реални покупки, като същевременно запази забавния характер.

Кампании за социална осведоменост: Създават осведоменост по социални или екологични въпроси, често се реализират чрез PR, социални медии и партньорства с нестопански организации.

📌 Пример: ALS Ice Bucket Challenge, която се превърна в световен хит, за да повиши осведомеността и да събере средства за ALS чрез социалните медии и участието на знаменитости.

Експериментални кампании: Осигуряват потапящи, реални взаимодействия, често подсилени чрез споделяне в социалните мрежи.

📌 Пример: Кампанията „Pride in the Park“ на Lululemon , в която те създадоха потапяща арт инсталация в Hudson River Park и организираха йога сесии за общността, насърчавайки хората да споделят преживяването си в Instagram, използвайки #ProudAndPresent.

Как да планирате и проследявате успешни рекламни кампании

Най-добрите рекламни кампании изглеждат лесни – остроумни текстове, зашеметяващи визуални ефекти, перфектно синхронизиране. Но зад всяка запомняща се реклама стои екип, който се занимава с брифинги, ревизии, одобрения, медийни графици и промени в последния момент.

Така не само губите ефективност, но и рискувате забавяния в стартирането и недоразумения, които могат да провалят дори и най-силната концепция.

ClickUp свързва точките като първото в света конвергентно AI работно пространство. То служи като ваше централизирано работно пространство за планиране, възлагане, писане, преглед и проследяване на всеки детайл от стратегията на вашата рекламна кампания, всичко това с помощта на AI.

Софтуерът за управление на маркетингови проекти ClickUp също така елиминира разпръскването на работата, като обединява цялостното изпълнение на кампанията в едно работно пространство. Вашият екип вижда 100% контекста на всеки етап – от първоначалния брифинг до окончателното отчитане и проследяване. Креативните екипи могат да си сътрудничат по отношение на активите, докато мениджърите на клиентски сметки проследяват одобренията и медийните екипи планират разположението.

Нека разгледаме стъпките за планиране на маркетингова кампания.

Стъпка 1: Обсъдете идеи за кампании с AI

Всяка успешна рекламна кампания започва с искра: идея, послание или визуална концепция. Тук на помощ идват тези инструменти за управление на кампании.

Добавете различни елементи в ClickUp Whiteboards за по-ефективно мозъчно буря

Използвайте ClickUp Whiteboards, за да начертаете основните елементи на вашата маркетингова пътна карта:

Създайте нова бяла дъска от страничната лента → Кликнете върху + Нова бяла дъска

Използвайте лепящи се бележки, стрелки и фигури , за да очертаете целите на кампанията, проблемите на аудиторията, специфичните за платформата формати (като Instagram Reels срещу YouTube Shorts) и рекламните акценти.

Сътрудничество в реално време и възможност за целия ви екип да се включи, да оставя коментари или да премества елементи

🚀 Полезен трик: Вътре в Whiteboards, ClickUp Brain може да генерира идеи за теми на кампании въз основа на прост подсказ (например, Дайте ми пет идеи за лятна кампания за грижа за кожата) или дори да предложи визуални концепции или изображения, които да насочат вашия дизайнерски екип. Създавайте изображения в Whiteboards с помощта на ClickUp Brain

Пишете и сътрудничете си, използвайки гъвкавите Docs

След като посоката на кампанията ви е ясна, преминете към ClickUp Docs + ClickUp Brain, за да превърнете идеите в реално съдържание и планове:

Напишете творчески брифинги , сценарии за реклами, начертайте сценария на видеото си или избройте ключовите резултати.

Маркирайте членовете на екипа за обратна връзка или разпределете секции като CTA или съобщения на марката.

Добавете коментари за обратна връзка или разяснения, за да остане всичко на едно място.

Ако имате задача за действие в документа си, просто маркирайте секцията и я възложете на вашия копирайтър или дизайнер, като използвате ClickUp Assign Comments.

Да предположим, че вашият екип е приключил стратегическа сесия на Whiteboards за следващата ви сезонна кампания. Отворете документ и започнете да създавате творческия бриф директно в него. Ръководителят на марката добавя тон и позициониране, копирайтърът изготвя заглавия и сценарии, а дизайнерът изброява ключовите резултати.

Използвайте ClickUp Brain с ClickUp Docs, за да усъвършенствате и доусъвършенствате вашите идеи и съдържание.

Можете също да използвате ClickUp Brain в Docs, за да:

Създайте множество варианти на заглавия, теми на имейли или надписи в социалните мрежи, съобразени с вашия тон.

Обобщете дългите брифинги за кампаниите в точки за преглед от ръководството.

Подобрете съобщенията си, като помолите ClickUp Brain да направи текста ви по-убедителен, кратък или съобразен с конкретна личност.

