Топ 10 AI инструменти за създаване на рекламни текстове, които ще подобрят вашите маркетингови кампании

Уморени ли сте да се борите, за да направите рекламния си текст забележим? Инструментите за създаване на рекламни текстове, базирани на изкуствен интелект, са вашият пряк път към бързото създаване на завладяващи рекламни текстове.

Според скорошен доклад на Dentsu CMO 79% от маркетинг директорите са съгласни, че „в свят, в който рекламите са по-лесни за игнориране, е по-важно от всякога да забавляваме и ангажираме потребителите”.

Години на цифрово претоварване са затъпили нашите невронни пътища до такава степен, че все по-нови рекламни съдържания са необходими, за да се постигне същият „допаминов удар“ (прочетете „ангажираност на аудиторията“).

Тази промяна поставя предизвикателство пред маркетолозите и копирайтърите да създават иновативни рекламни текстове, които бързо привличат вниманието. Инструментите за копирайтинг с изкуствен интелект са създадени, за да отговорят на това търсене. В тази статия ще разгледаме 10-те най-добри инструмента за копирайтинг с изкуствен интелект, които ще ви помогнат да спестите време при писането на убедителни рекламни текстове и публикации в социалните мрежи с висока конверсия.

⏰ 60-секундно резюме Ето обобщение на 10-те най-добри AI инструмента за създаване на рекламни текстове: ClickUp (Най-доброто за интегрирано с AI съдържание и управление на проекти за кампании) Jasper (най-добър за ремиксиране и преработване на съществуващо съдържание) Copy. ai (Най-доброто за персонализирани настройки на тон и стил, за да се гарантира последователен глас на марката) Anyword (Най-доброто за рекламно съдържание, ориентирано към резултатите) Wordtune (най-добър за пренаписване и усъвършенстване на съществуващи рекламни текстове) Writesonic (най-добър за създаване на рекламни текстове и целеви страници) AdZis (Най-добър за автоматизация на рекламни текстове за електронна търговия) Smart Copy от Unbounce (най-доброто за рекламни текстове, насочени към конверсия) Copysmith Rytr (Най-добър за генериране на висококачествено кратко съдържание) Jacquard (по-рано Phrasee) (Най-добър за персонализиране на реклами и съобщения в социалните медии)

Когато избирате инструменти за управление на реклами, базирани на изкуствен интелект, обърнете внимание на функциите, които отговарят на променените предпочитания на съвременната аудитория.

Ето какво да търсите в инструментите за копирайтинг с изкуствен интелект:

Персонализация и таргетиране : Персонализацията за конкретни демографски групи задейства механизми, които стимулират допамина, като прави съдържанието увлекателно и ангажиращо.

Креативност чрез данни : AI маркетинговите инструменти трябва да предлагат разнообразни предложения за формулировки, тон и стил, за да отговорят на по-високите прагове на ангажираност на днешните потребители.

AI възможности: Потърсете софтуер за AI копирайтинг, който използва усъвършенствани Потърсете софтуер за AI копирайтинг, който използва усъвършенствани AI техники, като обработка на естествен език, за да създава висококачествено съдържание.

Емоционално задвижван език : Най-добрите AI инструменти използват познания от неврологията, за да включват емоционални тригери, които привличат вниманието. Например, фокусирането върху „новостта“ или „изненадата“ генерира допаминова реакция, както е подчертано в : Най-добрите AI инструменти използват познания от неврологията, за да включват емоционални тригери, които привличат вниманието. Например, фокусирането върху „новостта“ или „изненадата“ генерира допаминова реакция, както е подчертано в проучвания за ангажираността на потребителите.

Лесно интегриране: Потребителски интерфейс, който се интегрира безпроблемно с платформи като Google Ads или Facebook, гарантира, че инструментът е практичен и ефективен.

Като се фокусирате върху тези функции, можете да генерирате AI копия, които привличат вниманието дори на най-внимателната аудитория.

👀 Знаете ли, че... През 70-те години на миналия век средният американец е виждал 500 реклами дневно, а днес вижда до 5000 на ден!