Използвайте множество LLM модели, включително ChatGPT, Gemini, Claude и други в Brain, за да ги използвате за проучвания, редактиране и други дейности.

Достъп до водещи LLM на едно място с ClickUp Brain, AI платформата на ClickUp.

Стъпка 2: Начертайте графика на кампанията си

Кампания без график е просто списък с желания. Използвайте ClickUp Gantt View, за да визуализирате зависимостите. Това помага да се предотвратят затрудненията и да се запазят реалистични крайните срокове.

Преглеждайте задачи, графици и зависимости между проектите с Gantt Chart View на ClickUp.

Например, ако финализирате графика на промоцията „Отново на училище“, можете да използвате диаграма на Гант, за да планирате задачите, да зададете зависимости и да визуализирате критичния път.

А ако предпочитате списъци, можете да използвате ClickUp List View, за да управлявате задачите по кампанията с ясни приоритети, отговорни лица и крайни срокове, което е идеално за календари с съдържание, варианти на реклами или задачи, специфични за даден канал.

ClickUp Brain действа като ваш стратегически асистент

Изпробвайте ClickUp Brain, за да изготвите цялата си рекламна кампания.

Ето как да използвате изкуствен интелект в рекламата при планиране на графици:

Избройте резултатите за пускането на нов продукт или сезонна кампания (например, какво трябва да създадем за кампанията за Черния петък?).

Направете примерни графици, за да имате преднина в планирането на проекта.

Разделете сложните идеи на малки задачи

Използвайте ClickUp Brain, за да следите напредъка и да разпределяте задачи на членовете на екипа

Челси Бенет, мениджър по ангажираност с марката в Lulu Press, споделя своя опит: Платформата за управление на проекти е от съществено значение за маркетинговия екип и ние я обичаме, защото ни помага да поддържаме връзка с другите отдели. Използваме ClickUp буквално всеки ден, за всичко. Тя е била много полезна за нашия творчески екип и е направила работния им процес по-добър и по-ефективен. Платформата за управление на проекти е от съществено значение за маркетинговия екип и ние я обичаме, защото ни помага да поддържаме връзка с другите отдели. Използваме ClickUp буквално всеки ден, за всичко. Тя е била много полезна за нашия творчески екип и е направила работния им процес по-добър и по-ефективен.

Стъпка 3: Повторно използвайте работните процеси на кампаниите с шаблони

Получете безплатен шаблон Обединете цялото планиране на кампаниите под един покрив с шаблона за управление на маркетингови кампании на ClickUp.

Провеждате подобни кампании за имейл, социални или платени медии? Спестете време, като използвате шаблона за управление на маркетингови кампании на ClickUp. Той включва седем персонализирани статуса, включително Блокиран, Отменен, Завършен, Изпълнен и В процес, за да помогне на екипите да следят точния етап на всяка задача от кампанията.

Този шаблон за маркетингов план включва и 11 персонализирани полета, като Окончателно съдържание, Чернова, Референция, Одобрение и Назначен екип. Те ви позволяват да записвате важната информация за всяка задача и да визуализирате ясно напредъка на кампанията през различните етапи на преглед.

⚡ Архив с шаблони: Шаблонът за реклама на ClickUp е идеалният начин да обмислите идеи и стратегии, да приоритизирате задачите и да следите показателите за ефективност. Шаблонът за реклама ускорява планирането и гарантира, че ще достигнете целевата си аудитория навреме.

Стъпка 5: Автоматизирайте работния си процес

Ако сте уморени да преследвате хората за актуализации, настройте ClickUp Automations + AI Agents, за да се справят с напомнянията, автоматичното възлагане на задачи при промяна на статуса и уведомяването на заинтересованите страни, когато е необходимо тяхното одобрение.

Създайте персонализирани автоматизации в ClickUp, които да съответстват на вашите маркетингови работни процеси

Ето как да настроите персонализирана автоматизация в ClickUp:

Кликнете върху бутона ⚙️ Автоматизиране (в горния десен ъгъл)

Изберете или настройте автоматизация: Когато статуса е Необходима проверка , възложете на творческия директор Когато задачата е просрочена, изпратете напомняне на възложителя Когато задачата е маркирана като Завършена , преместете я в следващата фаза

Когато статуса е Необходима проверка , възложете на креативния директор.

Когато задачата е просрочена, изпратете напомняне на отговорното лице.

Когато задачата е маркирана като Завършена, преместете я в следващата фаза.

Когато статуса е Необходима проверка , възложете на креативния директор.

Когато задачата е просрочена, изпратете напомняне на отговорното лице.

Когато задачата е маркирана като Завършена, преместете я в следващата фаза.

Освен традиционните автоматизации, базирани на правила, AI агентите на ClickUp въвеждат по-адаптивен и интелигентен слой във вашия работен процес.