Ето 10-те най-добри AI инструмента за копирайтинг, които се отличават с уникалните си функции, лесни за използване интерфейси и способност да генерират висококачествено съдържание, съобразено с вашите нужди:

1. ClickUp (Най-доброто за интегрирано с AI управление на съдържание и проекти)

ClickUp, като универсално приложение за работа, е полезно за маркетинговите екипи, които търсят унифицирана платформа за управление на рекламни текстове, процеса на създаване на съдържание и работните потоци на проектите, всичко това подкрепено от изкуствен интелект.

Бързодействащият екип на Cartoon Network, отговарящ за социалните медии, използва ClickUp като единствен източник на информация и удвои производителността си за 50% по-малко време с екип от същия размер! Ето всички функции, които са използвали:

Софтуерът за управление на маркетингови проекти ClickUp е чудесно място, от което да започнете. Той позволява на екипите да управляват рекламните си кампании безпроблемно и съвместно.

Свържете вашите маркетингови планове директно със задачите, които ги движат напред, с всички функции на софтуера за управление на маркетингови проекти ClickUp.

Можете да планирате кампании, да проследявате напредъка и да управлявате всички свързани задачи на едно централизирано място. Това означава, че екипите могат да разделят създаването на рекламни текстове на конкретни, проследими задачи с ясни срокове и задачи.

ClickUp Brain

Вътрешният AI асистент на ClickUp, ClickUp Brain, е ключов фактор за маркетолозите. Можете да го използвате, за да генерирате ефективно привлекателно рекламно съдържание.

Просто въведете основните данни, като целева аудитория, характеристики на продукта и желания тон, за да създадете бързо привлекателен текст, съобразен с вашите конкретни маркетингови нужди.

Създавайте привлекателни рекламни текстове с ClickUp Brain

Инструментът за изкуствен интелект използва усъвършенствани алгоритми, за да генерира привлекателно и целенасочено рекламно съдържание, като анализира успешни рекламни шаблони, тенденции в поведението на потребителите и езикови модели. И тъй като е интегриран във вашия работен процес, можете да го използвате, за да извличате информация от съществуващи документи за проучвания на клиенти, анализ на конкуренти и др.

Шаблон за реклама на ClickUp

Освен това, с шаблона за реклами на ClickUp е лесно да създавате впечатляващи реклами, които се открояват. Това гарантира, че рекламите ви са в съответствие с уникалния глас на вашата марка.

Изтеглете този шаблон Избягвайте да започвате от нулата, докато създавате рекламните си текстове с шаблона за реклами на ClickUp.

Този шаблон ви помага да обмислите нови стратегии за рекламни кампании, да организирате и поддържате платени планове, да приоритизирате задачите и да следите показателите за ефективност, за да гарантирате максимална възвръщаемост на инвестициите.

Можете да проследявате напредъка на всяка реклама, като маркирате статуса на задачите като „Изпълнение“, „Активна“, „Нова заявка“, „Изследване“ и „Завършена“.

„Преди автоматизацията, когато копирайтърът завършеше задача, ние трябваше ръчно да съобщим на висшестоящите, че копието е готово. Това можеше да отнеме 36 часа. Сега е страхотно, защото целият екип следи ежедневните си задачи в ClickUp.“

„Преди автоматизацията, когато копирайтърът завършеше задача, ние трябваше ръчно да съобщим на ръководството, че копието е готово. Това можеше да отнеме 36 часа. Сега е страхотно, защото целият екип следи ежедневните си задачи в ClickUp.“

Най-добрите функции на ClickUp

Улеснете безпроблемната комуникация в екипа си, като използвате ClickUp Chat , за да обсъждате стратегии за рекламни кампании, да споделяте новини и да задавате бързи въпроси.

Поддържайте визуален преглед на времевата рамка на рекламното съдържание с диаграмите на Гант на ClickUp и проследявайте крайните срокове, важните етапи и зависимостите във всичките си рекламни кампании.

Модифицирайте и финализирайте маркетинговия текст с помощта на ClickUp Docs , получавайте обратна връзка чрез коментари и внедрявайте промените в същата платформа.

Оптимизирайте управлението на продажбите и маркетинга , като проследявате ефективността на кампаниите и въздействието на рекламните кампании с помощта на ClickUp Dashboards.

Интегрирайте ги с инструменти като Google Workspace и платформи за социални медии, използвайки интеграциите на ClickUp, за да наблюдавате и оптимизирате рекламите директно, подобрявайки ефективността на кампанията.

Ограничения на ClickUp

Наборът от функции е обширен и потребителите може да се сблъскат с крива на обучение.

Цени на ClickUp

Безплатни завинаги

Без ограничения : 7 $/месец на потребител

Бизнес : 12 $/месец на потребител

Enterprise : Свържете се с нас за цени

ClickUp Brain: Добавете към всеки платен план за 7 долара на потребител на месец.

Оценки и рецензии за ClickUp

G2: 4,7/5 (над 9500 рецензии)

Capterra: 4,6/5 (над 4000 рецензии)

💡 Професионален съвет: За да автоматизирате управлението на кампаниите, настройте ClickUp Automations да изпраща известия, когато задачата за създаване на рекламен текст премине към следващия етап. Това гарантира, че екипът ще остане съгласуван и сроковете ще бъдат спазени.

2. Jasper (Най-добър за ремиксиране и преработване на съществуващо съдържание)

Jasper е усъвършенстван AI инструмент, създаден да помага при създаването на съдържание. Brand Voice на Jasper има функция за запаметяване, с която можете да го научите на подробностите за вашите продукти, услуги и аудитория, както и функция за тон и стил, с която можете да научите Jasper на тона на вашата марка.

Като маркетинг специалист, можете да въведете кратко описание на вашата целева аудитория, платформа и цели, а Jasper ще създаде няколко варианта. Екипите могат бързо да редактират или усъвършенстват тези чернови, за да съответстват на гласа на марката.

Най-добрите функции на Jasper

Използвайте аналитични инструменти, за да проследявате ефективността на съдържанието, като получавате информация за показателите за ангажираност и поведението на аудиторията.

Преобразувайте съществуващото съдържание в различни формати, например превърнете публикация в блог в откъси за социални медии или бюлетини по електронна поща.

Интегрирайте ги с популярни платформи като Meta Ads Manager и Google Ads за безпроблемно управление на рекламите.

Ограничения на Jasper

Първоначалната настройка на тона и аудиторията може да изисква подробна персонализация.

Цени на Jasper

Безплатно: 7-дневен пробен период

Създател : 49 $/потребител на месец

Pro : 69 $/потребител на месец

Бизнес: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Jasper

G2: 4,7/5 (над 1000 рецензии)

Capterra: 4. 8/5 (над 1500 рецензии)

3. Copy. ai (Най-добър за персонализирани настройки на тон и стил, за да се гарантира последователен глас на марката)

Повишете конверсиите с висококачествени текстове, генерирани от Copy. ai. Този инструмент може бързо и ефективно да генерира текстове за широк спектър от писмени съдържания – от привлекателни рекламни текстове до убедителни публикации в блогове. Идеален за кратки съдържания като заглавия, слогани, тагове за заглавия, мета описания и описания на реклами.

Потребителите могат да въведат конкретни параметри като тон, стил и целева аудитория, за да гарантират, че генерираното съдържание съответства на идентичността на тяхната марка и генерира варианти за A/B тестване.

Най-добрите функции на Copy. ai

Автоматизирайте задачите по създаване на съдържание, като оптимизирате маркетинговите и продажбените операции.

Създавайте съдържание на над 25 езика, което го прави идеален за бизнеса с глобална аудитория.

Използвайте централизирано хранилище за фирмена информация, което може да бъде интегрирано в съдържанието.

Ограничения на Copy.ai

Масовото генериране на съдържание може понякога да изисква ръчно редактиране за по-голяма прецизност.

Цени на Copy. ai

Безплатни завинаги

Стартово ниво: 49 $/месец

Разширено: 249 $/месец

Предприятие: Персонализирани цени

Copy. ai оценки и рецензии

G2: 4,7/5 (над 150 рецензии)

Capterra: 4. 4/5 (50+ отзива)

4. Anyword (Най-доброто за рекламно съдържание, ориентирано към резултатите)

Създаден специално за маркетинг специалисти, Anyword дава приоритет на стратегиите, базирани на данни. Той генерира рекламни текстове и прогнозира тяхната ефективност, което позволява създаването на ключови послания, които резонират с целевата аудитория.