Вместо да чакат прости тригери, AI агентите интерпретират контекста на задачите, разбират намерението и предприемат проактивни действия въз основа на това, което откриват – независимо дали това е сигнализиране за липсващи подробности в брифинга, създаване на списъци за проверка, пренаписване на описания на задачи съгласно вашите вътрешни стандарти или автоматично координиране на многоетапни работни процеси.

Те могат да наблюдават модели, да предвиждат закъснения, да преразпределят работа, да коригират графици и да комуникират на естествен език с обобщения или актуализации, които предават човешкото докосване. Накратко, докато автоматизациите се занимават с предвидимото, AI агентите се занимават с неясните неща, превръщайки вашето работно място от реактивни тригери в истински интелигентно управление на работния процес.

Стъпка 6: Следете резултатите от кампанията с табла за управление

Видимостта на ефективността на кампанията помага на екипите да останат съгласувани и да реагират по-бързо на най-важните неща.

Създайте табло в ClickUp за вашата рекламна кампания, което показва ключови KPI, включително импресии, конверсии, статус на рекламните материали, маркетингов бюджет и др. Добавете карти като ленти за напредък за създаване на активи, проследяване на целите за резултатите на екипа и диаграми за специфичната за платформата производителност.

Проследявайте вашите маркетингови показатели и възвръщаемостта на инвестициите с таблата за управление на ClickUp

За да създадете персонализиран табло за кампании:

От страничната лента → Кликнете върху Табла → + Ново табло

Графика за изпълнение на задачи: Проследявайте напредъка на активите Проследяване на цели: Наблюдавайте творческите етапи Кръгови или лентови диаграми: Сравнявайте ефективността на рекламите и Добавете следните карти:Проследявайте напредъка на активитеНаблюдавайте творческите етапиСравнявайте ефективността на рекламите и маркетинговите KPI

Диаграма за изпълнение на задачи: Проследявайте напредъка на активите

Проследяване на цели: Следете творческите постижения

Кръгови или лентови диаграми: Сравнете ефективността на рекламите и Сравнете ефективността на рекламите и маркетинговите KPI

Свържете подходящи списъци или папки, за да извличате данни в реално време.

Диаграма за изпълнение на задачи: Проследявайте напредъка на активите

Проследяване на цели: Следете творческите постижения

Кръгови или лентови диаграми: Сравнете ефективността на рекламите и Сравнете ефективността на рекламите и маркетинговите KPI

🚀 Бърз трик: Провеждането на кампания означава едновременно да се справяте с активи, обратна връзка, проучвания и творчески идеи. ClickUp Brain MAX ви помага да се фокусирате върху всичко това. Свържете вашите инструменти на трети страни за подобрено работно пространство с ClickUp Brain MAX Ето как: Търсете незабавно резюмета на кампании, творчески ресурси, медийни планове и обратна връзка от клиенти в ClickUp, Google Drive, Dropbox и всички свързани приложения – вече не е нужно да претърсвате папки, когато клиент поиска рекламния текст „версия 3“.

Използвайте Talk to Text , за да актуализирате статуса на кампаниите, да възлагате творчески задачи или да обмисляте слогани с глас – без да използвате ръцете си, докато преглеждате макети или се подготвяте за разговори с клиенти.

Заменя десетки несвързани AI инструменти като ChatGPT, Claude и Gemini с едно единствено контекстуално решение, което наистина разбира контекста на вашата кампания, а не само дава общи маркетингови съвети. Опитайте ClickUp Brain MAX – изкуственият интелект, който познава вашите бранд насоки, минали кампании и работни процеси на екипа. Откажете се от разрастването на AI инструментите още днес.

Уроци от най-добрите примери за маркетингови кампании

Искате следващата ви рекламна кампания да бъде успешна? Ето какво ни учат някои от най-добрите стратегии за промотиране:

Заложете на изненадата: Неочаквани сътрудничества (като грим за трупове + грижа за кожата) бързо привличат вниманието.

Разкажете история: Независимо дали става дума за децата на LEGO или момчето с кърпата на Old Spice, историите остават в паметта.

Направете я интерактивна: От игри до отговори на живо, нека вашата аудитория да участва

Възползвайте се от културата: Използвайте тенденциите, носталгията или местния хумор, за да постигнете незабавна свързаност.

Бъдете човечни: хуморът, емоциите и странностите от реалния живот винаги побеждават техническите характеристики на продуктите.

Обърнете сценария: Обърнете обичайното послание или изтъкнете нова гледна точка, за да се отличите.

Не прекалявайте с рекламата: Понякога фините неща (като прозоречните билбордове на BA) казват всичко.

Оставете потребителите да водят: Съдържание, създадено от потребители = автентично ангажиране и лоялност към марката