Anyword позволява целенасочено копирайтинг в различни сегменти и може да класифицира всяка вариация на заглавието въз основа на прогнозираните кликвания (CTR), което помага за вземането на информирани решения.

Най-добрите функции на Anyword

Персонализирайте съобщенията чрез профили на клиенти за реклами, насочени към конкретна аудитория.

Създавайте реклами, оптимизирани за Google, Facebook и LinkedIn, като се възползвате от многоканалната поддръжка на инструмента.

Подобрете резултатите от рекламните кампании, като използвате възможностите за A/B тестване, базирани на данни.

Ограничения на Anyword

Текстовете, генерирани от изкуствен интелект, все още носят изкуствен тон, който не притежава нюансите на текстовете, написани от хора.

Въпреки че поддържа няколко езика, основният му фокус е върху английския, което може да не е подходящо за пазари, където не се говори английски.

Цени на Anyword

Стартово ниво: 49 $/месец на потребител

Базирани на данни: 99 $/месец на потребител

Бизнес: 499 $/месец на потребител

Предприятие: Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Anyword

G2: 4. 8/5 (над 1000 рецензии)

Capterra: 4. 8/5 (350+ отзива)

5. Wordtune (Най-доброто за пренаписване и усъвършенстване на съществуващи рекламни текстове)

чрез Wordtune

Wordtune е специализиран в усъвършенстването на съществуващ текст, като предлага ясни, кратки и привлекателни алтернативи. Това позволява на потребителите да превърнат обикновени блог публикации и идеи за съдържание в изпипани текстове.

Функцията за обобщаване позволява на маркетолозите да превърнат идеите за съдържание в кратки съобщения, които привличат вниманието и стимулират ангажираността. Разширенията за браузъра се интегрират с инструменти като Google Docs и Gmail, като осигуряват гладка работа на маркетолозите, които сътрудничат по кампанията.

Най-добрите функции на Wordtune

Подобрете яснотата, тона и стила на съществуващия текст, вместо да създавате от нулата въз основа на предложенията за пренаписване.

Преминавайте лесно от официален към неформален тон, за да адаптирате текста си към различни маркетингови контексти.

Адаптирайте съдържанието към конкретните нужди на аудиторията, като поддържате последователен езиков стил.

Ограничения на Wordtune

Въпреки че Wordtune е отличен в усъвършенстването на текстове, той не създава дълги текстове.

Цени на Wordtune

Безплатни завинаги

Разширено: 13,99 $/потребител на месец

Без ограничения: 19,99 $/потребител на месец

Екипи: 15,99 $/потребител на месец

Оценки и рецензии за Wordtune

G2: 4. 6/5 (над 150 отзива)

Capterra: 4. 4/5 (50+ отзива)

6. Writesonic (Най-добър за създаване на рекламни текстове и целеви страници)

Спрете да се задоволявате с шаблонизирани рекламни текстове. Writesonic, инструмент за писане на рекламни текстове с изкуствен интелект, генерира персонализирани варианти на рекламни текстове въз основа на конкретните цели на вашата кампания, помагайки на маркетолозите да създават креативни рекламни текстове бързо и без усилие.

Те разполагат с функция за обработка на естествен език и използват уеб данни в реално време, което гарантира, че генерираното съдържание е уместно и фактически точно.

Въз основа на кратко описание на продукта, Writesonic може да генерира варианти, съобразени с целите на вашата кампания.

Най-добрите функции на Writesonic

Изберете от над 80 шаблона, пригодени за различни видове идеи за съдържание, които ускоряват процеса на писане.

Създавайте реклами на над 25 езика и ги интегрирайте безпроблемно с популярни маркетингови инструменти.

Уверете се, че генерираното съдържание е богато на ключови думи и е подходящо за търсачките, като използвате вградените инструменти за SEO оптимизация.

Ограничения на Writesonic

Някои резултати може да се наложи да бъдат допълнително редактирани, за да отговарят на конкретни стандарти на марката.

Новите потребители може да се сблъскат с трудности при усвояването на платформата поради разнообразието от функции и възможности, които тя предлага.

Цени на Writesonic

Безплатни завинаги (до 25 кредита)

Индивидуален: 20 $/месец на потребител

Стандартен: 99 $/месец на потребител

Предприятие: Персонализирани цени

AI + Услуга за създаване на съдържание от хора: 2000 долара на месец за пет потребители

Оценки и рецензии за Writesonic

G2: 4,7/5 (над 1500 отзива)

Capterra: 4. 8/5 (над 2000 рецензии)

7. AdZis (Най-доброто за автоматизация на рекламни текстове за електронна търговия)

Времето тече, а вашата маркетингова кампания се нуждае от стотици варианти на рекламни текстове. Ръчното изработване на всеки един от тях просто не е възможно.

AdZis се отличава с изключителната си функция: създаване на рекламно съдържание на едро, която позволява на бизнеса да има достъп до маркетингови текстове и описания на хиляди продукти. Възможността му да автоматизира описанията на продукти, заглавията и промоционалните съобщения го прави предпочитан инструмент за онлайн търговците, които искат да подобрят своите усилия в областта на дигиталната реклама.

Най-добрите функции на AdZis

Оптимизирайте описанията на продуктите за SEO въз основа на вашите нужди в областта на електронната търговия.

Гарантирайте по-високо качество на съдържанието, като комбинирате съдържание, генерирано от AI, с редактиране от човек.

Интегрирайте ги с популярни платформи за електронна търговия като Shopify и Magento, за да осигурите гладък работен процес.

Ограничения на AdZis

Може да не е подходящо за типове съдържание, които не са свързани с електронната търговия.

За собствениците на малки фирми с ограничен бюджет ценовата структура може да се счита за скъпа.

Цени на AdZis

Описания на продукти от ниво 2 (стандартни): 60 долара за 100 продукта

Описания на продукти от ниво 3 (експертно): 3 до 8 долара/продукт

Услуги за управление на пакети DFY (Done for you): 99 $/месец

Оценки и рецензии за AdZis

G2: Недостатъчно оценки

Capterra: Няма налични оценки

Знаете ли, че: Според проучване, приблизително 40% от маркетолозите са заявили, че използват софтуерни инструменти с изкуствен интелект за създаване на съдържание за социалните медии.

8. Smart Copy от Unbounce (най-доброто за рекламни текстове, насочени към конверсия)

Smart Copy разполага с обширна библиотека от над 45 персонализирани шаблона за различни видове съдържание, включително маркетингови текстове, имейл кампании и публикации в социалните медии. Това позволява на потребителите бързо да генерират висококачествено съдържание, съобразено с техните маркетингови цели.

Кликванията върху рекламите във Facebook, Instagram и LinkedIn пренасочват потенциалните клиенти само с няколко кликвания към персонализираната за кампанията целева страница, което оптимизира коефициента на конверсия.

Smart Copy се интегрира безпроблемно с целевите страници на Unbounce и други маркетингови платформи, опростявайки работния процес от създаването до публикуването на рекламни кампании и създаването на съдържание за реклами и публикации в социалните медии.

Най-добрите функции на Unbounce Smart Copy

Достъп до функциите на Smart Copy директно в браузъра си за създаване на съдържание в движение в различни приложения.

Използвайте Content Expander, за да добавите дълбочина към рекламните текстове и предварително създадени шаблони за различни видове реклами на различни платформи, включително Google Ads и публикации в социалните медии.

Създайте уеб страница, адаптирана за мобилни устройства, без да пишете код.

Ограничения на Unbounce Smart Copy

Разширените функции са по-ефективни само когато се комбинират с целеви страници на Unbounce.

Цени на Unbounce Smart Copy

Build: 99 $/месец

Експеримент: 149 $/месец

Оптимизиране: 249 $/месец

Агенция: 499 $/месец

Оценки и рецензии за Unbounce Smart Copy

G2: 4. 4/5 (350+ отзива)

Capterra: 4,5/5 (над 250 рецензии)

9. Copysmith Rytr (Най-добър за генериране на висококачествено кратко съдържание)

Като ваш AI асистент, Copysmith Rytr пресъздава вашия стил на писане, като анализира пример от вашите текстове. Това гарантира, че генерираното AI съдържание съответства на вашия стил. Можете също да създадете няколко персонализирани стила, подходящи за различни сценарии, проекти или клиенти.

Освен това, изберете желания тон от над 20 опции, което ви позволява да създадете персонализирани съобщения, които да резонират с конкретни аудитории.

Най-добрите функции на Copysmith Rytr

Създавайте съдържание, където и да пишете, с помощта на разширението за Chrome на Rytr.

Създавайте AI съдържание, подходящо за над 30 различни случая на употреба, като генерирате типове съдържание, които надхвърлят обикновения рекламен текст.

Настройте нивото на креативност на генерираното съдържание, което позволява по-пряко или по-творческо представяне в зависимост от нуждите на рекламната кампания.

Copysmith Rytr ограничения

Rytr може да има затруднения с създаването на задълбочени статии или сложни разкази в сравнение с други специализирани AI инструменти за писане.

Качеството на генерираното съдържание варира, което изисква допълнителна редакция за усъвършенстване.

Цени на Copysmith Rytr

Безплатни завинаги

Без ограничения: 9 $/потребител на месец

Премиум: 29 $/потребител на месец

Copysmith Rytr оценки и рецензии

G2: 4,7/5 (над 500 отзива)

Capterra: Недостатъчно рецензии

10. Jacquard (Най-добър за персонализиране на реклами и съобщения в социалните медии)

Jacquard.com, по-рано Phrasee, позволява на маркетолозите да генерират персонализирани и съответстващи съобщения в различни канали в голям мащаб. С фокус върху маркетинга на жизнения цикъл, Jacquard помага комуникацията с клиентите да остане релевантна, като гарантира, че съобщенията съответстват на предпочитанията и контекста на клиентите.

Jacquard генерира съдържание и непрекъснато тества и усъвършенства съобщенията въз основа на показатели за ефективност, като гарантира, че кампаниите остават актуални и въздействащи.

Чрез предоставянето на възможност за динамично адаптиране на стратегиите за комуникация, Jacquard позволява на маркетолозите да изграждат дългосрочна ангажираност на клиентите.

Най-добрите функции на Jacquard

Генерирайте хиляди езикови варианти, обогатени с подробна информация за продуктите, за да предоставяте на клиентите контекстуално подходящо рекламно съдържание въз основа на техните предишни модели на ангажираност.

Адаптирайте съобщенията, за да съответстват на уникалните предпочитания за тон – директен, любопитен или закачлив – на всеки един от хилядите индивидуални клиенти.

Използвайте вградения процес на одобрение, за да проверите многоканалните си съобщения, преди те да достигнат до клиентите ви.

Ограничения на Jacquard

Фокусирани са предимно върху големи корпоративни клиенти, а цените могат да бъдат непосилни за по-малките предприятия.

Новите потребители може да се почувстват претоварени от богатите функции на платформата.

Цени на Jacquard

Персонализирани цени

Оценки и рецензии за Jacquard

G2: 4. 4/5 (над 20 отзива)

Capterra: Няма налични оценки

🧠 Интересен факт: Слоганът „Think Small“ от кампанията на Volkswagen от 1959 г. често се цитира като най-добрата реклама на 20-ти век. Днес инструментите за AI копирайтинг работят, като анализират емблематични кампании, за да създадат нови, подкрепени с данни слогани за няколко секунди.

Изберете най-добрия AI инструмент за създаване на рекламни текстове според вашите нужди

Изборът на най-добрите AI инструменти за копирайтинг може да повлияе на вашите маркетингови кампании – от спестяване на време при създаването на съдържание до постигане на по-добро ангажиране и конверсии.

Въпреки че всеки от AI инструментите, представени тук, се отличава в определени области – дали Jasper с креативността си, или Jacquard с персонализацията в мащаб – ClickUp се откроява като най-добрата платформа „всичко в едно“. ClickUp комбинира управление на проекти, чат и създаване на съдържание с AI в една платформа. Този централизиран подход дава възможност на вашите маркетингови и копирайтинг екипи да постигнат максимална производителност.

Чрез възможността за сътрудничество в реално време с мениджърите на социални медии, проследяване на напредъка на кампаниите и използване на изкуствен интелект, ClickUp позволява на бизнеса да управлява ефективно всеки аспект от рекламните си усилия.

Не се доверявайте само на думите ни – опитайте разликата сами. Регистрирайте се за безплатен акаунт в ClickUp още днес!